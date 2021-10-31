أخبار الجزائر ليوم الأحد 31 أكتوبر 2021

سقوط مميت لطفل في بئر، ملثمون يحرقون شاحنة

ذهب في نزهة مع أصدقائه وعاد جثة هامدة

سقوط مميت لطفل في بئر بدوار “تحمدة” في غليزان

ناصر بلقاسم

اهتز دوار تحمدة ببلدية يلل في ولاية غليزان، على خبر مقتل الطفل زياد بن عابد، البالغ من العمر 13 سنة في حادث مأساوي وقع له مساء السبت، حيث أن الضحية تعرض للسقوط في بئر تقليدي مهجور على عمق 40 مترا بدوار تحمدة.

وحسب ما علمته “الشروق” من والده، فإن الطفل يدرس بمتوسطة الشهيد بلحوة الطاهر في قسم السنة الثانية، وكان مجتهدا في دراسته، حيث قال أنه بتاريخ الواقعة أيقظ ابنه، ليستهل صباحه بقراءة سورة المطففين، اتبعها بشرح المفردات، ثم طرح عليه 05 أسئلة حول النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يذهب رفقة أصدقائه للنزهة على مستوى أحد الحقول المجاورة، لكنه لم يعد إلى البيت كعادته في المساء، إلى أن نزل خبر وفاته على العائلة والجيران كالصاعقة، وقد تم استخراج الجثة من البئر من طرف بعض سكان الدوار، مضيفا أن ابنه زياد كان يتميز بحسن التربية والأخلاق الحميدة.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني لبلدية يلل تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث المؤلم، الذي أحزن سكان المنطقة وزملائه في الدراسة.

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استولت على مبلغ يقارب الربع مليار سنتيم

أحكام متفاوتة لعصابة حاولت قتل طبيب بسوق أهراس

ص. ذيب

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس، الأحد، أحكاما بالسجن النافذ ضد 4 شباب في العقد الثاني من أعمارهم، على خلفية متابعتهم بجنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عجز لمدة 15 يوما.

وقائع القضية تعود إلى السنة الفارطة، بعد أن تلقت المصالح الأمنية بلاغا، مفاده تعرض أحد الأطباء الخواص إلى اعتداء جسدي عنيف مع سرقة مبلغ مالي معتبر قارب الربع مليار سنتيم، أين باشرت قوات الشرطة عمليات البحث والتحري من أجل توقيف المتورطين.

وقد أسفرت التحقيقات عن توقيف المشتبه فيه الرئيس، والذي أفصح عن شركائه في العملية، ويتعلق الأمر بـ3 أشخاص في العقد الثاني من أعمارهم، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية التي أحالت الملف على محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس. وبالرجوع إلى أحداث هذه القضية حسب قرار الإحالة، فإن أفراد هذه العصابة قاموا بالترصد للضحية، وتتبع مساره بعد أن علموا بأنه يحوز مبلغا ماليا معتبرا، أين قام أحد المعتدين بطعن الضحية بواسطة سكين أمام بيته، فيما تولى الباقون الاستيلاء على الكيس الذي كان بداخله المال، ولاذوا بالفرار على متن دراجتين ناريتين إلى وجهة مجهولة، وبعد استغلال معلومات، تم توقيف أحد المتهمين من طرف عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية والذي كشف عن هوية شركائه في العملية.

ممثل الحق العام التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم لكل واحد من المتهمين.

وبعد المداول، نطقت هيأة محكمة الجنايات بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرئيس و4 سنوات سجنا نافذا لباقي المتهمين مع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد، مع تعويض الضحية بمبلغ قدره 250 مليون سنتيم مع مصادرة الدراجتين الناريتين.

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إعادة دفن رفات سبعة شهداء بتلمسان

س. ع

تم، الأحد، إعادة دفن رفات سبعة شهداء بالمقبرة الولائية للشهداء ببلدية الحناية في ولاية تلمسان، وهذا تزامنا وإحياء الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وقد شملت عملية إعادة الدفن التي أشرفت عليها السلطات الولائية بحضور الأسرة الثورية، الشهداء: طاب سليمة، المدعوة “نعيمة” وربيعي فاطمة المدعوة “جميلة” ومالك محمد المدعو “لخضر”، وبن عاشور محمد المدعو “فتحي” وشافع محمد المدعو “لزرق” وطبال يوسف، ورفات شهيد آخر مجهول الهوية والذين سقطوا في ميدان الشرف سنة 1961.

