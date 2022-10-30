أخبار الجزائر ليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

وضع حد لنشاط شبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية بمستغانم، حجز 30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية بخنشلة

طفلة تطلق نداء استغاثة للاستفادة من كرسي متحرك

كريمة خلاص

تناشد الطفلة “سيرين. ل”، البالغة من العمر 7 سنوات، القاطنة ببلدية برج البحري، المحسنين وذوي القلوب الرحيمة، من أجل تمكينها من كرسي متحرك، يسهّل عليها تنقلاتها، وحفّاظات تعينها وتخفّف العبء عن العائلة التي لا تملك دخلا.

وقالت والدة الطفلة سيرين، التي حضرت إلى مقر جريدة “الشروق” مرفقة بالوثائق التي تؤكد إعاقة الطفلة سيرين حركيا بنسبة 100 بالمائة منذ ولادتها أن ابنتها في حاجة ماسة إلى كرسي متحرك، غير أنّ محدودية مدخولها لم تسمح لها باقتنائه، مناشدة ذوي القلوب الرحيمة والمحسنين وكذا الهيئات والجمعيات التي تتكفل بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة أو الطفولة في بلادنا من أجل مدّ يد المساعدة للطفلة وانتشالها من المعاناة التي تعيشها.

وتواجه الطفلة سيرين التي تدرس في السنة الثانية ابتدائي صعوبات كبيرة في تنقّلها للمدرسة، حيث تضطر والدتها إلى حملها على ظهرها وإجلاسها على المقعد الدراسي، في ظل انعدام كرسي متحرك يسهّل عليها المهمّة وهو ما يكبّد الطفلة ووالدتها معاناة مضاعفة.

وتؤكد والدة الطفلة أن العائلة استأجرت مسكنا أرضيا قريبا من المؤسسة التعليمية من أجل تسهيل تنقل ابنتها إلى المدرسة والمراجعة الطبية، وهو ما كلّفها أعباء مادية إضافية..

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حي الهضبة الخضراء بالدويرة.. منطقة ظل بامتياز تنتظر التفاتة المسؤولين

راضية مرباح

يعتبر حي الهضبة الخضراء أو المعروف لدى سكان المنطقة بـ”الرياشة”، من بين أكثر مواقع الظل المصنفة ضمن التجمعات السكانية التي تنعدم بها مظاهر التنمية، في ظل الإهمال الممارس من طرف المسوؤلين المحليين المتعاقبين على بلدية الدويرة التي يعتبرها هؤلاء من بين أكثر البلديات عرضة للحرمان و”الحقرة” والتهميش من طرف المسؤولين، فهي لا تحظى بزيارات من طرفهم ولا حتى حملات التنظيف التي شملت مختلف البلديات بالعاصمة، ولأن موقعها المخفي والمعزول عن الأنظار والطرقات الرئيسة، ساهم في نسيانها وغض البصر عنها.

حي الهضبة الخضراء الذي يعد من بين أهم مناطق الظل بهذه البلدية، مايزال سكانه يعانون من تخلف حقيقي، فهي لم تنل حقها من التنمية، رغم إصرار رئيس الجمهورية على إحياء مثل هذه المناطق والتكفل بانشغالات قاطنيها، غير أن هؤلاء يؤكدون إقصاءهم من كل المشاريع، حتى أن الغاز أجبروا على إدخاله للحي بأموالهم الخاصة، أما حالة الطرقات فهي كارثية وتزداد سوءا خلال فصل الشتاء، أين تتحول إلى برك وأوحال، في حين تبقى شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، الإنارة العمومية، التعليم، ملعب جواري والنقل المدرسي، من أكثر المتطلبات لدى السكان الذين تلازمهم مرارة العيش منذ سنوات من الانتظار والترقب.

طرقات مهترئة.. نقائص بالجملة و12 مليارا على الورق فقط!

انتقدت جمعية الهضبة الخضراء، وضعية الحي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، معتبرة الميزانية المخصصة له والمقدرة بـ12 مليارا، ما هي إلا أرقام على الورق فقط، فلم يلمس السكان البالغ عددهم أكثر من 1200 نسمة، أي جديد أو تعديل بالحي سوى قسط منها ذهب لتهيئة شبكة الصرف الصحي بحي 278 مسكن الذي لا يبعد عن الحي إلا بحوالي 1 كلم، فضلا عن الطريق الرئيس بالحي ويصل إلى غاية حي أم سديرة ويمر على الهضبة الخضراء.

وأشارت الجمعية إلى أن كل الطرق في أحياء أخرى نالت نصيبها من التعبيد والتهيئة إلا حيهم بسبب تخلي المقاول عن المشروع منذ أكثر من سنتين، بحجة أن تكلفة الزفت ارتفعت أكثر مما كانت عليه في السابق، في حين تبقى الكثير من المشاريع مقيدة تنتظر التفاتة السلطات لتحريرها أو برمجتها.

انعدام مدرسة ومطعم.. والنقل المدرسي في خبر كان

يبقى تنقل الأطفال بقطع أكثر من 1,5 كلم يوميا ذهابا وإيابا إلى مدرسة ابتدائية تقع في حي 278 مسكن، يؤرق الأولياء وأبناءهم معا في ظل تلاشي الوعود التي قدمت في السابق من طرف الوالي المنتدب لدرارية والذي كان قد وعد السكان بإنجاز فرع مدرسي، يضم 4 أقسام عبارة عن شاليهات، لكن بقيت الآمال معلقة في ظل استحالة انجاز مدرسة بأراض تصنف بأنها فلاحية، حيث يجبر الأطفال على السير على الأقدام، خاصة لمن لا يملك آباءهم مركبات ولنا أن نتصور وضعيتهم خلال فصل الشتاء وأثناء تنقلاتهم أمام استمرار حالة الطرقات الكارثية، أما مشروع المطعم الذي كان مبرمجا بحي 278 مسكن، فلا يزال يراوح مكانه ـ حسب تصريحات الجمعية التي عبرت عن امتعاض السكان للصمت المطبق بشأن تمدرس أبناءهم رغم الشكاوى العديدة المرفوعة للسلطات المعنية التي لم تحرك ساكنا رغم وعودها المتكررة بتوفير النقل المدرسي الذي يبقى ضرورة حتمية إلى غاية الموافقة على انجاز مدرسة تكون في مستوى عدد سكان حي “الرياشة”.

