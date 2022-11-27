أخبار الجزائر ليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

رجل يطعن طليقته، مغترب يتسبب في وفاة جاره

رجل يطعن طليقته في الشارع بتيارت

ل. محمد أمين

اهتزت الأحد مدينة سوقر بولاية تيارت، بحدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، على وقع محاولة قتل تعرضت لها سيدة، وتشير المعطيات الأولية، إلى أن الجاني هو زوجها السابق.

وحسب ما أفاد به مصدر للشروق، فإن خلافا نشب بين المعتدي والضحية، انتهى بطعنها على مستوى الرقبة بآلة حادة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة لمستشفى ميموني الطاهر لتلقي العلاج. من جهتهم فتح عناصر الأمن الوطني تحقيقا في هذه الحادثة، وهي ثاني حادثة سجلتها مدينة السوقر خلال السنة الحالية. للإشارة أن هذه الجريمة أثارت حالة من الرعب لدى سكان المدينة، كونهم لم يعهدوا مثل هذه الاعتداءات، وخاصة أنها وقعت بموقف لسيارات الأجرة بطريق عين بوشقيف بمدينة السوقر، الأمر الذي ساعد على انتشار الخبر بسرعة في شتى أرجاء المدينة.

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جنايات وهران أدانت المتهم بأربع سنوات حبسا

مغترب يتسبب في وفاة جاره بعد شجار حول القمامة

خ. غ

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران الأحد، توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق مغترب تسبب في قتل جاره بعد شجار دار بينهما حول القمامة، حيث وجهت له تهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاةب دون قصد إحداثها، مع رفع مبلغ التعويض للأطراف المدنية من 100 مليون سنتيم إلى 150 مليون. تعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ 24-11-2020 ببلدية قديل، أين تلقت مصالح الأمن إرسالا عن وفاة شخص بمستشفى قديل عليه آثار جرح، وعند سماع شقيقه، صرح أنه في نفس التاريخ أخبره أحد الجيران أن أخاه (ب. إ) دخل في شجار مع المتهم المدعو (إ. ب)، وعند وصوله إلى عين المكان، وجد الضحية ملقى على الأرض ببهو مسكنه وعليه علامات ضرب على وجهه، ليسارع إلى نقله بمساعدة الجيران إلى المستشفى، قبل أن يبلغ من طرف الطبيب بخبر وفاته.

أما المتهم فصرح أمام الضبطية القضائية أنه عندما خرج يومها من منزله، وجد ركاما من القمامة ملقى أمام مدخل داره، ليطرق باب جاره قصد الاستفسار عن المتسبب، الأمر الذي لم يرق للضحية، قبل أن يتطور حوارهما إلى شجار، بدأ برأسية تلقاها من هذا الأخير، ليرد هو من جهته بلكمة وجهها إليه على الوجه، ثم تدخل الجيران وفضوا النزال بين الطرفين، والذي اعتقد المتهم أنه انتهى عند ذلك الحد من الضرب المتبادل ونتائجه.

خلال المحاكمة، تمسك المتهم بأقواله السابقة، نافيا تماما جرحه الضحية، حيث أرجع الإصابات التي تعرض لها هذا الأخير إلى سقوطه على الأرض، كونه مصاب بمرض القلب، وكذلك ركز دفاعه في هذه الجزئية على تصريحات عائلة الضحية، عندما أشارت إلى سقوط فقيدها قبل وفاته على عتبة الدار، بالإضافة إلى ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي من توضيحات بخصوص ما كان يعانيه الضحية من تعقيدات صحية وأمراض مزمنة، على غرار إصابته بتضخم في الطحال، وانسداد في البطين الأيسر للقلب، ما اعتبره عامل خطر عجل بتعرضه لسكتة قلبية مميتة.

كما حاول المدعو (إ. ب) إبعاد القصد الجنائي عن نفسه في واقعة الضرب، بالقول إنه لم تكن له النية في ذلك، لاسيما أنه مغترب مقيم في إيطاليا، ولا يأتي إلى أرض الوطن إلا مرة في السنة لتفقد أهله، ما يعني أنه لا يعرف الضحية، ولم يسبق له التناوش معه أو مع غيره من الجيران، مشيرا إلى أن ما حركه للشجار يومها كان الحديث الفض للمرحوم وعصبيته الزائدة، وقبلها رفضه السلوك غير الحضاري لمن تسبب في كنس القمامة وجمعها أمام منزله.

من جهتها، تمسكت النيابة العامة بطلباتها السابقة، ومعاقبة المتهم بـ10 سنوات سجنا، قبل أن تصدر المحكمة قرارها سالف الذكر، مع العلم أن المحكمة الابتدائية كانت قد فصلت في الدعوى العمومية بإدانة المتهم بـ5 سنوات سجنا.

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أميار بجاية يعودون إلى مقاعد الدراسة

دخل أميار بجاية في دورة تكوينية ثانية على مستوى دار الثقافة، يشرف عليها هذه المرة، أساتذة وإطارات من مديرية الصحة وأطباء مختصون، حول محاور عدة ومقاييس تتعلق بالصحة العمومية على غرار الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات كداء الكلب والكيس المائي لدى الماشية، بالإضافة إلى التسممات الغذائية وطرق الوقاية منها وكذا الأمراض المتنقلة عبر مياه الشرب وكيفية تسيير الكوارث الطبيعية، مع الإشارة إلى أن أميار بجاية تنتظرهم دورات تكوينية أخرى تشمل قطاعات السكن والعمران والمدينة إلى جانب الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية والفلاحة والتنمية الريفية وكذا الشق التعلق بالتضامن والأسرة وقضايا المرأة والشباب والرياضة والثقافة والفنون والمالية والتجارة وترقية الصادرات والبيئة والطاقات المتجددة.

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تغريم المتهمين بالسب والشتم عشرة ملايين سنتيم

فضلات الأبقار تقود عائلتين إلى المحاكم بتيزي وزو

رانية. م

مثل شقيقان أمام محكمة تيقزيرت بتيزي وزو الأحد، للرد على ما نسب إليهما من تهم من طرف الضحية وهو جار لهما، حيث أفاد الأخير خلال جلسة المحاكمة، ان جاريه عمدا لغلق الطريق والتخلص من روث الحيوانات بالقرب من منزله العائلي، متسببين له في صعوبة العيش وسط ظروف مماثلة، ما دفعه لرفع شكوى ضدهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت، يتهمهما فيها بسبه وشتمه وكذا تهديده بالقتل وسرقة حجارة صالحة للبناء، ورغم تلقيهما لإخطارات بعدم التعرض له من طرف النيابة ومصالح البلدية، إلا انهما هدداه بالقتل في حال ما لم يقم بسحب الشكوى ضدهما.

المتهمان اكدا خلال جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، ان الشكوى ضدهما كيدية، حيث أغلقا المسلك الترابي الذي فتحاه بإمكاناتهما الخاصة وللاستعمال العائلي، ولأنه يوصل إلى مسكنهما وقيام الجار باستغلاله، قاما بغلقه لتواجد طريق آخر فتحته مصالح بلدية ماكودة، وهو الوضع الذي لم يتقبله جارهما وقام برفع شكوى امام مصالح البلدية وكذا وكيل الجمهورية.

وفيما يتعلق بتهمة رمي فضلات الحيوانات بالقرب من منزله، اكد المتهمان ان الأرضية ملك لهما وتطل على الطريق الوطني رقم 71 ولا يملكان مكانا آخر للتخلص منها، كما يعتبر الأمر عاديا لدى سكان المنطقة المعروفين بتربية الماشية والأبقار، حيث لا يمكن التخلص من رائحة الروث لانتشار مواقع تواجدها عبر اقليم البلدية، ما يؤكد كون الشكوى كيدية. ومن جهته ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، التمس تأييد الحكم المستأنف في حق الضحايا وهو دفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، إلى جانب تعويض مادي للجار قدره 30 مليون سنتيم.

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حجز نصف قنطار من المخدرات بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت، مؤخرا، مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة في ولاية تيبازة من الإطاحة بأحد بارونات المخدرات كان بصدد إغراق ولاية تيبازة بنحو نصف قنطار من الكيف المعالج كما حجزت مبلغا ماليا من عائدات البيع وسيارة نفعية تستعمل في نقل وترويج المخدرات. العملية جاءت إثر استغلال معلومات وردت للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مفادها محاولة ترويج كمية كبيرة من المخدرات بشرق ولاية تيبازة.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام تم تسطير خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف مشتبه فيه ينشط ضمن شبكة إجرامية دولية مختصة في ترويج المخدرات، كان بصدد نقل كمية من المخدرات على متن مركبة نفعية لغرض ترويجها بإحدى المدن الشرقية لولاية تيبازة، وبعد الترصد له وتوقيفه وتفتيش المركبة تم ضبط بحوزته كمية من المخدرات. واستمرارا للتحقيق وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة، أين تم تفتيش مسكن المشتبه فيه وضبط كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ49 كغ من المخدرات ومبلغ 31000 دج من عائدات الترويج، كما حجزت سيارة نفعية تستعمل في عملية الترويج وآلة عد النقود وهاتف نقال. وبعد اتمام الاجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراء قضائي عن قضية حيازة ونقل وتخزين المخدرات لغرض المتاجرة بها في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

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دراجة نارية تتسبب في مقتل سيدة بأم البواقي

ق. م

لقيت السبت عجوز ربة بيت، تدهى “م.ز” ، تجاوزت الستين من العمر ، مصرعها، متأثرة بجراحها البليغة على مستوى الرأس ، وفي أنحاء متفرقة من الجسم، ذلك عقب تعرضها لحادث دهس من طرف دراجة نارية، بينما كانت الضحية تهم باجتياز الطريق المتواجد بحي 24 فيفري بوسط مدينة عين مليلة إلى الرصيف المقابل، قبل أن تباغتها الدراجة النارية، التي كانت تسير بسرعة مفرطة، الأمر الذي تسبّب عند اصطدامها بالضحية وسقوطها أرضا، في إصابتها بجروح خطيرة خاصة على مستوى رأسها، ما استدعى عند نقلها إلى مستشفى مدينة عين مليلة، بإصدار قرار لتحويلها مباشرة إلى مستشفى قسنطينة الجامعي ابن باديس، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك بعد دقائق قليلة من دخولها المستشفى متأثرة بجراحها، في وقت باشرت فيه مصالح أمن الدائرة تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.

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ضبط مهلوسات وكوكايين بحوزة الموقوفين

تفكيك عصابة اختطفت شخصا وسرقت مركبته بالبليدة

فيصل. ن

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من توقيف أفراد شبكة إجرامية قامت بخطف شخص وسرقة مركبته، حسب ما علم الأحد من هذا الجهاز الأمني. وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة على مستوى أمن الولاية أن فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة موزاية (غرب) قامت بتوقيف أربعة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية قاموا بخطف شخص واحتجازه وسرقة مركبته التي تم استرجاعها من طرف المصالح الأمنية.

وتعود وقائع القضية إلى تقدم أحد الأشخاص بشكوى مفادها تعرضه للاحتجاز ومحاولة الاختطاف مع التهديد بالقتل من قبل مجموعة إجرامية مع سرقة مركبته ليتم إثر ذلك مباشرة إجراءات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد مكان تواجد المركبة المسروقة واسترجاعها. وعقب ذلك واستغلالا للأدلة والمعلومات، تم تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم في ظرف وجيز مع حجز ثمانية أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف و11 قرصا من المؤثرات العقلية وقارورة سائل مخدر بالإضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين).

كما تضمنت المحجوزات المركبة المستعملة من قبل المجموعة والمركبة المسروقة المسترجعة وبعض المسروقات الخاصة بالضحية المتمثلة في سلسلة من المعدن الأصفر ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ18000 دج وهاتف نقال. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل

الجمهورية لدى محكمة الاختصاص عن جناية اختطاف شخص بدون أمر من السلطات المختصة عن طريق الاستدراج والعنف وجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد، الليل والعنف، حسب نفس المصدر.