وقد تم استظهار ورفع رفات هؤلاء الشهداء من موقع استشهادهم بمغارة “جداين حاسي بن حلي” ببلدية تيرني بني هديل في 24 أكتوبر المنقضي، حسبما أبرزه المدير الولائي للمجاهدين سيد أحمد تراري.

وأضاف نفس المسؤول، أن شهادة المجاهدين حلي محمد المدعو بن عودة وقزان الجيلالي المدعو الرائد بن عفان تشير إلى أن هذه المغارة كانت مركزا للمجاهدين وقد قام الجيش الاستعماري الفرنسي بتمشيط المنطقة وتفجير المغارة التي كان يتواجد بها هؤلاء الشهداء الذين تميزوا ببسالتهم في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي وإلحاقهم هزائم كبيرة بالعدو، كما أقيمت على هامش هذه المراسم حملة تشجير بمقبرة الشهداء ببلدية الحناية.

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السلجم مستقبل الفلاحة في الجزائر

لم يكن يتوقع بعض الفلاحين بولاية الطارف، نجاح أول تجربة لزراعة السلجم الزيتي بهذه السهولة، عبر بلديات محددة العدد وعلى مساحة قليلة بـ35 هكتارا، هذا المشروع الفلاحي الهام الذي تبنته الحكومة للتخفيف عن الخزينة العمومية من استيراد مادة الزيت وجلب اهتمام هؤلاء الفلاحين لخوض غمار التجربة والالتحاق بزملائهم في البلديات الأخرى، حيث يؤكد مدير القطاع قدور عايد في حديثه مع “الشروق” بأن التجربة الناجحة والتي ستتوسع لشمل أكثر من ألف هكتار ومختلف البلديات، حفزت كثيرا العشرات بل المئات من الفلاحين لزراعة السلجم كمورد غذائي واقتصادي هام.

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سائقها رمى المفاتيح وفرّ بجلده لحظة الهجوم عليه

ملثمون يحرقون شاحنة بعد ما فشلوا في سرقتها بخنشلة

طارق. م

تعرض ليلة السبت، سائق شاحنة من الحجم الكبير، إلى هجوم قاده ملثمون مجهولو الهوية والعدد، باستعمال أسلحة متنوعة، استهدفه على مستوى الطريق الوطني، الرابط بين خنشلة وبسكرة، في شطره الممتد بين بلديتي بابار وششار، جنوب الولاية، أجبره على الهروب، طلبا للنجدة، أين أقدم الملثمون، على حرق الشاحنة، بعد ما فشلوا في الاستيلاء عليها، كون السائق رمى بمفاتيحها بعيدا عن أنظارهم، لحظة هروبه من الملثمين، الذين قاموا بحرق الشاحنة والفرار نحو وجهة مجهولة.

الحادثة التي خلفت هلعا وسط سكان البلديتين، ششار وبابار، وكذا مستعملي الطريق الصحراوي، الوحيد الرابط بين الشمال والجنوب، قالت عنها مصادر “الشروق اليومي”، أمس الأحد، بأنها وقعت في حدود الساعة التاسعة ليلا، أين كان سائق شاحنة من الحجم الكبير، بصدد التنقل نحو المنطقة الجنوبية، عبر الطريق الوطني، بسكرة – خنشلة، قبل أن يتفاجأ بشخصين راجلين أغلقا الطريق أمامه، مباشرة بعد خروجه من مدينة بابار، بحوالي 10 كلم، باتجاه ششار، فتوقف ظنا منه بأنهما يبحثان عن وسيلة نقل من دون أن يلاحظ ملامحهما، قبل مباغتته من طرف ملثمين آخرين من خلف الشاحنة، واعتدوا عليه بالضرب، وقد أجبر على مغادرة الشاحنة، ورمي المفاتيح فور إطفاء المحرك، ما أفشل مخطط الاستيلاء عليها، أين أقدم الملثمون على إضرام النيران فيها، والفرار بعد ذلك نحو وجهة مجهولة، ليتدخل بعد ذلك مستعملو الطريق، وتم إخماد الحريق بعد أن أتت النيران على الشاحنة، لتفتح مصالح الدرك الوطني، تحقيقا في ظروف الحادث.

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خلاطة إسمنت تقتل شيخا في قالمة

نادية طلحي

لفظ شخص يبلغ من العمر 63 سنة، أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، بعد انقلاب آلة لخلط الإسمنت عليه، بمشتة لقرار ببلدية الركنية في ولاية قالمة.

وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية حمام دباغ، لنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحمام دباغ، فيما تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني بالركنية وباشروا تحقيقا في الحادث الأليم.

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30 طالبا يتسلّمون شهادة سامسونغ للإبتكار والذكاء الاصطناعي

منير. ر

نظمت سامسونغ الجزائر، حفل تسليم الشهادات لفائدة 30 طالبا فازوا في الطبعة الأولى من برنامج الشركة للابتكار الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وكالة “GOMYCODE”، بعد 12 يوما من التكوين، حيث بلغت نسبة النجاح في الدورة 100 بالمائة .

بالمناسبة، هنأ مدير التسويق بشركة سامسونغ الجزائر الطلبة والأساتذة المشرفين على برنامج سامسونغ للابتكار، كما اعتمدت المنافسة على شعار “تمكين الناس، معا من أجل غد أفضل”، الذي يعتبر -حسب ذات المسؤول- جوهر هذا البرنامج.

ويتضمن منهج التكوين قبل المنافسة، 240 ساعة، تتضمن دورات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، مع القيام بمشروع في نهاية التكوين مدته 12 أسبوعا، مما وفّر للمرشحين تدريباً في المفاهيم الأساسية للاحتمالات والإحصاءات والجبر الخطي وPython. كما قام المشاركون، بأداء تمارين الترميز في العالم الحقيقي، وتنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي .

وتعليقًا على هذا المنافسة، قال مدير وكالة GOMYCODE الجزائر: “أود أن أؤكد أن برنامج سامسونغ للابتكار، يهدف إلى تحرير إمكانات الشباب الجزائري، ومساعدتهم على إتقان أساسيات البرمجة”.

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لم يسجل أي خسائر بشرية

حريق بمصنع “بيمو” في بابا علي يأتي على مخزن للمواد الأولية

راضية مرباح

شب حريق مهول ليلة السبت إلى الأحد بمصنع للبيسكويت تابع لعلامة “بيمو” بالمنطقة الصناعية لبابا علي في بئر توتة جنوب العاصمة، حيث أتت ألسنة النيران على مستودع بمساحة 5 آلاف متر مربع، أتلفت منه كمية معتبرة من المواد الأولية ومادة “القوفريط”، استدعى الأمر تدخل الحماية المدنية، لإخماد الحريق ومنعه من الوصول إلى باقي المواقع الأخرى، لمصنع يعتبر الأقدم على مستوى التراب الوطني والذي يشغل المئات من اليد العاملة.

الحريق الذي أحدث هلعا في نفوس عمال المصنع وحتى السكان المجاورين له بسبب تصاعد الدخان الكثيف الناتج عن تصاعد لهيب النيران، استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لإخماده بعد تلقيها نداء النجدة، وحسب الملازم الأول بالمديرية للعاصمة والمكلف بالاتصال، خالد بن خلف الله في تصريح لـ”الشروق”، فإن الحادث يكون قد سجل في حدود الواحدة والنصف من صبيحة أمس، أتى على مستودع لفضلات البيسكوت “القوفريط”، استدعي الأمر تدخل أعوان مصالحهم الذين تمكنوا من إخماد الحريق في ظرف ساعتين من الزمن، حيث تم إتمام عملية الإطفاء في حدود الثالثة و11 دقيقة صباحا.

من جهته، أشار النقيب سايج المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، في تصريح للإذاعة، إلى أن الحريق اندلع بمستودع لتخزين المواد الأولية كان يحتوي أيضا على منتجات دسمة ومواد التغليف والبكارات البلاستيكية، مشيرا إلى أن ألسنة النيران كانت معتبرة على مستوى ذات المستودع، وبسبب ارتفاع ألسنة النيران، استدعى الأمر بأعوان الحماية المدنية – حسبه – إلى استعمال 12 مركبة أغلبها من الوحدة الوطنية للتدخل وسيارتي إسعاف و80 عونا.

الحريق الذي أتى على وحدة صناعة “القوفريط” ومخزن للمواد الأولية الذي دمر عن آخره بمصنع يضم 8 خطوط خاصة بالصناعة وسلسلة من الإنتاج، حيث أسفرت التدخلات من إنقاذ 90 بالمائة من مكونات المصنع بوحداته والذي يعتبر من أكثر المصانع وطنيا، عراقة لقدم تواجد منتجاته بالسوق الوطنية والذي يشغل يدا عاملة معتبرة، تمكن من امتصاص البطالة بالمنطقة وحتى من خارجها، لتبقى أسباب الحريق مجهولة يتم التحقيق فيها من طرف الجهات المختصة.

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أوريدو تفتتح أول فضاء ذكي لها في ولاية قسنطينة

منير. ر

أعلن متعامل الهاتف النقال” اوريدو” عن الافتتاح الرسمي لأول فضاء ذكي في ولاية قسنطينة، غي إطار تنفيذ استراتيجية تحديث شبكتها للبيع ورقمنة خدماتها، الذي سيتيح للزبائن من الخواص والمؤسسات خوض تجارب رقمية جديدة، حيث يتفرع الفضاء الإفتراضي إلى 4 أجنحة خاصة بالإنتظار والذي يتوفر على مقابس لشحن الهواتف والاجهزة النقالة مع منح تجربة مرئية على شاشات إعلانية كبيرة وعصرية، على غرار جناج البيع الذي يضم أماكن للبيع، والتكفل بالطلبات التجارية للزبون، مع منحهم خيار الدفع نقدا أو عن طريق جهاز الدفع الإلكتروني “TPE”، علاوة على الجناح المسمى ” HOME” ال مُصمم عل شكل قاعة جلوس منزلية، أين يمكن للزبون أن يستمتع بانترنت من خلال خدمة ساهلة بوكس وتجربة تطبيقات أوريدو، كالمنصات الحصرية للأفلام “أنافليكس”، و الموسيقى”أنازيك”.

بالمناسبة ،صرّح المديرالعام لمؤسسة أوريدو الجزائر، بسام يوسف ﺁل إبراهيم: “بعد وهران والجزائرالعاصمة،يسرنا أن نعلن لزبائنا عن الافتتاح الرسمي لفضائنا الذكي في قسنطينة. والذي يُجسد رغبتنا في الاقتراب من زبائننا وطموحنا في منحهم تجربة نقالة مبتكرة تستجيب لتطلعاتهم. من الاستقبال وإلى غاية تسوية طلباتهم، حيث سيستفيد الزبائن من خدمات عالية الجودة، وتكفُل سريع بطلباتهم واستشارة مُحكمة” واغتنم المسؤول، مناسبة حفل التدشين الذي اٌقيم عشية الاحتفال بالذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة، الفرصة ليقدم تهاني عمال أوريدو متمنيا بالصحة والازدهار للجزائريين.

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إصابة امرأة بحروق في انفجار للغاز بسكيكدة

إسلام. ب

اهتز، ليلة السبت، في حدود الساعة الحادية عشر، سكان حي بغلية، بعاصمة الولاية سكيكدة، على وقع انفجار قوي لغاز المدينة متبوع بحريق داخل مسكن متكون من الطابق الأرضي والأول، حيث شبت النيران داخل المسكن.

وقد خلف هذا الانفجار القوي إصابة امرأة تبلغ من العمر 39 سنة بحروق من الدرجة الأولى في مختلف أنحاء جسمها مع سقوط جدار المنزل وتحطم زجاج النوافذ، استدعت نقلها على جناح السرعة من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج الضروري، هذا وتعود أسبابه إلى تسرب للغاز في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية.

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لصالح عمال وموظفي قطاع الداخلية

خدمات هاتفية بأسعار تنافسية و”تفضيلية”

ع. تڤمونت

كشفت مراسلة صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، موجهة إلى ولاة الجمهورية، تحوز “الشروق” نسخة منها، عن توفير خدمات هاتفية لفائدة عمال وموظفي القطاع وبأسعار تنافسية، وذلك ضمن اتفاقية بين وزارة الداخلية والمتعامل العمومي “موبيليس”، حيث تدخل هذه العملية في إطار تجسيد إستراتيجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص التكفل بموظفي القطاع اجتماعيا وصحيا – تقول المراسلة – والتي أعلنت في هذا الشأن عن إبرام اتفاقية مع المتعامل العمومي “موبيليس” ضمن مساعي هيكل النشاط الاجتماعي لتوفير مختلف الخدمات الهاتفية الخلوية بأسعار تنافسية وتفضيلية لصالح عمال وموظفي قطاع الداخلية.

وأشارت المراسلة إلى أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والمتعامل “موبيليس” أضحت سارية المفعول بداية من يوم 10 أكتوبر 2021، إذ بإمكان في هذا الشأن لأي عامل أو موظف بقطاع الداخلية، التقرب لدى المكلف بالنشاط الاجتماعي على مستوى ولايته للاستفسار أو بالتنقل مباشرة إلى أقرب وكالة للمتعامل “موبيليس” للاستفادة من العرض الخاص بعمال قطاع الداخلية.