فوضى في تسيير شبكة الكهرباء والصرف الصحي

لم تخل الشكاوى المرفوعة من الأخطار المحدقة بالسكان في الحي ذاته منها ما هي بؤر تهدد الصحة ومنها ما هي خطر قد تودي بالحياة، فالشبكة الكهربائية يذكر السكان أنها متواجدة فقط في الطريق الرئيس للحي من دون بقية الطرقات الداخلية الأخرى، وبمجرد توغل الزائر داخل الحي، يلاحظ غياب أي عمود كهربائي والمتواجدة منها أصبحت عبارة عن خيوط عنكبوت بسبب فوضى الربط العشوائي ما قد يحولها إلى خطر حقيقي ومباشر في حال حدوث شرارة كهربائية أو اضطرابات جوية، وهو ما يتطلب تدعيم الحي بأعمدة في كل الجهات وبشكل مدروس خاصة وأن شبكة الغاز استفاد منها سكان الحي، من خلال مساهماتهم المالية الشخصية، حيث وصلت التكلفة الإجمالية لأكثر من مليارين على عاتقهم.

أما شبكة الصرف الصحي، فهي الأخرى تهدد صحتهم والبيئة معا بسبب الربط العشوائي، فكل عائلة وطريقتها في الربط حسب مقدورها منها الفوضوية والأخرى التي قد تفوقها تطورا غير أنها تجتمع في كونها تصب كلها في الوادي.

وذكرت الجمعية بالمناسبة أن أشغال شبكة الصرف الصحي بحي 278 توقفت عند الشطر الأول وبقيت الأمور على حالها من دون أدنى تدخل من طرف السلطات البلدية التي تكون قد عقدت مداولة مؤخرا، أسفرت عن برمجة ملعب جواري، في احد الأحياء، دون إدراج أي مشروع بحي الهضبة الخضراء وحتى تهيئة الملعب الجواري المتواجد بمدخل الحي لم يدرج في أي لقاء عقد بالبلدية، ولنا أن نتصور حالة الشباب وأبناء المنطقة الذين يفيضون حماسا لإطلاق العنان لطاقتهم من اجل إبراز مواهبهم الرياضية والرفع من معنوياتهم، لتبقى الإنارة العمومية هي الأخرى مطلبا ملحا بسبب الظلام الذي يخيم على منطقة تريد كسر القيود للخروج من بؤسها وإنارة مستقبل أبنائها.

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إدانة تاجر بسبع سنوات حبس نافذا بمسعد في الجلفة

أحمد خلفاوي

أدانت، الأحد، المحكمة الابتدائية بمسعد في ولاية الجلفة أحد التجار بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000,000,00 دج، مع مصادرة المحجوزات على أساس قضية جنحة المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب.

تفاصيل القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، أين تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن دائرة مسعد ولاية الجلفة من توقيف شخص في العقد الرابع من عمره، بعد تورطه في قضية المضاربة والاحتكار في مادة السميد المدعم، وتمت العملية إثر تلقي عناصر الفرقة لمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بشراء كمية من مادة السميد المدعم بغرض خلق الندرة في هذه المادة، ليتم بعد ذلك توقيف المعني على متن مركبة تجارية، ضبِط بداخلها على كمية من مادة السميد المدعم قدرت بتسعة قناطير ونصف، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، أين تم بعد إجراءات المثول الفوري، الحكم عليه بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000,000,00 دج، مع مصادرة المحجوزات على أساس قضية جنحة المضاربة في مشتقات الحبوب.

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حجز أزيد من 8 قناطير من الدجاج الفاسد ببجاية

ق. م

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز أزيد من 8 قناطير من الدجاج الفاسد غير صالح للاستهلاك البشري.

وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 41 سنة ينحدر من ولاية بجاية باستغلال مرآب بقرية شيخون بلدية أوزلاقن ولاية بجاية، من أجل تخزين اللحوم البيضاء والحمراء، على الفور تم التنقل عين المكان، أين تم العثور على المتورط هناك يقوم بتفريغ شاحنة نوع كيا كانت معبأة بالدجاج لوضعها داخل غرفة التبريد، التي كانت تحتوي أيضا على رؤوس وأحشاء بقر موجودة ومرمية داخل براميل بلاستيكية تنبعث منهم رائحة.

وبعد الاستفسار مع صاحبها، أكد أنها ملك له، وأنه لا يحوز الوثائق الإدارية الخاصة بهذا النشاط، بعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة وطبيب بيطري تابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية، تبين أن الدجاج فاسد وغير قابل للاستهلاك؛ وتم إنجاز ملف في القضية، وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، مع إتلاف السلع المحجوزة.

.. ضبط قنطارين من الشمة المغشوشة ببلدية تيشي

كما تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية من مادة الشمة المقلدة تقليدية الصنع ببلدية تيشي ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية، إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي، مفادها مرور كمية من مادة التبغ (شمة مقلدة تقليدية الصنع) على مستوى إقليم بلدية تيشي ولاية بجاية، أين تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان بالضبط بالمخرج الغربي لبلدية تيشي ولاية بجاية، حيث لفت انتباههم سيارة نوع “رونو ميغان”، على إثرها تم توقيف المركبة وسائقها البالغ من العمر 23 سنة، ينحدر من ولاية سطيف، بعد تفتيشها تم العثور على كمية من مادة التبغ (شمة تقليدية الصنع مرحية)، معبأة في أكياس صغيرة مهيأة للبيع بوزن إجمالي يقدر بـ2 قنطار، وبعد التحقيق مع سائق المركبة أكد أنه كان قادماً من ولاية سطيف باتجاه ولاية بجاية، سالكاً الطريق الوطني رقم 9 من أجل بيعها بسوق مدينة ببجاية، حيث بعد مراقبة للوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة وكذا البضاعة المحجوزة، تبين أن السائق يمارس هذا النشاط بطريقة غير شرعية ودون سند قانوني يسمح له بممارسة هذا النشاط، على إثرها تم اقتياد المركبة وسائقها إلى مقر الفرقة رفقة السلع المحجوزة لاستكمال التحقيق.

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع حجز البضاعة وتسليمها لمصالح أملاك الدولة.

..وحجز كمية من الأقراص المهلوسة في قرية ببجاية

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، كمية من الأقراص المهلوسة نوع بريغابالين 300 على مستوى قرية اباريسن بلدية القصر ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصر بنقطة مراقبة على مستوى قرية إباريسن بلدية القصر، ليتم توقيف سيارة متنها خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة ينحدرون من ولاية بجاية، وأثناء عملية المراقبة والتفتيش تم العثور داخل حقيبة مرافق السيارة على 149 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300، ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة وسيتم تقديم المعني فور الانتهاء من التحقيق.

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قتيل و24 جريحا في اصطدام تسلسلي بالمدية

فيصل. ن

لقي شخص مصرعه وأصيب 24 آخر بجروح، بعضهم في حالة خطيرة، إثر حادث اصطدام تسلسلي بين عدة مركبات وقع صباح الأحد على مستوى محور الطريق السيار شمال-جنوب العابر لمنطقة الحمدانية، شمال المدية، وفق ما علم من مصدر من الحماية المدنية. ويتعلق الأمر، وفق نفس المصدر، باصطدام تسلسلي بين شاحنتين وسيارة سياحية وحافلة ناشطة على خط البرواقية-البليدة، بالمكان المسمى “حوش مسعودي” ببلدية الحمدانية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن الحادث تسبب في وفاة شخص أثناء نقله إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدية، متأثرا بجروحه البليغة، في الوقت الذي أصيب فيه 24 آخر، معظمهم من ركاب الحافلة، بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلهم على جناح السرعة إلى نفس المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم.

كما أشار المصدر نفسه إلى “توقف حركة المرور مؤقتا على مستوى هذا المحور الطرقي من اجل تسهيل عملية إجلاء الجرحى”.

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وضع حد لنشاط شبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية بمستغانم

ف. ن

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي لحجاج (مستغانم) من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر مكونة من ثلاثة أشخاص، حسب ما أستفيد يوم الأحد من الأمن الولائي.

وأوضح بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية مستغانم أن العملية جاءت بعد تلقي المصلحة لشكوى امرأة مفادها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف المشتبه فيهم. وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالوقائع باشرت الضبطية القضائية تحرياتها التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيس الذي سلب الضحية مبلغا ماليا قدره 300 ألف دج مقابل الهجرة غير الشرعية، وفق ذات المصدر.

وبينت التحقيقات أن الموقوف اتفق مع الضحية على ما قيمته 700 ألف دج مقابل هذه الرحلة السرية مع شريكيه. وبتهم التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني من طرف جماعة إجرامية منظمة لغرض الحصول على منفعة مالية، أنجزت مصالح الشرطة ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين الثلاثة وتم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي على الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، كما أشير إليه.

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حجز 30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية بخنشلة

ف. ن

تمكن عناصر الأمن بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار (ولاية خنشلة) بالتنسيق مع أمن الدائرة والشركاء الأمنيين من حجز 29.983 كبسولة من المؤثرات العقلية أجنبية المنشأ على متن شاحنة نفعية مع توقيف ثلاثة أشخاص، حسب ما استفيد الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية. واستنادا إلى ذات المصدر فإنه على إثر ورود معلومات إلى عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار تفيد بوجود شاحنة تحمل على متنها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مموهة بخضار اليقطين قادمة من إحدى الولايات الجنوبية

المجاورة بصدد دخول إقليم بلدية ششار، تم التنسيق مع عناصر الشرطة بأمن الدائرة والشركاء الأمنيين وإخطار وكيل الجمهورية بإقليم الاختصاص وإعداد خطة أمنية محكمة مع نصب حاجز بالمدخل الجنوبي لولاية خنشلة وتوقيف الشاحنة المشتبه فيها على متنها ثلاثة أشخاص.

وبعد إخضاع الشاحنة لعملية التفتيش الدقيق تم ضبط علبتين كرتونيتين مخبأتين بإحكام ومموهتين وسط حمولة من خضار اليقطين وبداخلهما 29 ألفا و983 كبسولة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع ليتم حجزها رفقة 5 هواتف نقالة ومبلغ مالي يقدر بـ1مليون و18 ألف دج يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمؤثرات العقلية والشاحنة المستعملة في عملية النقل. وبعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي في حق المشتبه فيهم الثلاث عن موضوع “اقتناء وحيازة ونقل وتهريب مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا أجنبية المنشأ متأتية عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل ومخالفة أحكام المراقبة الإدارية والتنظيم المعمول بهما” قبل تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار.

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حملة هدم واسعة لبنايات غير شرعية بساحل بوهران

ب/ يعقوب

أقدمت، مساء السبت، سلطات بئر الجير في وهران بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، على تنفيذ مخطط هدم 25 بناية غير شرعية بشاطئ كاب روسو، كانت اللجنة الأمنية في اجتماعها الأخير برئاسة والي وهران، أقرت بوجوب هدم المساكن الفوضوية التي بنيت في المدة الأخيرة في كاب روسو دون رخص بناء، وأتت الجرافات التي سخرتها سلطات وهران وآليات ضخمة وفرتها المجموعة الإقليمية لخفر السواحل، على كامل البنايات التي شيدت في مواقع وعرة جدا وكانت تستغل لعدة أغراض إجرامية منها الهجرة غير النظامية ومختلف الآفات الاجتماعية.

والي وهران سعيد سعيود، الذي أعطى تعليمات صارمة بوضع حد لهذه البنايات غير الشرعية، أكد في تصريح لممثلي وسائل الإعلام المحلية، أن عملية هدم البنايات المشيدة بشكل عشوائي وغير قانوني بمنطقة كاب روسو، جاءت على إثر توالي عدة تقارير إخبارية عن استغلال هذا الموقع الأسود، كنقطة مفضلة لعصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو الضفة الأخرى من المتوسط، لافتا إلى أن عملية الهدم وصفت بالمعقدة لوعورة الموقع وصعوبة الوصول إليه، بحيث تطلب التنسيق المحكم مع المجموعة الإقليمية لخفر السواحل لأجل اقتحام هذه النقطة السوداء والتصدي لهذه المساكن التي كانت تستغل في تجميع الحراقة والانطلاق بهم على متن زوارق مطاطية سريعة صوب شبه الجزيرة الإيبيرية.

وحسب سعيود، فإن السلطات وجدت صعوبة بالغة في التصدي لهذه المساكن، بحيث استدعى الأمر الاستعانة بعتاد ضخم يتجاوز إمكانات بلدية بئر الجير، مضيفا أنه أعطى تعليمات في شهر أوت الماضي بمباشرة حملة واسعة النطاق لهدم كافة أشكال البنايات غير الشرعية خاصة على مستوى المناطق الشاطئية، التي غالبا ما حولتها شبكات إجرامية لتجميع الحراقة ومن ثم تنفيذ رحلات إبحار سري.

في هذا السياق، قال الوالي إن تحقيقات بوشرت في هذا الإطار لتحديد المسؤوليات وراء تزايد حالات البنايات غير الشرعية في شاطئ كاب روسو، برغم أن هناك قرارات هدم صدرت في أوت 2021، مشيرا إلى أن هناك لجنة تشتغل على هذا المستوى لتوقيف الأشخاص الذين كانوا يستغلون هذه النقطة السوداء لارتكاب أفعال ماسة بالأمن العام، إضافة إلى تشديده على تكثيف الأبحاث لمعرفة الجهات التي ساهمت في غض النظر عن تفريخ مساكن عشوائية من دون التوفر على التراخيص اللازمة.

ذات المسؤول التنفيذي أكد أن حملة هدم البنايات غير الشرعية التي استؤنفت مجدداً لا تخص كاب روسو، بل ستطال عدة بلديات ساحلية تحديدا على غرار بوسفر، عين الترك، أرزيو، مرسى الحجاج، لتطهير هذه المناطق الشاطئية من مختلف الآفات الإجتماعية ووضع اليد على عصابات منظمة كانت تستغل بنايات شيدت بطرق غير مشروعة لغرض الهجرة غير النظامية.

مع العلم أن ولاية وهران شهدت هدم 502 بناية غير شرعية في 7 بلديات ساحلية في الفترة الممتدة بين 25 فبراير إلى شهر أكتوبر من العام الجاري، تم استعادة عقارات عمومية كانت تحت تصرف غير قانوني لأشخاص في عين الترك، بئر الجير وبوسفر تحديدا، تم تقييد شكاوى بحقهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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هلاك عامل نظافة وجرح أربعة في حادث بسكيكدة

إسلام. ب

لقي، مساء السبت، عامل نظافة، يبلغ من العمر 43 سنة، يشتغل بمؤسسة “كلين سكي”، حتفه، وأصيب 4 آخرون أعمارهم تتراوح ما بين 37 و50 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، ، وذلك في حادث مرور وقع بحي مسيون ببلدية سكيكدة، وتمثل في انحراف وانقلاب شاحنة لرفع القمامة.

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إطلاق مشاريع تنموية بقيمة 300 مليار في المسيلة

أحمد. ق

وضعت، الأحد، السلطات المحلية بالمسيلة، حجر الأساس لعمليات ومشاريع تنموية عبر إقليم الولاية، كما تم تدشين مشاريع أخرى انتهت بها الأشغال، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، وبغية تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتلبية الاحتياجات المتزايدة والتكفل بالإنشغالات العالقة، بالرغم من حاجة الولاية حسب الكثير من المتابعين للشأن التنموي إلى برنامج تنموي استثنائي، بإمكانه النهوض بكل القطاعات.

وفي السياق ذاته، أعطى والي الولاية، رفقة المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، إشارة انطلاق أشغال جملة من المشاريع ووضع حجر الأساس لأخرى، بغلاف مالي يناهز 300 مليار سنتيم، حسب البطاقة التقنية. ويقدر العدد الإجمالي للمشاريع بـ105 مشروع بمبلغ إجمالي يقدر بـ288 مليار سنتيم، كما تم وضع حجر الأساس والانطلاق في أشغال 29 مشروعا بمبلغ يناهز 187 مليار، مع تدشين 76 عملية تنموية بغلاف مالي يتجاوز 100 مليار.

وحسب ذات المتحدث، فإن المشاريع تتوزع عبر مختلف القطاعات التنموية على غرار التربية بواقع 48 مشروعا، الموارد المائية بـ20 مشروعا و18 أخرى تتعلق بقطاع الأشغال العمومية، والبقية تتوزع على قطاعات البريد والمواصلات، التهيئة الحضرية، الطاقة، الشباب والرياضة، الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين.

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نزهة بشواطئ تيزي وزو تتحول إلى مأساة

فروجة. م

عالجت، نهار الأحد، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء تيزي وزو قضية جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة من دون قصد إحداثها ضد المتهم الرئيس في القضية “ا،أ” وجنحتي عدم التبليغ عن الجناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر في حق المتهم الثاني في القضية “خ،ا”.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 20 اوت 2020، عندما اتفق المتهمون المنحدرون من ولاية سطيف للذهاب في جولة سياحية برفقة الضحية “ح،ا،أ،م،ع” بدون معرفة اية وجهة سيقصدونها وفي الطريق كان الضحية في حالة هيجان بعد ما تعاطى المخدرات والمهلوسات، الأمر الذي دفع به إلى مطالبة مرافقيه بالتوقف من اجل اقتناء الخمور وافتعل المشاكل من أجل تلبية طلبه حسب ما صرح به المتهم الرئيس في القضية “ا،أ” وهو ابن خال الضحية والذي اكد انه غير اتجاه وجهة السيارة من اقبو إلى تيزي وزو من اجل اقتناء هذه الخمور بعد ما ازدادت حالة الغضب والهيجان عند الضحية، مضيفا انه بالرغم من اقتناء الخمور فإنه لم يتوقف عن خلق المشاكل والتلفظ بالكلام البذيء، الأمر الذي اضطره للدخول معه في جدال حاد على امل تهدئته، ولكن الضحية كان حسبه يزداد حدة في الكلام ما اضطره إلى انزاله من السيارة عدة مرات من اجل اجباره على المشي عله يهدأ، وبعدها يقله بالسيارة مجددا، ولكن الضحية بقي على هيجانه، ليقوم المتهم بمطالبته بالنزول من المركبة مجددا في قربة تازاريت بماكودة وقد نزل معه، ليدخلا في شجار بالأيدي انتهى بتوجيه المتهم ركلة على مستوى الرقبة للضحية وتركه بالمكان وغادر رفقة صديقه الثاني من دون ان يعلم حسب تصريحه شيئا عن حالة الضحية الذي بقي ساقطا على الأرض.

المتهمان في القضية عادا ادراجهما الى المكان بعد 20 دقيقة من المغادرة من اجل اصطحاب الضحية معهما، ولكنهما لم يجداه في المكان وعند الاستفسار عنه لدى السكان اخبروهما انه قد تم نقله من مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى، ليدخلا في رحلة البحث عنه في مختلف الأماكن ولم يعثرا عليه ليعودا الى المكان مجددا ليعلمهما الدرك بوفاة الضحية متأثرا بنزيف دموي دماغي جراء الركلة التي تلقاها على مستوى الرقبة ويقتادهما إلى المقر.

المتهم الثاني صرح انه تدخل لفك الشجار بين الطرفين عدة مرات ولكن في آخر مرة حدث كل شيء بسرعة حسبه ولم يتمكن من التدخل، مضيفا ان الضحية كان ساقطا على الأرض عندما تركاه ولم تبدو عليه أية جروح أو إصابات ظاهرة، لهذا غادرا المكان وعادا بعدها لاصطحابه معهما ليتفاجآ بوفاته.

النائب العام اكد ان ملف القضية واضح بالقرائن والدلائل خاصة امام اعتراف المتهمين، ليطالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيس والتماس 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة في حق المتهم الثاني الذي لم يقدم يد المساعدة للضحية.

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توقيف مرتكب جريمة قتل بالشلف

م. قورين

تمكنت مؤخرا، عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف، من توقيف المرتكب المفترض لجريمة القتل الشنعاء التي راح ضحيتها ثلاثيني بحي البرادعي على إثر تلقيه عدة طعنات بسكين على مستوى البطن ومختلف أنحاء الجسم، الحادثة حسب مصادر موثوقة للشروق وقعت، بسبب خلاف لفظي بين شابين تطور لاستعمال الأسلحة البيضاء، أين باغت الجاني الضحية بعدة طعنات على مستوى البطن ولاذا بالفرار تاركا إياه يسبح وسط دمائه واختفى عند أحد أصدقائه بمدينة تنس الساحلية، ورغم نقل الضحية على جناح السرعة للمستشفى إلا انه فارق الحياة على أسرة غرفة الإنعاش بعد أن كشف لمصالح الأمن هوية الجاني وأسباب الخلاف وهو الأمر الذي سهل على مصالح الأمن تعقب مكالماته وتوقيفه وتحويله على محكمة الشلف.

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مقتل فنان معروف على يد خطيب ابنته بقسنطينة

ق. م

اهتز مساء السبت، حي بوزيتونة بومنجل أو الضريح بمنطقة ماسينيسا ببلدية الخروب بقسنطينة، على وقع جريمة نكراء، ذهب ضحيتها المدعو عبد الحميد بن شريط البالغ من العمر 55 سنة، وهو أحد الوجوه الفنية المعروفة بولاية قسنطينة، والذي من العادة أن ينشط حفلات في الفن الأندلسي.

وأفادت مصادر محلية للشروق اليومي بأن الضحية والجاني المشتبه فيه، تربطهما علاقة عائلية، حيث أن الأخير هو خطيب ابنة الضحية، وأن خلافا بينهما نشب، بسبب طلب الضحية من الجاني فسخ الخطبة من ابنته قالت نفس المصادر بأنها مرتبطة بعدم امتلاكه للإمكانات لإكمال نصف دينه في أقرب الآجال كما تم الاتفاق عليه، وهو السبب وراء إقدام “ع.ع” البالغ من العمر 30 عاما والذي يعمل كميكانيكي وهو المنحدر من منطقة جنان الزيتون ببلدية قسنطينة على ترجمة مناوشاته مع والد خطيبته إلى جريمة قتل.

الجاني وبعد توجيهه لطعنات للضحية بخنجر، فرّ إلى جهة مجهولة، مخلفا وراءه الضحية يسبح في بركة من الدماء على عتبة باب منزله العائلي، وذلك على مرآى من عائلة الضحية وخاصة ابنته التي انهارت بالبكاء.

الجيران وفور وقوع الجريمة سارعوا لتبليغ مصالح الأمن، أين تنقلت فرقة أمنية من مصالح أمن دائرة الخروب، إلى مسرح الجريمة، وقامت بتطويق المكان مع إبلاغ مصالح الحماية المدنية بالحادثة، وبتأكيد وفاة الضحية، تنقلت المصالح التقنية والعلمية للأمن الوطني لجمع الأدلة والقرائن التي من شأنها أن تكون مفتاحا لحل ظروف وملابسات هذه الجريمة.

فيما لا تزال مصالح أمن دائرة الخروب تواصل تحقيقاتها وتحرياتها، للقبض على الجاني الذي هو في حالة فرار، واستكمال التحقيق للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية وراء هذه الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها رب عائلة، كان يُمني النفس الابتهاج بعرس ابنته والغناء فيه كما قال، ليتحول بيته إلى مقر عزاء، حيث دُفن زوال أمس وسط حضور شعبي كبير من أهل وأصدقاء وفنانين.

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نزاع على مقبرة يستمر لأكثر من نصف قرن بين عائلتين

رانية. م

عاد النزاع على قطعة أرضية حولت لمقبرة عائلية في إحدى قرى معاتقة بتيزي وزو، إلى الواجهة لتختم عامها الـ52 ويحمل مشعل النزاع عليها الجيل الثالث بين العائلتين، اللتان ترفضان التنازل والرضوخ للأحكام القانونية الصادرة في ذات القضية على مدار عقود من الزمن، حيث تتمسك العائلة الشاكية بملكيتها للاأضية وترفض العائلة المشتكى منها تحويل قبور موتاها واخلاء المكان، بحجة تواجد مقام تابع لأسلافهم منذ الأزل.

عالجت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، قضية النزاع على أرضية حولت عنوة الى مقبرة للقرية، في منطقة معاتقة بتيزي وزو، وهي القضية التي دخلت اروقة المحاكم منذ سنة 1971 وبلغ النزاع عليها الجيل الثالث ولم يتم الفصل فيها لحد الساعة، رغم اتخاذها أبعادا كثيرة وتدخل الوزارة بشكل مباشر لحلها والنيابة العامة، إلا أنها ما تزال معلقة ويعاد إحياؤها من جديد مع كل ميت يدفن فيها.

تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى نزاع بين عائلتين تقطنان في قريتين متجاورتين في معاتقة، تتنازعان على قطعة ارضية حولتها حائلة “م” حسب الشاكين لمقبرة عائلية عنوة أحاطها بجدار ووضعت عليها بوابة بلافتة، رغم تواجدها محل نزال لاأيد من 52 سنة ووجود احكام قضائية نهائية، تقضي بإخلاء الأرضية وهي الأحكام التي لم تنفذ لحد الساعة.

حيث اكد الشاكون ان عائلتهم لم تتبرع بهذه القطعة من اجل تحويلها إلى مقبرة، الا ان عائلة خصومهم تقوم ومنذ سنوات بدفن موتاها عنوة وبلغ عددهم الـ8 أشخاص دفنوا فيها، وهو الأمر الذي يدعم القضية الشائكة بقضية جديدة في كل مرة، رغم عدم امتلاكهم للوثائق التي تثبت ملكيتهم لها ولا على مستوى مصلحة الأوقاف.

المدعى عليهم اكدوا ان المكان ملك لعائلتهم وتتواجد به عدة قبور قديمة، الا ان العائلة المدعية في القضية تريد، إلحاق هذه القطعة الأرضية بأراضيها المتواجدة بالقرب من المقبرة.

ومن جهته ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف التمس تأييد الحكم المستأنف في قضية الحال والتي تعد حلقة من سلسلة النزاعات حول الأرضية، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتغريم المشتكى منه بمبلغ 4 آلاف دج، في حين طلب دفاع الضحايا تعويضا ماديا قدره مليون دج لكل واحد من الأطراف المدنية.

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جمال يحياوي: الكتاب قطاع استراتيجي يتطلب دعما خاصا

زهية. م

قال مدير المركز الوطني للكتاب، جمال يحياوي، إن الكتاب في العالم العربي رهين جملة من الظروف والتغيرات السيوسيو اقتصادية، التي يجب أن يتكيف معها. وذلك، على هامش ندوة “النشر الواقع والآفاق في العالم العربي”، التي نظمت في إطار النشاطات الثقافية المرافقة للمعرض العربي للكتاب الذي يحتضنه قصر الثقافة.

وتطرقت مداخلة يحياوي، خلال الندوة، إلى عوائق انتشار الكتاب العربي وتسويقه وفي مقدمتها عدم تكيف صناعة الكتاب في الوطن العربي مع جملة التغيرات التي تعرفها الدول العربية، سواء كانت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن التطورات التكنولوجية التي فرضت معادلة جديدة في صناعة الكتاب اليوم.

كما طرح مدير المركز الوطني للكتاب في ذات الندوة جملة من المعطيات التي يجب اعتمادها لتطوير صناعة الكتاب في مقدمتها تدعيم سعر الورق الموجه لصناعة الكتاب إيجاد شبكة توزيع قوية لإيصال الكتاب إلى أقصى نقطة من الوطن فضلا عن ضرورة البحث أن وسائل لتكيف سوق الكتاب مع متطلبات الثورة التكنولوجية ورهان “السماء المفتوحة”.

الندوة، شهدت أيضا حضور عبد الحكيم بحري نائب رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب الذي دعا إلى إنشاء هيئة لمراقبة الورق الموجه لطباعة الكتاب وتقديم دعم للناشرين كما دعا المتحدث إلى مراجعة المنظومة البنكية والقوانين الخاصة بتصدير الكتاب، لأن الكتاب منتج استراتيجي.

وقال حكيم بحري، إن سعر الورق تضاعف في السوق الدولية مثله مثل الحبر الأمر الذي أثر سلبيا على قدرات الناشرين.

وشدّد المتحدث، خلال المداخلة التي تناول فيها أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية على صناعة الكتاب في الجزائر، على وجوب تدخل الدولة لمراقبة الورق الموجه لصناعة الكتاب.

واعتبر المتحدث أن تحسين مستوى الكتاب الجزائري وإيصاله إلى السوق الدولية وضمان جودته يتطلب جهودا في دعم المهينين الحقيقيين، حيث يتواجد اليوم في الساحة، بحسب أرقام الغرفة التجارية، 1515 ناشر، غير أننا في الواقع لا نجد هذا العدد حقيقة، ما يعني أن الدولة مجبرة على إعادة تنظيم القطاع.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية واستمرار فوضى السوق والمضاربة، ما قد يدفع الناشرين أو ما تبقى منهم مستقبلا، إلى الهروب شرقا وغربا والطباعة في الخارج، طالما أن تصدير الكتاب من الجزائر عملية معقدة جدا وبيروقراطية، تعامل الناشر كأنه مهرب عملة، بينما يحتاج الكتاب إلى تشريعات خاصة ووضعه في خانة المنتجات الإستراتيجية.

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أدب الصحراء وأعلامه المعاصرون محور ملتقى عربي بسيدي خالد

م. عبد الرحمان

خمسون دكتورا وأستاذا جامعيا من الجزائر ومن عدة دول عربية شقيقة نشطوا بداية من أمس السبت فعاليات الملتقى الدولي الأول الموسوم بـ ” أدب الصحراء وأعلامه المعاصرين” والذي يهدف إلى إبراز هذا النوع من الأدب الذي يعكس في مضامينه ملامح الحياة في الصحراء بكل ما ترمز إليه من دلالات جغرافية واجتماعية وسياحية وفنية ونضالية أيضا،كما هو الحال في الجزائر، من خلال التصدي للمحتل الفرنسي طوال الحقبة الاستعمارية.

وبحسب رئيس الملتقى الدكتور كبوط عبد الحليم من جامعة باتنة، فإن هذا الملتقى يتضمن عدة محاور أهمها تعريف ماهية أدب الصحراء، والنثر الصحراوي بكل خصائصه ومميزاته وهل هناك أدب صحراوي رقمي، وحيز الاهتمام والتواجد لهذا الأدب في وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن من أهداف هذا الملتقي هو تنشيط الساحة الثقافية في المنطقة من منظور التنمية الثقافية التي لا تقل أهمية عن بقية أوجه التنمية في هذه الولاية الفتية أولاد جلال، وأيضا التعريف بمبدعي المنطقة، وهم كثيرون ويستحقون- بحسب الدكتور عبد الحليم كبوط- البروز والتنويه بهم وبأدبهم الثري المتنوع والمتميز، كما أن هذا النشاط الأدبي الثقافي جاء ليخلد بطريقته ثورة نوفمبر المجيدة التي كانت الصحراء حاضنة لها بفضل أبطال نذكر منهم أسد الصحراء الشيخ عاشور زيان كما وصفه القائد الشهيد مصطفى بن بولعيد.

وعن المشاركين في ملتقى أدب الصحراء، فيؤكد الدكتور كبوط فهم نخبة من الدكاترة والأساتذة الجامعيين الذين يمثلون عدة جامعات جزائرية منها باتنة، عنابة، تيهرت وتبسة المسيلة والجزائر والمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، فضلا عن مشاركة ملفتة ومميزة عبر وسيلة التواصل المرئي والتحاور عن بعد لبعض المشاركين من جامعات عربية، منهم الدكتورة فوزية بنت سيف الفهدية من جامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان الشقيقة، التي شاركت بمداخلة حول دلالة الصحراء في رواية ابن سولع للكاتب علي المعمري، والدكتور أبو بكر بن احميدة من جامعة العيون بموريتانيا في مداخلة بعنوان ” قراءة في معارضات الشعر القديم عند الشاعر الصحراوي امحمد بن الطلبة اليعقوبي،والدكتور طلال الكلياني في مداخلة حول كتابة الصحراء في شعر سعيد الصقلاوي.

كما أن أدب الصحراء وبحسب الدكتور بودربالة من جامعة باتنة هو فرصة أخرى للعودة إلى الصحراء وأسطرتها، باعتبارها مهد الجمال والإبداع، وقد قسمت أشغال هذا الملتقى إلى ثماني ورشات علمية أربعة منها في اليوم الأول، وهي تلمّ في عمومها بمحاور هذا الملتقى الذي نظمته جمعية المثقف بالمعهد المتخصص في التكوين المهني بمدينة سيدي خالد،بالشراكة مع فرقة البحث التكويني الجامعي أدب الصحراء، والمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، ومخبر المتخيل الشفوي بجامعة باتنة1، وبحسب الدكتور عبد الرحمان روينة رئيس جمعية المثقف فإن هذا النشاط الأدبي الثقافي هو امتداد لملتقيات وطنية ودولية سابقة نظمتها هذه الجمعية ضمن جهودها لإثراء الساحة الأدبية والثقافية وللمساهمة في التعريف بالكنوز التي تزخر بها سيدي خالد وولاية أولاد جلال من موروث ثقافي وديني وسياحي وأعلام هم مفخرة المنطقة والجزائر عامة. على أن يخرج هذا الملتقى بالتوصيات المرجوة خدمة ودعما لأدب الصحراء.

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بجاية تحتضن الطبعة الـ 14 لمهرجان الأنشودة الوطنية

ن. اوهاب

من المنتظر، أن تحتضن قاعة السينيماتيك لمدينة بجاية ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل، إلى غاية الخامس منه فعاليات الطبعة الـ 14للمهرجان الوطني للأنشودة الوطنية، تزامنا مع الذكرى الـ68 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة..

طبعة هذا العام، التي تحمل شعار”تاريخ مجيد وعهد جديد”، ستعرف حضورا قويا للفرق الإنشادية عبر التراب الوطني، ممثلة في نحو 350 مشارك، ينتمون إلى 13 ولاية، على غرار تندوف، قالمة، ادرار، الجزائر، تيزي وزو، بجاية وغيرها.

وستتنافس الفرق المشاركة، على المراتب الثلاث الأولى والجوائز الخاصة بها، تحت إشراف لجنة تحكيم، مكونة من إطارات عليا في قطاع الشباب والرياضة، وأسماء فنية كبيرة مختصة في المجموعات الصوتية.

التظاهرة التي تعد فضاء رحبا للتعارف بين الشباب وترسيخ روح المواطنة، والرفع من المستوى الثقافي والفني لهم، ناهيك عن إحياء الموروث الثقافي، تفتح المجال واسعا أمام زوار الولاية، لاكتشاف عاداتها وتقاليدها، ناهيك عن معالمها ومواقعها التاريخية والسياحية والثقافية، حيث ينتظر أن تستقطب التظاهرة المتزامنة مع عطلة المتمدرسين، اعداد كبيرة من الجمهور البجاوي

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عرض ملحمة “أسد متيجة” بالبويرة

فاطمة عكوش

تواصل مديرية الثقافة والفنون لولاية البويرة ودار الثقافة علي زعموم، برنامجها الاحتفالي الذي سطّرته، بمناسبة إحياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة التي تأتي تحت شعار “ملحمة شعب وعزّة أمّة”، حيث احتضنت دار الثقافة على زعموم ملحمة الشهيد البطل المغوار” أسد متيجة سويداني بوجمعة “، وسط حضور لمحبي وهواة الفن الرابع.

قدم العرض لوحات فنية مميّزة في تفاصيلها، إضافة إلى اللباس والديكور والأضواء التي أعطت لمسة خاصة للعرض، حيث أبدع فيها الممثلين المسرحيين التابعين لحركة مسرح القليعة الجهة المنتجة لهذه الملحمة الثورية التي تنقلت بالحضور عبر محطات زمنية تناول فيها الكاتب والمخرج “يوسف تعوينت”، مراحل كفاح وجهاد السي الجيلالي (سويداني بوجمعة) إبان اندلاع الثورة الجزائرية، ونقل أحداث واقعية من تلك الفترة تخصّ تعذيب عائلة بأكملها مقيمة بالقليعة تيبازة.

ويذكر أن الشهيد “سويداني بوجمعة”، أحد أعضاء المجموعة 22 التي لعبت دورا بارزا خلال اندلاع الثورة.

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أسامة لاراشي يطرب الجمهور ببئر أغبالو بالبويرة

فاطمة عكوش

في إطار البرنامج الثقافي والفني الخاص بإحياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، التي انطلقت الخميس الماضي، بمديرية الثقافة والفنون لولاية البويرة ودار الثقافة علي زعموم، حط البرنامج رحاله بدائرة بئر غبالو أين تم تنشيط فقرات نوعية ذات طابع تاريخي، تمثلت في عروض سينمائية لأشرطة وثائقية، حضرها عشاق وهواة الفن السابع صغارا وكبارا، كما أحيا الفنان الشاب “أسامة لاراشي” فقرة موسيقية متنوعة أدى فيها مجموعة من الأغاني الوطنية التي لا يزال يردّدها الشعب الجزائري وراسخة في ذاكرة الأجيال مع مرور الزمن، خاصة وأنها تتغنى بالجزائر الحبيبة، وتتعلّق بأحداث ومحطات تاريخية عاشتها الجزائر طيلة عقود من الزمن على غرار النشيد الوطني قسما الذي ألفه وكتبه شاعر الثورة والوطن “مفذي زكريا”، وهو داخل أسوار سجن سركاجي بربروس سابقا تحت وطأة المستعمر الفرنسي الغاشم.

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وفاة 5 أشخاص وإصابة 226 خلال يوم في حوادث مرور

ق. و

توفي 5 أشخاص وأصيب 226 آخرون بجروح، إثر وقوع حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان لمصالح الحماية المدنية. وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال ذات الفترة من أجل إخماد 3 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة في كل من ولايات الجزائر، ورقلة وسيدي بلعباس، مشيرا إلى أن أهم حريق سجل بمصنع لإنتاج العصائر الرويبة بالمنطقة الصناعية بالرويبة، بالجزائر العاصمة، حيث مكن التدخل السريع للحماية المدنية من إخماده.

أما فيما يخص حرائق الغابات والأدغال والأحراش وكذا المحاصيل الزراعية التي شهدتها ولايات سكيكدة، الشلف، تيبازة، بجاية، جيجل، تيزي وزو، المدية، تيسمسيلت وميلة – يضيف البيان ذاته – تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية من أجل إخماد 11 حريقا من الغطاء النباتي، منها 4 حرائق غابات، 2 حرائق أدغال و5 حرائق لمحاصيل زراعية.

وخلفت هذه الحرائق خسائر مقدرة بـ17 هكتار غابات، 7 هكتار أدغال و113 شجرة مثمرة، حيث مكن التدخل السريع لجهاز مكافحة الحرائق من السيطرة على الحرائق بشكل كلي إلى جانب حماية مساحة مهمة من الغطاء النباتي.

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حجز 410 وحدة من الخمور وقنب هندي جاف ببجاية

ق. م

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام وكذا كمية من القنب الهندي الجاف.

وتعود حيثيات القضية، بناءً على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوجة، مفادها حيازة شخص يبلغ من العمر 46 سنة، على كمية من القنب الهندي والمشروبات الكحولية قصد المتاجرة بها، على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم توقيف المعني وحجز بحوزته كمية من المشروبات الكحولية، كما تم تفتيش المنزل العائلي، أين تم العثور على القنب الهندي الجاف وكذا كمية أخرى من المشروبات الكحولية؛ عملية التفتيش أسفرت عن حجز كمية من القنب الهندي الجاف وكذا 410 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، على إثر ذلك تم اقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوجة لمواصلة التحقيق. وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، وسيتم تقديم المعني فور الانتهاء من التحقيق مع تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة بأميزور.