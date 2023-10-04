أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023

ضبط مذبحين غير شرعيين، شاب يحاول الاعتداء على والده بسكين

من يأتي أولا يدرس أولا والفوضى تشل الدراسة

مدرسة واحدة يتنازع عليها تلاميذ 03 ابتدائيات بوهران!

سيد احمد فلاحي

أقدمت مجموعة تلاميذ بدعم من أوليائهم بمدرسة يغموراسن بحي مرفال بوهران، على اقتحام أقسام بنفس المدرسة، مطالبين تلامذتها بإخلائها حتى يتسنى لهم الجلوس على مقاعد الدراسة، في خرجة غير متوقعة، معبرين عن رفضهم قرار مديرية التربية الأخير والذي كان يهدف إلى تعديل مواقيت الدراسة وفق النظام المستمر، ليتسنى لتلاميذ الابتدائيات الثلاث الدراسة في هذه المدرسة، غير أن رفض القرار من لدن بعض الأولياء وحتى المعلمين والمديرة، قلب الموازين وجعل هذا المشكل يصنع الحدث أمس بوهران.

وحسب ما أكده ممثل عن أولياء تلاميذ المدرسة الأصليين، فإن المشكل بحد ذاته، هو نتاج هدم متوسطة يغموراسن القديمة ومباشرة أشغال تجديدها، فما كان على مديرية التربية سوى تحويل تلاميذ المتوسطة إلى ابتدائيتين قريبتين، بينما وجه تلاميذ الابتدائيتين إلى مدرسة يغموراسن، وهنا بدأت المعضلة تتجلى، كون المؤسسة أصلا تضم عددا معتبرا من التلاميذ، ما جعل الأولياء يطالبون المسؤول الأول على القطاع بالتدخل لإحقاق الحق وإنقاذ مصير أبنائهم من الضياع.

من جهة ثانية، أفادت ممثلة أولياء تلاميذ الفوج الثاني من المرحلين، أن أبناءهم يتعرضون لحقرة وسياسة الفرز، ما أثر سلبا على نفسيتهم، حيث يحملونهم مسؤولية بروز هذا المشكل، رغم أنهم أبرياء وهم ضحايا قرارات فوقية، منوهة إلى ما صار يحدث يوميا من تجاوزات بعد اقتحام الأقسام من طرف أولياء وأبنائهم، في محاولة للضغط عليهم ليغادروا المؤسسة وفسح المجال لأبنائهم للدراسة، معتبرة أن ما يحدث هو كارثة بكل المقاييس ووجب على الجهات الوصية التدخل المستعجل لتخليص هاته المؤسسة من انفجار مرتقب قد يأتي على الأخضر واليابس.

في مقابل ذلك، وفي تصريح سابق لمدير التربية السيد أوبلعيد، ذكر أن القانون واضح، وقد تم الاجتماع بالأولياء والطواقم التربوية قبل أيام، وتم الاتفاق على خطة عمل استعجالية من شأنها إرضاء كل الأطراف المتنازعة، باعتماد النظام المستمر، والتفويج، فوج يدرس صباحا من الثامنة صباحا لغاية العاشرة، ليلتحق الفوج الثاني بالأقسام لمواصلة الدراسة من العاشرة إلى منتصف النهار، وفي الأسبوع الموالي تتغير البرمجة ليكون الفوج الثاني هو المعني بالدراسة صباحا، وأضاف أنه سيتم التدخل المستعجل للنظر في القضية ومعرفة الجهة التي تقف وراء هاته الفوضى التي لن تضر سوى بمصلحة التلاميذ، يقول مديرية التربية.

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ضبط مذبحين غير شرعيين بالجلفة

س. ع

ضبطت مصالح أمن دائرة حد الصحاري بالجلفة، الثلاثاء، مذبحين غير شرعيين للمواشي، لا يخضع نشاطهما لشروط النظافة الصحية.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة لمعلومات مفادها قيام شخصين (28-39 سنة) باستغلال مسكنيهما كمذبحين غير شرعيين للمواشي. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم ضبط وحجز، على مستوى هذين المسكنين، 17 هيكلا للأغنام المذبوحة قدّر وزنها بـ3 قناطير و16 كيلوغرام، بالإضافة إلى 74 كلغ من الأحشاء مع حجز أدوات ومعدات خاصة بالجزارة، وبعد معاينة مصالح الطب البيطري، تأكّد عدم صلاحية الأحشاء للاستهلاك البشري، ليتم على الفور إتلافها.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية، قدّم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا، للنظر في القضية.

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شاب يحاول الاعتداء على والده بسكين وحجر بباتنة

طاهر.ح

أقدم، ليلة الثلاثاء، شاب في الثلاثين من عمره، بمحاولة الاعتداء على والده المسن، البالغ من العمر 60 سنة، أمام منزله الواقع بمشتة أولاد عيش بلدية بيطام دائرة بريكة ولاية باتنة.

وكان الشاب “ش. ب”، قدم بدراجته النارية من نوع سيم، وهو في حالة سكر علني وأطلق عبارات نابية سبا وشتما في حق والده، ملوحا بسكين تجاهه، وحاملا حجارة، ما دفع الضحية إلى الصراخ وطلب النجدة ما استرعى انتباه الجيران، ثم دورية للدرك الوطني كانت في مهمة ليلية، ليتم توقيف الشاب وتجريده من سكين من الصنف السادس، قبل اقتياده للتحقيق بمقر الفرقة، عن تهم متعلقة بحمل سلاح أبيض من الصنف السادس بدون سبب شرعي والسب والشتم ضد الأصول متبوع بالتهديد ضد الأصول، والسياقة في حالة سكر.

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وقعا في الحي نفسه وبفارق ساعات

وفاة رضيع وطفلة في حادثي سقوط بتيارت

محمد أمين لوز

لقي، الثلاثاء، بحدود الساعة السابعة مساء، الرضيع (م. إسحاق) البالغ من العمر عامين، مصرعه بعد سقوطه من الطابق السابع بحي الأتراك بمدينة تيارت، وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها بأقل من 24 ساعة، بعد سقوط طفلة من الطابق الخامس ويتعلق الأمر بـ (ع .ف) البالغة من العمر خمس سنوات.

الضحيتان كانتا تلعبان بشرفتي منزليهما، وبحكم الفجوات الكبيرة للسياج المنجز بهذه العمارات، وقعت المأساة بسقوط الضحيتين إلى الأسفل، للإشارة أن العديد من الأطفال وحتى كبار السن لقوا مصرعهم في سيناريوهات مشابهة لما حدث للضحيتين، حيث تمّ تسجيل وفاة شاب في الثلاثينيات من العمر، على إثر سقوطه من الطابق الثامن بحي كارجو بمدينة تيارت منذ أسبوع تقريبا، بعدما كان هذا الأخير بشرفة المنزل.

لهذا السبب نبّه متابعون، العائلات التي لديها أطفال بالحي، إلى ضرورة وضع سياج للنوافذ والشرفات بغية تأمينها، علما أن هذه السكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، موزعة ضمن السكنات الاجتماعية الإيجارية، وبحكم أن أغلب قاطنيها من الطبقات المعوزة، لم يتسن لها إنجاز السياج لحماية أطفالها، وبحسب السيد خالد أحد قاطني حي الأتراك للشروق، أن حالات الوفاة تزداد بالحي منذ توزيع السكنات، حيث سجل أول حادث بسقوط كهل كان يحاول تثبيت الهوائي بالطابق العاشر، لتبقى شرفات المنازل بحي الأتراك الهاجس الذي يرعب الأولياء.

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إحباط محاولة هجرة سرية بعين تموشنت

ز. قلعي

نجح عناصر كتيبة الدرك الوطني للعامرية بولاية عين تموشنت، مساء الثلاثاء، في إحباط هجرة غير شرعية عن طريق البحر نحو السواحل الأوروبية، وهذا انطلاقا من شاطئين صخريين بمنطقة تربية المائيات ببلدية المساعيد.

ذات العناصر، وفور تلقيها المعلومات، تحركت لعين المكان بعد تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزجار، مدعمين بأفراد فصيلة الأمن والتحري لبوزجار، أين تم توقيف 11 شخصا كانوا بصدد التأهب للرحلة، كما تم حجز شاحنة من نوع “دايهاتسو” وقارب مطاطي مزوّد ببوصلة. الموقوفون تم التحقيق معهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية للنظر في شأنهم.

