أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 01 نوفمبر 2023

تفكيك ورشة لصناعة الأسلحة التقليدية، بائع في صيدلية ضمن شبكة تتاجر في المخدرات

تفكيك ورشة لصناعة الأسلحة التقليدية بباتنة

س. ع

قام أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببريكة بتفكيك ورشة سرية مختصة في صناعة الأسلحة التقليدية والخراطيش مع توقيف شخصين.

وتمت العملية بناء على معلومات تفيد بوجود ورشة سرية لصناعة وحيازة وتخزين الخراطيش والمتاجرة بها بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تشكيل دورية والتنقل إلى منزل المشتبه فيهما، حيث عثر أفراد الكتيبة على 169 ألف كبسولة مستوردة و159 كلغ من مادة البارود و550 كلغ من مادة الكبريت الأصفر و175 كلغ من مادة نترات البوتاسيوم. وكان من بين المحجوزات أيضا مسدس و4 بنادق تقليدية وبندقية صيد عيار 66 ملم وحوالي 300 خرطوشة وأسلحة بيضاء ومواد كيميائية ومعدات مختلفة تدخل في صناعة الذخيرة.

وتم بعين المكان توقيف المشتبه فيهما وحجز كل ما تم العثور عليه داخل الورشة السرية، وينتظر تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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أدين رفقة شركائه بـ12 سنة سجنا

بائع في صيدلية ضمن شبكة تتاجر في المخدرات بوهران

خ. غ

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الثلاثاء، عقوبة 12 سنة سجنا في حق 6 عناصر تنتمي لشبكة إجرامية منظمة تورطت في حيازة، نقل وتخزين مخدرات من نوع كوكايين وكيف معالج، منهم بائع في صيدلية، فيما برأت شخصا آخر من جميع تلك التهم، وقضت غيابيا بمعاقبة المتهميْن الفارين بالسجن المؤبد.

تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 24-03-2022 بوهران، أين تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في المتاجرة في المخدرات، التي ضبطت كمية معتبرة منها مخزنة داخل مسكن يقيم فيه أحد المتهمين، يدعى (ع. إ) بحي كنستال، والذي تعود ملكيته لخالته المغتربة بفرنسا، ويتعلق الأمر بشحنة تزن 94.4 كيلوغرام من الكيف المعالج، و5.30 غرام من الكوكايين، وكذلك وجد في عين المكان كناشا عليه أسماء عدد من الأشخاص ممن كانوا على علاقة بهم، ليتم بعد استغلاله الإطاحة بعدد منهم على التوالي، بمن فيهم عناصر كانت مُعرّفة بأسماء مستعارة، في حين بقى آخرون في حالة فرار، ويتعلق الأمر بزعيم الشبكة المدعو (ق. س) المكنى ب – وليد – والمسمى (ح. ع).

وحسب ما دار أثناء المحاكمة، فإن المدعو (ع. إ) كان قد تعامل مع صاحب البضاعة المتهم الفار (ق. س) عن طريق صديقه المدعو (ب. م. ا)، وهو ما جاء أيضا على لسان هذا الأخير، الذي صرح أن المكنى – وليد – عرض عليه صفقة تخزين المخدرات التي تمكن من جلبها انطلاقا من المملكة المغربية، وهذا عندما كان على متن مركبته بمعية المدعو (ع. إ)، مضيفا أنه رفض ذلك، لكنه اقترح على مرافقه القيام بالمهمة، خاصة أن هذا الأخير كان قد اطلعه على حاجته للمال من أجل تصليح سيارته من نوع – فولكسفاغن بولو -، ليقبل بالعرض في مقابل منحه مبلغ 40 مليون سنتيم، فيما اعتبر المدعو (ب. م. ا) قيامه بتلك الوساطة تم بدون أي مقابل مادي.

أما بخصوص علاقته بباقي المتهمين، فقد صرح المدعو (ب. م) أن المرة التي تعامل خلالها بالمتهم (ب. م. ا) كانت على أساس أن يبيع له مخدرات للاستهلاك الشخصي، وبسبب أنه لم يكن وقتها يمتلك مالا، قال أنه قايضه ببذلة رياضية، ليتعمد في النهاية خداعه، ببيعه كمية من الأقراص المسحوقة لدواء مخفف الحمى والصداع من نوع – براستامول- بزعم أنها مخدرات، وكذلك أنكر أنه هو نفسه المكنى (بيشا)، الوارد اسمه في الكناش سالف الذكر بحجة وجود عدد كبير من الأشخاص يتم نعتهم بذات الإسم، ونفس النفي والتبرير ردده المتهمون (م. م. ن)، (هـ. م)، (ل. ع)، هذا الأخير الذي فسر أيضا تواصله إلكترونيا مع المتهم (ب. م. ا)، لاسيما صورة قطعة المخدرات التي تم ضبطها على جواله، بالقول أنه مستهلك لمادة الكيف، وأن (ب. م. ا) كان يعلم بذلك، بحكم أنه كان معتادا على نقله إلى الملاهي الليلية وتبادل أطراف الحديث على الطريق، كونه يعمل سائقا بدون رخصة، موضحا أن تلك الصورة كان قد أرسلها له في شكل عرض لبضاعته حتى يقتني حاجته الاستهلاكية منها.

في حين أنكر المدعو (ط. ح) علاقته تماما بالملف، مفسرا وجود اتصال له بالمتهم (ب. م. ا)، بالقول أن الأخير قصده بمدينة سعيدة فقط من أجل أن يقتني قارورة غاز مناسبة لسيارته، مشيرا أنه بتاريخ الواقعة كان متواجدا في ولاية الجزائر.

في المقابل، اعتبر ممثل الحق العام التهم ثابتة في حق كافة المتهمين، ليلتمس إدانتهم والحكم على كل واحد منهم بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع التغريم.

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وقعت في ست ولايات

مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 24 في حوادث سير

مراسلون

قُتل ثمانية أشخاص، وأصيب 24 آخرون بجروح، في حوادث سير وقعت الثلاثاء والأربعاء بولاية عدّة. ولقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة آخرون بجروح في حادث مرور وقع الأربعاء بالطريق السريع شرق- غرب على مستوى بلدية بوراشد بولاية عين الدفلى، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية. وأوضح المصدر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت صباح الأربعاء في حدود الساعة 6سا و55 د من أجل حادث انحراف سيارة أجرة واصطدامها بالحاجز الاسمنتي على مستوى الطريق السيار شرق- غرب اتجاه شرق البلاد بالمكان المسمى أولاد عتو بلدية بوراشد.

وخلف الحادث وفاة أربعة أشخاص في عين المكان وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى المؤسسة الإستشفائية العمومية “مكور حمو” بعاصمة الولاية، فيما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، وفقا لبيان الحماية المدنية.

وفي وسط البلاد دائما، أصيب عشرة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثر حادث مرور وقع الأربعاء على الطريق الولائي رقم 5 ببلدية ولتام بولاية المسيلة، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية. ووفق ذات المصدر، فإن “الحادث وقع في منطقة العليق ببلدية ولتام إثر اصطدام سيارة للنقل الجماعي للمسافرين بين الولايات تضمن خط – تمنراست – باتنة بسيارة سياحية، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و45 سنة بجروح”. وأضاف أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإسعافهم وإجلائهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية رزيق البشير ببوسعادة.

وفي النعامة، لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ببلدية مكمن بن عمار، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية للولاية. وتمثل الحادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم 22 على بعد 2 كلم من بلدية مكمن بن عمار بإتجاه بلدية مشرية في إصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة مقطورة مما تسبب في وفاة شخصين يبلغان من العمر 17 و27 سنة بعين المكان، وفق ذات المصدر. وتم إجلاء جثتي الضحيتين من طرف عناصر الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبلدية مكمن عمار.

وخلف مساء الثلاثاء، حادث اصطدام تسلسلي لأربعة عشرة مركبة على الطريق السيار في الشلف، إصابة ثمانية أشخاص بينهم امرأة تم نقلهم في حالة حرجة من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أولاد محمد، الحادثة حسب مصادر “الشروق” وقعت بسبب فقدان سائق شاحنة ذات مقطورة كانت محملة بالبضاعة التحكم في فراملها، فتسببت في اصطدم شاحنتين وسيارة أجرة ومركبات سياحية قبيل الحاجز الأمني بحي المصالحة بالطريق السيار باتجاه العاصمة وهران، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بإسعاف ونقل المصابين على جناح السرعة الى مستشفى أولاد محمد.

وحسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر أن “الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 13 ببلدية سيدي حمادوش إثر انقلاب سيارة، مما أدى إلى وفاة سائقتها بعين المكان وإصابة اثنين من مرافقيه (رجل وامرأة) بجروح متفاوتة الخطورة”. وقد تم نقل جثة الضحية البالغة من العمر 34 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي “عبد القادر حساني” لسيدي بلعباس في حين تم إجلاء المصابين أحدهما في حالة خطيرة إلى مصلحة الاستعجالات بذات المؤسسة الصحية، مثلما تم توضيحه.

كما توفي شخص فيما جرح اثنان آخران إثر حادث اصطدام تسلسلي بين مركبتين سياحيتين وحافلة لنقل المسافرين وقع ببلدية بازر صخرة (شرق سطيف)، حسبما علم الأربعاء من مديرية الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بذات المديرية، الرائد أحمد لعمامرة، أن فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة تدخلت لأجل حادث مرور نجم عن اصطدام تسلسلي بين مركبتين سياحيتين وحافلة لنقل المسافرين من الحجم الكبير على مستوى الطريق الوطني رقم 5 في جزئه الاجتنابي بنواحي دوار الباسحة المتواجد بإقليم بلدية بازر صخرة مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) تتراوح أعمارهم بين 35 و66 سنة بجروح متفاوتة.

وأضاف نفس المتحدث أنه بعد نقل الضحايا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الخثير صروب بالعلمة، لفظ أحد الضحايا أنفاسه الأخيرة. وأفاد ذات المصدر بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف ركاب الحافلة التي كان على متنها 20 شخصا. يشار إلى أن مصالح الأمن، فتحت تحقيقات في الحوادث المذكورة.

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تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات بعنابة

س. ع

قامت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية عنابة بتفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات وحجز 84 غ من الكوكايين و500 غ من المخدرات الصلبة (إكستازي)، حسبما ورد، الأربعاء، في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

كما حجزت هذه الفرقة الأمنية ثلاث آلات وزن إلكتروني وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، حسب ذات البيان الذي أوضح بأنه تم توقيف خمسة أشخاص ينتمون إلى هذه الشبكة في إطار ذات العملية الأمنية، وفق ذات الوثيقة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و34 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة عن جرم “عرض وبيع في إطار جماعة إجرامية مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر”، حسبما تمت الإشارة إليه.

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حجز 4.5 كغ كوكايين و68 ألف كبسولة مهلوسات في بسكرة

عمار. ل

حجزت مصالح الدرك الوطني ببسكرة 4.5 كغ من مادة الكوكايين ونحو 65 ألف كبسولة مهلوسات مع توقيف خمسة أشخاص ومصادرة مركبة في ثلاث عمليات منفصلة.

العملية الأولى نفذها عناصر الدرك بالجهة الجنوبية لعاصمة الولاية بعد توقيف مركبة نفعية على خلفية تلقي معلومات حول استعمالها في نقل كمية معتبرة من مادة الكوكايين، وبوصولها إلى مكان الحاجز الأمني أوقفت للتفتيش، أين عثر بداخلها على كمية 4.5 كغ من الكوكايين وقرابة 48 ألف كبسولة من المهلوسات نوع بريغابالين 300 مغ كانت مخبأة بإحكام وبصدد توجيهها للترويج عن طريق التهريب قبل وقوعها في قبضة الدرك الوطني، أين أحيل ركابها الأربعة على التحقيق.

وفي عمليتين منفصلتين بأورلال تمكنت وحدات الدرك الوطني من حجز 17000 كبسولة مهلوسات على خلفية تلقي معلومات حول نشاط مروجين في المتاجرة بالمؤثرات العقلية ليتم تفعيل خطة محكمة أثمرت حجز الكمية المذكورة مع فتح تحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية.