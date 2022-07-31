أخبار الجزائر ليوم الأحد 31 جويلية 2022

إصابة طفل برصاصة طائشة خلال عرس ببلعباس، تفكيك عصابة لترويج العملة المزيفة بتبسة

موظف في الهندسة الريفية ينجز تمثالا عملاقا للثائر بن زلماط بباتنة

طاهر حليسي

أوشك صبحي عابد، الموظف، في المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية بباتنة، الواقعة بالقرب من محطة القطار، كرئيس فريق الوقاية والأمن، على الانتهاء من نحت تمثال عملاق، أنجزه خصيصا للثائر مسعود بن زلماط، الراعي الثائر على الإدارة الفرنسية بين أعوام 1917 و1921، تاريخ مقتله. والذي خلده التراث الشعبي وتغنى به عيسى الجرموني.

وأنجز النحات الهاوي عمله خلال فترات الراحة بالمؤسسة، حيث بدأ أول وهلة في انجاز مجسم لحصان، قبل أن يقوده نقاش مع الطبيب المجاهد جمال قتالة، الذي عرض عليه الفكرة المتعلقة بالثائر مسعود بن زلماط، فلم يتأخر في إنجازها بعد قراءات أدت إلى تأثره العميق بهذه الشخصية التاريخية، التي خلدها التراث الشعبي والذاكرة الأوراسية عبر أغنية ” أكردأنوقير ” أي ” قم لنسير” التي أداها عيسى الجرموني في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

ويقول الشاب صبحي، وهو متزوج وأب لطفلين بأن العمل تم بالبيطون أي الخرسانة المصبوبة على الهيكل المعدني الذي صمم بدقة حتى تكون التكسية طبيعية، وهو ما تم التوفيق فيه بشكل مبهر، فيما يطمح حيازة مكان لائق بالتمثال الضخم، الذي يرتفع على طول 3.20 أمتار، ليكون محطة هذا العمل الفني، عشية ذكرى ثورة التحرير. ويأمل أن تقتني السلطات العمومية هذا المجسم الذي يصلح ليكون في مستديرة طرق “رونبوان” أو في مكان تاريخي للحفاظ على الرمزية التاريخية للعمل المندرج في صيانة الذاكرة الحية للأمة.

وبخصوص تقييم الوضعية الفنية، استغرب الفنان لجوء السلطات لاقتناء سلع فنية أجنبية لتزيين مفارق الطرق، عوض ملئها بصنائع فنانين جزائريين لا يجدون السوق والدعم المعنوي والسند المادي لإثراء المكان بمنتجات محلية ذات رموز وإيحاءات ثقافية محلية.

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09 عروض في المنافسة الرسمية وتونس ضيف شرف

محمود بن شعبان

كشف مدير البرمجة والعلاقات العامة للأيام الوطنية لمسرح الطفل، محمد منصور، في اتصاله بـ”الشروق اليومي”، عن القائمة النهائية للأعمال المسرحية، التي تم انتقاؤها لدخول منافسات الدورة 15 لجائزة القناع الذهبي، المزمع تنظيمها من طرف جمعية المسرح البودواوي لبومرداس، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أوت الجاري بحضور الشقيقة تونس كضيف شرف.

وأوضح محمد منصور أن لجنة الانتقاء قد أنهت عملية دراسة ملفات الترشح، للمشاركة في الدورة الـ 15 لجائزة القناع الذهبي للأيام الوطنية لمسرح الطفل بودواو، فيما كشفت اللجنة عن عدد العروض المرشحة، الذي بلغ 39 عملا مسرحيا من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى استقبالها 6 ملفات ترشح من خارج الوطن، حيث تمت دراسة جميع الملفات بعد تمديد فترة الترشح قصد إعطاء فرصة لجميع الراغبين في المشاركة، وتم قبول الملفات التي استوفت شروط المشاركة فقط (فيديو العرض وملف الترشح كاملا)، التي بلغ عددها 9 عروض مسرحية داخل المنافسة من داخل الوطن، على غرار مسرحية “باب الحرية” لفرقة اللؤلؤة السوداء من باتنة، “حلم لنغم” لجمعية ناس الفن للثقافة والإبداع من ولاية المدية، “قلم ديزني” لجمعية أحباب منصورة من تلمسان، “مصنع المحبة” لجمعية ريماس لنشاطات الشباب من الجلفة، “إلى أندروميدا” لجمعية البسمة الثقافية من سكيكدة، “100 %بيئة” للجمعية الثقافية قطار الفن، وهران، “جوهرة الحياة” لجمعية الثريا للثقافة والفنون، تيارت، “أحلم” لجمعية براعم الفن الثقافية سكيكدة، “حساب فارس” لجمعية نشاطات الهواء الطلق بودواو من بومرداس، بالإضافة إلى مشاركة عمل مسرحي بعنوان “حكاية جدود” من تقديم ضيف شرف الدورة جمعية الأمل المسرحي بالرديّف من تونس خارج المنافسة.

كما كشف محمد منصور في اتصاله عن أسماء لجنة تحكيم الدورة 15 لجائزة القناع الذهبي، التي تضم أسماء بارزة في الساحة المسرحية، على غرار الأستاذ بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري، المخرج عيسى جقاطي والاستاذ زعفون قدور إلى جانب الممثل والمخرج لطفي بن سبع والممثلتين ليلى بن عطية ونوارة براح.

إلى جانب العروض المسرحية المتنافسة على جوائز القناع الذهبي، ستشهد التظاهرة التي سيحتضنها المركز الثقافي لبودواو جملة من النشاطات على غرار ورشة الأداء المسرحي وورشة صناعة الدمى التي سيؤطرها الوفد التونسي المشارك، كما ستكرم بالمناسبة العديد من الأسماء الفنية الفاعلة في مجال مسرح الطفل، بالإضافة إلى برمجة العديد من النشاطات الجوارية الترفيهية كالمسابقات وألعاب الخفة لصالح الأطفال.

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الجزائرية للمياه تحذر:

شاحنات مياه مجهولة المصدر تتهدد صحة العباسيين

م.مراد

نظمت، وحدة الجزائرية للمياه بسيدي بلعباس، أياما تحسيسية الهدف منها تعريف المواطنين بخطورة الأمراض المنتشرة عن طريق المياه و طرق الوقاية منها، والتي تعرف انتشارا واسعا خلال فترة الصيف.

كشف خالد بلعباسي رئيس خلية الإعلام بالجزائرية للمياه بسيدي بلعباس في اتصال بالشروق، أنه تم تنظيم أيام تحسيسية الهدف منها تحسيس المواطنين بخطورة الأمراض المنتشرة عن طريق المياه، والإجراءات التي يلزم اتخاذها لتفادي الإصابة بها، لاسيما منها انتقاء نوعية المياه التي تستهلك وإضافة مادة الكلور بالصهاريج المنزلية والخزانات الأرضية، بينما كشفت “أمال بلعقون” رئيسة المخبر الجهوي للجزائرية للمياه، أن الأمراض التي تعرف انتشارا كبيرا بسبب استهلاك مياه غير صحية، تتمثل في مرض التيفوئيد والكوليرا، ومن أعراضهما ارتفاع في درجة حرارة الجسم والإسهال الحاد، وهو ما يستدعي التوجه بصفة استعجالية للطبيب لتفادي مضاعفات صحية قد تكون خطيرة، وهي الأمراض التي يمكن تفاديها بالإلتزام بالتوجيهات والاحتياطات التي يقدمها المختصون بالجزائرية للمياه، في زمن تعرف فيه مختلف أحياء مدينة سيدي بلعباس تسويق مياه على متن صهاريج يجهل الجميع مصدرها، وهي المياه التي أصبحت تعرف استهلاكا كبيرا نظرا لسعرها المنخفض، مقارنة بالأسعار التي تعرض بها المياه المعدنية، وهي الشاحنات التي لا زالت تجوب مختلف أحياء المدينة أمام تبرئ كل الجهات من مسؤولياتها، حيث كان رئيس البلدية في تصريح سابق قد نفى إصدار مصالحه لأية تراخيص تسمح لأصحاب مثل هذه الشاحنات بيع المياه بهذه الطريقة، وتوعد بإصدار قرار يمنع مواصلتها لهذا النشاط، الأمر الذي لم يجسد لحد الساعة، كما كان القائمون على شؤون الجزائرية للمياه، قد أكدوا أن منح الترخيص لأصحاب الشاحنات ليس من مسؤولياتها، الأمر الذي يبقي على هذا النشاط قائما دون حسيب ولا رقيب.

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سيدي بلعباس:

11 جهاز للتصوير بالأشعة لمؤسسات الصحية الجوارية

استفاد عدد من المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بولاية سيدي بلعباس من 11 جهاز للأشعة وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية لتحسين الخدمة المقدمة و ضمان تكفل أمثل بالمرضى، حسبما علم الأحد من مدير الصحة والسكان.

وأوضح فضيل بوشعور أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة الطبية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ما سيسمح بتوفير خدمة التصوير بالأشعة ومنه تخفيف الأعباء على المرضى وتسهيل عمل الأطباء لتشخيص مختلف الحالات التي تحتاج لإجراء أشعة. وكشف ذات المصدر أنه فضلا عن هذه الأجهزة، تدعمت من جهة أخرى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان “تيجاني هدام” من جهازي سكانير والتصوير بالرنين المغناطسي من أحدث التكنولوجيات حيث تسمح بتشخيص الحالات التي

تعاني من مرض السرطان بمختلف أنواعه. وأشار ذات المسؤول إلى أن مصلحة الأشعة تتكفل بإجراء فحوصات سكانير لما بين 1 إلى 20 مريض يتوافدون من مختلف الولايات المجاورة بالإضافة إلى فحوصات

الماموغرافي بالنسبة للنساء المصابات بسرطان الثدي من أجل تشخيص الإصابة وحالات تقدم المرض.

و تعززت بدورها مصلحة الأشعة بالمركز الاستشفائي الجامعي عبد القادر حسانيبجهاز سكانير من أحدث التكنولوجيات وضع حيز الخدمة مؤخرا إلى جانب إعادة تشغيلجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الذي كان معطلا لعدة سنوات. وذكر ذات المصدر أنه تم إعادة تشغيل جهاز “إي أر أم” حيث يتم فحص ما يفوق

15 مريضا يوميا من داخل وخارج الولاية في حين يتم التكفل من خلال جهاز السكانير بما يفوق 30 مريضا يوميا أي بمعدل 1.000 مريض في الشهر و الذين يعانون من مختلف الأمراض على غرار مرضىالسرطان الذين يحتاجون إلى المراجعة الدورية بهذا الجهاز.

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مير مزاورو ببلعباس ينفي استقالته ويتهم أعضاء بالتزوير

زواوية .ق

وافق الأحد أعضاء المجلس الشعبي لبلدية مزاورو المجمدة مهامه منذ شهر مارس الماضي، على استقالة المير التي قدمها إلى الوالي منذ نحو ثلاثة أشهر دون فصل هذا الأخير فيها، مطالبين إياه بضرورة الموافقة عليها مع رفع التجميد عن المجلس وإعادة انتخاب مير جديد يعنى بشؤون البلدية المعلقة منذ أشهر.

وقد شدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي ضمن بيان تحصلت الشروق اليومي عن نسخة منه، على ضرورة وضع حد للخلافات التي يعيشها المجلس منذ مارس الماضي، وأدت إلى تعطيل حركة التنمية على مستوى بلدية مزاورو، خاصة بسبب احتدام الصراع بين الفرقاء ما دفع بالوالي إلى تجميد المجلس، بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقا بناء على شكاوى أعضاء تخص عقد صفقات مشبوهة قام بها المير متعلقة بالإطعام المدرسي، التي تم منحها لأحد الممونين بالتراضي، مخالفا بذلك قانون عقد الصفقات العمومية، إضافة إلى صفقة أخرى تخص تأمين عتاد البلدية التي أبرمها المعني مع الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وتجاوزت قيمتها 230 مليون سنتيم.

احتدام الصراع بين أعضاء المجلس اضطر المير إلى تقديم استقالته رفقة 8 أعضاء، قبل تقديمه استقالته الفردية إلى الوالي، الذي لم ينظر فيها بعد منذ ثلاث أشهر، في ذات السياق تساءل الأعضاء عن سبب هذا التماطل في الفصل بهذا الملف الذي رهن سير المشاريع التنموية في البلدية. وفي سبيل إعادة بعث نشاط عمل المجلس، أعلن الأعضاء موافقتهم على استقالة المير كآخر حل، على أمل اختيار مير جديد لتفعيل المجلس.

ومن جهته فند رئيس المجلس الشعبي لبلدية مزاورو في اتصال هاتفي مع الشروق جميع ما جاء في نص البيان، نافيا تقديم استقالته، كما اتهم الأعضاء بتزوير توقيعات أعضاء آخرين التي تضمنها البيان، قائلا بأن شؤون البلدية متوقفة بسبب العراقيل التي يقوم بها بعض الأعضاء التي أدت إلى تجميد المجلس ما أثر على التكفل بانشغالات المواطنين.

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كناص تذكر أرباب العمل بضرورة التصريح بالعمال بسعيدة

ابن حمزة

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء وكالة سعيدة، حملة تحسيسية لفائدة أرباب العمل والناشطين ضمن القطاع غير الرسمي تحت شعار “الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون”، الحملة تهدف حسب خلية الإعلام لوكالة كناص لتذكير أرباب العمل بالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتماعي، وحثهم على ضرورة التصريح بالعمال، وتعريفهم بالتسهيلات المقدمة لفائدتهم في حال احترامهم لآجال تسديد الاشتراكات وكيفية القيام بمختلف التصريحات، وشرح الخدمات الالكترونية التي يوفرها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بسعيدة، كما ترمي الحملة التي أطلقتها وكالة، لتعريف أرباب العمل والناشطين ضمن القطاع غير الرسمي، بالتزامات أرباب العمل في مجال دفع الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي عن بعد من خلال الولوج لموقع الوكالة الذي يشرح بتفاصيل خطوات التصريح عن بعد عبر الانترنت، ومختلف المراحل التي يجب إتباعها في تسديد الاشتراكات من خلال عملية الدفع الالكتروني، وشرح الطرق القانونية، بالإضافة إلى إبراز من خلال العملية التحسيسية، التسهيلات والإجراءات خاصة منها جدولة الديون المتأخرة من طرف أرباب العمل والناشطين ضمن القطاع غير الرسمي، والتي تسمح بتسوية وضعيات العمال الإجراء الذين يشغلونهم ولم يصرحوا بهم، مع تذكير المعنيين بدفع الاشتراكات لدى الكناص خلال المدة المحددة بنهاية السنة الجارية 31 ديسمبر، قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

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8 وفيات وإصابة 265 آخرين بحوادث مرور

ع.ع

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 265 آخرون بجروح في حوادث مرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن، حسب ما أوردته، الأحد، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية قسنطينة بوفاة ثلاثة أشخاص وجرح 5 آخرين.

وعلى صعيد آخر –يضيف البيان– انتشلت مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، جثث 3 أشخاص متوفيين غرقا في الشواطئ الممنوعة للسباحة في كل من مستغانم وعين تموشنت.

