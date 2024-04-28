أخبار الجزائر ليوم الأحد 28 أفريل 2024

مقتل شاب بطعنة في القلب، العثور على جثة أسد

خامس جريمة بالولاية في ظرف شهر ونصف

مقتل شاب بطعنة في القلب بسطيف

سمير مخربش

شهدت مساء السبت، ولاية سطيف، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، لقي حتفه إثر طعنة خنجر أصابته على مستوى القلب، ليفارق الحياة في مكان الشجار.

الضحية يدعى مهدي خمليش، يبلغ من العمر 23 سنة من بلدية أوريسيا شمال ولاية سطيف، كان يتجول رفقة أصدقائه وسط المدينة، وفي ساعة متأخرة من الليل، دخل في شجار مع شاب في العشرينيات من العمر، ينحدر من قرية الثنية، وكان ذلك بعد تلاسن وتشابك بالأيدي، ليسرع المشتبه فيه إلى إحضار خنجر ولم يتردد في توجيه طعنة إلى الضحية أصابته على مستوى القلب، وهي الطعنة الوحيدة التي كانت كافية لقتل الشاب مهدي الذي ظل يتخبط وسط بركة من الدماء.

ولما استنجد أصدقاؤه وبعض المارة بسيارة الإسعاف، جاء التدخل من رجال الحماية المدنية، لكن حينها لفظ مهدي أنفاسه الأخيرة وسط حير كبيرة لأصدقائه الذين تنقلوا إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف، وظلوا يصرخون ويبكون صديقهم الذي لم يكن أحد يتوقع له هذه النهاية المؤسفة، حيث عرف مهدي بالمنطقة بمرحه وخفة الظل، كان يتنقل بين الأحياء وكله نشاط وحيوية. وحسب العارفين بالمنطقة فإن عصابات الأشرار والانحرافات الخطيرة وتفشي ظاهرة تعاطي المهلوسات تكون وراء هذه الجريمة البشعة، التي وضعت حدا لحياة شاب في مقتبل العمر.

وحسب مصادرنا فإن رجال الدرك فتحوا تحقيقا في القضية وتمكنوا في ظرف قصير من إلقاء القبض على المتهم الذي فرّ عند ارتكاب الجريمة، لكنه لم يتمكن من مغادرة بلدية أوريسيا، حيث أحيل على التحقيق وطبقت عليه الإجراءات القانونية.

للتذكير فإن الجريمة تعد الخامسة بولاية سطيف في ظرف شهر ونصف، حيث شهدت بلدية عين الكبيرة منذ حوالي أسبوعين جريمة قتل مماثلة ذهب ضحيتها المدعو هشام حراد البالغ من العمر 21 سنة الذي تلقى طعنات خنجر من أحد أقرانه، وقبله لقي شاب حتفه في شهر مارس المنقضي، ويتعلق الأمر بالمدعو أنيس ساعي البالغ من العمر 22 سنة، المنحدر من بلدية بيضاء برج جنوب شرق ولاية سطيف، وفي جريمة رابعة وقعت بتاريخ 6 أفريل الماضي بدوار ذراع حليمة ببلدية أولاد صابر بحدود بلدية قجال بولاية سطيف، أين عثر فلاحون على جثة امرأة محروقة وسط كومة من الصوف، ووجهت التهمة إلى زوجها الذي ألقي عليه القبض بعد ما تورط في طعن زوجته ومحاولة إخفاء آثار الجريمة بحرق جثتها. وأما الجريمة الخامسة فقد وقعت بمنطقة لمزارة ببلدية قجال بولاية سطيف، وذهب ضحيتها المدعو عبد السميع درافة البالغ من العمر 31 سنة، والذي دهسه ابن عمه بجرار فلاحي، ما تسبب له في جروح خطيرة أدخلته قاعة الإنعاش بمستشفى سطيف مدة 5 أيام، فارق بعدها الحياة.

لتكون بذلك ولاية سطيف قد أحصت 5 جرائم كاملة في ظرف قصير، مخلفة بذلك حيرة وتساؤلات حول عودة الإجرام بقوة في عاصمة الهضاب التي شهدت منذ مدة فترة من الهدوء.

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بعضها مهمل منذ 40 سنة

نحو بيع عشرات السيارات “المهجورة” بالمزاد في سيدي بلعباس

زواوية. ق

أحصت مصالح بلدية سيدي بلعباس، عقب انتهائها من عملية جرد ومعاينة مئات السيارات، المتواجدة بالمحاشر التابعة لها، طيلة الفترة الممتدة بين شهر ديسمبر وفيفري الماضي، وجود 313 مركبة مهجورة، حيث أنهت كافة المعاملات الإدارية، من أجل عرضها للبيع بالمزاد العلني.

تأتي هذه العملية بناء على قرار السلطات القضائية، من أجل تسوية وضعية المركبات التي يفوق عددها الـ1000 مركبة، تقبع داخل 47 محشرا منتشرا عبر تراب الولاية، بعضها يعود لأكثر من 40 سنة.

وتقبع السيارات المهجورة حسب مصالح البلدية، في ثلاثة محاشر تابعة لها، يقع الأول بشارع عيسات ايدير، والثاني بحي عظيم فتيحة، والثالث بحي الحرية، حيث عجزت العملية التي استمرت على مدار ثلاثة أشهر، عن التعرف على هوية أصحاب المئات من تلك المركبات المهجورة، لعدة أسباب أهمها، أن بعضها مودع بوثائق إدارية مزورة، وبعضها الآخر غير معروف أصحابها، زيادة على مركبات أخرى ممنوعة من السير، على غرار سيارات رونو 4، المعاد تصنيعها بإسبانيا منذ أكثر من 10 سنوات، وأكد المنتسبون لمصالح البلدية، أن الأعوان وجدوا خلال عملية المعاينة، عشرات السيارات التي تم نهبها، حيث تم سرقة محركاتها ومعداتها، ما حولها إلى هياكل فقط، سيتم بيعها بالميزان لتجار الحديد.

وتستعد حاليا مصالح البلدية لتنظيم مزاد علني في القريب العاجل، لبيع جميع السيارات المهجورة، عقب انتهائها من كافة الإجراءات الإدارية، وتسليمها لمديرية أملاك الدولة. على أن تقوم البلدية بتعويض الملاك الحقيقيين للمركبات التي سيتم بيعها في المزاد العلني ماديا في حالة ظهورهم، والمطالبة باسترجاع مركباتهم، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقبعون في السجن ولفترات طويلة.

والجدير بالذكر، أن السلطات المحلية وبالتنسيق مع السلطات القضائية، أحصت وجود أكثر من 1200 مركبة مهجورة تقبع داخل 46 محشرا، عقب عملية إحصاء شاملة من أجل التسوية الإدارية لتلك المركبات التي يعود بعضها لأربعين سنة مضت. وجاء تحرك السلطات المحلية في الآونة الأخيرة، بهدف تسوية هذا الملف، من أجل الرفع من مداخيل البلديات، وكذا للتخلص من السيارات التي تأثرت بفعل العوامل الطبيعية من جهة، ومن النهب والسرقة من جهة أخرى، خاصة بالنسبة للمركبات القديمة التي تعج بها المحاشر.

