أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 03 ماي 2023

96 حالة لالتهاب الكبد الفيروسي، موظف يختلس 100 مليون من أموال سونلغاز

مخاوف من تفشي المرض جراء الجفاف

96 حالة لالتهاب الكبد الفيروسي بالبويرة

أحسن حراش

سجلت مصالح الوقاية التابعة لمديرية الصحة بالبويرة 96 حالة لمرض التهاب الكبد الفيروسي من صنف أ عبر 23 بلدية منذ بداية السنة الجارية، فيما تتخوف الأخيرة رغم تجندها المستمر، من احتمال انتشار المرض أكثر بالتزامن مع فترة الجفاف وقلة النظافة وكذا تلوث مياه العديد من الينابيع غير المراقبة.

وكشف مدير مصلحة الوقاية بالمديرية الدكتور هني بوعلام في تصريح له عن تسجيل 96 حالة مؤكدة لمرض التهاب الكبد الفيروسي من صنف أ تمت معالجتهم بالمؤسسات الصحية منذ بداية السنة الجارية عبر 23 بلدية منها الأخضرية عين بسام و سور الغزلان ، حيث تجندت الأخيرة من أجل الكشف المستمر عن الحالات و تحسيس السكان بضرورة الأخذ بتدابير النظافة، غير أنها لم تبد تخوفها من احتمال انتشار المرض أكثر لاسيما وسط الأطفال، خاصة ونحن مقبلون على فترة جفاف تقل فيها مياه الشرب، بما يحد من عمليات التنظيف بالمنازل وغيرها، فضلا عن لجوء السكان جراء ذلك إلى الينابيع المنتشرة والتي قد تكون مياهها ملوثة وغير مراقبة، وهو ما كشفته بعض التدخلات التي نفذتها في مناطق مختلفة و بينته التحاليل الخاصة، أين تم غلق البعض منها.

وتعتبر قلة النظافة و تلوث المياه من أهم عوامل انتشار المرض الذي قد يسبب تداعيات خطيرة على المصابين به، ومن بين أعراضه التقيؤ و الحمى مع اصفرار العينين، حيث دعت مصالح الصحة في هذا السياق جميع السكان من أجل المحافظة على النظافة بصفة عامة وبالخصوص نظافة اليدين بالنسبة للأطفال، ناهيك عن ضرورة التبليغ و اللجوء إلى مصالح الصحة في حالة اكتشاف أعراض مماثلة على أطفالهم حتى يتسنى معالجته والكشف عنه في الوقت المناسب حفاظا على الصحة الخاصة والعمومية.

…

توقيف 10 مدبرين لرحلات الهجرة السرية بعين تموشنت

زهيرة قلعي

وضعت مصالح الأمن لولاية عين تموشنت حدا لنشاط شبكة منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية، حسب ما أورده بيان للأمن الولائي لعين تموشنت، أفاد بأن عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وضعوا حدا لنشاط شبكة إجرامية منظمة نشاطها عابر للحدود، مختصة في تهريب المهاجرين تنشط في إقليم الاختصاص، حيث أسفرت العملية عن توقيف عشرة (10) متورطين تتراوح أعمارهم مابين 21 و 45 سنة.

العملية جاءت اثر معلومات تحصلت عليها المصلحة تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري باتجاه السواحل الأوروبية، تنشط انطلاقا من سواحل ولاية عين تموشنت، التحريات الميدانية لعناصر الفرقة مكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان ممارسة نشاطهم الإجرامي، ليتم رصد تحركاتهم وتوقيفهم، أين بلغ عددهم عشرة (10) أشخاص ينحدرون من ولاية عين تموشنت والولايات المجاورة، كما تم حجز قارب نزهة مزود بمحرك يماها، – ثلاث (03) مركبات سياحية كانت تستغل لنقل الأشخاص المرشحين للهجرة السرية، لثامين (02) وسلاح أبيض، ومبلغ مالي بالعملة العصبة قدره 971 أورو وهواتف نقالة، ثمانية (08) دلاء سعة 30 لتر لتعبئة البنزين منها ثلاثة مملوءة.

…

موظف يختلس 100 مليون من أموال سونلغاز ببجاية

ت.ع

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لبجاية، من الإطاحة بموظف في شركة سونلغاز قام باختلاس مبلغ مالي قدر بـ100 مليون سنتيم من أموال الشركة.

وحسب بيان الدرك الوطني، فإن المتهم قد استغل منصبه كأمين الصندوق بالوكالة التجارية لسونلغاز الكائنة بمفترق الطرق الأربعة وسط مدينة بجاية، من أجل اختلاس أموال الزبائن، وبعد تعميق التحقيق تبين أن هذا الأخير وبحكم وظيفته قام بإلغاء عمليات تسديد فواتير استهلاك الزبائن على النظام الآلي بعد إيداعها لديه بالصندوق نقدا، وبعد استلامه الأموال من الزبائن يقوم بتسليمهم وصل التسديد للزبون، وبعد ذلك يقوم بعملية الإلغاء، أين تم اكتشاف 56 عملية إلغاء تسديد لفواتير الزبائن، بمبلغ إجمالي يقدر بـ100 مليون سنتيم، على إثر ذلك وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم توقيف المعني واقتياده إلى مقر فصيلة الأبحاث من أجل جنحة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة، وقد تم إنجاز ملف في القضية وتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية بواد غير في انتظار محاكمته.

…

يؤجر شقة رفقة عشيقته لممارسة الدعارة وإخفاء المخدرات بقسنطينة

توقيف مبحوث عنه تورط في 75 جريمة وبحوزته 3000 قرص “إكستازي”

عصام بن منية

وضع، عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بالخروب في ولاية قسنطينة، الثلاثاء، حدا لنشاط مسبوق قضائيا يبلغ من العمر41 سنة، مبحوث عنه من طرف الجهات القضائية لتورطه في 75 قضية إجرامية، وظلّ يؤجر شقّة بالمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب، للاختباء وممارسة الدعارة برفقة عشيقته وإخفاء المخدرات الصلبة المتمثلة في أقراص الإكستازي شديدة المفعول.

المشتبه فيه برفقة عشيقته البالغة من العمر 27 سنة، واللذان ينحدران من إحدى الولايات الشرقية، تم توقيفهما من طرف عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ماسينيسا، بعد استغلالهم للمعلومات التي وردت إليهم بشأن استغلال شخص مسبوق قضائيا، ينحدر من إحدى الولايات الشرقية، لشقة مؤجرة، لإخفاء كمية معتبرة من مهلوسات “الإكستازي”، ليتم على إثر ذلك مباشرة التحريات والتحقيقات التي انتهت باستصدار إذن من النيابة لتفتيش الشقّة المشبوهة، والتي تم العثور بداخلها على كيس بلاستيكي مخبأ خلف باب المطبخ، وبداخله كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 2947 قرص من “الإكستازي”، كما عثر رجال الشرطة على خنجر موضوعِ تحت الوسادة في غرفة النوم. عناصر الشرطة خلال عملية التفتيش عثروا على فتاة داخل المسكن، تنحدر من إحدى الولايات الشرقية، أحضرها المشتبه فيه بغرض ممارسة الدعارة، حيث أنه وبعد إخضاع حقيبة يدها للتفتيش تم العثور على مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 100 أورو، وآخر بالعملة الوطنية ومشط من حبوب منع الحمل.

الموقوفان تم تحويلهما إلى مقر الأمن للتحقيق معهما، والذي كشف بأن المشتبه فيه مبحوث عنه من طرف العدالة، بموجب أوامر بالقبض صادرة عن مختلف الجهات القضائية، لتورطه في 75 قضية إجرامية مختلفة في الولاية التي ينحدر منها، كما اتضح بأنه يحوز على رخصة سياقة مزورة، كان يستعملها للتمويه وعدم التعرف على هويته الحقيقية خلال توقيفه. المشتبه فيهما تم إنجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة حيازة، ونقل وتخزين المخدرات الصلبة نوع “اكستازي” بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية وانتحال هوية الغير من شأنها قيد حكم في صفيحة السوابق العدلية للغير، مع حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي وممارسة الدعارة وحماية دعارة الغير.

…

حجز واتلاف 1.5 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة بباتنة

طاهر حليسي

حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الطاقة بولاية باتنة، كمية من اللحوم البيضاء الفاسدة، بلغت 157 كلغ من لحم الدجاج الفاسد.

وجرت العملية خلال نصب نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 87 بقرية الحمزة، أين تم توقيف سيارة قادمة من مدينة تيمقاد متجهة إلى بلدية وادي الطاقة بغرض التفتيش ومراقبة وثائقها، فاتضح أنها تحمل لحوما بيضاء، دون توفرها على شروط الحفظ والنقل، ودون حيازة صاحبها البالغ من العمر 48 سنة على أية وثيقة تسمح له بمزاولة هذا النشاط.

ومكنت مواصلة التحريات بعد اقتياد المعني لمقر الفرقة لتحرير المخالفة، من مداهمة مستودع يملكه المعني حيث عثر بداخله على معدات وأدوات الذبح، و25 كلغ من أرجل الدجاج المكوّم في أكياس، وبقايا الريش، ودلو دماء، وقد بادرت مصالح الدرك إلى إتلاف اللحوم والبقايا المحجوزة بمرافقة مكتب الصحة، وتحويل السيارة على المحشر البلدي وإعداد ملف جزائي ضد المعني تمهيدا لتقديمه للنيابة المحلية.

…

إحباط محاولة تهريب 30 ألف قرص مهلوس بأولاد جلال

م. ع

تمكن، عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأولاد جلال، وفي عملية نوعية، من منع نقل وتهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وحجز 29600 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300ملغ، وكذا حجز سيارة رباعية الدفع، وتوقيف أربعة أشخاص، يشتبه في تورطهم في هذه العملية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، فبعد ورود معلومات حول قيام أشخاص بنقل كمية من المؤثرات العقلية، باستعمال سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع، تم إعداد خطة محكمة من قبل عناصر الأمن، مما سمح بتوقيف المركبة محل شبهة، وبتفتيشها عثر بداخلها على ما يقارب 30 ألف كبسولة مهلوسة ذات منشأ أجنبي، وبتحويل المحجوزات والموقوفين إلى مقر الأمن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الجزائية، في انتظار تحويل المتورطين في هذه القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

…

وفاة شاب وإصابة شريكه بجروح بليغة

عملية سرقة واختطاف تنتهي بحادث مميت في سطيف

سمير مخربش

انتهت، مساء الثلاثاء، عملية سرقة بعين ولمان بولاية سطيف، بوفاة شاب يكون قد ارتكب عملية سرقة، وإصابة شريكه بجروح أثناء هروبهما الذي انتهى بانقلاب سيارتهما في حادث مأساوي. الحادثة بدأت عند وصول المذكورين إلى بلدية عين ولمان، على متن سيارة من نوع هيونداي إي 10، وبعد نزولهما بوسط المدينة ترصدا شيخا معروفا بعين ولمان ببيع العملة الصعبة، والذي كان يحمل كما جرت العادة مبلغا من المال رفقة حقيبة يدوية، ولما اقترب منه المشتبه فيهما سألاه عن موقع محل لبيع الشواء، فحاول الشيخ أن يوجههما إلى المكان لكن أحد المشتبه فيهما قام بإمساك الضحية بمساعدة زميله وأدخلاه بالقوة في الجهة الخلفية للسيارة، ولاذا بالفرار وحينها أظهر الضحية مقاومة شديدة، وتمكن من فتح الباب بعدما دخل في شجار مع مرافق السائق الذي اضطر إلى قذف الضحية خارج السيارة بعد الاستيلاء على المال الذي كان بحوزته رفقة الحقيبة التي تبين أن فيها مبلغا بالعملة الوطنية وآخر بالعملة الصعبة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 100 مليون سنتيم، وهي القيمة التي نجح المتهمان في الاستيلاء عليها والهروب من وسط المدينة.

