أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021

إحباط محاولة هجرة سرية، العثور على شاب مقتولا

توقيف عنصرين من منظمي “رحلات الموت”

إحباط محاولة هجرة سرية لعشرة أشخاص بالطارف

س. ك

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة القالة بولاية الطارف، من توقيف شخصين ينحدران من ولايتي عنابة والطارف في العقدين الثالث والرابع من العمر ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، ما أسفر عن توقيف ثمانية أشخاص في العقدين الثاني والثالث، من سكان ولايات قسنطينة وسوق أهراس وقالمة، كانوا بصدد الهجرة بطريقة غير شرعية، مع حجز معدات مخصصة لرحلات الحرقة.

وتمت العملية إثر استغلال معلومات مؤكدة تحصلت عليها مصالح أمن دائرة القالة، بشأن وجود مجموعة من الشباب بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة انطلاقا من أحد شواطئ مدينة القالة، أين قاموا بالاتصال مع أشخاص مشبوهين ومعروفين في قضايا تتعلق بتنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، أحدهم من مدينة القالة. وبعد الترصد للمعنيين بغرض الإطاحة بهم في حالة تلبس، تم ضبطهم على مستوى أحد شواطئ مدينة القالة، وهم بصدد الانطلاق في رحلتهم السرية، أين تم توقيف منظم الرحلة، وبرفقته 8 أشخاص آخرين، مع حجز مجموعة من المعدات الخاصة بعملية الهجرة تمثلت في قاربي نزهة بمحركين بحريين وجهاز تحديد المواقع، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة وسيارتين، وكذا مبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية، وبراميل معبأة بالوقود.

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ضبط 100 قنطار من البطاطا غير المفوترة بسوق أهراس

نادية طلحي

تمكنت فرق الرقابة لمصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة التابعة لمديرية التجارة بولاية سوق أهراس، يالتنسيق مع ملحقة مديرية التجارة لدائرة مداوروش، ومصالح الدرك الوطني، من حجز كمية معتبرة من مادة البطاطا، لعدم حيازة صاحبها على فاتورة الشراء. العملية التي تندرج في إطار مكافحة ظاهرة احتكار السلع ذات الاستهلاك الواسع والمضاربة في أسعارها، تمت على مستوى الحاجز الأمني لفرقة الدرك الوطني لبلدية الراقوبة، أين تم توقيف شاحنة يملكها تاجر كانا بصدد نقله إلى سوق الخضر والفواكه بمدينة شلغوم العيد في ولاية ميلة، حيث تبين بعد إخضاع الشاحنة للمراقبة أنها محملّة بكمية معتبرة من مادة البطاطا قدرت بـ 100 قنطار، دون حيازة صاحبها فواتير الشراء، ليتم على الفور إتمام إجراءات الحجز العيني لتلك الكمية وتحرير محضر ضد صاحب الشاحنة بموضوع عدم حيازة فواتير الشراء، وإحالته على العدالة.

وكانت فرق الرقابة لمديرية التجارة بسوق أهراس قد شنّت عدّة عمليات مراقبة استهدف تجار الجملة والتجزئة في الأسواق، ما أسفر عن حجز كميات معتبرة من مادة زيت المائدة والسميد وحتى بعض أنواع العجائن المهربّة من الخارج بطريقة غير شرعية، ليتم تكوين ملفات قضائية ضد أصحابها وإحالتهم على الجهات القضائية.

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العثور على شاب مقتولا بسيدي بلعباس

م. مراد

عثر مواطنون، صبيحة الأربعاء، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مرمية على قارعة الطريق القريب من ملعب قرية بلولادي بسيدي بلعباس.

وبحسب خلية الإعلام التابعة لمصالح الحماية المدنية، فإن الجثة نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني، أين يرتقب أن تخضع للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة، خاصة وأن آثار ضربات عميقة على الرأس، وحروق بالبطن، كانت ظاهرة عليها، وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقاتها لمعرفة ظروف وفاة الضحية.

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تلميذة تحاول الانتحار داخل ثانوية بأم البواقي

ج. ل

حاولت، صباح الأربعاء، تلميذة تبلغ من العمر 16 سنة، تدرس بثانوية الطيب العقبي ببلدية العامرية دائرة سيقوس بولاية أم البواقي، أن تضع حدا لحياتها بعد محاولتها الانتحار برمي نفسها من الطابق الثاني للثانوية.

وحسب مصادرنا، فإن التلميذة تزاول دراستها بقسم السنة الثانية من التعليم الثانوي شعبة تسيير واقتصاد، وأصيبت على مستوى الساقين بعد أن سقطت وارتطم جسمها بالأرض، حيث نقلت على جناح السرعة إلى مستشفى عين فكرون على متن سيارة إسعاف الحماية المدنية، أين لا زالت تخضع للعلاج.

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انتشال جثة مقطوعة الرأس من شاطئ بسكيكدة

إسلام. ب

انتشل، مساء الثلاثاء، أعوان الحماية المدنية التابعون لدائرة أولاد أعطية، غرب ولاية سكيكدة، جثة شخص مجهول الهوية، مقطوعة الرأس.

وحسب مصادرنا، فإن الجثة التي كانت في حالة متقدمة من التحلل، تعود إلى شخص يتراوح عمره ما بين 35 و45 سنة، لفظته أمواج البحر بشاطئ خرايف بالقرب من شاطئ سيدي عبد الرحمان، ببلدية أخناق مايون، غرب ولاية سكيكدة، ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نطور بالقل، بغرض إخضاعها لمعاينة الطبيب الشرعي وإجراء التحاليل اللازمة لتحديد هوية صاحبها، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف هويته وملابسات هذا الحادث الأليم، للإشارة، فقد استغرقت مدة انتشال الجثة 6 ساعات، وهذا نظرا لصعوبة المسلك.

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سجينان يناقشان مذكرة تخرج

تمت مناقشة مذكرة تخرج لـ3 محبوسين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل تيارت، بالتنسيق مع جامعة التكوين المتواصل فرع تيارت، تحت إشراف أساتذة جامعيين، مذكرة التخرج جاءت تحت عنوان: دور الجماعات المحلية في حماية البيئة من التلوث في التشريع الجزائري. وهذا في إطار الاتفاقية التي تجمع وزارة العدل والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع جامعة التكوين المتواصل، وقد أسفرت نتائج التقييم عن حصول الطلبة المحبوسين على علامة (17.5/20) بتقدير جيد جدا، ونيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.

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أعلام وطنية “ممزقة” ترفرف بمربع الشهداء!

مشهد الأعلام الوطنية الممزقة، مشهد مريع وغير مقبول إطلاقا، ذلك الذي يراه كل مواطن ومسافر ومسؤول يُصبح ويُمسي عليه، أمام مربع الشهداء عند مخرج بلدية البسباس غربا باتجاه ولاية الطارف، حيث يتكرر هذا المشهد الذي سبق ونبهت إليه “الشروق” عبر كتاباتها، وتم استبدال الأعلام الوطنية في وقتها، لكن اليوم غفلوا عنها وهي ترفرف ممزقة الأطراف أمام مدخل مربع الشهداء، حيث يرقد أبطال وأجداد وشهداء الجزائر، الذين لا يستحقون هذا التصرف والسلوك الرعين، وعلى مسؤولي البلدية والمنظمات والجمعيات، الانتباه، فنحن على مقربة من ذكرى يوم الهجرة وأول نوفمبر ومظاهرات 11 ديسمبر، وهي أحداث مهمة من تاريخنا المجيد الناصع.

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موظفو عقود ما قبل التشغيل يعتصمون ببجاية

ن. أوهاب

عمد، صباح الأربعاء، موظفو عقود ما قبل التشغيل، العاملون بعدد من الإدارات بولاية بجاية إلى تنظيم اعتصام أمام مقر الولاية، للمطالبة بتجديد عقود عملهم كمرحلة أولى، في انتظار دمجهم في مناصب عمل دائمة على مستوى الإدارات المختلفة، ضمن الفوج الثالث من العمال المنصبين.

المحتجون، أوضحوا أن أغلبهم قضى على مستوى الإدارات، فترة عمل تراوحت ما بين 2 و6 سنوات، غير أنهم تفاجؤوا، بعدم تجديد عقود عملهم، تحضيرا لدمجهم في مناصب عمل دائمة، على غرار العمال المنصبين في مناصب دائمة خلال الفوجين الأول والثاني، مضيفين أنهم استنكروا عملية تأخير إدماجهم، حسبهم، في الوقت الذي استفاد فيه عمال آخرون، قضوا -يضيفون- أقل من مدة عملهم في مناصب عمل دائمة، داعين السلطات المختصة والوزارة الوصية، إلى الالتفات لانشغالاتهم ووضعهم، كونهم قضوا سنوات طويلة في مناصب عمل هشة، يؤدون فيها واجبهم على أكمل وجه في انتظار الحصول على حقوقهم المتمثلة بالدرجة الأولى في الإدماج.

ومعلوم أن هذه الفئة سبق لها تنظيم احتجاجات سابقة أمام مقر الولاية للتنديد بوضعهم.

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رئيس الجمهورية يعزّي عائلة الفقيد

الشيخ أبي عبد الله البوعبدلي يوارى الثرى بوهران

ق. ج

ووري الثرى زوال الأربعاء، جثمان الشيخ أبي عبد الله عياض البو عبدلي الجزائري الوهراني، شيخ زاوية بطيوة بوهران. وحضر الجنازة جموع من المواطنين، ومسؤولون يتقدمهم عبد الحفيظ علّاهم مستشار رئيس الجمهورية، ووالي ولاية وهران سعيد سعيود. وجرى دفن الفقيد بمقر الزاوية في بطيوة.

وكانت الجزائر قد فقدت الثلاثاء، الشيخ العلامة أبي عبد الله عياض البوعبدلي الجزائري الوهراني، شيخ زاوية بطيوة ابن العلامة الشيخ بوعبد الله، وشقيق العلامة المؤرخ ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق الشيخ المهدي البو عبدلي -رحمهم الله-.

والشيخ عياض رحمه الله يعتبر أول مؤسس لجريدة جزائرية أثناء الثورة التحريرية ناطقة بلسان جبهة التحرير الوطني والثورة الجزائرية باللغة العربية والفرنسية، بحيث كان مكلفا بتحرير مقالات بالعربية وكان المجاهد علي هارون مكلفا بتحرير مقالات فيها باللغة الفرنسية، وكان لقبه أثناء الثورة المجيدة “سي احمد”. وكانت له أدوار أخرى هو وعائلته، باعتبار ما تتميز به هذه العائلة من سلطة روحية في الجزائر والمغرب، وفي عدة دول أخرى، والتي وظفها في تحفيز الجزائريين للجهاد ضد الاستعمار الفرنسي، وتوظيف الديبلوماسية الروحية في دعم الثورة الجزائرية.

وبعد الاستقلال اشتغل مذيعا باللغة العربية في الإذاعة الوطنية، ثم استقال منها نظرا للشخصية التي يتميز بها برفضه المداهنة والمُهادنة أو التلاعب بالألفاظ، فالفقيد كان يتميز بالصراحة المطلقة. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد وجه رسالة تعزية، إلى عائلة الفقيد الذي وصفه بـ “وريث زاوية الشيخ سيدي أبي عبد الله البوعبدلي وحافظ مسيرتها القيم على شؤونها”.

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مصالح الأمن تمكنت من فضّه وتوقيف 6 مشاركين

شجار بالأسلحة البيضاء بين عائلتين يرعب المواطنين في قسنطينة

س. ع

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بولاية قسنطينة، بإيداع 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و61 سنة، رهن الحبس المؤقت بعد تورطهم في إثارة شجار عنيف بين عائلتين، استعملت فيه مختلف أنواع الأسلحة البيضاء، وخلّف حالة من الرعب والخوف في أوساط المواطنين بالمدينة الجديدة علي منجلي. المشتبه فيهم تم توقيفهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعد تلقيهم لنداء من قاعة الإرسال بأمن الولاية، بشأن وقوع شجار جماعي بين أفراد عائلتين على مستوى الوحدة الجوارية رقم 16 بعلي منجلي، باستعمال الأسلحة البيضاء، ما خلّف سقوط جرحى.

وعلى الفور تنقلت قوات الشرطة إلى مكان الشجار مدعومة بعناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، أين تمكنوا من فضّ الشجار وإعادة الهدوء إلى المكان، مع توقيف المشتبه فيهم بالتسبب في إثارة هذه المعركة الساخنة وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الشجار من عصي وخناجر.

المشتبه فيهم تم تحويلهم إلى مقر مصلحة الأمن الحضري السابع للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جناية أو أكثر ضد الأشخاص والممتلكات، والإخلال بالنظام العام وبث الرعب في الوسط العمراني، والضرب والجرح العمدي المتبادل، وحمل أسلحة بيضاء ظاهرة من الحجم الكبير، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

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حجز 20832 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المفرقعات من مختلف الأنواع، تقدر بـ 20832 من الألعاب النارية والمفرقعات.

وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بن ولايتي سطيف وبجاية، ليتم توقيف سيارة نوع بيجو بارتنر، مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وبعد مراقبة وثائقها وتفتيشها، تم العثور بصندوقها الخلفي على كمية معتبرة من الألعاب النارية والمفرقعات تقدر بـ 20832 وحدة، وتم توقيف السائق ومرافقه، واقتيدا إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وتم إنجاز ملف قضائي في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة إلى مديرية أملاك الدولة.