أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 04 جانفي 2023

مقتل بناء إثر تعرضه لصعقة كهربائية، الإطاحة بعصابتي مخدرات في وهران

مقتل بناء إثر تعرضه لصعقة كهربائية بسكيكدة

إسلام .ب

توفي، الثلاثاء، بمستشفى عنابة، بناء يدعى خ، ب، يبلغ من العمر 29 سنة، ينحدر من حي الدبو، ببلدية عين قشرة، غرب ولاية سكيكدة، بعد تعرضه منذ أيام لصعقة كهربائية ذات الضغط العالي أثناء مزاولة عمله بمنزل في طور الإنجاز، متأثرا بالحروق التي تعرض لها في مختلف أجزاء الجسم، جراء ملامسته أسلاك الكهرباء، للإشارة، فإن جنازته شيعت الأربعاء، بحضور جمع غفير من أقاربه بمقبرة البلدية، للإشارة، فإن عددا كبيرا من الأحياء السكنية المشيدة تحت خيوط الضغط العالي، بمختلف بلديات ولاية سكيكدة تحولت بعد مرور الوقت إلى مصدر خطر كبير، بعد أن عجزت المجالس المحلية عن احتواء الوضع منذ سنوات التسعينات، ويعتبر البناء تحت خطوط الضغط العالي، من بين الملفات الأكثر تعقيدا بالنسبة للمجالس المحلية المنتخبة بولاية سكيكدة ومديريات توزيع الكهرباء والغاز، حيث تبقى عملية البناء بشكل فوضوي أو بترخيص من البلدية، تحت خيوط الكهرباء، تشكل خطرا كبيرا على العائلات، أمام مشكل نفاد العقار، وهو الأمر الذي أصبح يهدد بحدوث كارثة حقيقية في حال تسجيل تسرب للغاز، أو شرارات كهربائية.

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الإطاحة بعصابتي مخدرات في وهران وحجز كمية من الكوكايين

ق.م

تمكنت مصالح الشرطة بوهران في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكتين إجراميتين تضمان ستة أشخاص مختصتين في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 15 غراما من الكوكايين، حسب ما استفيد الأربعاء من مديرية الأمن الولائي.

وجاءت العمليتان بناء على معلومات وردت لفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها قيام أشخاص بالمتاجرة وتخزين هذه السموم من أجل ترويجها وتوزيعها، مثلما أوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة.

وبعد مراقبة وترصد نشاط أفراد هاتين الشبكتين واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم توقيف ستة أشخاص وحجز 15 غراما من الكوكايين و764, 1 كغ من الكيف المعالج و1.693 قرص مهلوس، كما أشير إليه. كما تم أيضا حجز مركبتين كانت تستعملان في عملية النقل والترويج وسلاح أبيض محظور ومبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 45, 1 مليون دج.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكتين سيحالون بموجبه لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات الصلبة (الكوكايين والكيف المعالج) والمؤثرات العقلية وحيازتها وشحنها ونقلها باستعمال مركبات وتسليمها وتخزينها لغرض الاتجار غير الشرعي فيها ضمن شبكة إجرامية منظمة وجناية التهريب على درجة الخطورة، المساس بالصحة والاقتصاد الوطني، وفق ذات المصدر.

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إحباط محاولة تهريب 13 ألف ساعة يدوية بتبسة

أحبط أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية العڨلة المالحة بولاية تبسة الثلاثاء، محاولة تهريب سلع أجنبية ومحلية الصنع، فاقت قيمتها المالية المليار سنتيم، وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن هذه العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح الدرك الوطني، بشأن عزم مهربين على نقل سلع وبضائع ثمينة، تتمثل في كمية معتبرة من الساعات والأساور، على متن شاحنة باتجاه الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس، ليتم على إثر ذلك تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكّنت من تحديد الشاحنة ومسارها، ليتم نصب كمين على مستوى الطريق الولائي رقم 1، الرابط بين بلديتي الشريعة والعڨلة، أين تم توقيف الشاحنة المشتبه بها والتي كانت قادمة من اتجاه بلدية الشريعة نحو إحدى البلديات الواقعة على الشريط الحدودي.

وبعد توقيف الشاحنة وإخضاعها للتفتيش تبين بأنها محملة بكميات معتبرة من السلع، تتمثل اساسا في 13278 ساعة يدوية أجنبية الصنع، وأكثر من 17 ألف سوار أجنبي الصنع كذلك، وأكثر من 6 آلاف وحدة من الأقراط وقطع الزينة أجنبية الصنع، بالإضافة إلى مواد أخرى موجهة للتهريب، ويمنع نقلها داخل الشعاع الجمركي إلا بترخيص من الجهات المختصة، ليتم تحويل صاحب البضاعة البالغ من العمر 33 سنة التي مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه حول مصدر تلك السلع ووجهتها مع إنجاز ملف قضائي ضده، في انتظار إحالته على الجهات القضائية المختصة على مستوى محكمة بئر العاتر.

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مقتل كهل في حادث سير بالجلفة

ن.ع

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع الأربعاء، ببلدية الإدريسية (جنوب الجلفة)، حسبما علم من الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية المحلية للحماية المدنية، الملازم الأول عبد الرحمان خاضر ل(وأج) أن إسعافات الوحدة الثانوية لمدينة الادريسية تدخلت لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتين على الطريق الوطني رقم (1أ) باتجاه بلدية افلو (الأغواط).

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 54 سنة، حيث تم تحويل جثته لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الادريسية. وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

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إحباط تسويق حلويات فاسدة بالبويرة

ف.عكوش

حجزت الثلاثاء مصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح شرطة البيئة والعمران التابعة لأمن ولاية البويرة 252 وحدة من حلويات مختلفة على متن سيارة سياحية لا تتوفر على الشروط والضوابط القانونية الخاصة بنقل المواد الغذائية خاصة سريعة التلف، ليتم إتلافها على مستوى الردم التقني بحضور المعني بالأمر ومصالح الأمن وهذا لعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وعدم احترام شروط الحفظ والتبريد كون هذه الحلويات تستوجب درجة حفظ تتراوح من 03 الى 6 درجات مئوية، طبقا للتشريع المعمول به قانونا وكذا عدم امتلاكه للسجل التجاري وعليه سيتم استكمال الإجراءات القضائية ضده، لتقديمه امام العدالة.

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صاحب المركبة تعرّض للاعتداء

10سنوات سجنا لسارقي سيارة بتيزي وزو

فروجة.م

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو مؤخرا، من توقيف شخصين متهمين بالاعتداء على أحد المواطنين واستوليا على مركبته، حيث تمت إدانتهما بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، بعد الملف القضائي الذي أنجزته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بميزرانة وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية سرقة مركبة جناية السرقة مع توفر ظرف العنف والتهديد به في ظرف الليل بواسطة شخصين.

حيثيات القضية تعود لتاريخ 23 ديسمبر 2022، حينما تقدم أحد المواطنين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بميزرانة للتبليغ عن سرقة سيارته السياحية بعد الاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض، لتقوم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا من نفس اليوم، بنشر أبحاثها، وتكثيف الدوريات إلى جانب وضع السدود الثابتة والمتحركة، كما استغلت تقنية التموقع الجغرافي لتتبع مسار المركبة المسروقة، حيث قام سائقها بالتوجه إلى منطقة “انار املال” ثم “قرية بوهينون” بلدية تيزي وزو، مرورا بالطريق الوطني رقم 12، الأمر الذي أسفر عن توقيفها في حدود الساعة الثانية صباحا من اليوم الموالي على مستوى الطريق غير المصنف بين بلديتي تيزي وزو وتيزي راشد، حيث تم استرجاع المركبة بكل وثائقها الإدارية وتوقيف المشتبه فيهما، واللذين حاولا الفرار وسط الحقول الزراعية رغم المقاومة الشديدة التي أبدياها، ليتم اقتيادهما نحو مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو، أين تبين أن أحدهما متورط في قضايا مماثلة لسرقة السيارات ببلدية بني يني.