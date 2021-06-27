أخبار الجزائر ليوم الأحد 27 جوان 2021

ستيني يعتدي على والدته، العثور على جثة رضيع، أزمة العطش

أدين بـ6 أشهر حبسا نافذا

ستيني يعتدي على والدته بسبب منحة الشهيد

رحاب. ع

قام شيخ قي الستينات من العمر، بالاعتداء ضربا على والدته صاحبة 90 عاما، بعد مناوشات كلامية بينهما بسبب منحة والده الشهيد، بإحدى قرى بلدية حيزر، شمال شرقي البويرة، مما أشعل نار الغضب الذي أعمى بصره وجعله يتعدى على والدته بضربة على مستوى الكتف، وهو ما دفع والدته إلى تقديم شكوى ضده لدى مصالح الدرك الوطني وأدى إلى مثوله أمام قاضي محكمة البويرة الذي قضى بسجنه 6 أشهر حبسا نافذا رغم أن والدته عفت عنه في جلسة المحاكمة.

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جيلالي اليابس يعود هذا الأسبوع

ينظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الاثنين، بالمكتبة الوطنية بالحامة في الجزائر العاصمة، يوما دراسيا تكريما لروح الفقيد الباحث، المفكر، المثقف والوزير السابق جيلالي اليابس تحت عنوان “البحث عن الصرامة”، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وسيحضر هذا اللقاء، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مجموعة من المثقفين والباحثين ووزراء وهيئات فكرية ومؤسسات وطنية وجامعيون وممثلون عن المجتمع المدني والمعرفي بحضور عائلة المرحوم الأستاذ جيلالي اليابس، يضيف نفس المصدر.

وخلال هذا اللقاء، سيتم استحضار ماضي جيلالي اليابس “الذي تميز بالصرامة والانضباط والعقلانية في أداء المهام والقيام بالعمل، والتذكير بهذه القيم التي تؤثر على المجتمع باعتبارها محددات وموجهات الفعل الفردي والجماعي والاجتماعي معا في شتى مجالات الحياة وشرطا وجب توفره والاقتداء به لتحقيق أي نجاح”.

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أسبوع النظافة بالطارف!

تعاني مختلف حواف الطرقات الوطنية والولائية وحتى البلدية والمجاري المائية بولاية الطارف من تشويه وتلوث بيئي رهيب تترجمه صور تكدس النفايات والركام والأوساخ، ولأننا على مقربة من الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف في الفاتح من جويلية، ارتأت ولاية الطارف وفي إطار حملة وطنية لتنظيف الطرقات وجهر المجاري المائية ورفع الأوساخ منها، تنطلق هذه الأخيرة بالولاية وعلى مدار أسبوع كامل، بمشاركة جميع الفاعلين من خطباء المساجد والمجتمع المدني والإعلاميين للتحسيس بأهمية النظافة التي هي من الإيمان وبالحفاظ على صحة الإنسان في فترة مليئة بالميكروبات وحتى الفيروسات، يذكر أن مدينة القالة شرق ولاية الطارف، كانت في زمن قريب مضرب لمثل في النظافة ولكنها الآن أصبحت نموذجا منفرا.

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تقدّم التحضيرات بإشراف عدة قطاعات

“بطاقية مداخيل” لتوجيه الدعم الاجتماعي إلى مستحقّيه

خ. م

كشف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحليّة، محفوظي رضوان، عن تقدم أشغال ورشة البطاقية الوطنية للمداخيل التي تشرف عليها عدة قطاعات، على رأسها الداخلية والمالية، والتي من شأنها إعادة النظر في الدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه فقط.

وأضاف محفوظي لدى حلوله ضيفا، الأحد، على الإذاعة الجزائرية أن مسار الرقمنة سرّع الانتقال من الكل ورقي إلى الكل رقمي، كاشفا عن أكثر من 200 ألف زيارة يومية لموقع الداخلية.

وقال إن إحدى أكبر الورشات حاليا، ورشة البطاقية الوطنية للمداخيل، مضيفا أن “وزارة الداخلية مكلفة بإحصاء مداخيل كل مواطن بمرافقة وزارة المالية، وهي الخطوة الأولى لإعادة النظر في توجيه الدعم لمستحقيه، وهي العملية التي من شـأنها أن تخفض فاتورة الدعم الاجتماعي إلى النصف، باقتصاد 50 بالمائة من الفاتورة”.

وعاد “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى إلى “مشروع الرقمنة الذي وفر انتقالا سريعا وسلسا من الكل ورقي إلى الكل رقمي”، مضيفا أن وزارة الداخلية عملت على تبسيط الإجراءات وفق ثلاث مراحل، بداية من رقمنة المبادلات ورقمنة المعلومات والبطاقيات انتقالا إلى لا مادية التعاملات، مضيفا أن مصالحه عكفت سنة 2020 على تعميم الخدمات عن بعد، وإتاحتها 24/24سا، مؤكدا أن “الرقمنة لم تكن هدفا في ذاته وإنما كان الهدف هو تقديم خدمات بمعايير عالمية للمواطن”.

وفي حديثه عن الخدمات الرقمية لوزارة الداخلية، قال ضيف الصباح إن “الإدارة متأخرة عن المواطن في هذا المجال”، كاشفا عن تفاجؤ مصالحه بالإقبال الكبير على الخدمات، مما جعل الوزارة تزيد من نسبة التدفق، وانتقل موقع الوزارة من زيارات محتشمة إلى زيارات بالملايين -حسب تعبيره- مضيفا أن موقع الوزارة يسجل حوالي 200 ألف زيارة يوميا.

وعن الشباك عن بعد، قال محفوظي انه يمكن وُلوجه مباشرة بعد دخول موقع الداخلية، مضيفا أن “الشباك يؤطر التعاملات الإدارية ويضمن الشفافية ويحول دون البيروقراطية، لأنه يقوم على مركزية المتابعة ولا مركزية القرار، إذ يتابع وزير الداخلية شخصيا كل الملفات عبر 1541 بلدية على مستوى الوطن”.

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12 جريحا في حادثي مرور بقالمة

نادية طلحي

سجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام النبائل ولاية قالمة، السبت، حادثين خلفا 12 جريحا من بينهم 5 أطفال. وحسب البيان الصادر عن خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية بقالمة، فإن الحادث الأول وقع على الطريق البلدي الرابط بين بلديتي الدهوارة ووادي الشحم، اثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين، أدى إلى إصابة سبعة أشخاص وهم 5 أطفال ورجل يبلغ 38 سنة وامرأة تبلغ 40 سنة، بجروح متفاوتة. فيما وقع الحادث الثاني في أقل من 3 ساعات من وقوع الحادث الأول، وتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة نفعية، بمدخل بلدية وادي الشحم مما تسبب في اصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و65 سنة بجروح مختلفة.

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العطش يخرج مواطنين إلى الشارع ببجاية

ت. ع

أقدم الأحد، بعض المواطنين على غلق الطريق الوطني رقم9 الذي يربط بجاية بولاية سطيف على مستوى بلدية درڨينة، تعبيرا عن سخطهم بعد الجفاف الذي لازم حنفياتهم، وذلك رغم الحاجة الماسة إلى هذا العنصر الحيوي خاصة ونحن في فصل الصيف، أين يكثر استعماله، وألح المحتجون على إنهاء معاناتهم، قبل أن يتم إعادة فتح الطريق بعد قرابة ساعة من غلقه وذلك بعد الوعود التي تحصلوا عليها بخصوص المشكل المطروح.

وتسبب الحركة الاحتجاجية المذكورة، في تشكل طوابير غير منتهية من المركبات على طول جهتي الطريق، بالنظر إلى العدد الهائل من المركبات التي تمر عبر الطريق المذكور خاصة خلال الفترات الصيفية.

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العثور على جثة رضيع وسط القمامة ببلعباس

م. مراد

انتشلت، صبيحة الأحد مصالح الحماية المدنية جثة رضيع حديث العهد من الولادة من جنس أنثى، كانت مرمية وسط القمامة بحي ماكوني بسيدي بلعباس، وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن جثة الرضيع تم رميها وسط القمامة حتى لا ينكشف أمر الفاعلة، قبل أن يتم العثور عليه من طرف سكان الحي وإبلاغ مصالح الأمن، التي فتحت تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين باستغلال أحدث الوسائل التقنية، في حين كانت الجثة قد نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر حساني.

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بعد تعرض فلاحين لسرقة 30 رأس غنم بالزبربر

مخاوف من عودة نشاط عصابات المواشي مع فترة العيد بالبويرة

أحسن حراش

أبدى الفلاحون والموالون عبر بلديات ولاية البويرة لاسيما المناطق الجبلية والنائية خشيتهم من عودة وتزايد نشاط عصابات المواشي، بالتزامن مع فترة التحضيرات لعيد الأضحى، وهو ما جعلهم يطالبون بتكثيف المراقبة وترصد تلك العصابات التي باتت تهدد نشاطهم، خاصة مع تعرض العديد منهم إلى عمليات السرقة آخرها تعرض فلاحين بالزبربر إلى سرقة أكثر من 30 رأس غنم .

وكان عديد الفلاحين والموالين قد عبروا عن تخوفهم من تعرض مواشيهم للسرقة والسطو من طرف عصابات مجهولة الهوية، مثلما هو الشأن لعديد المناطق النائية والجبلية، على غرار ما حدث بصحاريج وديرة وغيرها، آخرها ما تعرض له فلاح بقرية الزوابرية ببلدية الزبربر إثر سرقة 24 رأسا من مواشيه وكذا فلاح آخر بنفس المنطقة مست سرقة 7 رؤوس .

وزادت مخاوف الفلاحين والموالين مع قرب حلول عيد الأضحى، أين تعرف الأضاحي زيادة في أسعارها وإقبالا من طرف السكان لاقتنائها، مما يضاعف من نشاط عصابات المواشي التي تبحث عن الربح السريع على حساب أصحابها، حيث يفكر العديد منهم في توقيف نشاطه بالنظر للخسائر الكبيرة التي يتكبدونها على أيدي تلك العصابات مجهولة الهوية، مما دفعهم إلى المطالبة بضرورة توفير الحماية لهم وتكثيف المراقبة لمحاربة تلك العصابات ووضع حد لنشاطها رغم النشاط الكبير الذي تقوم به المصالح الأمنية، حسبهم، والتمكن من توقيف العديد منها بمختلف المناطق

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اليوم الوطني للسياحة بتيزي وزو تحت شعار

“السياحة الداخلية تحدي اليوم ورهان الغد”

فروجة. م

تحيي ولاية تيزي وزو وعلى مدار يومين بداية من نهار السبت 26 جوان، فعاليات اليوم الوطني للسياحة الذي يحمل شعار “السياحة الداخلية تحدي اليوم ورهان الغد”، هذه التظاهرة التي جرت فعالياتها على مستوى دار الثقافة مولود معمري، أعد لها برنامج ثري بحضور مسؤولي مختلف المديريات، ومشاركة عديد العارضين، الحرفيين والمستثمرين ووكالات السياحة بتيزي وزو.

رشيد غدوشي مدير السياحة بتيزي وزو، صرح ان تطوير قطاع السياحة اليوم اصبح تحديا كبيرا، لذا وجب تشجيع النشاطات السياحية، خاصة وان الكثيرين لا يعرفون المناطق السياحية بالولاية وحتى بولايات الوطن، مشيرا إلى ان الاستثمار السياحي في ولاية تيزي وزو قد عرف انتعاشا وصنف في مرتبة جيدة خلال السنوات الأخيرة، اين سجلت تيزي وزو 65 مشروعا سياحيا في طور الإنجاز، وهذا ما سيخلق ما لا يقل عن 3000 منصب عمل، ومن المرتقب ان يدشن حوالي 12 مشروعا سياحيا بمعدل 851 سرير خلال موسم الاصطياف الحالي.

وأكد في تصريحاته ان هناك مشاريع اخرى لم تنطلق الأشغال فيها بعد من بين 143 مشروع مسجل حاليا وذلك لعدة اسباب منها عدم استكمال الملفات من اجل الحصول على تراخيص من الوزارة لانطلاق الأشغال فيها، إلى جانب 293 مستثمر قدموا طلباتهم للاستثمار في السياحة على مستوى الولاية، ولكن لم يباشروا العمل بعد بسبب الطابع الجبلي للمنطقة وقانون كالبيراف المتعلق بإعداد ملف الاستثمار للحصول على قطعة أرض والذي لم يتم الإفراج عنه حاليا، وهو الأمر الذي عرقل تسريع وتطوير النشاط السياحي بتيزي وزو، والذي يهدف من خلاله المسؤولون إلى خلق مناصب عمل، مصرحا كذلك بضرورة التخلص من هذه العراقيل لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام وترقية السياحة بالولاية، مشيرا إلى أنه قد تم حل عديد المشاكل، اين بدأ رفع التجميد على عدة مشاريع من خلال منح رخص البناء والموافقة لحوالي 30 مستثمرا لتجسيد مشاريعهم في مناطق التوسع السياحي، في حين بقيت العراقيل التقينة هاجسا يعيق تجسيد هذه المشاريع داخل مناطق التوسع السياحي، وذلك بسبب التطبيق الخاطئ للقوانين من طرف رؤساء المكاتب والمديريات، خاصة فيما تعلق بالاستثمار في ميدان السياحة، هذه المسألة التي أكد بشأنها هذا الأخير انها محل نقاش وحوار بين مسؤولي مختلف المديريات لإيجاد الحلول التي من شأنها ان تنعش السياحة الجبلية في تييزي وزو.

أما فيما يخص أزمة ندرة المياه وتأثيرها الكبير على قطاع السياحة في المناطق البحرية، خاصة وان الولاية مقبلة على موسم الاصطياف، فقد صرح محدثنا ان المشكل وطني هذه السنة بسبب شح الأمطار وجفاف السدود، حيث نقصت نسبة مياه سد “تاقصيبت” بنسبة كبيرة ما سيخلق أزمة كبيرة في الولاية، بالمقارنة بالسنوات الماضية، وهذا ما سيؤثر بلا شك على موسم الاصطياف هذا العام، مشيرا إلى أنه قد ركبت محطة لضخ المياه على مستوى تقزيرت التي تستقطب سنويا الآلاف من المصطافين، وقد دخلت حيز التنفيذ، وهذا ما اعتبره مكسبا لبلدية تقزيرت، إلا ان مشكلة أزمة المياه تبقى قائمة حسب مديرية الموارد المائية التي ستأخذ على عاتقها توفير المياه، من خلال وضع برنامج وخطة عمل لتوزيع المياه، لهذا وجب على سكان تيزي وزو التحلي بالوعي من اجل تسيير هذه الأزمة.

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البلدية معنية بعملية إعادة الإسكان في 5 جويلية المقبل

عائلات حي “عداد الرميدي” بالقصبة السفلى تنتظر ترحيلها

منير ركاب

جددت عائلات الدويرة رقم “17” بحي محمد عداد الرميدي، بالقصبة السفلى، في العاصمة، مطلب استعجال الترحيل، مناشدة والي العاصمة يوسف شرفة التدخل لإنهاء هاجس خوف انهيار الدويرات التي يقطنون بها منذ الفترة الاستعمارية، بعد سلسلة الحوادث التي شملت عديد المباني بالمنطقة كان آخرها انهيار عمارة من أربعة طوابق بمحاذاة مسجد “كتشاوة”، بحي علي تامقيلت، والتي تسببت في وفاة 5 أشخاص.

ويعود سبب ذلك إلى هشاشة الدويرات المشيّدة منذ العهد العثماني، رغم سلسلة الشكاوى المودعة بمصالح المجلس البلدي للقصبة الذي أحال بدوره تقارير دورية للسلطات الولائية قصد إيجاد حل نهائي لملف ترحيل دويرة محمد عداد الرميدي، لاسيما عائلات زاير وبوزيد ودابل التي تعاني خطر الانهيارات الجزئية اليومية، خاصة في فصل تساقط الأمطار.

ورفعت العائلات شكواها لـ”الشروق” قصد إيصال صوتها للسلطات الولائية، بعد تعرض المباني التي يقطنون بها لتشققات متواصلة التي وقفت عليها مصالح هيئة المراقبة التقنية للبناء بعد إرسالية رئيس بلدية القصبة، التي صنفت البناية في الخانة الحمراء، الأمر الذي وسع دائرة الخوف لدى العائلات القاطنة بالدويرة رقم 17، التي ناشدت رئيس الجمهورية إنقاذها من المعاناة التي تعيشها منذ قرابة قرن من الزمن، كما حدث في بعض أحياء القصبة والأحياء المجاورة، لاسيما في فترة سقوط الأمطار التي تنعكس سلبا على أسقف وجدران البناية، على غرار تساقط الحجارة الكبيرة وسط المبنى أو ما يسميه سكان القصبة بـ”وسط الدار”.

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي، عمر زتيلي لـ”الشروق”، أن القصبة معنية بالترحيل خلال العملية المعلن عنها من طرف الحكومة بتاريخ 5 جويلية المقبل، ليبقى التصريح بعدد الحصة الممنوحة من صلاحيات الوالي المنتدب لباب الوادي، مذكرا بأن إنهاء عملية الخبرة لسنة 2014 وما قبلها بالنسبة للبنايات المصنفة في الخانة الحمراء، سينتهي قريبا لتنتقل مصالحه إلى ملف الخبرة لسنة 2020، مطمئنا قاطني الدويرات التي تعرضت للخبرة بالترحيل في انتظار إعطاء الضوء الأخضر من الوالي المنتدب.

وكانت مصالح ولاية الجزائر، قد كشفت في فترة الوالي الأسبق عبد القادر زوخ، المحبوس بسجن القليعة، عن استكمال عملية الترحيل رقم 25، وإعادة إسكان قاطني القصبة، وقتها بما فيها حي محمد عداد، الذي زارته مصالح الإحصاء التابعة للبلدية عديد المرات – حسب تصريح العائلات – كما عرفت منذ 5 سنوات، عدة عمليات ترحيل استفادت منها‮ ‬800‮ ‬عائلة في‮ ‬إطار البنايات الهشة، حسب تصريح “المير” الذي طمأن بدوره العائلات المشتكية بالإفراج عن قوائم المستفيدين في ذكرى عيد الاستقلال والشباب المقبلة.

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برنامج خاص لتوزيع الماء بعد انخفاض منسوب سد تيشي حاف

165 مليار سنتيم مستحقات الجزائرية للمياه لدى زبائنها ببجاية

ن. أوهاب

كشفت، وحدة الجزائرية للمياه بولاية بجاية، أن قيمة مستحقاتها العالقة لدى زبائنها، قد بلغت 165 مليار سنتيم، مؤكدة أن عملية تحصيل هذه الأخيرة، من خلال تسهيلا الدفع المقدمة عبر 147 وكالة، من شأنها تحسين نوعية الخدمات الخاصة بالسكان، وبالتالي تحسين الإطار المعيشي لهم.

وحدة الجزائرية للمياه، أوضحت في بيان لها أن مستحقات الزبائن العادين وحدها تصل إلى 77 مليار سنتيم، ما يمثل نسبة 47 في المائة من مجموع المستحقات، تليها الإدارات والجماعات المحلية بـ72 مليار سنتيم، في حين وصلت قيمة مستحقات الوحدات الصناعية والسياحية 6 ملايير سنتيم، مؤكدة أن الوحدة قدمت التسهيلات الكفيلة بتحصل هذه الديون، التي ستوجه لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسكان.

وفي سياق متصل، أوضح البيان، أنه في الشق المرتبط بالقضاء على الفواتير التقديرية، التي تشكل نسبة 13 في المائة من مجموع الزبائن، وبالتالي ترشيد استهلاك هذه الثروة الحيوية، تم وضع 5011 عداد خلال هذا العام، وهي الأشغال التي تولتها 25 مؤسسة مصغرة بالولاية، كما تم إلغاء نحو 164 ربط عشوائي خلال ذات الفترة.

جدير بالذكر أن الولاية شهدت خلال هذا العام، شحّا كبيرا في تساقط الأمطار، على غرار عدد من مناطق الوطن، ما جعل نسبة تعبئة سد “تيشي حاف” الذي يمول نحو نصف بلديات الولاية بماء الشرب، لا تتعدى نسبة تعبئته 27 في المائة، ما جعل الوحدة تعتمد برنامج توزيع في محاولة لتوفير هذه المادة للسكان بالقدر المعتبر موازاة مع هذا الانخفاض المسجل في منسوبه، والذي بقى تحديا حقيقيا، خاصة وأن الولاية وحتى في حالات الوفرة خلال السنوات والفترات المنقضية، شهدت احتجاجات عدة من قبل السكان الذين اشتكوا العطش.

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دراسات عربية وغربية عن مركز نماء

اختراع الأمم.. الدولة القومية الحديثة في شرطها الاجتماعي

س. ع

في مجال شرح الدولة القومية الحديثة ونقدها، صدر عن مركز نماء كتاب محرر يحتوي على ثماني ورقات مترجمة ودراستين عربيتين بعنوان “اختراع الأمم: الدولة القومية الحديثة في شرطها الاجتماعي؛ دراسات عربية وغربية”، من تحرير الباحث مصطفى عبد الظاهر. تناقش الدراسات ظاهرة الدولة القومية الحديثة من خلال بؤر محورية، أبرزها الشرط الاجتماعي لظهورها بشكلها الحديث.

ومن أبرز الأسماء التي تمت ترجمة أعمالها في الكتاب جان بروي وجوبال بالاكريشنان وبارثا تشاترجي وبندكت أندرسن ومايكل هيكتير وحقان يافوز وبول براس.

ولطالما مثلت مفاهيم الدولة الحديثة، الهوية، الدين، معضلة أمام الكثيرين في الوعي بطبيعة مرحلة ما بعد الاستعمار، فضلاً عن تداخلات هذه المفاهيم وارتباطاتها بفهم ديناميكيات الدولة القومية الحديثة.

ولأن المكتبة العربية فقيرة للغاية في هذا المجال؛ فقد جمع مركز نماء للبحوث والدراسات بين دفتي الكتاب، والذي توزعه مكتبات ناجي ميغا بوكستور في الجزائر، مجموعة من الدراسات العربية والمترجمة، ضمن سلسلة إصدارات تُحاول أن تُناقش ظاهرة الدولة القومية الحديثة من أبعادٍ ثلاثة؛ الاجتماعي والسياسي والدولي، إذ حاول المحرر من خلال هذه الدراسات أن تكون مستكشفة لعدة بؤر محورية في ظاهرة الدولة، ومن أبرزها الشرط الاجتماعي لظهور الدولة بشكلها الحديث.

إن سؤال السياسة المعاصرة كله ربما كان مُتمحورًا حول سؤال الدولة؛ كيفية عملها وكيف بدأت وآليات ممارسة سلطتها، لكن السؤال الأصعب والذي شغل أذهاننا كعربٍ معاصرين، في حقبة الثورات من ناحية، وفي حقبة شيخوخة دولة ما بعد الاستعمار من ناحية أخرى، هذا السؤال هو: لماذا يتشبّث البسطاء بالأشكال القديمة لحكوماتهم متطوعين ويرفضون أي سبيل للتغير؟ حتى وإن تأكدوا من فساد دولهم وسلطويتها؟ وكيف حصل أن أناساً ليس لهم أية مصلحة في وجود هذه السلطة يتوسلون مواقعها، ويتبنون أوامرها، ويستجدون كسرة خبز منها؟

لم تعُد لثنائيات مثل حداثة – تقليد أو دين – علمانية أو اشتراكية – رأسمالية وغيرها من الثنائيات التي ورثها الفكر العربي منذ سبعينيات القرن المنصرم أية قدرة تفسيرية كليّة لفهم طبائع الصراع أو القهر التي تملأ أركان الدول العربية، ولم يكن لها أيضًا أية قدرة على تفسير علاقة التطوع التي تسم تصرفات عامة الناس في علاقتهم بمواقف الدولة، ولذا كانت هذه الدراسات الساعية للإجابة عن السؤال السوسيولوجي للدولة الحديثة.

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توزع في تمنراست في رأس السنة الأمازيغية جانفي المقبل

استمرار استقبال أعمال جائزة رئيس الجمهورية للأدب الأمازيغي إلى 4 أوت

زهية.م

تواصل المحافظة السامية للأمازيغية استقبال طلبات المشاركة في الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية إلى غاية 4 أوت المقبل، وقال بيان المحافظة أن الراغبين في المشاركة بإمكانهم التسجيل عبر المنصة الرقمية المعدة خصيصا لهذا الحدث عبر العنوان التالي: arraz.hcamazighité.dz

وأضاف البيان أن القانون الداخلي وشروط المسابقة يمكن الاطلاع عليها على ذات المنصة الالكترونية المخصصة للجائزة التي يؤطرها نخبة من أساتذة جامعيين والمختصين في مختلف المجالات التي ضمتها الجائزة.

وينتظر أن تسلم الجائزة في طبعتها الثانية، في 12 جانفي المقبل تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية، حيث اختيرت ولاية تمنغست لاحتضان الاحتفالات الرسمية هذا العام، وترمي الجائزة حسب مرسوم تأسيسها إلى تشجيع البحث والإبداع في مجال اللغة والثقافة الأمازيغية بمختلف متغيراتها اللسانية في الجزائر، فضلا عن حماية ملكيتها الفكرية.

وقد توجت الطبعة الأولى من الجائزة العام الماضي كل من ياسين مزياني، توفيق جرود، بوخروب رشيد، فيما تم حجب الجائزة الأولى لفئة الأبحاث في التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي التي عادت جائزتها الثانية للباحث علي حجاز.

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أطلقته شركة تاكيدا تحت اسم “إن ذير شوز” في الجزائر

برنامج محاكاة تفاعلي للتوعية بمرض الأمعاء الالتهابي

أحمد عليوة

أعلنت شركة “تاكيدا” للصناعات الدوائية المحدودة، الممثلة من طرف “كلينيكا” في الجزائر عن طرح منصة “إن ذير شوز”، وهو برنامج محاكاة تفاعلي لأول مرة في الجزائر، بهدف التوعية حول مرض الأمعاء الالتهابي (داء كرون والتهاب القولون التقرحي) وتحفيز التعاطف مع المصابين.

وتم إطلاق البرنامج القائم على الاشتراك باستخدام تقنية المحاكاة تعرّف خلالها مزوّدو الرعاية الصحية بشكل فعّال وشامل على المرض عبر معايشة تجربة المرضى المصابين به، وهو مطور بالتعاون مع خبراء تجارب التعلم الغامرة بهدف مساعدة المشاركين على اكتساب فهم أعمق للتأثيرات السلبية لمرض الأمعاء الالتهابي على حياة المريض اليومية، وإلهامهم للاطلاع على جوانب جديدة لعملهم في خدمة المصابين بهذا المرض، سواء في مجال البحوث والتطوير أو التسويق أو توعية المرضى.

واستخدم في المحاكاة تطبيق للهواتف المحمولة، وذلك بهدف إطلاع المشاركين على المعاناة اليومية التي يواجهها المصابون بمرض الأمعاء الالتهابي، وصممت هذه التحديات لتحاكي الأعراض الجسدية والنفسية للمريض، حيث اكتسب المشاركون معلومات قيمة وتعرفوا على آثار مرض الأمعاء الالتهابي على جميع جوانب حياة المريض بما فيها علاقاته الشخصية والمهنية من خلال تجسيد المواقف والتفاعل بين ممثلين قاموا بأدوار الممرضين والأطباء، وأسهم إدراج بعض أعراض المرض من ألم جسدي ومقاطعة لروتين الحياة اليومية في البرنامج في تعزيز فهم المشاركين لمعاناة المرضى بالرغم من عدم قدرة المحاكاة على تجسيد الألم والاضطرابات التي ترافق هذا المرض بشكل كامل.

وقال عادل جعفر، مسؤول “تاكيدا” في الجزائر: “حققت المنصة نجاحا كبيرا في مساعدة أخصائيي الرعاية الصحية في اكتساب معرفة أكبر حول مرض الأمعاء الالتهابي من خلال التعايش مع المرض من منظور المريض، ويهدف البرنامج إلى دعم أفراد مجتمع الرعاية الصحية الأوسع ليكونوا مناصرين حقيقيين تربطهم علاقة عاطفية أعمق مع المرض، ما يحسن طريقة تعامل شركائنا في مجال الرعاية الصحية مع المرضى”.

وأظهرت دراسة تقييمية أجرتها جامعة ويستمنستر في لندن بالمملكة المتحدة ونُشرت في مجلة آفاق علم النفس، زيادة كبيرة في الفهم والتعاطف والتواصل مع المصابين بمرض الأمعاء الالتهابي، وإقبالا أكبر على تعزيز الوعي وتسهيل المشاركة في دعم المرضى.

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أمام الارتفاع القياسي لدراجات الحرارة هذه الأيام ببسكرة

مواطنون يتطوعون لسقي الأشجار وآخرون يتكفلون بتوفير المياه للطيور

م. عبد الرحمان

شهدت ولاية بسكرة وأولاد جلال خلال الأيام الأخيرة توسعا ملحوظا في حملات التطوع لسقي الأشجار والمساحات الخضراء على مستوى الشوارع والأحياء في ظل موجة الحر القياسية التي تشهدها الولايتان منذ مطلع هذا الأسبوع، فعديد المواطنين وبعدة بلديات بادروا بشكل فردي أو جماعي الى استئجار صهاريج الخواص أو الاستعانة بخزانات مياه منازلهم لضمان السقي المنتظم للأشجار المغروسة بالقرب من منازلهم أو عبر الشوارع القريبة منهم و ذلك لحمايتها من العطش في ظل موجة الحرّ التي جاءت مبكرا هذه السنة، وهذه الحملات التطوعية وبحسب أصحابها تمت بشكل طوعي وعفوي أحيانا واستجابة للنداءات والتحذيرات التي أطلقها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل ضعف عمليات السقي التي كانت تقوم بها المصالح المعنية عبر البلديات.

فهؤلاء المتطوعون وحسب بعضهم لم ينتظروا حتى تموت هذه الأشجار أمام أعينهم وتفقد بذلك مدنهم مزيدا من اخضرارها المحدود و قليل أصلا ، لذا بادر هؤلاء كما قال لنا بعضهم إلى سقي الأشجار بأنفسهم معتبرين ذلك واجبا تمليه المواطنة الحقيقية وأيضا سعيا لنيل الأجر و الثواب عند الله باعتبار أن ما يقومون به هو عمل خيري انساني.

وفي نفس السياق بادر متطوعون ومواطنون بولايتي أولاد جلال وبسكرة هذه الأيام أيضا الى إطلاق حملات واسعة للتكفل بتوفير المياه والطعام للطيور والحيوانات المتشردة في ظل الظروف المناخية الحالية حيث راح هؤلاء يتنافسون من أجل ابتكار طرق عديدة ومتعددة تسمح بتأمين المياه والطعام على مدار ساعات اليوم للطيور وللقطط والكلاب المتشردة. وهذه الحملات الانسانية لقيت الترحيب والدعم من قبل الكثيرين فهناك من أعرب عن استعداده لتوفير الأموال اللازمة لإنجاح واستمرار هذه الحملة طوال فصل الصيف وهناك من أكد انخراطه في العملية التطوعية بجهده البدني وبشكل شخصي لإنجاح مثل هذه الحملات ليبقى الرابح الأكبر هو الأشجار التزيينية في الشوارع والحيوانات والطيور التي ستسمح لها مثل هذه الجهود التطوعية بمواجهة حرارة الصيف التي بدأت مبكرا هذه الأيام وسجلت بولايتي بسكرة وأولاد جلال دراجات حرارة مرتفعة جدا تضاربت آراء وشهادات المواطنين في تحديد مستوياتها التي وصفت بالقياسية في مثل هذا التوقيت من السنة مقارنة بالسنوات الماضية.