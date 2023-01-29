أخبار الجزائر ليوم الأحد 29 جانفي 2023

سيارة تقتل طفلا، ثلاث سنوات حبسا لـ"الأمريكي المزيف"

أغرى سيدة بالزواج وسلبها 400 مليون

ثلاث سنوات حبسا لـ”الأمريكي المزيف” ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

أدانت محكمة برج بوعريريج، مؤخرا، الشاب العشريني، الذي نصب على سيدة خمسينية، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى دفع تعويض للضحية بقيمة 500 مليون سنتيم.

وكانت محكمة برج بوعريريج قد نظرت في قضية نصب واحتيال بطلها شاب عشريني ينحدر من ولاية تمنراست، قام بالنصب على امرأة تبلغ من العمر نحو 57 سنة، بعد أن أوهمها بأنه أمريكي معتنق للإسلام، ويرغب في الارتباط بسيدة مسلمة، مهما كانت أحوالها الاجتماعية وسنها، وقام بعد ذلك بسلبها 411 مليون سنتيم، حولتها إليه على دفعات.

والتمس ممثل الحق العام خلال الجلسة تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الذي أكدت الضحية بأنه وعدها بالزواج، وقالت بأنه حصل على أكثر من 400 مليون قبل أن يقطع علاقته بها، مضيفة أنها تعرفت عليه من خلال أحد مواقع الدردشة، حيث أخبرها بأنه أمريكي من ولاية نيويورك، كما أوهما بأنه سيرسل لها هاتفين نقالين وخاتما من الألماس ومبلغا ماليا يقدر بـ46 ألف دولار ووثائقه الشخصية من أجل مباشرة إجراءات الزواج، غير أن هذه الأخيرة فوجئت بانقطاع الاتصال به، بعد حصوله على مبلغ 411 مليون منها، لتسهيل مرور المبالغ والهدايا المزعومة، حيث تلقى الأموال عبر حساب خاص بأحد معارفه.

…

احتيال عند مصلحي الهواتف النقالة

تعرف أسعار قطع غيار الهواتف النقالة، انخفاضا كبيرا في السوق الوطنية، منذ أيام قليلة، الأمر الذي يفترض أن ينعكس على تكلفة إصلاح الأعطاب، لكن الذي يحصل حسب ما يؤكده متابعون لهذا النشاط، أن بعض المهنيين يرفضون الكشف عن الأسعار الجديدة للزبائن، وأبقوا على الأسعار السابقة، في احتيال وخيانة واضحة للأمانة، يذهب ضحيتها الزبون الذي لا يعلم بالتطورات الحاصلة في هذا المجال.

…

ثانوية ببوينان من دون تدفئة

سخط كبير وسط تلاميذ الشهيد مزيان علي بحي 2600 مسكن “عدل” عمروسة بالمدينة الجديدة بوعينان، حيث رفض التلاميذ الدخول إلى حجرات الدراسة، وفضلوا الوقوف أمام مدخل الثانوية، والقيام بوقفة احتجاجية سلمية بسبب عدم توفر التدفئة في المؤسسة التربية، في هذا البرد القارس الذي تعرفه المنطقة. وكان التلاميذ والأولياء قد تلقوا وعودا من بداية الموسم الدراسي بتوفير التدفئة، لكن الوعود لم تجد سبيلا للتطبيق.

…

تزامنا والحملة الوطنية وبعد حادثة وفاة عائلة بالكاليتوس

خرجات لمعاينة أجهزة التدفئة بالمحلات في العاصمة

راضية مرباح

ينظم أعوان الرقابة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر، خرجات ميدانية من اجل تفقد ومعاينة أجهزة التدفئة المعروضة على مستوى المحلات التجارية، بمختلف المواقع والدوائر الإدارية، وذلك تزامنا مع الحملة الوطنية للحد من مخاطر الغاز بالنظر للارتفاع الكبير المسجل في عدد الوفيات من ضحايا تسممات تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من مختلف الأجهزة المنصبة بالمنازل، آخرها حادثة الكاليتوس التي تركت وراءها آلاما في النفوس.

الخرجات الميدانية التي تنظمها المفتشية الإقليمية للتجارة على مستوى كل مقاطعة إدارية، يشارك فيها في بالإضافة إلى أعوان المفتشية، مصالح سونلغاز، الحماية المدنية، ممثلين عن البلديات وممثلين آخرين عن الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري، حيث يتم معاينة وتفقد مختلف أجهزة التدفئة المعروضة من طرف المتعاملين الاقتصاديين لاسيما بالمواقع المعروفة ببيع الأجهزة الكهرومنزلية مثل الحميز بشرق العاصمة ومختلف المحلات المترامية هنا وهناك بالعديد من البلديات.

المناسبة كانت فرصة للتقرب من المواطنين بالشارع وحتى ببعض المساكن التي زارها الأعوان المشاركون في الخرجات، لتقديم النصائح والإرشادات سواء للتجار أو المواطنين بعرض مطويات تحسيسية لتجنب اقتناء واستغلال أجهزة تدفئة تكون غير مطابقة للمقاييس ولا تستجيب لشروط الأمن والسلامة المتعارف عليها. ونظرا لارتفاع حالات التسمم بما يعرف بـ”المرعوب” مع حلول كل فصل شتاء، قرر الرئيس تبون مؤخرا ضمن مجلس الوزراء الأخير، تكليف شركة سونلغاز، تزويد المواطنين بأجهزة إنذار صوتية ومرئية بالمجان للحد من الأخطار الناجمة عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون الذي لا رائحة له ولا لون، وهو ما وقف عنده الأعوان خلال خرجاتهم بالميدان لمعرفة مدى إقبال المواطنين على هذه الأجهزة التي تعرض مجانا سواء لمن اشترى الأجهزة أو من يريدها لإرفاقها بمدفآت وسخانات الماء بمنزله.

وتتواصل خرجات أعوان التجارة، بعد ما شملت بدايتها كل من سوق الحميز ومحلات بمقاطعة بوزريعة، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمديرية التجارة لولاية الجزائر، لتشمل بقية بلديات المقاطعات الأخرى ضمن حملة قد تمتد طيلة فترة فصل الشتاء.

يذكر أن “المرعوب”، كان قد أباد عائلة بأكملها ببلدية الكاليتوس جنوب العاصمة الأسبوع المنصرم، راح ضحيته 6 أشخاص من عائلة واحدة، لم يكتشف أمر موتهم إلا بعد مرور 3 أيام على الحادثة التي اهتز لها سكان حي 917 مسكن بصفة خاصة وبلدية الكاليتوس بصفة عامة.

…

توقيف شخصين حولا مسكنا إلى مزرعة للقنب الهندي ببجاية

ق. م

وضعت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، مؤخرا، حدا لنشاط جماعة إجرامية تتكون من شخصين يبلغان من العمر 26 و 40 سنة يقيمان ببلدية “توجة” ولاية بجاية يحترفان زراعة نبات القنب الهندي.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات وردت إلى مصالح الشرطة، حول قيام شخص بتخزين كمية من حشيش نبات القنب الهندي بداخل مسكن قديم ببلدية توجة، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه ومكان إقامته، وبعد ترصد تحركاته تم توقيفه بمدينة بجاية، وبتفتيش مسكنه والذي تم إشراف السلطات القضائية المختصة، تم ضبط وحجز كمية من حشيش نبات القنب الهندي يقدر وزنها بـ 3.5 كلغ، كمية من بذور ومسحوق نبات القنب الهندي بوزن 250 غرام، جذوع شجيرات نبات القنب الهندي جافة بوزن 1600 غرام، شجيرات مغروسة بالقرب من مسكنه لنفس النبتة، تحريات الشرطة مكنت من تحديد مكان مزرعة يستغلها المشتبه فيه لزراعة القنب الهندي والمتواجدة بالقرب من مقر إقامته بين الأحراش وسط الغابة.

وبعد مداهمة المكان تبين بأنها مزرعة خاصة بحشيش القنب الهندي، ومكنت عملية التحقيق مع المشتبه فيه من تحديد هوية شخص آخر متورط في القضية وتوقيفه بمقر إقامته وقد ضبط بحوزته على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية زراعة وحيازة نبات القنب الهندي بطريقة غير مشروعة، الإنتاج، التخزين قصد إعادة البيع، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع، والمشتبه فيه الثاني وضع تحت نظام الرقابة القضائية.

…

سيارة تقتل طفلا ببجاية

ت. ع

تسبب حادث سير مأساوي وقع مساء السبت، على الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بجاية وولاية البويرة، بمحاذاة محطة الوقود الكائنة بتازمالت بحوض الصومام، في مقتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، حيث كان الضحية – حسب معلوماتنا – بصدد قطع الطريق، وذلك قبل أن تصدمه سيارة وترديه قتيلا، وهو الخبر الذي هز المنطقة ومعها قطاع التربية، حيث كان الضحية يزاول دراسته بابتدائية الشهيد “بوجمعة عشيو” الكائنة بتازمالت، وتم الأحد، تشييع جثمان الفقيد بمقبرة تيوريرين بحضور جمع غفير من المواطنين.

…

مجهولون يسرقون عتاد مؤسسة تربوية في بجاية

فيصل. ن

أطاحت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة شميني ببجاية، بجماعة أشرار تتكون من 6 أشخاص يترأسهم مسبوق قضائي تتراوح أعمارهم بين 22 و54 سنة مختصة في السرقة.

وجاءت العملية بعد تعرض مؤسسة تربوية للسرقة بالكسر من طرف مجهولين، أين استولى الفاعلون على مجموعة من الآلات وعتاد خاص بورشة الصيانة التابعة لذات المؤسسة، مصالح الشرطة فور ذلك باشرت عملية التحقيق وبعد أبحاث وتحريات معمقة تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه، كما تم استرجاع بعض الأغراض المسروقة والتي تم إخفاؤها على مستوى مستودع بالمنطقة، ومكّن التحقيق في القضية من تحديد هوية 5 أشخاص آخرين متورطين في القضية، 3 منهم تورطوا مباشرة في عملية السرقة رفقة المشتبه فيه الأول، والباقون عن طريق إخفاء الأشياء المسروقة أو شرائها بأثمان بخسة، وبعد توقيفهم تم استرجاع باقي العتاد المسروق وإعادته للمؤسسة محل السرقة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي وشركائه الثلاثة أمر إيداع، والباقون استفادوا من استدعاء مباشر للجلسة.

…

وفاة شيخ في حادث مرور بشرشال

ب. بوجمعة

لقي مسن، الأحد، حتفه في حادث سير بالطريق الوطني رقم 11 بالقرب من مزرعة بومعزة بالمدخل الشرقي لبلدية شرشال في ولاية تيبازة.

الضحية البالغ من العمر 86 سنة صدمته شاحنة بالطريق الوطني رقم 11 لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، متأثرا بقوة الصدمة التي تعرّض لها على مستوى الرأس.

وتدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية واد البلاع، لنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المهام، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في ملابسات الحادث المروع.

…

في حصيلة للحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة

مقتل 3 أشخاص وإصابة 108 آخرين بجروح في حوادث مرور

ق. م

خلّفت حوادث المرور المسجلة عبر عدة ولايات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 108 آخرين بجروح مختلفة الخطورة، حسب ما أفاد به بيان مصالح الحماية المدنية يوم الأحد.

وأوضحت حصيلة الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 28 إلى 29 جانفي الجاري بأن أثقل حصيلة سجلت بولاية تبسة أدت إلى وفاة شخص واحد وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح، على إثر انقلاب سيارة على الطريق الوطني رقم 83 ببلدية الحمامات بدائرة بئر مقدم.

من جهة أخرى، قامت ذات الوحدات بـ14 تدخلا من أجل إنقاذ وإسعاف 74 شخصا سجل لديهم بداية اختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم، عبر عدة ولايات من الوطن، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية، وفق ذات المصدر.

…

استرجاع 19 قطعة نقدية أثرية بالطارف

وأج

تمكنت مصالح أمن دائرة بوحجار التابعة لأمن ولاية الطارف من استرجاع 19 قطعة نقدية أثرية عبارة عن مسكوكات تعود إلى حقب قديمة من الزمن مصنفة كقطع أثرية مع توقيف شخص مشتبه فيه، حسب ما ورد السبت في بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي. وأوضح البيان أن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لذات المصالح مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بالقطع النقدية الأثرية بطريقة غير مشروعة عبر إقليم ولاية الطارف وتهريبها إلى دول الجوار عن طريق المناطق الحدودية.

وأضاف البيان أنه بعد الاستغلال الجيد لهذه المعلومات وتكثيف عمليات البحث والتحري لمعرفة أماكن تواجد المشتبه فيهم تم تحديد هوية أحد أفراد الشبكة، مبرزا أن الأمر يتعلق بشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من ولاية الطارف تم توقيفه وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على 19 قطعة نقدية أثرية عبارة عن مسكوكات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم إنجاز ملفات قضائية في حق الشخص الموقوف عن جرم “حيازة قطع نقدية أثرية متأتية من أعمال حفر وتنقيب من دون إثبات وضعيتها تجاه التشريع الجمركي وتهريب قطع نقدية أثرية” قدم بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوحجار.