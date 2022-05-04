أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 04 ماي 2022

مجهولون يستخرجون رفاتا من مقبرة، غرق طفل في بركة

غرق طفل في بركة وإنقاذ آخر بعين الدفلى

م. المهداوي

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى الثلاثاء، في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، لأجل انتشال طفل غريق متوفى من بركة مائية وإنقاذ طفل آخر على مستوى فرقة “السعايد” ببلدية برج الأمير خالد، أين تم إنقاذ وإسعاف طفل يبلغ من العمر حوالي 11سنة وتحويله إلى العيادة الصحية بذات المدينة، فيما تم استخراج جثة غريق من البركة المائية المخصصة للسقي الفلاحي عمقها حوالي 4 متر، وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.

حيث تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لمعرفة أسباب الحادث، وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان الحوادث الأليمة التي ما انفكت تودي بحياة الكثيرين مع مقدم فصل الحر على مدار السنوات الأخيرة في ظل تواجد الآبار والبرك المائية المخصصة للسقي الفلاحي على مستوى عديد المناطق بولاية عين الدفلى، وعليه توجه مصالح الحماية المدنية نداء لأصحاب برك السقي الفلاحي والآبار بتسييجها، تفاديا لوقوع حوادث مماثلة.

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مجهولون يستخرجون رفاتا من مقبرة مسيحية بخنشلة

طارق. م

باشرت مساء الثلاثاء، مصالح الشرطة بأمن ولاية خنشلة، تحقيقا أمنيا معمقا، بخصوص حادثة الاعتداء على حرمة الأموات، بالمقبرة المسيحية الفرنسية، الكائنة بحي طريق مسكيانة، بمقر عاصمة الولاية خنشلة.

وذلك بعد العثور، على رفات شخص في العقد الخامس من العمر، مرمية عند حافة الجدار الخارجي للمقبرة، بعد استخراجها من أحد الأضرحة بالمقبرة المسيحية، في ظروف غامضة ومجهولة، لا تزال التحريات الأمنية متواصلة بشأنها،.حيث تم فتح تحقيق في القضية.

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العثور على جثة طفل بتمنراست

ش. بن ايعيش

عثر صباح الأربعاء، مواطنون بتمنراست على جثة طفل بالغ من العمر 8 سنوات، كان مختفيا عن الأنظار منذ أول أيام العيد، حيث كانت الجثة قرب مسكن مهجور في حي الجزيرة على أطراف المدينة. واختفى الطفل يوم العيد من أمام منزله على مستوى حي انكوف، ليتم الاتصال بالجهات الأمنية، حيث تكفلت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بغدادي، من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا في أسباب الوفاة الغامضة للطفل.

وكانت عائلة الطفل تقدمت ببلاغ عن اختفاء طفلها لدى الجهات الأمنية، وباشرت منذ أيام حملة موسعة، بمشاركة الجمعيات عبر أحياء عاصمة الأهقار، للبحث عنه، لكنها لم تكلل بالعثور عليه، وتتزامن الحادثة مع تكرار حالات الاختفاء الغامضة، في الأشهر الأخيرة بالمنطقة، مما يتطلب تكاتف الجهود للقضاء على الآفة الدخيلة على المجتمع المحافظ.

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الجاني المفترض لا يزال في حالة فرار

جريمة قتل تهز البويرة ثاني أيام العيد

أحسن حراش

لقي شاب في مقتبل العمر، ثاني أيام العيد، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها بعد تعرضه لطعنات سكين نفذها شاب آخر إثر خلاف بينهما وسط مدينة عين العلوي الواقعة غرب البويرة. وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب “ن. ت”، 28 سنة، تعرض إلى عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض على يد شاب آخر في العشرينات من العمر وسط المدينة، وذلك على إثر شجار سابق بينهما كان قد حصل حسب نفس المصادر بسبب خلاف حول ممارسة نشاط بيع الخضر بالسوق المحلي.

وعاد المشتبه فيه رفقة شخص آخر إلى مكان تواجد الضحية حاملا سلاحا أبيضا قبل أن يوجه إلى الضحية طعنات عبر مختلف أنحاء جسمه كانت كافية بأن ترديه قتيلا، ليفر بعدها نحو وجهة مجهولة تاركا الضحية وسط بركة من الدماء وذهول الحاضرين من المارة، وقد تم تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى عين بسام، أين تبين بأنه لفظ آخر أنفاسه متأثرا بجروحه الخطيرة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقا مع البحث عن منفذ الجريمة المفترض الذي يتواجد في حالة فرار إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة التي تركت صدمة وحزنا وسط العائلة وسكان المدينة المعروفة بهدوئها وطيبة سكانها، خاصة وأنه تزامن مع ثاني أيام العيد.

