أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 02 جوان 2021

جريمة قتل، حجز مفرقعات،125 طفل ضحية تعنيف

90 شاطئا بالطّارف!

زلة لسان غريبة وطريفة جدا في الوقت ذاته، تلك التي وقع فيها رئيس حزب الوسيط السياسي، الذي يدخل سباق التشريعيات لأول مرة في تاريخه في ولاية الطارف، إلى جانب أحزاب أخرى جديدة، حيث تلخبطت الأمور عند السيد لعروسي رويبات، خلال تنشيطه تجمعا شعبيا ببلدية بوحجار الحدودية في جنوب الولاية، إذ عدد مقومات وكنوز الطارف الطبيعية، وبدل أن يقول بأن ولاية الطارف تتوفر على شريط ساحلي بطول 90 كلم قال بالحرف الواحد: إن الطارف تتوفر على 90 شاطئا، وبدا عليه التردد والشك بكونه قد ارتكب خطأ، لكنه واصل كلامه، خاصة أنه لا أحد صحح له الخطأ، والأكيد أنه غير مقصود، لأن كل ولايات الشرق الجزائري، لا تتوفر على هذا العدد الهائل من الشواطئ. وللتذكير، فإن الطارف تحصي 25 شاطئا، منها 15 فقط مسموحة للسباحة هذا الموسم.

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تلميذان بالوادي يجتازان “السانكيام” من المستشفى

يوسف رزاق. س

اجتاز تلميذان الأربعاء امتحان نهاية المرحلة الابتدائية، من المستشفى الذي يرقدان به في ولاية الوادي. وقال مدير التربية بالولاية لخضر بركاتي لـ “الشروق”، إنه جرى، فتح مركز إجراء على مستوى المستشفى، لصالح تلميذين مترشحين لامتحان “السانكيام”، ويتعلق الأمر بكل من دردوري يزيد ولحيو شروق، البالغ كلاهما من العمر 11 سنة، حيث امتحنا داخل قاعة خاصة، هيئت لتكون مركز امتحان استثنائي، اعتمد من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات،وتقع القاعة بالجناح الخاص بالأطفال بمستشفى بشير بن ناصر بعاصمة الولاية.

ويضم المركز، حسب المصدر ذاته، رئيسا ونائبا له وحارسين. وبلغ عدد التلاميذ المعنيين بالامتحان في الولاية 20177 تلميذا موزعين على 397 مركزا ويؤطرهم 1207 حارسا. كما تم تخصيص مركز تصحيح بثانوية علي عون.

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شجار بين شابين ينتهي بجريمة قتل بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهد حي الداميات بمدينة المدية، في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء الثلاثاء، جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب يدعى “م. م” يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك بعد شجار نشب بينه وبين شاب آخر من جيرانه انتهى باستعمال سلاح أبيض من الجاني ضدّ الضحية.

وقد هرع سكان الحي وكذا أعوان الحماية المدينة التابعون للوحدة الثانوية لعين الذهب لإسعاف وإنقاذ الضحية، ليتم تحويله بعدها نحو مستشفى محمد بوضياف بالمدية، أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقد تحرك أعوان الأمن سريعا ما كلّل بالقبض على الجاني في محيط الجريمة بالقرب من مكتب بريد حيّ الداميات، وتم اقتياد الجاني إلى مركز الأمن للتحقيق معه في حيثيات القضية ووضعه رهن الحبس المؤقت.

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“أوبيجيي” الدار البيضاء يؤمن محلاته من الغرباء

راضية. م

يواصل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، عمليات تأمين المحلات التجارية غير المستغلة بشكل مؤقت، وذلك تجنبا لأي اقتحام قد يكون من طرف الغرباء لأغراض غير شرعية ودون وجه حق، حيث شهدت العملية التي تم مباشرتها أمس، المحلات المتواجدة بحي 1400 مسكن عمارتي كل من 36، 37 و38، بالإضافة إلى حي 600 مسكن بعمارة 6، 11 و14 ببلدية بابا أحسن.

العملية التي تدخل ضمن البرنامج المعد من طرف الديوان للحفاظ على ممتلكاته من الاستغلال بشكل فوضوي من طرف الغرباء والمنحرفين، تعد تتمة للعملية الماضية التي شملت الأسبوع المنصرم حي 1602 مسكن ببئر توتة بعدما تم اقتحامها منذ مدة دون وجه حق، حيث قام الديوان وقتها باتخاذ إجراءات لتأمين مجموع المحلات التجارية الفارغة عن طريق بناء جدار من الإسمنت أو تلحيم أبوابها مؤقتا تصديا لاقتحامها من جديد.

وتعتبر مثل هذه التدخلات بمثابة متنفس للسكان القاطنين بالأحياء المذكورة، الذين لطالما اشتكوا من تصرفات مقتحمي تلك المحلات.

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بهدف حماية الأراضي الزراعية من الانجراف والطرقات من الفيضانات

صيانة السدود وإعادة النظر في بعضها أولوية بلديات المسيلة

الطيب بوداود

عقدت مؤخرا على مستوى عدة دوائر بالمسيلة وبحضور المجالس الشعبية البلدية، لقاءات ذات الصلة بتشخيص النقائص والحديث عن سير وتجسيد مختلف المشاريع ومدى استهلاك مختلف البرامج التنموية خاصة المتعلقة بالسكن الريفي والأنواع الأخرى من السكن.

وعلى هامش ذلك كان لقطاع لفلاحة جانب مهم، حيث تم التركيز على الأهمية التي تكتسيها عمليات صيانة وحماية مختلف السدود التحويلية المنجزة منذ عقود من الزمن على مستوى عديد الأودية، والأكيد أن هذه السدود في حاجة إلى صيانة وترميم وإعادة نظر في وضعية بعضها خاصة تلك التي أنجزت دون رؤية، الأمر الذي كان وراء ترك عديد الطرقات عرضة لسيول الأمطار – على حد تعبير أحد المنتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية المطارفة- على هامش اللقاء الذي جمع رئيس الدائرة بمنتخبي البلدية المذكورة.

وفي السياق نفسه شدّد ممثلو هذا القطاع على مستوى الدائرة على ضرورة تسوية عديد الملفات الفلاحية العالقة وهذا خدمة، كما أضاف هؤلاء للتنمية الفلاحية، وتماشيا -يتحدث رئيس دائرة أولاد دراج المهدي اكسور- مع التوجهات الاقتصادية للدولة الجزائرية القاضية بتنويع مصادر الدخل الوطني، فإنه أصبح من غير المعقول عدم متابعة وضعية السدود والحواجز المائية، التي لاشك أنها تساهم بشكل كبير في سقي عشرات الهكتارات عبر 5 بلديات.

وعلى هذا الأساس يشير رئيس المجلس الشعبي البلدي، كان لابد من متابعة وضعية مختلف السدود المنجزة عبر إقليم بلدية المطارفة التي تستفيد من عدة أودية عددها لا يقل عن 8 أودية، كوادي رشانة، ولبويرة 1 و2، وغزلية والرياحي، وغيران الثعالب، ووادي الفضة وغيرها من المجاري المائية التي تنبع من سلسلة جبال الحضنة.

يذكر أن بعض المتدخلين أشاروا إلى الأضرار التي أصبحت تحدثها سيول الأمطار، خاصة ظاهرة الانجراف التي مسّت مؤخرا مساحات زراعية عبر عدة بلديات، مع أن هذه الظاهرة –يضيف- لم تكن في السنوات الماضية وهذا -برأي المتدخلين في هذه النقطة- له صلة بعملية تحويل وجهة عدد من الأودية والمجاري المائية .

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تحوّلت إلى وكر للمنحرفين ومرتع للحيوانات

مقابر بجاية تشكو الإهمال والسكان غاضبون

توفيق. ب

عبر عديد سكان مدينة بجاية عن استيائهم من الإهمال الذي طال المقابر بعدما اخفت الأعشاب قبورها وتحوّلت إلى مرتع للزواحف والثعابين السامة، حيث أصبحت دون رعاية وطالها الإهمال.

وفي هذا الإطار، فقد تحوّلت مقبرة سيدي محند امقران، الواقعة بالناحية الشمالية لمدينة بجاية إلى مرتع للمنحرفين والشواذ، وهو الوضع الذي استاء منه سكان الحي وكذا زوار المقبرة الذين يزورون قبور موتاهم للترحم على أرواحهم سواء في المناسبات أو في باقي أيام الأسبوع.

وقد راسلت عديد الجمعيات المحلية السلطات لتطهير المقبرة من هذه المظاهر السلبية التي تسيء إلى حرمة المقابر من طرف منحرفين ومتعاطي المخدرات والخمور، كما يلجأ إليها اللصوص في بعض الأحيان للاعتداء على المارين وخاصة النساء لسلب أغراضهن، ناهيك عن التعدي الصارخ على حرمات الأموات وتكسير شواهد المقابر، وهي نفس الظاهرة التي بدأت تشهدها مقبرة سيدي احمد، حيث طالب سكان بجاية من السلطات المعنية باتخاذ إجراءات ردعية ضد المتسببين في هذه الاعتداءات.

وللإشارة فإن “الشروق ” تناولت هذا الموضوع على صفحاتها عدة مرات، دون أن يجد صدى لدى الذين يتحمّلون المسؤولية تجاه هذه الأماكن.

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حجز مفرقعات وشماريخ داخل محل ببسكرة

م. ع

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بسكرة الثلاثاء، من حجز كمية جد معتبرة من مختلف أنواع المفرقعات والشماريخ النارية، قدرت إجمالا بـنحو 26 ألف وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. عملية حجز تلك الكمية الهائلة من المفرقعات والألعاب النارية الخطيرة، تمت على إثر استغلال عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية للمعلومات التي وردت إليها بشأن قيام صاحب محل تجاري عبارة عن كشك متواجد بوسط مدينة بسكرة، بتخزين كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية، وبعد الحصول على إذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة بسكرة لتفتيش المحل ومسكن المشتبه فيه، أين عثروا بداخله على كمية كبيرة من المفرقعات والشماريخ التي تم حجزها، وتحويل صاحبها إلى مقر الفرقة للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده، تم بموجبه تقديمه أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.

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الجمارك حجزت أكثر من 385 ألف منتج سنة 2020

وأج

أكد المدير الفرعي لمكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، أرزقي هناد الأربعاء بالجزائر العاصمة على حجز 385.714 منتج خلال سنة 2020. وخلال لقاء صحفي نظم على هامش انعقاد الملتقى الدولي السادس حول مكافحة الغش والتقليد من تنظيم مركز التجارة الدولي بالجزائر، أوضح ذات المسؤول أن اجمالي المنتجات المحجوزة منذ 2007 يقدر بـ12.524.640.

ومن بين المنتجات المحجوزة خلال السنة الماضية حسب الفئة، تُمثل المواد التجميلية الحصة الأكبر بـ81.32% والمستلزمات الرياضية بـ14.19% ثم الألبسة بـ2.15% وملحقات الهاتف 2.14% وأجهزة التدفئة بـ0.19%.

وبخصوص مصدر هذه المنتجات، يشير ذات المتحدث إلى أن الصين تأتي في المقدمة بنسبة 98.43%، مقابل 1.56% منتج مقلد وارد من تركيا.

وتلقت مصالح المديرية العامة للجمارك خلال سنة 2020 اجمالي 24 طلب تدخل أفضى لإعداد 24 إشعار بالتقليد. وحسب السيد هناد فإن مصالح الجمارك سجلت منذ سنة 2002 ما لا يقل عن 547 طلب تدخل أفضى إلى 375 إشعار بالتقليد.

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نحو إعادة ترشيح “هيليوبوليس” للأوسكار

ق. ث

يجري استكمال شروط ترشح فيلم “هيليوبوليس” ضمن القائمة المدرجة للمنافسة على جائزة أوسكار في الدورة القادمة.

وأوضح جعفر قاسم، في ندوة صحفية، بحضور بعض ممثلي الفيلم، أن “المشاركة في جائزة أوسكار تخضع لشروط، حيث شرعنا في الشرط الأول، المتمثل في عرض الفيلم في قاعات السينما عبر الوطن. وذلك بفضل المركز الجزائري لتطوير السينما ووزارة الثقافة والفنون”.

وفي ما يخص الشرط الثاني، ذكر مخرج هذا العمل السينمائي الذي تم عرضه بقاعتي السينما “السعادة” ومتحف السينما بوسط مدينة وهران أنه “يتعين الترويج لفيلم هيليوبوليس في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يكون له حظوظ ضمن القائمة الأخيرة للمترشحين لجائزة أوسكار”.

وذكر في هذا الصدد أنه يسعى للترويج للفيلم في أمريكا وأوروبا بمساعدة السلطات المعنية، مؤكدا في ذات السياق أن “الفيلم لا يقتصر على الإخراج والإنتاج وإنما يتطلب أيضا ترويجا واتصالا جيد”.

وردا على سؤال حول توزيع الفيلم التاريخي “هيليوبوليس” خارج الوطن، قال جعفر قاسم إن “هذا العمل السينمائي الذي موله المركز الجزائري لتطوير السينما مائة بالمائة، ليس له شريك أجنبي، لذا يتعين علينا البحث عن موزعين في الخارج”، معربا عن أمله في عرض هذا الفيلم في الخارج، علما أنه يحمل ترجمة كتابية باللغات العربية الفصحى والفرنسية والإنجليزية، ما سيساعده على المشاركة في المهرجانات الدولية للتعريف بجزء من تاريخ الجزائر منها مجازر 8 ماي 1945 الدامية.

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بينما تورط 85 طفلا في قضايا سرقة واعتداءات

125 طفل ضحية تعنيف واغتصاب وجرائم إلكترونية بعين الدفلى

م. المهداوي

سجلت مصالح أمن ولاية عين الدفلى، في إطار مهامها المتعلقة بحماية الطفولة، خلال سنة 2020 وخلال ثلاثة الأشهر الأولى من السنة الجارية 210 قضية، منها 125 قضية راح ضحيتها أطفال قصر من الجنسين، بينما أحصت ذات المصالح 85 قضية تورط فيها قصر منها 40 قضية تندرج ضمن إطار الجريمة الإلكترونية، ما يتطلب تدخل الأولياء لمرافقة ومراقبة أبنائهم، دون إلقاء الحبل على الغارب بحجج واهية، تجنبا للمشاكل التي قد يجلبونها لأنفسهم دون علم بخطورتها.

وبحسب مكتب الإعلام والعلاقات العامة للأمن الولائي، فقد سجلت خلال السنة الماضية 109 قضية راح ضحيتها أطفال من الجنسين. وتمثلت هذه القضايا في57 طفلا تعرضوا للعنف العمدي، و39 طفلا قاصرا تعرضوا للفعل المخل بالحياء، فيما تعرض 3 قصر للإبعاد و4 آخرون لسوء المعاملة، بينما تم تسجيل 9 قضايا أخرى مختلفة. في حين عرف الثلاثي الأول من السنة الجارية معالجة 16 قضية، تمثلت في قضيتين سجلتا لأجل الفعل المخل بالحياء، و7 أخرى تخص قصرا تعرضوا للعنف العمدي، و3 تعرضوا للإبعاد، بالإضافة إلى 4 قضايا أخرى.

بالمقابل، تورط بعض الأحداث في عدة قضايا. وفي هذا الإطار، سجلت مصالح أمن ولاية عين الدفلى خلال السنة المنصرمة، 34 قضية تورط فيها 42 قاصرا تمثلت في 9 قضايا سرقة، وقضية تتعلق بمحاولة القتل العمدي، إضافة إلى 14 قضية ضرب وجرح عمدي، بينما ضبط 3 قصر متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء، وتورط 4 آخرون في الفعل المخل بالحياء وضبط 3 قصر متلبسين بحيازة واستهلاك المخدرات، في حين سجل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 11 قضية تورط فيها 13 قاصرا منها قضية واحدة تتعلق بمحاولة القتل العمدي، وأخرى لأجل إهانة هيئة نظامية، وسرقة، إلى جانب 3 قضايا تخص الضرب والجرح العمدي، فضلا عن 5 قضايا تتعلق بحمل أسلحة بيضاء محظورة.

كما تم خلال السنة الماضية تسجيل 26 قضية تتعلق بالجريمة المعلوماتية، فيما تم تسجيل 14 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تمثلت في النصب، التحريض على فساد الأخلاق، المساس بحرمة الحياة الخاصة، التشهير والابتزاز.

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سقوط طالبة من شرفة إقامة جامعية بتبسة

ب. دريد

سقطت طالبة من شرفة في الطابق الثاني لإقامة جامعية في تبسة، الأربعاء، ما عرّضها لإصابات خطيرة. ووقعت الحادثة، التي لم تعرف ظروفها، بالحي الجامعي إبراهيم مكاحلية، حين تعرضت الضحية البالغة من العمر 22 سنة للسقوط، وجرى إجلاؤها إلى المستشفى في حالة خطيرة، من طرف الحماية المدنية. وأصيبت الفتاة التي كانت تجتاز اختبارات السدادسي الثاني، على مستوى الحوض والظهر، والساقين. وباشرت مصالح الأمن الحضري الخامس، تحقيقا في الواقعة.

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العثور على جثة الغريق المفقود بساحل سكيكدة

إسلام. ب

عثرت، الأربعاء، فرق الغطس التابعة للحماية المدنية، على جثة الغريق المفقود بعد ثمانية أيام من البحث المتواصل، حيث عثر على جثة الشاب، قرب موقع غرقه، بشاطئ واد ريغة ببلدية فلفلة، بولاية سكيكدة، وهو شاطئ صخري.

ويقطن الضحية، البالغ من العمر 26 سنة، في ولاية ميلة. ويعد سادس ضحية لحوادث الغرق بالولاية، في الفترة الأخيرة، وكلها حالات لشباب قدموا من ولايات داخلية.

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شاب يمزق جسده ويغلق طريقا وطنيا بتيزي وزو

ر. م

أقدم، صبيحة الأربعاء، شاب عشريني على غلق الطريق الولائي رقم 128 الرابط بين مدينة تيزي وزو وتيرمتين، في المكان المسمى وادي فالي، مستعملا الحجارة وأخشابا، ومانعا عبور المركبات، التي اضطر سواقها إلى العودة أدراجهم، وسلك طرق أخرى.

وكان الشاب أثناءها يمزق جسده بوساطة آلة حادة وهو في حالة هستيرية، كما قام برشق السيارات بالحجارة.

وقد تمت السيطرة على الشاب، وأجلته الحماية المدنية إلى المستشفى، كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة.