أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 06 أفريل 2022

استئصال 84 ورما من رحم فتاة، تأجيل جلسة الاستئناف في ملف مجمع متيجي

استئصال 84 ورما من رحم فتاة بسوق أهراس

صبرينة ذيب

نجح الدكتور، عمار صياد، وهو طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي كعرار السبتي، بسوق أهراس، برفقة طاقمه، في إنقاذ حياة شابة في مقتبل العمر، بعد قيامه باستئصال 84 ورما ليفيا داخل رحمها، بعد أن قرر فريق من الأطباء سابقا استئصال رحمها، وهو ما أثر على نفسية المريضة. وقد كانت المريضة تعاني من نزيف مزمن وكبر حجم البطن مع ضغط كبير على بقية الأعضاء المجاورة، ما سبب لها مشاكل صحية معقدة لمدة طويلة، جعلتها تفقد الأمل في العودة إلى ممارسة حياتها العادية، إلى غاية متابعتها من طرف الدكتور صياد بالمستشفى الجهوي، الذي قرر أن يجري لها عملية جراحية لاستئصال كل تلك الأورام والحفاظ على رحمها، وتخليصها من معاناتها.

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القبض على فتاة تسرق هواتف المارة بسطيف

سمير مخربش

ألقت مصالح أمن ولاية سطيف، القبض على فتاة مختصة في سرقة الهواتف النقالة، وسلبها بدهاء من أصحابها بعد إيهامهم بأنها مضطرة لإجراء مكالمات هاتفية، لتختفي بعدها عن الأنظار. المتهمة كانت تستهدف الهواتف الثمينة، فتطلب من المارة تسليمهم هواتفهم بغية إجراء مكالمة هاتفية مستعجلة، وتقوم بذلك في الأماكن التي تكثر فيها الزحمة لتختفي عن الأنظار. وقد تمكنت بهذه الطريقة من تنفيذ العديد من العمليات، مخلفة عددا من ضحايا آخرهم شخص كان بالقرب من الإقامة الجامعية تقدمت إليه المشتبه فيها، وطلبت منه أن يسلمها هاتفه النقال لإجراء اتصال مستعجل مع أهلها، وتظاهرت بأنها نسيت الرقم فاستأذنت الضحية كي تدخل إلى الإقامة الجامعية لإحضار الرقم، لكنها دخلت ولم تعد إليه، ليكتشف الضحية أنه تعرض للاحتيال من طرف هذه الفتاة التي استولت على هاتفه بدهاء كبير. وظل الضحية يبحث عنها دون جدوى، ليتصل بعدها بأفراد الأمن الحضري السادس بسطيف، الذين أخذوا منه مواصفات الفتاة، وتمكنوا من توقيفها وسط مدينة سطيف، أين ضبطت متلبسة بمحاولة الإيقاع بضحية أخرى بنفس الطريقة.

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تفكيك جمعية أشرار واسترجاع 3 سيارات ببراقي

ق. م

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث لسيدي موسى بأمن المقاطعة الإدارية لبراقي من تفكيك جمعية أشرار مع حجز واسترجاع ثلاث مركبات وأربعة هواتف نقالة، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح نفس البيان، أن تكوين جمعية أشرار في هذه القضية التي تمت بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة إقليميا كان لغرض ارتكاب جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد واستحضار مركبة الترصد، استغلال ظرف الليل، وكذا جنحة وضع للسير مركبة مزودة بعلامة غير مطابقة.

وأضاف نفس المصدر أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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تأجيل جلسة الاستئناف في ملف مجمع متيجي إلى 20 أفريل

ق. م

أجّل مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، جلسة الاستئناف في قضية مجمع متيجي، المتابع فيها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم ذات صلة بالفساد إلى يوم 20 أبريل الجاري.

وكان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد أدان نهاية يناير المنصرم، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بـ5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بـ6 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، بـ8 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع متيجي.

وحكم على المدير السابق لديوان الوزير الأول، مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد كل من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، والمدير السابق لديوان الوزير الأول، عمراني حفناوي، من البراءة.

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الكارثة البيئية تهدد مصادر المياه

عصارة النفايات تجتاح المساحات الزراعية بالمدية

ب. عبد الرّحيم

اشتكى فلاحو منطقة سيدي علي الواقعة بين بلديتي البرواقية والزوبيرية بالمدية، وصول العصارة المتسربة من مركز الردم التقني إلى أراضيهم الفلاحية وآبارهم، التي تضررت بشكل جعل السلطات المعنية تقرّر غلقها احتياطيا خوفا على صحة الساكنة. وهو ما جعل انعكاساتها وخيمة على النشاط الفلاحي بالمنطقة، حيث بقيت عشرات إن لم نقل مئات الهكتارات من أشجار الفواكه كالكرز والخوخ والتفاح وكذا أشجار الزيتون دون سقي منتظم. كما أثّر قرار غلق آبار الفلاحين المعنيين على سقي مواشيهم، فضلا عن حاجيات الساكنة منهم من هذا العنصر الحيوي والهام.

ومن بين أضرار المفرغة، يقول المتحدثون للشروق غزو أسراب الغربان أراضيهم، التي أتت على أشجارهم المثمرة لاسيما في وقت بروز الغلّة. كما كانت للظاهرة آثار على البيئة، حيث تسببت الغربان في انقراض طائر الحجل من المنطقة، بعدما كانت تعجّ به، حيث يقوم بمهاجمة فراخها وأكل بيضها، إلى جانب العديد من الاختلالات البيئية، التي تسبب فيها مركز الردم التقني الذي يبقى بحاجة إلى تقنيات أخرى لوقاية المنطقة من تسرباتها. هذا الأمر جعل فلاحي أولاد سيد علي يناشدون وزارتي الفلاحة والبيئة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

من جهته، كشف أحد إطارات مديرية البيئة للشروق اليومي، أنّ الولاية استفادت من غلاف مالي، لإقامة محطة معالجة العصارة، التي تصل طاقتها إلى معالجة 80 مترا مكعبا يوميا، وهو ما سيغطي بشكل كبير حاجيات مركزي الردم التقني بكل من الزوبيرية وقصر البخاري، بالإضافة إلى المفارغ العمومية بكل من دوائر عزيز، عين بوسيف، شلالة العذاورة، والشهبونية. وهي التقنية التي تقوم باحتواء كميات العصارة الناجمة من مفرغة الزوبيربة، وذلك بعد تجميع هذه الأخيرة بأحواض سيتم إقامتها بهذه الأخيرة، ومنع سيلانها في الواد، والتوجه إلى الأراضي الفلاحية وآبار المنطقة، قبل تحويلها في شاحنات خاصة نحو محطة معالجة العصارة، التي لم يبق إلاّ إجراءات إدارية بسيطة لإقامتها وهو ما يجري العمل عليه بمديرية البيئة بالمدية. وهذا يعني أنّ إمكانية استعادة فلاحي منطقة أولاد سيدي علي لآبارهم ومباشرة نشاطاتهم الفلاحية ممكنة جدّا، خاصة أنه حسب مصادرنا من مديرية البيئة لم يثبت تلوث إلاّ 8 معايير من أصل 38 معيارا قامت بها لجنة مختصة تم إيفادها إلى المنطقة بناء على شكوى فلاحي المنطقة والساكنة.

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قضية حاوية العطور المختفية أمام القضاء مجددا بوهران

ب.يعقوب

تعود قضية اختفاء حاوية مواد التجميل والعطور من أصل 3 حاويات مستوردة من الخارج إلى ميناء وهران، التي اختفت في فبراير 2020، إلى واجهة الأحداث، حيث من المقرر أن تفصل الغرفة الجزائية لدى مجلس القضاء من جديد، بعد قبول قسم النقض بالمحكمة العليا طعن النيابة العامة وعون الجمارك المتهم، في القضية بعد إدانته بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، على خلفية متابعته بجنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية .

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن العون الجمركي المتابع في هذه القضية، رفع ملتمسا من أجل إعادة النظر في حيثيات الملف بغرض تحديد المسؤوليات من جديد في دور الحراسة والجهة المكلفة بشحن الحاويات التي تعود إلى اختصاص مؤسسة ميناء وهران ولا علاقة لقطاع الجمارك في هذا المجال .

ويعتمد دفاع العون الجمركي المتابع وحده في هذه القضية، على جوانب عدة لطلب فتح تحقيق تكميلي، ومن أبرز تساؤلات الدفاع، الجهة التي سمحت بخروج حاوية دون تسجيلها على مستوى مصالح الميناء.

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العثور على مواد تستخدم في الشعوذة بمقبرة في باتنة

طاهر. ح

عثر مواطنون، ليلة الثلاثاء، على جيفة ضبع مخطط مرمية داخل مسجد مقبرة قديمة تقع بمنطقة الروش بحي علي النمر بلدية مروانة غرب باتنة.

كما عثر مواطنون على أقمشة نسائية وقطع كتان من اللون الأخضر معلقة بطريقة منظمة، ما رجح فرضية القيام بطقوس خاصة بالسحر أو الشعوذة، بخاصة مع وجود ضبع مقتول يشاع أن المشعوذين والسحرة يستخدمونه في أعمالهم. وكانت مصالح الدرك قامت صباح الأربعاء بفتح تحقيق بالموازاة مع التنسيق مع مكتب حفظ الصحة والغابات بحرق جيفة الضبع في حفرة أرضية تبعا للإجراءات المعمول بها.

يذكر أن منطقة مروانة كانت شهدت قبل عدة أسابيع قضيتي توقيف ثلاث فتيات في الثلاثينيات من العمر أودعت إحداهن الحبس بعد الحكم عليها بعشر سنوات حبسا نافذا على خلفية تحويل محل لبؤرة سحر وشعوذة، والعثور على 300 صورة شخصية لضحايا محتملين لطقوس سحرية، كما تم توقيف مشعوذ آخر بمنطقة الرحبات الواقعة برأس العيون المجاورة لمروانة.

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بهدف تحسين الإطار المعيشي للسكان

إحصاء النقائص بالقطب الحضري الجديد “إغزر أوزريف”

ن. أوهاب

لا يزال قاطنو القطب الحضري الجديد “إغزر اوزريف” ببلدية “وادي غير” الذي يضم مكتتبي عدل 1 و2 والمتضررين من الزلزال الذي ضرب الولاية، يشكون النقائص الجمة المسجلة على مستوى القطب، بعد عملية الترحيل التي شملتهم وذلك، في ظل غياب ضروريات العيش الكريم.

قاطنو القطب من مكتتبي عدل 2 ببجاية، كان لهم مؤخرا مع المسؤول الأول للولاية الذين نقلوا له معاناتهم ومعاناة عائلاتهم على مستوى سكناتهم الجديدة، التي انتظروها لسنوات طويلة في ظل النقائص العديدة المسجلة بالموقع، والذي لا يزال يتطلب –حسبهم- جهودا كبيرا من أجل ضمان العيش الكريم لهم به، حيث كشف بيان خلية الإعلام والاتصال لولاية بجاية أن ممثلي السكان، من خلال جمعية “أمل” توقفوا عند المشاكل المرتبطة بنقص في النقل العمومي على مستوى القطب الحضري إغزر أوزاريف، تذبذب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، ربط بعض السكنات بالغاز الطبيعي، غياب بعض المرافق العمومية وانشغالات أخرى، ناهيك عن مشكل المفرغة العمومية المحاذية للموقع والذي أرق السكان كثيرا. وأضاف البيان أن والي بجاية، أسدى تعليمات صارمة للمديرين التنفيذيين المعنيين بخصوص دراسة هذه الانشغالات، وإيجاد الحلول الممكنة في أقرب الآجال.

