أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 05 جانفي 2022

حجز أزيد من 3 قناطير من اللحوم الفاسدة، تزوير الأوراق النقدية

حجز أزيد من 3 قناطير من اللحوم الفاسدة بالمدية

ب. عبد الرّحيم

حجز أعوان قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة بالمدية في عمل رقابي روتيني بمعية أعوان الأمن الوطني، 3 قناطير و15 كغ من اللحوم الحمراء والبيضاء وأحشاء دجاج وأحشاء غنم وأرجل بقر وشحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وذلك بمحل لبيع اللحوم وسط مدينة المدية، حيث تم إتلاف المواد المحجوزة وإنجاز محضر مخالفة في حق المعني وتحويل الملف للجهات القضائية.

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غلق أبواب بلدية بحجة الأوامر والنظام

اصطدم كل من دفعته ظروفه لزيارة بلدية الشراقة أمس الأول، باصطفاف المواطنين أمام مدخلها بسبب لجوء أحد الحراس إلى غلق الباب الرئيسي المعتاد استغلاله من طرف المواطنين للولوج إلى مدخلها لقضاء حوائجهم من استخراج للوثائق أو قضايا إدارية أخرى، حيث ظل الموكل بالاستقبال أمام الباب، مغلقا إياه في وجه الزوار ومتحدثا معهم من وراء قضبانه الحديدية، في حين زاد تفاجؤهم عندما وجدوا المدخل الجانبي للبلدية مغلقا هو الآخر، ليحتار من أجبرتهم حاجياتهم على زيارة بلدية شعارها “من الشعب وإلى الشعب”، من أي موقع يمكن له ولوج بلدية لم يمر على تنصيب رئيسها الجديد سوى أقل من شهر فقط.

وارتفعت شكاوى المواطنين من رد فعل الحارس المعني بالاستقبال والذي لا توحي تصرفاته مع الزوار أن له علاقة بالاستقبال بسبب الكلام الجارح تارة، ورفضه فتح الباب تارة أخرى بحجة أنه تلقى الأوامر بالإضافة إلى مسايرته للنظام العام من أجل تنظيم شؤون البلدية.

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مستشفى بلا كراس متحركة

يشتكي من يقصد مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، الذي يعد أكبر مؤسسة صحية في البلاد، من انعدام الكراسي المتحركة خاصة في مصلحة الاستعجالات الطبية، ما يجبر أهالي المرضى على الاستنجاد بالكراسي العادية أو نقل المريض على الأكف لمباشرة العلاج ونقله من مصلحة لأخرى، في خطوة تزيد من تعب المريض ومرافقيه، فمتى تتدخل إدارة المستشفى لتوفير الكراسي المتحركة وتخفيف العبء عن المرضى.

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ضبط 17 قنطارا من الدجاج الفاسد ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز أزيد من 17 قنطارا من الدجاج الفاسد غير صالح للاستهلاك البشري.

وتعود وقائع القضية إلى معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها نقل كمية معتبرة من الدجاج على متن شاحنات غير مهيأة قادمة من مدينة القصر باتجاه مدينة بجاية، على إثرها تم وضع نقاط مراقبة، حيث أسفرت العملية عن توقيف ثلاث شاحنات من نوع “كيا” منها واحدة فقط مخصصة للتبريد مقتادة من طرف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و34 سنة ينحدرون من ولاية بجاية، حيث عثر في الصندوق الخلفي للشاحنات على كمية معتبرة من الدجاج تقدر بـ17 قنطارا و70 كلغ، وبعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة وطبيب بيطري تابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية، تبين بأن الدجاج فاسد وغير قابل للاستهلاك.

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.

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بعد تفشي الوباء بالمنطقة

أولياء يرفضون عودة أبنائهم إلى المدارس بتيقزيرت في تيزي وزو

رانية. م

طالب أولياء التلاميذ بمختلف مناطق تيقزيرت في تيزي وزو، بغلق المؤسسات التربوية، بعدما أُعلنت تيقزيرت مرة أخرى بؤرة لانتشار الوباء وتشبع المؤسسات الصحية بالمرضى إلى جانب تسجيل عدة وفيات في وقت قياسي، ما دفع بالأسرة الصحية إلى إطلاق صافرة الإنذار والمطالبة بالصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي والعمل على الحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

الوضع الحرج بالمنطقة استدعى تنظيم لقاء مستعجل بين السلطات المحلية، المجتمع المدني ولجان القرى بالتنسيق مع الأسرة الصحية بتيقزيرت، حيث تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة مستجدات تفشي الوباء، وطالب المواطنون بغلق المدارس لإشعار آخر، بعد تسجيل عدة حالات لكورونا، وأكد هؤلاء أن الطفل يكون اخطر حامل للفيروس في المحيط الأسري لتواصله المستمر والدائم مع جميع أفراد الأسرة، ونقله من والى المدرسة يهدد الصحة العمومية ويرفع من نسبة العدوى والإصابات، الوضع الذي لا تستطيع المؤسسات الصحية مواجهته لتواجدها حاليا في حالة تشبع، حيث يتواجد العشرات من المصابين في مصالح مستشفى تيقزيرت.

ومن بين الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها خلال اللقاء الذي جمع الجهات المعنية بإشراك لجان القرى وممثلي المجتمع المدني، تنظيم قافلة تحسيسية وسط المدينة لفائدة السكان ، حيث ستجوب المؤسسات التربوية والمساجد والفضاءات العامة والهيئات العمومية إلى جانب السوق الأسبوعي، وكذا الحث على توجه المواطنين لتلقي اللقاح الذي يعد في الوقت الحالي الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا والمتحورات المختلفة التي تسللت منه منذ ظهور الجائحة، وتمت المطالبة برفع عدد نقاط التلقيح على مستوى المنطقة.

ومن بين الإجراءات المتخذة، وقف الزيارات إلى المستشفى، خصوصا قسم الكوفيد 19، منع مرافقة المرضى، وتفعيل الاستشفاء في المنازل بإخضاع المرضي للعلاج مع إبقائهم في منازلهم قصد تحرير أكبر عدد ممكن من الأسرة للحالات الخطيرة والمستعجلة، الصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي في الأماكن العامة وكذا المدارس، بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، حيث سيتم مراقبة مدى تطبيق البروتوكول على مستوى المطاعم، المقاهي، المحلات التجارية ووسائل النقل.

ولم يستبعد المشاركون في ذات الاجتماع، اللجوء لغلق المؤسسات التربوية بعد تسجيل 3 حالات مؤكدة عبر اختبار الكشف عن الفيروس.

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طلب 90 مليونا لتبييض صحيفة السوابق وزعم أن زوجته قاضية

ضبط وكيل جمهورية مزيف متلبسا بقبض أموال في باتنة

طاهر حليسي

أوقفت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة، شابا “ع.أ” 29 سنة، منتحل صفة موظف رفيع في سلك العدالة، متلبسا بتلقي عمولة مقدرة بـ 30 مليون سنتيم، كان طلبها من أصل 90 مليون سنتيم، للتدخل بصفته وكيل جمهورية مساعد بمحكمة سريانة بباتنة، لتبييض صحيفة سوابق عدلية لأحد الأشخاص.

وكان شخصان تقدما للجهات الأمنية والعدلية بشكوى مفادها ادعاء الشاب القاطن بحي 1200 مسكن بتسوية الملف نظير مبلغ مالي كبير، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من حيث تصوير الأوراق المالية ثم تحديد موعد اللقاء، وهو ما جرى فعلا، بتوقيف المنتحل متلبسا بتلقي العمولة بحي تامشيط بباتنة.

وأكدت التحريات أن منتحل صفة وكيل جمهورية مساعد كان أدعى للإيقاع بضحاياه،بأنه يملك وساطات قوية ونافذة على مستوى المحكمة العليا، كما أن زوجته تعمل قاضيا لدى مجلس قضاء باتنة. وأفضت التحقيقات الأولية التي بدأتها مصالح فصيلة الأبحاث بالتنسيق مع النيابة المحلية، بأن المتورط في النصب والاحتيال كان له عديد الضحايا بهذه الطريقة المخادعة، ليقوم وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، مساء أول أمس الثلاثاء، طبقا لأحكام المواد، 11 و17 و36 من قانون الإجراءات الجزائية، بإصدار بيان للجمهور مرفقا بصورة المتهم، موجه للرأي العام للكشف عن قضايا أخرى تورط فيها، وبحثا عن ضحايا أو شهود للمساهمة في استكمال التحقيق الابتدائي المفتتح.

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قاما بسرقة الكوابل الكهربائية

لصان يغرقان مدينة في الظلام بقسنطينة

عصام بن منية

أطاح عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن دائرة الخروب في قسنطينة مؤخرا، بشخصين أغرقا شوارع وأحياء مدينة الخروب في الظلام، بعد قيامهما بسرقة الكوابل الكهربائية المصنوعة من مادة النحاس، وكذا الاستيلاء على توصيلات الأنابيب النحاسية لشقق جاهزة، بغرض إعادة بيعها لتجار الخردوات.

المشتبه فيهما تم توقيفهما بعد القي مصلحة الأمن الحضري الخارجي بماسينيسا لشكوى من الممثلة القانونية لبلدية الخروب وأخرى من الممثل القانوني لشركة بناء، بخصوص تعرض الكوابل الكهربائية الموصولة بأعمدة الإنارة العمومية للتخريب والسرقة من طرف مجهولين، على مستوى أحد أحياء مدينة ماسينيسا، ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق معمّق في القضية، وبتفعيل عنصري الاستعلام والتحري، تم الحصول على معلومات مفادها أن بعض من الشباب القاطنين بماسينيسا، قد قاموا بسرقة الكوابل الكهربائية وبيعها لشخص على متن مركبة تجارية.

وبتكثيف التحريات تم الوصول إلى هوية صاحب المركبة المستعملة في نقل المسروقات، أين تم تحديد مكان تواجده، وبإخضاع المركبة للتفتيش تم ضبط داخل صندوقها الخلفي على كمية معتبرة من الكوابل الكهربائية النحاسية موضوعة في أكياس بلاستيكية قدر وزنها إجمالا بـ 47.5 كلغ ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه، ما أسفر عن توقيف المشتبه فيه الثاني متلبسا وبحوزته كيس بلاستيكي يحتوي على أنابيب نحاسية كان بصدد بيعها، أين تم تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال مجريات التحقيق. المشتبه فيهما تم تكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة سرقة كوابل كهربائية لشبكة إنارة عمومية وتوصيلات أنابيب نحاسية لشقق جاهزة مع التخريب العمدي لملك الغير، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

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تفكيك شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية بسوق أهراس

نادية طلحي

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بأمن ولاية سوق أهراس من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و27 سنة، اختصّوا في تزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 د.ج، وتداولها في الأسواق والمحلات التجارية، عبر بلديات إقليم الولاية. المشتبه فيهم تم توقيفهم على إثر التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع، بعد تلقيهم لمعلومات مفادها قيام أحد المشتبه فيهم والذي ينحدر من بلدية تاورة، بتوزيع أوراق نقدية مزورة على مستوى أحد المحلات التجارية وسط مدينة سوق أهراس، وبعد مراقبة تحركاته والترصد له تم ضبطه متلبسا وبحوزته ثلاثة أوراق نقدية مزورّة من فئة 2000 د.ج، بقيمة 6000 د.ج.

وجرى تحويل الموقوف إلى مقر الأمن الحضري التاسع للتحقيق معه، واستصدار إذن النيابة لتفتيش مسكنه العائلي، الكائن ببلدية تاورة، الذي عثر رجال الشرطة بداخله على 12 ورقة نقدية مزورّة تمثل قيمة 24000 د.ج، كانت مخبأة بإحكام داخل المنزل، كما تم خلال عملية التفتيش حجز جهاز إعلام آلي، كان يستخدمه المشتبه فيه في عملية تزوير الأوراق النقدية، وخلال التحقيق مع المشتبه فيه اعتراف بالجرم المقترف من طرفه، كما قام بالإفصاح عن هوية شركائه في العملية، وبتعلق الأمر بثلاثة أشخاص آخرين، والذين تم توقيفهم في ظرف وجيز معترفين بما اقترفوه من أفعال، ليتم إنجاز ملف قضائي ضدهم جميعا عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية توزيع أوراق نقدية مزورة، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس.