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قيمة المحجوزات بلغت ثلاثة ملايير سنتيم

توقيف شقيقين في قضية غش ومضاربة بالتبغ بالعاصمة

فيصل. ن

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، من توقيف شخصين مشتبه فيهما عن قضية غش، تقليد ومضاربة في مواد التبغ، مع محجوزات قدّرت قيمتها المالية بـ3 ملايير سنتيم من العملة الوطنية، حسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، “أوقفت شقيقين مشتبه فيهما، يبلغان من العمر 30 و35 سنة، عن قضية غش وتقليد ومضاربة في مواد التبغ مع انعدام الفوترة”.

وأضاف أن وقائع القضية تعود إلى “دورية قامت بها مصالح الأمن الحضري الرابع عشر “زرهوني مختار”، لمراقبة النشاطات التجارية الممارسة في قطاع اختصاصهم، أين عاينوا محلا تجاريا لنشاط تجارة التبغ والجرائد بالتجزئة، لكن المعاينة بيّنت أن هذا الأخير يقوم بالمتاجرة بالتبغ بالجملة. وأشار البيان إلى أنه على إثر ذلك، “تم التنسيق بين مصلحتي الأمن الحضري الرابع عشر وفرقة الشرطة القضائية لذات أمن المقاطعة من أجل استفاء المعلومات والتحري عن القضية، كما أثبت التنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري عن الوضعية الجبائية للمشتبه فيه، في حين توصلت الضبطية القضائية بفرقة الشرطة القضائية إلى معلومات تفيد بقيام صاحب المحل بالتجارة بالجملة للتبغ وتخزين كمية معتبرة من المادة المذكورة مع أنواع أخرى من مختلف العلامات”.

وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليما وبعد الحصول على إذن بتفتيش المحلات الستة، حسب نفس المصدر، “تم توقيف المشتبه فيهما، مع ضبط وحجز 34279 كيس تبغ للترشّق مقلّدة، 66686 علبة تبغ (سجائر)، 368800 دج من عائدات المتاجرة، 8200 وحدة ورق التبغ للترشّق، 3 مركبات نفعية كانت تحتوي على مواد التبغ من عائدات المبيعات”، مشيرا إلى أن “القيمة المالية للمحجوزات قدّرت بثلاثة ملايير سنتيم من العملة الوطنية”. وخلص البيان إلى أنه “تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بتاريخ 1 أكتوبر 2023 عن قضية التهريب الدولي للمواد التبغية في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، إنشاء مخازن وتخزين المواد التبغية المهربة، المضاربة غير المشروعة، حيازة قصد البيع والتداول للمنتجات التبغية عليها علامات مقلّدة ومزوّرة، المساس الخطير بالصحة العمومية، تبييض الأموال وكذا التهرب الضريبي وعدم الفوترة”.

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ضبط شاب وبحوزته قرابة 7 ألآف قرص مهلوس بتبسة

ب. دريد

أودع نهار الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر بولاية تبسة، شاب في العقد الثالث من العمر بعد توقيفه وبحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وقد جاءت العملية بعد توقيف المشتبه فيه من طرف عناصر الشرطة ببئر العاتر بناء على معلومات حول نشاطه المشتبه فيه وتحركاته بعدة مناطق، حيث تم نصب كمين له، اين تم توقيفه وبعد تفتيشه عثر بحوزته على 6570 قرصا مهلوسا من نوع بريقابلين 300 ملغ، ليتم على إثر ذلك تحويله إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه، وإعداد ملف جزائي ضده تم بموجبه تقديمه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر أين تمت إحالته على قاضي التحقيق الذي أصدر بدوره أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.

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ضبط 6 قناطير من الطماطم الفاسدة ورغيف منتهي الصلاحية بسوق أهراس

عصام بـن منية

تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نهار أول أمس، خلال عملية مراقبة على مستوى الحاجز الأمني الثابت بالطريق الوطني رقم 16 بمدخل مدينة سوق أهراس، من حجز كمية معتبرة من مادة الرغيف منتهي الصلاحية مع عدم احترام صاحبها لشروط الحفظ الملائمة، قدرت بـ 3 قناطير و26 كلغ كانت موجهّة للبيع في المحلات والفضاءات التجارية بمدينة سوق أهراس، حيث تم حجزها وإتلافها مع تحرير محضر مخالفة ضد صاحبها.

وقد خصت العملية مراقبة جميع الأنشطة التجارية من حيث مدى إحترام شروط الحفظ والعرض، سلامة المواد الغذائية عند عرضها للإستهلاك وكذا مدى إحترام سلسلة التبريد.

كما تمكن أعوان الرقابة في مساء نفس اليوم من حجز 270 كلغ من الطماطم الفاسدة والتي كانت موجهة لتحضير الوجبات السريعة والبيتزا داخل محل إطعام سريع، ليتم على الفور اتلافها بحضور رئيسة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة بالولاية، وذلك لما تشكله الطماطم الفاسدة من خطر على صحة وسلامة المستهلك، كما تم إستدعاء صاحب المحل تحرير محضر مخالفة ضده.

وفي السياق تمكنت إحدى فرق الرقابة يوما قبل ذلك خلال خرجة لمراقبة جميع الأنشطة التجارية من حيث مدى إحترام شروط الحفظ والعرض، وسلامة المواد الغذائية عند عرضها للإستهلاك وكذا مدى إحترام سلسلة التبريد من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء المفرومة واللحوم الحمراء مع إتلافها بعين المكان لعدم احترام إلزامية سلامة المنتوجات بعد أن تم إزالة التجميد عنها، بالإضافة إلى لحوم بيضاء مفرومة.

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الجيش يتدخل لإخماد حريق غابي بسكيكدة

إ. بوشليق

تدخلت، نهار الثلاثاء، مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة، وبالتنسيق مع أعوان الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات ومحافظة الغابات، لإخماد حريق شبّ بغابة اللوحة، ببلدية عين الزويت، وأدت إلى احتراق مساحات شاسعة من الأحراش والحشائش اليابسة، حسب مصادر “الشروق”، وقد واجهت فرق الإطفاء صعوبة كبيرة في التحكم في ألسنة النيران المشتعلة بسبب الرياح القوية، التي تسببت في انتقال النيران وانتشارها بسرعة وسط الحشائش والأحراش الغابية، وكذا صعوبة تضاريس المنطقة والمسالك المؤدية إلى مكان وجود بؤر مواقد النيران، ما دفع بالسكان القاطنين في المناطق المجاورة إلى مغادرة بيوتهم وإبعاد أغنامهم وأبقارهم خوفا من وصول النيران إليها، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء المتدخلة من محاصرتها وإخماد لهيبها بعد أكثر من خمس ساعات كاملة من التدخل.

وفي الوقت الذي لازالت فيه أسباب اشتعال النيران مجهولة فقد باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق، تزامنا مع نجاح فرق الإطفاء وبالتنسيق مع مصالح محافظة الغابات وبعد ثلاث ساعات كاملة من التدخل في إخماد حريق آخر شبّ في أدغال وأحراش بمنطقة حلايمية، حيث مكّن ذلك من إنقاذ مجمع سكني وبساتين وحقول مجاورة من الاحتراق.

وفي ولاية جيجل، خلّف حريق مهول شبّ مساء الثلاثاء، في اسطبل مغطى بالبلاستيك مخصص لتربية الأبقار بمنطقة واد سامبر بحراثن في نفوق أربعة رؤوس من الأبقار وإتلاف أكثر من مئتي حزمة من التبن، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من التحكم في ألسنة النيران ومنع انتشارها إلى المحيط النباتي والمساكن المجاورة والتي اضطر قاطنوها إلى الفرار بعيدا عن مكان اشتعال النيران.

تزامنا مع ذلك، تمكن عناصر الحماية المدنية بتاكسنة من محاصرة النيران المشتعلة عند بدايتها في الأحراش الغابية بمنطقة مرعان ومنع انتشارها.

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تعطل محيط “ملاتة” زاد لنكبة الجفاف جرعة

سنة فلاحية بيضاء لأكثر من 1000 مزارع بوهران

خيرة غانو

خلفت موجة الجفاف غير المسبوقة وطنيا منذ أكثر من عقد، على صعيد الأنشطة الفلاحية المرتبطة بتساقط الأمطار على مدار الموسم الفلاحي 2022-2023، تراجعا كبيرا في محاصيل الحبوب بولاية وهران، ومن وراء ذلك تضرر الكثير من المزارعين، تجاوز تعدادهم وفق الإحصاء المباشر من طرف اللجنة الولائية للكوارث الفلاحية، الألف فلاح على مستوى عاصمة غرب البلاد، حسب مديرة القطاع كريمة عمراني.

وتفيد ذات المسؤولة أن هذه النكبة قد مست 96 بالمائة من المساحات الفلاحية المخصصة لزراعة الحبوب على مستوى ولاية وهران، مشيرة إلى رصد المختصين في بعض المناطق نسبة جفاف كاسحة، وصلت إلى 100 بالمائة، وسجل هذا تحديدا في دائرتي بطيوة وعين الترك، وكذلك كان حجم الاجتياح سائدا وطاغيا، خاصة بأقاليم بوتليليس، وادي تليلات والسانيا، الوضع الذي استدعى تنصيب لجنة تقنية لجرد عدد الفلاحين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وفق المديرة الولائية للمصالح الفلاحية لوهران دائما.

وفي ذات السياق، أوضحت عمراني أن الملفات المتعلقة بطلبات تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف تخضع لمرحلة متقدمة من المعالجة، حيث تمت المصادقة على القوائم النهائية لمزارعي الحبوب المسجلين، وهي حاليا في متناول الصندوق الجهوي للتأمين الفلاحي لأجل دراستها مع الخبراء المتعاقدين معهم، على أن يعلن لاحقا عن النتائج النهائية لهذه العملية.

أما على صعيد مخلفات الجفاف على الإنتاج الفلاحي، كشفت مسؤولة القطاع عن أن شح الأمطار الذي تجلى في معدل تساقط موسمي في حدود 122 ملم فقط، مقارنة بالمعدل المطلوب لنمو الحبوب، والمقدر بنحو 400 ملم، قد أضر بشكل لافت بمحصلات حصاد هذا الموسم، حيث أوضحت أن وهران التي تحصي أكثر من 50 ألف هكتار مخصص لزراعة الحبوب من ضمن مساحة إجمالية تزيد بـ86 ألف هكتار صالحة للزراعة فيها، قد خصص 36 ألف هكتار منها لزراعة الحبوب في غضون موسم 2022-2023، لكنها تضيف أنه بسبب مخلفات الجفاف، وأيضا عزوف بعض الفلاحين عن بذر أراضيهم عند ظهور أولى بوادر شح الأمطار، فقد سجل حصد مساحة إجمالية في حدود 2000 هكتار فقط (2180 هكتار)، وبحجم إنتاج لم يتجاوز 23 ألف قنطار، في حين أن هذا الحجم كان بمئات الأضعاف مقارنة بالموسم الفارط، أين انه تم استغلال 44 ألف هكتار لزراعة الحبوب، خضعت كلها للحصاد بنفس المساحة تقريبا، وبحجم إنتاج فاق 400 ألف قنطار في موسم 2021-2022، وكذلك أشارت في تأكيدها إلى مدى تأثير فترة الجدب والقحط على حصاد السنة الفلاحية 2022-2023، إلى تقييمها المقارن بين هذه الأخيرة وما وصفته بالسنة المرجعية 2008-2009، عندما سجلت ولاية وهران حجم إنتاج سخي من الحبوب، وصل إلى مليون قنطار.

وفي موضوع ذي صلة، تحدثت عمراني عن أبرز النقائص التي كان لها تأثير ولو نسبي في الحيلولة دون التخفيف من وطأة الجفاف على إنتاج الحبوب التي تحتاج للمياه أكثر من غيرها من المزروعات، حيث ردت بخصوص محل البدائل التقنية التي كان يفترض استغلالها في هكذا أزمة في ظل الظروف المعاندة التي عرفها الموسم الفلاحي المنكوب، بالقول أن زراعة الحبوب تعتمد أساسا في انتعاشها على مياه الأمطار، وعند ضعف هذا المورد، يتم – حسبها – الاستعانة بمنتج محيط ملاتة، لكن الذي حدث أن هذا الأخير كان قد تعرض لتعطل تقني منذ تاريخ 03 جوان 2022 ولم يتم إصلاحه إلى الآن، الوضع الذي أوقف استغلاله في مواجهة ولو القليل من تداعيات الجفاف، لاسيما أنه يغطي في الحالة العادية سقي أكثر من 6 آلاف هكتار، فيما يبقى محيط سي طارق بعين الترك، الذي يؤمن ري حوالي 400 هكتار قابلة للتمديد إلى 1000 هكتار، موجها نحو مساحات مخصصة في العموم للأشجار المثمرة وغيرها من البساتين والحقول التي تتوفر في الغالب على مزروعات أخرى من غير الحبوب.