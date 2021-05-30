أخبار الجزائر ليوم الأحد 30 ماي 2021

حجز 2000 قرص مهلوس، العثور على جثة معلقة

حجز 2000 قرص مهلوس بباتنة

طاهر حليسي

أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية باتنة، شابين، يبلغان من العمر 32 و38 سنة كانا على أهبة عقد صفقة بيع لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية، بحي سلسبيل بباتنة.

ووضع عناصر الشرطة اليد على كمية قدرت بـ1200 قرص بريقابلين 300 ملغ أجنبية الصنع، كانت موزعة على شكل 80 مشطا، إضافة لمبلغ مالي بـ40.000 دج من عائدات الترويج. من جهتها فككت فرقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عصابة من أربعة أشخاص، أعمارهم بين 21 و33 سنة بحي 1200 مسكن لقيامهم بصفقة بيع لكمية من المؤثرات العقلية، قدرت بـ705 قرص بريقابلين 300 ملغ، لتبلغ الحصيلة الإجمالية لزهاء ألفي قرص مخدر في غضون ساعات.

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ماذا يحدث لمشروع مستشفى سيدي خالد؟

يبدو أن مشروع انجاز مستشفى 60 سريرا بسيدي خالد ولاية أولاد جلال سيدخل موسوعة غينس كأغرب مشروع بالنظر إلى الأطوار الغريبة التي مرّ بها. فالاستفادة من هذا المشروع كانت في 2015 ليطاله التجميد في نفس السنة، ثم يرفع عنه التجميد في 2018 لتبدأ بعدها رحلة الدارسة التقنية التي ألغيت ثلاث مرات، فالمنح الأول للدراسة كان في 2015 ليتم الإلغاء في 2019، ثم المنح مجددا في أوت 2020، ثم الإلغاء في أكتوبر من نفس السنة، ليتم المنح الثالث في أفريل 2021، ثم الإلغاء في 26 ماي 2021. وبعد هذا المسلسل الطويل عاد المشروع هذه الأيام إلى نقطة الصفر حسب ساكنة سيدي خالد الذين لم يفهموا شيئا مما يحدث؟

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معوقة تنتظر دراجة متحركة منذ 4 سنوات

ناشدت الطالبة الجامعية عقيلة زواقري المصابة بإعاقة منذ شهرها الثالث بعد الولادة، تدخل السلطات لمنحها دراجة متحركة يئست في الحصول عليها رغم الوعود التي أسديت لها منذ 4 سنوات من قبل مسؤولي الضمان والنشاط الاجتماعي بباتنة، وأكدت الطالبة البالغة من العمر 25 سنة، والدارسة ماستر 2 تخصص علم المكتبات بباتنة والمقيمة بنقاوس، أن حالتها تزداد سوءا من يوم لآخر، داعية المسؤولين وعلى رأسهم والي ولاية باتنة ووزارة التضامن الاجتماعي التدخل العاجل لتحقيق حلم الدرّاجة.

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شجار بين قريبين في تبسة ينتهي بجريمة قتل

ب. دريد

اهتزت مساء السبت، مدينة تبسة، على وقع جريمة، راح ضحيتها رجل أربعيني، بعد أن تلقى عدة طعنات قاتلة بخنجر على مستوى الصدر قرب منزله الواقع بحي الجرف بمدينة تبسة.

الجريمة وقعت إثر ملاسنات نشبت بين الضحية، وأحد أقاربه لتتطور إلى شجار عنيف بينهما، لم يتردد خلاله المشتبه فيه بحمل خنجر وتوجيه عدّة طعنات غائرة إلى الضحية على مستوى الصدر، ليسقط أرضا، ونُقل الضحية على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الاستعجالي، الدكتور يوسف بوطرفة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله في حالة حرجة. وأضافت مصادرنا أن المشتبه فيه وبعد ارتكابه الجريمة، قام بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات ارتكابه للجريمة البشعة في حق قريبه.

