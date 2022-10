أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 05 أكتوبر 2022

توقيف متهمين باختطاف وقتل شاب بتمنراست، حجز 40 ألف وحدة من المفرقعات بسطيف

قضاء الشلف: تأجيل النطق بالحكم في حق رشيد نكاز

م. قورين

أجلت غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء الشلف، النطق بالحكم في حق رشيد نكاز إلى غاية التاسع من الشهر الجاري، برفقة مرافقه الشخصي، الذي يعمل ممرضا، ومحاميه، على خلفية تنظيمه وقفة احتجاجية أمام المؤسسة العقابية بحي بن سونة، ورفضه إخلاء المكان والاستجابة لمصالح الأمن التي طلبت المغادرة.

وبسبب دخوله معهم في شجار لفظي، وُجهت إليه عدة تهم، منها التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية والمساس بالوحدة الوطنية، ونشر بيانات للمرافقين له، انتهت بإدانة نكاز يوم 22 أوت الفارط بعام حبسا نافذا وستة أشهر غير نافذة للمحامي والممرض، وعشرة ملايين غرامة مالية لكل واحد منهم.

للإشارة، سبق لرشيد نكاز أن أدين بثلاثة أحكام قضائية خلال هذه السنة، منها عام حبسا في شهر أفريل على خلفية تورطه في إصدار منشورات تمس بالمصلحة الوطنية، ونفس الحكم بعام حبسا مطلع شهر جويلية، وآخر منتصف شهر أوت الفارط، كما تم تأجيل الاستئناف بالعاصمة إلى غاية منتصف الشهر الجاري، بحسب محاميه، عباس شهرة، لتزامن القضيتين في نفس اليوم بمحكمة الشلف والعاصمة.

—

وهران تودّع شهيد الحماية المدنية عبد الله بوراس

سيد احمد فلاحي

اهتزت، الثلاثاء، ولاية وهران على نبأ وفاة عون حماية مدنية، العريف بوراس عبدالله، الذي يُعدّ واحدا من بين خيرة شباب الحماية المدنية، والأكثر من ذلك، أنه معروف عنه اندفاعه الكبير نحو مجال التطوع، ومساعدة المحتاجين ليس في وهران فقط، بل في كل ولايات الوطن، وقد قضى نحبه فجر أول أمس في حادث سير لما كان بصدد نقل فرقة التدخل والإطفاء من أجل إخماد حريق بسيارة بحي الدار البيضاء، لكن كتب الله أن تكون هاته الخرجة الأخيرة في مشواره المهني الحافل.

الساعة تقترب من الواحدة صباحا، اتصال يصل غرفة العمليات للحماية المدنية، مفاده طلب نجدة من أجل إخماد حريق سيارة على مستوى حي الدار البيضاء، كعادته عبد الله كان السباق لتأدية واجبه المهني، أسرع رفقة ثلاثة من رفاقه نحو الشاحنة، والوجهة هي موقع الحريق، غير أنه نظرا لتبلل الأرض بفعل زخات من المطر، انحرفت الشاحنة بعد خمس دقائق من إقلاعها بالقرب من جسر أسمدال، فكانت الفاجعة، وقضى السائق النشيط عبد الله في هذا الحادث، بينما تم نقل رفاقه إلى مصلحة الاستعجالات لعلاجهم .

وقد كان خبر وفاته مزلزلا، خاصة في حيّه، حيث استيقظ جيرانه فجرا على وقع هذا الخبر الصادم، وتجمعوا أمام منزله، وعلامات الحيرة والصدمة بادية على وجوههم، كيف لا وهو الذي كان صاحب عديد المبادرات الخيرية في الحي الشعبي سيدي معروف “قاريطة”، هناك كان يقود عبد الله رفقة أبناء حيه أجمل الحملات الخيرية، سواء تعلق الأمر بحملات التنظيف أو مساعدة المحتاجين في رمضان وغير ذلك، ومساهمته في تنظيم دورات كروية خاصة بالأطفال، زيادة على مواظبته على أداء الصلوات جماعة بمسجد صهيب الرومي كلما سمحت الفرصة، ولكن اليوم بدا الحي حزينا وسط المعزين، الذين لم يصدقوا أن عبد الله الابن البار غادر الحياة الدنيا دون رجعة .

أصدقاؤه في المهنة تحدثوا بلوعة عن خصاله وتفانيه في العمل، وأكدوا أنه كان ضمن الأوائل في قبول المهمات الصعبة التي يدعون لها في أغلب ولايات الوطن، وآخرها كان تنقله ضمن فرقة خاصة من أجل المساعدة في إخماد نيران الغابات في الشرق الجزائري، وقبلها تيزي وزو، وغيرها من المهام التي كان يقبل عليها بكل فخر ومن دون كلل.

الفقيد البالغ من العمر 38 سنة متزوج، التحق بصفوف الحماية المدنية دفعة 2009/2010، قضى 12 سنة في الخدمة، مشهود له بالتفاني والاحترافية، بدليل أنه كان يُختار في عدة مرات من أجل تمثيل وفود الحماية المدنية عن ولاية وهران، سواء في المهمات الرسمية والكوارث الوطنية، واليوم رحل تاركا فراغا رهيبا صعب تعويضه يقول رفقاء دربه، الذين تنقلوا إلى مقبرة عين البيضاء من أجل توديعه الوداع الأخير ومواراته الثرى بقلوب تعتصر حزنا.

—

80 ملف استثمار وهميا على طاولة العدالة بسطيف

سمير مخربش

أحالت السلطات الولائية بولاية سطيف، ملفات المستثمرين الوهميين على العدالة لمتابعتهم قضائيا، بسبب التحايل واستغلال أراض منحت لهم من أجل التصنيع فتحولت إلى أدوات لاستثمار وهمي يهدف إلى تحقيق مآرب أخرى، لا تخرج عن دائرة الاغتناء بطرق غير شرعية. وهذا وفقا لما كشف عنه والي الولاية محمد لمين درامشي خلال اجتماعه بالهيئة التنفيذية للولاية حول ملف الاستثمار.

وقد تم إحصاء مبدئيا 80 ملفا لمستثمرين مشتبه فيهم، استفادوا من قطع أرضية بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، دون أن يبادروا بأي خطوة لممارسة نشاطهم الصناعي.

وكانت هذه الاستفادات وفق امتيازات منحتها اللجنة الولائية للاستثمار للعديد من الأشخاص بهدف فتح مصانع وورشات تصنع منتجات محلية وتقلل من فاتورة الاستيراد، وتوفر مناصب شغل تساهم في الحد من البطالة، لكن هذا المبتغى حاد عن أصله، وظلت الأراضي الممنوحة خاوية على عروشها رغم مرور عدة سنوات على توزيعها، وهي الحالات التي تم ضبطها بالمناطق الصناعية الكائنة ببلدية سطيف وأولاد صابر والعلمة وعين ولمان وعين أزال وغيرها من المناطق. وأفضت التحريات الأولية إلى إحالة المتقاعسين على العدالة، خاصة أولئك الذين لم يباشروا نشاطهم ولم يتقدموا بأي خطوه في مشاريعهم الاستثمارية، التي بقيت أراضي شاغرة اكتسحتها الأشواك والحشائش الضارة. والتهمة اليوم موجهة إلى 80 شبه مستثمر عليهم تبرير وضعيتهم العالقة منذ سنوات.

ويأتي هذا القرار بعد تسجيل العديد من المخالفات عبر المناطق الصناعية التي تحولت الأراضي فيها إلى ملكيات خاصة، دون استغلال ومنهم من قام بتأجيرها والاستفادة من دخل سلبي بطريقة غير قانونية. وفيهم من قام بتغيير النشاط دون احترام الدراسة المنجزة مسبقا، وهناك من اكتفوا بفتح مستودعات لتكديس البضائع المستوردة دون أي تصنيع.

والأخطر من هذا كله هناك من استولى على العقار الصناعي وقام ببيعه عن طريق شركات وهمية، ويعد ذلك من الجرائم التي ارتكبت في حق العقار الصناعي الذي يسيل الكثير من اللعاب بولاية سطيف، ويثير العديد من التساؤلات حول مشاريع وهمية لا وجود لها إلا على الورق.

العملية تتزامن مع الشروع في وضع ورقة طريق لتنفيذ التعليمات الصادرة مؤخرا عن رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة، وتكون البداية بإعداد بنك معلومات بقاعدة بيانات دقيقه حول مؤهلات ولاية سطيف في جميع القطاعات، لتمكين الراغبين في الاستثمار من الاستغلال الأمثل لهذه المؤشرات. وقد تم توجيه تعليمات لمحاربه البيروقراطية بكافه أشكالها، والتخلي عن الممارسات السابقة. وفي هذا الصدد ينتظر أن يتم بعث عمل اللجنة الولائية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الجاهزة والتي لم تدخل حيز الاستغلال. وهو ما يعني أن الرمال ستتحرك تحت أرجل المستثمرين الوهميين، الذين آن الأوان ليتركوا المجال لمستثمرين حقيقيين عانوا الويلات دون الحصول على أي امتيازات.

—

طلبة المدرسة العليا للأساتذة مسعود زوغار بسطيف ينتفضون

أحمد عليوة

نظم طلبة المدرسة العليا للأساتذة مسعود زوغار بسطيف، أمس الأول، وقفة احتجاجية، أمام مديرية الخدمات الجامعية “الهضاب”، وذلك بسبب ما أسموه “الوضعية الكارثية والمزرية التي يعيشونها في الإقامة الجامعية الخثير العياشي والمطعم المركزي”.

وقال الطلبة في بيان وجهوه إلى مديرية الخدمات الجامعية بسطيف، تلقت “الشروق” نسخة منه، “إن هذه الظروف الصعبة دفعتهم إلى مقاطعة الوجبات المقدمة على مستوى المطعم المركزي يومي الأحد والاثنين، غير أن الوضعية ظلت على حالها من دون تغيير”.

وضمّن الطلبة بيانهم الاحتجاجي، جملة من المطالب على رأسها تحسين نوعية الوجبات وتنويعها وتقديمها نظيفة وموافقة للمعايير، ترميم وتجهيز المطعم بما يحتاج، بالإضافة إلى القيام بصيانة شاملة للأجنحة داخل الإقامة الجامعية، كونها تعاني من عدة نقائص على غرار تضرر الإنارة، ونقص المياه.

كما طالب المحتجون بتوفير عيادة داخل الإقامة الجامعية للتكفل بالحالات الصحية الصعبة للطلبة، في ظل غياب طبيب مناوب وممرض – يضيف البيان – ناهيك عن عدم توفر الأدوية.

من جهة أخرى، دعا الطلبة إلى فتح خطوط نقل جديدة لتسهيل عملية نقل الطلبة من ولاية سطيف وبلدياتها إلى المدرسة العليا للأساتذة مسعود زوغار، مؤكدين بأن هناك طلبة يتنقلون على حسابهم الخاص وهو ما يكلفهم مصاريف وتكاليف مالية هم في غنى عنها.

—

إحصاء 70 عقارا صناعيا غير مستغل بوهران

ق. ج

أحصت مصالح وهران في جرد أولي أكثر من 70 عقارا صناعيا غير مستغل بالولاية، حسب ما أفاد به أول أمس والي وهران سعيد سعيود الذي أشار إلى أن الرقم مرشح للزيادة، حيث أن الإحصاء لا يزال قائما.

وقال نفس المسؤول في تصريح للصحافة، على هامش زيارته التفقدية لدائرة بطيوة، أن أكثر من 70 مستثمرا استفادوا من عقارات صناعية منذ عدة سنوات، لكنهم لم يباشروا مشاريعهم، مضيفا أن “تعليمات السلطات العليا للبلاد واضحة وصارمة وتقضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مستثمر تحصل على عقار ولم يشرع في تجسيد مشروعه بعد ستة أشهر”. وأضاف السيد سعيود أن العديد من البلديات والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات توجد بها أرضيات وزعت من دون أن يتم استغلالها، مؤكدا أن السلطات الولائية باشرت هذه الإجراءات من أجل استرجاع الأراضي ومنحها لمن يستغلها. وكان والي وهران خلال هذه الزيارة قد تفقد سوقا مغطاة بمرسى الحجاج تم تدشينها في 2013، غير أنها بقيت شاغرة إلى حد الساعة، حيث أفاد المسؤولون المحليون أن التجار الذين استفادوا من محلات في هذا المرفق رفضوا الالتحاق بها نظرا لتواجدها في مكان منعزل.

كما تفقد الوالي بذات الجماعة المحلية مركزا للتكوين المهني والتمهين ينتظر أن يفتح أبوابه في الأشهر القادمة. ومن جهة ثانية، أعطى ذات المسؤول تعليمة إلى مدير التربية برصد قائمة مفصلة بالنقائص المسجلة فيما يخص المؤسسات التربوية، خاصة بعد زيارته لمشروع 1.000 سكن عمومي إيجاري ببلدة الشهايرية الذي استكملت به الأشغال، غير أنه لا يتوفر على مدرسة ابتدائية. وأشارت رئيسة دائرة بطيوة، زهيرة بوصبع، على هامش الزيارة، أن بلدية مرسى الحجاج ليس بها سوى متوسطتين وثانوية وهو ما يمثل نقصا كبيرا. وفي ختام الزيارة عقد والي وهران لقاء مع المجتمع المدني بالمكتبة البلدية ببطيوة، حيث استمع إلى الانشغالات المطروحة المتعلقة بالتنمية.

—

توقيف متهمين باختطاف وقتل شاب بتمنراست

ش. بن ايعيش

أوقفت الشرطة القضائية لأمن ولاية تمنراست الثلاثاء، ثمانية أشخاص، أعمارهم ما بين 17 إلى 24 سنة عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية الاختطاف متبوع بالتعذيب، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، مع عدم التبليغ عن جناية. حيثيات القضية تعود إلى بداية الأسبوع، حيث تقدم مواطن إلى مقر الأمن الحضري الثاني من أجل التبليغ عن اكتشاف جثة شخص على مستوى حي سرسوف، وعلى الفور تم التنقل إلى عين المكان، لمعاينة مسرح الجريمة، حيث تم معاينة جثة شاب، وعليها آثار العنف وعليه باشرت الفرقة الجنائية أبحاثها وتحرياتها من اجل تحديد هوية الفاعلين، وأفضت الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، وتم توقيفهم على مراحل متفرقة وتحويلهم لفائدة التحقيق، أين اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم. ولم يتسن لنا معرفة أسباب وملابسات الجريمة.

—

إدانة كهل وابنه وشريكيهما في قضية مخدرات بخنشلة

مامن. ط

قضت محكمة الجنح بششار في ولاية خنشلة، الأربعاء، بإدانة شبكة تهريب ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 44 ألف قرص مهلوس، تتكون من أربعة أشخاص من بينهم كهل وابنه، بالحبس النافذ بين 10 و20 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 17 مليار سنتيم. وتمت إدانة المتهم الرئيسي بـ 20 سنة سجنا، فيما تم الحكم على ابنه بـ 15 سنة سجنا، فيما تم الحكم على شابين آخرين بعشر سنوات سجنا.

المتهمون الأربعة تم توقيفهم بحر الأسبوع الماضي من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة، بعد استغلالهم للمعلومات التي وردت إليهم بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، بشأن وجود شبكة إجرامية منظمّة، تنشط في مجال تهريب وترويج المؤثرات العقلية، وأنها بصدد عقد صفقة لبيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، بإقليم ولاية خنشلة، على إثر ذلك باشر عناصر فرقة البحث والتدخل تحرياتهم وتحقيقاتهم الميدانية.

وتوصل المحققون إلى تحديد هوية الأشخاص المتورطين في القضية ومكان عقد الصفقة، بالمدخل الجنوبي لإقليم ولاية خنشلة، ليتم في الوقت المحدد مداهمة المكان وتوقيف مركبتين سياحيتين، وعند إخضاعهما للتفتيش تبين بأنهما محملتان بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع، قدرت إجمالا بـ 44 ألف قرص مهلوس، ومبلغ مالي من عائدات الاتجار بالمهلوسات يقدر بـ 11 مليون سنتيم، وكذا خمس هواتف ذكية، وسيارتين، ليتم توقيف المتهمين الأربعة، وتحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة تهريب وحيازة ونقل وبيع مواد صيدلانية، ذات خصائص مخدرة باستعمال وسيلة نقل، في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتقديمهم أمام النيابة المحلية بإقليم الاختصاص، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار الذي أحالهم على جلسة المحاكمة أين صدرت في حقهم الأحكام المذكورة آنفا.

—

هلاك سائق بعد “اختراق” شاحنته مسكنا بباتنة

ط. حليسي

لفظ صبيحة الأربعاء، سائق شاحنة تجر مقطورة أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض، بعد ما اصطدمت مقصورة شاحنته بجدار أحد المنازل المتواجد بمدخل مدينة المعذر بولاية باتنة. الحادث المميت وقع عندما فقد السائق السيطرة على الشاحنة التي اخترقت جدار المنزل، ما تسبب في انهيار جزء منه، ووفاة سائق الشاحنة في عين المكان، متأثرا بالإصابات والجروح البليغة التي تعرض لها في مختلف أنحاء الجسم، فيما أصيب أفراد العائلة المقيمة في المنزل، بحالة ذعر وفزع عندما اخترقت مقصورة الشاحنة جدار مسكنهم.

وقد تدخل عناصر الحماية لنقل جثّة الضحية البالغ من العمر 55 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث المميت والذي يكون قد نتج حسب مصادرنا عن خلل في الفرامل، فقد على إثره السائق الضحية التحكم في الشاحنة لتخترق جدار المسكن المتواجد بالقرب من الطريق.

—

دعوة لاستحداث آليات رقابة داخل وخارج البنوك

ب. بوجمعة

توج اليوم الدراسي المنعقد الأربعاء حول الخبرة القضائية في المجال البنكي بجملة من التوصيات الداعية لتدعيم النيابة بخبراء متخصصين في المجال البنكي وتدعيم تكوين قضاة متخصصين في مجال الخبرة القضائية في المجال البنكي.

وأكد المشاركون في أشغال الملتقى الذي تم تنظيمه أمس بمجلس قضاء تيبازة، على ضرورة دعم جهاز القضاء بقضاة متخصصين في الخبرة البنكية وخبراء في الخبرة القضائية البنكية وتنظيم دورات تكوينية للمتدخلين في مجال الخبرة القضائية – البنكية.

كما دعا المشاركون في أشغال اليوم الدراسي إلى دعم تكوين قضاة متخصصين في مجال الخبرة القضائية في المجال البنكي وإنشاء معاهد متخصصة في المجال، واستحداث آلية رقابة داخل وخارج البنوك مع استدعاء القضاة للخبراء لمتابعة الخبرات وتقديم تقرير موجز للقاضي كلما تقدمت الخبرة، وكذا تفعيل آلية التنسيق بين البنوك والخبراء .

كما أوصى الملتقى بوضع أرضية رقمية للخبراء وجدول انخراطهم، بالإضافة إلى تحديد آليات استعانة النيابة العامة بالخبراء وتعيين خبراء قضائيين.

—

سباق ضد الزمن لتوزيع مئات السكنات ببجاية

ع. تڤمونت

تستعد ولاية بجاية لتوزيع مئات السكنات بمختلف الصيغ في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، إذ تسابق في هذا الصدد المصالح المعنية، الزمن بهدف إنهاء الأشغال المتبقية على مستوى المواقع المبرمج توزيعها خلال هذه المناسبة في آجالها المحددة وذلك تنفيذا لتعليمات وزير السكن.

وقصد السهر على تطبيق التعليمات فقد حل مؤخرا المدير العام لديوان الترقية العقارية بولاية بجاية، حيث عاين ميدانيا وتيرة تقدم أشغال إنجاز السكنات التابعة لقطاعه وكذا مدى تقدم أشغال التهيئة الثانوية والربط بمختلف الشبكات على مستوى ولاية بجاية، كما كان الحال بدائرة أدكار، غرب بجاية، حيث من المرتقب أن يتم توزيع نحو 530 سكن عمومي إيجاري تزامنا وذكرى اندلاع الثورة التحريرية، منها 50 سكنا عموميا إيجاريا بأسيف الحمام و320 سكن اجتماعي ببلدية أدكار مقسمة على خمسة مواقع منها مشروع 66 مسكنا و64 مسكنا و120 مسكن و70 مسكنا، بالإضافة إلى 160 سكن عمومي إيجاري ببلدية تاوريرت إغيل، فيما يأمل طالبو السكن على مستوى العديد من بلديات الولاية استلام مفاتيح سكناتهم تزامنا وهذه الذكرى.

والملاحظ في الآونة الأخيرة، شروع مصالح ديوان التسيير العقاري بتنظيف الأحياء السكنية التابعة لحظيرة الديوان وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية، حيث شملت العملية في هذا الصدد تسريح وتنقية مجاري الصرف الصحي والبالوعات مع إصلاح أسطح العمارات التي تعاني من تسرّبات مياه الأمطار وغيرها من الأشغال التي كان الهدف من ورائها تحسين الظروف المعيشية للعائلات، علما أن أغلب الأحياء التابعة للديوان المذكور تتواجد في وضعية أقل ما يقال عنها أنها كارثية بسبب الإهمال من الجانبين.

وتحت شعار “تطوير الفكر المجتمعي لمكوّنات المسكن المعاصر” أشرف والي بجاية على مراسيم إحياء اليوم العربي للإسكان الذي نظم بدار الثقافة بمشاركة مديرية السكن ومديرية التعمير والهندسة والبناء ومديرية التجهيزات العمومية ومديرية الوكالة العقارية وديوان الترقية والتسيير العقاري والهيئة الوطنية للرقابة التقنية والمخبر الوطني لدراسة التربة والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وكذا الصندوق الوطني للسكن، حيث تضمن المعرض مختلف البرامج السكنية المنجزة عبر إقليم الولاية وكذا التي هي في طور الانجاز، وبالمناسبة فقد أسدى الوالي تعليمات للمدرين التنفيذيين قصد إنهاء البرامج السكنية المسجلة لفائدة ولاية بجاية مع الحرص على احترام النوعية، بالإضافة إلى إنهاء أشغال التهيئة الخارجية للسكنات العمومية الايجارية المنجزة على مستوى القطب الحضري سيدي بودراهم من طرف ديوان التسيير العقاري وكذا السكنات المنجزة بصيغة “عدل”.

ومن المنتظر أن يتم إمضاء اتفاقية تعاون بين مديرية السكن وجامعة بجاية، حيث شجع الوالي في هذا الصدد، الباحثين على مستوى جامعة بجاية في المساهمة مع مديرية السكن على تطوير البحث والفكر لمكونات المسكن المعاصر.

—

رفع نحو 2300 طن من النفايات الهامدة

فيصل. ن

مكنت حملات النظافة التي تم إطلاقها مطلع الأسبوع الجاري بولاية البليدة عبر كافة بلدياتها من رفع نحو 2300 طن من النفايات الهامدة التي تعد من أبرز مسببات وقوع الفيضانات عند تساقط كميات كبيرة من الأمطار، حسبما علم من مديرية البيئة.

وأوضح مدير القطاع، وحيد تشاشي، أن حملات النظافة التي تمس جميع بلديات الولاية 25، لاسيما النقاط السوداء والتي لا تزال متواصلة مكنت إلى غاية اليوم من رفع 2300 طن من النفايات الهامدة المتمثلة في الأتربة والأوحال ومخلفات مواد البناء التي يتم التخلص منها بطريقة غير قانونية على حواف الأودية.

وأشار مدير البيئة إلى إيلاء القائمين على هذه الحملة أهمية بالغة لتنقية وديان الولاية لاسيما تلك المتواجدة بالمناطق الحضرية، إضافة إلى تنقية البالوعات لتفادي خطر الفيضانات نتيجة انسدادها بسبب تراكم النفايات بها.

كما قامت الفرق المشاركة في هذه الحملة التي ستتواصل إلى غاية استعادة وجه الجمالي للولاية برفع 1000 طن من النفايات المنزلية، كما أضاف نفس المسؤول، داعيا سكان الولاية إلى مساعدة عمال النظافة في الحفاظ على نظافة المحيط من خلال الالتزام بمواعيد إخراج أكياس القمامة ووضعها في الأماكن المخصصة لها لتفادي تشكل مكبات النفايات العشوائية.

ولإنجاح هذه الحملة التي تعرف مشاركة جميع المؤسسات العمومية وكذا الخاصة، بالإضافة إلى الجمعيات الرياضية والبيئية وكذا الكشافة الإسلامية الجزائرية ولجان الأحياء، تم تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة المتمثلة في 2100 عون و530 شاحنة وآلات الرفع يضيف السيد تشاشي.

يذكر أن مديرية الموارد المائية والري كانت قد شرعت هي الأخرى في تنفيذ مخطط عمل يقضي بتنقية وتطهير مقاطع الوديان الممتدة على مسافة 37 كلم للحد من خطر الفيضانات والمرتقب الانتهاء منها قبل حلول موسم الشتاء.

—

حجز 1207 قرص مهلوس بالبيرين في الجلفة

أحمد خلفاوي

أوقفت مصالح الأمن لدائرة البيرين بولاية الجلفة أحد المشتبه فيهم، في العقد الثالث من عمره، لتورطه في حيازة كمية من المؤثرات العقلية قصد الترويج.

وتمت العملية أثناء مداهمات شرطية، بعدما وصلت تقلت مصالح الأمن معلومات تفيد بوجود كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بمسكن أحد المشتبه فيهم قصد ترويجها، ليتم بعد التنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا توقيف المشتبه به وتفتيش مسكنه، حيث عثر بداخله على كمية من المؤثرات العقلية قدرها 1207 قرص مهلوس، بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته 43835 دج من عائدات الترويج، ليتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، أين تم بعد إجراءات المثول الفوري، إيداعه رهن الحبس المؤقت.

—

بومرداس استقبلت ما يزيد عن 18 مليون مصطاف

س. ع

تجاوز عدد المصطافين الوافدين على مجمل شواطئ بومرداس المسموح بها السباحة، من بداية شهر جوان إلى نهاية شهر سبتمبر المنصرم كل التوقعات، حيث زاد عن 18 مليون مصطاف قدموا من مختلف ولايات الوطن، حسبما أفادت به مديرية القطاع بالولاية.

وأوضح مدير السياحة والصناعة التقليدية، حمودة معمري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن العدد المسجل من الزائرين، تضاعف بعدة مرات مقارنة بموسم السنة الماضية والسنة التي قبلها اللتين تميزتا بغلق الشواطئ بسبب المخاطر المترتبة عن تفشي وباء كورونا.

واستقبلت الشواطئ الكبرى المعروفة على غرار قورصو وبومرداس ورأس جنات وزموري البحري ودلس وبودواو البحري، العدد الأكبر من المصطافين خاصة في عطل نهاية الأسبوع حيث تراوح معدل التوافد اليومي عليهم ما بين 90 ألف و100 ألف مصطاف.

وشهدت الحدائق العمومية والشوارع الكبرى والفضاءات المحاذية لشواطئ مدينة بومرداس والمدن الكبرى عبر الولاية، جراء هذا التوافد الكبير للمصطافين طيلة الأشهر الثلاثة لموسم الاصطياف توافدا كبيرا من طرف الزوار الأمر الذي تسبب في شل حركة السير الراجلين وأصحاب السيارات عبر هذه المدن.

وأرجع نفس المصدر الإقبال الكبير للمصطافين على 44 شاطئا المسموحة للسباحة عبر الولاية إلى جملة من العوامل تتمثل أبرزها في رفع إجراءات محاربة تفشي وباء كورونا وفي الحرارة الشديدة والرطوبة المرتفعة التي ميزت هذا الموسم، وإلى تحسن ظروف الاستقبال والإيواء والأمن وتوفير كل الضروريات لتسهيل توافد المصطافين.

وساهمت في هذا التوافد كذلك، استنادا إلى نفس المصدر، مبادرة تخصيص الإقامة الجامعية بزموري البحري لاستقبال المصطافين عبر الوطن بأسعار في المتناول، وخصص بهذه الإقامة زهاء 400 سرير.

وساهم في التوافد الكبير للمصطافين أيضا, التدابير التي اتخذت لتعزيز خطوط النقل نحو الولاية، حيث تم استغلال ما يزيد عن 150 خط جديد لنقل المصطافين من البلديات النائية للولاية ومن الولايات المجاورة نحو مختلف الشواطئ.

يذكر أن العدد المتزايد من المصطافين الوافدين على الولاية لا يتناسب والنقص الكبير في هياكل الإيواء المنتشرة عبر الولاية حيث لا توفر حاليا مجمل المؤسسات الفندقية المستغلة (21 فندق) إلا نحو 3 آلاف سرير يضاف إليها قرابة 7 آلاف سرير توفرها 18 مخيما عائليا ومراكز استقبال صيفية ومؤسسات مدرسية فقط.

—

افتتاح مهرجان الشريط المرسوم في دورته 14 برياض الفتح

محمود بن شعبان

انطلقت، الثلاثاء، برياض الفتح، فعاليات الدورة 14 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم، تحت شعار “لنرسم تراثنا”، بحضور عدة دول من مختلف بقاع العالم، تتقدمها اليابان كضيف شرف الدورة، إلى جانب إيطاليا، فرنسا، المكسيك، لبنان، الكونغو الديمقراطية، مصر، الجزائر.

أعطى مدير تنظيم وتوزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة، سمير ثعالبي، إشارة انطلاق الدورة 14 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم، ممثلا لوزيرة الثقافة، صورية مولوجي، حيث أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة، على مدى الأهمية التي يوليها قطاع الثقافة للفن التاسع، واستمرار دعمه، ليبقى في المقدمة، من خلال التظاهرة التي جعلت من الشريط المرسوم في الجزائر قبلة المبدعين من داخل وخارج الوطن.

وعرف حفل الافتتاح، الذي احتضنته قاعة ابن زيدون برياض الفتح، حضور ضيوف المهرجان من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، إلى جانب المشاركين، من فنانين ومبدعين، الذين وقفوا دقيقة صمت على روح مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة، الراحل جمال لاروق، قبل عرض شريط مصور عن مشوار الفنان سليمان زغيدور، الذي تم تكريمه بالمناسبة، من طرف ممثل وزيرة الثقافة، سمير ثعالبي، ومحافظ المهرجان، سليم براهيمي، عرفانا لما قدمه طيلة مشواره في عالم الشريط المرسوم.

كما تابع الجمهور الحاضر عرضا فنيا مشتركا مزج بين الموسيقى اليابانية التقليدية والتراث الموسيقي الجزائري الفلكلوري، مرفقا بعرض لوحات من الشريط المرسوم، صممت بأنامل جزائرية، تحاكي تراث وثقافة البلدين، قبل أن يختتم حفل الافتتاح بقراءة تقرير لجنة التحكيم، المكونة من أعمدة الشريط المرسوم في الجزائر، على غرار أحمد هارون، محفوظ عيدر، لزهاري لبتر، برئاسة الأستاذة زوبيدة معامرية، التي تلت على الجمهور ظروف ومعايير تقييم المتسابقين في مختلف المسابقات، الموزعة على ثلاث فئات، حيث توجت أمينة شباب بالمرتبة الأولى، في فئة مسابقة الشريط المرسوم، لأقل من 16 سنة. كما عادت المرتبة الثانية لهاجر بلالة، ومنحت الجائزة الثالثة لشروق بالبركة. أما في فئة أحسن مشروع شريط مرسوم لأكثر من 16 سنة، فقد توج أمين سي اعمر بالمرتبة الأولى، فيما عادت المرتبة الثانية لنايلة بوبزاري، والجائزة الثالثة لياسين سليمان وشان، كما افتك المرتبة الأولى في فئة الجائزة الدولية للمؤلف، المحترف الجزائري سيد علي اوجيان، فيما عادت المرتبة الثانية لبن ربيع وحيد من الجزائر. ومنحت الجائزة الثالثة لسانتا كاليز، من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

للإشارة، ستتواصل فعاليات مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم إلى غاية الـ08 أكتوبر الجاري، بساحة رياض الفتح، حيث ستعرف التظاهرة برمجة العديد من النشاطات، كالمعارض والمسابقات والمحاضرات، إلى جانب اللقاءات والورشات البيداغوجية في عدة تخصصات، كورشة الرسم الرقمي السريع وورشة الشريط المرسوم الموجه للطفل، من تأطير حياة بن مديوني، فيما سيقدم كمال بن طاحة ورشة خاصة بالشريط المرسوم باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى برمجة العديد من الورشات التكوينية حول المانغا، من تنشيط الياباني “سوكيونغ يو”، كما تعرف المدرسة العليا للفنون الجميلة ورشة الكوسبلاي وورشة كتابة سيناريو الشريط المرسوم، بالإضافة إلى ورشة المانغا وفن الأطعمة.. كما سيكون الجمهور على موعد مع مسابقات ألعاب الفيديو والرسم الرقمي، وعروض الكوسبلاي طيلة أيام التظاهرة.

—

“حليم الرعد” يتوج في مهرجان الأمل السينمائي بروما

محمود بن شعبان

توج الفيلم الجزائري، “حليم الرعد”، لمخرجه بن عبد الله محمد، في مهرجان الأمل السينمائي بروما، الذي انعقدت فعالياته خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر المنصرم إلى 05 أكتوبر الجاري، حيث افتك الجائزة الكبرى للمهرجان، بالإضافة إلى جائزة أحسن أداء نسائي، التي افتكتها الممثلة دليلة نوار، وجائزة أحسن أداء رجالي التي عادت للممثل أنس تناح.

ونافس فيلم “حليم الرعد” في مهرجان الأمل السينمائي، إلى جانب عدة أفلام، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، على غرار الفيلم الروائي الطويل “متلازمة داون على عقب ” Upside Down للمخرج الإيطالي لوكا تورناتوري، والوثائقي الطويل “أمريكا ليست هنا ” America Is Not There للمخرج الإيطالي ديفيد ماركيزي، بالإضافة إلى الفيلم البلجيكي الوثائقي الطويل “أموكا ” Amuka للمخرج الإيطالي أنطونيو سبانو، والفيلم السويسري الوثائقي الطويل “لورانس ديونا حرة” Laurence Deonna: LIBRE!

للمخرج الجزائري السويسري ناصر باختي، إلى جانب الفيلم النيجيري الوثائقي الطويل ” لا تراجع” No U-Turn للمخرج النيجيري إيك نابو، الفيلم الأمريكي العربي الروائي الطويل “الدور الأخير” The Last Turn للمخرج المصري الأمريكي بيتر تكلا، الفيلم اللبناني الروائي الطويل “كوستا برافا لبنان” Costa Brava, Lebanon للمخرجة اللبنانية مونيا عقل.

وتناول المخرج بن عبد الله محمد في فيلم “حليم الرعد” قصة الشاب “حليم”، البالغ من العمر 25 سنة، الذي أصيب بالتوحد ليجد نفسه بعيدا عن مسؤولياته اليومية، أمام ضغوطات والدته، التي سئمت من تمسكه بحياة الطفولة والصبا، في ظل إصرار حليم على الحفاظ على حياة الطفل البريء، فيحاول أن يعيش قدر المستطاع عالم الطفولة بتحديات الإصابة بالتوحد، داخل محيط طالما حكم على الأشخاص من المظهر فقط، ومواجهة مجتمع سطحي يعاقب بالرفض من كان غريبا في نظره.. وشارك في أداء الأدوار الأساسية للعمل الثنائي أنس تناح والممثلة دليلة نوار، فيما أسند الجانب التقني لساڨو أنور في إدارة التصوير ومحمد صالحي في الصوت ويوسف بن جبارة في مساعدة الإخراج.

للتذكير، سبق للمخرج بن عبد الله محمد إنتاج ثلاثة أفلام قصيرة، شارك من خلالها في العديد من المهرجانات الوطنية والدولية، كمهرجان كان وكندا والمهرجان الإفريقي بمدغشقر، على غرار فيلم “ذهنيز” و”برمودا” وفيلم “سأخبر الله بكل شيء”، الذي حاز جائزة أفضل فيلم في المغرب وأحسن إخراج وأحسن ممثل بسوريا وجائزة النقاد بمدغشقر، إضافة إلى مشاركته في أزيد من ثلاثين تظاهرة سينمائية عبر العالم، مكنته من نيل جوائز عديدة في كل من مهرجان البصرة بالعراق سنة 2019، والمهرجان الدولي للأفلام المتحركة بإيران، مهرجان “بيوقرا” السينمائي بالمغرب، مهرجان نواكشوط السينمائي بموريطانيا، مهرجان “باكو” الدولي للفيلم القصير بالكويت، مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في سنة 2020، ومهرجان السودان للسينما، بالإضافة إلى فيلم “ذهنيز”، الذي نال العديد من الجوائز المحلية، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم في مهرجان عنابة.

—

عرض المسرحية الفكاهية “هاك وهاك” بالشلف

إ.جزار

تم، مساء الثلاثاء، تقديم المسرحي الفكاهي “هاك وهاك”، بقاعة العروض الكبرى لدار الثقافة لولاية الشلف، ضمن جولات الفرق الفنية عبر مختلف ولايات الوطن لعرض إنتاجات المسرح الجهوي سكيكدة، وبالتنسيق مع قطاع الثقافة والفنون لولاية الشلف. وحصد العرض المسرحي انطباعا جيدا للجمهور لذي تابعه، خاصة في ظل المضامين النوعية التي قدمها ضمن إطار فكاهي ساخر وشيق.

للإشارة، فإن العرض المسرحي المُنتج من قبل المسرح الجهوي لسكيكدة، الذي أداه الثنائي لبديوي عبد الحفيظ وشيريفي مولود، قد عرف تقييما فنيا من بعض متتبعي وعشاق الفن الرابع، أين أجمعوا على ضرورة بذل مزيد من العناية بمثل هذه المسرحيات والترويج لها في الفضاءات العامة على غرار الجامعات والأندية الثقافية والعلمية، كما طالب ذات الحضور بالاستفادة من خبرة مصممي العرض والسينوغرافيين في تكوين وتأطير الشباب الناشئ والمُحب لمهن المسرح والسمعي البصري.

—

الإعلان عن الفائزين في مسابقة حاملي المشاريع الشباب

منير ركاب

شارك متعامل الهاتف النقال “أوريدو” كراع رسمي في المسابقة الوطنية السنوية لحاملي المشاريع الشباب في طبعتها الحادية عشرة، المنظمة من طرف إنجاز الجزائر، ما يؤكد الالتزام في دعم الشباب الجزائري من أصحاب المشاريع وسياسة المؤسسة الهادفة إلى تجسيد روح المقاولاتية لدى الشباب الجزائريين حاملي المشاريع المبتكرة.

وشهدت المنافسة مشاركة أكثر من 275 مشروع في مرحلتها الأولى، حيث تم انتقاء 20مشروعا في الدور النهائي لهذه المسابقة المدعمة من طرف مؤسستي سيتي فونداسيو، وبوينغ، بحضور كل من ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بالمناسبة، أكد المدير العام لأوريدو، بسام يوسف آل إبراهيم، دعم مؤسسته للمقاولين الشباب، التي تتماشى بشكل كبير مع استراتيجية الشركة التي تشجع المواهب الشابة لتجسيد مشاريعهم.

من جهته، أشاد علي عزوز، رئيس مجلس إدارة “إنجاز الجزائر”، بالتزام الطلبة الشباب وبمكاسبهم العلمية وجودة المشاريع التي قدموها، حيث سلط الضوء على ضرورة إشراك جميع الفاعلين من أجل دعم لأكبر عدد ممكن من الشباب في مسارهم.

وعادت جائزة أفضل مؤسسة لمشروع “SEND” الذي يربط بين مزودي خدمة التوصيل عبر منصة رقمية، علاوة عن جائزة أفضل منتج للسنة التي فاز بها تطبيق ” LUFSICO ” الذي يسمح بتعلّم وممارسة الخطابة أمام الجمهور، تبعها جائزة أفضل تأثير مجتمعي وجائزة اختيار الجمهور، التي فازت بهما منصة”BRAINUP” التي تربط عبر الإنترت بين الطبيب النفساني والمريض وبأسعار رمزية.

—

حجز 40 ألف وحدة من المفرقعات بسطيف

سمير منصوري

في إطار مكافحة ظاهرة المتاجرة بالمواد محظورة الاستيراد، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، أول أمس، من حجز ما يفوق 25 ألف وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام أجنبية الصنع، ومحظورة الاستيراد، وهذا لبيعها في أسواق سطيف عشية المولد النبوي. كما تمكن، ذات العناصر الأمنية وفي عملية أخرى، من حجز 12400 وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام أجنبية الصنع ومحظورة الاستيراد. هذا وقد تم تحويل ملفات قضايا المتاجرة بالمفرقعات أمام الجهات القضائية المختصة.