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إصابة طفل برصاصة طائشة خلال عرس ببلعباس

زواوية. ق

أصيب، مساء السبت، طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بطلقة نارية طائشة على مستوى البطن من مسدس شرطي خلال حفل زفاف ببلدية مزاورو جنوب ولاية سيدي بلعباس. ما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي عبد القادر حساني بمقر الولاية، أين خضع لعملية جراحية مستعجلة قبل أن يدخل في غيبوبة. وحسب شهود عيان، فإن الشرطي كان يطلق عيارات نارية في الهواء خلال حضوره لمراسيم الزفاف دون أن ينتبه للطفل الذي كان بجواره، فأصابه برصاصة طائشة ليتم نقله إلى مستشفى تلاغ الذي حوله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي عبد القادر حساني لخطورة إصابته، أين أجريت له عملية جراحية دقيقة أدخلته قسم الإنعاش.

ولا تزال عائلة الضحية تحت هول الصدمة بعدما تحول فرحها إلى مأتم نتيجة هذه الحادثة، التي طرحت من جديد مشكل استعمال الأسلحة النارية دون ترخيص أو رقيب في الأعراس ووسط تجمع المواطنين، دون أخذ احتياطات الأمن والسلامة بعين الاعتبار.

للتذكير، فإنه أصيب أيضا منذ نحو عشرة أيام أحد الخيالة خلال وعدة سيدي خالد بطلق ناري على مستوى العين مسببا له إصابة بالغة عندما كان يحاول حشو بندقيته. لحسن الحظ لم يصب أي شخص آخر رغم الجموع الغفيرة التي كانت حاضرة بالوعدة، الحادثة تسببت في كسر ذراع الخيال عند سقوطه من جواده متأثرا بإصابته في العين ما تسبب في نقله إلى المستشفى الجامعي عبد القادر حساني لتلقي العلاج.

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ثلاثة غرقى بشواطئ تلمسان

سميح.ب

شهدت نهاية الأسبوع المنصرم توافد المصطافين بأعداد كبيرة جدا على مختلف شواطئ ولاية تلمسان، في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها الولاية، ولم يقتصر الإقبال على الشواطئ المحروسة، بل تعداه نحو الشواطئ غير المحروسة، حيث إن كل الطرق كانت تؤدي نحو البحر هربا من الحر الشديد. الإقبال الكبير على الشواطئ خلف حوادث مميتة، حيث تم إحصاء ثلاث حالات غرق على مستوى مختلف شواطئ الولاية، حيث تدخل أعوان الحراسة على مستوى شاطئ بيدر 1 بمعية عناصر خفر السواحل وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني من أجل انتشال جثة أربعيني لقي حتفه على مستوى شاطئ معروف غير محروس، حيث وبعد إبلاغ عناصر الحماية المدنية، تدخلت باستعمال الزورق المطاطي من أجل انتشال جثته قبل تحويلها إلى القطاع الصحي بباب العسة ومنه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الغزوات. وفي عملية ثانية تدخل عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية بمرسى بن مهيدي من أجل انتشال جثة شخص ذكر مجهول الهوية كانت عالقة بين الصخور البحرية وفي حالة جد متقدمة من التعفن، حيث مرت عدة أيام على وفاته قبل اكتشافه بين الصخور في موسكاردا من طرف مصطافين قاموا بإبلاغ عناصر الحماية المدنية التي انتشلته قبل نقله من طرف سيارة تابعة للبلدية بتسخيرة من الدرك الوطني نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مغنية، أين ينتظر أن يقوم الطبيب الشرعي بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة. وعرف شاطئ بير المالح كذلك حالة وفاة ناجمة عن الغرق. وتبقى عناصر الحماية المدنية تكثف من جهودها سواء التحسيسية أو من خلال مراقبة المصطافين خلال فترات سباحتهم .

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تفكيك عصابة لترويج العملة المزيفة بتبسة

ب.دريد

تمكن، نهار السبت، عناصر أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة، من الإطاحة بشبكة إجرامية يقيم عناصرها بولاية خنشلة اختصوا في الحيازة وترويج الأوراق النقدية المزورة ذات سعر قانوني من فئة 2000 دج. العملية جاءت بناء على بلاغ قدمه مجموعة من التجار آخرهم جزار بوسط مدينة الشريعة، حول نشاط مجموعة من الأشخاص والذين تقدموا إليه لاقتناء كمية من اللحم، إذ وبمجرد أن سلمهم لكمية اللحم المطلوبة، واستلامه لثمنها، ومغادرتهم المكان تفطن لعدم سلامة المبلغ، الذي قدموه له، ليسارع بالاتصال بعناصر الأمن الذين طوقوا المكان بناء على المعلومات المتوفرة لديهم، حيث تم توقيف سيارة سياحية من نوع كليو كلاسيك قرب أحد المطاعم بطريق تبسة، وبعد تفتيش السيارة، والأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ48 ألف دج مزورة، حيث تحمل رقما تسلسليا واحدا، وهو ما كشفته الخبرة التقنية، كما تم استرجاع مبلغ مالي آخر مزور عثر عليه لدى التجار الضحايا والمقدر بـ93 ألف دج، وقد تم سماع المتهمين على محاضر رسمية مع سماع تصريحات الضحايا والشهود، والتي شملت عددا من تجار مدينة تبسة. ولم تستبعد مصادرنا أن يكون أفراد هذه العصابة الذين ينحدرون من ولاية خنشلة، قد قاموا بترويج مبالغ مالية من الأوراق النقدية المزورة في بعض بلديات ولاية تبسة، قبل وصولهم إلى مقر عاصمة الولاية.

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حجز 3 قناطير من اللحوم مجهولة المصدر بالطارف

س.ك

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الطارف، أمس، من حجز كميات معتبرة من منتجات حيوانية مجهولة المصدر وموجهة للاستهلاك البشري بالمنطقة متمثلة في اللحوم البيضاء (دجاج) قدرت بـ346 كغ، كانت محملة في صناديق بلاستيكية وفي ظروف غير صحية وغير ملائمة لدى شخصين كانا على متن شاحنة نوع كيا تحمل ترقيم ولاية مجاورة وذلك عند السد الثابت للدرك الوطني، حيث جاءت العملية حسب ذات المصالح إلى عملية مراقبة وتفتيش روتينية عند السد الثابت تم على إثرها توقيف شاحنة من نوع كيا يقودها شخصان كانت محملة بـ346 كغ من الدجاج مجهولة المصدر كانت في صناديق بلاستيكية مخزنة في ظروف غير صحية، ليتم على أثر ذلك وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف عن جنحة عدم امتلاك شهادة صحية للمنتوجات الحيوانية وجنحة مخالفة أمن المنتوج.

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4 قتلى و4 جرحى في مجزرة مرورية بقسنطينة

عـصـام بـن منـية / ع.ع.ل

عاش سكان ولاية قسنطينة، منذ ليلة السبت، على وقع فاجعة هلاك أربعة أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة أربعة آخرين في حادث مرور مأساوي، بمنطقة المريج على الطريق السريع شرق ـ غرب باتجاه مدينة الخروب، إثر انحراف سيارتين سياحيتين واصطدامهما بشاحنة ذات مقطورة محمّلة بالرمل.

المأساة الأليمة وقعت في حدود الساعة العاشرة إلاّ ربع ليلا، على مستوى الطريق السريع وتحديدا بمنطقة المريج باتجاه مدينة الخروب، عندما انحرفت سيارة سياحية من نوع طويوطا ياريس، كان على متنها الضحايا المتوفون، عن مسارها ما تسبب في اصطدامها بشاحنة ذات مقطورة محملة بمادة الرمل، قبل أن تنحرف سيارة أخرى من نوع كيا ريو عن مسارها لتصطدم بسيارة الضحايا من الخلف، ما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص من أفراد العائلة في عين المكان، ويتعلق الأمر بالأب البالغ من العمر 44 سنة والزوجة البالغة من العمر 34 سنة، وابنتهما البالغة من العمر 7 أشهر، فيما أصيب خمسة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و52 سنة، حسب مصالح الحماية المدنية، بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة في أنحاء متعددة من أجسامهم، تم نقلهم على إثرها إلى مصالح الاستعجالات الطبية بمستشفى الخروب والمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، أين لفظت البنت الثانية البالغة من العمر 3 سنوات أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضت لها في الحادث الأليم.

وفور وقوع هذا الحادث المميت استنفرت مصالح الحماية المدنية وحداتها، ممثلة في إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعلي منجلي مدعمة بوحدتي بلدية قسنطينة وبلدية الخروب، للتدخل من أجل إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى، فيما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث. بالموازاة مع ذلك تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني لتسهيل حركة المرور وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الأليم. وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن الضحايا كانوا في رحلة لزيارة عائلتهم ببلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة، وفي طريق عودتهم إلى مقر إقامتهم بمنطقة البعراوية تعرضوا للحادث الأليم الذي أودى بحياة أربعة منهم. وقد خيّمت نهار أمس، أجواء الحزن والأسى على مكان إقامة الضحايا، الذين هلكوا في الحادث، وسط مأساة حقيقية اهتزت له المشاعر والأنفس. وتزامنا مع ذلك الحادث وعلى بعد مسافة قليلة منه وقع في نفس الليلة حادث آخر بمنطقة جامع الطرشة بالمريج، إثر اصطدام سيارتين سياحيتين، ولحسن الحظ أنه لم يخلف خسائر بشرية.

قائمة الضحايا:

لوحيشي إلياس 44 سنة

لغويلة بسمة 34 سنة

لوحيشي نور هبة الرحمان 7 أشهر

لوحيشي سجود 3 سنوات ـ توفيت صباح أمس في المستشفى ـ

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إنقاذ ثمانية أشخاص من الغرق بالطارف

س.ك

تدخلت مصالح الوحدة البحرية للحماية المدنية بالقالة بولاية الطارف نهار أول أمس، السبت، المصادف ليوم عطلة نهاية الأسبوع، من أجل إنقاذ ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و36سنة، كانوا على متن قارب نزهة بشاطئ بوفكرينة غير المحروس، وذلك على إثر توقف محرك قاربهم فجأة، وبقائهم لعدّة ساعات في عرض البحر، حيث تم إجلاؤهم جميعا من طرف الوحدة البحرية للحماية المدنية، وإجلاؤهم إلى الميناء الجديد بالقالة وهم في حالة جيدة ولحسن حظهم فقد كانت الأمواج هادئة. يذكر أن العديد من الشباب والمصطافين وحتى زوار ولاية الطارف يغامرون بحياتهم بالسياحة في الشواطئ غير المحروسة رغم تحذيرات مصالح الحماية المدنية وحملاتها التحسيسية.

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العثور على جثة لمجهول بتيبازة

ب.بوجمعة

عثر، مساء الأحد، مواطنون بتيبازة، على جثة شخص مجهول الهوية بالقرب من عمارات حي عدل الحديقة بالمدخل الشرقي للمدينة وحسب مصادر أمنية، فإن الجثة لشخص مجهول الهوية لا يتجاوز عمره 45 سنة، عثر عليه بالقرب من مستشفى تزغايت بتيبازة، ولم تظهر على جثته أي آثار للتعنيف، وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الوفاة.

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نحو تجسيد الشطر الأخير من الطريق السريع لبجاية

ع. تڤمونت

ترأس والي بجاية، نهاية الأسبوع، اجتماعا تنسيقيا، وذلك تحسبا لانطلاق أشغال إنجاز الشطر الأخير من مشروع منفذ الطريق المزدوج الذي يربط ولاية بجاية بالطريق السيار شرق غرب والممتد من النقطة الكيلومترية 11 بوادي غير إلى غاية النقطة الكيلومترية صفر بميناء بجاية. وقد حضر اللقاء كل من المدير العام للجزائرية للطرق السيارة إلى جانب إطار ممثل عن وزارة الأشغال العمومية، بالإضافة إلى المدير العام للشركة الصينية “سي أر سي سي”وكل المتدخلين في إطار هذا المشروع من مديرين تنفيذيين ومديري مؤسسات سوناطراك وشركة توزيع الغاز.

وتم بالمناسبة تقديم عرض الدراسة التي تم اختيارها لإنجاز هذا الشطر الأخير من المشروع، من طرف الشركة الصينية التي طرحت فيها كل المشاكل والعراقيل التي من شأنها أن تعيق أشغال الإنجاز، حيث أسدى والي الولاية في هذا الصدد تعليمات لكل المديرين المعنيين من أجل التدخل لحل المشاكل ورفع العراقيل المطروحة، كما ذكر الوالي بأوامر رئيس الجمهورية من أجل استكمال شطر الطريق السيار على محور ولاية بجاية، ووضعه حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن فكا للخناق عن الحركة التجارية والاقتصادية.

ولا يزال موعد استلام شطر سيدي عيش مجهولا إلى حد الساعة وهي المفارقة التي لا تزال تلازم المشاريع بهذه الولاية بعدما ظل موعد استلامها مبنيا للمجهول، والغريب أن جل المؤسسات التي تم اختيارها لإنجاز هذه المشاريع قد وعدت في وقت سابق بتقليص مدة الإنجاز لكن بمجرد مرور بعض الوقت بدأت المشاكل وتحجج المؤسسات بالعراقيل التي أفرغت الورشات من تعدادها البشري ما جعل من الأشغال تسير بسرعة الحلزون فلا مدة الإنجاز قلصت ولا الآجال احترمت، ولعل التأخر الفظيع الذي شهدته أشغال إنجاز الطريق السريع الذي يربط بجاية بالطريق السيار شرق غرب لخير دليل، أما عن مشروع توسعة منعرجات خراطة فحدث ولا حرج والغريب أن جل هذه المشاريع تخيم عليها الضبابية.

وأضحى من الضروري الإسراع في إنهاء أشغال شطر سيدي عيش من خلال تدعيم الورشات بكل الإمكانيات البشرية والمادية بالنظر إلى المعاناة اليومية التي يتكبدها مستعملو الطريق انطلاقا من منطقة تقريت بحوض الصومام، أين يصطدم السائقون بازدحام مروري مرعب.

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شراء البطاطا من الفلاحين بسعر 55 دج من أجل إنقاذهم بالبويرة

أحسن حراش

أبرمت الشركة العمومية المتوسطية للتبريد عقود اتفاق بينها وبين الفلاحين من منتجي مادة البطاطا بالبويرة، رفقة أصحاب غرف التبريد، تقضي بشراء منتوج البطاطا منهم بسعر 55 دج للكيلو، بهدف إنقاذهم واستمرار نشاطهم بعد انخفاض أسعار الأخيرة بأسواق الجملة مؤخرا إلى 35 دج.

ويأتي عقد الاتفاق بين الأطراف الثلاثة بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، بحسب تصريح المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية المصالح الفلاحية بالبويرة، سليمة كركود، وذلك بهدف حث الفلاحين من منتجي البطاطا بالولاية للانضمام لبرنامج الشركة العمومية لتخزين البطاطا، ليأتي بعدها عقد الاتفاق بمبدأ رابح رابح نهاية الأسبوع بينها وبين المنتجين من الفلاحين وكذا أصحاب غرف التبريد، حيث يقضي الاتفاق الممضى بينهم على شراء منتج البطاطا للموسم الحالي الذي هو في طور الجني حاليا بسعر 55 دج للكيلوغرام الواحد بهدف تشجيع المنتجين والفلاحين على مواصلة نشاطهم والإنتاج، خاصة مع تكبد البعض منهم خسائر بسبب انخفاض أسعار هذه المادة الحيوية بسوق الجملة مؤخرا إلى 35 دج للكيلوغرام الواحد.

وأثلج هذا الاتفاق صدور العديد من الفلاحين ومنتجي البطاطا بسبب ما قد يتكبدونه من خسائر بعد الانخفاض في أسعارها مؤخرا، مما يسمح لهم بالمواصلة في الإنتاج وجني المحصول الحالي مع غرس منتج غير موسمي الشهر المقبل، مع العلم بأن المساحة المغروسة من منتج البطاطا هذا الموسم بالولاية، بحسب ذات المتحدثة، بلغت 1558 هكتار لاسيما عبر منطقتي الأسنام وعين بسام، حيث بلغت المساحة المجنية لحد الساعة 755 هكتار فقط بإنتاج مؤقت فاق 188 ألف قنطار بمعدل إنتاج 250 قنطار في الهكتار، في انتظار استمرار العملية الجارية وجني منتج وافر رغم تقلص المساحة المغروسة هذا الموسم.

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ارتياح كبير لاستئناف النقل بالمصعد الهوائي بني علي الشريعة

فيصل. ن

استحسن مواطنو البليدة استئناف نشاط المصعد الهوائي، الرابط بين منطقة بني علي والشريعة في البليدة، خاصة وأنه يتزامن مع فصل الصيف، الذي يعرف توافدا كبيرا على هذه المنطقة السياحية الجبلية .

وعبر مواطنون، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، عن استحسانهم لاستئناف نشاط المصعد الهوائي في خطه الرابط بين بني علي- الشريعة، بعدما كان يقتصر عمله منذ أكثر من ثلاثة أشهر فقط على محطة البليدة – بني علي، مما كبد السكان والزوار على حد سواء مشقة الصعود إلى مرتفعات الشريعة عن طريق مركبات تنشط بطريقة غير شرعية وتلزمهم دفع تكاليف إضافية .

وفي هذا الصدد، ذكر أحد سكان بلدية الشريعة الجبلية التي تبعد عن مقر الولاية بـ18 كلم أن غياب هذه الخدمة من النقل تسبب لهم في عناء كبير وأجبرهم يوميا على دفع مبلغ 200 دج ذهابا وإيابا لبلوغ مقصدهم بما فيها مقرات عملهم. وذلك في ظل غياب حافلات نقل عمومية أو حتى تابعة لخواص بسبب طبيعة الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة والشريعة المتميزة بمنحدراته الشديدة والضيقة.

واسترسل قائلا إن “عودة هذه الوسيلة من النقل ستمكننا من بلوغ مقاصدنا بكل سهولة وفي وقت قصير”.

ولوحظ بمحطة المصعد الهوائي للبليدة توافد العديد من المواطنين أغلبهم من خارج الولاية قصدوا سوق “محمد قصاب” (الذي يتميز بشهرة كبيرة) المقابل لمحطة المصعد الهوائي، للاستفسار عن مواقيت عمل هذه الوسيلة.

وفي هذا الإطار، ذكرت سيدة من ولاية الشلف أن “استئناف نشاط التيليفريك شجعها على التفكير في جبال الشريعة كإحدى الوجهات السياحية لعائلاتها خلال العطلة”.

وذكرت أخرى أن قضاء يوم كامل في أحضان الطبيعة بعيدا عن ضوضاء الشواطئ والمدن الكبرى سيكون له حتما طعم خاص، لافتة إلى أن خدمة المواصلات التي يضمنها المصعد الهوائي ستغنيها عن استخدام سيارات النقل غير القانونية والمكلفة.

وقال مواطن آخر إنه يفضل الصعود إلى مرتفعات الشريعة عبر هذه الوسيلة رغم امتلاكه سيارة خاصة لما تضمنه عربات المصعد الممتدة على مسافة 7.3 كلم من مناظر طبيعية خلابة تسر النفس والعين.

وسيكون بإمكان سكان بلدية الشريعة خصوصا والبليدة عامة وجميع الزوار من ربوع الوطن وخارجه بصفة عامة، الصعود إلى مرتفعات الشريعة الجبلية عن طريق هذه الخدمة. وذلك وفق المواقيت الخاصة بفصل الصيف الممتدة من 08 صباحا إلى 18:30 مساء. وذلك يوميا من الاثنين إلى الخميس، فيما تمتد أوقات عمله يومي الجمعة والسبت من 8:30 صباحا إلى 18:30 مساء، أما يوم الأحد فقد خصص للصيانة.

وبدورها، تفاعلت عديد صفحات التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن المحلي مع الخبر من خلال نقله على نطاق واسع مدعمين منشوراتهم بعديد النصائح التي تدعو مستعمليه إلى الحفاظ على النظافة والبيئة والآداب العامة.

.. دعوات للحفاظ على المصعد والحظيرة الوطنية للشريعة من الحرائق

وبالموازاة مع استئناف نشاط المصعد الهوائي، دعا مسؤولون ومواطنون إلى الحفاظ على هذا المكسب التنموي من عمليات التخريب التي قد تطاله وكذا إلى حماية المحمية الطبيعية للشريعة “رئة المتيجة” من خطر حرائق الغابات الذي يهددها كل فصل صيف.

وفي هذا السياق، حث مدير النقل إيدير رمضان شريف، المواطنين على التحلي بروح المسؤولية والمحافظة على هذا المكسب التنموي من شتى عمليات التخريب التي قد تطاله وكذا التحلي بثقافة الإبلاغ عن أي عمل مشبوه بالمنطقة قد يحرم مستعملي هذه الوسيلة من الخدمة التي يقدمها.

وذكر المتحدث بعمليات التخريب التي تعرض لها المصعد في خطه الرابط بين البليدة وبني علي نهاية شهر أفريل الفارط، التي تسببت في توقف نشاطه لفترة قبل أن يتعرض لعملية مماثلة منتصف شهر جوان مست سرقة قرابة 300 متر من الكوابل الكهربائية، كبدت المؤسسة المكلفة بتسييره خسائر مالية كبيرة قدرت بـ6 ملايين دج.

من جهته، قال رئيس بلدية الشريعة سمير سماعيلية إنه من شأن دخول هذه الوسيلة حيز الخدمة مجددا الإسهام في إنعاش المنطقة سياحيا، وتشكيل عامل جذب سياحي للمواطنين من مختلف ربوع الوطن، خاصة وأن مصالحه سطرت برنامجا ثقافيا ثريا لفائدتهم .

ويتعلق الأمر، استنادا للسيد سماعيلية، ببرمجة كل يوم خميس لسهرات فنية وثقافية يحييها فنانون في شتى الطبوع الفنية (الأندلسي والشعبي والمديح والعصري) بالتنسيق مع مديرية الثقافة، ينتظر أن تسجل إقبالا كبيرا للعائلات.

وبخصوص التدابير المتخذة لحماية المحمية الطبيعية من خطر الحرائق الذي قد يتسبب فيه استهتار بعض المواطنين بهذه الإجراءات، أشار المتحدث إلى تعزيز المنطقة هذه السنة بوحدة للحماية المدنية تضمن التدخل السريع في حال نشوب الحرائق وكذا تواجد الرتل المتنقل بها، علاوة على مركز مراقبة دائم تابع لمصالح الغابات تم فتحه على مستوى منطقة “حق افرعون” يضمن المداومة والحراسة 24/ 24 ساعة.

ولفت إلى الحملات التحسيسية التي تقوم بها الجهات الوصية بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني لفائدة زوار المنطقة لحملهم على ضرورة احترام قواعد المكان.

كما ذكر الزوار بالقرارات الولائية والبلدية الصادرة في مسعى الحفاظ على المحمية الطبيعة من الحرائق والمتعلقة بالخصوص بمنع التخييم العشوائي وإشعال مواقد الشواء في الوسط الغابي، علاوة عن منع التجوال ليلا بدءا من الساعة 10 إلى الساعة السادسة صباحا.

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الحبس النافذ لعنصرين من عصابات الشواطئ بتيزي وزو

رانية. م

أدين شابان بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، خلال مثولهما الفوري مؤخرا أمام محكمة عزازقة بولاية تيزي وزو، وذلك بعد توقيفهما من طرف مصالح امن دائرة ازفون، على خلفية استغلالهما غير القانوني للشواطئ وحرمان العائلات من مجانية هذه الأخيرة، وذلك ببسط سيطرتهم عليها وفرض خدماتهم بمقابل غالبا ما يكون المواطن البسيط غير قادر على دفعه.

تحركت قوات الأمن، بعدما تعالت الأصوات المنددة بالاستغلال غير القانوني واللاعقلاني للشواطئ الثمانية المحروسة عبر إقليم ولاية تيزي وزو، حيث يبالغ البعض في فرض خدماتهم على المصطافين، وبمبالغ خيالية قد تفوق الـ5000 دج في اليوم الواحد، للعائلات الكبيرة، المضطرة لكراء طاولات، كراسي، مظلات ودفع مستحقات الحظيرة، وهو الأمر الذي فتح الباب امام المغامرة بالتوجه للشواطئ الغير محروسة، لمجانيتها والهرب من غطرسة “ملاك الشواطئ”.

التجاوزات التي جعلت المصطافين يستنجدون بالسلطات المعنية، سواء عبر خدمات الخط الأخضر لمصالح الأمن، أم مناشدة المسؤولين عبر وسائل الإعلام، لتتحرك الأخيرة وتضع حدا لنشاط مستغلي الشواطئ بطرق غير شرعية.

في حين أشاد قاصدو الشواطئ المستغلة من طرف الخواص بطرق قانونية، بنظافة الشواطئ وتوفر الأمن والحماية عبرها، إلى جانب حسن التسيير والاستقبال من طرف الأعوان الذين يعرضون خدمات بلباقة للراغبين فيها، دون إجبارهم عليها، حيث عرفت الشواطئ خلال هذا الموسم حسب من التقيناهم فيها، تحسنا ملحوظا من حيث الخدمات والأسعار، التي تختلف من منطقة إلى أخرى وتكون في الغالب في المتناول.

وجدير بالذكر أن غلق ومنع الشواطئ بسبب جائحة كورونا لموسمين متتاليين، جعل الإنزال عليها هذه السنة، منقطع النظير، ما جعل من فرض مجانية الشواطئ، أمرا لا مفر منه، حيث تعجز العائلات التي لا تتاح لها فرصة استئجار الشقق أو الاستعانة بالمرافق السياحية في المدن الساحلية، عن توفير تكاليف الاستجمام في كل مرة يقصدون فيها الشواطئ.

واشتكى المصطافون من ندرة المياه في الحنفيات، وهو المشكل المطروح في المدن الساحلية على مدار السنة، ورغم تطمينات السلطات المعنية ومحاولاتها سد النقص عبر الصهاريج، إلا أن الأعداد الهائلة وغير المنتظر نزولها بالشواطئ، جعلت النقص يستمر في التسجيل ولو بشكل غير حاد.