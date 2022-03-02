أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 02 مارس 2022

العثور على جثّة، الإطاحة بعصابة المؤثرات العقلية

العثور على جثّة مجهول أسفل جسر بقسنطينة

ع. بـن منـية

لقي، مساء الثلاثاء، شاب، يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، بعد سقوطه من أعلى جسر سيدي مسيد، وحسب مصالح الحماية المدنية فإن أعان الحماية المدنية تدخلوا في حدود الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، لأجل انتشال جثّة شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، متوفيا في عين المكان إثر سقوطه من أعلى جسر سيدي مسيد إلى مجرى وادي الرمال، ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، لإخضاعها للتشريح وتحديد هوية صاحبها.

في وقت باشرت فيه مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة التي تعتبر واحدة من عشرات حوادث السقوط المفاجئ التي أغلبها يتعلق بحوادث انتحار تشهدها جسور قسنطينة على مدار أيام السنة، لأشخاص من مختلف الأعمار ومن الجنسين، بعضهم لازالوا مجهولي الهوية، حيث يقدمون ودون سابق إنذار بتنفيذ عمليات الانتحار والإلقاء بأجسادهم من أعالي الجسور إلى الأسفل ما يتسبب في وفاتهم.

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أكثر من 20 منها تقطن داخل خيم منذ أشهر

مساع للتكفل بالعائلات المطرودة بالشارع في الرويبة

راضية مرباح

شرعت بلدية الرويبة في العاصمة في مساع حثيثة لإيجاد أسرع الحلول لانتشال ومساعدة العائلات المطرودة والمشردة بالشارع منذ أكثر من 7 أشهر بمواقع مختلفة بالبلدية، منها تلك التي نصبت خيما بموقع سكناتها المهدمة بالحي الفوضوي بالمنطقة الصناعية التي تعرضت خيم بعضها للاحتراق بعد حادثة انفجار قارورة لغاز البوتان، فضلا عن 3 عائلات مطرودة من سكن وظيفي لمؤسسة تربوية، وذلك من خلال التواصل مع رئيسة المجلس الولائي التي وعدت بمساعدة العائلات ووقوفها شخصيا على الملف.

وقال النائب ببلدية الرويبة، المكلف بالنظافة والصحة والبيئة، لكروز وحمد، لـ”الشروق”، إنه تنقل رفقة رئيس البلدية إلى مقر المجلس الشعبي الولائي مؤخرا، لنقل انشغال العائلات المشردة في الشارع بعد تلقيها قرار الطرد، لاسيما التي تعرضت خيمها للاحتراق جراء النيران التي أتت على أغراضها بموقع المنطقة الصناعية، حيث يعاني أبناؤهم من البرد في عز الشتاء، مؤكدا أن رئيسة المجلس وعدتهم بالمساعدة والنظر في القضية التي ستقف شخصيا على الملف المتواجد حاليا على مستوى الولاية، ضمانا لإسكان تلك العائلات المشردة.

وتنتظر أكثر من 20 عائلة قذفتها الأقدار بأن تعيش في الشارع بعد تطبيق قرار الطرد في حقها، بفارغ الصبر، تدخل السلطات الولائية، لانتشالها من حالة الضياع التي فرضت عليها.

من جهة أخرى، فإن 18 عائلة منها كانت تقطن الحي الفوضوي بالمنطقة الصناعية للرويبة، أجبرت على تنصيب خيم بالموقع الذي طردت منه وهدمت سكناتها بعدما ضاقت بها كل السبل لإيجاد حلول لوضعها وإنقاذ نفسها من الضياع، داخل خيم نصبت من الأغطية والبلاستيك، أين تغيب مختلف متطلبات العيش بعدما أصبح البرد ينهش أجسام الأطفال، لتنزل عليهم حادثة انفجار قارورة الغاز مؤخرا كالصاعقة لتزيد من آلامهم، وهي الظروف القاسية ذاتها التي تعيشها عائلة اوغليس المتكونة من 3 عائلات بمجموع 11 فردا، تواجه ومنذ أكثر من 7 أشهر أقسى أيام حياتها بعدما طبق في حقها قرار الطرد من السكن الوظيفي الذي عاشت فيه منذ الثمانينيات بثانوية عبد المؤمن بالرويبة.

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تؤدي إلى تسربات في الغاز وانقطاع تزويد الزبائن

تعديات على المنشآت الغازية تسبب حوادث مميتة وخسائر فادحة

أحمد عليوة

تسببت التعديات المتكررة على المنشآت والقنوات الغازية، وعلى رأسها عمليات الحفر دون احترام مسافات محيط الحماية أو الرجوع إلى الجهات المختصة، والتي بلغ عددها 101 حالة في سنة 2021، و7 تعديات مع بداية السنة الجارية، في 61.58 بالمائة من الانقطاعات في التزود بالغاز الطبيعي، ناهيك عن تسببها في حوادث مميتة راح ضحيتها أشخاص وعائلات بأكملها.

وبحسب المصالح التقنية لاستغلال القنوات الغازية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد التابعة لناحية توزيع الجزائر، فقد أدت هذه الحوادث المختلفة على المنشآت الغازية إلى تسجيل خسائر مادية معتبرة للمديرية، من أجل استبدال ما تضرر من هذه التعديات التي تكون في غالبية الأحيان من طرف شركات خاصة وأخرى عمومية للحفر على حد سواء، إضافة إلى طول المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الأعطاب من أجل إصلاحها وإعادة تزويد الزبائن فردا فردا، مع احترام كل القواعد الأمنية والتقنية المعمول بها بالنسبة لمادة الغاز الطبيعي من طرف أعوان مختصين ومؤهلين لفعل ذلك.

واعتبرت المصالح ذاتها أن التدابير الأمنية مهمة وصارمة في مثل هذه التدخلات في إصلاح التعديات وغيرها، مقارنة بما يمكن أن تحدثه حوادث الغاز من خسائر مادية جسيمة في حالة الانفجارات التي تسببها التسربات كنتيجة للتوصيلات الداخلية غير المطابقة للشروط التقنية المعمول بها من طرف المؤسسة، بالرغم من الحملات التحسيسية التي باشرتها المديرية بشكل مكثف ومتواصل، ودون الرجوع إلى المختصين في المجال، مما ينعكس سلبا على صورة المؤسسة التي تعمل جاهدة من اجل تقديم نوعية واستمرارية في الخدمات.

ودعت مديرية توزيع بلوزداد زبائنها وجميع المؤسسات العمومية والخواص للتحلي بروح المسؤولية والحس المدني حفاظا على الأرواح والمنشآت، أن يقوموا بالتبليغ عن أي عملية حفر قبل البدء فيها أو تسربات غازية حتى تتمكن مصالح التوزيع من التدخل بشكل سريع وفعال عن طريق الاتصال بالمركز الوطني للاتصالات على الرقم 3303 أو التقرب من المديريات أو الوكالات التجارية التابعة لناحية توزيع الجزائر.

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الإطاحة بعصابة المؤثرات العقلية بفوكة في تيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة فوكة في ولاية تيبازة، من الإطاحة بعصابة من 7 أشخاص كانوا بصدد ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الشباني، على مستوى أحياء مدينة فوكة، حيث ضبطت بحوزتهم كميات معتبرة من المهلوسات والمخدرات وأموال من عائدات المتاجرة بها .

العملية جاءت استغلالا للمعلومات الواردة لمصالح الأمن حول نشاط العصابة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة، مكنت من توقيف المتورطين وحجز 3106 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ، كمية من الكيف المعالج من نوع القنب الهندي، قدر وزنها بـ 715 غ، مبلغ مالي مقدر بـ 157 مليون سنتيم من عائدات الترويج، 7 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، مركبة سياحية ودراجة نارية كانتا تستعملان من قبل عناصر الشبكة في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، و7 هواتف نقالة. وتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام النيابة المختصة محليا .

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حجز سلاح وذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة بالمدية

ب. عبد الرحيم

ضبط أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية سيدي زهار جنوب شرقي المدية، بندقية صيد من نوع “بينلي” صنع إيطالي ذات ماسورة واحدة نصف آلية عيار 12 ملم و9 خراطيش مملوءة من نفس العيار، وذلك بحوزة شخص تم توقيفه على متن سيارته وتفتيش هذه الأخيرة.

وبعد طلب الرخصة من المعني صرح بأنها ليست ملكا له مما تطلب حضور المعني الثاني الذي أكّد ملكيته للسلاح وأنه غير مرخص ولا يحوز أيّ وثيقة قانونية تسمح له بتملكه أو استعماله ليتم بعدها إعداد محضر بذات الخصوص وتقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني سليمان عن جنحة حيازة سلام من الصنف الخامس وذخيرة دون رخصة.

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هلاك تلميذة وإصابة شاب داخل محول كهربائي بالطارف

سعاد. ك

اهتزت بلدية الذرعان بولاية الطارف، مساء الثلاثاء، على وقع فاجعة وفاة تلميذة في الطور المتوسط بصعقة كهربائية داخل خزانة مولد كهربائي، وإصابة شاب آخر بحروق خطيرة، تم إسعافه ونقله على إثرها من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالذرعان إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة متعددة الخدمات بالذرعان، أين ارتأى الأطباء ضرورة تحويله إلى مصلحة معالجة الحروق بمستشفى ابن سينا بعنابة، فيما تم تحويل جثّة الفتاة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة.

الحادثة الأليمة وقعت في حدود الساعة الثانية والنصف من نهار الثلاثاء، عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 14 سنة التي تدرس في السنة الرابعة متوسط وكذا الشاب البالغ من العمر 23 سنة، داخل خزانة المولد الكهربائي المتواجد بجانب المكتب البريدي ببلدية الذرعان، أين وقعت شرارة كهربائية، تسببت في تفحم الفتاة الضحية وإصابة الشاب بحروق وصفت بالخطيرة.

وحسب ما ذكرت بعض المصادر، فإن الضحيتين يكونان قد لجآ للاختباء داخل خزانة المولد الكهربائي، بعد التساقط الغزير للأمطار التي حاصرتهما، دون مراعاتهما للخطر الذي كان يحيط بهما، ويتسبب في وفاة الفتاة وإصابة الشاب.

في انتظار ما ستسفر عنه تحريات وتحقيقات المصالح الأمنية بشأن هذه الحادثة الأليمة.

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دعوات إلى السائقين لالتزام الحذر

وفاة طفل وجرح 11 شخصا في حوادث جراء التقلبات الجوية بباتنة

طاهر حليسي

توفي، الثلاثاء، طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وأصيب أربعة آخرين بجروح، بالمخرج الشرقي لقرية الشعبة بلدية وادي الشعبة، على الطريق الوطني رقم 77 الرابط في جزئه بين بلديتي باتنة ومروانة. ووقع الحادث المميت إثر انحراف سيارة من نوع بيجو 301، بسبب تردي الأحوال الجوية الناجمة عن أمطار وثلوج كانت تساقطت بغزارة مخلفة صعوبة كبيرة في الحركة.

كما أصيب 6 أشخاص آخرون بجروح في حادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة في شطره الرابط بين بلديتي عيون العصافير وتازولت. ونجم الحادث عن اصطدام متسلسل بين شاحنة صغيرة نوع شيري، التي انحرفت واصطدمت بسيارة نوع طويوطا ياريس ثم بسيارة شفرولي أفيو كانتا قادمتين من الاتجاه المعاكس.

وأصيب شخص واحد، في حادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 86 الرابط بين بلديتي باتنة وسريانة، قرب غابة بلزمة بلدية جرمة، بعد أن فقد سائق سيارة سياحية من نوع بيجو 207، السيطرة على مركبته في منعرج خطير جراء السرعة ولزوجة الطريق، ليصدم من نوع رونو 19 قادمة في الاتجاه المعاكس.

وكانت مصالح الدرك حذرت أمس بعد وقوع هذه الحوادث المتتالية سائقي السيارات من استعمال السرعة المفرطة في ظل التقلبات الجوية المسجلة في اليومين الماضيين، وفي ظل التغيرات المنتظرة في الأيام القليلة القادمة بقدوم تقلب جوي أطلسي يمتاز بالأمطار والبرودة والثلوج والجليد، خاصة في المرتفعات الجبلية الكثيرة بالولاية.

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حالة استنفار عقب اختفاء غامض لشاب ببومرداس

رانية.م

وسعت قوات الأمن مرفقة بمصالح الحماية المدنية ومتطوعون قدموا من مختلف مناطق ولاية بومرداس والولايات المجاورة، الأربعاء، نطاق عمليات بحثها عن الشاب “ع.سعيد” البالغ من العمر 33 سنة، الذي اختفى منذ السبت المنصرم، حيث أفادت عائلة المعني أن ابنها الذي يشتغل تاجرا، غادر المنزل العائلي الكائن بمزرعة “مشيري” في سي مصطفى بولاية بومرداس، صبيحة السبت كعادته متجها للعمل، ومنذ ذلك الحين لم يظهر عليه اثر، وأضافوا في تصريح لـ”الشروق”، أن وثائقه الشخصية لم تكن بحوزته، وان الشاب يتمتع بكامل قواه العقلية، ما دفعهم للإبلاغ عن اختفائه ومباشرة عمليات البحث، حيث توسعت أمس إلى البحث في البرك والسدود المتواجدة في المنطقة، التي تعرف حالة استنفار قصوى.

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سطوا على الألياف البصرية

لصوص يقطعون الانترنت عن وسط مدينة باتنة

طاهر حليسي

شهدت عدة أحياء بمدينة باتنة بما فيها وسط المدينة تذبذبا في خدمة الأنترنت طوال ساعات من نهار الثلاثاء، ما تسبب في تعطل شبكة أحد متعاملي الهاتف النقال، وهو ما خلف حالة من التذمر، لدى متعاملين وتجار ومكاتب خدمات تعتمد على هذه الخدمة في أداء وظائفها اليومية.

وكان سبب ذلك الانقطاع سرقة عدة أمتار من كوابل ألياف بصرية، بعد ما تسلل لصوص بالقرب من بازار نجمة، وسرقوا كمية من الكوابل النحاسية، مقتلعين في الطريق قرابة 10 أمتار من الألياف البصرية، متسببين في اضطراب كبير امتد على طول الشبكة التي تمر عبر الخط الثاني بين باتنة والمسيلة، غير أن أعوان مصالح الصيانة لاتصالات الجزائر أعادوا الوضع إلى نصابه.

وتشهد الولاية أعمال سرقة واستفحال لعصابات اللصوص الذين يستهدفون بالأساس كل ما تقع عليه العين من كوابل نحاسية وبالوعات حديدية وأنابيب بلاستيكية، وعدادات الكهرباء والماء ومغاليقها، بغرض بيعها لتاجر الخردوات والحديد والنحاس. وتكبدت مديرية الجزائرية للاتصالات خسائر جمة بسبب السرقات المتكررة للكوابل، ما يضطرها لأعمال صيانة باللجوء لمخزونها، غير أن الاستفحال الكبير لعمليات السرقة التي تقوم بها عصابات النحاس قد يؤدي إلى التوقف عن أعمال الترميم والصيانة، في انتظار مقاربة أمنية لمصالح الشرطة والدرك لتجفيف عصابات النحاس التي أتت على الأخضر واليابس، أمام العدد المتعاظم لشكاوى المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

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تسجيل 10 حوادث في ظرف شهر

مجهولون يخربون بساتين الأشجار المثمرة بالشلف

م.قورين

تسود موجة استياء، وسط سكان بني راشد بالشلف، جراء توسع ظاهرة قطع الأشجار بمختلف أنواعها وثمارها، من قبل مجهولين، حيث راح ضحيتها مؤخرا، أزيد من عشرة فلاحين عبر مختلف مناطق البلدية، بكل من دوار أولاد يوسف والعليات وأولاد احمد والرمالي، وحسب ما أفاد به العديد من الضحايا للشروق، فإنهم تكبدوا خسائر كبيرة فاقت 300 شجرة بمزارعهم خلال فترة تقل عن شهر، حيث استهدف هؤلاء المجرمون، أشجار الزيتون والكروم، ومؤخرا تعرض بستانان فيهما أزيد من 50 شجرة ليمون وزهاء 130 شجرة زيتون للقطع، وحتى أشجار الزينة والتوت على امتداد بعض محاور طرقات مداخل المدينة لم تسلم من همجيتهم.

واستبعد الفلاحون فرضية صراعات عائلية أو قبلية بين ساكنة المنطقة، والتي تكون وراء استفحال الظاهرة، التي باتت تستهدف مصدر رزقهم.

بدوره رئيس البلدية، أكد استفحال هذه الظاهرة التي أصبحت تتحدى سكان المناطق الريفية وتهددهم في مزارعهم، وأشار رئيس البلدية إلى أن العديد من الضحايا لا يقومون بتقييد شكاوى أو إشعار الجهات الوصية حول تعرض أشجارهم للقطع، إلا أن مصالح البلدية تقوم بمرافقة المتضررين وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن لوضع حد لهؤلاء المجرمين، وتمكين المتضررين من تجديد نشاطهم في غراسة الأشجار المثمرة بأعالي جبال بني راشد.

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الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب في سكيكدة

إسلام. ب

نجحت مصالح أمن ولاية سكيكدة، الثلاثاء، في تفكيك عصابة أحياء، تضم خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و37 سنة، جلهم من ذوي السوابق القضائية.

وكانت مصالح الأمن تلقت نداء استغاثة من مواطنين عبر الخط الأخضر، مفاده وقوع اعتداء عنيف بالأسلحة البيضاء على شقيقين بالقرب من منزلهما ببلدية حمادي كرومة من طرف عدة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والكلاب الهجينة، الأمر الذي أثار الرعب بين السكان في الحي المذكور، وعلى الفور قامت ذات المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والتنقل الفوري لعين المكان، أين تم توقيف أحد أفراد العصابة وبحوزته سكين من الحجم الكبير، فيما فر بقية أفراد العصابة إلى وجهات مجهولة، بينما نقل الضحيتين إلى المستشفى.

وبمواصلة التحقيق، تم رصد مواقع تواجد باقي أفراد العصابة، ليتم توقيفهم تباعا، من بينهم اثنان أوقفا على مستوى أحد البيوت القصديرية بحمادي كرومة، وآخر بحي الممرات وسط مدينة سكيكدة. يذكر أن أفراد العصابة تورطوا في عدة شجارات سابقا وفي عدة أحياء بعاصمة الولاية.