أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 02 أوت 2023

"مختل" يقتل قريبه المسن، عمليات تخريب تطال الآبار العميقة بتيميمون

طعنات في الرقبة تنهي حياة مدرب كرة قدم

“مختل” يقتل قريبه المسن بباتنة

طاهر حليسي

شيّعت، الثلاثاء، جنازة شيخ في الرابعة والستين من العمر، كان قد تعرّض للقتل من طرف مختل عقليا، معروف في بلدية عين توتة بجنوب باتنة. وبحسب مصدر من عين المكان، فإن الشيخ الضحية خرج مساء قبيل المغرب، مثل سكان البلدية إلى الحي الذي يقطن فيه، وهو حي حمادة، برفقة بعض شيوخ الحي، ليتفاجأ بالشاب المختل عقليا يتقدم منه ويزرع خنجره في صدره، فلقي حتفه متأثرا بالنزيف الذي تعرض له. وأوردت مصادر بأن مرتكب الجريمة، أي الشخص المختل، هو من أقارب الضحية وسبق له أن حاول الاعتداء عليه لكن دون محاولة القتل. وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث، بعد التوقيف التحفظي للفاعل، الذي عُرض على طبيب، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسط مطالب بنقل المختلين الذين يتواجدون في عين التوتة وولاية باتنة عموما، إلى المصحات العقلية لإنقاذهم وإنقاذ الأهالي وتفادي مثل هذه الجرائم المؤلمة.

وفي السياق ذاته، لقي الأربعاء موظف يعمل عون أمن صناعي بمؤسسة “نفطال” بباتنة، ومدرب كرة القدم للأطفال، حتفه متأثرا بطعنات سكين، وجّهها له شاب، داخل محله ببلدية عين ياقوت بشمال ولاية باتنة. وكان الضحية “توفيق.غ”، 52 سنة، متزوج وأب لعدة أطفال، تلقى الطعنة من طرف المعتدي الذي دخل قاعة الألعاب التي يملكها الضحية مصطحبا شقيقه، بعد خلاف بينهما قام خلالها الفاعل بتحطيم لعبتين، وفيما كان الضحية يتحاور مع شقيق المعتدي وجّه له الأخير ضربتين بسكين استقرت الأولى في رقبته فيما أصابت الثانية يده، ولغزارة الدماء، نقل على عجل نحو العيادة متعدّدة الاختصاصات الطبية ببوزوران بباتنة حيث مكث هناك منذ تاريخ الواقعة، ليلة الأحد إلى الاثنين، قبل تحويله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي “بن فليس التوهامي”، وكان أقاربه يأملون في نقله إلى مستشفى عين النعجة غير أن عدم استقرار حالته الصحية المعقدة حال دون تحقيق الرحلة العلاجية. يذكر أن الضحية معروف بحسن أخلاقه وطيبته، كما أنه حائز على شهادة تدريب في كرة القدم من الدرجة الثالثة، وقد شارك في عدة دورات تكوينية داخل البلاد وخارجها.

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الاعتداءات أربكت التموين بالماء الشروب

عمليات تخريب تطال الآبار العميقة بتيميمون

ب. العربي

أقدم مجهولون، مؤخرا، وللمرة الثالثة في ظرف أقل من شهر، على تخريب أحد الآبار العميقة، مفتعلين تذبذبا في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب بمدينة تيميمون. ومسّ التخريب البئر العميقة “ماسين 4” ببوطرقان، الواقعة بحقل الجلب قرب الخزان الرئيسي لمدينة تيميمون المزوّد لوسط المدينة.

وقام مجهولون بكسر أقفال أبواب المنشأة وقطع الكابل الواصل بين المحول وتجهيزات البئر، وسرقة تجهيزات ملحقين أضرار بالمعدات الكهربائية، ليتم بعد اكتشاف عملية التخريب، تبليغ السلطات الأمنية التي باشرت تحقيقا معمّقا في القضية.

وكان مجهولون قد نفذّوا أول اعتداء على البئر العميقة رقم 2 الواقعة بجانب الطريق المؤدي إلى مركز الردم التقني، بحقل الجلب المزوّد لأحياء قوبا وقصور زاوية سيدي الحاج بلقاسم وبني مهلال منتصف شهر جويلية المنصرم، إذ قاموا بتخريب المحول الكهربائي، وقطع الكابل الواصل بين المحول وتجهيزات البئر وسرقة تجهيزات، ما تسبّب في إحداث تذبذب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب على مستوى مدينة تيميمون، وبخاصة في هذه الفترة التي يزيد فيها الطلب على المياه الصالحة للشرب تحت درجة حرارة تفوق الـ48 درجة تحت الظل.

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وفاة غامضة لموال في سكيكدة

إ. بوشليق

علم من مصادر محلية، أنه تم في حدود الساعة السابعة والربع من مساء الثلاثاء العثور على جثّة موال توفي في ظروف غامضة، بالقرب من خزان المياه، الواقع بقرية يزار، ببلدية الشرايع، غرب ولاية سكيكدة، أين كان يرعى أبقاره، وأوضحت مصادرنا، أن مصالح الدرك الوطني لبلدية الشرايع استنفرت عناصرها إثر العثور على جثة الضحية، الذي كان يعمل قيد حياته كراع للبقر بالمنطقة.

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توقيف شاب اعتدى بالضرب على والديه ببجاية

توفيق. ب

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية، خلال هذا الأسبوع، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، بتهمة الاعتداء بالضرب على الأصول.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة شكوى أب وأم يبلغان من العمر 61 و72 سنة يقيمان بحي إحدادن ببجاية ضد ابنهما العاق الذي قام بالتعري أمامهما مرتديا ملابسه الداخلية فقط، وبعد مطالبته بستر عورته، قام بالتهجم عليهما وضربهما مع سبهما وشتمهما وتهديدهما بالقتل، وبعد توقيف المشتبه فيه ومباشرة التحقيق معه، تبين بأنه متعود على تصرفاته اللاأخلاقية داخل المنزل.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية الاعتداء على الأصول متبوع بالسب والتهديد بالقتل، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري، تم إدانته بالسجن 5 سنوات مع غرامة مالية قدرها 200000 دج.

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اعتداءات وتحطيم ممتلكات لترهيب السكان

الإطاحة بعصابة أحياء مدجّجة بالأسلحة النارية في وهران

خيرة غانو

تمكّنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالكرمة في وهران، مؤخرا، من وضع حد لعصابة أحياء، ظلت لفترة تزرع الرعب في أوساط المواطنين، وتقوم بالسطو على ممتلكاتهم، وفي مرات أخرى، تتعمد تحطيمها بالنسبة لضحايا معينين، بغرض فرض سطوتهم وإفزاع من حولهم، وهذا وفق ما ترسمه مخططاتهم الإجرامية في كل عملية اعتداء.

وعن التفاصيل، يشير المكلف بالإعلام لدى فرقة الدرك بالإقليم إلى أن أهداف هذه العصابة كانت مركّزة بشكل خاص على حي الأمير عبد القادر ببلدية سيدي الشحمي، أين تم، من خلال الاستغلال الجيّد للمعلومة الأمنية التي وردت إلى ذات المصالح، تشكيل دورية والانتقال إلى عين المكان، وهناك – يضيف ذات المصدر – تمت محاصرة أفراد الشبكة الإجرامية وتوقيفهم واحدا تلو الآخر، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و35 سنة، ينحدرون من ولاية وهران، وجميعهم مبحوث عنهم من طرف العدالة.

وتم خلال العملية حجز مركبة سياحية من نوع “سيات”، ومبلغ مالي قدره 11 ألف دج، العديد من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام والأنواع، بندقية صيد بحري، هواتف نقالة، بالإضافة إلى ضبط أقراص مهلوسة كان يتعاطاها المتورطون لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في حق ضحاياهم بدم بارد، ليتم تبعا لذلك تقديم كافة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، حول ارتكابهم جملة من التهم، تتمثل في جناية تكوين جمعية أشرار، التحطيم العمدي لملك الغير، تكوين عصابة أحياء، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، وأيضا حيازة أقراص مهلوسة.

وفي عملية أخرى باشرتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك في غضون نفس الفترة، تم استرجاع سيارة سياحية كانت قد تعرضت للسرقة في ظروف مجهولة، ليتم – حسب الرائد يحياوي منور، المكلف بالإعلام لدى ذات الفرقة- استغلال المعلومة التي وردت إلى هذه الأخيرة في قضية الحال، وبناء على نتائج تحرياتها، تم تحديد هوية أفراد العصابة، الذين تبيّن أن جميعهم مسبوقين قضائيا ومعتادين على ارتكاب عمليات إجرامية مماثلة، استهدف بعضها مرتادي الكورنيش الوهراني، ليتم بعد تكثيف الأبحاث، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، الإطاحة بكافة المتورطين، البالغ عددهم 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و35 سنة، جميعهم ينحدرون من ولاية وهران، كما تم أيضا استرجاع المركبة محل السرقة، وتسليمها لمالكها، فيما تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، لمتابعتهم عن جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة في الطرق العمومية.