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سيطرح في السوق بـ500 دينار للكيلوغرام

الترخيص لمتعاملين من تموشنت باستيراد السردين التونسي

ب. ياسين

كشف قويسم هواري، مدير الصيد البحري بعين تموشنت السبت لـ”الشروق”، أنه تم الترخيص لأربعة متعاملين من الولاية لاستيراد سمك السردين من تونس، وأضاف المتحدث أن الوزارة الوصية عمدت إلى الترخيص لاستيراد كميات معتبرة من هذا النوع من السمك من الجارة تونس، لتغطية جزء من حاجيات السوق من المنتجات الصيدية، وتوفير المنتوج للمواطنين بأسعار معقولة، حيث تم تحديد سعر البيع للمستهلك بـ500دج للكلغ الواحد، خاصة أن السردين يعتبر الأكثر طلبا بين أنواع السمك في الأسواق، ولهذا الغرض تم الترخيص لاستيراد كميات أولية مدروسة، تسمح بتوازن السوق في ظل عدم كفاية العرض مقارنة بالطلب.

وبالمقابل، تنشط في مجال تصدير المنتجات السمكية أربع وحدات بالولاية، استطاعت أن تقتحم عددا من الأسواق الدولية وتفرض مكانتها، حيث تم منذ مطلع السنة الجارية، تصدير زهاء 200 طن من الأسماك، وشملت الأسماك المصدرة خاصة إلى فرنسا والبرتغال، القشريات والأخطبوط.

وتعول مديرية الصيد البحري بالولاية، على تطوير شعبة تربية المائيات في البحر وتربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، الذي يعتبر خيارا استراتجيا لخلق الثروة وتمكين كل سكان الولاية من استهلاك السمك بأثمان معقولة، والرفع من مردودية الإنتاج الفلاحي المسقي بالمياه المشبعة بالسماد الطبيعي الناجم عن مخلفات الأسماك، وحسبما أضافه السيد “قويسم” أن 14 مشروعا استثماريا في مجال تربية المائيات ستدخل حيز الخدمة، بعد تهيئة منطقة النشاطات بالسبيعات، والتي من شأنها توفير نحو 2200 طن من الأسماك واستحداث 300 منصب.

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أحدهم حول مسكنه إلى مخزن للنخالة

موظفون بتعاونية الحبوب يتلاعبون بالأعلاف في المسيلة

أحمد. ق

أوقف عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، 3 موظفين تابعين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة اتهموا بإساءة استغلال الوظيفة من خلال الحصول دون وجه حق على كمية من مادة الأعلاف، حسب ما أورده بيان صادر عن خلية الإعلام بأمن المسيلة.

وبالعودة إلى وقائع القضية التي تأتي على خلفية تحريات ذات المصلحة حول قيام شخص بالحصول دون وجه حق على كمية من الأعلاف والمتمثلة في مادة النخالة المحجوزة والموضوعة بأحد مراكز تخزين الحبوب ببلدية أولاد سيدي ابراهيم، ليتم فتح تحقيق في القضية، الذي تبين من خلاله أن المشتبه فيه الرئيسي قام بتحويل جزء من هذه الأعلاف لمسكنه الخاص باستعمال الإمكانيات المادية والبشرية للمركز، وذلك بمساعدة شريكيه في القضية، على إثر ذلك تم توقيف جميع المشتبه فيهم.

ووفقا للجهات المذكورة أعلاه، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، استعمال ممتلكات على نحو غير شرعي لصالحه، والمشاركة، ليتم إصدار أمر بإيداع أحدهم رهن الحبس المؤقت ووضع اثنين تحت إجراءات الرقابة القضائية.

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تفكيك شبكتين تضم إحداهما امرأة

حجز 7 قناطير من البوتاسيوم في ورشتين لصناعة الذخيرة بباتنة

طاهر حليسي

فككت، نهاية الأسبوع، الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ورشة سرية لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس، يديرها ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و36، كما ضبطت بحوزتهم سلع أجنبية وحيازة ومواد حساسة متفجرة.

عثرت مصالح الدرك خلال تفتيش، منزل المشتبه به “ب خ”، الذي أوقف مع شخصين آخرين، هما “ب م” و”ب س”، على ورشة متكاملة بها آلتي ضغط خراطيش، و3 قناطير من نترات البوتاسيوم فرنسية الصنع فرنسي، وعتاد ومواد تستخدم في صناعة الذخيرة، بينها 135 كلغ من مادة البارود المبلل، و1760 خرطوشة محشوة في طور الإنجاز عيار 16 ملم، بالإضافة إلى 160 خرطوشة محشوة جاهزة عيار 16 ملم.

وفي سياق متصل، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحاسي من تفكيك ورشة سرية لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس، وتوقيف المشتبه فيها البالغة من العمر 41 سنة فيما لا يزال المشتبه فيه الثاني في حالة فرار. وخلال تفتيش منزل المسماة “ب ن”، تم حجز 16 كيسا من نترات البوتاسيوم شيلية الصنع، يبلغ وزنها 4 قناطير، آلة ضغط خراطيش 22.9 كلغ حبيبات معدنية “صاشم”.

ووجهت للموقوفين تهم متعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية إنشاء ورشة سرية لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس، وجناية تهريب سلعة أجنبية وجنحة حيازة مواد حساسة متفجرة، قبل تقديمهم للجهات القضائية المختصة.

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5 سنوات سجنا لبائع خردوات عن جناية القتل الخطأ

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الأحد، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف “ب.ع.ف”، بائع خردوات بالعاصمة، عن جناية القتل الخطأ بعد إعادة تكييف الوقائع لمتابعة المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وألزم القاضي، المتهم في الدعوى المدنية دفع تعويض قدره 120 مليون سنتيم، لذوي الحقوق، من أبناء الضحية وشقيقه، وجاء منطوق الحكم بعد ما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم عن واقعة القتل العمدي.

وفي مجمل ما عرض في الجلسة، فإن الوقائع انطلقت على إثر تلقي نداء من قاعة العمليات لأمن العاصمة، لاستقبال حالة وفاة، ويتعلق الأمر برب أسرة، عامل في مجال جمع الحديد “الخردوات”، بسوق بومعطي بالحراش.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم توفي متأثرا بضربة قوية على مستوى الوجه، مما سببت له نزيفا حادا بالأذن، ولدى فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، تبين أن الفاعل هو المدعو “ب.عمر.فتحي”، في العقد الرابع من العمر، يعمل في مجال جمع الخردوات، فتم توقيفه وإحالته للتحقيق، ليتم بمجوبه إيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم خلال جميع مراحل التحقيق، أنه يوم الوقائع الموافق لشهر أفريل من رمضان 2023، وقعت مناوشات كلامية تحولت إلى مشاجرة، بينه وبين الضحية بسبب خلاف حول الحديد، الذي جمعه لأجل بيعه، فاكتشف بأنه سرق جزءا منه، وأن السارق هو الضحية.

مضيفا المتهم أنه ولدى مطالبته باسترداد “الخردوات” محل السرقة من ضحيته، واجهه بضربة بواسطة مطرقة التي سقطت أرضا بمكان قريب من دون إصابته.

وأمام حالة الغضب والاستفزاز التي كان عليهما، قام بتوجيه لكمة قوية للضحية على مستوى الوجه، أسقطته أرضا مغمى عليه.

كما أنكر المتهم عزمه المسبق إزهاق روح ضحيته، مؤكدا بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، لقيام الضحية بضربه بواسطة سلاح أبيض كاد أن يودي بحياته.

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العثور على جثة أسد في برج بوعريريج

وردة بوجملين

عثر المواطنون الذين يسكنون بمدينة الياشير بولاية برج بوعريريج، وتحديدا بالقرب من “فيرمة روشي” على جثة أسد ميت في حالة متقدمة من التعفن مرماة في الخلاء.

وحسب سكان مدينة الياشير، فإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أسد ميت بالمنطقة، حيث عثروا قبل أيام على أسد آخر ميت مرمي في الخلاء، حيث قاموا بتبليغ مصالح الأمن بخصوصه، ويتساءل سكان المنطقة عن السر وراء العثور المتكرر على حيوانات مفترسة يفترض بأن تواجدها يقتصر على حدائق الحيوانات ميتة ومرمية في الخلاء، كما طالبوا بفتح تحقيق بخصوص ذلك، فيما أكد عدد من المواطنين أن الأسدين اللذين تم العثور عليهما كانا يعيشان في حديقة حيوانات تابعة لإحدى العائلات الثرية بالمنطقة.

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مقتل شيخ في انحراف سيارة بقسنطينة

س. ع

أودى حادث مرور خطير، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 20 بمنعرجات بوكبوس بعين أعبيد بولاية قسنطينة، بعد عصر السبت، بحياة شيخ جاوز الواحدة والسبعين من العمر، وقد توفي الضحية، في عين المكان متأثرا بإصابات خطيرة على مستوى الرأس، حيث تم تحويله من طرف مصالح الحماية المدنية التي أكدت وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب، وأصيبت في نفس الحادث، سيدة كانت برفقته في السيارة في الـ56 سنة من العمر، كانت متعددة الإصابات، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية بعين المكان، مع تحويلها إلى العيادة متعددة الخدمات بعين أعبيد.

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ثلاث سنوات لراق مزيف سلب امرأة 280 مليون ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

أدان مجلس قضاء برج بوعريريج، الأحد، راقيا مزيفا بثلاث سنوات حبسا نافذا وتعويض للضحية، ودفع غرامة مالية والمصاريف القضائية.

تفاصيل قضية النصب والاحتيال التي فصل فيها مجلس قضاء برج بوعريريج، تعود إلى شكوى تقدمت بها آنسة ثلاثينية، لدى مصالح الأمن تفيد بتعرضها للنصب والاحتيال، من طرف راق مزيف تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر “فايس بوك” وطلبت منه مساعدتها من أجل الزواج، وبعد حديث معه مرارا أخبرها أنها تعاني من تعطيل بسبب السحر، حيث طلب منها أن ترسل له دمها لغرض تخليصها من السحر.

وأرسلت إليه طلبه مع امرأة ثلاثينية تنحدر من ولاية تبسة أخبرتها بأنها زوجته، كما أرسلت معها مبلغ 13 مليونا، ومنذ ذلك الوقت بدأ سيناريو النصب والاحتيال الذي رسمه الراقي المزيف، حيث كان يطلب منها إرسال الأموال له وبأنها في حال إذا لم ترسل سيصيبها مرض خطير، وتموت، وبأنه سيستعمل دمها في وضع سحر الموت لها.

وهذا ما جعلها ترضخ في كل مرة لاستفزازاته وترسل له الأموال، حيث منحته مبلغ 280 مليون إلى آخر سنتيم تمتلكه، إلى أن قررت أن تقدم شكوى لدى مصالح الأمن ضده، أين تم تحديد هويته وتوقيفه ومحاكمته.

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مقتل شاب بطلقة بندقية صيد في باتنة

ط. حليسي

لقي شاب عشريني حتفه السبت متأثرا، بجراح، خلال تعرضه، لطلق ناري، من بندقية صيد.

وقالت مصادر من مدينة بريكة، 100 كلم جنوب ولاية باتنة، أن الضحية “ش.الدراجي”، أصيب بعيار ناري، بينما كان جالسا في زاوية بشارع بحي 1000 سكن المسمى حي “الميل” ببريكة، من دون تفاصيل أخرى، ما حتم نقله على جناح السرعة لمستشفى بريكة، غير أنه لفظ أنفاسه متأثرا، بشظايا الطلق الذي كان خرطوشة “صرشم”، استقرت في جسده، في وقت تجهل أسباب الجريمة التي ارتكبها شخص يجري البحث عنه من طرف مصالح أمن الولاية المنتدبة الجديدة.

وتذكر هذه الحادثة بواقعة أخرى حدثت منذ أيام بولاية بسكرة حينما تعرض شاب لإطلاق نار من طرف مجهولين كانوا على متن دراجة نارية.