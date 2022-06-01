أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 01 جوان 2022

3 سنوات حبسا لقاضية مرتشية، امرأة ضمن شبكة سرقة السيارات

استلمت 200 مليون من مواطن مقابل تسوية قضيته

3 سنوات حبسا لقاضية مرتشية بخنشلة

مامن.ط

أصدرت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء خنشلة، في ساعة متأخرة من نهار الثلاثاء، قرارا يقضي بإلغاء حكم قسم الجنح لدى محكمة بوحمامة والقاضي بإدانة قاضية سابقة بمحكمة قايس بخنشلة، بتهمة تلقي الرشوة والحكم عليها بثماني سنوات حبسا نافذا، والقضاء من جديد بإدانتها بنفس التهمة والحكم عليها بثلاث سنوات حبسا، منها 18 عشر شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة، كما تمت إدانة متهم آخر في العقد الرابع من العمر بنفس التهمة ونفس العقوبة، بصفته الشاكي في ملف هذه القضية، فيما تمت إدانة شابة تمتهن حرفة الحلاقة، بصفتها وسيطة، بعقوبة عام حبسا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من تخفيف للعقوبات المستأنفة من طرفها.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر أوت من السنة الماضية، عندما تمكن عناصر الدرك الوطني بخنشلة، من توقيف القاضية، بعد تلقيهم لشكوى من طرف أحد المواطنين، كان قد سبق له أن رفع قضية جزائية بمحكمة قايس، اتهم خلالها قاضية التحقيق، بمحكمة قايس، بأنها طلبت منه رشوة تقدر بـ200 مليون سنتيم، مقابل مساعدته، في القضية المطروحة أمامها، والمتعلقة بإصدار صكوك دون رصيد، تفوق قيمتها 30 مليار سنتيم، وأكد في تصريحاته، أن القاضية وبعد تلقي المبلغ، ستقوم بتسريع الإجراءات وتمكينه من الحصول على أمواله، ليسارع إثر ذلك عناصر كتيبة الدرك الوطني، إلى رفع تقرير مفصل إلى القيادة العامة للجهاز، أين تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، مع وضع كمين في عمل منسق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة، ليتم توقيف القاضية بمدينة خنشلة، وحجز مبلغ 200 مليون سنتيم.

وخلال التحقيقات الأولية، كشف المحققون تورط امرأة أخرى، وهي حلاّقة تعتبر وسيطة بين القاضية والضحية، حيث اعترفت خلال توقيفها بتلقي في وقت سابق رشوة أخرى بقيمة 500 مليون سنتيم من نفس الضحية، وهو الأمر الذي واجه به المحققون الضحية، الذي اعترف به أيضا، ما وضعه تحت طائلة جرم منح الرشوة وعدم الإبلاغ عنها آنذاك، وقد صرح صاحب الشكوى، بعد توقيف القاضية والوسيطة، بأنه تعرض للابتزاز من قبل القاضية، في عدة مرات من أجل مساعدته في القضية، التي حركها أمام محكمة قايس، معترفا بأنه ورغم منح المتهمة مبلغ سابق، طلبت من جديد مبلغ 200 مليون سنتيم، وذكر شهودا في القضية، وكشف عن هوية الحلاقة الوسيطة في القضية الأولى، ليتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأطراف وتوجيه تهمة تلقي مزية غير مستحقة، للقاضية، وتهمة منح مزية غير مستحقة وعدم التبليغ للبقية، قبل تقديمهم أمام محكمة بوحمامة، خارج إقليم اختصاص القاضية، التي أمرت بإيداع القاضية والحلاقة، الحبس المؤقت، عن تهمة تلقي مزية غير مستحقة، مع وضع واثنين من أفراد من عائلة المبلّغ، تحت الرقابة القضائية، عن تهمة منح مزية غير مستحقة، وعدم التبليغ عنها، في القضية الأولى التي كشفها المحققون.

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تعزيز التعاون الشرطي بين الجزائر وإيطاليا

ق.و

استعرض المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، مع نظيره الإيطالي، لومبيرتو جيانيني، سبل تعزيز آليات التعاون الشرطي بين البلدين، لاسيما في مجال التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتطوير القدرات الشرطية في مختلف التخصصات، حسب ما أورده الاربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن المدير العام للأمن الوطني استهل زيارة العمل التي قادته إلى المديرية العامة للشرطة الإيطالية يومي 29 و30 ماي، بمحادثات ثنائية جمعته بنظيره الإيطالي لتتوسع بعدها إلى وفدي شرطة البلدين.

وقد تناولت هذه اللقاءات “سبل تعزيز آليات التعاون الشرطي المشترك، لاسيما في مجال التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتطوير القدرات الشرطية في شتى التخصصات”.

كما كانت هذه الزيارة -يضيف البيان- “سانحة للمدير العام للأمن الوطني والوفد المرافق له للوقوف على سير وتنظيم بعض المصالح العملياتية للشرطة الإيطالية”.

وبهدف إثراء وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين، ألقى المدير العام للأمن الوطني مداخلة بالمدرسة العليا لتكوين ضباط الشرطة الإيطالية بروما، تمحورت حول “آليات مكافحة الجريمة المنظمة”، وذلك بحضور نظيره الإيطالي وإطارات سامية من الشرطة الإيطالية.

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امرأة ضمن شبكة سرقة السيارات بتيزي وزو

رانية.م

تمكنت مصالح الفرقة الجنائية التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، من وضع حد لعناصر شبكة مختصة في سرقة المركبات النفعية بالاستعانة بفتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و31 سنة ومنحدرون من ولاية تيزي وزو.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، أنه وفي إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها، تمكنت ذات الفرقة من تحديد هوية 5 أشخاص ناشطين في شبكة متورطة في سرقة السيارات النفعية، ضمنهم فتاة وأشخاص مسبوقون قضائيا. وقد تمت إحالتهم على العدالة، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضع ثلاثة منهم رهن الحبس الاحتياطي، في حين وضع الشخصان الآخران وضمنهما الفتاة تحت نظام الرقابة القضائية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد السرقة. ومن جهة أخرى تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بمدينة تيزي وزو وفي إطار تحقيقات مفتوحة إثر شكاوى خاصة بسرقة الهواتف النقالة، من استرجاع ما لا يقل عن 10 هواتف أعيدت لأصحابها، وكانت قد سرقت في الفترة الممتدة ما بين 17 و26 من شهر ماي المنصرم.

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اختفاء محير للتلميذة سندس بسطيف

سمير منصوري

لا تزال التلميذة ”سندس” خلاف، ذات الـ16 ربيعا، والتي تدرس في السنة الأولى بثانوية بيضاء برج بجنوب ولاية سطيف، مختفية عن الأنظار، لليوم الثامن على التوالي، حيث أكد أفراد عائلتها في تصريح لـ”الشروق اليومي”، أنهم بحثوا عنها في كل مكان ولم يتم العثور عليها إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

كما أضاف والدها الذي يعيش أسود أيامه، أن فلذة كبده “سندس” ذهبت للدراسة صباح يوم الثلاثاء 24 ماي المنصرم، في ثانوية بيضاء برج لكنها لم ترجع إلى المنزل في السماء، وأمام حيرة العائلة عليها، يقول والدها، توجه إلى مصالح الدرك الوطني للإبلاغ عن اختفائها، كما بحث عنها أفراد عائلتها وأهل قريتها والمئات من سكان بلدية بيضاء برج عنها في كل مكان ولم يتم العثور عليها، كما أضاف الوالد، أن رحلته في البحث عن “سندس”، لم تقصر في بلدية بيضاء برج فقط، بل تعدت إلى خارج ولاية سطيف لكنه لم يعثر عليها إلى غاية كتابة هذه الأسطر. ويرجى من كل من لديه معلومات عن المختفية الاتصال على الرقم 0782945570.

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اكتشاف ورشة لتعليب وتغليف المواد الغذائية الفاسدة بمعسكر

ق.مزيلة

تمكنت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بفروحة بالتنسيق مع الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، مشتبه فيه في قضية إنشاء ورشة سرية لتعليب المواد الغذائية بوسم وبيانات مقلدة، وعرض منتوج غير صالح للاستهلاك البشري، العملية جاءت، حسب بيان للشرطة، بناء على معلومات مفادها وجود ورشة سرية بأحد شوارع مدينة فروحة، مستغلة من قبل المشتبه فيه، يقوم من خلالها بإحضار مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك رديئة النوعية، وإعادة تعبئتها مع وضع تواريخ صلاحية جديدة، بوسم وبيانات مقلدة، بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش الورشة بالتنسيق مع المصالح المختصة، النتائج كانت إيجابية، بضبط كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ومتعفنة، مع عدم توفر الشروط الملائمة للنظافة والتخزين، والعثور على آلات للتعبئة والتأريخ وأخرى مخصصة للتغليف واللصق لعلامات تجارية مقلدة، بعد استكمال كافة الإجراءات تم إتلاف المواد الغذائية المتعفنة والتي قدر وزنها بـ6940 كلغ، وبموجب إجراء قضائي تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لمحاكمته.

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دفاتر وكتب تحمل اسم الجلالة تداس بالأقدام

إمام بسطيف يطلق حملة لمحاربة ظاهرة تمزيق الكراريس

سمير مخربش

شرع إمام مسجد عثمان بن عفان بالعلمة بولاية سطيف، في تنظيم حملة ضد تمزيق الكراريس والكتب مع نهاية السنة، ودعا التلاميذ وأوليائهم إلى جمعها وتكريمها في عملية تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني.

هذه المبادرة التي لاقت تجاوبا كبيرا من طرف التلاميذ وأوليائهم، كانت من اجتهاد إمام مسجد عثمان بن عفان بالعلمة، الذي دعا في دروسه الى ضرورة التصدي الى ظاهرة تمزيق الكراريس والكتب مع نهاية كل سنة دراسية واعتبر ذلك من السلوكيات التي تسيء للعلم وللآيات القرآنية، وللفظ الجلالة الموجود في هذه الوثائق التي لا ينبغي أن ينتهي بها المصير إلى التمزيق والرمي في الشوارع والقمامات.

فمن جهة حرص الإمام على تكريم وتعظيم لما في هذه الكتب والكراريس من اسم الله تعالى داعيا إلى تعظيم شعائر الله، ومن جهة أخرى دعا الإمام إلى ضرورة جمع الكتب والكراريس وصيانتها ليستفيد منها تلاميذ السنة المقبلة. ولم يكتف الإمام بالخطاب والموعظة بل تحرك ميدانيا بتنظيم حملة لجمع هذه الوثائق، وقام رفقة طاقم المسجد بوضع لافتات بمدخل وساحة المسجد بجانبها مجموعة من السلال تجمع فيها الكتب والكراريس بطريقة منظمة. ومن جملة ما نقرأ في هذه اللافتات: “أيها التلميذ المبارك لا ترم كتابك المدرسي، ولا تمزق كراريسك نحن نستقبلها على مستوى مسجدنا عثمان بن عفان بالعلمة صيانة وتعظيما لما فيها من اسم الله تعالى “ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب” نسأل الله لكم نجاحا مباركا”.

وقد كان للحملة تجاوب من التلاميذ الذي أحضروا العديد من الكتب والكراريس، وقاموا بوضعها في السلال المخصصة لها بطريقة حضارية لاقت استحسانا كبيرا وسط المصلين. وصنفها البعض على بساطتها في خانة العمل الدعوي الميداني بعيدا عن الخطابات التي لا تصل الى الآذان. وقد تزامنت الحملة مع إقدام بعض التلاميذ في مختلف المؤسسات التربوية بسلوكيات تتنافى مع العلم التربية، حيث قاموا بتمزيق الكتب والكراريس ورميها بطريقة انتقامية دون إعارة أي اهتمام لما تحويه هذه الوثائق، لتأتي مبادرة إمام مسجد عثمان بن عفان بالعلمة لتجسد سلوكا حضاريا يحمل العديد من المعاني والرسائل التربوية الحميدة. وقد دعا البعض إلى تعميم العملية على مختلف المساجد للحفاظ على العلم والآيات القرآنية، ونشر التعاليم التربوية وسط التلاميذ باعتماد طرق ميدانية بسيطة وفعالة.

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المتهم كان ينشط ضمن شبكة دولية

3 سنوات حبسا لنيجري يقوم بتزوير العملة في تبسة

ب. دريد

قضت، مساء الثلاثاء، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة، بإدانة شاب من دولة النيجر يبلغ من العمر 30 سنة، بارتكاب جناية ترويج الأوراق النقدية، وجنحة الدخول إلى أرض الوطن والإقامة فيها بطريقة غير قانونية والحكم عليه بثلاث سنوات سجن نافذ.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى السنة الماضية، عندما تلقت مصالح الأمن بتبسة، معلومات حول تواجد شخص مشتبه فيه على مستوى محطة المسافرين المركزية، أين تم التنقل إلى عين المكان وتوقيفه، أين تبين أنه من النيجر، ليتم تحويله إلى مقر الأمن، وإخضاعه للملامسة الجسدية أين عثر رجال الشرطة بحوزته على مبلغ 22.5 مليون سنتيم موضوعة بجواربه وألبسته الداخلية، ليتم عرضها على أجهزة الكشف بإحدى البنوك أين تبين أنها مزورة.

لتتم إحالته مباشرة على التحقيق، وإيداعه الحبس. خلال جلسة المحاكمة صرح المتهم بأنه دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية منذ عدة أشهر عبر ولاية تمنراست، مؤكدا أن المبالغ التي تم ضبطها بحوزته جزء منها يقدر بـ 18.5 مليون سنتيم، تحصل عليها عن طريق التسول، في حين أن المبلغ الآخر والمقر بـ 4 ملايين سنتيم قدمها له شخص من مدينة بئر العاتر ليسلمها لشخص يقيم بمدينة عين البيضاء في ولاية أم البواقي، وخلال استجوابه من طرف رئيس الجلسة تبين بأن المتهم كان يعمل وسيطا في ترويج العملة.

ممثل النيابة العامة في مرافعته ركز على قيام أركان الجريمة في حق المتهم مؤكدا بأنها تنخر الاقتصاد، وتعتبر مساس بأمن الدولة، وهي من الجرائم المنظمة التي تضرب الاقتصاد الوطني، ملتمسا معاقبة المتهم بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. وفي مرافعة محامية المتهم، المسخرة من طرف مجلس القضاء وفقا لإجراءات المساعدة القضائية أشارت إلى الظروف المزرية التي يعيشها هؤلاء اللاجئون الأفارقة، والتي دفعت بهم إلى الهجرة غير الشرعية، والبحث عن مصادر رزق ملتمسة تبرئة ساحة موكلها من جرم تزوير العملة، مع الاستفادة من أقصى ظروف التخفيف لجنحة الدخول إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية.

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دعوات إلى الأولياء لمراقبة أبنائهم

وفاة ثلاثة أطفال غرقا في ظرف أسبوع بالبليدة

ق. م / واج

لقي ثلاثة أطفال، اثنان منهما شقيقان، حتفهم غرقا بمجمّعات مائية بولاية البليدة، في ظرف أسبوع واحد، حسبما علم الثلاثاء من المديرية المحلية للحماية المدنية وأوضح رئيس مكتب الإحصائيات والتوثيق والتوعية بهذا الجهاز، محمد ناش، في تصريح أن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10 و14 سنة، اثنان منهم شقيقان توفيا غرقا بمجمعات مائية في ظرف أسبوع واحد وحسب ذات المتحدث، تدخلت مصالح الحماية المدنية نهاية الأسبوع المنصرم، بمنطقة فروخة التابعة لبلدية الصومعة (شرق الولاية) من أجل إجلاء جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة غرق بحوض مائي موجه للسقي الفلاحي، لافتا إلى أن فرقة الغطاسين تمكنت من انتشال جثته من عمق نحو 10 أمتار.

وبعد نحو أسبوع من وقوع الحادث الأول سجلت مصالح الحماية المدنية حادث ثاني مماثل وقع ببلدية العفرون (غربا) أسفر عن وفاة شقيقين يبلغان من العمر 10 و12 سنة، استنادا لذات المصدر. وقال السيد ناش إن فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من انتشال جثة الطفلين من مجمع مائي يبعد بنحو 3 كلم من مقر إقامتهم بحي بني مويمن بعد مرور نحو ثلاثة ساعات من تدخلها، علما أن عائلتهما لاحظت اختفائهما وباشرت البحث عنهما منذ يوم الجمعة الماضي ليتم العثور عليها في اليوم الموالي.

وبهدف الحد من مثل هذه الحوادث أطلقت مصالح الحماية المدنية منذ منتصف الشهر الجاري، حملة تحسيسية لتوعية المواطنين وخاصة الأطفال والمراهقين بخطورة السباحة بالمجمعات المائية والسدود التي تختلف مياهها عن البحر بسبب وجود الطمي وكذا كون المياه العذبة أكثر خفة وبالتالي تصعب السباحة فيها وهو لأمر الذي يجهله الكثيرون. وأضاف أن هذه المبادرة التحسيسية تستهدف السكان القاطنين بالمناطق النائية القريبة من المجمعات والأحواض المائية الموجهة خاصة للسقي الفلاحي، خاصة من خلال توعية الأولياء حول ضرورة مراقبة أبنائهم الذين لا يدركون خطورة السباحة بمثل هذه الأماكن.