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اضطروا إلى تأجيل الامتحانات في ظل اللُبس الذي يكتنف مصيرها

أساتذة وأولياء يحتجون ضد قرار هدم ثانوية بوعلام دكار بالقبة

راضية مرباح

أقدم أولياء وأساتذة ثانوية بوعلام دكار في حي قاريدي 2 بالقبة رفقة تلامذتهم، أمس، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخلها، رفضا لقرار الهدم الصادر عن مديرية التربية –الجزائر وسط الذي ينتظر أن يطبق حسب آخر معلوماتهم خلال شهر جوان الداخل فور الانتهاء من الامتحانات، وهو القرار الذي ترك الكثير من الريب والغموض في نفوس هؤلاء، خاصة وأن الولاية لم ترصد أي ميزانية لهذا المشروع الذي يحوم حوله أكثر من علامة استفهام.

هتافات.. تجمعات منفصلة هنا وهناك للأولياء رفقة الأساتذة تارة والأبناء تارة أخرى قرب ثانوية بوعلام دكار، حضور أمني.. مواطنون يقتربون من الموقع لتقصي الأمر، فيما كسرت مسؤولة عن أولياء التلاميذ الأجواء المشحونة هذه بإطلاق وعود بعدم هدم الثانوية قابلتها تصفيقات حارة من طرف التلاميذ.. هي المشاهد التي رصدتها “الشروق” أمس، خلال الاحتجاج المنظم قرب الثانوية التي ظلت أبوابها موصدة، فيما اضطر الأساتذة إلى تأجيل وتعليق الامتحانات المقررة أمس، إلى غاية معرفة مصير ما يدور داخل الكواليس بشأن مؤسستهم.

وأكد في هذا الإطار ممثل الأستاذة الياس عقون في تصريح لـ”الشروق”، أنهم يرفضون قرار الهدم الكلي للثانوية جملة وتفصيلا، مشيرا أن توجه أولياء التلاميذ إلى الولاية مؤخرا، حمل معه الكثير من اللغط واللبس، لاسيما بعد رد هذه الأخيرة الذي كشف عن غياب أي ميزانية تكون قد رصدت لهذا المشروع، وهو ما يدعو –حسبه- تقديم توضيحات من طرف وزارة التربية والولاية على حد سواء من أجل وضع النقاط على الحروف وتهدئة الأجواء المشحونة، واعتبر المتحدث قرار الهدم الكلي بغير الصائب، وجب إعادة النظر فيه من خلال إبقاء جانب من أجنحة المبنى لإتمام التدريس وهدم الجانب الآخر ضمانا لبقاء المؤسسة في الخدمة أما عن الأخبار التي تروج بإمكانية تحويل المؤسسة لمسبح، فذكر ممثل الأساتذة أنها تبقى إشاعة لا غير، في حين تشير آخر المعلومات المتوفرة لديهم أن الثانوية لم يتم اختيارها هذه السنة كمركز لإجراء امتحان البكالوريا وهو ما ترك الريب في نفوسهم مرة أخرى وما سينجر عن مثل هكذا قرار من فوضى واكتظاظ بالثانويات المستقبلة للتلاميذ في حالة تطبيق القرار خلال الشهر المقبل.

وطالب الأولياء والأساتذة وزارة التربية التدخل العاجل، من أجل تقديم توضيحات حول القضية حفاظا على مصلحة التلاميذ.

ومعلوم عن ثانوية بوعلام دكار أنها أنجزت في الثمانينات من القرن الماضي على شكل بناء جاهز، في حين تصنف في المرتبة الثانية على مستوى مقاطعة حسين داي من حيث المستوى التعليمي.

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تحسبا لموسم الاصطياف وتحسين الخدمات

مديرية توزيع بلوزداد تشرع في مراقبة محولات وشبكات الكهرباء والغاز

أحمد عليوة

شرعت مديرية توزيع بلوزداد التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، مع مطلع السنة الجارية في تطبيق برنامجها المعتاد والمتمثل في مراقبتها الدورية لمحولاتها وشبكاتها الكهربائية وقنواتها الغازية للتوزيع، تحسبا لموسم الاصطياف الذي هو على الأبواب تحسينا منها لجودة واستمرارية الخدمة المقدمة لزبائنها بكل أمان.

وللعلم، فإن قسم تقنيات الشبكات الكهربائية للمديرية قد قام بصيانة ومراقبة 139 محول ذات الضغط المتوسط خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية على مستوى مجموعة من البلديات التي تغطيها المديرية كبلوزداد، سيدي امحمد وبن عكنون على أن تستمر العملية على مدار السنة وفي13 بلدية تابعة للتغطية الإقليمية للمديرية.

ويدخل هذا البرنامج في رزنامة المخططات السنوية المرسومة من طرف الناحية والتي تهدف من خلاله إلى تعزيز الشبكات الكهربائية في بعض الأحياء التي تشكل ضغطا على الشبكة لأسباب متعددة من بينها تعدي بعض الأشخاص على المنشآت عن طريق التوصيلات العشوائية والسرقات الكهربائية والحفر والبناء وغلق مداخل المحولات وغيرها، وهذه السلوكيات في حد ذاتها تؤدي بشكل مباشر إلى انقطاع أو تذبذب للتوزيع واستمراريته.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، فقد سجلت المصالح التقنية لاستغلال قنوات الغاز للمديرية، 1035 عملية صيانة مختلفة، شملت القنوات الصاعدة للبنايات وصمامات الغاز خلال الثلاثي الأول من هذه السنة على مستوى 13 بلدية بالجزائر العاصمة، والتي تنتمي للتغطية الإقليمية كبلديات باش جراح، الجزائر الوسطى، بن عكنون، المرادية، المدنية، سيدي امحمد، القبة، قاريدي، بئر مراد رايس، حسين داي، حيدرة، بلوزداد والأبيار تفاديا لكل أشكال التسربات الغازية التي يمكن أن تنتج إثر التعدي على القنوات من طرف بعض الخواص أو المؤسسات العمومية والتي تقوم بمباشرة أشغال الحفر المختلفة والتي لا يتم التبليغ عنها فتؤدي بصفة حتمية إلى حوادث تصل درجاتها إلى حد الخسائر البشرية رغم الحملات التي تقام سنويا من طرف المديرية للتحسيس والتوعية ضد مخاطر تسربات الغاز التي تسببها هذه التعديات.

وأضاف بيان مديرية توزيع بلوزداد، أن عمليات الصيانة المتعلقة بالشبكات الكهربائية والقنوات الغازية تبقى متواصلة من طرف الأعوان التقنيين حفاظا على جودة واستمرارية التوزيع كهدف رئيسي وحفاظا على سلامة كل المستعملين بكل أمان.

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العثور على جثة معلقة بعمود كهرباء في باتنة

ط. ح

عثر، زوال الأحد، مواطنون، على جثة معلقة في عمود كهربائي بجبل محاذ لحي تامشيط الواقع على طريق الوزن الثقيل شرق جنوب بباتنة.

وأوردت مصادر أن الضحية يبلغ من العمر 25 سنة، وقد تنقلت وحدة من الحماية المدنية مرفوقة بفريق من الشرطة العلمية إلى عين المكان للإشراف على عمليتي المعاينة وإجلاء الجثة نحو مشرحة المستشفى الجامعي، بالموازاة مع فتح تحقيق حول الواقعة.

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تستمر إلى غاية 15 جوان القادم عبر الإنترنت

المعهد الإسباني يطلق الدورة الثالثة لندوات الشريط المرسوم

زهية. م

أعلنت سفارة إسبانيا بالجزائر عن إطلاق الدورة الثالثة للقاءات الافتراضية حول الشريط المرسوم، الذي سيجري في الفترة الممتدة ما بين 9 إلى 15 جوان المقبل، تحت شعار “الصحافة المرسومة والإمكانيات العملية للصحافة المصورة الجديدة من الفكرة والسيناريو إلى رسم المطبوعات وتحريرها”.

تجري فعاليات هذه الدورة عبر تقنية التحاضر عن بعد، وتركز حول الإبداع والابتكار في الصحافة الثقافية المرسومة “من خلال ورشة ينشطها مجموعة من المهنيين الإسبان في هذا المجال، وهما بيري أورتين رامون إسونو ماريو تريغو.

ويتعين على المشاركين في الدورة، الذين حضروا جميع الجلسات، إجراء تمرين عملي بتقديم مشروع من إبداعهم حول الموضوع الذي اقترحه المدرب، كما لو كان يجب تقديمه إلى ناشر محتمل، وسيتم الإشراف على أفضل مشروع ونشره في المجلات الإسبانية، فيما ستجرى التسجيلات عبر المنصة الإلكترونية الموضوعة لهذا الغرض من قبل السفارة والمعهد الثقافي الإسباني على: [email protected]

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تشمل لقاءات فكرية وورشات تكوينية وتكريمات

أيام وطنية لمسرح الشباب ببومرداس تخليدا للراحلة فتيحة بربار

محمود بن شعبان

أعلنت الجمعية الثقافية “المنارة”، بقورصو ولاية بومرداس، عن تنظيم تظاهرة الأيام الوطنية لمسرح الشباب، في سبتمبر القادم، التي ستخصص لمختلف الأعمال المسرحية الشبابية، تخليدا لروح الفنانة الراحلة فتيحة بربار.

وأكد رئيس جمعية المنارة، الفنان وليد عبد اللاهي، في تصريحه لـ”الشروق اليومي”، أن فكرة تنظيم الأيام الوطنية للمسرح الشبابي قد جاءت للدفع بوتيرة الحركة المسرحية لولاية بومرداس، التي تعاني نقصا شديدا في المهرجانات والنشاطات الثقافية، وكذا غياب مسرح جهوي خاص بها لاحتواء أبناء المنطقة من المبدعين، رغم أنها مدينة سياحية بامتياز. كما أضاف المتحدث أنه عرض فكرة تنظيم التظاهرة على وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، خلال لقاء سابق، التي رحبت بالفكرة ووعدته بتقديم الرعاية لإنجاح الحدث الذي يسعى إلى فتح المجال أمام مختلف المبدعين الشباب، لا سيما في مجال الفن الرابع، لإبراز مواهبهم والاحتكاك بالمختصين والمحترفين الذين سينقلون تجاربهم إلى مدينة بومرداس طيلة أيام التظاهرة.

وأعلنت جمعية “المنارة الثقافية” في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك عن سلسلة من الشروط الواجب توفرها في الراغبين في المشاركة في التظاهرة، من أهمها: أن يكون مخرج ومؤلف سينوغراف العرض من فئة الشباب، وألا تتعدى سنه 35 سنة، وألا يتجاوز عدد أفراد الفرقة المشاركة 08 أشخاص، مع وجوب تجاوز العمل المشارك 60 دقيقة، وألا تكون من صنف المونودراما، مع ضرورة إرسال النصوص الخاصة بالعروض التي تم قبولها في المسابقة، بالإضافة إلى ملء استمارة المشاركة وإرسالها إلى إدارة الأيام، عبر بريدها الإلكتروني، فيما سيتحمل المنظمون نفقات الإيواء والإطعام طيلة أيام التظاهرة.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن اختيار اسم الراحلة فتيحة بربار جاء نتيجة مسارها الفني الحافل الذي رفعت به راية الثقافة الجزائرية عاليا، من خلال مختلف الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية التي قدمتها على مدار عقود من الزمن. لذا، ارتأت الجمعية تكريم الراحلة، التي أكد أن أصولها تعود إلى ولاية بومرداس من خلال تخصيص تظاهرة مسرحية تليق بمقامها، خاصة بعد الدعم القوي الذي قدمته خلال مشوارها للشباب. كما أكد وليد عبد اللاهي في تصريحه أنه تواصل مع نجل الراحلة الذي رحب بالفكرة ووعده بالدعم والمساندة لتنظيم التظاهرة في صورة تليق بمقام الراحلة فتيحة بربار.

وعلى غرار العروض المسرحية التي ستشهدها التظاهرة التي ستحتضنها قاعة المحاضرات امحمد بوقرة، فقد أكد المتحدث أن إدارة الأيام الوطنية لمسرح الشباب قد سطرت برنامجا موازيا بالمناسبة، يضم عدة لقاءات فكرية وورشات تكوينية، بالإضافة إلى تكريم عدة أسماء لامعة في سماء الفن الجزائري، سيتم الإعلان عنهم مستقبلا، مشيرا إلى أن الظروف الصحية لجائحة كورونا حالت دون استقدام ضيوف شرف من دول عربية، وهو الأمر الذي سيتم اعتماده في الطبعات القادمة، التي قد تحمل صبغة عربية مع انفراج أزمة كورونا، مضيفا أن الفرق المشاركة ستتنافس على عدة جوائز، أهمها جائزة أحسن نص، أحسن إخراج، أحسن سينوغرافيا، أحسن ممثل وممثلة، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم وجائزة أحسن عرض متكامل، فيما حدد تاريخ الفاتح أوت كآخر أجل لاستلام ملفات المشاركة على بريدها الإلكتروني التالي: [email protected]

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شبهات تحوم حول وجهة الأموال

الخدمات الاجتماعية لمديرية التجارة ببلعباس محل تحقيق

ع. سفيان

أنهت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصالح أمن سيدي بلعباس، جمع المعلومات حول تسيير أموال لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة لمديرية التجارة، بأمر من وكيل الجمهورية، بعد الشبهات التي حامت حول وجهة صرف الأموال.

التحقيقات فتحت بعد المراسلات التي رفعت لمختلف الجهات، من طرف اللجنة الحالية والنقابة المستقلة للعمال، حول الشبهات التي حملتها ملفات تسيير شؤون اللجنة سابقا، لاسيما انعدام التقرير المالي والأدبي للعهدة المنقضية، المؤشر عليه من طرف محافظ الحسابات، لتحديد وجهة الأموال وطريقة صرفها، كما شكل عدم تقديم الكشف البنكي للسنوات الماضية، سببا لامتناع أعضاء اللجنة الحالية عن إمضاء محضر استلام المهام، كما أشارت المراسلات الموجهة للوزارة الوصية ووزارة العدل، إلى عمل اللجنة دون تنصيب هيكل التسيير من طرف الإدارة، ودفع أتعاب لموظف من حساب لجنة الخدمات الاجتماعية، كلف بالعمل مع اللجنة دون مقرر تنصيب رسمي، إلى جانب هذا وقف المحققون الذين استلموا جميع الوثائق اللازمة لجمع كل المعلومات قبل إحالة الملف على الجهات القضائية، عند صحة المعلومات التي تفيد بتصرف اللجنة السابقة في مبلغ مالي قدره مليار و200 مليون سنتيم، دون تقديم المستندات التي تحدد طريقة صرفه والتعاملات البنكية، مع احتواء سجل المداولات على صفحة وحيدة احتوت مداولة واحدة فقط طيلة ثلاث سنوات.

وبناء على هذه المراسلات، كانت وزارة التجارة قد أوفدت لجنة تحقيق عملت على تقصي حقائق ما حملته الرسائل المرفوعة، بالموازاة مع ذلك، كانت اللجنة الحالية قد وضعت طلبا لرئيس محكمة سيدي بلعباس، لتعيين خبير حسابات، للتدقيق في الحسابات خلال العهدة السابقة، وتبع مراسلة وزارة العدل، إصدار وكيل الجمهورية لأمر بجمع المعلومات والتدقيق فيها من طرف عناصر الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن الولاية، التي رفعت تقريرها لمكتبه من أجل الفصل فيه.