وفي سياق متصل، تم مؤخرا على مستوى الولاية وموازاة مع الشكاوى المتعددة المرفوعة من قبل نزلاء القطب، عقد اجتماع بالولاية، تم فيه عرض تقرير من طرف كل من مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومدير التجهيزات العمومية للولاية، حول وضعية مختلف الأشغال المنجزة على مستوى القطب الحضري، كما تم عرض جدول ضمّ كل المرافق الضرورية الناقصة، التي تم إحصاؤها على مستوى القطب الحضري، وهذا بهدف تسجيلها للإنجاز لاحقا، حيث أكد والي بجاية لممثلي جمعية أمل، أن كل الأقطاب الحضرية المنجزة على مستوى ولاية بجاية، تخضع حاليا للمتابعة الدقيقة، من أجل تزويدها بكل المرافق العمومية الضرورية، وهو ما يأمل السكان تحقيقه في أقرب الآجال خاصة أمام الصعاب الكثيرة التي يجدونها خلال يومياتهم.

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مدير وحدة تصليح البواخر بوهران لـ “الشروق”:

هدفنا بناء سفينة جزائرية لنقل المسافرين مستقبلا

فيصل.ن

تعاني مؤسسة تصليح البواخر «ايريناف» وحدة وهران من ضيق مساحة المستودع الخاص لتصليح السفن، الذي أصبح لا يفي بالأغراض المنوطة به، خاصة أن المؤسسة تقوم بتصليح سفن كبيرة، فالمؤسسة ما زالت تعاني من ضيق المكان بالرغم من طرح هذا المشكل مرارا وتكرارا على عديد الجهات، بحسب تصريح المدير العام للمؤسسة، العربي فريد، الذي يناشد السلطات المحلية بولاية وهران وعلى رأسها والي الولاية سعيد سعيود لدعم المؤسسة بمساحات إضافية، خاصة وأن هنالك العديد من المحلات غير المستغلة والمغلقة بالميناء منذ سنوات، وإدارة المؤسسة تسعى للاستفادة منها من أجل استيعاب العدد الكبير من السفن والبواخر التي بحاجة إلى تصليح وصيانة، ومنها بواخر البحرية الجزائرية.

وذكر المدير العام لـ «ايريناف» لجريدة “الشروق”، أن المؤسسة قامت مؤخرا بصناعة أربع (04) سفن إرشاد ومساعدة على رسو السفن الكبرى بالميناء. وبالتالي، فالمؤسسة لها قدرات كبيرة، يمكن تطويرها في حال الاستفادة من المحلات المغلقة، وبالتالي، توسيع نشاطها وفتح مناصب شغل لعمال آخرين، وأثار محدثنا إلى قضية العتاد المتواجد بكلية الهندسة البحرية بجامعة وهران، والذي يتواجد في حالة إهمال، ودعا إلى دعم وحدة وهران لتصليح وانجاز البواخر به، فالمؤسسة بحاجة ماسة إلى هذا العتاد لدعم ورشاتها، خاصة أن المؤسسة لها برنامج عمل واسع ونشاط كبير في مجال تصليح السفن، وهي تعمل بحسب تصريحات مديرها للشروق، على تدعيم وحدة وهران، بورشة جديدة أخرى بميناء ارزيو، لتصليح البواخر، لتفادي تحويلها إلى ميناء وهران في ظل ضيق المكان.

للإشارة، أن مؤسسة تصليح البواخر “ايريناف” التابعة للمجمع الجزائري للنقل البحري “غاتما”، تضم ثلاث وحدات، بكل من الجزائر العاصمة، وهران، وبجاية. ووحدة وهران تشغل زهاء 1050 عامل. والجزائر كانت قبل إنشاء هاته الوحدات الصناعية والمختصة في تصليح السفن بكل أنواعها، تستورد بعض السفن من الخارج بالعملة الصعبة وبسعر يمثل ضعف سعر التصنيع محليا، وحسب مُحدثنا أن هنالك العديد من المشاريع الاستثمارية التي تعمل الوحدة على إطلاقها بتوجيهات من المديرية العامة للمؤسسة، وذلك في إطار تدعيم الأسطول البحري، ببناء سفينة للإرشاد بطول 14 مترا وأخرى لنقل ربان الميناء بطول 14 مترا كذلك، فضلا عن انجاز باخرة مطعم تدخل في مجال قطاع السياحة والنزهة تتسع إجمالا لـ 400 مقعد وبطول 39 مترا، وتتوفر على مطعم يتسع لـ 280 مقعد، وقاعة للمحاضرات بـ 100 مقعد وجناح للشخصيات وغيرها، مع العلم أن هذا المشروع يندرج ضمن الاستثمار الخاص يؤكد العربي فريد، بهدف تنشيط قطاع السياحة بالجهة الغربية من الوطن.

وأضاف المتحدث أن هذا النوع من البواخر يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وأن المشروع قيد الانجاز بنسبة 80 بالمائة، ومع نهاية السنة الجارية سيستكمل ليستغرق إجماليا مدة 15 شهرا.

وختم محدثنا اللقاء معه بالكشف أنه خلال الستة أشهر الفارطة، قامت المؤسسة بانجاز أربع بواخر لرسو السفن بالميناء لصالح ميناء سكيكدة، بالإضافة إلى بناء سفينة جرّ وسفينة جرافة، وسفن صيد مختلفة الأحجام، وهي بصدد التفكير في بناء سفينة لنقل المسافرين مستقبلا، إضافة إلى مشاريع عديدة أخرى، من أجل تقليص حجم استيراد وشراء السفن، وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني وفق تعليمات رئيس الجمهورية للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي الحقيقي للبلاد. وفتح مناصب شغل جديدة مع توفير العملة الصعبة.

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بعد تحويل مؤقت لحركة المرور بسبب حفرة

فتح جزئي للطريق الوطني الرابط بين البليدة وبئر مراد رايس

راضية. م

تمكنت الفرق التقنية الساهرة على غلق وتسطيح الحفرة المشكلة على مستوى الطريق الوطني رقم 1، الرابط ما بين ولاية البليدة باتجاه بئر مراد رايس، منذ أمس الثلاثاء، من فتح جزئي للطريق والسماح لأصحاب المركبات من استعمال الرواق الأيمن له بعد تحويل مؤقت لحركة المرور بسبب تشكل حفرة، على إثر انزلاق للتربة، عرفته المنطقة.

وبحسب آخر إعلان صادر عن الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، تؤكد من خلاله إعادة فتح حركة المرور للطريق الذي عرف حادث انزلاق للتربة يوم الثلاثاء قرب منطقة “لاكوت”، أسفر عنه تشكل حفرة، حيث اتبع الحادث بقرار تحويل مؤقت لحركة المرور للقادمين من البليدة باتجاه بئر مراد رايس، بسبب الأشغال التي أجبرت على غلق الطريق بشكل مؤقت وتحويل حركة سير المركبات مؤقتا للقادمين من البليدة عبر محطة النقل لبئر خادم.

يذكر أن الفرق التي سهرت على تسطيح الحفرة وذلك لانجاز أعمال الحفر الأفقي لوضع قنوات الصرف الصحي بالموقع، سهرت عليها كل من شركة “كوسيدار” بمتابعة كل من مديرية الموارد المائية والأشغال العمومية لولاية الجزائر.

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ناشدت وزارتي الصحة والعدل فتح تحقيق

خطأ طبي يحرم مريضة من الرحم والمبيضين بتيزي وزو

ج. م

تعرضت السيدة “ج. فاطمة”، البالغة من العمر 45 سنة، التي تعمل طبيبة عامة بالبويرة، إلى خطإ طبي بالمستشفى الجامعي تيزي وزو (وحدة بالوة)، حيث أجريت لها العملية بتاريخ 14 جانفي 2019، وتم استئصال كل من الرحم، الزائدة الدودية، المبيضين وقناتي فالوب و77 غدة لمفاوية والثرب الكبير، بعدما بينت التحاليل أنها مصابة بورم، لتكتشف بعد عرض حالتها على مخبر مستشفى مصطفى باشا ومخبر آخر في فرنسا أنها سليمة وغير مصابة بأي سرطان.

وأوضحت الضحية في تصريح لـ”الشروق”، أن بداية قضيتها كانت خلال تعرضها لنزيف دموي مرتين على التوالي، ما استدعى تنقلها إلى مصلحة طب النساء، بمستشفى تيزي وزو، غير أن المقيمة بالمصلحة أخبرتها بأن البروفيسور يعمل بعيادة خاصة ولا يمكن فحصها إلا يوم السبت من كل أسبوع، ليتبين بعد ذلك أن المريضة مصابة بورم خبيث في الرحم، ومن الأحسن استئصاله بإجراء عملية جراحية حديثة لا تستدعي فتح البطن بالعيادة الخاصة، حيث تم ذلك بتاريخ 21 ديسمبر 2018 حيث وجه الورم المستأصل إلى مركز تحاليل الأنسجة والخلايا المريضة بالمنطقة، كما قام بمنحها موعدا لمتابعة حالتها، وأخبرها بأنها مصابة بالسرطان.

وتضيف المتحدثة أنها تلقت مكالمة هاتفية من العيادة الخاصة تطالبها بالالتحاق بالعيادة في أقرب وقت، وأخبروها بأن العملية معقدة وتتطلب استئصال الرحم بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو وحدة بالوة، وأدخلت المعنية إلى المستشفى يوم 05/01/2019 وأجريت لها العملية بتاريخ 14/01/2019، حيث اكتشفت بعد ذلك، أن الاستئصال طال كلا من الرحم، الزائدة الدودية، المبيضين، قناتي فالوب و77 غدة لمفاوية، فضلا عن الثرب الكبير، وهو عبارة عن شحم يجمع الأعضاء على مستوى أسفل البطن.

وتقول المريضة إن كل الأعضاء المستأصلة أرسلت إلى مركز تحاليل الأنسجة والخلايا المريضة بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو، لتبين نتائج التحاليل أنه لا وجود لأي سرطان بالأعضاء المستأصلة ما دفعها إلى التقرب من مصلحة العلاج بالأشعة، التي بدورها وجهتها إلى مستشفى مصطفى باشا للاستشارة الطبية، حيث طولبت بعينة من الورم المستأصل من الرحم لقراءة ثانية بالتنسيق مع مركز تحاليل الأنسجة والخلايا المريضة بمستشفى تيزي وزو، وكشفت النتائج أنه لا وجود للسرطان، وإنما هو غشاء قد يكون من مخلفات آخر ولادة أو إنه لبداية حمل غير ناجح، لتقوم المريضة بإرسال الورم إلى مستشفى بفرنسا لقراءة ثالثة، حيث ثبت أنه لا وجود لأي سرطان، ما دفع بالمعنية إلى رفع قضيتها على عمادة الأطباء بتيزي وزو، وطالبتهم بإنهاء القضية وديا وسلميا، ليُطلب منها ضرورة تعيين خبير طبي من طرف الجهات القضائية لدراسة الملف الذي أدخل بعدها إلى أروقة العدالة، أين تم الفصل في القضية (باللا وجه) أي دون أي تعويض، الأمر الذي دفع بالضحية إلى الاستئناف وراسلت كلا من وزارتي الصحة والعدل والعمادة الوطنية للأطباء للتدخل وفتح تحقيق في القضية التي حرمتها من الأمومة مرة أخرى.