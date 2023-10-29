أخبار الجزائر ليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

إصابة 18 شخصا بتسمم غذائي، حجز مخدرات صلبة ومهلوسات

بعد تناولهم دجاجا فاسدا بأحد المحلات

إصابة 18 شخصا بتسمم غذائي في سيدي بلعباس

م. مراد

تعرض، نهار الأحد، أزيد من 18 شخصا لتسمم غذائي، بعد تناولهم لأكلات سريعة بأحد المحلات الواقعة بحي سيدي الجيلالي بسيدي بلعباس، ما استدعى بقاء بعضهم تحت المراقبة الطبية بمصلحة الأمراض المعدية وطب الأطفال بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني.

وكانت مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني، قد استقبلت أفراد 3 أسر أصيبوا بالإسهال والإرهاق وآلام في البطن، وهي الأعراض التي أكدت إصابتهم بتسمم غذائي.

وحسب مصادر استشفائية، فإن الأسرة الأولى تتكون من الأم وثلاثة أطفال، بينما تتكون الثانية من 5 أشخاص منهم طفلان، تم إبقائهم تحت العناية الطبية بمصلحة الأمراض المعدية، بينما حول الأطفال للمتابعة الطبية بمصلحة طب الأطفال، كما خضع أفراد الأسرة الثالثة المتكونة من 4 أفراد للمتابعة الطبية بمصلحة الأمراض المعدية أيضا، وحسب ما كشف عنه المصابون، فإن تعرضهم للتسمم الغذائي جاء جراء تناولهم لأكلات سريعة محضرة من الدجاج بأحد المحلات الواقع بحي سيدي الجيلالي، وهو ما كان سببا في إصابة عدة أشخاص آخرين أيضا ممن أجبرتهم الإصابة على التوجه للعيادات المتعددة الخدمات، بينما كانت مصالح الأمن بالتنسيق مع مصالح قمع الغش ومراقبة الجودة التابعة لمديرية التجارة وفرق النظافة التابعة لبلدية سيدي بلعباس، قد باشرت تحقيقاتها الميدانية لتحديد الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الإصابة بحالات التسمم.

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حجز مخدرات صلبة ومهلوسات بورقلة

وأج

تمكنت مصالح أمن ولاية ورقلة في عمليتين متفرقتين من توقيف شخصين وحجز 66 وحدة من المخدرات الصلبة و1089 قرص من المؤثرات العقلية، حسب ما علم السبت لدى ذات الجهاز الأمني. وتمت العملية الأولى، إثر استغلال معلومات مستقاة من طرف أفراد الأمن الحضري الأول بأمن دائرة حاسي مسعود بخصوص تورط أحد الأشخاص في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مستغلا مسكنه العائلي المتواجد بأحد أحياء وسط المدينة، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية تمت مداهمة مسكن المشتبه فيه وتفتيشه، أين تم ضبط وحجز 829 كبسولة من المؤثرات العقلية.

ونفذت العملية الثانية، إثر ورود معلومات لعناصر الأمن الحضري الثالث بورقلة تفيد بتورط أحد الأشخاص في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد بساتين النخيل المتواجدة بمدينة ورقلة، مستغلا الغطاء النباتي للتخفي وترويج الممنوعات.

وفي هذا الصدد، تم إعداد خطة ميدانية محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس وبحوزته 66 قرصا من المخدرات الصلبة و260 كبسولة من المؤثرات العقلية ذات المنشأ الأجنبي و20.63 غراما من المخدرات (كيف معالج) على شكل قطع معدة ومهيأة للترويج و36 وحدة من المشروبات الكحولية، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 68420 دج من عائدات الترويج.

وبعد استكمالها لكافة الإجراءات القانونية أنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما، تم تقديمهما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، وفق ذات المصدر.

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توقيف 3 أشخاص بحوزتهم ذخيرة حية بغليزان

ناصر بلقاسم

كشف مصدر أمني لـ”الشروق”، الأحد، عن توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في قضية حيازة ونقل واقتناء ذخيرة حية ذات صنع أجنبي، في عملية قامت بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عمي موسى، والتي جاءت، حسب المصدر، على إثر ورود معلومات مفادها حيازة شخص لذخيرة حية على متن مركبته، فتم توقيفه على متن سيارة من نوع “هيلوكس”، حيث تم ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على ثلاث علب ذخيرة حية عيار 16 ملمتر، قدّر عددها الإجمالي بـ62 خرطوشة، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 121500 دج، ليتم توقيفه وتحويله إلى المصلحة، كما أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة بالتنسيق مع النيابة المحلية، مكّنت من تحديد وتوقيف شريكيه في العملية أين تم توقيفهما وضبط بمسكن أحدهما 5,968 كلغ مقذوف (صاشم)، 253 كبسولة القذف، 114 خرطوشة حية عيار 16 ملم معبأة أجنبية الصنع، 14 خرطوشة فارغة عيار 16 ملم أجنبية الصنع.

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حجز 1.5 كلغ من الكيف المعالج بعين مليلة

س. ع

تمكّنت شرطة بلدية عين مليلة بأم البواقي، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، من حجز 1.5 كلغ من المخدرات (كيف معالج)، حسب ما ورد، الأحد، في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية. وأوضح ذات البيان، أن هذه العملية المشتركة بين سلكي الشرطة والدرك الوطني بمدينة عين مليلة، بهدف محاربة الإجرام بالوسط الحضري، مكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص ضبطت بحوزتهم هذه الكمية من المخدرات. وأضاف البيان نفسه، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين بالتنسيق مع الجهات القضائية.