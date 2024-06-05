أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 05 جوان 2024

محتال ينصب على 16 تاجرا، توقيف عصابة لترويج الكوكايين وتزوير العملة

يستعمل صكوك حساب بنكي مغلق لشركة وهمية

محتال ينصب على 16 تاجرا ويسلبهم سلعا ثمينة بقسنطينة

عـصام بن منـية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة، بإيداع كهل مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 55 سنة، الحبس الاحتياطي بعد تورطه فيما لا يقل عن 16 قضية كاملة تتعلق بالنصب والاحتيال والتي راح ضحيتها عدد من الأشخاص أغلبهم من التجار والشركات.

المتهم تم توقيفه من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية قسنطينة، إثر تلقيهم لشكوى من مسير إحدى شركات الحدادة والتجارة بخصوص تعرض الشركة لعملية نصب واحتيال من طرف شخص مجهول يستغل اسم إحدى الشركات الوهمية للحصول على سلع وبضائع دون تسديد ثمنها، حيث قد طلب للحصول على 13 خزانة فولاذية مصفّحة بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ92 مليون سنتيم، مقابل حصول الشركة على صك بنكي بقيمة المبلغ المستحق، غير أنه وبعد تقدم مسيّر الشركة إلى الوكالة البنكية لإتمام إجراءات تحويل المبلغ المدوّن في الصك لحساب الشركة، تبين بأن الحساب البنكي لصاحب الصك مغلق منذ فترة طويلة، وأن الصك مرفوض، وأضاف الشاكي بأنه وبعد الاتصال بمقر الشركة المدوّن اسمها وعنوانها على الصك البنكي تبين بأنها شركة وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع.

التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الحادي عشر، كشفت بأن المشتبه فيه مسبوق قضائيا في عدّة قضايا مماثلة تتعلق كلها بالسرقة والنصب والاحتيال، كما مكنت عملية تكثيف الأبحاث وتفعيل عناصر الاستعلام الميداني، من تحديد هوية المشتبه فيه، والذي تم إلقاء القبض عليه بوسط مدينة قسنطينة، وتحويله إلى مقر مصلحة الأمن للتحقيق معه، والذي كشف عن ضلوعه في العديد من قضايا النصب والاحتيال وبلغ عدد ضحاياه 16 شخصا، أغلبهم من التجار انتهج معهم نفس الأسلوب الإجرامي بحصوله على سلع وبضائع دون تسديد مستحقاتها. المشتبه فيه تم إنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة النصب والاحتيال تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

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توقيف عصابة لترويج الكوكايين وتزوير العملة بسطيف

سمير مخربش

قامت مصالح أمن ولاية سطيف مؤخرا، بوضع حد لنشاط عصابة متعددة الإجرام تجمع بين ترويج المخدرات، وتزوير العملة وحيازة أسلحة محظورة. العملية نفذتها عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة العلمة، التي استغلت معلومات حول 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و41 سنة، يحترفون ترويج المخدرات بمدينة العلمة.

وبعد مباشرة التحريات ووضع خطة للإيقاع بالمجموعة، تمكنت الفرقة المختصة من توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة 17كيسا بلاستيكيا، يحتوي كل كيس على كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، وكمية من الكيف المعالج، وحجزت الفرقة سلاحا أبيض محظورا يتمثل في قارورة غاز مسيل للدموع، إلى جانب ميزان إلكتروني يستخدم في قياس وزن كل أنواع المخدرات قبل تهيئتها وترويجها. كما حجزت الفرقة الأمنية مبلغا ماليا قدره 60 مليون سنتيم، يعد من عائدات الترويج، إلى جانب مبلغ مالي من العملة الوطنية المزورة قدره 2 مليون سنتيم. وبعد تطبيق الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة.

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تزوير “بطاقات رمادية” بتواطؤ موظف

وضع حد لشبكة مختصة في تزوير المحررات الإدارية بالبليدة

فيصل. ن

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية والنصب والاحتيال، حسبما علم الأربعاء من هذا الجهاز الأمني. وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة أن فرقة الشرطة القضائية لموزاية (غرب)، تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تزوير المحررات الإدارية تتكون من خمسة (5) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و45 سنة.

وتعود وقائع القضية إلى إخطار إحدى المصالح الإدارية لذات الفرقة الشرطية، بوجود بطاقة رمادية مشكوك في صحتها تتعلق بسيارة نفعية صادرة باسم ذات المصلحة

لتنتقل الضبطية القضائية على الفور إلى عين المكان وتحول صاحب المركبة إلى مقر الأمن لاستكمال التحريات. وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه المركبة ومركبة أخرى تابعتين لإحدى وكالات كراء السيارات، قام المشتبه فيه بتأجيرهما مقابل مبلغ مالي غير أنه وبعد انقضاء المدة المتفق عليها قطع الاتصال مع صاحب الوكالة دون تسليمه المركبتين، وقام بتزوير بطاقتيهما الرماديتين وتسجيلهما باسمه الخاص بمساعدة أحد المشتبه فيهم وأحد الموظفين بالإدارة التي بلغت عن القضية.

وبعد تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم، ضبطت مصالح الأمن أدوات مكتبية معدة للتزوير وتصاريح بالبيع مهيأة لعمليات التزوير غير مكتملة وأخرى فارغة معدة مسبقا، وفقا لنفس المصدر. وأشارت ذات المصالح الأمنية إلى تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وجنحة النصب وخيانة الأمانة، فيما يتواجد باقي أفراد الشبكة (وهما اثنان) في حالة فرار.

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وفاة ثلاثة ناشطين خيريين في حادث سير بسكيكدة

إسلام. ب

استيقظت منطقة تمالوس، بولاية سكيكدة، صباح الأربعاء، على وقع حادث مرور بمنطقة قينقيطة، على مستوى الطريق الوطني رقم 85، الرابط بين مدينتي القل وقسنطينة، وبالضبط، في جزئه الرابط بين تمالوس وسيدي مزغيش، في حدود الساعة العاشرة صباحا.

حيث راح ضحيته ثلاثة، من خيرة أبناء قرية عين الطابية، ويتعلق الأمر برمضان حليلو، البالغ من العمر 47 سنة، أب لثلاثة أطفال، وهو أحد أبرز العناصر الناشطة في جمعية قطار الخير عين الطابية، وواحد من الفاعلين الدائمين في نشاطات الجمعية، كما توفي في الحادث الساسي حليلو البالغ من العمر 49 سنة، أحد أبناء المنطقة الخيرين، وعنصر بارز في جمعية “قطار الخير”، ومساهم دائم في نشاطات الجمعية، وتوفي معهما ابن عمهما المقيم بولاية وهران، يوسف حليلو، البالغ من العمر 55 سنة، وذلك إثر حادث اصطدام عنيف بين سيارة الضحايا من نوع ألطو، وسيارة من نوع لوغان داسيا، وقد خلف الحادث أيضا إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

علما أن حوادث المرور قد خلفت ضحايا عدّة خلال الشهر الأخير بتمالوس، بينهم شابان من حي مولود بلاسكة، توفيا تحت عجلات حافلة لنقل المسافرين بطريق زيغود يوسف، وشاب عسكري من عائلة سعيود يقطن بحي محمد رهواج، توفي إثر حادث مرور بمخرج بلدية بوشطاطة. محمود .

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تتيح فتح 500 منصب شغل

إطلاق إنجاز ثلاث وحدات لإنتاج الدواء بباتنة

طاهر حليسي

وضع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون رفقة وزير الري طه دربال، ووالي ولاية باتنة، محمد بن مالك الثلاثاء، حجر الأساس لبناء ثلاثة مواقع لإنتاج المواد الأولية ذات الطبيعة الصيدلانية، بينها مصنع إنتاج بلورات الأنسولين، بطاقة إنتاج سنوية مقدرة بـ1500 كلغ، ما يجعله الأول على مستوى القارة، والذي سينشأ مع شركات إيطالية، ويوظف 200 عامل، في الوحدة الممتدة على مساحة 5000 متر مربع، علما أن أجزاء من الإنتاج ستوجه للتصدير بعد الانتهاء من بناء المرافق على مدار 36 شهرا.

أما الوحدة الثانية، المتخصصة لإنتاج المواد الأولية للباراسيتامول وحمض الساليسيليك، الممتدة على مساحة 6000 متر مربع والتي سيتم إنجازها مع شركاء إيرانويون، في مدة أقصاها 18 شهرا، فستبلغ قدرتها الإنتاجية 2000 طن سنويًا.

فيما ستتخصص الوحدة الثالثة المتربعة على مساحة 10000 متر مربع، في المواد الأولية لأمراض القلب والأوعية الدموية ومضادات مرض السكري ومضادات الالتهابات، فهي ذات قدرة إنتاجية تضاهي 4 أطنان سنويا، وستنجز في ظرف 18 شهرا.

وأكد الوزير بأن هذه الوحدات الثلاث التي ستنفذ وفقا لمبدأ “نقل التكنولوجيا”، ترسم الخط التصاعدي لتطور الصناعة الصيدلانية في البلاد، وستجعل ولاية باتنة بين أقطاب الصناعات الدوائية، ملحا على ضرورة التسريع في إنجازها لتكون حيز الخدمة في الآجال المحددة لها، تنفيذا لتعليمات إنهاء المشاريع في المدة الزمنية المنصوص عليها.

إلى ذلك تسمح هذه الوحدات التي كلفت استثمارا بـ360 مليار سنتيم بتوظيف 500 عامل في هذا القطاع الاستراتيجي الحساس.

