أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 01 فيفري 2023

أغرب جريمة قتل والضحية جزائرية، اكتشاف مذبح سري

أغرب جريمة قتل والضحية جزائرية

أقدمت شابة ألمانية من أصول عراقية على قتل جزائرية تشبهها بمساعدة صديقها، حسب ما أفادت شرطة مقاطعة بافاريا.

وقالت تقارير إخبارية إن الشابة الألمانية تبلغ من العمر 23 عاما وقتلت شبيهتها الجزائرية كي تتمكن من التواري عن الأنظار. وأضافت بأن لديها مشاكل عائلية دفعتها لتزييف موتها بإيجاد ضحية لديها نفس الملامح.

يذكر أن شرطة بافاريا كانت قد أعلنت العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 23 عاما يوم 16 أوت 2022. وأوضحت في بيان أن المرأة قتلت طعنا بسكين داخل سيارة في إنغولشتات “في مقاطعة بافاريا، جنوب ألمانيا”.

…

حجز 112 قنطار من الفرينة الموجهة للمضاربة بالبويرة

أحسن حراش

حجز عناصر الدرك الوطني التابعة للفرقة الإقليمية بالشرفة شرق البويرة، 112 قنطار من الفرينة المخصصة للخبازين الموجهة للمضاربة، حيث كانت توضب بأكياس صغيرة على أساس أنها من النوع الممتاز ويعاد توجيهها لأغراض أخرى.

العملية حسب مصدر من الدرك الوطني جاءت بناء على معلومات مؤكدة حول تواجد ورشة لتخزين المواد الغذائية المدعمة وتحويل وجهتها إلى غير مقصدها الامتيازي، ليتم تنظيم تشكيل أمني ومداهمة المكان بالتنسيق مع مصالح التجارة، أين تم ضبط كمية معتبرة من الفرينة المخصصة للخبازين، كانت تخزن ويعاد توضيبها في أكياس ذات وزن 5 كلغ على أساس أنها من النوع الممتاز وتحت اسم علامة تجارية وهمية، حيث بلغت الكمية المضبوطة 112 قنطار من مادة الفرينة العادية متمثلة في 140 كيس، إضافة إلى 179 كيس ورقي للتوضيب، مع توقيف شخصين متورطين تم تحويل ملفهما بعد استكمال التحقيق معهما إلى الجهات القضائية المختصة.

…

الإطاحة بشبكة وطنية لسرقة المركبات وتزوير وثائقها ببومرداس

أيوب . ص

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة الجنائية لأمن ولاية بومرداس من الإطاحة بعناصر شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات المركونة وتزوير هياكلها، حيث تم استرجاع خلال العملية 4 مركبات وملفات مزورة وكذا هواتف نقالة مع تحويل عناصر الشبكة إلى الجهات القضائية المختصة.

العملية النوعية التي نفذتها مؤخرا، عناصر الفرقة الجنائية كانت على إثر معلومات وردت لذات المصالح عن وجود عناصر شبكة وطنية تقوم بسرقة المركبات وتزوير هياكلها، لتتحرك الأخيرة وتباشر تحقيقاتها التي مكنت من توقيف 4 أشخاص ينتمون للشبكة تتراوح أعمارهم بين 30 و47 سنة ينحدرون وينشطون عبر الولايات الوسطى من الوطن، مع استرجاع خلال العملية 4 مركبات سياحية نفعية وملفات قاعدية مزورة خاصة بالمركبات، بالإضافة إلى هواتف نقالة كانت تستعمل في عمليات السرقة.

…

اكتشاف مذبح سري ببجاية

فيصل. ن

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي وحجز أزيد من 3 قناطير من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء) ببلدية أميزور بولاية بجاية.

تعود وقائع القضية، إثر معلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور، مفادها وجود شخص يقوم باستغلال مرآب بقرية لمحالي لذبح الدجاج وتوزيعه بطريقة غير شرعية، على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، حيث تم معاينة وجود عتاد خاص بمذبح مع وجود دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء، وبعد الاستفسار مع صاحب المذبح البالغ من العمر 41 سنة عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط، أكد عدم امتلاكه لأي وثيقة، ليتم توقيفه رفقة شخصين يعملان عنده، يبلغان من العمر 20 و25 سنة على التوالي، ينحدران من ولاية بجاية واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وبعد التنسيق مع مفتشية قمع الغش لمديرية التجارة فرع أميزور وطبيب بيطري تابع لمصالح بلدية أميزور، تبين أن الدجاج فاسد وغير قابل للاستهلاك البشري؛ وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة المحجوزة.

…

جرحى في انفجار للغاز ببومرداس

أيوب. ص

أصيب الأربعاء أربعة أشخاص من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة على إثر انفجار لتراكم غاز البوتان داخل منزلهم العائلي بحي اولاد العربي بمدينة خميس الخشنة غرب بومرداس، واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية فإن الحادث لحسن الحظ لم يخلف وفيات ما عدا إصابة 4 أشخاص من نفس العائلة بجروح، وذلك بسبب انفجار لتراكم غاز البوتان داخل المنزل، الأمر الذي تسبب كذلك في خسائر مادية على مستوى المنزل، ليتم تحويل الجرحى وهم 3 رجال وامرأة إلى عيادة متعددة الخدمات بخميس الخشنة من طرف أعوان الحماية المدنية، مع فتح تحقيق حول أسباب الحادث الذي أحدث هلعا وسط سكان الحي جراء دوي الانفجار.

…

كانت تتقاضى 40 مليون سنتيم عن كل مرشح للهجرة

الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” بمستغانم

فيصل. ن

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 6 أشخاص، حسب ما علم الأربعاء من هذا السلك الأمني. وقال ضابط الشرطة نبيل عمراني التابع لفرقة مكافحة تهريب المهاجرين في تصريح لوأج أن القضية جاءت تنفيذا لتعليمة نيابية صادرة عن نيابة محكمة مستغانم تتعلق بفتح تحقيق حول مشتبه فيه (مدبر رئيسي) قام بإيهام ضحاياه وترشيحهم للهجرة السرية انطلاقا من شواطئ مستغانم مقابل مبلغ مالي يقدر بـ400 ألف دج لكل ضحية.

وبينت التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية أن المشتبه فيه التقى أحد الضحايا بولاية ميلة وقام باستدراجه لولاية مستغانم من أجل إبرام الصفقة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وقام رفقة مساعديه باستقباله وإيوائه لمدة يومين قبل أن يفاجأ بغلق هواتفهم النقالة، حسب ذات المتحدث.

وعلى الفور تم تحديد مكان تواجد المدبر الرئيسي وتوقيفه وخلال التحقيق معه واستغلال هاتفه النقال وتفتيشه تفتيشا الكترونيا بموجب إذن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم تم التأكد بأن المعني يقوم بالتدبير للهجرة غير الشرعية من خلال عرض صور فوتوغرافية للوازم الإبحار السري على الضحايا.

واستكمالا للتحقيق، قامت الفرقة وفقا لضابط الشرطة عمراني بتوقيف باقي أعضاء هذه الشبكة الإجرامية وحجز محرك من نوع “ياماها” بقوة 40 حصانا وجهاز تحديد المواقع و3 صدريات نجدة. وبتهم تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة من أجل الحصول على منفعة مالية تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين (20-30 سنة) وتمت إحالتهما أمام نيابة محكمة مستغانم، كما أشير إليه.

…

وضع مشاركين في التجمهر رهن الحبس

الرقابة القضائية لرئيس البلدية الذي حاول الانتحار بسيدي بلعباس

م. مراد

أمر الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة بن باديس بسيدي بلعباس، بوضع رئيس بلدية مزاورو تحت إجراءات الرقابة القضائية برفقة متهمين اثنين، بينما وضع ثلاثة آخرين رهن الحبس المؤقت، على خلفية قضية الاحتجاجات التي أعقبت قرار توقيف المير ومحاولات الانتحار الجماعي من فوق سطح البلدية.

الاحتجاجات شهدها مقر بلدية مزاورو عندما وصل مدير التقنين والشؤون العامة ممثلا لوالي الولاية، لتسليم قرار توقيف المير عن مهامه، ما تبعه احتجاج هذا الأخير وإقدامه على التعري أمام الملأ كأسلوب احتجاجي غريب عن القرار المتخذ ضده، بينما دعمه في احتجاجه عدد من المواطنين الذين اعتدوا على مدير التقنين والشؤون العامة، محاولين تحطيم السيارة التي كان على متنها، ليقتحموا بعدها مقر البلدية ما تسبب في تجميد الخدمة بها، قبل الصعود إلى سطح المقر حاملين كميات من البنزين ومهددين بالانتحار الجماعي برفقة المير، الذي جاء قرار توقيفه بعد متابعته قضائيا، بينما برر احتجاجه بكونه قدم استقالته من منصب رئاسة البلدية قبل اتخاذ قرار تنحيته، وعاش قبلها المجلس حالة من الجمود بعد ما رفض المير وعدد من الأعضاء العمل مع الأمين العام الأسبق، الأمر الذي تبعه تغيير هذا الأخير في سبيل ضمان الخدمة بالمرفق العام، إلا أن ذلك لم يثمر ما أبقى على مصالح المواطنين عالقة إلى أن صدر قرار توقيف المير المتابع في قضية الإطعام المدرسي.

وكان ملف القضية قد أحيل، الثلاثاء، على نيابة محكمة بن باديس بعد إتمام جميع الإجراءات القضائية، وتوبع المير بتهمة التحريض، ليصدر في حقه أمر بوضعه تحت نظام الرقابة القضائية رفقة عضو منتخب بالإضافة إلى متهم آخر، بينما تم إيداع ثلاثة من المتهمين رهن الحبس المؤقت بعد متابعتهم بتهم التجمهر غير المشروع وإهانة هيئة نظامية، وتهمة محاولة الانتحار الجماعي.