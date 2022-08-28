أخبار الجزائر ليوم الأحد 28 أوت 2022

ضبط 230 قنطار من القمح اللين موجه للمضاربة، مسبوق قضائيا يقتل خطيبته بمسكنه

كانت على متن شاحنتين من الحجم الكبير

ضبط 230 قنطار من القمح اللين موجه للمضاربة بمعسكر

س. ع

حجزت مصالح الدرك الوطني لمعسكر مؤخرا 229 قنطارا من القمح اللين كان موجها للمضاربة، وفقا لما ورد الأحد في بيان للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

واستنادا إلى نفس المصدر، فإن العملية تمت خلال دورية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لغريس، حيث أوقفوا على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بلديتي وادي تاغية وغريس شاحنتين من الحجم الكبير وتم ضبط داخلهما كمية من منتج القمح اللين معبأة داخل أكياس قدرت بـ229 قنطارا.

ورفعت ذات المصالح مخالفات ضد صاحب هذه الحمولة تمثلت في عدم المطابقة القانونية للفاتورة وإعادة بيع مواد أولية تم اقتناؤها قصد التحويل من حالتها الأصلية وفق ذات المصدر.

وتم إخطار الجهة القضائية المختصة إقليميا التي أعطت تعليمات بفتح تحقيق وحجز هذا المنتج وتسليمه لمصالح أملاك الدولة، فضلا على تحرير محضر مخالفة ضد صاحب الكمية المحجوزة.

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كابوس أنفاق خراطة ببجاية يتواصل

لا تزال المعاناة عنوانا للطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بولاية سطيف، في شطره الرابط بين سوق الاثنين وخراطة، جراء عدم ازدواجيته، فيما تحولت أنفاق خراطة إلى كابوس حقيقي أدخل الرعب في نفوس مستعملي الطريق المذكور الذين أضحوا ينطقون الشهادتين بمجرد وصولهم إلى حدود الأنفاق. هذه الأخيرة، التي تتوقف حركة السير بها بمجرد وقوع أي حادث، كما حدث صبيحة السبت، حين شلت حركة المرور بالأنفاق، لفترة زمنية أرهقت مستعملي الطريق. ورغم أن أمل التخلص من هذا الكابوس يبقى بإنهاء أشغال عصرنة منعرجات خراطة، إلا أن هذه الأخيرة قد توقفت منذ فترة، لأسباب تبقى مجهولة، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق في القضية.. والسؤال يبقى مطروحا: “متى ينتهي الكابوس؟”.

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فيما كللت الجهود الاستباقية بتحييد مخاطر عصابات الحرقة

تحقيقات مع 3 أشقاء احتالوا على عشرات الحراقة بوهران

ب. يعقوب

أفادت مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، بأنه تم توقيف ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في الأيام القليلة الماضية، يقيمون في حي شعبي بمدينة وهران، تتراوح أعمارهم بين 30 و41 عاما، تتويجا لأبحاث أمنية معمقة تحت إشراف قضائي في قضية نصب واحتيال بدعوى التهجير غير النظامي، استهدفت العديد من الأشخاص القادمين من مدن مختلفة على تراب الجمهورية، راحوا ضحايا أساليب احتيالية مارستها مافيا منظمة يقودها ثلاثة أشقاء، أوهموا عشرات الضحايا بركوب قوارب سريعة فائقة السرعة والجودة مزودة بمحركات قوة دفعها تتفاوت بين 115 و300 حصان بخاري وكافة معدات الإبحار نحو السواحل الإسبانية.

وبحسب ذات المصادر، فإن الأشقاء محل إيقاف، كان أحدهم موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ شهر مارس 2021، كونه المشتبه الرئيسي في ممارسة أساليب النصب والاحتيال على ضحايا ما لا يقل عن 11 ولاية، كانوا دفعوا أموالهم مسبقا لشقيقيه، تتراوح بين 650 و700 ألف دينار جزائري للشخص الواحد، على أن يتم تحديد مواعيد خاصة برحلات الإبحار السري انطلاقا من شواطئ عين الترك وبوزفيل تحديدا، حسبما أشار إليه ذات المصادر.

وطبقا لما أورده المصدر، فإن الجهات الأمنية في وهران، شرعت في أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لأجل الإحاطة بكافة جوانب هذا الملف الخطير من نوعه، لتفكيك خيوط جريمة النصب على الراغبين في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة نحو الضفاف الإسبانية، إلى جانب تحديد ظروف وملابسات حيازة معدات محظورة في الإبحار السري، والكشف عن أشخاص آخرين مفترضين في هذا النشاط التهريبي الدولي، فضلا عن رصد الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات الإجرام المنظم التي تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر سواء داخل أو خارج الوطن.

وأضاف المصدر، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل الأشقاء الثلاثة، التي تمت بتاريخ 25 أوت من الشهر الجاري، أسفرت عن العثور على معدات لوجيستيكية، عبارة عن سيارة، أسلحة بيضاء، مضخة هوائية، محرك سريع قوة دفعه 80 حصانا بخاريا، إلى جانب سترات نجدة وأداة حديدية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، وورقتين ماليتين من عملة الأورو، بينما تتواصل التحريات بغرض الكشف عن مآل المتحصلات المالية المترتبة عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ما يوحي بأن ذات العصابة التي يجري التحقيق مع أفرادها بقدر عال من الأهمية، كانت في السابق، تقوم بتدبير رحلات الحرقة، قبل أن تلجأ إلى أسهل حلول جمع الأموال بالنصب والاحتيال على الضحايا.

ولم يخف المصدر أن هذه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في وهران، تندرج ضمن الجهود المكثفة والمستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية في البلاد، بغرض تحييد كافة المخاطر والتهديدات المرتبطة بعصابات تسفير البشر إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

ومعلوم أن الجهود الأمنية في فرملة شبكات تهريب البشر إلى أوروبا، سمحت في الفترة الأخيرة “1 ماي إلى غاية 15 أوت” حسب تقديرات أمنية، بالقبض على ثمانية مهربين يصنفون ضمن فئة “الخطير جدا” بينهم مغتربان يقيمان شرق أوروبا كانا يوفران وسائل الإبحار مقابل أموال بالعملة الصعبة، حيث ساهم هذا النشاط الإجرامي في تحقيق ثراء فاحش لكثيرين من رجال المال في مدن الوطن، باعتبار أن الرحلة الواحدة على متن قوارب “الشبح” و”ڨليسور” تحديدا عائداتها تفوق 1,3 مليار سنتيم، بكون أن ثمن رحلة الحراق الواحد تناهز 900 ألف دينار جزائري.

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مسبوق قضائيا يقتل خطيبته بمسكنه في سوق اهراس

صبرينة ذيب

اهتزت، مساء يوم السبت الفارط، بلدية سدراتة في ولاية سوق أهراس، على خبر جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 27 سنة، والتي تعرضت إلى الضرب المبرح من طرف خطيبها المسبوق قضائيا، والذي تسبب لها في جروح بليغة وعديدة على مستوى أنحاء الجسم مما أدى إلى وفاتها، ووقعت الجريمة بإحدى الشقق الواقعة بطريق حراقة في بلدية سدراته.

وحسب مصادر محلية، فإن الجاني يعيش لوحده في الشقة بعد أن طلق زوجته، وقد دار بينه وبين الضحية التي تقرب من عائلتها لخطبتها، والتي قدمت من إحدى القرى التابعة لبلدية سدراته، وبعد وقوع شجار بينهما سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي على الضحية، تسبب في وفاتها، أين تدخلت وحدة الحماية المدنية إلى مسرح الجريمة وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى هواري بومدين، أين تم إخضاعها للتشريح لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وتبقى التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي، كفيلين بتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة.

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وفاة عجوز وإصابة قريبها في حادث مرور في تبسة

ب. د

وقع مساء السبت، حادث مرور خطير، على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط ما بين بلديتي الونزة ولعوينات بولاية تبسة، حيث تسبب الحادث في انحراف سيارة وانقلابها، أين توفيت سيدة قارب عمرها الخامسة والستين، وإصابة قريبها وهو ابن أخيها السائق للسيارة البالغ من العمر 28 سنة.

وقد تم نقل الضحيتين إلى مستشفى لعوينات للاستعجالات ومصلحة حفظ الجثث، تزامنا مع فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الوطني لمعرفة سبب الحادث.

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أزمة ماء حادة تلوح في الأفق

انخفاض مقلق لمنسوب سد تيشي حاف ببجاية

ع. تڤمونت

انخفض خلال الأسبوعين الأخيرين، منسوب سد تيشي حاف بولاية بجاية، إلى أدنى مستوياته، الأمر الذي ينذر بقدوم أزمة مياه خانقة في ظل تأخر وصول الأمطار الرعدية التي ألفت الولاية استقبالها بداية من منتصف شهر أوت وهو ما لم يحدث إلى حد اللحظة، ما حير السكان المجاورين للسد، الذين لم يتعودوا مشاهد الجفاف التي ضربت أكبر مورد مائي بالولاية، هذا الأخير الذي يمول أغلب بلديات ولاية بجاية بالمياه الصالحة للشرب إلى جانب العديد من البلديات من الولايات المجاورة.

وبدأت أزمة المياه الصالحة للشرب تفرض نفسها بالعديد من بلديات وقرى الولاية، بعد الجفاف الذي لازم حنفياتهم، فمنهم من تأتيهم المياه مرة واحدة خلال يومين، ولدقائق معدودة، ومنهم من ينتظر أسبوعا كاملا لإطفاء عطشه، فيما يظل موعد عودة المياه إلى الحنفيات مبنيا للمجهول بالعديد من المناطق الأخرى، والسبب ليس فقط بالجفاف الذي ضرب سد تيشي حاف إنما أيضا بسبب جفاف أو انخفاض منسوب الآبار التي تعتمد عليها العديد من البلديات لتزويد سكانها بالمياه الصالحة للشرب.

ويبدو أن التغير المناخي قد فعل فعلته، لكن ذلك لن يكون بمثابة حجة للتغطية على التسيير الأعرج لقطاع الموارد المائية، في ظل عدم تنويع المصادر وعدم انجاز المشاريع في أوانها، والأمثلة عديدة على غرار ما تعلق بمشروع محطة تحلية مياه البحر التي أفرج عنها مؤخرا رغم برمجتها منذ سنوات طويلة، وعسى أن لا تلقى المحطة الثانية المبرمجة بالجهة الشرقية للولاية نفس المصير، كما أن الوضع قد برهن أن الاعتماد على نفس المصادر يعد بمثابة خطأ فادح وعدم كفاءة وذلك بالنظر إلى محدوديتها، الأمر الذي يستلزم حفر المزيد من الآبار باعتبار أن الولاية تعد خزانا للمياه الجوفية، كما أضحى من الضروري حماية وديان الولاية من الفضلات والإفرازات السامة، فيما يستدعي الوضع تخليص سدي تيشي حاف وخراطة من الأتربة المتراكمة بداخلهما والتي تقلص من حجم سعتهما، من سنة إلى أخرى.

ويبدو أن التسيير التقليدي لهذا العنصر الحيوي، من دون نظرة مستقبلية، رغم دخول إحداثيات جديدة في المعادلة، جراء التغير المناخي من جهة والتوسع العمراني من جهة أخرى، قد أثبت منذ مدة عدم نجاعته، وأن الوضع يستدعي وضع استراتيجيات ومخططات جديدة وفعالة تضمن وصول هذا المورد الحيوي إلى حنفيات المواطن على مدار الساعة، بأمل أن يطلق هذا الأخير “البيدون” الذي فرض نفسه على حياته، فاتحا المجال لتجارة مياه الصهاريج التي لا مكان لها حتى في الدول القاحلة.

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التحقيق في وفاة غامضة لشابة بمنزلها في ميلة

ن. ع

عثر، عشية السبت، في حدود الساعة الرابعة و20 دقيقة، بحي حايفي مبروك التابع لبلدية شلغوم العيد جنوب ولاية ميلة، على جثة شابة تدعى “ب.و” تبلغ من العمر 25 سنة، متوفية بقاعة الاستقبال بمنزلها العائلي الذي تقطنه برفقة عائلتها.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد تم اكتشاف جثة الضحية من طرف أحد أفراد عائلتها عند عودته إلى المنزل، حيث تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد من أجل إخضاعها للتشريح وكشف الأسباب الحقيقية للوفاة، وتضاربت الروايات حول وفاتها، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في الوفاة الغامضة.

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صعقة كهربائية تودي بحياة تلميذ في سكيكدة

إ. ب

لقي، مساء السبت، في حدود الساعة السابعة والنصف، تلميذ يدرس بمتوسطة الإخوة خراط، ببلدية السبت، يبلغ من العمر 13 سنة، حتفه، بصعقة كهربائية، جراء ملامسته أسلاك الكهرباء بمنزله العائلي الواقع بدوار لغرابة، بذات البلدية، الواقعة شرق ولاية سكيكدة، أين لامس خيطا كهربائيا ناقلا للكهرباء داخل المطبخ، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، حيث عثر عليه جثة هامدة ملقى على الأرض، ليتم نقله من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان بعزابة، من جهتها المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها المعمقة لكشف ملابسات هذه الوفاة.

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هلاك شاب حرقا والأمن يحقق في الأسباب بتبسة

ب. د

فتحت مصالح أمن دائرة الونزة بولاية تبسة، تحقيقا في ملابسات وظروف وفاة شاب يبلغ من العمر 36 سنة، إثر تعرضه لعملية حرق، لأسباب مازالت مجهولة، بالرغم من أن مصادر محلية من بلدية الونزة، قالت بأن الشاب عاد إلى المنزل العائلي الذي كان شاغرا، وبمجرد أن أشعل مصباح الرواق حتى حدث اشتعال للنيران بسبب تسرب غازي، ونفى مصدر من المنطقة أن يكون الشاب قد انتحر حرقا، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم تحويل الشاب من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى المدينة، حيث كان في حالة خطيرة جدا، أين قرر الأطباء تحويله إلى مستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة، وهو يعاني من حروق مصنفة من الدرجة الثالثة، حيث توفي فجر الأحد.

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اقتحام محل لبيع المجوهرات أمام مرآى صاحبه

م.ط

اقتحم ظهر الأحد، مجهولان ملثمان ومسلحان، كانا على متن دراجة نارية، محلا لبيع المجوهرات، بقلب مدينة خنشلة، واستوليا على كمية معتبرة من الحلي والذهب، قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في عملية سطو على طريقة الأفلام، هزت المدينة، وأمام مرآى من الناس، لتتدخل قوات الشرطة، وتفتح تحقيقا، مع ملاحقة الفاعلين بغرض توقيفهما وإحالتهما على القضاء، في الوقت الذي تنقلت فرقة خاصة للأحوال الشخصية، لمعاينة مسرح الجريمة، ورفع البصمات، واستغلال كاميرات المراقبة، بغية تحديد هوية الفاعلين.

وقد كشفت مصادر “الشروق”، من عين المكان، بأن عملية السطو، وقعت في حدود الساعة منتصف النهار، من نهار الأحد، نفذها شخصان مجهولي الهوية، كانا على متن دراجة نارية، حيث أقدما على تحطيم الواجهة الأمامية للمحل الخاص ببيع المجوهرات والصيغ الذهبية، بقلب المدينة، باستعمال آلات حادة، والاستيلاء في لمح البصر، على كل المجوهرات المعروضة في واجهة المحل، والفرار أمام، مرآى صاحب المحل الذي بقي باهتا وخائفا من ردة فعل الجناة في حالة تدخله، وقد رسم صاحب المحل شكوى أمام الضبطية القضائية.