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التلاميذ تفادوا كارثة التسمم الجماعي

ممون يوجه 3000 علبة ياغورت فاسد إلى مطاعم مدرسية بجيجل

ع. بوفافة

تمكن أعوان فرق الرقابة بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية جيجل، من إحباط محاولة تموين بعض المطاعم المدرسية بمواد غذائية حساسة كانت منقولة على متن شاحنة تفتقد لأدنى شروط النظافة الصحية، تتمثل في قرابة 3000 وحدة من مادة الياغورت وكمية من المشروب المعطر الموجّه لتلاميذ المدارس، ما يجعلها عرضة للتلف وتشكل خطرا على صحة مستهلكيها من التلاميذ. العملية نفذها أعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية لمصالح مديرية التجارة بولاية جيجل بدائرة الطاهير، والذين تمكنوا من حجز كمية معتبرة من مادة الياغورت تتمثل في 2930 وحدة بوزن 70 غراما للواحدة، كانت منقولة على متن شاحنة تفتقد لشروط النظافة الصحية، وموجهّة لتلاميذ المدارس.

كما تمكن أعوان الرقابة بنفس المفتشية في عملية أخرى من حجز 15000 وحدة من ماء مشروب معطّر موجه للأطفال، يفتقد للبيانات الإلزامية حول المنتوج على غرار تاريخ الإنتاج ومدّة الصلاحية وكذا مكونات المنتج واسم المنتج. وعلى الفور وبعد إتمام إجراءات حجز تلك الكميات من الياغورت والمشروب المعطّر، لما تشكله من خطر على صحة مستهلكيها من تلاميذ المدارس والأطفال، وإمكانية تعريضهم للإصابة بالتسمم الغذائي، تم إتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصّة فيما تم تحرير محاضر جزائية ضد أصحابها بغرض متابعتهم قضائيا. وبالموازاة مع ذلك، فقد تمكن أعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية لمديرية التجارة بدائرة الميلية من حجز 28 كلغ من المواد الغذائية ومستلزمات صناعة الحلويات والخبز فاسدة بعد انتهاء مدّة صلاحيتها، بعدما تم ضبطها معروضة للبيع في أحد محلات البيع بالتجزئة لمواد المخبزة والحلويات، وقد تم على الفور حجزها وإتلافها وتحرير محضر متابعة قضائية ضد صاحبها.

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الطرفان كانا دائمي الشجار

البراءة لمتهم بقتل شقيقه في ورقلة

ع. سفيان

عالجت مؤخرا محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء ورقلة، قضية رجل في العقد الخامس من العمر بجناية قتل شقيقه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث تم النطق بحكم البراءة في حقه بعد الطعن الحكم الأول الذي نطق بالسجن المؤبد في حقه وكانت النيابة قد التمست حكم المؤبد ضد ذات المتهم. وتعود وقائع القضية لشهر أوت 2020 حيث تلقت مصالح أمن ولاية ورقلة اتصالا هاتفيا من مستشفى محمد بوضياف مفاده استقبال شخص متوفى ويتعلق الأمر بالمدعو ب.ع. وبحسب التقرير الطبي، فإن الضحية تعرض لإصابة بواسطة سلاح أبيض على مستوى الرقبة، ليتم بعدها فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن حيث تبين من خلال تصريحات الشهود أن الضحية كان يختلق المشاكل وكثير الشجار مع شقيقه المتهم بقتله وكانا يتناولان المشروبات الكحولية معا.