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تساقط كثيف للأمطار والبرَد

نفوق مواش وقطع طرقات جراء السيول في المسيلة

أحمد.ق

لا تزال التقلبات الجوية التي عرفتها بعض الجهات ببلديات ولاية المسيلة، بحر الأسبوع، تثير مخاوف المواطنين، في ظل الأمطار الغزيرة المتساقطة والسيول المتبوعة بحبات من البرَد من الحجم المتوسط، خاصة في بوسعادة،عين الملح، بن سرور.

وحسب حصيلة تدخلات مصالح الحماية المدنية، فقد تسببت الأمطار مساء الثلاثاء، في انحراف وانقلاب شاحنة محملة بالأغنام في واد الزبارة وبالتحديد في المنطقة المسماة “لعڨاف” بين عين الملح وعين الريش، في نفوق 14 رأسا من الغنم مع انقاذ 58 آخرى بعد تدخل المواطنين ورجال الإسعاف، ناهيك عن امتصاص المياه في عدة أحياء سكنية في المناطق المذكورة أعلاه وكذا ارتفاع منسوب المياه عبر عدة طرقات أودية إلى غاية 50 سم، خاصة في واد بلسع والزبارة واليمون وغيرها من المناطق الأخرى، وكذا تسرب للمياه في 4 مساكن في كل من بلديتي محمد بوضياف وبن سرور، كما أدت الأمطار إلى توقف حركة السير في بعض المقاطع، في الطريق الولائي رقم 7 ببلدية عين الريش والطريق الوطني رقم 70 الرابط بين واد مقيطع بلدية بئر الفضة وكذا الطريق الوطني 89 وادي يامون بلدية عين الملح إثر ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة.

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تساقطات مطرية غير مسبوقة على الولاية

سيول جارفة تجتاح الشوارع بأولاد جلّال

م.عبد الرحمان

شهدت ولاية أولاد جلال، مساء الثلاثاء، هبوب عواصف هوجاء وتساقط كميات معتبرة وغير مسبوقة منذ شهور للأمطار، كشفت مجددا عديد العيوب والنقائص التي تعاني منها شوارع وطرق عاصمة الولاية أولاد جلال تحديدا، وبدرجة أقل مدينة سيدي خالد المجاورة.

وكانت نصف ساعة فقط من التساقط المتواصل والقوي للأمطار كافية لتحويل شوارع أولاد جلال إلى سيول جارفة، غمرت الطرق الرئيسة، كما كان الحال بشارع الاستقلال والعمري اقويدر وحيّ النصر بأولاد ارميلة وغيرها، بعد ما ارتفع منسوب المياه في بعض الطرق إلى درجة عرقلة حركة سير المركبات، كما حدث في تقاطع الطرق بين شارعي الاستقلال والعربي بن امهيدي غير بعيد عن القباضة الرئيسية للبريد.

الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في تشبع قنوات الصرف الصحي التي تسربت مياهها، وفي شكل سيول، على امتداد شارعي قاسمي إبراهيم، بالقرب من متوسطة الشيخ النعيمي وإلى غاية شارع الزاوية المختارية، وصولا إلى منطقة ما يعرف بالسيل القديم. كما ارتفع منسوب المياه على مستوى واد امسناج بالطريق الوطني رقم 46 (أ) مما تسبب في عرقلة حركة السير طوال الليل ولو بشكل نسبي، حسب مستعملي هذا الطريق، كما تم تسجيل تشبع وانسداد بالوعات صرف مياه الأمطار في أغلب الشوارع ومنها حي الازدهار وبعض الشوارع بالحي الغربي بأولاد جلال.

وفي سيدي خالد المجاورة تم تسجيل انقطاع في التيار الكهربائي بعدة شوارع وأحياء نتيجة قوة الرياح والأمطار، أين علمنا بأن أعوان الفرق التقنية بمصالح سونلغاز تدخلت عدة مرات، لإعادة التيار وبشكل سريع ومتفاوت المدة بين حيّ وآخر، كما لوحظ تدخل مصالح بلدية أولاد جلال ممثلة في عمال الحظيرة وعمال وحدة ومركز التطهير وكذا عمال الأشغال العمومية الذين تواجدوا وبالتنسيق مع مصالح أخرى في عمليات التدخل من خلال تسخير الوسائل البشرية والمادية لتنظيف البالوعات على مستوى شوارع وأحياء بلدية أولاد جلال.

وقد كشفت الأمطار الأخيرة مجددا حاجة عاصمة الولاية إلى قنوات خاصة ومستقلة لصرف مياه الأمطار، في ظلّ عدم قدرة قنوات الصرف الصحي على صرف مياه سيول الأمطار المتساقطة، بعد ما ظلت تتشبع وتفيض في كل مرة تتساقط فيها الأمطار بقوة وخاصة في حي أولاد رميلة والزاوية المختارية، كما أن الأمطار الأخيرة أعطت تصورا واضحا وفي الميدان على النقاط المتضررة أكثر على مستوى الطرق حتى يتم التدخل خصوصا وأن عاصمة الولاية تشهد حاليا أشغالا كبرى تخص التهيئة الحضرية ومنها عمليات التعبيد والتبليط ووضع الأرصفة.