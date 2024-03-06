أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 06 مارس 2024

مقتل شاب بطعنات خنجر ،7 سنوات سجنا لسارق 1.2 مليار

الأمن يوقف مشتبها فيه

مقتل شاب بطعنات خنجر في أم البواقي

ج. ل

اهتزت مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي، ليلة الثلاثاء، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها الشاب “عبد الرؤوف عثماني” البالغ من العمر 24 سنة، بعد تعرضه لعدة طعنات على مستوى البطن، تسببت له في حدوث نزيف حاد وإصابات تسببت في وفاته.

الجريمة وقعت حسب ما ذكرت مصادرنا في حدود الساعة العاشرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، على مستوى المخرج الجنوبي لمدينة عين البيضاء، عندما تعرض الشاب الضحية لاعتداء أصيب خلاله بطعنات خنجر، تم إسعافه ونقله على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين البيضاء، أين حاول أطباء المناوبة إسعافه لإنقاذ حياه، غير أنه وبعد أربع ساعات كاملة من التدخل الجراحي، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها.

وفور ذلك، تدخل عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء، لفتح تحقيق بغرض معرفة أسبابل ودوافع إزهاق روح الشاب عبد الرؤوف طعنا بالسكين، وتحديد هوية الجاني، في وقت ذكرت مصادر متطابقة بأن التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر الشرطة في الجريمة أسفرت عن توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل الضحية، واسترجاع أداة الجريمة المتمثلة في خنجر.

وفي الوقت الذي لازالت فيه ظروف وملابسات ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء، غامضة في انتظار ما ستكشف عنه تحقيقات مصالح الأمن، فقد تداول الشارع بأن الضحية قد تعرض للاعتداء من طرف أربعة أشخاص قام أحدهم بتوجيه طعنات قاتلة له أدت إلى وفاته، لينتشر إثرها الخبر بسرعة البرق ويهزّ مشاعر سكان مدينة عين البيضاء، الذين تدالوا الخبر على نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأجمعوا كلهم على طيبة الضحية وأخلاقه العالية.

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نفذ سلسلة سرقات أرعبت السكان

7 سنوات سجنا لسارق 1.2 مليار من جاره بوهران

خ. غ

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، سارق مبلغ مليار و200 مليون سنتيم من فيلا جاره، بسبع سنوات سجنا، فيما برأته من جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد، وكذلك قضت ببراءة أربعة متهمين آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم في ملف الحال.

حسب ملف القضية، فإنه في غضون شهر فيفري من سنة 2022، كان قد عرف حي السلام – سانت إيبار سابقا – بمدينة وهران، عمليات سرقة متوالية، جميعها تمت عن طريق التسلق، مستهدفة عددا من الفيلات، ما زرع الرعب في صفوف سكان الحي، حيث تجاوز عدد الشكاوى التي أودعها أصحابها العشر، من ضمنها واحدة تعود للضحية (ب. إ)، وهو صاحب شركة خاصة بالتصدير والاستيراد، جاء فيها تعرض فيلته إلى عملية سطو وسرقة، طالت صندوقا معدنيا به مليار و200 مليون سنتيم من داخل غرفة نومه بالطابق الثالث، وكذلك سلب من مشتكية تسمى (ب. خ)، كانت متواجدة وقتها داخل مسكنها رفقة ابنتها، مبلغ 600 مليون سنتيم من خزانتها، لكن وفق تصريحها فإنها لمحت أوصافه، إضافة إلى تعرض مسكن مجاور لسرقة 162 مليون سنتيم من ضحية ثالثة إلى غير ذلك من السرقات.

من خلال التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة، والاستعانة بكاميرات مراقبة لبعض الضحايا وجيرانهم، تم في إحداها رصد المتهم الرئيسي المدعو (ن. ع)، ليتعرف عليه إثنان من الضحايا من خلال طول قامته وبعض ملامحه، ذلك أنه بات – طبقا لأقوال هؤلاء – معروفا عنه وسط الجيران انحرافه ودخوله عالم الإجرام منذ أن اشتد عوده بعمر العشرينات، حيث عثر لديه بعد توقيفه وتفتيش مركبته من نوع “سيات إبيزا” على 200 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اعترف المتهم بتحصيله من سرقته لمسكن جاره (ب. إ)، وبخصوص باقي المبلغ المسروق، صرح أنه أنفق بعضه على حياة البذخ التي كان متعودا على العيش فيها قبل أن يطرد جده عائلته من فيلته بحي السلام، فيما منح ما قيمته 400 مليون سنتيم لشخص بعين الترك، والذي لا يزال في حالة فرار.

كما مكن استجواب المدعو (ن. ع) دائما من طرف الضبطية القضائية من الكشف عن شركائه، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب. هـ)، (ب. ب)، (غ. أ)، (ب. ي ع)، موضحا أنهم قاموا بذلك لأجل خوض غمار الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، ليتم توقيفهم والتحقيق معهم الواحد تلوى الآخر.

أمام هيئة المحكمة، تمسك المتهم الرئيسي المدعو (ن. ع) بتصريحاته السابقة، حيث اعترف بقيامه بالسرقة، لكنه حصر عددها في عملية واحدة، قال أنها استهدفت الضحية (ب. إ) لا غير، مشيرا إلى أنه كان يعتزم سرقة المجوهرات المتواجدة في مسكن جاره سالف الذكر، غير أنه عند التنفيذ حالفه الحظ بالعثور على ذلك المبلغ المعتبر من المال والمقدر بـ1.2 مليار سنتيم، فيما نفى ارتكابه باقي السرقات المتهم بها على مستوى حيه، منها السرقة الثانية التي لم ينكر مسؤوليته فيها عند سماعه من طرف جهات التحقيق، وكذلك أن يتراجع المتهم الرئيسي عن أقواله أمام قاضي التحقيق، وكذلك نفى المدعو (ن. ع) علاقة باقي المتهمين بهذه الجريمة، مبررا تجنيه عليهم في بداية التحقيق بداعي أنه كان مدينا لهم بالمال، وتخلف عن الوفاء حتى تراكمت عليه الديون، فقرر التخلص منهم بالزج بهم في السجن على الطريقة تلك سالفة الذكر.

وكذلك أنكر المتهمون (ب. هـ)، (ب. ب)، (غ. أ)، (ب. ي. ع) علاقتهم بجرائم المتهم الرئيسي، مجمعين على أن هذا الأخير سعى إلى توريطهم للانتقام منهم إما بسبب دين رفض الوفاء به، أو شجار سابق إلى غير ذلك، متمسكين في المقابل بطلب البراءة، خاصة في غياب أي دليل إدانة مثبت ضدهم، منهم المدعو (ب. هـ)، الذي قال إن ذنبه الوحيد في قضية الحال أنه كان جارا للمتهم الرئيسي والضحايا، في حين أنه ارتحل رفقة عائلته من الحي قبل سنة من تاريخ الواقعة للإقامة الدائمة في مدينة آرزيو.

في المقابل، اعتبر ممثل الحق العام التهم ثابتة في حق المتهمين، ليلتمس إدانتهم جميعا، وعقابا لهم، القرار بسجن المتهم الرئيسي بـ 15 سنة سجنا نافذا، و7 سنوات أخرى بالنسبة لشركائه الأربعة، قبل النطق بالحكم المذكور. للإشارة، فإن محكمة الجنايات الابتدائية كانت قد أدانت المدعو (ن. ع) بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما برأت ساحة باقي المتهمين في قضية الحال.

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تستعمل محلين تجاريين لتمويه نشاطها

محاكمة مرتقبة لشبكة جلبت ستة قناطير مخدرات من المغرب

سعيدة. م

يرتقب أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس خلال الدورة الجنائية، المزمع افتتاحها بعد أسبوع في ملف شبكة دولية تنشط في مجال تهريب المخدرات، تضم 9 متهمين ينحدرون من مغنية بولاية تلمسان، ذلك عن تهم حيازة المخدرات وتخزينها وشحنها ونقلها بغرض الاتجار فيها في شكل جماعة إجرامية منظمة وجناية تسيير وتنظيم النشاطات المذكورة، واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة والتزوير واستعمال المزور والتهريب.

فصول قضية الحال حسب مصادر لـ”الشروق” جاءت على إثر معلومات مسبقة لمصالح أمن العاصمة مفادها وجود مجموعة أشخاص خططوا لنقل وترويج المخدرات من غرب الوطن إلى العاصمة باتجاه عنابة مع تبييض الأموال، وعليه ألقي القبض على المتهم الأول، الذي كان نشاطه ضمن شبكة لتهريب واستيراد المخدرات من المغرب وترويجها، وعن طريقه تم التوصل للمتهم الثاني بالرغاية على متن سيارة من نوع كونغو محملة بـ06 قناطير من المخدرات كان بصدد نقلها إلى عنابة بمعية الشريك الثالث الذي سلمه كذلك بطاقة تعريف مزورة من أجل إخفاء هويته الحقيقية، وخلال سماع هذين الأخيرين أمام مصالح الأمن تبين أنهما كانا يسلمان مركبتهما للمغاربة عبر الحدود ثم يردها لهما هؤلاء معبأة بالمخدرات ثم يخفونها بمغنية إلى أن يتم توزيعها ومن ثم ترويجها للزبائن الذين تعودوا على التعامل معهم، لتشكل شبكة منظمة محكمة التحركات حيث يتولى كل واحد من أفراد الشبكة المهمة المسندة إليه، وهذا ما أثبتته الأرقام الهاتفية المغربية المسجلة بهواتفهم، فيما كان يتولى شخصان يملكان محلات تجارية تمويهية، مهمة تحصيل المبالغ المالية من الجزائريين قصد تسليمها للمغاربة.

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مقتل شاب ذبحا في تيبازة

ب. بوجمعة

استقبلت، ليلة الثلاثاء، العيادة المتعددة الخدمات ببواسماعيل في ولاية تيبازة شاب مذبوحا من الوريد إلى الوريد.

وحسب مصادرنا، فإن الضحية البالغ من العمر 30 سنة ويقطن بمدينة بواسماعيل تعرض للطعن بسكين على مستوى الرقبة إثر شجار نشب بينه وبين شاب آخر بحي البرتقال على الجهة الشرقية لمدينة بواسماعيل، وتم نقل الضحية في حدود الحادية عشرة ليلا إلى العيادة المتعددة الخدمات قبل نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة، فيما باشرت مصالح الأمن حملة بحث عن الجاني الذي فر إلى وجهة مجهولة.

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المتهم تورط في عدة سرقات مشابهة

“لص” يقتحم مكتب محاماة ويستولي على حواسيب وملفات موكليه

مريم. ز

استمعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة، لتصريحات شاب في العقد الثاني من العمر، وجّهت له تهمة السرقة، على خلفية قيامه باقتحام مكتب محاماة ليلا، والاستيلاء على أغراض مهمة ووثائق خاصة بزبائن المكتب، ثم إعادة بيعها بموقع تجاري عبر الأنترنت.

وتعود تفاصيل قضية الحال، حسب ما دار بالجلسة العلنية، إلى بلاغ تقدّمت به مجموعة محامين معتمدين لدى مجلس قضاء الجزائر، يفيد بتعرض مكتبهم الواقع بضواحي منطقة سيدي يحيى في العاصمة إلى السرقة عن طريق الكسر، واستنادا للشكوى، تم توقيف المتهم الذي تبين أنه مسبوق في عدة ملفات قضائية عن تهم مماثلة تتعلق بالسرقة، كما تضمنت الشكوى، أن المتهم البالغ من العمر 29 سنة اقتحم المكتب في ساعات متأخرة من الليل، واستولى على 8 حواسيب محمولة، تحتوي على ملفات سرية لمواطنين وثلاث طابعات، إلى جانب أغراض أخرى تمثلت في مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، ثم قام ببيعها عبر موقع تجاري معروف، كما تأسّست منظمة المحامين بالعاصمة طرفا مدنيا بقضية الحال، والتمست دينار رمزي عن الضرر الذي أصابها.

وبعد المداولات القانونية بالملف، قررت المحكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة عن تهمة السرقة بتوفر ظرفي الكسر والليل، بعد إطلاع المحكمة على صحيفة سوابقه العدلية والتي تشير إلى تورطه في عدة ملفات، من بينها قضية تخص سرقة شاحنة وإعادة بيعها لتاجر ينحدر من منطقة زمورة بولاية غليزان، إلى جانب ملف آخر يتعلق بسرقة مطعم ومحلات لعدة مواطنين، وتمت إدانته بعقوبات تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا.

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حجز 2030 قرص إكستازي بعين الدفلى

م. المهداوي

أطاحت شرطة عين الدفلى بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة “إكستازي”، وأوقفت 5 أشخاص من أفرادها من بينهم امرأة.

توقيف أفراد الشبكة تم بعد عمل استعلامي مكثف ومتابعة لنشاط أحد الأشخاص ينحدر من الغرب الجزائري، وذلك على مستوى بلدية عين السلطان بولاية عين الدفلى، بعد ما تبين أنه ينشط ضمن شبكة اجرامية، حيث جرى توقيفه بمعية امرأة وشخص آخر مع ضبط 2030 قرص من المخدر الصلب “إكستازي”، فيما تم توقيف شخصين آخرين من أفراد الشبكة لاحقا، ليتم تقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة.

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إدانة شابين أصابا كهلا بالرصاص في أم البواقي

ج. لمودع

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية، لمجلس قضاء أم البواقي، الأربعاء، شابين في الثلاثينات من العمر، متهمان بمحاولة القتل العمدي، وتتمثل الوقائع في إطلاق النار من بندقية صيد مقطوعة الماسورة، على جمع مكوّن من ستة أفراد في مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي، فأصيب كهل، نقل في حالة خطيرة إلى مستشفى عميرات بعين مليلة، وبقي هناك قرابة الشهر، حيث تمت إدانة المتهم الأول صاحب السلاح بـ12سنة سجنا وشريكه بـ10 سنوات، والبراءة لمتهم ثالث. وتعود القضية إلى أواخر شهر ماي 2023، على خلفية نزاع بين المتهمين وابن الضحية المراهق، وكانت النيابة التمست المؤبد للمتهمين الثلاثة.

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وفاة طفل غرقا في مجمع للسقي الفلاحي بباتنة

طاهر. ح

لقي طفل، الثلاثاء، حتفه غرقا في حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي، ملك أحد الخواص، بمنطقة الحمام بلدية إيشمول شرق ولاية باتنة.

وهرعت مصالح الحماية المدنية فور تلقيها الإخطار، حيث لجأت إلى انتشال الضحية، 12 سنة، من أعماق المجمع المائي قبل تحويله لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى أريس.

من جهتها، مصالح الأمن المختصّة تدخلت وباشرت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هاته الفاجعة.