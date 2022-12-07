أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 07 ديسمبر 2022

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات، يفضح عشيقته أمام زوجها

محكمة عزازقة أدانته بستة أشهر نافذة

يفضح عشيقته أمام زوجها بعدما تخلت عنه

رانية. م

أدانت محكمة عزازقة المدعو “ع. أ” بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة، بعدما مثل أمامهما عن تهمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص ووضع صور في متناول الغير، إضرارا بالضحية التي كان على علاقة بها وأرسل صورها الفاضحة إلى خطيبها، انتقاما منها بعدما تخلت عنه.

تفاصيل القضية، بحسب ما دار في جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، تتمثل في شكوى أودعتها الضحية بعدما تعرضت للابتزاز والفضح على يد المتهم في قضية الحال، الذي قالت إنه حاول إفساد علاقتها بخطيبها أياما قبل زواجهما، وذلك عن طريق حساب وهمي على موقع الفايسبوك، وإرسال رسائل وصور فاضحة ومخلة بالحياء، انتقاما منها.

المتهم اعترف خلال جلسة المحاكمة، بأنه كان على علاقة بالضحية وكانا يحضران للزواج، وكانت هي من تستعمل هاتفه الخاص وتصور نفسها وترسل له صورها، قبل أن يكتشف أنها على علاقة برجل آخر مغترب وقررت الارتباط به، دون أن تخبره، وقد واجهها بالأمر وأنكرته بادئ الأمر قبل أن تقر بتخليها عنه وزواجها بمغترب، إلا أنه أنكر إرساله هذه الصور لخطيبها الذي تزوجها بعد ذلك، وأودع هو الآخر شكوى ضده، بتهمة التهديد حيث كان يهدده بالقتل في حال إتمام الزواج، مستبعدا علاقته بالصور محل الشكوى، وهي الصور التي قامت بنفسها بمحوها على هاتفه.

ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، التمس تشديد العقوبة في حق الجاني.

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حجز 153 كلغ من الكيف ومركبات نفعية وسياحية

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بالنعامة

ب. يعقوب

وجهت مصالح أمن دائرة عين الصفراء التابعة لمديرية أمن ولاية النعامة، ضربة موجعة أخرى لمهربي المخدرات “الزطلة المغربية”، وذلك بنجاحها مساء الثلاثاء في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية منظمة، تنشط في مجال استيراد، نقل وتخزين وترويج المخدرات بطريقة غير مشروعة، مشكلة من سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، معظمهم كانوا موضوع أوامر بالقبض، إذ سمحت الجهود الأمنية بضبط كمية معتبرة من ذات السموم يقدر وزنها بـ153 كلغ و41 غ من الكيف المعالج، معدة ومهيأة لإغراق تراب الولاية ومناطق أخرى بالسموم القادمة من الجوار.

وحسب مصالح أمن ولاية النعامة، فإن الأبحاث الأمنية المنجزة في قضية الحال، التي جاءت في سياق محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أسفرت أيضا عن ضبط مبلغ مالي قوامه 300 مليون سنتيم يشكل متحصلات المتاجرة في هذا النشاط التهريبي المحظور، إلى جانب حجز شاحنة ومركبتين سياحيتين وكذا مركبة نفعية كانت تستعمل في عملية نقل وتهريب هذه السموم.

كما أفضت الأبحاث الأمنية إلى ضبط وثائق مزورة لذات المركبات التي كانت تستعمل من قبل المهربين السبعة الموقوفين، إلى جانب حجز معدات خاصة بتلحيم وطلاء المركبات، كانت تستخدم في إحداث تعديلات على المركبات، باستحداث أماكن لإخفاء الكيف، وضبط هواتف نقالة ذكية كانت تستخدم بين أفراد الشبكة المفككة.

وحسب ما أفاد به ذات المصدر، فإن الأبحاث الأمنية لا تزال جارية لتحديد امتدادات وتقاطعات نشاط هذا التشكيل العصابي الدولي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيدا لعرض كافة الموقوفين على أنظار نيابة الاختصاص لدى محكمة عين الصفراء.

وتشكل هذه العملية النوعية التي حققتها المصالح الأمنية في الجنوب الغربي للوطن، حسب الملاحظين، ضربة قاصمة جديدة لشبكات استيراد الزطلة المغربية، وذلك بعد أيام فقط من حجز 1 قنطار من الكيف المعالج في دائرة مغرار، وتوقيف مهربين دوليين كانوا على صلة بشبكة مغربية لها باع في تعويم التراب الوطني الجزائري بأطنان المخدرات.

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أم جزائرية تفاجئ ابنها في المونديال

لحظات مليئة بالمشاعر ومؤثرة جدا عاشها مقيم جزائري في قطر اسمه “مهدي”، يشتغل في أمن بطولة كأس العالم، حيث وفي الوقت الذي كان مهدي يؤدي مهامه في استاد 974 أثناء مباراة البرازيل أمام – كوريا الجنوبية، فاجأته والدته التي تنقلت من الجزائر إلى قطر خصيصا من أجل مقابلة ابنها الذي اشتاقت له كثيرا، حيث لم يصدق الشاب مهدي في البداية أنه يشاهد أمه أمامه، قبل أن تبادر هي لمعانقته في حادثة مليئة بالمشاعر أثرت حتى على المنظمين الذين سمحوا للأم الجزائرية بالوصول إلى غاية أبواب الملعب بعد ما علموا بقدومها لرؤية فلذة كبدها الذي يشتغل في قوة أمن البطولة.

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نزلاء سجن سور الغزلان يستفيدون من كتب

في إطار ترقية الكتاب وتطويره، وبهدف خلق فضاء للمطالعة عبر كل المؤسسات بالولاية، بادرت أول أمس مديرية الثقافة والفنون لولاية البويرة، في منح المؤسسة العقابية الجديدة ببلدية سور الغزلان، مجموعة من الكتب القيّمة في مختلف المجالات منها الثقافية، التاريخية، الاجتماعية والعلمية، لتعميم القراءة داخل هذا الوسط وليستفيد منها النزلاء بالمؤسسة. المبادرة تندرج ضمن مساعي مديرية الثقافة والفنون لولاية البويرة التي تولي أهمية بالغة للكتاب، بغية تثمين القراءة وغرس ثقافة المطالعة لدى مختلف شرائح المجتمع، لتوسيع مجالهم المعرفي، كما أنها ليست الأولى، والعملية متواصلة لتمس باقي المؤسسات العقابية.

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نفوق 7 بطاريق صغيرة بشواطئ جيجل

سجلت مصالح محافظة الغابات لولاية جيجل نفوق وجنوح سبعة بطاريق صغيرة بشواطئ كل من واد الزهور بالميلية وبرج بليدة والعوانة خلال الأسبوع الجاري، حسب ما أفاد به إطار بذات المحافظة. وأوضح عبد الحكيم شباح أنه وبعد اكتشاف نفوق طائر بحري من طرف جمعية الصيد البحري واد الزهور – بني فرقان، تنقل أعوان محافظة الغابات إلى عين المكان. وبعد المعاينة، تبين أن الطائر هو من نوع البطريق الصغير وهو صنف محمي بموجب القانون كونه من الأنواع النادرة.

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توقيف منقبين عن الذهب بباتنة

ط.حليسي

أوقف، مؤخرا، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بآريس، ولاية باتنة، شخصين أعمارهما 30 و33 سنة، بعد ضبطهما متلبسين بالتنقيب عن المعدن النفيس بطريقة غير شرعية، في أرض تابعة لمصالح مديرية أملاك الدولة بولاية باتنة.

وضبطت مصالح الدرك كلا من ” ب.ل” و”ب.ي” في منطقة لاردام، وهما داخل حفرة بعمق ثلاثة أمتار، وبقطر خمسة أمتار، وبحوزتهما آلة حساسة للبحث عن الذهب، عبارة عن آلة حفر يدوية كهربائية كبيرة بصندوق حديدي تحتوي ثلاثة مثاقب خاصة بها، وآلة حفر يدوية كهربائية نوع كروان ذات السبعة مثاقب، ومجرفتين يدويتين، وفأس ومطرقة يدوية ديكامتر، وحبل بطول 12 مترا. كما وضع عناصر الدرك الوطني اليد على دارة كهربائية ذات مصباحين ومقبض متعدد المخارج ودلاء فارغة، بالإضافة إلى أسياخ نحاسية للبحث عن المعادن وشاحنة نوع فوتون. ووجهت للموقوفين قبل تقديمهما للعدالة، تهم متعلقة بجنحة التشويه العمدي للممتلك، والتنقيب عن الآثار على أرض عمومية أو خاصة بدون رخصة وجنحة حيازة عتاد حساس دون رخصة.

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الغاز يودي بحياة سيدّة في المدية

ب. عبد الرّحيم

شهدت منطقة مدالة بأعالي بلدية العمارية شرق ولاية المدية عشية أوّل أمس حادثة مؤسفة تمثلت في وفاة سيدة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون وذلك أثناء أخذها حماما بالمنزل، حيث تم نقلها مغمى عليها إلى عيادة العمارية أين لفظت أنفاسها الأخيرة في حين وبعد وصول أعوان الحماية المدنية وجدوا زوج الضحية هو الآخر في حالة صدمة ليتم تقديم الإسعافات الاولية له ونقله إلى ذات العيادة. يذكر أنّ السيدة المتوفاة ناهز عمرها الـ35 سنة وهي أمّ لطفل واحد لم يجاوز الثلاث سنوات.

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رغم الحملات التحسيسية بمخاطره

5 أشخاص يختنقون بغاز أوكسيد الكربون بالمدية وعنابة

نادية.س

تعرّض 5 أشخاص من ولاية عنابة والمدية، لحالات اختناق، جراء تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون من مختلف أجهزة التدفئة، وتم نقلهم من طرف وحدات الحماية المدنية، إلى المصالح الاستشفائية، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، يتعلق الأمر بـ3 أشخاص من ولاية عنابة، وشخصين من ولاية المدية، وجدوا شبه مختنقين خلال الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 7 ديسمبر، بعد تعرّضهم لانبعاثات غاز أحادي أوكسيد الكربون المتسرب من مختلف أجهزة التدفئة.

وأطلقت المديرية العامة لمصالح الحماية المدنية ومؤسسة سونلغاز وجمعيات حماية المستهلك، خلال فصل الشتاء، حملات تحسيسية وتوعوية، عبر جميع مناطق الوطن، للتحسيس بخطر الغازات الضارة المنبعثة من أجهزة التدفئة وسخانات المياه، داعية إلى ضرورة فحص توصيلات هذه الأجهزة، والابتعاد عن المقلدة، مع الاستعانة بخبير أثناء تركيبها بالمنازل.

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سحب العقارات من 49 مستثمرا وهميا

منطقة صناعية بسيدي بلعباس تتحول إلى إسطبلات

زواوية. ق

وقف والي سيدي بلعباس الثلاثاء، خلال زيارته التفقدية التي قادته لبلديات دائرة تلاغ، على الوضع المزري للمنطقة الصناعية المتواجدة بالمنطقة، التي تحولت إلى مرتع لمربي الماشية، حيث استشاط الوالي سمير شيباني غضبا، عندما شاهد 17 زريبة منتشرة عبر تراب هذا الوعاء العقاري، ما دفعه إلى إعطاء تعليمات للجهات الأمنية، بالطرد الفوري لجميع الموالين، مع هدم تلك البيوت والإسطبلات قصد إرجاع الطابع الاستثماري لهذا العقار الصناعي.

وقد استغرب الوالي خلال تصريحه، من الوضع الذي آلت إليه المنطقة الصناعية المتواجدة ببلدية تلاغ، التي تتربع على مساحة 38 هكتارا، موزعة على 100 قطعة. حيث تشير الأرقام المستقاة من المصالح المعنية، إلى أنه تم لحد الساعة منح منها 70 قطعة لفائدة المستثمرين الخواص، جلها غير مستغلة، قبل أن يتم سحب منها 49 قطعة لأسباب أمنية.

المشهد الكارثي الذي آلت المنطقة الصناعية بعد غزوها من قبل الموالين الذين استولوا على 30 قطعة وشيدوا بها 17 زريبة، أصاب الوالي بالذهول، ودفعه للتساؤل عن تواجد الجهات المعنية طلية السنوات الماضية، وهو الغياب الذي عزز حسبه انتشار هذه الظواهر السلبية، وأدى إلى استنزاف الوعاء الصناعي، ما رهن إنجاز العديد من الاستثمارات في مختلف المجالات.

الوالي وعند تقربه من الموالين، أمرهم بمغادرة تلك الأراضي، وأعطى تعليمات مباشرة للأجهزة الأمنية التي كانت ترافقه، بمباشرة عمليات الإخلاء، مع تكليف مديرية الصناعة بإعادة النظر في ملفات المستفيدين من تلك الأوعية، قصد إعادة تطهير تلك القوائم، حتى يتم استرجاع الأوعية غير المستغلة لإعادة توزيعها على المستثمرين الحقيقيين، قائلا: “إن هذا العام هو عام الاستثمار، وسنعمل على ترسيخ هذه الثقافة، وبناء استراتيجية عمل مشتركة بين جميع المعنيين من إداريين ومستثمرين خواص، على أن تكون بداية تنفيذ الخطة بتطهير الوعاء العقاري الصناعي، واسترجاعه من المستثمرين الوهميين، وهذا لإعطاء فرصة الإنتاج للمستثمرين الحقيقيين”.