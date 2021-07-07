أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 07 جويلية 2021

تسجيل حرائق متفرقة بالبليدة، مقتل طفلين في عرس بالبويرة

عقب ظهور نتائج التحقيق.. والي الشلف يعلن:

اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المسؤولين عن تسمم 149 مصطاف

ب. يعقوب

أعلن والي الشلف لخضر سداس عن اتخاذ إجراءات قانونية في سياق تحديد المسؤوليات في حادثة تسمم 149 شخصا بينهم أطفال ونساء وأعوان حماية مدنية، كاشفا عن أن نتائج التحقيقات البيولوجية التي أشرف عليها أكثر من ثلاثين خبيرا في البيئة والمياه، باقتطاع عينات من مياه البحر، أثبتت أن المصالح البلدية في تنس قامت بزيادة عالية لمادة الكلور المطهرة لمعالجة مياه واد بوفسوسة، الذي يصب في شاطئ تنس المركزي وذلك خلال افتتاح موسم الاصطياف .

وقال الوالي إن التحقيقات أبرزت أن الوادي محل استعمال جرعة إضافية من مادة الكلور، تم تطهيره بهذا العنصر الكيميائي ذي الرمز Cl وعدده الذرّي 17 في محاولة من المصالح البلدية لإزالة رواسب الوادي، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، حيث تسربت غازات كلور صفراء اللون في البحر مباشرة، وأن المحققين حددوا بصفة رسمية أن المادة الكيميائية كانت سببا رئيسا في وقوع تسمم جماعي في توقيت واحد وبأعراض غريبة، تمثلت في الغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم وفقدان الوعي، أصيب بها 149 شخصا، من بينهم 28 غواصاً و7 من أعوان الحماية المدنية .

وأبرز الوالي أن كل الشكوك التي حامت حول ضلوع الباخرة التجارية الحاملة اسم بارهوم 2 التي ترفع العلم التنزاني، خلف هذه الحادثة الخطيرة، ليس لها أساس من الصحة، مضيفا أن الباخرة القادمة من ميناء سيت بفرنسا المملوكة لشركة اينوس تي دي جي، لا تزال راسية بميناء تنس، وأن التحاليل التي أجريت على حمولتها المشكلة من أبقار، كلها سليمة وخالية من أي مرض وبائي، لافتاً إلى أن الباخرة لم تفرغ حمولتها، وأن تحقيقات مخابر البيئة في الشلف جاءت مطابقة لمخابر وزارة البيئة، وذلك بالكشف عن لجوء مصالح بلدية تنس إلى استعمال مكثف لمادة الكلور في إطار عملية معالجة مياه وادي بوفسوسة، الذي يصب في البحر، وذلك ضمن مخطط نظافة المحيط والوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه .

في سياق متصل بالموضوع، أكد الوالي أن كل المصابين بالإغماء الجماعي، غادروا مستشفى زيغود يوسف في تنس بعد تماثلهم للشفاء .

كما أعطى الوالي تعليمات بإعادة تشغيل محطة ضخ مياه البحر في ماينيس غرب تنس، بعد تأكد خلو المياه من أي مصدر تلوث، فيما أعلن عن الإبقاء على إجراء منع السباحة في ثلاثة شواطئ محيطة بالشاطئ المركزي بتنس إلى غاية رفع كل التحفظات بخصوص المشكلة الإيكولوجية التي كانت سبباً مباشراً في دخول العشرات من الأشخاص إلى مستشفى تنس .

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البروفيسور جنوحات: 60 % من إصابات النساء بكورونا من الأعراس والجنائز!

خ. م

أكد البروفيسور كمال جنوحات، رئيس المخابر المركزية أن اللجنة العلمية تتجه نحو اعتماد التلقيح كشرط لدخول بعض الأماكن العمومية.

وقال البروفيسور جنوحات، أمس، في حديث لإذاعة سطيف إن اللجنة العلمية تتجه نحو اعتماد التلقيح كشرط لدخول الأماكن العمومية كالملاعب وقاعات السينما والمسارح وغيرها.

وأوضح البروفيسور أنه بات من الضروري العودة إلى إعادة غلق قاعات الأفراح لأنها تشكل خطرا و60 % من النساء في المستشفيات أصيبوا في أعراس أو جنائز.

وأضاف المتحدث أنه هناك لوبيا يعمل ضد عملية التلقيح من بينهم الذين يجهلون أهمية هذه اللقاحات.

وقال جنوحات إن 5% من الذين أصيبوا بكورونا بإمكانهم الإصابة مجددا بالسلالة المتحورة لكن بأعراض خفيفة. وأضاف البروفيسور جنوحات “نعيش الآن الشطر الثاني من الموجة الثالثة التي بدأت منتصف أفريل ولم نصل بعد إلى الذروة”.

وأوضح المختص أن المؤشرات تبين أنه من الممكن جدا أن تكون السلالة الهندية هي المتسببة في ارتفاع عدد الإصابات قائلا إن السلالة الهندية تنتشر بسرعة أكبر من السلالة البريطانية بنسبة 60%.

