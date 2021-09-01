أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 01 سبتمبر 2021

انتحار طفل شنقا، عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات

انتحار طفل شنقا بالبويرة

رحاب. ع

أقدم، ظهيرة الثلاثاء، طفل لم يتجاوز 14 من العمر على وضع حد لحياته شنقا بباب مسكنهم العائلي، الكائن في عاصمة ولاية البويرة، أين وجد معلقا بحبل في ظروف غامضة، وقد خلفت الحادثة صدمة كبيرة لدى سكان البويرة بصفة عامة لصغر سن المنتحر وعائلة الطفل بصفة خاصة، والمعروفة بسمعتها الطيبة، وهو ما طرح تساؤلات عديدة عن أسباب إقدام هذا الطفل على إنهاء حياته وهو في أول بداياته، وقد تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بحي 140 مسكن، وتم نقل جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث يمستشفى محمد بوضياف بالبويرة فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن لمعرفة ملابسات هذه الحادثة الأليمة.

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العثور على خمسيني جثة هامدة بمحلّه التجاري بالبرواقية

ب. عبد الرّحيم

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالبرواقية ظهر الأربعاء، لنقل جثة خمسيني عثر عليها بمحل تجاري بحي أولاد قلات، أين تم نقلها نحو مصلحة حفظ الجثث التابعة لمستشفى بن يوسف بن خدّة بذات المدية فينا فتحت مصالح أمن دائرة البرواقية تحقيقا في حيثيات الوفاة.

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العثور على طفل بعد يوم من اختفائه بين الأحراش بالشلف

م. قورين

تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف،الثلاثاء، من العثور على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ضائعا، بعد عملية بحث حثيثة شارك فيها مواطنون ومصالح الحماية المدنية بقرية سيدي علي بلدية بوزغاية، عملية البحث حسب بيان خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف، تلقت الشروق نسخة منه، تمت على إثر تفعيل مخطط اختفاء الأطفال، حيث انطلق البحث والتحري بإشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن، مع تسخير كل الوحدات التابعة لها، ليُعثر على الطفل الضائع المسمى “ح، إ” بقرية سيدي علي بلدية بوزغاية، وهي منطقة ريفية جبلية ذات تضاريس وعرة، كثافتها السكانية قليلة، لها حدود مع بلدية بنايرية دائرة الزبوجة، وعلى الفور أعيد الطفل إلى والديه سالما معافى، حيث أشادا رفقة سكان بوزغاية بالتدخل السريع والفعال لعناصر الدرك الوطني.

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نقابة المحامين تبيت قرار التوقيف في حق محامين بباتنة

طاهر حليسي

كشفت مصادر من محيط محامي ولاية باتنة، أن نقابة المحامين لناحية باتنة، أصدرت قبل أيام قرارات توقيف تحفظي أتبعته بتثبيت التوقيف في حق أربعة محامين، في أعقاب التحذير الذي أصدرته منظمة المحامين قبل أسبوع، دعت فيه ممارسي المهنة إلى الخضوع للأخلاقيات والتقيد بالقوانين التنظيمية سارية المفعول.

وكان بيان ناري صدر الأسبوع الماضي، من طرف نقيب المحامين عمار بومزراق، أكد فيه تلقي شكاوى من متقاضين أعربوا عن دفعهم لمستحقات مالية لبعض المحامين مقابل حسم ملفاتهم بطرق التوائية وقد طالبوا بإرجاعها بعد تأخر تلك الوعود، معتبرا الأمر خارج سياق شروط التعامل الأخلاقي بما أنها مبالغ تدفع خارج الحق المعلوم وأتعاب الترافع.

وشدد البيان على أن أي شكوى تتلقاها النقابة مستقبلا سيتم تحويلها على النيابة لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة.

وبحسب معلومات أولية، فإن عددا من المحامين سيتم إحالتهم على المجلس التأديبي، فيما سيتم توقيف آخرين في الأيام القادمة.

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تمنراست تتضامن مع تيزي وزو

أشرف والي ولاية تمنراست، مصطفى قريش، على عملية انطلاق القافلة التضامنية المتوجهة إلى ولاية تيزي وزو، عبر طائرتين عسكرتين، أقلعتا من مطار أقنار الحاج باي أخاموك بتمنراست، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لتمنراست، ومدير النشاط الاجتماعي والتضامن، ومدير التجارة، وممثل الهلال الأحمر الجزائري بالمساعدات التضامنية، المرسلة إلى الأخوة في ولاية تيزي وزو، بعد موجة الحرائق الأخيرة، تمثلت في أفرشة، أدوية، مياه معدنية، مواد غذائية واسعة الإستهلاك، أين بلغت الحمولة 253 طن. العملية تمت انطلاقا من مطار أقنار الحاج باي أخاموك بمشاركة ومساهمة خاصة ومميزة للجيش الوطني الشعبي، الذي وفر طائرات شحن لنقل المساعدات، في انتظار مباشرة عملية تضامنية أخرى مع المتضررين من الحرائق بولايتي الطارف وسكيكدة، في الأيام المقبلة.

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عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات!

ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن عدد الكوارث الطبيعي، مثل الفيضانات وموجات الحر الناتجة عن تغير المناخ، زادت خمسة أمثالها على مدى الخمسين عاما الماضية (1970- 2019) وأودت بحياة مليوني شخص وتسببت في خسائر بلغت 3640 مليار دولار. وقالت المنظمة إن عدد الظواهر القصوى الجوية والمناخية والهيدرولوجية آخذة في الازدياد. ونتيجة لتغير المناخ، ستصبح أكثر تكرارا وأكثر عنفا في أجزاء كثيرة من العالم.

وكان الجفاف مسؤولا عن أكبر الخسائر في الأرواح في الخمسين عاما الماضية إذ خلف 650 ألف وفاة، تليه العواصف (577 ألف قتيل) والفيضانات (58700 قتيل) ودرجات الحرارة القصوى (56 ألف وفاة). وأكّد التقرير أن ظواهر الطقس المتطرف أصبحت أكثر حدوثا بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

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عزوف عن التلقيح

رغم العمليات التحسيسية والتعليمات الصارمة من السلطات العمومية بشأن وجوب تلقي اللقاح قبل الدخول المدرسي المقبل، إلاّ أن الإقبال على التلقيح لمنتسبي قطاع التربية، لا يزال محتشما وضعيفا بولاية الطارف، بشكل محير، خاصة وان الأمر يتعلق بالصحة العمومية وبصحة الأسرة التربوية من أساتذة ومديرين وتلاميذ، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية في عامها الثاني على التوالي، حيث أكد مدير التربية بالولاية، أن 168 موظف فقط من منتسبي القطاع تلقوا اللقاح لحد الساعة من أصل 9 آلاف موظف، وهي نسبة ضئيلة جدا لاسيما وأن الدخول المدرسي على الأبواب، والفترة المتبقية من العطلة قد لا تكفي لتلقيح كل الأساتذة والموظفين قبل الالتحاق بالمؤسسات التربوية.

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شابان يهربان مهلوسات عبر الحدود

فككت قوات الشرطة التابعة لفرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، شبكة إجرامية تنشط عبر الحدود الشرقية في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات عبر الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية، والغريب أن من بين المتورطين ضمن هذه الشبكة شابين في سن الحداثة يبلغان من العمر بين 18 و19 سنة، ضبطت بحوزتهما 740 قرص من نوع اكستازي، كانت مهيأة للتهريب عبر الحدود الوطنية انطلاقا من إحدى البلديات المتواجدة على الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس، حيث مكّن الاستغلال الجيد للمعلومات من طرف عناصر الأمن من توقيف الشابين وحجز ما لديهما من مؤثرات عقلية شديدة المفعول، وتحويلهما إلى مقر الأمن للتحقيق معهما قبل تقديمهما أمام العدالة.

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حبس مروّج الكوكايين بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة

عصام بن منية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بقسنطينة، بإيداع شاب يبلغ من العمر 29 سنة الحبس، بعد تورطه في قضية حيازة كمية الكوكايين بغرض الترويج، حيث تمت متابعته من طرف النيابة بتهمة تخزين وحيازة المخدرات الصلبة متمثلة في كوكايين، بطريقة غير مشروعة قصد البيع.

المتهم تم توقيفه من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، بعد استغلالهم الجيد للمعلومات التي وردت إليهم بشأن قيامه بترويج الكوكايين على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، حيث باشر أفراد الفرقة تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكنتهم من تحديد هوية المعني، وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، بتفتيش مسكنه، عثر رجال الشرطة على كمية من المخدرات الصلبة في شكل مسحوق الكوكايين، ومبلغ مالي يقدر بـ40 مليون سنتيم، يرجّح أنه من عائدات بيع المخدرات، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني دقيق يستخدم في وزن الكوكايين.

وقد تم تحويل المشتبه فيه رفقة المحجوزات إلى مقر فرقة البحث والتدخل للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، والذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أصدر ضده أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.

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تعويضات لـ14 متضررا من حرائق المحاصيل الزراعية بقالمة

ق. م

استفاد 14 فلاحا متضررا من حرائق المحاصيل الزراعية خلال صيف 2021 بولاية قالمة، الأربعاء، من تعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدوها.

وقد حصل الفلاحون المعنيون بالتعويضات من صكوك بنكية بقيم مالية متفاوتة حسب خسائر كل واحد منهم، وذلك خلال حفل رمزي بمقر الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بحضور ممثلين عن الغرفة الفلاحية والمجلس المهني المشترك للحبوب والاتحاد الوطني للفلاحين.

وأشار مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بقالمة، حاتم غمري، أن التعويضات التي قدرت قيمتها الكلية بـ4 ملايين دج شملت كل الفلاحين الذين قدموا تصريحات بإتلاف الحرائق لمحاصيلهم الزراعية من الحبوب بمختلف أنواعها خلال الموسم الفلاحي 2020-2021، مبرزا بأن الصندوق بذل مجهودات كبيرة لتعويضهم قبل حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجديد.

وأضاف المدير نفسه أن الفلاحين الذين شملهم التعويض هم من الناشطين في مجال إنتاج الحبوب بمختلف أنواعها، مفيدا أن المعنيين يتوزعون على 5 بلديات من الولاية تتمثل في كل من بلخير وهيليوبوليس وعين العربي وعين مخلوف وتاملوكة.

وذكر ذات المسؤول أن المستفيدين من التعويضات تعرضت محاصيلهم لحرائق خلال شهري جوان وجويلية من السنة الجارية تسببت في إتلاف ما مساحته 80 هكتارا من الحبوب بمختلف أنواعها، مبرزا أن المساحات المتضررة تتوزع على 48 هكتارا من القمح الصلب و31 هكتارا من القمح اللين وهكتار واحد من الشعير.

وحسب المعلومات المقدمة من المصدر نفسه فإن الفلاحين المتضررين من الحرائق هم من أصل ما مجموعه 1000 مؤمن في مجال الحبوب بمختلف أنواعها لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي برسم الموسم الفلاحي 2020-2021، مشيرا إلى أن المساحات الكلية المؤمنة خلال الموسم نفسه وصلت إلى 24 ألف هكتار من بينها 21 ألف هكتار لفلاحين مستفيدين من التمويل في إطار القرض الرفيق.

من جهتهم، ثمّن الفلاحون المستفيدون من التعويضات مبادرة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بتعويضهم قبل حلول حملة الحرث والبذر للموسم الجديد، مطالبين في نفس السياق بمراجعة مبالغ التعويض بما يتناسب مع الخسائر الحقيقية التي تعرضوا لها وما صرفوه فعليا على محاصيلهم قبل أن تلتهمها الحرائق.

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أثارت حالة من الذعر والهلع في أوساط السكان

خسائر مادية وانقطاعات في التيار الكهربائي بعد عاصفة هوجاء ببسكرة

م. عبد الرحمان

شهدت ولايتا بسكرة وأولاد جلال، ليلة الأربعاء، هبوب رياح قوية مصحوبة بعاصفة هوجاء من الرمال والأتربة، ما خلف أضرارا معتبرة في القطاع الفلاحي وفي بعض المنازل القديمة التي تضررت بشكل كبير، فضلا عن تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي بعدة مناطق بتراب ولاية بسكرة، وببلدية الدوسن تحديدا بولاية أولاد جلال. وبحسب مصادر محلية، فإن قوة الرياح التي كانت قياسية تسببت في اقتلاع عشرات الأشجار من النخيل المثمر بمناطق بروث والمالحة، فضلا عن سقوط عدد من الأشجار التزيينية عبر شوارع المدن مثل طولقة وأولاد جلال.

كما تم تسجيل تضرر عشرات البيوت البلاستكية وما بداخلها من منتج فلاحي، وذلك بتراب مناطق بئر النعام ولغروس والدوسن، هذا فضلا عن تسجيل انهيار جدران ثلاثة منازل قديمة مبنية بالطين والطوب بعاصمة الولاية بسكرة وبمنطقة تافشنة بالدوسن، ولحسن الحظ أن الأضرار بهذه المنازل اقتصرت على الماديات فقط. وبسبب قوة الرياح سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز تضررا في شبكة التوزيع من خلال سقوط عدة كوابل كهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متفاوت على مستوى عدة مناطق توصف بالفلاحية، ومنها منطقة قرطة بسيدي عقبة أين تم تسجيل سقوط عمودين كهربائيين، مما تسبب في انقطاع التيار على مستوى 16 محولا هوائيا كانت تمون المناطق الفلاحية بالكهرباء.

وقد تدخلت شركة كهريف طوال الليل لإعادة تركيب أعمدة جديدة ومن ثم إعادة الكهرباء إلى المناطق المتضررة.

ونفس الشيء تم تسجيله على مستوى دائرة طولقة وما جاورها أين تم تسجيل سقوط كوابل كهربائية بمنطقة لغروس واوماش وبئر لبرش ومنطقة السخون بالقنطرة وبطريق السعدة بالحوش والشوشة وعين الكرمة بالحاجب ومنطقة المبروكة بسيدي غزال، كل هذه المناطق تضررت من حيث التزود بالكهرباء بسبب سقوط الكوابل وعلى مسافات متفاوتة.

وحسب المكلف بالإعلام لدى مديرية سونلغاز، فإن الفرق التقنية تجندت طوال الليل وإلى غاية صبيحة الأربعاء، من أجل إصلاح الأعطاب المسجلة.

وقد عاشت العائلات البسكرية والجلالية ليلة هلع حقيقي بسبب كثافة الأتربة المتطايرة والغبار الكثيف جدا الذي أثر حتى على أصحاب الأمراض الصدرية، حيث شعر الكثيرون بضيق في التنفس بعد أن تغلغل الغبار الكثيف وحبات التراب الدقيقة جدا إلى الغرف المكيفة في المنازل ليحبس أنفاس الكثير لدقائق عديدة، ولحسن الحظ أن هذه العاصفة، التي توصف بالأكبر من نوعها والأقوى، لم تدم طويلا.

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تحقيقات أمنية بعد العثور على وثائق مرمية في المزابل ببلدية أوريسيا بسطيف

سمير منصوري

كشفت، مصادر موثوقة لـ”الشروق”، أن مصالح الدرك الوطني بسطيف، قد فتحت الثلاثاء، تحقيقا أمنيا، في بلدية أوريسيا، في ملف يتعلق بعملية إتلاف أرشيف البلدية بطريقة مشبوهة وغير قانونية.

وحسب ذات المصادر، فإن عناصر الدرك الوطني، قد فتحوا تحقيقا في القضية، بعد أن تم إبلاغهم من طرف مواطنين من بلدية عين أرنات، يؤكدون في بلاغهم، بأنهم عثروا على العشرات من علب الأرشيف والأوراق الإدارية مرمية في المكان المسمى واد السكايمية في شمال مدينة أوريسيا غير بعيد عن الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بين ولايتي سطيف وبجاية، حيث تنقل عناصر الدرك الوطني إلى المكان المسمى واد السكايمية، أين قاموا بجمع واسترجاع كمية من هذا الأرشيف دون التمكن من جمع كل ما تم رميه بسبب الظلام والرياح التي بعثرت الأوراق في كل الجهات. واستنادا إلى مصدرنا، أن الأرشيف الذي عثر عليه يتعلق، بمراسلات إدارية بعضها يكتسي طابع السرية، ومداولات للمجلس البلدي السابق.

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هكذا استعدت ولاية البليدة لفيضانات الخريف

تنقية البالوعات وقنوات الصرف ورفع 700 طن من النفايات

حورية. ب

خرجت أشغال الاجتماع المنعقد لأعضاء المجلس الشعبي الولائي للبليدة، مؤخرا، بجملة من التدابير المتعلقة بالاستعدادات لاستقبال فصل الخريف وأيضا تقديم حصيلة للأشغال المنجزة من طرف مديرية المواد المائية، مديرية الأشغال العمومية والديوان الوطني للتطهير والمؤسسة الولائية “متيجة الحدائق”.

اجتمع أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة، أول أمس، حيث تم تقييم حصيلة الإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من خطر الفيضانات لموسم الخريف والشتاء عرض والمصادقة على مخطط التدخل للوقاية من الفيضانات لموسم الخريف والشتاء.

وفي هذا الصدد عرض المجلس حصيلة الأشغال المنجزة من طرف مديرية الموارد المائية، والمتمثلة في تنقية نحو 9000 متر طولي من الأودية وتهيئة 30 مترا طوليا “واد بني عزة”.

أما بخصوص حصيلة الأشغال المنجزة من طرف مديرية الأشغال العمومية فتتعلق بتنقية 40900 متر طولي من حواف الطرق الولائية والوطنية وتنقية 1062 متر طولي من مجاري المنشآت الفنية ومجاري المياه ورفع 400 متر مكعب من القمامة ومختلف المخلفات.

من جهة أخرى، قدم الديوان الوطني للتطهير حصيلة أشغاله خلال الاجتماع، حيث كشف عن تنقية 219 مشعبة و285 بالوعة ورفع 30 مترا مكعبا من النفايات الصلبة والتدخل على طول 2676 متر طولي لشبكة التطهير.

وفي سياق متصل، تقدمت المؤسسة الولائية “متيجة الحدائق” لحصيلة الأشغال المنجزة حيث ذكرت عن تنقية وتطهير 4642 بالوعة وتنقية 3013 متر طولي لقنوات المياه الشتوية ورفع 707 طن من النفايات.

ويشار إلى أن العمليات المذكورة تبقى متواصلة إلى غاية القضاء على كافة النقاط السوداء التي تم إحصاؤها، وعلى هذا الأساس تم إعطاء تعليمات إلى رؤساء الدوائر، بضرورة المتابعة الدائمة لهذه المشاريع.