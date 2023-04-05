أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 05 أفريل 2023

لسعات نحل تقتل كهلا، مصرع طفل تحت عجلات شاحنة

لسعات نحل تقتل كهلا في خنشلة

طارق.م

توفي مساء الثلاثاء، كهل يبلغ من العمر 54 سنة، بمصلحة الاستعجالات لمستشفى الشادلي بن جديد بمدينة ششار الواقعة جنوب ولاية خنشلة، متاثرا بمضاعفات صحية خطيرة جرّاء تعرضه للسعات نحل.

الحادثة التي تسببت في الوفاة وقعت حسب مصادرنا عندما كان الضحية وهو مربي نحل، يتجول بإحدى قرى المدينة لتفقد صناديق النحل التي يعمل على تربيتها، إلاّ أن سربا من النحل هاجمه وقام بلسعه ما تسبب في إصابته في أنحاء مختلفة من الجسم، تم نقله وتحويله على إثرها على مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشاذلي بن جديد بمدينة ششار، أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات والالتهابات الجلدية الخطيرة التي تعرض لها، ما خلّف صدمة كبيرة وسط عائلته وكل سكان المنطقة.

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سقوط مميت لرضيعة من سطح مسكن بخنشلة

طارق. م

لقيت مساء الثلاثاء، رضيعة لم تتجاوز من العمر السنتين، مصرعها إثر سقوطها من سطح مسكنها العائلي الكائن بوسط مدينة شيليا في ولاية خنشلة.

وبحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الطفلة الضحية كانت متواجدة في سطح الطابق الأول لمسكن عائلتها برفقة والدتها، لكنها وفي لمح البصر سقطت فجأة وهوت إلى سطح الأرض، ما تسبب في إصابتها بجروح متعددة، في أنحاء مختلفة من جسمها، تم على إثرها نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بوحمامة، في محاولة لإنقاذ حياتها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات الخطيرة التي تعرضت لها، وفور إخطارهم بحادثة السقوط المميت باشر أفراد فرقة الدرك الوطني تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هاته الحادثة الأليمة.

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من بينها زيت المائدة والقهوة والبنزين

ثلاث سنوات حبسا لأجنبي حاول تهريب سلع مدعمّة بتبسة

ب. دريد

أصدرت الأربعاء، محكمة الجنح الابتدائية بمدينة بئر العاتر الواقعة جنوب ولاية تبسة، حكما يقضي بإدانة شخص من جنسية أجنبية والحكم عليه بـ 3 سنوات حبسا نافذ، بعد تورطه في محاولة تهريب كمية معتبرة من البضائع والسلع الجزائرية من بينها بعض المواد المدعمّة عبر الشريط الحدودي. وكان المتهم قد تم توقيفه من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بئر العاتر، بعد استغلالهم للمعلومات التي وردت بشأن وجود شخص أجنبي يبلغ من العمر 44 سنة، على متن سيارة سياحية من نوع مرسيدس صنف 200، وهو بصدد تهريب كمية معتبرة من المواد الاستهلاكية المدعمّة إلى خارج الأراضي الجزائرية.

ليقوم إثر ذلك عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بئر العاتر، بنصب عدة كمائن بمختلف الاتجاهات المؤدية إلى الحدود بين الجزائر وتونس، حيث أسفرت العملية على توقيف المركبة، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 73 لترا من زيت المائدة من نوع 5 لترات ولترين، بالإضافة إلى 300 حفاظة أطفال، و240 علبة ياؤورت، وكذا 108 قارورة مشروبات غازية، بالإضافة إلى 20 علبة قهوة وزن 250 غراما، و58 قطعة بسكويت، مع محاولة تهريب 40 لترا من مادة البنزين.

المشتبه فيه تم تحويله برفقة السيارة والسلع المحجوزة إلى مقر أمن دائرة بئر العاتر، لإتمام الإجراءات القانونية بشأنه، وتكوين ملف قضائي ضده تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بتهمة محاولة التصدير عن طريق التهريب لمواد غذائية مدعمة، باستعمال مركبة في نطاق الشعاع الجمركي، والذي أحاله على جلسة المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري اين تمت ادانته بالتهم المنسوبة عليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذ مع الايداع. بالمؤسسة العقابية.

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مصرع طفل تحت عجلات شاحنة بتيارت

ل. محمد أمين

قتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات مساء الثلاثاء، بعدما دهسته شاحنة، حين كان يلهو قرب بيت عائلته، في بلدية الناظورة بتيارت. وباءت محاولات الطاقم الطبي باستعجالات مستشفى محمد بوضياف، لإنقاذ الطفل بالفشل، جراء خطورة إصابته.

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النيران التهمت 20 ألف متر من النفايات

سحب الدخان تغطي سماء باتنة جراء حريق بمركز للردم التقني

طاهر حليسي

شبّ، الثلاثاء، حريق كبير في مؤسسة مركز الردم التقني الكائن بمنطقة الأبيار بولاية باتنة. وبحسب معلومات متواترة، فإن الحريق اندلع في خندق تجميع النفايات المخصصة لإنتاج الغاز الحيوي “بيو غاز” الذي دشن قبل أسابيع في إطار التعاون بين مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني وجامعة باتنة واحد، وترجع أسباب الحريق لتراكم كميات كبيرة من الغاز المنتج في الخندق الذي يكون بلغ مرحلة التشبع بتخمر أطنان من المواد العضوية، في انتظار تحديد ومعرفة سبب الحريق بعد انتهاء عمليات الإطفاء، التي استنفرت لها وحدات من الحماية المدنية وفرق من مركز الردم التقني والبلدية ومؤسسة “كلينباط”. وكان حريق أول اندلع في تمام الرابعة فجرا وقد تم التحكم فيه في حدود الساعة الثامنة صباحا، غير أن حريقا آخر أكبر من الأول، عاد ليندلع في الخندق في تمام منتصف النهار والنصف.

وكان مركز الردم التقني طوّر رفقة مخبر يشرف عليه البروفيسور بلقاسم عدوان أستاذ الفيزياء الطاقوية في كلية علوم المادة بجامعة باتنة واحد، مشروعا لإنتاج الغاز الحيوي، تم خلاله استخلاص 35 كيلو واط من الكهرباء المشغلة لعتاد الوحدة وإنارتها الخارجية، من ملايين الأمتار المكعبة من النفايات المتخمرة، وهو إنتاج قابل للرفع لاستعماله في إنارة قرى ومدن، علما أن عمر الغاز الحيوي المستخلص من الخنادق يمكن استغلاله على مدار 25 سنة كاملة. لا تزال عمليات التحكم في الحريق الذي اندلع أمس، بخندق النفايات بمركز الردم التقني بباتنة مستمرة لليوم الثاني على التوالي، بعدما أتلف 20.000 متر مربع من حجم الخندق المتربع على مساحة إجمالية تقدر بــ25 هكتارا.

وكان والي ولاية باتنة، أعلن تفعيل المخطط الولائي للنجدة للتحكم في الحريق الذي تسبب في أدخنة بيضاء وروائح غطت سماء مدينة باتنة ومنطقة الأبيار التي يقع فيها مركز الردم التقني وخندق النفايات المنتج للغاز الحيوي، وسببت تلك الأدخنة انزعاج المواطنين طيلة مساء أول أمس. وسخرت السلطات الولائية 32 آلية من بينها 10 شاحنات و8 آليات لرفع الأتربة، حيث تم تغطية 8000 متر مربع بالأتربة منعا لتصاعد الأعمدة الدخانية الكثيفة وهي ذات لون أبيض ناصع لاحتراق الغازات الحيوية.