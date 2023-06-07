أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 07 جوان 2023

الإطاحة بشبكة جهوية لسرقة السيارات، وفاة مراهق غرقا في بركة

الإطاحة بشبكة جهوية لسرقة السيارات وتزوير وثائقها بالطارف

عصام بن منية

فككت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الذرعان في ولاية الطارف شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية أم البواقي، يختصون في سرقة السيارات.

أفراد هذه الشبكة الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و59 سنة، ويمتد نشاطهم الإجرامي عبر مختلف ولايات الشرق الجزائري، تمت الإطاحة بهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، على إثر التحريات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة بشأن النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، ما مكّن من استرجاع سيارة سياحية مسروقة وسيارة أخرى محل تحقيق.

كما أفضت العملية إلى حجز معدات تستعمل في تنفيذ عمليات السرقة والتمويه، تتمثل في جهاز إعلام آلي محمول ومجموعة من المفاتيح لمختلف المركبات، بالإضافة إلى بطاقات رمادية لمختلف أصناف المركبات، وكذا مجموعة من لوحات الترقيم أجنبية وغير مطابقة، كان يستعملها أفراد العصابة في التمويه للإفلات من المراقبة الأمنية، كما تم حجز سيارة أخرى ثالثة كان يستعملها أفراد العصابة للتنقل والفرار بعد تنفيذ عملياتهم الإجرامية.

…

وفاة مراهق غرقا في بركة بأم البواقي

ف. ن

اهتزت مشتة تاطويت ببلدية عين كرشة ولاية أم البواقي، عصر الثلاثاء، على وقع مأساة وفاة التلميذ “ن،خ” البالغ من العمر 14 سنة، غرقا في مياه بركة مائية.متواجدة على مستوى وادي قرعة بمشتة تاطويت ببلدية الحرملية في ولاية أم البواقي.

وقد تمكن عناصر الحماية المدنية من انتشال جثّة الطفل الضحية وتحويلها إلى العيادة المتعددة الخدمات بعين كرشة، فيما باشر أفراد فرقة الدرك تحرياتهم وتحقيقاتهم بشأن حادثة غرق الطفل، والتي خلفّت حالة من الحزن والأسى وسط عائلته وكل سكان المشتة، الذين تنقلوا إلى منزل عائلة الضحية لتقديم واجب العزاء والتخفيف من وطأة المأساة التي ألمّت بها. في وقت تحدث البعض بأن الطفل لفظ انفاسه غرقا، بعد أن علقت قدماه في الأوحال التي حالت دون تمكنه من الخروج قبل أن تبتلعه وتتسبب في هلاكه.

…

والدة المتهم اعترفت باستدراجها الضحية

إحالة قاتل أخيه غير الشقيق على محكمة الجنايات ببومرداس

سعيدة. م

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس مؤخرا، ملف أب لأربعة أطفال في عقده الرابع مع والدته صاحبة 67 سنة على محكمة الجنايات لتورطهما في جريمة قتل بشعة ارتكبها حق أخيه غير الشقيق. خلفيات قضية الحال تعود إلى أسابيع قليلة قبل اليوم.

حيث اهتزت منطقة أولاد موسى غرب ولاية بومرداس على وقع جريمة بشعة حيث عثر راعي أغنام على جثة رجل ملقاة في غابة محاذية المنطقة، وهي في حالة متعفنة ومشوهة جراء آثار الضرب، حيث تقدم هذا الأخير لدى مصالح الأمن، وبلغ عن الحادث فتنقلت لعين المكان لمعاينة الجثة وفتحت تحقيقا في الموضوع.

وبعد التحريات المكثفة لعناصر الأمن توصلت للمشتبه فيه الرئيسي وتعلق الأمر بأخ الضحية غير الشقيق، الذي كان على خلاف معه بسبب الإرث. وقد اعترف المتهم “م. م” بجريمته موضحا أنه الابن الأصغر لوالده من الزوجة الثانية وبعد وفاة والده حاول الضحية التلاعب بالوثائق الرسمية من أجل الاستيلاء على بعض الممتلكات، الأمر الذي جعل حدة الخلاف تكبر بينهما وفي تاريخ الوقائع اتصلت والدة المتهم، بربيبها الضحية وطلبت منه الحضور إليها لوضع حل للمشاكل القائمة، زاعمة أنها ستساعده في إقناع ابنها بذلك.