لكن أثناء الهروب لاحظا الانتشار الكبير لرجال الأمن والدرك، حيث تزامنت الحادثة مع تنظيم مناورة لرجال الحماية المدنية خاصة بالتدخل أثناء وقوع الفيضانات، والتي نظمت بعين ولمان بحضور السلطات الولائية وعلى رأسها والي ولاية سطيف. ومع هذا الانتشار المحكم للعناصر الأمنية اعتقد اللصان أن المدينة طوقت بعد انكشاف أمرهما، وهو ما دفعهما إلى الفرار باتجاه بلدية بئر حدادة، وكان ذلك بسرعة فائقة انتهت بانقلاب سيارتهما بمشتة الزياينة.

وحسب شهود عيان، فإن السيارة انقلبت أكثر من مرة ثم استقرت، وأودى الحادث بحياة أحد الفارين البالغ من العمر 27 سنة، في حين أصيب زميله بجروح خطيرة نقل على إثرها من طرف رجال الحماية المدنية إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان، أين خضع للعلاج الطبي وبعدها للتحقيق الأمني.

وحسب مصادرنا، فإن المشتبه فيهما ينحدران من بلدية العلمة، وأما عن السيارة التي استعملاها في العملية فقد استأجراها من وكالة لكراء السيارات تقع بولاية ميلة. وقد خلفت الحادثة حالة من الهلع وسط سكان عين ولمان، التي تكون قد شهدت حادثة سرقة نادرة تم خلالها الاستيلاء على مبلغ 100 مليون سنتيم، لكن العقاب جاء عند الفرار وانتهى بوفاة أحد اللصين مع استرجاع المبلغ المسروق بعد دقائق معدودة.

…

اكتشاف 62 ملف سكن بوثائق مزورة في البويرة

أحسن حراش

كشف، والي البويرة عبد الكريم لعموري، عن وجود 62 ملف من الملفات المودعة قصد الاستفادة من السكن الاجتماعي ببلدية البويرة، هي مزورة و بتصاريح كاذبة سيتم متابعة أصحابها أمام الجهات القضائية المختصة وفق القانون.

واستنادا إلى تصريح المسؤول الأول للجهاز التنفيذي بالبويرة فإن القائمة السكنية الأولية التي تم الإفراج عنها نهار أمس، ببلدية البويرة الحاملة لرقم 17 و عدد 562 مستفيد، تم التمحيص فيها من طرف لجنة الدائرة بشكل دقيق قصد تفادي الأخطاء، أين كشفت عملية دراسة الملفات عن وجود 62 ملف مزور ويحمل تصاريح كاذبة مختلفة، حيث ينتظر أن تتم متابعة أصحابها أمام الجهات القضائية المختصة وفق ما ينص عليه القانون بعد التأكد من المعلومات جيدا، وهو ملف لا يجب التغاضي عنه كما قال، وما على المواطنين الذين أحسوا بتعسف في حقهم إلا الامتثال للقانون، مشيرا في حديثه إلى أن عدة بلديات ستعرف الإفراج عن قائمة سكناتها ضمن برنامج معد لذلك بعد أن عرفت تأخرا كبيرا، مضيفا في ذات السياق بأن ما نعانيه هو مشكل توزيع وليس أزمة سكن، الأمر الذي يحتم علينا الوقوف جميعا من أجل دراسة جيدة للملفات حتى يتم توزيع السكنات لمستحقيها وهي مهمة لجان الدوائر كما قال، مستدلا في ذلك بتوزيع عدة قوائم منذ توليه الولاية دون تسجيل أي حوادث تذكر و لم تكن فيها طعون مؤسسة كثيرة.