أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 02 فيفري 2022

حجز كمية من الكيف، شاحنة تقتل طفلا، حجز 10 أطنان من الأعلاف

شاحنة تقتل طفلا بالجلفة

نورين ع

لفظ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات أنفاسه الأخيرة، الأربعاء، بعدما دهسته شاحنة بمنطقة ريفية تسمى مقطع الوسط ببلدية عين الإبل جنوب الجلفة، وتدخلت وحدات الحماية المدنية بعين الإبل قصد تحويل جثة الطفل إلى مصلحة حفظ الجثث.

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حجز كمية من الكيف وتوقيف 3 عناصر بسطيف

سمير مخربش

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، الأربعاء، من حجز 10 كلغ من الكيف المعالج، وتوقيف عصابة تتكون من 3 أفراد، من بينهم امرأة تنشط في ترويج المخدرات.

العملية قامت بها فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية سطيف، التي نجحت في تفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويج المخدرات، والتي ضبط 3 عناصر منها متلبسين بنقل الكمية المذكورة على متن سيارة سياحية. ليتم اقتياد المتهمين إلى مركز الشرطة، وتحرير ملف جزائي ضدهم وإحالتهم على الجهات القضائية.

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بسبب شح الأمطار والطرق التقليدية في جنيه

انخفاض محسوس في إنتاج الزيتون هذه السنة ببجاية

توفيق. ب

شهد إنتاج الزيتون بولاية بجاية هذه السنة، انخفاضا محسوسا، وذلك بسبب شح الأمطار وندرة منابع الري، وهي الوضعية التي تنذر بارتفاع أسعار زيت الزيتون والذي سيتعدى الـ800 دينار للتر الواحد.

ورغم توفر أشجار الزيتون وغراستها على مساحة تقدر بآلاف الهكتارات بولاية بجاية وعبر معظم المناطق الجبلية المترامية الأطراف على طول الساحل الغربي في اتجاه شواطئ بوليماط والساكت، إلا أن تأخر سقوط الأمطار هذه السنة والحرائق التي ضربت عدة مناطق بالولاية خلال الصائفة الماضية، أدى إلى اصفرار أوراق أشجار الزيتون ما انعكس على حجم حبة الزيتون، وكذا المحصول، حيث لم يتعد الـ65 بالمائة، بحسب أصحاب المهنة.

وفي هذا الإطار، أوضح بعض الفلاحين في حديث مع “الشروق” أنه بالإضافة إلى الأسباب السابق ذكرها لتراجع منتوج الزيتون، هناك أيضا أسباب تتعلق باستعمال الطرق التقليدية في جني المحصول على وجه الخصوص، حيث يتم إسقاط حبات الزيتون بأدوات لا تتناسب مع عملية الجني، وهو ما يؤدي إلى إتلاف الزيتون، مضيفين أنه في ظل غياب استراتيجية واضحة لدعم هذا المنتوج سيبقى مردود إنتاج الزيتون مرهونا بما تجود به الطبيعة، إضافة إلى الوضع الذي آل إليه قطاع الفلاحة عموما وزراعة الزيتون خاصة مشيرين في هذا السياق إلى أنه في حال لم يتم وضع خطط استعجالية للحفاظ على الثروة الطبيعية، فإنه سيسجل ضعف في الإنتاج إلى درجة تجعلنا نلجأ إلى الاستيراد من الخارج.

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حجز 20 كلغ من المخدرات على الطريق السريع بقسنطينة

عصام بن منية

تمكن أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار شرق ـ غرب للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين بقسنطينة، من إحباط محاولة ترويج قرابة 20 كلغ من المخدرات وتوقيف صاحبها البالغ من العمر 64 سنة، مع حجز سيارته.

العملية تمت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات الدقيقة التي وردت إلى مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، بشأن وجود سيارة سياحية على متنها كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج، قادمة عبر الطريق السيار شرق ـ غرب باتجاه إحدى الولايات الشرقية المجاورة، وبالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، تم وضع خطّة محكمة تمكن على إثرها أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار للدرك الوطني، من توقيف السيارة المشبوهة ومراقبة وثائقها، وإخضاعها للتفتيش الدقيق بالاستعانة بالثنائي السينوتقني، ما مكّن من العثور على صفائح المخدرات التي يقدر وزنها الإجمالي بـ19.5 كلغ من الكيف المعالج، والتي كانت مخبأة بإحكام داخل محرك السيارة.

ليتم على الفور حجزها وتحويلها رفقة السيارة وصاحبها إلى فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات تتمثل في الكيف المعالج، من المنتظر أن يتم تقديمه بموجبه أمام العدالة خلال الساعات القادمة.

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حجز 10 أطنان من الأعلاف الموجهة للمضاربة بالشلف

إبراهيم.ج

تمكنت مؤخرا مصالح الدرك الوطني بعين مران في الشلف، من حجز كميات معتبرة من الأعلاف دون فوترة، أين تم حجز 200 كيس من مادة النخالة بسعة 50 كلغ للكيس.

العملية تمت حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، بناء على مراقبة مبرمجة للإقليم، أين تم توقيف شاحنتين من نوع هيونداي ورونو، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بهما وتفتيشهما، تبين أن المالك ينقل على متنهما حوالي 200 كيس من مادة النخالة دون فاتورة، وقد فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين مران تحقيقا يظل متواصلا بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، فيما تم تسليم المحجوزات للجهات المعنية، خاصة وأن مادة الأعلاف على اختلاف أنواعها تشهد طلبا غير مسبوق من قبل الموالين بالمنطقة، والجفاف الذي تعرفه المنطقة أثر سلبا وبشكل ملحوظ على عملية تربية المواشي.

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أموال مقابل شهادات غير معترف بها

مؤسسات تكوينية تحتال على الشباب بجيجل

ب.منى

حذرت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بولاية جيجل، من وجود مؤسسات تكوينية تعتمد الاحتيال والتضليل، من أجل جذب الشباب الباحث عن تأهيل مهني والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تسليمهم شهادات تكوين غير معترف بها. ونبهت مديرية التكوين بالولاية إلى وجود مؤسسات تكوينية غير معتمدة من طرف وزارة التكوين والتعليم المهني، تقوم بالترويج عن طريق إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عرض تكوينات متوجة بشهادات وتكوينات تأهيلية بمدة قصيرة، واصفة الأمر بالنصب والاحتيال الذي تتعرض له فئة واسعة من الشباب الباحث عن تأهيل مهني، ممن يجدون أنفسهم في النهاية متحصلين على شهادات لا تصلح للتوظيف وغير معترف بها من طرف الهيئات الحكومية، ولا تقبل في الملفات المقدمة لأجهزة الدعم المعتمدة من طرف الدولة.

وأكدت مديرية التكوين، أن المؤسسات العمومية للتكوين المهني، هي الجهة الوحيدة التي تمنح شهادات تأهيلية أو متوجة بشهادة دولة، ولا يحق لأية مؤسسة خاصة منح هذا النوع من الشهادات. يذكر أن قطاع التكوين المهني والتمهين بجيجل، يتيح أكثر من 4500 منصب بيداغوجي في مختلف أنماط وأجهزة التكوين خلال دورة فيفري، مع برمجة 1290 منصب ضمن التكوينات التأهيلية منها 660 في الدروس التأهيلية، حيث يضمن القطاع مجموعة من التخصصات التي تتماشى مع متطلبات سوق الشغل بالولاية، فضلا عن ادراج سبعة تخصصات جديدة خلال هذه الدورة، منها تسيير واقتصاد الماء، طرق وتنظيم ورشة بناء، مفتت في المناجم، إنتاج الفواكه، وصيانة مركبات الوزن الخفيف.

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4 سنوات حبسا للمضاربين بالسميد في سكيكدة

إسلام .ب

أصدرت، الأربعاء، محكمة قسم الجنح بسكيكدة، وبعد المثول الفوري، حكما يقضي بإدانة مالك محل غذائي متخصص في بيع مادة السميد ومسيره، بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات لكل منهما مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف د.ج، على خلفية متابعتهما بتهمة المضاربة غير المشروعة بالرفع المصطنع في أسعار السلع والبضائع متمثل في مادة السميد الغذائي، الشراء بدون فوترة.

وتعود حيثيات القضية إلى الثلاثاء بعد حجز الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية سكيكدة، أزيد من 380 كلغ من مادة السميد الغذائية، كانت موجهة للبيع عن طريق المضاربة على مستوى محل تجاري بمدينة سكيكدة، وتم ذلك إثر استغلال معلومات من قبل ذات المصالح، ليتم على إثرها التنقل لمحل المعني ومعاينة زيادة غير شرعية في الأسعار في مادة السميد، بالإضافة إلى شراء من دون فاتورة، واستلام فوارق مخفية للقيمة، الهدف منها التهرب وتفادي الرقابة المفروضة من طرف الهيئات والأعوان المخولة قانونا، ليتم أخذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين، هذا وتدخل هذه العملية في إطار المخطط الأمني لمصالح الشرطة بسكيكدة للحد من ظاهرة المضاربة غير المشروعة خصوصا في السلع الغذائية.

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عُثر بحوزته على 1200 قرص

الحبس النافذ لمغترب يروّج المهلوسات بالجزائر

أحسن حراش

أدانت محكمة الجنح بالأخضرية في البويرة أحد المغتربين في الأربعينات من العمر بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات بعد متابعته بتهمة ترويج المؤثرات العقلية وسط الشباب، أين ضبطت بحوزته بعد توقيفه أكثر من 1200 قرص مهلوس إضافة إلى مبلغ مالي فاق 220 مليون سنتيم من العملية الوطنية و9100 أورو.

تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة الجنح تعود إلى الشهر الفارط، أين أوقفت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأخضرية بناء على معلومات مسبقة، شخصا أربعيني وهو مغترب بأوروبا كان في حينها بالقرب من منزله العائلي ليلا، حيث عثر بحوزته خلال تفتيشه وتفتيش سيارته السياحية من نوع فولكس فاكن المرقمة بالخارج، على كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي من عائدات ترويجه لها، لتواصل عناصر الفرقة الأمنية تحرياتها وبالتنسيق مع مصالح النيابة، تم تفتيش منزله العائلي، أين تم العثور على كمية أخرى من المهلوسات والمبالغ المالية إضافة إلى توقيف شركاء له وهم 3 أشخاص في الأربعينات من العمر، لتبلغ كمية المحجوزات 1285 قرصا مهلوسا وكمية من القنب الهندي، إضافة إلى 220 مليون سنتيم و9100 أورو من عائدات ترويجه للسموم وكذا سيارته المستعملة في ذلك.

وبعد استكمال مجريات التحقيق، تم تحويل ملفه إلى الجهات القضائية المختصة التي أدانته خلال جلسة المحاكمة بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات مع مصادرة كل المحجوزات.