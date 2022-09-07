أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 07 سبتمبر 2022

حوض مائي يبتلع شابا، اختناق زوجين في حريق

اختناق زوجين في حريق داخل مسكنهما في سكيكدة

إسلام. ب

أصيب، في حدود الساعة السابعة والربع من مساء الثلاثاء، رجل وزوجته يبلغان من العمر 31 و45 سنة، بضيق في التنفس، وذلك اثر اندلاع حريق مهول بداخل غرفة نومهما امتد إلى رواق المنزل، الذي يحتوي على ثلاث غرف ومطبخ يتكون من طابقين، يقع بشارع بشير بوقادوم بحي زندوح عيسى، ببلدية رمضان جمال في ولاية سكيكدة، حيث تم نقلهما على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات برمضان جمال، أين قدمت لهما الإسعافات الأولية.

الحريق المهول داخل الشقة وتصاعد الدخان الكثيف، أحدث هلعا كبيرا في أوساط الجيران والتجار، أين فر العديد منهم من مساكنهم ودكاكينهم خوفا من انتقال ألسنة اللهب إليها، وقد تمكنت فرق الإنقاذ والإطفاء للوحدة الثانوية للحماية المدنية برمضان جمال من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى بقية الغرف والمحلات التجارية المتواجدة في الطابق الأرضي.

وفي الوقت الذي لازالت فيه أسباب اشتعال النيران داخل الشقة باشرت المصالح الأمنية، تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذا الحريق الثاني من نوعه في ظرف أقل من 48 ساعة بعد الحريق الأول الذي شب بداخل مسكن وظيفي تابع للعيادة المتعددة الخدمات بحمروش حمودي، التابعة لبلدية حمادي كرومة، أين أصيبت عجوز طاعنة في السن تبلغ من العمر 72 سنة، بضيق في التنفس.

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حجز 666 كلغ من اللحوم الفاسدة بالبويرة

فاطمة عكوش

حجزت قوات الأمن التابعة لوحدة شرطة العمران وحماية البيئة، بأمن ولاية البويرة، خلال شهر أوت المنقضي، 878 كلغ من الخضر والفواكه، مع إتلاف 666,2 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى إتلاف 1380 وحدة من بيض الدجاج و28,4 كلغ من السمك غير صالح للاستهلاك، ضبط ومصادرة 144 إكسسوارات نسائية تستعمل للزينة، ناهيك عن حجز 52 وحدة من الخردوات، 68 وحدة من ألبسة لكلا الجنسين.

ومن جهتها، أحصت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة، 13 مخالفة متعلقة بإنجاز بناء بدون رخصة و6 مخالفات مرتبطة بالنفايات الهامدة، و6 مخالفات متعلقة بالذبح خارج المذابح، كما أحصت 6 قضايا متعلقة بإعاقة استعمال الطريق والأماكن العمومية.

كما أحصت وحدة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية البويرة، 33 قضية منها 13 مخالفة متعلقة بالعمران و20 مخالفة تتعلق بالنفايات وإعاقة الطريق العمومي والصحة العمومية وحماية المساحات الخضراء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق مع المصالح المعنية .

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حالة استنفار للبحث عن امرأة تونسية سقطت في الوادي بتبسة

جيهان. د

أعلنت ليلة الثلاثاء، مصالح مديرية الحماية المدنية بولاية تبسة، حالة استنفار قصوى، بعد تلقيها لبلاغ بشأن وجود امرأة من جنسية تونسية مفقودة في مجرى وادي العلق ببلدية المريج، حيث تم على الفور تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة، متمثلة في عناصر الوحدة الثانوية للحماية بدائرة الونزة، مدعومة بعناصر من الوحدة الرئيسية، والرتل المتحرك إلى جانب فرقة الغطاسين التابعة لمديرية الحماية المدنية للولاية، وكذا الفرقة السينوتقنية، التي باشرت عملية البحث عن المرأة المفقودة في مجرى الوادي، وسط ظروف صعبة للغاية وتحت جنح الظلام الدامس، قبل أن تتلقى مصالح مديرية الحماية المدنية بتبسة، في ساعة جد متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بلاغا مفاده العثور المرأة المفقودة جثّة هامدة في مجرى وادي العلق في جزئه المتواجد بالتراب التونسي، ليتم انتشال جثتها وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، ليتم إثر ذلك وقف عملية البحث، من الجانب الجزائري، فيما لازالت ظروف وأسباب سقوط المرأة الضحية في مجرى الوادي غامضة.

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بقع دم في مسرح الجريمة قادت المحققين إلى كشف هويته

شاب يقتحم مسكن جاره ويسرق 650 مليون بقسنطينة

عصام بن منية

مكنت التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية، بالأمن الحضري الخارجي ببلدية عين سمارة بأمن دائرة علي منجلي في ولاية قسنطينة، بشأن قضية السرقة التي طالت مبلغ 650 مليون سنتيم من داخل مسكن، من فك خيوط هذه الجريمة، وتحديد هوية مرتكبها، البالغ من العمر 19 سنة، الذي هو جار الضحية في نفس الحي، حيث أنه وفور تلقي مصلحة بالأمن الحضري الخارجي بعين سمارة، لشكوى الضحية في ساعة جد مبكرة من الصباح، بشأن تعرض مسكنه إلى عملية سرقة، تمكن خلالها الفاعلون من الاستيلاء على مبلغ مالي جد معتبر، تنقل عناصر الشرطة مدعومين بفرقة تقنية من محطة تحقيق الشخصية، لإجراء المعاينات اللازمة لمسكن الضحية، ورفع البصمات والآثار التي يكون قد تركها اللصوص في مسرح الجريمة، حيث تمت معاينة وجود بقع دم بالزجاج المكسور لإحدى نوافذ المسكن، وبعد إخضاعها للتحاليل اللازمة، تم تحديد هوية صاحبها، الذي هو أحد جيران الضحية.

كما كشفت التحريات بأن المشتبه فيه يعاني من جرح في معصم يده اليمنى، ليتم إثر ذلك توقيفه، وتحويله إلى مقر الأمن الحضري الخارجي بعين سمارة، للتحقيق معه والذي اعترف خلاله المشتبه فيه بقيامه بالسطو على منزل جاره والاستيلاء على المبلغ المالي المقدر بـ 650 مليون سنتيم، الذي قام بإخفائه في إحدى الغابات المجاورة، ليتم استرجاعه كاملا، وتكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن تهمة السرقة بالتسلق والكسر من داخل مسكن تم بموجبه تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الخروب أين صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.

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بغية الحصول على التعويضات بسوق أهراس

وكيل الجمهورية يحقق في إدلاء 17 عائلة بتصريحات كاذبة

فيصل. ن / وأج

فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الأربعاء، تحقيقا مستعجلا للوقوف على أدلة تثبت قيام 17 عائلة بالإدلاء بتصريحات كاذبة للحصول على تعويضات، حسب ما علم من خلية الإعلام والاتصال لدى المجلس القضائي بالولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن العائلات الـ17 المشتبه فيها “أدلت بتصريحات كاذبة بغرض الاستفادة بتجهيزات كهرو-منزلية وغيرها من المواد الغذائية التي شرعت في توزيعها سلطات الولاية مباشرة بعد اندلاع حرائق 17 أوت الماضي ضمن عملية تضامنية واسعة أعقبت تلك الحرائق التي خلفت العديد من الأضرار في النسيج الغابي وفي الأشجار المثمرة ورؤوس المواشي من أغنام وأبقار وماعز وإسطبلات وقنوات السقي الفلاحي”.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبمجرد استكمال التحقيق ستتخذ محكمة سوق أهراس إجراءات المتابعة الجزائية اللازمة ضد العائلات المعنية التي تقطن بكل من مشتة “البويرة” وحيي محطة سيرين وابن رشد بمدينة سوق أهراس.

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حوض مائي يبتلع شابا في معسكر

قادة مزيلة

انتشلت عناصر وحدة الحماية المدنية لتيغنيف في ولاية معسكر، في ساعة متأخرة من أمس الأول جثة شاب يبلغ من العمر 37 عاما، من قاع حوض مائي خاص بالسقي الفلاحي يقع بدوار ترارة.

وقد تم إبلاغ عناصر الحماية المدنية بمكان اختفاء الشاب مع إمكانية سقوطه في الحوض المائي، حيث تدخلت العناصر المختصة واستخرجت جثة الفقيد من قاع الحوض ونقلها لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى تيغنيف مع فتح تحقيق من قبل عناصر فرقة الدرك.

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يحتمل أنها لشيخ اختفى منذ شهرين بالمنطقة

العثور على جثة نصفها هيكل عظمي بالقرب من سد بابار بخنشلة

مامن طارق

انتشل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بابار، جنوب ولاية خنشلة، ليلة الثلاثاء، جثة شخص مجهول الهوية، تم العثور عليها في حالة جد متقدمة من التعفن، حيث كان نصفها عبارة عن هيكل عظمي.

وبحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن الجثة تم العثور عليها بمحاذاة سد بابار، على مشارف حدود بلدية خيران، حيث تم نقلها بعد معاينتها من طرف رجال الضبطية القضائية للدرك الوطني، بالفرقة الإقليمية بابار، وبحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشاذلي بن جديد بششار، فيما لازالت التحريات والتحقيقات متواصلة لتحديد هوية صاحب الجثّة وظروف الوفاة، في وقت رجحت مصادر محلية بأن هذه الجثة قد تكون لشيخ ستيني ينحدر من نفس المنطقة، كان قد أبلغت عائلته عن اختفائه المفاجئ والغامض، منذ أكثر من شهرين، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحريات والتحقيقات وتقرير الطب الشرعي.

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إقصاء غير مفهوم بمصلحة الأمراض الجلدية بمايو

لم يفهم الأطباء المقيمون المقبلون على الامتحان النهائي في تخصص الأمراض الجلدية بمستشفى لمين دباغين (مايو) سبب عدم تسريحهم لغرض التحضير لهذا الامتحان المصيري لنيل دبلوم درسوا من أجله 11 سنة ما بعد البكالوريا. وأصيب الأطباء المقيمون بحالة من الإحباط، كونه ممارسة تدخل في عرف التحضير للشهادة، وهو ما حصل في مختلف التخصصات بنفس المستشفى، وكذا مع نظرائهم من نفس التخصص بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.

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بحث في فائدة شاحنات النظافة

يبدو أن تواتر الشكاوى وتكاثرها حول وضعيات النظافة في أكثر من نطاق ببلدية الشلف يفتح باب التساؤل عن ملف مصالح النظافة ووسائلها العامة، فالمُلاحظ أن شاحنات جديدة نسبيا وذات ماركات عالمية مشهورة بجودتها، لم تُقفل بعد عقدها الأول من الاستعمال أضحت اليوم في توقف أو اهتراء، وبين تبريرات مُختلفة يسمعها الشارع من مستخدمي البلدية على غرار عدم الصيانة أو الضغط عليها تفوح رائحة شكوك حول تبديد المال العام وسلسلة المسؤولين عن هذا الشأن، وللمُختصين واسع النظر في هذا الأمر المطروح..