وبعد حضور المغدور إلى المنزل كان المتهم في انتظاره حيث قام بالاعتداء عليه وطعنه بواسطة سكين في أنحاء مختلفة من جسمه حتى قتله وبعدها قام بنقل الجثة على متن سيارته ورميها في غابة في حين قامت والدته بمسح آثار الدماء وإخفاء أدوات الجريمة. وهي الوقائع ذاتها التي اعترفت بها المتهمة الثانية حيث تم توقيفها وابنها وتحويلهما على الجهات القضائية.

…

سنة حبسا لشخصين سربا مواضيع وأجوبة “البيام” ببجاية

ع. تڤمونت

أصدرت، الثلاثاء، محكمة بجاية، بيانا تشير من خلاله إلى إدانة شخصين “هـ.ع” و”ع.إ” بعام حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة نافذة، وذلك عن تهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم المتوسط.

وأوضح البيان في هذا الصدد أنه عملا بأحكام المادة 11 من الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار معالجة قضايا المساس بنزاهة الامتحانات، فقد تم متابعة المتهمين المذكورين عن طريق إجراء المثول الفوري بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان البيام باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة المتهمين بعقوبة عام سجنا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات.

وكان وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، قد حذر لدى إشرافه على انطلاق الامتحان، الاثنين، من ظاهرة الغش، مؤكدا التزام مصالحه بالوقوف في وجه كل من يحاول التشويش على التلاميذ، كما نصبت من جهتها وزارة العدل خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاسة النائب العام، بهدف الوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية.

…

كانت تنشط تحت غطاء الرقية الشرعية

إدانة مشعوذة سرقت أموال وحلي مواطنين بتيارت

لوز محمد أمين

نجح، الثلاثاء، عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية بدائرة عين الذهب بتيارت، في توقيف سيدة تحترف النصب والاحتيال وسلب ضحاياها مبالغ مالية معتبرة، القضية تحركت عقب تلقي مصالح الدرك لشكوى من قبل سيدة، ادعت أن المشعوذة سلبتها مبلغا ماليا معتبرا ومجموعة كبيرة من الحلي، وهي نفس الشكوى التي تقدم بها شخص آخر ضد المشعوذة، من خلال الأوصاف التي قدمها للمصالح المعنية.

الضحايا صرّحوا بأنهم تعرضوا لما قالوا إنه “تنويم مغناطيسي” وقاموا بمنح المتهمة جميع أمولهم وحليهم، علما أن المتهمة ادعت أنها تمتهن الرقية الشرعية، ما مكنها من السيطرة على ضحاياها خلال جلسات الرقية والسيطرة عليهم، بعد استفاء جميع الشروط القانونية من قبل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة عين الذهب، تم رصدها، وتحديد مقر سكنها، الذي خضع لعملية تفتيش بأمر من وكيل الجمهورية، أين تم العثور على أغراض تستعمل بالشعوذة، مع استرجاع مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم كان بحوزة زوجها، فيما اعترفت المتهمة أنها تجهل قيمة الأموال التي تحصلت عليها من ضحاياها، ليقوم أفراد الفرقة الإقليمية للدرك بالتوجه إلى محلات بيع المجوهرات، حيث تم استرجاع 14 قطعة ذهبية “لويز” بالإضافة إلى سوارين من الذهب، وتسليمها إلى الضحية، فيما تم توقيف خمسة أشخاص آخرين متورطين في العملية بعد اعتراف المتهمة.

بعد إحالة المتهمين على جلسة المثول الفوري بمحكمة السوقر، صدرت في حقهم عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وتعويضا ماليا قدره 200 ألف دج للضحية الأولى و100 ألف دج للضحية الثانية.

…

ضحاياهما من المورّدين

مسيرا فندق يحرران صكوكا بلا رصيد بقيمة ثمانية ملايير بوهران

ب. يعقوب

أطاحت مصالح الأمن الحضري السادس في وهران، بشخصين متهمين بالاحتيال يديران مؤسسة فندقية في عاصمة الولاية، توبعا بالنصب والاحتيال وإصدار صكوك بنكية بدون رصيد قيمتها الإجمالية 8 ملايير سنتيم. وتم القبض على الشخصين الشريكين 40 و50 عاما، على إثر تقاطر شكاوى العديد من التجار والموردين على الجهات القضائية، بعد عجزهم عن تحصيل أموالهم نظير السلع والمواد الاستهلاكية، التي كانت تورد من قبلهم لصالح فندق الشخصين الموقوفين.

وبحسب التحريات الأمنية المنجزة، فإن عملية الإيقاع بهذين الشخصين، جاءت تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، التي أخطرت بوجود مالكي مؤسسة فندقية، قاما بإبرام عدة اتفاقيات إمداد بمختلف المنتجات الغذائية والسلع واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، في الفترة الممتدة بين 2022/2023، دون الالتزام ببنود الاتفاقيات الموقعة مع ثمانية موردين راحوا ضحايا احتيال خطير.

وبينت الأبحاث، أساليب خطيرة في الاحتيال على الضحايا بإبرام عقود مع عدد منهم ثم فسخها بعد تحرير صكوك بدون رصيد، فورها يتم الاستعانة بموردين آخرين وتكرار نفس الطرق الاحتيالية، وذلك للتهرب من تسديد حقوق شركات تموين الفندق بالسلع المطلوبة، إذ يتبين أثناء استخلاص الصكوك، أن الحسابات البنكية دون رصيد.

وتوصلت الجهات القضائية على مستوى محكمة وهران، إلى أن أحد الموقوفين 50 عاما، كان موضوع أمر بالقبض صادر عن محكمة ڨديل التابعة لمجلس قضاء وهران منذ ربيع 2022، بخصوص قضية مماثلة في جريمة النصب والاحتيال وإصدار صكوك بنكية بدون أموال، كما تورط في قضية أخرى على مستوى محكمة وهران في نهاية العام الماضي، حيث أصدرت في حقه حكما غيابيا بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة.

وعالجت محاكم الاختصاص المحلي في وهران في المدة الأخيرة، عدة قضايا نصب واحتيال، راح ضحيتها الكثير من المواطنين الذين فقدوا الملايير نتيجة تسويق” بضائع وهمية” عبر النت تحديدا، حيث تم توقيف أربعة أشخاص في وهران يديرون شركة وهمية لتسويق سلع إلكترونية تحمل مختلف الماركات الأجنبية “ساعات، بدلات رياضية، نظارات شمسية وحواسيب وهواتف نقالة ذكية”، حيث لا تزال التحقيقات الأمنية جارية للتعرف على مزيد من ضحايا الشبكة المفككة، التي كانت تشترط الحصول على تسبيقات مالية بأكثر من 20 إلى 50 ألف دينار جزائري حسب قيمة ونوعية المنتج.

…

ضبط 45 ألف قرص مهلوس داخل خزاني مركبتين بالمسيلة

س. مخربش

حجزت الأربعاء مصالح الجمارك يولاية المسيلة، كمية هامة من الحبوب المهلوسة، بلغت قرابة 45 ألف قرص من المؤثرات العقلية، وهي الكمية التي كانت مخبأة في خزاني سيارتين نفعيتين. العملية نفذها أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة.

وكان ذلك في عمليتين تدخل في إطار مكافحة التهريب، حيث تم إخضاع سيارتين نفعيتين للتفتيش الدقيق لتتمكن الفرقة من العثور على كمية هامة من الأدوية المصنفة مع المؤثرات العقلية، والتي بلغت بالضبط 44955 قرص مهلوس من نوع بريغابالين من نوع 300 غرام، والتي كانت مخبأة بإحكام في خزاني السيارتين، وهي الطريقة التي أصبحت تعتمد من طرف المهربين لنقل الممنوعات.

وقامت العناصر المكلفة بالمهمة بحجز البضاعة والمركبتين وإحالة المشتبه فيهما على الجهات القضائية.