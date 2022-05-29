أخبار الجزائر ليوم الأحد 29 ماي 2022

انتشال جثة غريق، حريق بمدخل البريد المركزي

الضحية كانت تلعب قرب روضة أطفال

وفاة طفلة بتيارت بعد علوق رأسها بين قضبان سياج

لوز محمد أمين

عُثر، صبيحة الأحد، على الطفلة “ب. سندس” البالغة من العمر ثماني سنوات، جثة هامدة بالقرب من روضة للأطفال بمدينة فرندة بولاية تيارت، في الوقت الذي تم فيه تحويل جثة الضحية لمصلحة الطب الشرعي بمدينة تيارت، وحسب مصدر موثوق للشروق، فإن الطفلة اختفت لساعات قبل العثور عليها جثة هامدة. وينتظر أن يكشف التحقيق الأمني عن سبب الوفاة التي أجمعت التصريحات التي استقتها “الشروق”، أن سببها علوق رأس الضحية بين قضبان روضة أطفال بالمنطقة، وقال محمد وهو من سكان فرندة لـ”الشروق”: “رحمها الله، فجعنا اليوم بهذه الحادثة الأليمة التي اهتز لها سكان مدينتنا (فرندة) وحسب ما علمناه، فإن الطفلة سندس كان رأسها قد التصق بين قضبان سياج يحيط بالروضة ما أدى إلى اختناقها عقب مقاومتها ومحاولتها إخراج رأسها من بين القضبان، هذا ما سمعناه من الجيران”.

من جهته، قال السيد عمر لـ”الشروق”: “إنها حادثة أليمة عشناها اليوم، بعد اختفاء الطفلة سندس لساعات، لنتفاجأ بالعثور عليها جثة هامدة بالقرب من روضة الأطفال، والكل هنا يتحدث عن التصاق رأسها بين الأعمدة الحديدية لسياج يحيط بالروضة، ربما كانت المرحومة سندس تلعب هناك قبل أن يلتصق رأسها وتختنق جراء محاولتها الخلاص منه، لذا نطالب الأولياء بمراقبة أبنائهم جيدا حتى عند لعبهم، كون الأطفال بصفة عامة تحيط بهم الأخطار من كل جهة، وغالبا ما يكون الضحايا من أطفال صغار يقصدون البرك المائية للسباحة أو السدود، غير أنه اليوم استقبلنا خبر وفاة الطفلة سندس ورأسها عالق بين القضبان الحديدية، ونطلب من السلطات إزالة هذه القضبان الحديدية لما تشكله من تهديد على سلامة أطفالنا”.

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إصابة 10 أشخاص في انفجار للغاز بتيبازة

ب.بوجمعة

أصيب 10 أشخاص إثر انفجار قارورة غاز داخل شقة بالطابق الأول بحي 60 مسكنا ببلدية شعيبة في ولاية تيبازة، ولولا تدخل وحدات الحماية المدنية في الوقت المناسب ودعم سكان الحي لكانت الكارثة أكبر.

وتدخلت مساء السبت، فرق الحماية المدنية من أجل إخماد حريق بشقة في الطابق الأول لعمارة بحي 60 مسكنا في بلدية شعيبة نتيجة انفجار قارورة غاز البوتان خلف هذا الحريق 10 مصابين، بينهم أربعة أشخاص تعرضوا إلى حروق متفاوتة الخطورة وباقي الضحايا تعرضوا إلى صدمات وتم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى القليعة، وتمكنت وحدات الحماية المدنية بمساعدة سكان الحي من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى بقية الشقق.

وحسب شهادات السكان، فإن الانفجار أثار حالة الهلع في أوساط سكان العمارة والسكنات المجاورة، ولحسن الحظ تم إخماد الحريق في ظرف قياسي قبل أن يتسبب في كارثة.

وتمكن عناصر الحماية المدنية قبلها من إخماد حريق بوحدة لإنتاج أدوات التنظيف بحي الشايق بنفس البلدية والسيطرة عليه ومنع انتشاره داخل وحدة الإنتاج والمساكن المجاورة ولحسن الحظ لم تسجل إصابات لاسيما أن الوحدة تحتوي على مواد سريعة الالتهاب.

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حريق بمدخل البريد المركزي بالجزائر الوسطى

راضية. م

شب حريق منتصف نهار الأحد، بمدخل مقر البريد المركزي ببلدية الجزائر الوسطى، ليأتي على إحدى البوابات الرئيسية المصنوعة من الخشب، فيما عرفت المنطقة تجمهرا للمواطنين والمارين، لتسارع مصالح الحماية المدنية لإخماد النيران قبل أن تلتهم البوابة بأكملها.