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قنطار من كبد البقر الفاسد بقالمة

نادية طلحي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمجاز الصفاء في ولاية قالمة، من حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك البشري تتمثل في كبد الأبقار.

وحسب البيان الصادر عن خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى أفراد فرقة الدرك الوطني بمجاز الصفاء بشأن، قيام أحد الأشخاص بنقل كمية معتبرة من اللحوم على متن مركبة سياحية، ليتم على إثرها وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة وسوق أهراس، مرورا بإقليم ولاية قالمة، وتحديدا بقرية باجي مختار ببلدية مجاز الصفاء، أين تم توقيف المركبة محل الشبهة وتفتيشها، حيث تم العثور بداخلها على (07) علب كرطونية بها كبد حيواني مجمد وهو منتج أجنبي بوزن إجمالي يقدر بــــ 105.43 كلغ.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف صاحبها وتحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه حول مصدر تلك الكمية من الكبد، والتي تم حجزها، وعرضها على طبيب بيطري من أجل معاينتها، ليؤكد بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم إتلافها، وتكوين ملف قضائي ضد صاحبها وتقديمه أمام الجهات القضائية.

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راسل رئاسة الجهورية لمساعدته

مواطن ينقذ 30 شابا مدمنا على المخدرات بغرداية

نذير توميات

تمكّن شاب بولاية غرداية من علاج 30 مدمنا على المخدرات، في مبادرة خيرية إنسانية لفائدة ضحايا هذه الآفة الاجتماعية، حملت شعار “ولاية دون مدمنين”، تهدف إلى توفير السند العلاجي للراغبين في التعافي من جحيم إدمان المخدرات.

وبدأت العملية بعلاج المدمنين بالحجامة مجانا، حيث لقي الإعلان صدى لدى عشرات الشباب، الأمر الذي دفعه إلى تخطيط برنامج كامل للعلاج من كل أنواع المخدرات وحتى الخمر، وذلك بحشد متطوعين من ممرضين وأطباء منهم (طبيب التخدير، طبيب عام، طبيب أعصاب، ممرضون في الصحة العمومية) ومختصين نفسانيين وحتى رياضيين وسباحين”.

وتم كذلك تسخير مركز الواحات لاسترجاع اللياقة البدنية والعناية الجسمانية، حيث أبى طاقمه إلاّ أن يشارك في المبادرة، بالإضافة إلى توفير عيادات خاصة منها مركز البشير للتحاليل الطبية، وكذا قاعات لتمكين الشباب في مرحلة العلاج من إجراء حصص رياضية في إطار برنامج العلاج الذي يشمل الشق الطبي والنفسي وكذا الرياضي، ناهيك عن مرافقة منظمات من المجتمع المدني للمساهمة أيضا في إنجاح هذه المبادرة.

ورغم نجاح المشروع الخيري الذي مكّنه من إنقاذ نحو 30 مدمنا، إلاّ أن مجموعة من العراقيل المادية اعترضت وجه هذا الشاب لتحول دون الإقدام على استكمال المبادرة المجانية، التي استحسنها الساكنة، خاصة أولياء المدمنين.

وقد تمت مراسلة والي غرداية بغية توفير إقامة للشباب المدمنين الذين يحتاجون إلى العزل في مرحلة من مراحل العلاج لمنعهم من السقوط مجددا في فخ استهلاك المخدرات.

وبحسب تصريحات صاحب المبادرة، فإن مطلبه لم يلق صدى لدى السلطات المحلية عكس ما كان يتوقعه، وبالرغم من توفر الولاية على مركز لعلاج الإدمان جاهزا ينتظر دخوله حيز الخدمة، إلاّ أنّه لم يتلق ردا على طلب المساعدة والاستمرار في مبادرته الإنسانية، ما دفعه إلى مراسلة مستشار رئيس الجمهورية، نزيه برمضان، على أمل أن يكون طلبه الموجه للصالح العام المتمثل في إنقاذ الشباب المدمن على المخدرات بالمنطقة محل دراسة جدية من طرف السلطات العليا للبلاد.