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تسجيل حرائق متفرقة بالبليدة

حسناء. ب / وأج

تسبب حريق يشتبه أن تكون مفتعلا في خسائر معتبرة بمستثمرة فلاحية تقع بمنطقة مقطع الأزرق ببلدية حمام ملوان إلى الشرق من ولاية البليدة، وقدرت المساحة التي مستها ألسنة اللهب بـ2 هكتار من أشجار الفواكه المثمرة. بالموزاة، سجلت حرائق متفرقة على مستوى المزرعة رقم 13 خليفي علي بموزاية وتدخل عناصر الحماية المدنية لدائرة موزاية بالتدعيم من وحدة الشفة لإخماد الحريق والحد من انتشاره نحو السكنات المجاورة، بعد ما تسبب في اتلاف 100 حزمة تبن موضوعة في الهواء الطلق، هذا وسجل حريق صناعي بحي 13 ماي بمحل لإنتاج الأنابيب البلاستيكية مساحته 200 متر مربع، وتدخل رجال الإطفاء على وجه السرعة وتم إخماد الحريق ومنع انتشار ألسنة اللهب نحو الطابق العلوي والمحلات المجاورة وإنهاء حالة الهلع لدى السكان القريبين من مكان الحادث.

كما تسببت الحرائق التي اندلعت ما بين الفاتح يونيو الماضي و5 يوليو الجاري بولاية تلمسان في إتلاف 37,4 هكتار من الفضاء الأخضر، حسب ما علم الأربعاء لدى المحافظة الولائية للغابات. وذكر رئيس مصلحة حماية الحيوانات والنباتات لشقر محمد لوأج أنه تم خلال الفترة المذكورة تسجيل 8 حرائق تسببت في إتلاف 4,2 هكتار من الغابات و14 هكتارا من الأحراش و16 هكتارا من الحشائش و1,8 هكتار من الحلفاء و1,4 هكتار من النباتات الأخرى. وأضاف أن البلديات الأكثر تضررا جراء هذه الحرائق هي عين الكبيرة وعين تالوت وبني ورسوس وبني بوسعيد وبن سكران ومسيردة الفواقة وندرومة، لافتا أن محافظة

الغابات تكثف من حملاتها التحسيسية بالتنسيق مع أعوان الحماية المدنية لفائدة السكان القاطنين بمحاذاة الغابات وتحسيسهم بأهمية التبليغ عن نشوب الحرائق حتى وإن كانت بعيدة عن مستثمراتهم الفلاحية.

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مقتل طفلين في عرس بالبويرة

رحاب. ع

تحول عرس أقيم الثلاثاء، بسور الغزلان في ولاية البويرة، إلى مأتم بعد وفاة طفلين من نفس العائلة، بعد أن دهستهما سيارة بحي مزرعة منصوري شايب، عندما كانا يلعبان أمام مسكن قريبهما الذي يحتضن حفل زواج. وتوفي لؤي ( 3 سنوات) في عين المكان، فيما لفظت قريبته آخر أنفاسها بمستشفى الأغخوة يحياوي بسور الغزلان. ودهس السائق الطفلين، حين عاد بسيارته إلى الخلف من دون الانتباه إلى وجودهما، وأصيب بصدمة حادة للغاية، عقب الحادثة. وسجلت إغماءات وسط الحضور.

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جلسة خمر تنتهي بجريمة “وحشية” بين أبناء العمومة بالبويرة

أحسن حراش

نطقت نهار الأربعاء محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء البويرة بحكمها المتمثل في عقوبة الإعدام ضد المدعو “م.ر” المتابع بجناية القتل العمدي عن سبق الإصرار والترصد والتعذيب باستعمال وسائل وحشية في حق ابن عمه الذي جمعته معه جلسة خمر انتهت بجريمة قتل وحشية، حيث التمست في حقه النيابة عقوبة الإعدام.

تفاصيل وقائع الجريمة المروعة التي عالجتها محكمة الجنايات الاستئنافية، تعود حسب قرار الإحالة وما جرى خلال جلسة المحاكمة إلى شهر مارس 2017 بقرية أث يخلف ببلدية مشدالة، حيث تلقت مصالح الدرك الوطني بلاغا عن وجود جثة تعود لشاب مرمية بأحد حقول الزيتون بالمنطقة، لتتنقل الأخيرة إلى عين المكان، اين عثر على الجثة وهي مهشمة الرأس ومنزوعة الملابس إضافة إلى تعرض أجزاء من الجهاز التناسلي إلى القطع.

وبعد معاينة مسرح الجريمة ومسح المنطقة، تم العثور بالقرب من الجثة على هاتفين محمولين وحجر ملطخ بالدماء، لتشرع مصالح الضبطية القضائية في تحقيقاتها بالاستعانة بشهادات الشهود من المنطقة، حيث بينت التحقيقات بأن المتهم “م.ر” الذي يشتغل في شركة وطنية بولاية تيارت كان قد عاد إلى منزله العائلي بقرية أث يخلف بمشدالة، أين التقى بالضحية “م.ح” وهو من أبناء عمومته، ليتفقوا على تنظيم جلسة خمر تنقلوا خلالها إلى أحد الحقول المجاورة، وخلال طريق عودتهم بعد احتساء كميات من الخمر، حاول الضحية الاعتداء جنسيا على المتهم بعد التحرش به حسب أقوال الأخير، ليقوم المتهم بضربه بواسطة حجر على مستوى الرأس بعد إسقاطه أرضا، ثم خنقه بواسطة حزام سرواله والإقدام بوحشية على اقتلاع جزء من جهازه التناسلي بواسطة يديه ورميهما في مكان مجاور.

وبعد تنفيذ جريمته بكل برودة أعصاب، عاد المتهم إلى منزله العائلي وعليه بعض قطرات الدم، وهو ما لفت انتباه والدته التي أخبرها بأنها ناتجة عن سقوطه من دراجته النارية، غير أن مصالح الضبطية القضائية خلال تحقيقاتها تمكنت من الوصول إلى قرائن تدينه على غرار مقارنة بقع الدم من ملابسه بدم الضحية، ليتم توقيفه والتحقيق معه قبل تحويل ملفه إلى الجهات القضائية المختصة.

وخلال أطوار جلسة المحاكمة، حاول المتهم التهرب من جريمته بالتحجج بارتكابها وهو فاقد للوعي تحت تأثير شربه للخمر، نافيا تذكره لكل ما جرى خلال وقائع الجريمة، غير أن النيابة وفي مرافعتها أكدت على أنه قد أقر بفعلته التي ارتكبها بكل برودة ووحشية بعد جلسة خمر في حق أحد اقاربه، وهي الجريمة التي نفذها كذلك عن سبق الإصرار والترصد ومحاولة التملص من الإدانة، لتلتمس في حقه عقوبة الإعدام، وهو نفس الحكم الذي نطقت به هيأة المحكمة بعد المداولة في القضية.

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اقتحام سكنات وظيفية وترويع طبيبة بالسلاح الأبيض

يوسف رزاق سالم

نظم صبيحة الأربعاء، عدد من الأطباء الأخصائيين، وقفة احتجاجية رمزية في مدخل المؤسسة الإستشفائية بن عمر الجيلاني بحي الشط بولاية الوادي، للتنديد والشجب والاستنكار لما قام به منحرفون، قاموا باقتحام سكناتهم بحي 08 ماي بعاصمة الولاية منذ 3 أيام، والسطو على محتوياتها. وتعود وقائع السرقة التي تعرض لها الأطباء الأخصائيون الذين يقضون الخدمة المدنية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بالولاية، لقيام مجموعة من الأشرار بعملية سرقة لـ8 مساكن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة ليلا، مُستغلين فترة عدم تواجد الأطباء داخل سكناتهم، باستثناء طبيبة واحدة التي تعرضت للتهديد بسلاح أبيض (سيف).

واستولت المجموعة الإجرامية على أجهزة كهرو ـ منزلية، ومجوهرات ومبالغ مالية، وأغراض أخرى، كما قامت بتكسير بعض الأغراض، ثم لاذ أفرادها بالفرار، ورغم أن السكنات التي تعرضت للسرقة محاطة بسور، إلا أن العصابة التي يُرجح أن تكون من عصابات الأحياء تجرأت على القيام باعتدائها، الذي اهتز له الشارع المحلي وسط استنكار شديد ورفض تام لما قام به المجرمون جملة وتفصيلا. وطالب الأطباء المحتجون الذين قدموا من عديد المؤسسات الصحية بالولاية، بضرورة توفير الأمن لهم ولعائلاتهم، كما عبروا عن تخوفهم من تكرار مثل هذه العمليات الإجرامية، مطالبين بضرورة وجود دوريات أمنية على مدار اليوم خاصة خلال الليل، لوضع حد لعصابات الأحياء. والجدير بالذكر، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا في الحادثة، كما قامت برفع البصمات والأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، كما نشطت الجانب الاستعلاماتي في محيط المكان، وذلك من أجل تحديد هوية المجرمين وإلقاء القبض عليهم.

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النيران تواصل التهام مساحات غابية شاسعة وقلق وسط سكان شنوة

ب. بوجمعة / راضية. م

لا تزال الحرائق التي شبت الأربعاء، على مستوى عدة مناطق غابية بولاية تيبازة، تلتهم المساحات الغابية رغم التواجد الميداني المكثف لوحدات الحماية المدنية ومحافظة الغابات وتشكل منطقة تالين بجبل شنوة ببلدية تيبازة أخطر الحرائق لقربها من بعض المساكن، وفيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق التي اندلعت بغابة “عيزر” بلدية شرشال وغابة “سيدي عيسى” ببلدية الارهاط التي تسببت في إتلاف غابات وأحراش على مساحة 9 هكتارات، لا تزال العملية متواصلة على مستوى عدة مناطق.

