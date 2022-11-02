أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 02 نوفمبر 2022

حجز 5 قناطير من الكيف المغربي، صعقة كهربائية تقتل طفلا

حجز 5 قناطير من الكيف المغربي المعالج

ع.ع

تمكنت مفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من ضبط 41 طنا من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة والتهريب، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وذكر المصدر أن مفارز مشتركة للجيش أوقفت 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير مخبأين وأربع قنابل تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 31 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 4 قناطير و78 كيلوغراما من الكيف المعالج، وضبطت بندقية رشاشة FMPK وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى 69342 قرص مهلوس و839 غرام من مادة الكوكايين.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش 277 شخص وضبطت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و29 مركبة و162 مولد كهربائي و132 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن و74,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

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إطارات ومقاول متورطون في القضية

7 سنوات سجنا لمدير “أوبجيي” السابق بالبيض

ب. يعقوب

قضت، مساء الإثنين، محكمة جنح البيض، بعقوبة سبع سنوات سجنا وغرامة مالية 1 مليون دينار بحق المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري ورئيس دائرة المالية والمحاسبة بالديوان، ومقاول، على خلفية متابعة المسؤول السابق لأوبيحي ولاية البيض بجنح اختلاس وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتحرير وثائق تثبت وقائع غير صحيحة أصلا، واستعمالها، واختلاس أموال عمومية عهدت إليه بحكم وظيفته، وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولصالح الغير، وجنحة قبول مزية غير مستحقة لنفسه.

فيما توبع رئيس دائرة المالية والمحاسبة على مستوى الديوان بجنح الشروع في التزوير في الوثائق الإدارية، تحرير وثائق تثبت وقائع غير صحيحة أصلا واستعمالها، اختلاس أموال عمومية عهدت إليه بحكم وظيفته، وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولصالح الغير، وجنحة قبول مزية غير مستحقة لنفسه.

كما وجهت للمقاول تهم تتعلق بجنح المشاركة في جنحة إساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا، والمشاركة في جنحة اختلاس أموال عمومية، ومنح مزية غير مستحقة للموظف، واستعمال وثائق تثبت وقائع غير صحيحة أصلا.

وكانت جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة الذين أودعوا الحبس المؤقت في شهر سبتمبر من العام الماضي بأوامر صادرة عن قاضي تحقيق محكمة البيض، شهدت مرافعة مطولة للمدعي العام، الذي التمس تشديد العقوبة بحق جميع المتابعين في ملف الفساد الذي ترتب عنه تحويل واختلاس أموال عمومية قدرت بـ12 مليون دج.

كما تساءل عن الدوافع الحقيقية وراء اختلاس المال العام، بينما عهدت الدولة، مسؤوليات هامة لهذا العدد من الكوادر للحفاظ على أموال الخزينة العمومية وترشيد النفقات العمومية.

فصول قضية الحال التي عالجتها محكمة جنح البيض، تعود إلى تحقيقات أمنية فجرتها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية البيض، تنفيذا لتعليمات نيابية بفتح تحقيق قضائي لاستخلاص ملابسات فساد مالي وقع في ديوان الترقية والتسيير العقاري، بحيث أثبتت التحقيقات أن الأطراف المعنية بهذا الملف، قامت بتحويل مبالغ مالية قدرت بـ12 مليون دج على مرحلتين بطريقة مخالفة للقانون والاستيلاء عليها.

وبرغم أن هذه الأطراف لم تتوان عن إعادة المبلغ موضوع الاختلاس، إلا أن جريمة التحويل غير المشروع للمال العام ثبت أنها متوافرة الأركان، وهو ما استدعى إحالة مسؤولي ديوان الترقية ومتعامل خاص على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع الجميع الحبس المؤقت.

قضية الحال التي ستأخذ طريقها في قادم الأسابيع إلى الغرفة الجزائية بعد استئناف كافة الأطراف الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم، لا تعد الأولى على مستوى مجلس قضاء البيض، الذي سيكون على موعد مع قضية فساد مالي وإداري أخرى تخص الاشتباه في تورط 51 شخصا من ضمنهم 8 أشخاص وراء القضبان في قضية فساد تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر 2021، ضمن سياق حملة مكافحة الفساد المستمرة التي أطاحت برجال أعمال ومسؤولين، بحيث سيتم في قادم الأيام، محاكمة 12 موظفا في الإدارة المحلية لولاية البيض و39 ممونا.

القضية عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البيض، على خلفية شكوى تفيد بوجود ثغرة مالية كبيرة في الحسابات إضافة إلى التزوير واستعمال المزور والإساءة في استخدام السلطة.

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تفكيك ورشتين وحجز 370 قنطار من مادة الشمة المقلدة بسطيف

س.مخربش

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، الثلاثاء، من تفكيك ورشتين لتقليد الشمة، وحجز كمية هامة من هذه المادة التي لازالت تصنع بطرق ملتوية بجنوب ولاية سطيف.

وقد نفذت العملية من طرف عناصر أمن دائرة صالح باي، التي قامت بتحريات حول شخصين يشتبه في تورطهما في هذا النوع من النشاط الذي يمتد إلى بلدية عين ولمان. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تحصلت الفرقة المختصة على إذن بالتفتيش، سمح لها باكتشاف ورشتين مختصتين في تقليد مادة الشمّة، مع العثور على تجهيزات حديثة وماكينات أوتوماتيكية تستعمل في التعليب والتغليف.

ومكنت العملية من حجز 372 قنطار من مادة الشمة التي كانت موجهة إلى التسويق عبر مختلف الولايات. وقامت الفرقة بحجز كل البضاعة والآليات مع إعداد ملف جزائي ضد صاحبي الورشتين بتهمة إنشاء ورشة سرية لصناعة وتقليد مادة الشمة.

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صعقة كهربائية تقتل طفلا في ميلة

نسيم.ع

توفي، مساء الثلاثاء، طفل يدعى “ع. عمار” يبلغ من العمر 14 سنة، ينحدر من ولاية أم البواقي، بمصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية التلاغمة أقصى جنوب ميلة، إثر تعرضه لصعقة كهربائية “12000 فولط” بحي أولاد السمايل التابع لبلدية التلاغمة.

وحسب مصدر للشروق، فإن الضحية الذي كان في عطلة لدى أقاربه بالمنطقة كان بالقرب من أسلاك الكهرباء ذات الضغط المرتفع غير بعيد عن المسكن العائلي، حيث تعرض لصعقة كهربائية قوية لأسباب لازالت غامضة.

الضحية وجد ملقى أمام المنزل وله حروق من الدرجة الثانية بكامل الجسم، نقل على إثرها من طرف أعوان الحماية إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية التلاغمة، ليلفظ آخر أنفاسه متأثرا بإصابته، بعدما تفحمت الأطراف العلوية من جسده، ليحول بعدها لمصلحة حفظ الجثث، وقد تم فتح تحقيق في الحادثة من طرف الجهات الأمنية المختصة لكشف ملابسات الحادث.

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حجز أسلحة بيضاء ومهلوسات خلال العملية

وضع حد لعصابتي أحياء روّعتا السكان بتيبازة

ب.بوجمعة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، الأسبوع الفارط، من الإطاحة بعصابتي أحياء أثارتا الرعب والذعر في أوساط ساكنة حي الكتيبة العمارية ببلدية بوسماعيل، كما كان يقوم أفرادها بترويج الأقراص المهلوسة وسط الشباب، وأسفرت العملية عن حجز كمية من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ومبالغ مالية من عائدات المتاجرة.

العملية النوعية التي نفذتها مصالح الدرك جاءت إثر ورود معلومات لقائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة، مفادها قيام شخصين بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية على مستوى حي الكتيبة العمارية بمدينة بوسماعيل، وعلى الفور تم تشكيل دورية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسماعيل مدعمين بأفراد فرقة الأمن والتحري بالقليعة، أين تنقلوا إلى الحي أين أوقفوا شخصين (02) تبدو عليهما آثار جروح وبحوزتهما كمية من الأقراص المهلوسة وأسلحة بيضاء.

وبعد استجوابهما واستغلال تصريحاتهما تم تنشيط عنصر الاستعلامات ليتبين لمحققي أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة أنهما ينتميان لعصابتي أحياء تنشران الرعب وتمسان بالسكينة العمومية بالمنطقة، وكان قد دار بينهما شجار عنيف من أجل بسط السيطرة على الحي، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى هوية بقية أفراد العصابتين وعددهم (05) أشخاص وتوقيفهم بعد وضع خطة محكمة سريعة، وأسفرت العملية عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء تتمثل في سيوف وخناجر من مختلف الأحجام، كمية من الأقراص المهلوسة، قارورة غاز مسيل للدموع بالإضافة إلى 05 هواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الترويج.

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تفكيك شبكة دولية لتهريب الأشخاص عبر البحر بوهران

فيصل. ن

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر الجير(وهران) من وضع حد لنشاط شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب الأشخاص عبر البحر بطريقة سرية متكونة من 15 شخصا من بينهم ستة منظمين لرحلات الهجرة غير الشرعية، حسبما علم الأربعاء، من ذات السلك الأمني.

ووفق نفس المصدر فقد جاءت هذه العملية النوعية بناء على معلومات وردت لذات المصالح مفادها وجود أشخاص يقومون بتنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر بولاية وهران.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني من توقيف أفراد الشبكة الـ15 الواحد تلو الآخر من بينهم ستة منظمين لرحلات الهجرة غير الشرعية (جزائريون ومن جنسيات أجنبية) مع حجز سيارتين ومبلغ مالي يقدر بـ13 ألف دج وتسعة هواتف نقالة، كما أشير إليه. وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق، مثلما جرى توضيحه.