وحسب بعض التصريحات، فإن الحادث شوهد بعد منتصف النهار وبضعة دقائق، اثر اندلاع ألسنة النيران رافقها تصاعد للدخان من الموقع، ليظهر أن الحريق اندلع بأحد الأبواب الخشبية الكبيرة، ولحسن الحظ فإن مصالح الحماية المدنية تدخلت فور تلقيها البلاغ وأخمدت النيران قبل أن تتسع رقعتها.

“الشروق” اتصلت برئيسة بلدية الجزائر الوسطى لمعرفة تفاصيل أكثر حول أسباب الحريق والإجراءات المتخذة، فكان رد بن غالية مهدية، أن المبنى تابع لبريد الجزائر ولا يمكن لها الإدلاء بأي تصريح يتعلق بمنشآت غير تابعة لمصالحها.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر على صلة ببريد الجزائر في تصريح لـ”الشروق”، أن بناية البريد المركزي وبعد قرار غلقها لتحويها إلى معلم تاريخي في 2015، يدخل ضمن التراث الوطني، حيث تحول تسييره بعد هذا الإجراء إلى إدارات أخرى، وهو المقر الذي عرف تسييجا من اجل إعادة تهيئته حتى يتحول إلى مزار سياحي بعد أكثر من قرن و9 سنوات من التواجد، وتعتبر هندسته المعمارية الممزوجة ما بين الطراز العربي والأندلسي من أكثر مواقع الالتقاء والتعارف.

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تسمم ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في ميلة

نسيم.ع

تعرض صبيحة الأحد، في حدود الساعة التاسعة، ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة يقطنون بحي 130 مسكن وسط بلدية زغاية 8 كيلومتر غرب عاصمة الولاية ميلة، لتسمم غذائي، وقد تم نقلهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء، لتلقي العلاج.

المصابون تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و37 سنة، ظهرت عليهم آثار التسمم الغذائي المتمثلة في أوجاع بالبطن وآلام في الرأس وحمى، وهذا في ظل تضاربت الآراء حول أسباب هذا التسمم. وحسب مصادر طبية فإن مصابين اثنين غادرا المستشفى، فيما بقي أصغرهم يتلقى العلاج اللازم، إلا أن حالته وُصفت بالمستقرة. من جهتها فتحت الجهات المختصة تحقيقا في هذه القضية لمعرفة المادة الغذائية أو المشروب المؤدي إلى التسمم.

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السكان يطالبون بحظر جمع الخردوات

تاجر نفايات يتسبب في مقتل طفل وإصابة آخر بسوق أهراس

صبرينة ذيب

تسبب تاجر خردوات تحمل لوحة سيارته ترقيم ولاية الطارف، السبت، في مقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، يدرس في السنة الأولى ابتدائي، فيما أصيب طفل آخر يبلغ من العمر 7 سنوات بجروح متفاوتة الخطورة بعد دهسهما من طرف مركبة من نوع مازدا، بجوار مسكنهما العائلي بحي مزغيش العتيق بعاصمة ولاية سوق هراس، كما أصيب طفلان آخران بصدمة بعد مشاهدتهما للحادث الأليم.

وبحسب ما استقته “الشروق” من مسرح الحادثة، فإن الضحيتين، كانا يلعبان بجوار مسكنهما العائلي وقت الحادث، حيث فقد صاحب المركبة السيطرة على الفرامل أثناء خروجه من الحي الذي كان يجمع فيه الخردوات من أجل إعادة تدويرها، أين صدم الطفلين بعنف.

حيث لفظ الأول أنفاسه بعين المكان، بينما تم إخراج الثاني بصعوبة كبيرة، من تحت عجلات المركبة، وتم تحويل الضحيتين على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بسوق اهراس، من طرف سكان الحي، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم الذي استنفر أهل الضحية وأهل الحي الذين وقفوا برهة للاحتجاج وطالبوا من السلطات المحلية السير على خطى بقية الولايات بتوقيف جمع الخرداوات الذي يتم عبر سيارات بالية بعضها لا تملك حتى الفرامل.

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اختفى خلال نزهة مع أسرته

العثور على طفل مفقود داخل غابة بالمسيلة

أحمد قرطي

عثر، مساء السبت، على طفل تاه لعدة ساعات داخل غابة جبل امساعد جنوب المسيلة، بعد عملية بحث وتمشيط واسعة شارك فيها العشرات من أعوان الغابات والحماية المدنية وكذا الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني، إضافة إلى مواطنين متطوعين.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن الطفل البالغ من العمر حوالي 10 سنوات، اختفى عن الأنظار، أثناء تنقله رفقة أفراد عائلته إلى الغاية من أجل قضاء أوقات من الراحة، إلا أنه لم يعد في ظروف غامضة، مما تطلب من العائلة الاتصال على الرقم الأخضر للدرك الوطني 10-55، يفيد بفقدان الطفل، الذي كان في نزهة رفقة عائلته وبالتحديد في المنطقة المسماة”وجه الضلعة بمنطقة بلعيسي بغابة جبل امساعد”، مما اضطر فرقة الغابات بالتنسيق مع قوات الدرك الوطني المختصة إقليميا وكذا مشاركة أفراد من الجيش الوطني الشعبي وأعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية والعديد من المواطنين الذين هبوا في عملية تضامنية للبحث عن الطفل الذي تم العثور عليه، من قبل رئيس مقاطعة الغابات بمنطقة خرباش، أي على بعد أزيد من 3 كيلومترات من المكان الذي فقد فيه،في حالة مزرية جراء الخوف والعطش، بعد ساعات من الغياب والتوتر ومخاوف العائلة من حدوث مكروه لابنها.

واستنادا إلى مصادرنا، فقد تم تسليمه إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في جبل امساعد، التي قامت بنقله إلى العيادة متعددة الخدمات لإجراء بعض الفحوصات الضرورية والاطمئنان على صحته، حيث لم يصب بأي مكروه وعاد سالما معافى إلى حضن العائلة

وفي السياق ذاته، دعت محافظة الغابات،العائلات التي تختار مثل هذه الفضاءات من أجل النزهة والاستجمام، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتفادي التوغل في الغابة التي تتبرع على مساحات شاسعة وكثيفة، مع إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في حالات مماثلة، وذلك من أجل السرعة في مباشرة عمليات البحث والتمشيط.

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بعد ستة أيام من البحث

انتشال جثة الغريق الثاني بشاطئ سيدي مجدوب بمستغانم

ع.إبراهيم

بعد ستة أيام من البحث المتواصل، انتشلت فرق الغطس للحماية المدنية، جثة الغريق الثاني البالغ من العمر 16 سنة، المنحدر من بلدية بوقيراط جنوب ولاية مستغانم، الذي فقد بشاطئ سيدي المجدوب رفقة زميله البالغ من العمر 19 سنة، والذي تم انتشال جثته يوم الجمعة.

وقد تمت عملية الانتشال في حدود الساعة 11سا و35د من يوم أمس الأحد، فيما تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم من طرف مصالح الحماية المدنية، حيث سخرت الإمكانات المادية والبشرية في عملية البحث، من بينها 12 غطاسا تابعا للحماية المدنية من مختلف الرتب إضافة إلى دعم من ولايتي غليزان والشلف، بالإضافة إلى 14 عون تدخل من مختلف الرتب وسيارة إسعاف و03 زوارق.

وفي ذات السياق، تدعو الحماية المدنية كل المواطنين، خاصة الشباب، لضرورة عدم التوافد على المناطق الصخرية الخطيرة، واحترام أماكن السباحة وعدم المخاطرة.

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حجز كمية من الكوكايين خلال العملية

الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات الصلبة في وهران

ق. م

أطاحت مصالح الشرطة بوهران بمروجين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة في المخدرات وحجز كمية من الكوكايين، حسب ما استفيد الأحد من مديرية الأمن الولائي. وجاءت هذه العملية بناء على معلومات وردت لمصالح الأمن الحضري بإيسطو ببلدية بئر الجير مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في الحيازة وتخزين ونقل المخدرات (الصلبة والكيف المعالج) والمؤثرات العقلية، تشير خلية الاتصال والعلاقات العامة. وقد مكنت التحريات التي باشرتها ذات المصالح من توقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية وحجز 10.8 غرام من الكوكايين و180 غرام من الكيف المعالج و570 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، كما أشير إليه.

كما تم خلال هذه العملية أيضا حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ36. 2 مليون دج ومركبة كانت تستخدم في نقل هذه السموم ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة مختلفة الأنواع والأحجام ودرع فولاذي يستعمل للحماية وكلاب شرسة كانت تستعمل لترهيب وتخويف المواطنين. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الموقوفين وسيحالان بموجبها أمام العدالة بتهمة تكوين شبكة إجرامية منظمة مختصة في الحيازة وتخزين ونقل المخدرات (الصلبة-الكيف المعالج) والمؤثرات العقلية، وفق ذات المصدر.

من جهة أخرى، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي البشير من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة متكونة من خمسة أشخاص متورطين في الحيازة وتخزين ونقل المؤثرات العقلية وحجز 1.124 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ120 ألف دج ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الحجم الكبير.