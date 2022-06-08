أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 08 جوان 2022

حجز لحوم فاسدة، وفاة طفل بصعقة كهربائية، مقتل دركي متقاعد طعنا

وزيرة التضامن في زيارة إلى جانت

من المقرر أن تحل بولاية جانت هذا الخميس، وزيرة التضامن والأسرة، كوثر كريكو، حيث يضم برنامج الزيارة معاينة المنطقة النائية “تيني” المصنفة منطقة ظل في إطار برنامج القطاع للتوعية الموجهة لفائدة الطفولة والأمومة للوقاية من الأمراض، اضافة إلى الوقوف على سير المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا، وحضور معرض للصناعة التقليدية للنساء المستفيدات من دعم الأسر المنتجة، ولقاء تكويني، لفائدة جمعيات حول العمل التضامني والاجتماعي ومساهمتها في العمل التنموي الذي ينظم بمقر الولاية.

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حجز لحوم فاسدة بالمحلات

حجزت الثلاثاء مصالح التجارة بولاية جانت في اطار اللجنة المشتركة التي تضم مصالح التجارة، ومصالح البيطرة، وأعوان الأمن الوطني، 172 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة على مستوى بعض محلات بيع اللحوم بوسط المدينة، وكشفت ذات المصالح عن تحرير محاضر مخالفات ومتابعة التجار أمام الجهات القضائية، وأمام ظاهرة تمادي التجار في مثل هذه المخالفات فإن المواطنين بالمدينة عبروا مرارا عن ضرورة تكثيف عمليات المراقبة على مستوى المحلات التجارية وردع التجار المخالفين.

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وفاة عامل بمشروع سكني في تيبازة

ق. م

لقي شاب يعمل بمشروع سكنات “عدل” في تيبازة، الثلاثاء، حتفه اثر سقوط مواد بناء من الطابق الثامن عليه بينما كان منهمكا في عمله الشاب عبد الكريم المنحدر من حي البرتقال ببلدية بورقيقة يشتغل بورشة بناء سكنات عدل بمشروع 1500 مسكن بحي واد مرزوق طريق حي الرادار وبينما كان منهمكا في عمله مساء الثلاثاء تفاجأ بسقوط مواد بناء من الطابق الثامن فوق رأسه تسببت في وفاته على الفور.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، من أجل نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة، بينما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث.

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إحباط محاولة تهريب مهلوسات عبر الحدود بسوق أهراس

س. ك

تمكن عناصر أمن دائرة الحدادة بأمن ولاية سوق أهراس، الأربعاء، من إحباط محاولة إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية عبر الحدود الشرقية مع تونس، وتوقيف شخصين في العقد الثاني والثالث من العمر، مع حجز 622 كبسولة من المؤثرات العقلية. العملية تمت على إثر معلومات مؤكدة واردة لعناصر الشرطة القضائية، مفادها قيام شخص بإدخال كمية من المؤثرات العقلية عبر الشريط الحدودي إلى دائرة الحدادة قصد إعادة ترويجها في أوساط الشباب، وذلك باستعمال مركبته الخاصة وباستغلال تلك المعلومات تم وضع نقاط مراقبة فجائية للمركبات والأشخاص، وبتوقيف المركبة المشبوهة تبين أن صاحبها قد قام بتخزين 562 كبسولة من المؤثرات العقلية بإحكام داخل محرك السيارة، ليتم على إثرها توقيفه وحجز الكمية وتحويله إلى مقر الشرطة وأثناء مجريات التحقيق تم تحديد هوية مشتبه فيهما آخرين.

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جنايات وهران تدين المتهم بثلاث سنوات حبسا

مخالفة مرورية تقود إلى كشف عملة مزورة

خيرة. غ

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم بتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، ويتعلق الأمر بمبلغ قدره 34 ألف دج كله مزور تم ضبطه بحوزة المعني لحظة تفتيش سيارته بالصدفة عند حاجز أمني.

تعود واقعة الحال إلى تاريخ 20-02-2021 بمنطقة وادي تليلات، أين أوقفت مصالح الدرك في حاجز لها على الطريق مركبة المدعو “ب. عبد القادر”، في إطار إجراءات فحص اعتيادية لوثائقه الشخصية، ليتضح أن شهادة التأمين لديه منتهية الصلاحية، قبل أن يقود تفتيش السيارة إلى اكتشاف تورط هذا الأخير في ما هو أكبر من مجرد مخالفة مرورية، حيث ضبط داخل سيارته كيس ملفوف وبداخله 17 ورقة مالية من فئة ألفي دينار جزائري كان لونها مثيرا للشبهة، إلى جانب سلاح أبيض محظور، وبعد إخضاع المبلغ المالي المقدرة قيمته إجمالا بـ34 ألف دج للخبرة من طرف المصلحة المختصة، كانت نتيجة الفحص إيجابية، وتبين أن جميع الأوراق المالية المضبوطة مزورة.

ومن خلال تحقيق الضبطية القضائية في الموضوع مع المدعو (ب. ع)، الذي ضبط متلبسا بحيازتها، نفى هذا الأخير علمه بأن تلك الأموال مزورة، وكذلك أكد على جهله لمصدرها، موضحا – حسب روايته – أنه التقطها بالصدفة بعدما قام رعية من جنسية إفريقية برميها على الطريق، وهو يركض هروبا من مصالح الأمن التي كانت تلاحقه في تلك اللحظة، مضيفا أنه وجد المال داخل كيس معتم لم يكن يعلم في البداية ما كان بداخله، وبسبب الفضول الذي انتابه بشأن طبيعة الجسم الذي تخلص منه الرعية الإفريقية، قال إنه سارع إلى التقاطه، وعندها تفاجأ بعثوره على حزمة من المال، لكنه برر عدم تسليمها للشرطة بالقول إنه كان يمر وقتها بضائقة مالية، كونه كان يعمل بناء، ولم يحالفه الحظ في تلقي أي عروض لممارسة نشاطه وإعالة أسرته، إضافة إلى عجزه عن مقاومة شهوة الطمع، معتبرا أن ما عثر عليه في ذلك الكيس كان بالنسبة إليه بمثابة انفراج ظرفي لأزمته.

أثناء المحاكمة، تمسك المتهم بنفس التصريحات التي أدلى بها أمام جهات التحقيق، قبل أن يواجهه رئيس هيئة المحكمة بنفي مصالح الضبطية بإقليم الاختصاص قيامها بأي عملية مطاردة أو تدخل له علاقة بمهاجر غير شرعي أو غيره في نفس وقت ومكان الواقعة المتابع بها المتهم في قضية الحال، ونفس هذه المعطيات ركزت عليها النيابة العامة في تأكيد تورط المعني في الجرم المنسوب إليه، إضافة إلى تصريحات الشهود التي أنكروا من خلالها ممارسة المتهم لنشاط البناء بالمنطقة، لتلتمس في حقه توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة نافذة أيضا.

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وفاة طفل بصعقة كهربائية بخنشلة

ف. ن

لقي، مساء الثلاثاء، طفل يبلغ من العمر 16 سنة مصرعه، بمدينة الحامة، غرب ولاية خنشلة، إثر تعرضه لصعقة كهربائية، مباشرة بعد خروجه من مسبح المدينة، حيث تم نقل الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، بالمركز المتقدم بالحامة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى احمد بن بلة، قبل تحويله إلى قاعة حفظ الجثث، في الوقت الذي فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة.

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مقتل شاب إثر انقلاب جرار فلاحي في ميلة

س. ع

خلّف حادث انقلاب جرار فلاحي من نوع يوغسلافيا بدون ترقيم، فجر الأربعاء، بالمنطقة المسماة مشتة السمارة وبالضبط على مستوى مسار السكة الحديدية التابعة إقليميا لبلدية التلاغمة جنوب عاصمة الولاية ميلة، وفاة شاب يدعى “ق.د” يبلغ من العمر 33 سنة، بعين المكان نتيجة الإصابة الخطيرة التي أودت بحياته على الفور، حيث تم نقل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية التلاغمة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

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مقتل دركي متقاعد طعنا بباتنة

ط. حليسي

لقي، فجر الأربعاء، كهل حتفه، متأثرا بضربة آلة حادة وعثر عليه، مرميا في حدود الثانية فجرا، بالطريق الوطني رقم ثلاثة، قرب مقهى ببلدية فسديس دائرة باتنة.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحريات في الجريمة، بعد التعرف على هوية الضحية، المدعو “ر.ف” 48 سنة، والذي تم نقل جثته لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بن فليس التوهامي بباتنة. والضحية دركي متقاعد، سبق له العمل في سلك هذه الهيئة النظامية، قبل أن يتحول لنشاط الأعمال الحرة.

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شاب يسطو على مسكن خطيبته ببجاية

ق. م

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع، التابعة لأمن ولاية بجاية حسب بيان خلية الاتصال التابعة لها خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف مسبوق قضائي، يحترف سرقة المنازل أقدم على سرقة منزل خطيبته، بتواطؤ من هذه الأخيرة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تعرض شقة سكنية للسرقة، من طرف مجهولين على مستوى طريق القمم ببجاية، أين استولى الفاعلون على مبلغ مالي معتبر يقدر بأكثر من 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مجوهرات من المعدن الأصفر والفضة، فور ذلك باشرت الفرقة المحققة تحريات معمقة، أين تمكنت من تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر، بخطيب ابنة الضحية المسبوق قضائيا البالغ من العمر 28سنة، وهذا بتواطؤ مع ابنة الضحية يضيف التي استغلت غياب والدتها من المنزل، ومكنت المشتبه فيه من دخول البيت العائلي، والقيام بفعل السرقة. ولأجل التمويه قاموا ببعثرة أغراض المنزل لتضليل المحققين، كما كشفت تحريات الضبطية القضائية، بأن المشتبه فيه وبعد اقترافه لفعل السرقة، قام ببيع المجوهرات المسروقةـ لأحد الأشخاص يجهل هويته مقابل مبالغ مالية.

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توقيف مشعوذ بخنشلة

م. ط

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل، “البياري” بأمن ولاية خنشلة، من تفكيك شبكة مختصّة في ممارسة الفسق والدعارة، مع توقيف مشعوذ، كان يستغل نشاطه لاصطياد ضحاياه من النساء والفتيات قصد الولوج بهن إلى عالم الفسق والدعارة، وقد تم توقيف خلال هذه العملية، امرأتين وطالب جامعي، إضافة إلى المشعوذ وفتح تحقيق في الموضوع، على أن يقدم الأطراف لاحقا، أمام العدالة.

وذكر مصدر أمني، للشروق أن القضية جاءت بعد استغلال معلومات تقدم بها سكان أحد الأحياء المتواجدة بوسط مدينة خنشلة، بخصوص وجود حركة مشبوهة لأشخاص غرباء داخل أحد المساكن، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش المسكن المشبوه، والذي وأثناء مداهمته تبين بأنه وكر لممارسة الدعارة، مع توقيف ثلاثة أشخاص وتحويلهم إلى مقر الأمن.

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السكان يطالبون بتطهير المنطقة من المنحرفين

العثور على جثة شاب مهشم الرأس بغابة في تيارت

لوز محمد أمين

اهتزت، مساء الثلاثاء، بلدية الرحوية بولاية تيارت، في حدود الساعة التاسعة ليلا، على خبر العثور على جثة الشاب (خ،ع) في الثلاثينيات من العمر جثة هامدة بغابة سيدي موسى، وعليها آثار الطعن، مع علامات تهشيم الرأس بحجر حسب شهود عيان، في الوقت الذي فتح فيه عناصر الدرك الوطني تحقيقا حول هذه الحادثة الإجرامية، حيث تم فيه توقيف عدد من المشتبه بهم للتحقيق معهم في هذه القضية، وخاصة ممن كانوا متواجدين بالغابة لحظة وقوع الجريمة، وبحسب شهود عيان، فإن الضحية عثر عليه بمدخل الغابة المحاذية لمدينة الرحوية ليلا، ليتم بعدها إخطار مصالح الدرك الوطني بوجود جثة دون التعرف على هوية صاحبها، غير أن مصالح الدرك تمكنت من التعرف على صاحبها، وقامت بنقلها لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرحوية، ومن ثم نقلها لمصلحة الطب الشرعي بمستشفى مدينة تيارت لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة، فضلا عن البحث عن الوسائل المستعملة بمسرح الجريمة .

وقال محمد وهو من سكان الرحوية للشروق: “للوهلة الأولى، ظننا أن الخبر مجرد إشاعة، غير أننا تأكدنا لاحقا من صحته، بعد تقرب أهل الضحية من مصالح الدرك الوطني، وبحسب الشهود، فإن الضحية تعرض للضرب والطعن بواسطة خنجر على مستوى الظهر والكلية وحتى الرقبة، ولدينا ثقة كبيرة في مصالح الدرك الوطني للكشف عن الجناة وتوقيفهم ومحاسبتهم على هذا الفعل الإجرامي”.

وأضاف محمد أن بلدية الرحوية عرفت حوادث مماثلة منذ سنتين تقريبا، غير أن مصالح الأمن كانت بالمرصاد للمتسببين في ذلك، وتمثلت آخر جريمة مسجلة بمدينة الرحوية في العثور على جثة شاب مرمية بالطريق الوطني، لتباشر مصالح الأمن تحقيقاتها والتعرف على الجناة وتوقيفهم بظرف قياسي .

ومن جهته، أفاد السيد عبد الرحمان وهو من ساكنة المنطقة للشروق، بأنه حسب المعلومات المتوفرة، فإن مجموعة من الشباب كانوا بموقع الجريمة بالقرب من المسبح المتواجد بمدخل غابة سيدي موسى بمدينة الرحوية، ويعتقد أن شجارا نشب بين الضحية وبين أحدهم تطور لاحقا إلى شجار باستعمال الأسلحة البيضاء، وانتهى بجريمة قتل بشعة نفذها هؤلاء بدون رحمة ولا شفقة، وأضاف أن الأنباء الأولية تشير إلى أن الضحية تعرض للذبح بعد قتله بطعنات وجهت له نحو الكلى والظهر.

أما السيد جيلالي من قاطني الحي، فصرح لنا بأنهم اليوم مصدومون من هول هذه الجريمة، التي لم يتوقع أحد أن تحطم الرقم القياسي في البشاعة، وأضاف أن الجميع على ثقة بأن المصالح الأمنية، ستوقف الجناة وكل شخص تورط بمقتله، بخاصة أن مصالح الدرك تمكنت من توقيف عدد من المشتبه بهم حسب الأصداء، مما قد يُسرّع عملية الكشف عن المتورطين الحقيقيين بهذه الجريمة النكراء، خاصة أن الجريمة تمت بطريقة بشعة لا يتقبلها العقل البشري، إذ لا يعقل، حسبه، أن يقدم هؤلاء على هذا الفعل بدون رحمة ولا شفقة.

إلى ذلك، دعا مواطنون من سكان الرحوية، مصالح الأمن لتطهير تلك الغابة وخاصة بالقرب من المسبح، من العناصر الإجرامية، فالأمر لم يعد يحتمل بفعل السهرات الليلية هناك، كما طالبوا بتكثيف الدوريات.

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فتاة تجتاز “البيام” على سرير متحرك بتموشنت

زهيرة قلعي

بكل عزم وإرادة تتنقل التلميذة “حنان ميلود عبيد” على سرير متحرك من مستشفى أحمد مدغري إلى متوسطة فاطمة الرحمانية بعين تموشنت، لاجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط، بعد ما أقعدها المرض لأكثر من 10 أيام قبيل الموعد المحدد لهذه الامتحانات، جراء تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، التلميذة التي تتواجد في مصلحة الاستعجالات لذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي علاجها، ولا يمكنها التحرك إلا بالسرير المتحرك لذات المؤسسة، أبت إلا أن تكون حاضرة في الموعد رفقة زملائها لإجراء الامتحانات، وألاّ تضيع على نفسها مجهودات سنة دراسية كاملة، رغم ظروفها الصحية.

حلم التلميذة حنان في أن تكون في الموعد كما أكدته للشروق، جعلها تتحدى المرض، وتلتحق بمركز الإجراء في الوقت المحدد طيلة أيام الامتحان على سريرها، حيث تقوم سيارة إسعاف مجهزة تابعة لذات المؤسسة الاستشفائية بنقلها وإعادتها، من اجل إجراء الامتحان في قاعة خاصة هُيئت لها من قبل مديرية التربية لعين تموشت، مع توفير التكفل الصحي والنفسي لها، وسط تضامن كبير من قبل مسيري المستشفى والمشرفين على مركز الإجراء، لتحقيق حلمها في رفع التحدي واجتياز عتبة التعليم المتوسط.

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الشائعات حول مصيرها ضاعفت معاناة ذويها

اختفاء سيدة مسنة بسكيكدة

إسلام .ب

تواصل عائلة عولمي، القاطنة ببلدية رمضان جمال، بولاية سكيكدة، لليوم الـ23 على التوالي البحث عن المفقودة يونسي نجية 59 سنة، التي اختفت منذ السابع عشر من شهر ماي الماضي، حيث تعيش عائلتها في حيرة وقلق من أمرها بعد الاختفاء الغامض، حيث لا يعرف ابنها صالح الوجهة التي اتخذتها والدته، وكشف للشروق اليومي أنها نهضت باكرا في التاريخ المذكور وأخبرت العائلة أنها بصدد زيارة طبيب الأسنان ببلدية رمضان جمال بولاية سكيكدة، لكن الغياب عن البيت طال وانتظرها حتى ساعة متأخرة من الليل ولم تعد ولم يظهر عليها أثر، ليتأكد أنها اختفت مما دفعه إلى شن حملة بحث واسعة بالحي ولدى الأقارب قبل أن يودع الابن بلاغا لدى المصالح الأمنية المشتركة برمضان جمال، حيث تحولت قضية اختفاء الأم نجية إلى حديث الرأي العام بسكيكدة، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أين كثرت الأخبار حول اختفائها، الأمر الذي زاد من حدة القلق لدى ابنها صالح الذي أكد للشروق اليومي أن والدته مصابة باكتئاب لكن لم يسبق لها أن غادرت المسكن العائلي منذ وفاة زوجها العمري مطلع السنة الجارية.

وترك لغز الاختفاء علامات استفهام لدى أبنائها السبعة الذين لم يفهموا بعد السبب الحقيقي وراء ذلك، ليسخروا كل إمكانياتهم من مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنها لعل أحدا من المواطنين رآها، وبالفعل وصلتهم أخبار عديدة أنهم شاهدوها تتجول في شوارع عزابة والحروش والغدير وقسنطينة لكن هذه الأخبار اتضح أنها مجرد شائعات، حيث تمر على أفراد عائلتها أوقات عصيبة، ويناشد أبناؤها السلطات الأمنية بسكيكدة بقصد البحث عنها، هذا ويطالبون الجهات الأمنية المشتركة بسكيكدة بالبحث عنها فكل يوم يمر يشكل خطرا على حياتها، ولمن شاهدها أو سمع عنها بعض المعلومات يتصل برقم ابنها صالح: 0793990083