وحسب شهود عيان، فإنه تم سماع صراخ من طرف الضحية بقرب منزل شقيقه المتهم ولدى سماع أحد الشهود صرح قائلا أنه سمع طرقا قويا بباب بيته وعند فتح الباب وجد المتهم حاملا سكين بيده ويصرخ قائلا: “تعدى عليا في داري تعدى عليا”، فقام الشاهد بنزع السكين من يد المتهم وخرج ليرى الضحية مرميا على الأرض في حالة غيبوبة ولم يتمكن من سماع أي صوت منه. وفي ذات السياق، نفى أنه قد شاهد المتهم يطعن أخاه، وهو ما صرح به باقي الشهود الذين صرحوا بأنهم لم يروا أن المتهم هو من قام بطعن شقيقه، وهو الأمر الذي نفاه المتهم بدوره، وقال إنه لم يقدم على طعن شقيقه، وقال إنه وقت وقوع الجريمة كان في حالة سكر بمفرده في منزله وأثناء ذلك تقدم له شقيقه الضحية وطرق بابه وبعد فتح الباب وجد أخاه الضحية ملطخا بالدماء وسكينا مغروسا في بطنه من الجهة اليسرى، كما وجد بجانبه قضيبا حديديا مرميا بالأرض فقام بنزع السكين من بطنه وتوجه لوسط الشارع طالبا النجدة من أقاربه والجيران ليسعفوا أخاه، نافيا أن يكون هو من قام بطعنه، كما نفى وقوع أي خلاف بينه وبين الضحية قبل وقوع الحادثة.

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بعد نشره فيديو يندد بتعريض المواطنين إلى الخطر

اعتداء على رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك بباتنة

طاهر حليسي

تعرض، الثلاثاء، وفي ثاني أيام عيد الفطر، رئيس مكتب المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بباتنة، لاعتداء من طرف ثلاثة أشخاص تحت طائل الإشهار والتهديد بالسلاح الأبيض، بحسب ما أفاد به بيان صدر عن منظمة حماية المستهلك، مساء أول أمس. وكان رئيس المكتب الولائي يوسف شنوفي تعرض لاعتداء بالضرب من طرف مجموعة أشخاص، قصدوه قبالة منزله وأشبعوه سبا وشتما وضربا خلال الشجار ما سبب له رضوضا وكدمات في الوجه واليد بالإضافة إلى تمزيق ملابسه، فيما اظهر أحد مرافقي المعتدي وشريكه سكينا لوح به في الهواء، فيما نجح مواطنون وأقارب الضحية في فض الاشتباك في الوقت الذي انتقل المعتدى عليه للمستشفى لمعالجة الرضوض.

وأوضح رئيس المنظمة الذي يرأس مكتب باتنة تطوعا باتخاذ منزله مقرا لها بأن شخصا اتصل به هاتفيا محتجا على فيديو يتعلق به نشره رئيس المنظمة على صفحته بالفايسبوك، يظهر تجاوز ذلك الشخص القانون، وتعريضه حياة الآخرين إلى الخطر. فيما أكد الأخير أنه نشر الفيديو المصور عن طريق هاتفه للتدليل على خطورة ذلك السلوك، حيث قام بنشر المادة المصورة مع تقنية إخفاء الملامح بحكم اطلاعه على قوانين وأخلاقيات النشر عبر وسائط الاتصال الاجتماعية، وأكد المتحدث أن ثلاثة أشخاص بينهم المعني بادروا للاعتداء عليه مباشرة بعد نزولهم السيارة وترجلهم منها أمام بيته الكائن بحي الزمالة الشعبي في الخامسة من مساء الثلاثاء.

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توقيف مجرم خطير محل بحث بأوقاس

ق. م

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة أوقاس التابعة لأمن ولاية بجاية، خلال هذا الأسبوع، من توقيف مجرم خطير محل بحث وهو في حالة فرار تورط في عدة قضايا إجرامية منها السرقة، الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، يبلغ من العمر 37 سنة.

وجاءت العملية بعد شكاوي عديدة لمواطنين تعرضوا للاعتداء بواسطة سلاح أبيض، وعليه وبعد عمليات بحث وتحري واسعة وبتنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد مكان تردد المجرم على مستوى المفرغة العمومية بشاطئ البحر سيدي ريحان بأوقاس، وبعد وضع خطة محكمة تم مداهة المكان وتوقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مركز الشرطة من أجل التحقيق معه في جميع القضايا المتورط فيها.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر بالإيداع.

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مع وضع حد لمروج الأوراق النقدية المزورة

أمن سور الغزلان يوقف شخصا مطلوبا لدى القضاء

أحسن حراش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة سور الغزلان جنوب البويرة من توقيف شخص كان محل بحث ومطلوب من طرف جهات قضائية بأحكام نهائية.

وبحسب مصدر أمني موثوق، فإن الشخص البالغ من العمر 24 سنة كان في حالة فرار ومحل أمر بالتوقيف ومطلوب لدى جهات قضائية بقرار نهائي بالحبس بسبب تورطه في قضايا معاقب عليها قانونا، حيث تم الترصد له بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح حول تواجده وسط المدينة، قبل أن يتم القبض عليه ونقله إلى مقر الأمن على أن يتم تحويله وتسليمه إلى الجهات القضائية الطالبة .

كما تمكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف مروجي الأوراق النقدية المزورة وسط مدينة سور الغزلان حسب نفس المصادر، وذلك إثر تفتيش وثائق مركبة سياحية كانت تتجول بالمدينة، حيث لفت انتباه عناصر الأمن وجود أوراق مالية مشبوهة، ليتم ضبط مبلغ مالي قدره 7.8 ملايين سنتيم لدى أحد الركاب يضم 5 أوراق من فئة 2000 دج مقلدة وورقة واحدة من فئة 1000 دج لا تحمل صورة الأمير عبد القادر وخصائص تقنية أخرى، ليتم تحويل المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة.

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في أول مسابقة وطنية بين الثانويات

التلميذ ناصري إسحاق وشاذلي نفيسة يتوجان بوسام الغزالي لتجويد القرآن الكريم

فاطمة عكوش

توج مؤخرا التلميذ ناصري إسحاق من ثانوية محمد يزيد بوسام الغزالي لتجويد القرآن الكريم لطبعة 2022، كما توجت التلميذة شاذلي نفسية من ثانوية سعد دحلب بنفس الوسام وهذا في حفل ختام أول مسابقة وطنية لتجويد القرآن بين الثانويات، التي نظمتها ثانوية الإمام الغزالي بولاية البويرة بالتنسيق مع التنسيقية الولائية للمرأة العاملة التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، تحت شعار “اقرأ ورتل وارتق”، التي نظمت على شرف الطفل المرحوم أدم فضالة.

وبحسب الأستاذة شودار نادية مسؤولة تنظيم مسابقة فارس الغزالي في طبعتها الأولى، فإن ثانوية الغزالي العريقة استضافت المتقنين لأحكام التجويد من ثانوية سعد دحلب، محمد يزيد وعبد الرحمان شيبان، وهذا ضمن منافسة قرآنية بين تلاميذ المتقنين فيها، حيث شاركت كل ثانوية بـ 6 تلاميذ، 3 ذكور و3 إناث، وبعد المداولة تم اختيار ممثلين عن كل ثانوية، ليتم تنظيم الحفل الختامي لفارس الغزالي بحضور أولياء الحفظة، رئيس المجلس الشعبي البلدي نواب البرلمان والأسرة التربية، حيث توج الفائزون الأوائل بوسام الغزالي وهما ناصري إسحاق وشاذلي نفيسة، فيما أهدي خاتم من الذهب الخالص للحافظة دحماني فاطمة وللتلميذة بداوي جوبرية، وخلال الحفل تم تكريم جميع التلاميذ النجباء في سهرة رمضانية رائعة احتضنتها لأول مرة ثانوية الغزالي.

للتذكير، فإن مسابقة تجويد القرآن الكريم التي تم تنظيمها بثانوية الغزالي والتي عرفت نجاحا كبيرا من حيث التنظيم، تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وهو ما جعل أصحاب المبادرة يقررون تنظيمها كل سنة لتشجيع التلاميذ على المنافسة في تجويد وحفظ كتاب الله وخاصة لإنشاء جيل قراني.

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حادث مرور يخلف 4 قتلى و3 جرحى ببجاية

توفيق بن يحيى

تدخل أعوان الحماية المدنية، الأربعاء، في حدود الساعة الثانية عشر وخمسين دقيقة على مستوى منفذ الطريق السريع الرابط ببين الطريق السيار شرق غرب واحنيف لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين، الأولى من نوع “سيتروان” تحمل ترقيم ولاية البويرة، والثانية من نوع “سكودا” تحمل ترقم ولاية الجزائر، خلف مقتل أربعة أشخاص “ثلاث نساء ورجل” وجريحين “امرأة وطفل”، فيما سجل جريح واحد بالسيارة الأخرى من نوع سكودا تحمل رقم ولاية الجزائر العاصمة، حيث تم إسعافه قبل وصول الحماية المدنية، فيما تم تحويل جثث الضحايا والجرحى الآخرين إلى العيادة متعددة الخدمات الصحية لتازمالت من قبل أعوان الحماية المدنية، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث.