أخبار الجزائر ليوم الأحد 27 مارس 2022

مذبح سري، وفاة تلميذ في حصّة الرياضة، وفاة سائق حافلة

مذبح سري يسوّق لحوما فاسدة بعين الدفلى

م.المهداوي

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بخميس مليانة بولاية عين الدفلى السبت، من اكتشاف مذبح غير شرعي وتوقيف صاحبه البالغ من العمر 47 سنة، المطلوب لمصالح العدالة بموجب 3 أوامر قضائية.

المصلحة الأمنية سالفة الذكر فور حصولها على معلومات تفيد بقيام شخص بإنشاء مذبح غير شرعي بمسكنه العائلي الكائن بحي “عاجة” بخميس مليانة، وبعد التنسيق مع النيابة المختصة، قامت مساء السبت بمداهمة ذات المسكن، أين تمكنت من توقيف المعني الذي كان بصدد ذبح بقرة بمكان غير مهيأ وغير متوفر على شروط النظافة، وذلك بغرض تسويق لحمها بطريقة غير شرعية، تم التدخل على الفور مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك حجز المعدات المستعملة في هذا النشاط ومعاينة الذبيحة من طرف طبيب بيطري من مكتب حفظ الصحة ببلدية خميس مليانة الذي أكد أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم إتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصة.

وأنجز ضد المتهم إجراء قضائي عن قضية ممارسة نشاط الذبح خارج المذابح والأماكن المعينة من السلطات المختصة من دون رخصة، فيما سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية للنظر في قضاياه المطلوب لأجلها بموجب أوامر قضائية المتمثلة في صورة قرار نهائي للحبس صادر ضده عن الجهات القضائية بخميس مليانة ونشرة بحث عامة صادرة عن الجهات القضائية بالشلف عن تهمة خيانة الأمانة وأمر بالحبس عن طريق الإكراه البدني.

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وفاة تلميذ في حصّة الرياضة المسيلة

أحمد. ق

لفظ تلميذ أنفاسه الأخيرة، الأحد، اثر وعكة صحية مفاجئة في مقرة شرق المسيلة، حسب ما علمته الشروق من مصادر محلية.

ويتعلق الأمر بالتلميذ “ج،م،ا” البالغ من العمر حوالي 17 سنة والمتمدرس في السنة الرابعة متوسط بمتوسطة قشي البشير الواقعة في منطقة أولاد مبارك في مقرة، اثر معاناته المفاجئة من أزمة في التنفس أثناء الدقائق الأولى من حصة التربية البدنية والرياضية، ليتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، أين فارق الحياة قبل الوصول إلى الهيكل الطبي بلحظات قليلة، بالرغم من محاولات الطاقم الطبي وشبه الطبي، إلا أن الأجل كان أقرب.

وفي الإطار ذاته، خيم الحزن على الأسرة التربوية والإدارية بالمتوسطة وأفراد العائلة بعد وفاة التلميذ الذي يشهد له الجميع بالمثابرة والاجتهاد والأخلاق الحميدة، كما تقرر بأمر من الجهات القضائية المختصة لدى محكمة مقرة، إخضاع الجثة لعملية التشريح الطبي من أجل تحديد أسباب الوفاة.

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وفاة سيدة وابنها اختناقا بالغاز في معسكر

ق. مزيلة

اهتزت المدينة الجديدة أولاد مالك بالمحمدية في ولاية معسكر ليلة السبت إلى الأحد، على وقع خبر وفاة عجوز وابنها اختناقا بالغاز داخل شقتهما.

وبناء على بلاغ، تدخلت عناصر الحماية المدنية للمحمدية، حيث عثرت على الشاب صاحب 31 عاما ووالدته ذات 65 عاما متوفيين اختناقا بالغازات المحترقة التي تسربت داخل الشقة، إذ نقلت الجثتين لمصلحة حفظ الجثث لعرضهما للتشريح، بينما فتحت مصالح الشرطة تحقيقا في الحادثة.

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6 عهدات انتخابية للمجالس البلدية لم تشفع لهم أمام مسؤوليها

ضبابية تكتنف ملف ترحيل سكان أقبية أحياء باب الزوار في العاصمة

منير ركاب

تستنجد عائلات أقبية أحياء بلدية باب الزوار بوالي العاصمة، أحمد معبد، بعد الإقصاء الذي شملهم منذ ما يقارب 6 عهدات انتخابية للمجلس البلدي، بالرغم من الوعود التي تم منحها إياهم مع كل استحقاق انتخابي، من طرف المترشحين للمجالس البلدية والولائية والتشريعية، ما شكل قلقا كبيرا أثر على نفسيتهم، مقابل برمجة عديد عمليات الترحيل في صيغتي “السوسيال” والهشّ منذ انطلاق البرنامج شهر جوان 2014.

وكان الوالي الأسبق، عبد القادر زوخ، قد وعد السكان وقتها بالترحيل في إطار العمليات السابقة التي تمت، بعد سلسلة الشكاوى والمراسلات التي أودعوها بمصالح البلدية.

وأظهرت عائلات حي 08 ماي 1945 المعروف بـ”سوريكال” وحي الصومام في بلدية باب الزوار، غضبها في تصريح لـ”الشروق”، على المنتخبين المحليين السابقين، الذين حمّلوهم مسؤولية الوضع “المزري” الذي كبر على فتراته أولادهم، بأقبية تفتقد لأدنى شروط الحياة، حيث تنتشر الرطوبة وروائح الصرف الصحي على غرار خطر الجرذان والحشرات، ما نتج عنها أمراضا جلدية وتنفسية أثرت على الصغار وكبار السن، كما ناشد المتضررون، والي العاصمة، إدراجهم ضمن عمليات الترحيل المقبلة، داعين في الوقت نفسه المنتخبين الجدد، إلى الالتفاتة إليهم، وتنفيذ الوعود التي منحوها لهم خلال حملتهم الانتخابية السابقة، متخوفين في الوقت نفسهن من استمرار تجميد عمليات إنجاز السكنات أو توزيعها بإقليم الدار البيضاء، بالإضافة إلى “الطرق الملتوية” -على حد وصفهم- في تمرير ملفات عديد الأحياء المتضررة، ما دفعهم للاحتجاج واستعمال لغة الشارع التي لم تشفع لهم أمام السلطات المحلية والولائية، بالنظر لملفهم الموجود بمكتب مصالح الدائرة الإدارية، خاصة بعد ترحيل عائلات حي قايدي ببرج الكيفان، وعائلات أخرى تقطن القصدير بحي بن جعيدة، ببرج البحري.

وكان سكان أقبية سوريكال، على غرار قاطني حي الصومام، قد أقدموا سابقا على عدة احتجاجات أدت إلى غلق المسالك الرئيسية المؤدية إلى البلدية، بواسطة النفايات والحجارة والعجلات المطاطية، احتجاجا على صمت المنتخبين المحليين السابقين، بخصوص ملف ترحيلهم، بعد ضرب تعليمة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، وقتها، كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الحالي، المؤرخة بتاريخ 11 ديسمبر 2014، تفيد بالتكفل بانشغالات العائلات ودراسة ملفات شاغلي الأقبية بإقليم الدار البيضاء، بعد سلسلة المراسلات التي أودعوها بمصالح البلدية والولاية، حيث كانت وعود سابقة من طرف رئيسة بلدية باب الزوار السابقة “آسيا ذويب” عبر أثير الإذاعة الوطنية بتاريخ 16 ماي 2019، أكدت فيها وجود أحياء تشكو من وجود أقبية على غرار حي الجرف، وحي الصومام، إلا أن العملية -حسبها- شملت كمرحلة أولى سكان أقبية حي سوريكال، التي لم ترق إلى طموح المتضررين من أصحاب الشكوى.

وأضاف بعض المحتجين، أنهم قاموا بإيداع ملفات طلب السكن منذ 1990، حيث اكتفت المصالح المعنية ببلدية باب الزوار، باستلام ملفاتهم دون الضغط على السلطات الولائية من أجل استعجال ترحيلهم، خلال فترة الوالي الأسبق، عبد الخالق صيودة، مضيفين أن توجّههم في كل مرة إلى مصالح البلدية للاستفسار عن مطلب ترحيلهم، يتلقون وعودا تطمينية من طرف رئيس البلدية السابق بترحيلهم، وإيصال شكواهم لمصالح الدائرة الإدارية للدار البيضاء، إلا أن هذه الوعود بقيت -حسبهم- شعارات مناسباتية لم تجسد إلى غاية اللحظة على أرض الواقع.

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مطالب كثيرة لرفع حصة ولاية الجلفة

ديوان الحليب يمنح 45 ألف لتر فقط لمليون وسبعة مائة ألف ساكن

نورين. ع

كشف مدير التجارة لولاية الجلفة أن الولاية تستفيد من حصة ضئيلة جدا من بودرة الحليب المدعم والمقدرة بـ 45 ألف لتر يوميا لولاية تعد الرابعة وطنيا من حيث تعداد السكان والذي يناهز مليون وسبعة مائة ساكن بهذه الولاية.

ويعتبر هذا الرقم الذي تستفيد منه الجلفة من ديوان الحليب، ضئيلا جدا مقارنة بعدد سكان الولاية حيث تنفد كمية الحليب في ظرف وجيز جدا بسبب كثرة الطلب على هذه المادة الحيوية والتي تعرف إقبالا كبيرا لكن الكمية التي تستفيد منها الولاية قليلة جدا لا تكفي بلدية واحدة من أصل 36 بلدية منتشرة عبر الولاية.

وعلمت “الشروق” من مصادر أخرى، أن كمية الحليب التي تستفيد منها الولاية يمنح منها جزء لولاية أخرى مجاورة كولاية الأغواط وحتى تيارت، حيث تخرج كمية من الحليب المدعم لبلدية أفلو التابعة لولاية الأغواط، إضافة إلى كمية أخرى ترسل لبلدية زمالة الأمير عبد القادر في ولاية تيارت رغم أن الكمية الممنوحة لولاية الجلفة لا تكفي حتى بلدياتها لكن فرضت عليهم إخراج الكمية لولايات أخرى في مفارقة عجيبة حسب ما أكده السكان، والغريب في كل هذا أن ولايات صغيرة من حيث تعداد السكان تستفيد من كمية تتجاوز 300 ألف لتر يوميا وولاية أخرى معروفة بتربية الأبقار تستفيد من حصة أكبر من الجلفة، وطالب سكان ولاية الجلفة من الجهات العليا في البلاد برفع حصة الولاية من بودرة الحليب المدعم قصد سد حاجيات السكان من هذه المادة الحيوية التي يكثر عليها الطلب في الآونة الأخيرة ووصل الأمر حتى المضاربة في هذه المادة بسبب ندرته في بعض الأحيان حتى في الفترات الصباحية، وهو ما يتطلب تدخل وزارة الفلاحة من اجل إنصاف هذه الولاية المليونية.

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إصابة سيدة حامل في الحادث

وفاة سائق حافلة بعد ما دهسته أخرى بقالمة

نادية طلحي

وقع عصر السبت، بمنطقة باب سكيكدة بوسط مدينة قالمة، حادث مرور مميت، إثر اصطدام حافلتين للنقل الحضري للمسافرين، ما تسبب في وفاة سائق إحدى الحافلتين البالغ من العمر 27 سنة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، وإصابة مسافرة حامل تم إسعافها ونقلها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى الحكيم عقبي.

ووقع الحادث في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال عندما توقفت حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط النقل الحضري رقم 2 بمحاذاة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء بمنطقة باب سكيكدة، أين نزل سائقها لتفقد عطب أصابها من الخلف، قبل أن تدركه حافلة ثانية تعمل على نفس الخط وتدهسه وتصطدم بالحافلة المتوقفة، ما تسبب في وفاته بمجرد وصوله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي الذي نقل إليه من طرف عناصر الحماية المدنية، والتي نقلت أيضا امرأة حاملا كانت من بين ركاب إحدى الحافلتين بعد إصابتها بحالة صدمة.

وفي الوقت الذي تدخل فيه عناصر الأمن وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الأليم، فإن مصادر متطابقة ذكرت للشروق اليومي، أن سائق الحافلة الثانية يكون قد فقد السيطرة على حافلته عند منحدر باب سكيكدة بسبب عطب في الفرامل لتدهس حافلته زميله وتتسبب في وفاته، في انتظار ما ستشفر عنه نتائج التحقيقات الأمنية في هذا الحادث الخطير.

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تستخدم الصواعق والكلاب الشرسة في نشاطها

عصابات الأحياء تكثف نشاطها بسطيف

سمير مخربش

كثفت عصابات الأحياء بولاية سطيف، نشاطها في هذه الأيام التي تسبق الشهر الفضيل، وأصبحت تستعمل وسائل ومعدات حديثة، وحتى الكلاب المدربة لنشر الهلع وسط المواطنين الذين اشتكوا من كثرة الشجارات، والصدامات بالأحياء الشعبية.

هذه العصابات تنشط خاصة بمدينتي سطيف والعلمة، وفي الأماكن التي تعرف حيوية تجارية بعاصمة الهضاب، أين اعتادت هذه الجماعات على بسط نفوذها في مختلف الأحياء. ويبدأ نشاطها عادة في الليل أين تشتعل المعارك على خلفية أي شجار يبدأ بسيطا، وينتهي باعتداءات خطيرة تستعمل فيها السيوف والخناجر ومختلف الأسلحة.

وفي آخر عملية، تمكن أفراد الأمن الحضري السادس بالعلمة، من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة تورطت في شجار جماعي وقع في ساعة متأخرة من الليل، وكان ذلك بالشارع الرئيسي للمدينة، أين اشتعل فتيل الشجار بين شخصين، ثم اتسعت رقعته ليتحول إلى شجار جماعي استعملت فيه مختلف الأسلحة البيضاء، مع الاستعانة بكلبين مدربين من النوعيات المختصة في هذا النوع من الاعتداءات، والمصنفة من الحيوانات الخطيرة التي يجري تدريبها للهجوم على الأشخاص. وقد خلّف الشجار إصابات بليغة وسط المتصارعين، مع حالة من الهلع هزّت وسط المدينة وخلّفت هلعا وسط السكان والمارة. واستدعى الأمر تدخل أفراد الأمن الحضري السادس، الذين تمكنوا من توقيف 6 أشخاص متلبسين جميعا بحيازة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام. وتمت إحالة المشتبه فيهم على التحقيق بتهمة إنشاء والمشاركة في عصابة أحياء مع المشاجرة في الطريق العام. وهي التهمة التي أحيلوا بموجبها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أمر بوضعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.

وقد سبقت العملية المذكورة، عملية أخرى نفذتها مؤخرا عناصر أمن ولاية سطيف، التي تمكنت من القبض على عصابة أحياء أخرى زرعت الرعب وسط المواطنين باعتداءاتها المتكررة التي تستعمل فيها أسلحة خطيرة. وهي عبارة عن مجموعة مكونة من 5 أشخاص يصنفون من عصابات الأحياء. وقد ضبطت العصابة إثر شجار نشب بحي 300 مسكن بسطيف، أين خلفت هلعا وسط السكان، ليتدخل أفراد الأمن الحضري السابع بسطيف المكلفين بالحفاظ على الأمن بهذا الحي الشعبي. وألقي القبض على العناصر الخمسة متلبسين بحيازة أسلحة خطيرة تتمثل في سيوف وسكاكين، بالإضافة الى سلاح جديد يتمثل في صاعق كهربائي الذي أصبح يستعمل من طرف هذه الجماعات لتنفيذ اعتداءات خطيرة.

هي عينة فقط من الشجارات الجماعية، التي انتشرت بمختلف أحياء ولاية سطيف وأصبحت توصف بالظاهرة التي بدأت تتسع كبقعة زيت، عادة ما يستفحل نشاطها في شهر رمضان المعروف بزيادة التوتر والشجارات، وكذا السهرات التي تنتهي في بعض المواطن بخلافات يخفيها الظلام.

ومع تنامي الظاهرة، كثفت مصالح الأمن بولاية سطيف، من نشاطها وضبطت برنامجا خاصا بهذا الشهر، حيث تم زرع نقاط مداومة في أغلبية النقاط المشبوهة. مع تحسيس المواطنين بضرورة أخذ الحيطة، والتبليغ عن أي تحرك لهذه الجماعات التي عكرت صفو المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية.

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السكان يطالبون بضبط الفاعلين ومعاقبتهم

نبش قبور بتقرت والمشعوذون في دائرة الاتهام

سمير خروبي

استيقظ سكان دائرة الحجيرة بتقرت السبت، على تجدد ظاهرة نبش القبور، حيث تعرضت المقبرة الظهراوية، إلى فتح بعض القبور، والعبث برفات الأموات مما أثار غضب سكان المنطقة، وأطلق دعوات إلى التصدي للظاهرة، الدخيلة على المجتمع الحجيري.

وأثارت الخطوة التي قام بها مجهولون، استهجان الشارع المحلي، الذي طالب بتسليط أقسى العقوبات على الفاعلين، نتيجة انتهاكهم حرمة الأموات، واستغلال أوقات الظلام لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة. ونشرت جمعية “أعيان البلاد” في الحجيرة، بيانا استنكاريا للاعتداء، الذي وصفته باللا أخلاقي واللا ديني، داعية أئمة المساجد، للقيام بدورهم التوعوي.

ونعت ذات البيان عملية النبش، التي لها علاقة بأعمال السحر والشعوذة، بالجريمة في حق الموتى، كما دعا المواطنين إلى التصدي والتعاون، حتى التوصل إلى كشف الفاعلين ومحاسبتهم، كما دعا السلطات إلى أخذ التدابير اللازمة، وتعزيز الإجراءات لمنع تكرار هذا العمل المحرم شرعا، والغريب عن المجتمع المحلي المحافظ.

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العثور على جثة الصياد المفقود بساحل تموشنت

خ. أحمد

انتشلت فرقة الغطاسين التابعة لمصالح الحماية المدنية لعين تموشنت، ليلة السبت إلى الأحد، جثة الصياد المفقود المدعو “بن عبيد إبراهيم” 52 سنة، بشاطئ سيدي علي ببني صاف، بعد أيام من البحث المتواصل والمكثف من طرف ذات المصالح برفقة حرس السواحل، للتذكير أن سفينة صيد من نوع حرفي المسجلة تحت اسم “علي 5” والمرقمة ب ص 701 انقلبت ليلة الاثنين الماضي، وبعد تلقيها نداءا من طرف أحد الصيادين مفاده انقلاب قارب صيد، سارعت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال أحد الصيادين الذي كان عالقا بشباك الصيد، فيما تم إطلاق عملية بحث عن المفقود الثاني، ليتم انتشاله ليلة أمس، في حين سخرت مصالح الحماية المدنية 12غطاسا وأربعة زوارق إنقاذ.

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طالب يعتدي على أستاذ أثناء الامتحان!

ندد بيان لفرع الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالحادثة التي شهدتها جامعة المدية قبل يومين عندما قام طالب بالاعتداء على أحد أساتذة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، وقال البيان إنه لا يمكن غض الطرف عن هذا الاعتداء الجسدي على أستاذ أثناء تأديته الخدمة، علما أن الأستاذ يبلغ من العمر 60 سنة ومشهود له بالخبرة الطويلة والسمعة الطيبة، وطالب البيان بتطبيق القانون على الطالب المتورط في الاعتداء وتفعيل المجالس التأديبية وتأسيس الجامعة كطرف مدني في قضية الأستاذ أمام المحاكم. وطالب البيان برد الاعتبار للأستاذ الضحية بتكريمه.

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يسرق البطاقات الذهبية من المسنين

صبرينة ذيب

نجح عناصر الشرطة بأمن دائرة سدراته بولاية سوق أهراس، السبت، من الإطاحة بشخص في العقد الرابع من العمر يقوم بالنصب على مستعملي البطاقة الذهبية، وسرقتها أمام مراكز البريد، أين أوقع بعديد الضحايا وخاصة المسنين.

القضية تمت خلال قيام عناصر الشرطة بدوريات راكبة، حيث لفت انتباههم شجار وقع ما بين شخصين أمام أحد مراكز البريد، ليتبين بأن أحدهما اتهم الآخر بسرقة بطاقته الذهبية، وبعد توقيف المشتبه فيه وتفتيشه تم العثور على البطاقة الذهبية محل السرقة بالإضافة الى بطاقتين ذهبيتين تعودان إلى شخصين آخرين، اين تم اخضاع المشتبه فيه للتحقيق، وبعد انتشار خبر إلقاء القبض على سارق البطاقات الذهبية، تقدم شخصان آخران لمصالح الشرطة قصد تقييد شكوى رسمية بخصوص تعرضهما للسرقة التي طالت البطاقتين الذهبيتين، ولأن الضحيتين كبيران في السن قاما بالاستعانة بالمتهم الذي كان يترصد ضحاياه أمام مراكز البريد وخاصة فئة الشيوخ والعجائز، اللذين يجهلون استعمال هذه البطاقة.

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درك زرالدة يطيح بعصابة الأحياء

ب. م

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة، من وضع حد لعصابة أحياء تبث الرعب في أوساط المواطنين، وبناء على معلومات تلقتها الفرقة مفادها وجود شجار بين طرفين على شكل مجموعتين بإحدى ضواحي قرية بلوطة بلدية اسطاوالي، بعد تلقي النداء تم تشكيل دورية مدعمة بأفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة، إضافة إلى عناصر من المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بالمعالمة، من أجل التنقل إلى عين المكان، حيث أسفرت العملية على توقيف تسعة أشخاص متورطين، مع حجز أسلحة بيضاء تتمثل في: بندقية صيد بحري، سيوف كبيرة الحجم، عصى خشبية مزودة بمسامير، ألعاب نارية (سينيال)، إضافة إلى وضع مركبة سياحية بالمحشر إلى غاية صدور أمر قضائي. من خلال التحقيق، تبين أن الموقوفين عبارة عن عصابة أحياء مدججة بالأسلحة البيضاء، تقوم ببث الرعب في أوساط المواطنين، كما أن جل أفراد العصابة مسبوقون قضائيا. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم جميع الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.