وحسب التقديرات الأولية لمصالح الحماية المدنية، فإن الخسائر المسجلة ناهزت 40 هكتارا من المساحات الغابية ويمكن أن تتزايد خصوصا على مستوى منطقة تالين بجبل شنوة التي لا تزال عملية الإطفاء فيها متواصلة، حيث تدعمت فرق الإطفاء بالرتل المتنقل لحرائق الغابات لولاية تيبازة والرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل والرتل المتنقل لحرائق الغابات لولاية البليدة وتعزز الدعم بالمجموعة الجوية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، حيث سمحت بمحاصرة الحريق لمنع انتقاله إلى المجمعات السكانية، وحسب ما أكده المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، فإن عملية إخماد الحريق يمكن أن تكلل بالنجاح مساء الأربعاء.

وتبذل فرق الإطفاء بمنطقة سيدي علي بسناس بلدية حجرة النص وغابة مازر سيدي سميان وغابة تاوريرة بالقرب من المحجرة ببلدية حجرة النص وغابة حنضلة بسيدي غيلاس، مجهودات مضنية لمحاصرة ألسنة النيران ومنع انتشارها، حيث تم تسخير كل وحدات الحماية المعدنية بمختلف البلديات لإخماد الحرائق، ولحسن الحظ يؤكد المصدر عدم تسجيل خسائر مادية أو بشرية للسكان بمناطق الحرائق باستثناء تضرر جزئي لمنزلين بمنطقة تالين بشنوة.

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تأجيل الفصل في قضية رئيس بلدية الاسنام ومسؤولين إلى 22 سبتمبر

فاطمة عكوش

قررت الأربعاء، قاضي محكمة الجنح بسور الغزلان بولاية البويرة، تأجيل الفصل في قضية تزوير القائمة المتعلقة بقفة رمضان لسنة 2019، والتي تورط فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي للأسنام ونائبه الأول والأمين العام للبلدية وموظف في الشبكة الاجتماعية المتابعون من طرف النيابة بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، وقد تم تأجيل القضية إلى يوم 22 سبتمبر المقبل.

وكانت القضية قد تم تفجيرها مؤخرا، لما قام العشرات من المعوزين بتقديم شكوى رسمية ضد “المير” وحاشيته، بعد أن تم إقصاؤهم عمدا من الاستفادة من قفة رمضان، في المقابل استفاد من القفة الكثير من الأثرياء بالمنطقة.

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مُلاك الآبار يفتحون منازلهم لتزويد المواطنين بالماء في العاصمة

راضية مرباح

أدت أزمة المياه الخانقة التي تشهدها مختلف بلديات العاصمة، عقب الإعلان عن البرنامج الجديد لتوزيع المياه، الذي لم يحترم ببعض المناطق، إلى تحرك مواطنين ومحسنين يملكون آبارا داخل منازلهم، خاصة القاطنين بضواحي العاصمة شان بئر خادم، الشراقة وزرالدة، إلى فتح أبواب منازلهم لكل من يطلب الماء أو مسته أزمة الجفاف بإحضار دلائهم وملئها، في وقت وضعت بعض العائلات أرقام هواتفها عبر صفحات الفايسبوك ضمانا لإرشاد طالبي الماء إلى مكان تواجدهم.

لا تزال أزمة المياه تعصف بمختلف بلديات العاصمة تزامنا وحالة جفاف السدود التي أتت على تلك التي تزود عاصمة البلاد بالمياه بعد مرور موسمين عرفت فيه الكثير من المناطق شح للأمطار، أدت إلى انخفاض محسوس في منسوب مياه السدود وما خلفه المشكل من تذبذب في توزيع هذه المادة الحيوية تزامنا وفصل الحر الذي يكثر فيه الطلب عليها أين جفت حنفيات مناطق عديدة التي لا تزورها المياه إلا نادرا بعد إخلال البرنامج المعد من طرف “سيال” للتوقيت الذي وضع بالبلديات، حيث لم يتم التقيد به أين وجد بعض المواطنين أنفسهم في مناطق عدة ينتظرون موعد التزود بالمياه بمعدل يوما بيوم، ليتفاجؤوا بغيابه لأيام وهناك من استمرت لأسبوع وحتى 10 أيام كاملة حسب بعض الشكاوي خاصة منهم القاطنين بالعمارات ذات الطوابق العلوية والتي لا تصلها المياه إلا نادرا، ما يجبرهم على اقتناء الصهاريج التي تباع عادة ما بين 1200 إلى 1500 دينار بالمناطق الحضرية أما بالمواقع المتمركزة على حواف العاصمة شان أولاد فايت، بئر خادم، الشراقة، بني مسوس، زرالدة، عين طاية وهراوة وغيرها..فقد أدى المشكل ببعض أصحاب الآبار المتواجدة داخل ساحات سكناتهم، إلى فتح أبوابهم لاستقبال المواطنين الذين شملتهم الأزمة والتطوع بما يمكن التطوع به من المياه الجوفية الآتية من أبارهم.

وحسب شهادات أحد سكان الشراقة المالكين لبئر بمسكنهم الذي وضع رقم هاتفه تحت تصرف من يعاني من أزمة المياه عبر صفحة المنطقة الخاصة بالفايسبوك، في تصريح لـ”الشروق”، أن بئرهم في خدمة من يريد الماء وما على الذين يريدون هذه المادة سوى إحضار الدلاء سواء الكبيرة منها أو الصغيرة ما عدا الصهاريج الكبيرة، التقرب من منزلهم واخذ ما يمكن أخذه بالمجان أما عن إمكانية تنقلهم للعائلات، فذكر المتحدث أن فتح بئرهم لتزويد المواطنين بالمياه مجانا يتطلب منهم التنقل إليهم وإرشادهم عن موقع المنزل عبر الهاتف.

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شاب في العشرين يناشد وزارة الصحة إنقاذه والتكفل بعلاجه خارج الوطن

كريمة خلاّص

أطلق الشّاب شرقي ريان البالغ من العمر 24 عاما صرخة استغاثة لإنقاذه من الوضع الصّحي الذي يعاني منه على إثر حادث مرور تعرّض له منذ قرابة العام أثناء عودته من العمل إلى البيت، تسبّب في وفاة سائق المركبة وإصابته بضرر كبير على مستوى مختلف أعضاء جسمه، ما اضطره إلى البقاء في المستشفى مدة طويلة والخضوع إلى خمس عمليات جراحية في مستشفيات عديدة منها بن عكنون المتخصص في جراحة العظام ومستشفى تيزي وزو، غير أنّ الشاب شرقي لم يشف نهائيا، رغم تحسن حالته مقارنة مع ما كانت عليه وظلّ يعاني إلى غاية الآن من عدم قدرته على تحريك يده اليمنى وألم كبير لا يحتمل فيها وهو ما شخّصه الأطباء على أنّه “صدمة الضفيرة العضدية” أو “traumatisme de plexus branchial”، كما أنه يتعرض بشكل يومي لنوبات فيزيولوجية كهربية تسبّب له آلاما حادة.

وبعد رحلة بحث طويلة عن العلاج باءت كل المحاولات بالفشل، وفق ما أكدته عائلة الشاب، اعترف عديد الأطباء المختصين في جراحة الأعصاب ومتابعة حالته الصحية بأن التكفل بالضحية غير ممكن في الجزائر وهو ما جعلهم يوجهونه إلى مستشفيات فرنسية متخصصة تحوز على الحلول العلاجية وتنقذه من شلل مؤكد وتدهور في وضعه الصحي، خاصة وأنه شاب في مقتبل العمر ويحتاج إلى فرصة لمواصلة حياته بشكل طبيعي.

لكن، للأسف حتى هذا الأمل في التمسك بالحياة يحاول البعض تحطيمه والقضاء عليه دون تقديم حلول بديلة، يقول أهل الشاب، وذلك على إثر قرار الرفض الذي صدر من قبل اللجنة الطبية الوطنية وبالتحديد “المديرية العامة لمستشفى مصطفى باشا بتاريخ 23 جوان 2021 التي اكتفت بالرد على ملف دقيق ومفصّل بعبارة “مرض يمكن التكفل به في الجزائر”.

ووجّه الشاب ريان صرخته لوزارة الصحة والسّكان وكذا وزارة العمل والضّمان الاجتماعي واللّجنة الطبية الوطنية لإعادة النظر في ملفه والنظر إليه بعين الرأفة، معربا عن استعداده للتكفل بجزء من المصاريف العلاجية على عاتقه.. المهم بالنسبة له هو التنقل للعلاج في إطار رسمي على عاتق الدولة.

وعبّر الشاب ريان عن أمله في أن يلقى نداءه استجابة من قبل السلطات المعنية والتجاوب معه في القريب العاجل.

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إلغاء مسابقة ومناقصتين لإنتاج ثلاثة أفلام.. ولا تفسيرات

زهية. م

ما تزال نتائج المناقصة الوطنية التي أطلقتها وزارة المجاهدين لإنتاج ثلاثة أفلام ثورية لم تظهر بعد، حيث أقدمت وزارة المجاهدين على إلغاء المناقصة التي أعلنت عنها في أكتوبر من العام الماضي لإنتاج ثلاثة أفلام ثورية تتعلق بكل من الشهداء زيغود يوسف وحمودة أحمد بن عبد الرزاق المدعو السي الحواس، وبوقرة أحمد المدعو امحمد وقد نصبت من أجل ذلك لجنة خاصة بإشراف الوزارة وحدد مرسومها في الجريدة الرسمية، لكنها عادت وألغتها بدعوى أنها غير مجدية، وأعادت إطلاق مناقصة ثانية وفتحت الأظرفة في ماي الماضي، وكانت الوزارة ذاتها قد أطلقت مسابقة عام 2013 أشرف عليها المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر. وقد سبق للوزير زيتوني أن صرح في مناسبة سابقة بأن الحكومة رفعت التجميد عن فيلم زيغود يوسف، وقد رصدت الميزانية لانطلاق التصوير الذي كان مقررا بمسقط رأس الشهيد، حيث زار الوزير المنطقة بمناسبة الاحتفال بذكرى الشهيد كما سبق لوزير المجاهدين أيضا في تصريحات مماثلة، أن أكد على إطلاق فيلمي بوقرة والعقيد سي الحواس.

هذا، وحاولت “الشروق” الحصول على معلومات وشروحات بخصوص إلغاء المناقصة وإعادة إطلاقها، وتواصلنا مع الوزارة لهذا الغرض، لكن مسؤولي الوزارة لا يتواصلون وقد باءت كل محاولاتنا بالفشل.

للإشارة، كانت المناقصة السابقة قد عرفت منافسة قوية بين أربعة سيناريوهات نجحت في تحدى غربال لجنة التحكيم واختيار الأعمال، وهذا بعد مرورها على المناقصة وسحب دفتر الشروط التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي.

وهي السيناريوهات التي تقدم بها كل من الصادق بخوش وواسيني الأعرج والدكتور أحسن تليلاني والأستاذة معمرية.

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مسرحية “الملكة ألحان” تتوج بالقناع الذهبي

محمود بن شعبان

اختتمت، الثلاثاء، ببومرداس فعاليات الدورة 14 للأيام الوطنية لمسرح الطفل، التي نظمتها جمعية المسرح البودواوي بالمركز الثقافي لبلدية بودواو، حيث توج الفائزون بجوائز التظاهرة في مختلف الفئات وسط حضور جماهيري مكثف.

أسدلت جمعية المسرح البودواوي الستار على تظاهرة الأيام الوطنية لمسرح الطفل، بعد سلسلة من النشاطات المكثفة التي تابعها الجمهور على مدار خمسة أيام، ضمت العديد من العروض المسرحية، إلى جانب النشاطات الفنية الخاصة بالذكرى التاسعة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب الذي أحيته نخبة من الفنانين والمبدعين في الأغنية الوطنية والشبابية، وتكريم عدد من الأسماء البارزة في عالم المسرح والتلفزيون والسينما، تقديرا لما قدموه طيلة مشوارهم الفني والإبداعي، على غرار الفنان والممثل كمال بوعكاز وعدة أسماء أخرى، قبل الإعلان عن قائمة المتوجين في الأيام الوطنية لمسرح الطفل بعد دخول الفرق المشاركة غمار المنافسة، من أجل افتكاك جوائز مسابقة القناع الذهبي أمام لجنة تحكيم مكونة من أساتذة ومختصين في عالم الفن الرابع، على غرار الممثلة نضال، إلى جانب الدكتورة والباحثة في الدراسات المسرحية سعاد قادري، بالإضافة إلى الفنان القدير جمال دكار، الأستاذ محمد بودان والمخرج سيد احمد دراوي، حيث تمكنت جمعية الستار الذهبي لمسرح الطفل من مستغانم من نيل جائزة القناع الذهبي عن عملها المسرحي “الملكة ألحان”، فيما افتكت أسماء بن أحمد جائزتي أحسن إخراج مسرحي وأحسن نص عن مسرحية “مدينة الأمراء” لجمعية براعم الفن من ولاية سكيكدة، أما جائزة أحسن سينوغرافيا فكانت من نصيب جمعية “ايراثن” من الأربعاء ناثراثن لتيزي وزو عن مسرحية vuvruk..

وقد تمكن الممثل إيهاب سيفي من افتكاك جائزة أحسن أداء رجالي، عن دور الدمية في مسرحية “دلال في عالم الخيال” لجمعية عبد الحق شاوش من ولاية تيارت، كما فازت الممثلة ڨسوم سيليا بجائزة أحسن أداء نسائي عن دور البنت في مسرحية “الملاك الأسود” لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية اث وغليس الفلاي بجاية، ومنحت جائزة لجنة التحكيم لجمعية النشاطات العلمية والترفيهية “الحياة” لفرقة لمسة فن البليدة عن مسرحية جومانجي، فيما عادت جائزة الجمهور للبرعم الممثل شرڨي محمد عن دور “قزوم” بمسرحية “الملكة ألحان” لجمعية الستار الذهبي لمسرح الطفل مستغانم.

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استقلال الجزائر بألوان الفن

زهية. م

يتواصل برواق الفن “أسما” برياض الفتح بالجزائر المعرض الجماعي الذي تنظمه مجموعة من الفنانين بعنوان “الاستقلال بألوان الفن” بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

ويستعيد المعرض دور الفنانين خلال الثورة في ترقية صورة الجزائر وتجنيد الشعب للنضال في سبيل قضيته. ويمكن لزوار المعرض اكتشاف إبداعات عدد من الفنانين على غرار بشير يلاس وحسين زياني وجانت دهال وعثمان علالو وصالح هيون وعبد الوهاب مقراني ورزقي زرارتي وعبد القادر بومالة وطاهر بوقروتي ومحمد بقلي وعامر هامشي وموسى بوردين وسامي عليا، حيث يجمع المعرض خمسين لوحة تمثل عدة مدارس وتيارات فنية بحيث تعرض وتتنوع مواضيع اللوحات بتنوع التقنيات والمدارس من الطابع المعاصرة والكلاسيكية ولاسيما السريالية.

وحسب منظمة المعرض، فإن الرواق الفني “أسما” الذي احتضن فيما مضى “أعمالا لأكبر الفنانين التشكيليين الوطنيين والدوليين”، سيخصص على مدار أيام الأسبوع لتنظيم معارض وموائد مستديرة ونقاشات فكرية وتقديم كتب. وقد شكلت المناسبة فرصة لإعادة إطلاق نشاط رواق “أسما” للفن بنفس جديد ورؤية فنيّة منفتحة ومتطلّعة، وانسجاما مع تاريخه، حيث يعتبر من أهم أروقة العرض في الجزائر التي عبرها كبار الفنانين.

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مركز “نماء” يسلط الضوء على مشكلات الديمقراطية

س. ع

في كتابه “مشكلات الديمقراطية” الصادر عن مركز نماء للبحوث والدراسات، يعتبر الباحث المغربي، خالد العبيوي، أنّ الديمقراطية، بوصفها بناءً نظرياً ونظاماً اجتماعياً، تعد من أهم إبداعات العقل السياسي الذي يتوخى تنظيم الأفراد داخل سياقات اجتماعية مختلفة، وينشد العمل على تدبير اختلافاتهم من أجل بلوغ الغايات السامية للدولة، إلا أن هذه الديمقراطية لا تسلم بدورها من مكر العقل الذي ابتكر الايدولوجيا والوهم والعنف، أو من اليوطوبيا التي غالباً ما ينتج تصورات مبالغاً فيها تضفي القداسة على الديمقراطية نفسها.

ويعرّف الكتاب الديمقراطية تعريف مركباً، بناءً على مقارنة ناجعة بالأنظمة الأخرى، ذلك أنّ الديمقراطية من أعقد المصطلحات والمفاهيم تعريفاً، فالتطورات التاريخية التي عاصرها هذا المصطلح وما تجلى على تطبيقه الصحيح أو الخاطئ يصعب أن يُعرف بشكلٍ سديد، بحسب المؤلف.

وعموماً اتفق الفلاسفة على أن الديمقراطية ليست نظام سويّ وجيّد، ولكنه أفضل الأنظمة رغم سوئه، وأضافوا أن الديمقراطية هي عكس التوتاليتارية ( الشمولية ) والديكتاتورية.

وبحسب الباحث العبيوي فقد أضفت المقاربة الفلسفية على مفهوم “الديمقراطية” بعداً نقدیاً، فكرياً وعملياً، وهذا ما جعلها بوصفها تصورات وممارسات حاضرة بقوة في كتابات العديد من الفلاسفة، لدرجة أمكن القول بأن العقلانية السياسية الفلسفية التي دافعت عن الديمقراطية كنظام للحكم قادرة على الكشف عن مشكلاتها.

عقلانية من هذا النوع، ليست غارقة في التأمل والتجريد، بل هي عقلانية ظلت لصيقة بالواقع، عبر تسويغ عقلاني لواقع سياسي محدد المعالم، إن قوة الفلسفة السياسية إذن تأتي من قدرة هذه الأخيرة على إخضاع الديمقراطية للتفكير النقدي عبر الكشف عن أسسها وتجلياتها.

ترجع أهمية تناول موضوع “مشكلات الديمقراطية”، بالدرجة الأولى، إلى راهنية النقاش السياسي الذي يثيره هذا الموضوع سواء على المستوى النظري، وما يتعلق به من نتائج معرفية وإيديولوجية، أو على المستوى العملي وما يستتبعه من تحولات سياسية على الصعيدين المحلي والعالمي.

إن موضوع هذا الكتاب، والذي توزعه في الجزائر مكتبات ناجي ميغا بوكستور، يطرح إشكالات فلسفية مناسبة لإثارة النقاش النقدي حول أفكار ذات الصلة بقضايا تتعلق بالدولة والديمقراطية والسلطة والحق والعدالة والحرية والمساواة والعنف، في ارتباط بجهاز مفاهيمي ينتمي إلى الحقل الفلسفي السياسي، جهاز يغرف من معين الفلسفة السياسية الغنية بالمصطلحات والدلالات.

الكتاب هو أيضاً مناسبة للكشف عن مشكلات النظام الديمقراطي، خاصة وأن هذا النظام السياسي مشروعاً سياسياً ينشد بناء نموذج الدولة العادلة، لهذا سعي المؤلف في جمع شتات أفكار الفلاسفة حول الموضوع في إطار وحدة متكاملة، تنظر إلى إشكاليات الدولة الديمقراطية بوصفها إطارا عقلانيا يحقق غايات سياسية واجتماعية.

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17 مصابا في اصطدام تسلسلي لـ10 سيارات وشاحنة بقسنطينة

عـصام بن منـية

شهد، مساء الثلاثاء، محوّل الطريق السيار شرق ـ غرب بسيساوي في قسنطينة، وقوع حادث مرور خطير، إثر اصطدام تسلسلي بين 10 سيارات وشاحنة ذات مقطورة، ما تسبب في إصابة 17 شخصا تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و60 سنة، وبإصابات مختلفة وحالة صدمة. وقد أعلنت مصالح مديرية الحماية حالة استنفار قصوى وجندّت ثلاث وحدات كاملة للإسعاف والتدخل، حيث تم إسعاف 6 أشخاص تعرضوا لجروح وإصابات مختلفة تم نقلهم على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف بالخروب، فيما قدمت الإسعافات الأولية لـ 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 سنة و60 سنة، بعد إصابتهم بحالة صدمة، في وقت تدخل فيه أفراد فرقة الدرك الوطني وباشروا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الخطير.

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شابان يزوران مستندات مصرفية للحصول على تأشيرة إلى فرنسا!

مريم. ز

وقعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، عقوبات تراوحت بين عامين و5 سنوات سجنا نافذا، في حق شابين تورطا بملف جنائي يتعلق بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية، أحدهما يدعى “ب. اسماعيل” والآخر”أ. حمزة”، وافتضاح أمرهما خلال مجريات التحقيق في قضية سرقة والعثور على وثائق إدارية هامة بسيارة أحدهما تخص مستندات تجارية كان المتهمان يخططان لاستغلالها في ملف طلب التأشيرة إلى فرنسا.

وحسب الجلسة تم توقيف المتهمين في إطار تحقيقات باشرتها الجهات الأمنية حول حادثة سرقة تورط فيها المدعو “أ.ح”، الأخير عثر خلال تفتيش مركبته على مجموعة من المستندات منها سجل تجاري مستخرج من جدول الضرائب، وكواشف لحسابات بنكية صادرة عن بنك التنمية الريفية وكالة باب الواد وأخرى تخص البنك الوطني الجزائري تبين لاحقا أنها مزورة، وكذا نسختين من شهادة التحيين الضريبي، ونسختين من الشهادة الضريبية مختومة من وكالة باب الوادي باسم رئيسها على بياض، إضافة إلى وثيقة تخص جدول التحصيل الضريبي مسجلة جميعها باسم المتهم الثاني “ب.اسماعيل”، التي تبين بعد فحصها مخبريا أنها محررة بخط يده، وعلى أساس ذلك تم فتح تحقيق وإخضاع المتهم للاستجواب الذي اعترف مباشرة أن المستندات والوثائق محل تزوير، وقام بذلك رفقة شريكه “ب.إسماعيل” من أجل تحضير تأشيرة سفر إلى فرنسا.

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غرق شاب في بركة مائية بقسنطينة

س. ع

تدخلت فرقة الغطاسين للحماية المدنية بقسنطينة، نهار الأربعاء، بمشتة بوزار في مزرعة سماعلي ببلدية ابن باديس، لانتشال جثّة شاب يبلغ من العمر 24 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا في مياه بركة مائية متواجدة بمشتة بوزار في بلدية بن باديس. وقد تم نقل جثّة الضحية من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين اعبيد إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب، فيما باشر أفراد فرقة الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة الأليمة.

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منشآت كبيرة وخدمات قليلة

تعرف مراكز بريد براقي في الضاحية الشرقية للعاصمة، لدى مرتاديها أنها “بنايات دون خدمات”، فرغم تواجد خمسة مراكز، إلا أن الخدمات التي تقدمها ضعيفة للغاية، وقال شهود عيان لـ”الشروق، إن مركز حي 2004 مسكن شهد تعطلا للشبكة يومي السبت والأحد الماضيين، حسب تبريرات الموظفين، فيما المركز الرئيس بوسط المدينة فكان شباكان فقط من أصل 7 في حالة عمل، دون أن يعلم السبب في ذلك.

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مافيا الشواطئ ومنطق الغاب

سلوك أرعن ذلك الذي أبانه بعض مافيا الشواطئ في مدينة دلس الساحلية بولاية بومرداس، الذين صعدوا فوق مبنى إداري نهاية الأسبوع، وهددوا بالانتحار، لا لشيء سوى لقيام السلطات المختصة بحجز بعض الكراسي والطاولات التي نصبوها في الشاطئ وأرغموا المواطنين الغلابى على دفع مبالغ مالية معتبرة، حيث يرفضون أن ينصب المواطنون كراسيهم وطاولاتهم الخاصة، مكرسين شعار “نفعل ما نشاء” وكأننا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف.