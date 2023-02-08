أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 08 فيفري 2023

ضبط 13 قنطارا من اللحوم المتعفنة، العثور على مقاول مقتولا بالرصاص

المحجوزات غير صالحة حتى للاستهلاك الحيواني

ضبط 13 قنطارا من اللحوم المتعفنة داخل نقطة بيع بوهران

خيرة غانو

كشفت عملية مراقبة نوعية باشرتها فرقة تفتيش مختلطة على مستوى مستودع مسيّر من طرف شركة عمومية مختصة في بيع اللحوم في وهران، نهار الأربعاء، عن جريمة خطيرة في حق المستهلك، تدور فصولها يوميا داخل نقطة بيع تابعة لهذه الأخيرة بحي الخالدية (دالمونت سابقا)، مستهدفة صحة وحياة زبائنها، ببيعهم لحوما ونقانق مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك البشري، بل وفيها من السموم والعفن المموه بنكهات التوابل ما جرد كميات منها حتى من قابلية تحويلها إلى طعام لأسود ومفترسات حديقة الحيوانات، بموجب قرار بيطري اتخذ بشأنها في حينه.

وحسب حاج علي عبد الحكيم، رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران، فإن العملية باشرتها كل من لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية وهران، الشرطة العامة لأمن ولاية وهران، الشرطة العلمية والأمن الحضري الرابع، المندوبية البلدية الخالدية، طبيبة من مفتشية البيطرة التابعة للمصالح الفلاحية، ضابط الوقاية للحماية المدنية، مفتشين من مديرية التجارة، ممثلين عن مديرية الصحة وصندوق الضمان الاجتماعي، وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، وذلك على خلفية تلقي معلومات عن وجود شبهة تلاعب بصحة المستهلك داخل نقطة بيع تابعة لشركة وطنية معروفة بتسويق اللحوم الحمراء وطنيا ولها فروع جهوية، لتكون المفاجأة – حسب ذات المصدر – كبيرة بحجم الكارثة التي تم الوقوف عليها خلال التدخل الرقابي، الذي تم بأمر من وكيل الجمهورية لتفتيش المستودع محل الشبهة.

وهناك – يضيف محدثنا – تم العثور على كميات معتبرة جدا من اللحوم المجمدة لمدة طويلة داخل مبردات، وعرضها للبيع على أساس أنها طازجة، مستدرجين الزبائن بتخفيض أسعارها إلى ما دون تلك المتداولة في السوق لدى القصابات، مشيرا في السياق إلى انبعاث روائح شبيهة بتلك الصادرة عن الجيف، إضافة إلى تشكل طبقة من صوف العفن على سطحها، وهي النوعية التي اتضح أنها كانت توجه للفرم لتحويلها إلى حشوات لصنع النقانق بعد أن تضاف إليها توابل، خضروات وملونات غذائية مجهولة المصدر وتاريخ نهاية الصلاحية.

وقد تم تبعا لذلك حجز ما وزنه 1361 كيلوغرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، وجميعها عبارة عن لحوم حمراء من نوع الغنم والبقر، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية ضد المخالفين، بعد سماع كافة الأطراف المعنية، بمن فيهم مسؤول فرع الشركة من طرف الضبطية القضائية أمس الأربعاء.

كما كشفت هذه المهمة أيضا عن تجاوزات إدارية وقانونية أخرى صارخة، اتضح فيها أن النشاط التجاري القائم على مستوى نقطة البيع التابعة لذات الشركة بحي “دالمونت” مقيد بسجل تجاري لمجلس إدارة سابق تم حله منذ زمن، ليستمر رغم ذلك استعمال أسماء غير مسؤوليه الحاليين في إجراء وتخليص الممارسات التجارية للفرع، بالإضافة إلى توثيق جملة من المخالفات المتعلقة بجوانب الغش في النوعية وتعريض صحة المستهلك للخطر، ومن ذلك عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، عدم احترام أمن وسلامة المنتجات الاستهلاكية، عدم احترام إلزامية مطابقة المواد قبل وضعها للاستهلاك، عدم احترام الرغبات المشروعة للمستهلك، الغش والتدليس في المواد الغذائية والاستهلاكية.

وفي جانب ذي صلة، أشار ذات المصدر إلى أن الحجوزات التي تمت في ختام تلك المداهمة الرقابية، والتي كان يفترض توجيهها كلها إلى حديقة الحيوانات، على أساس أنها عبارة عن لحوم ومشتقاتها، إلا أن مختصين على مستوى الحديقة رفضوا استلام بعض الكميات منها، بداعي أنها تشكل خطرا على حيوانات الحديقة بمقتضى فحص وتقرير بيطريين يتعلقان بنوعية تلك اللحوم المحجوزة.

…

اعتداء على مدير متوسطة ببراقي

عادت ظاهرة الاعتداء على الأطقم التربوية من جديد، وآخر ضحاياها، مدير متوسطة “المرجة الجديدة” في بلدية براقي بالضاحية الشرقية للعاصمة، وكان المعتدي ولي أحد التلاميذ.

وفي التفاصيل، تقدم ولي التلميذ للمتوسطة بغية تحويل ابنه إليها، لكن المدير رفض ذلك، الأمر الذي أثار غضب الولي، ويكون قد “ترصد” للمدير بعيدا عن المدرسة وركله مع السب والشتم.

وقيّد الضحية شكوى لدى الشرطة، كما أخطر مديرية التربية لشرق العاصمة في الحراش، بما وقع، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق.

…

برلمانيون يطالبون بتغيير أوقات العمل

وجه 34 نائبا برلمانيا من ولايات الجنوب نداء إلى السلطات العليا ملتمسين منها إصدرا مرسوم يقضي بتعديل جزئي لأوقات العمل خلال الفترة الصيفية وذلك ابتداء من الساعة السادسة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف زوالا في الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر.

وأشار نواب الشعب إلى الظروف المناخية التي تعيشها المنطقة ابتداء من شهر أفريل، حيث يعد الخروج خلال الفترة الممتدة من الواحدة زوالا إلى غاية السادسة والنصف مستحيلا بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهو ما يشكل خطرا على صحة الأفراد ويكبد المؤسسات خسائر في استهلاك الطاقة بسبب تزايد الطلب على استعمال المكيفات الهوائية.

…

البطاطا بالوادي.. إنتاج وفير

يتوقع إنتاج أزيد من خمسة ملايين قنطار من البطاطا الموسمية برسم الموسم الفلاحي الجاري، حسب مصالح الغرفة الفلاحية. وتتربع زراعة البطاطا المتوقع جنيها على مساحة مزروعة تقدر بأزيد من 11 ألف هكتار وهي “لا تمثل إلا نسبة 50 بالمائة من المساحة المخصصة لزراعة البطاطا غير الموسمية في الموسم الفلاحي المنقضي”، والتي تزرع شهري أوت وسبتمبر وتجنى خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، كما أوضح رئيس الغرفة الفلاحية، جلول عثماني.

وتشير التوقعات المسجلة أن المساحات المزروعة من البطاطا الموسمية في الموسم الزراعي الجاري، عرفت زيادة ملحوظة مقارنة بالمواسم الزراعية المنقضية، وهذا راجع إلى انتعاش الأسواق المحلية والوطنية لتسويق منتج البطاطا.

…

مربو الإبل يطالبون برفع حصة الشعير اليومية إلى 4 كيلوغرامات

حسان. ح

طالب المجلس الوطني المهني لشعبة الإبل برفع حصة الشعير اليومية للمربين إلى 4 كيلوغرامات للرأس الواحد مقابل 2 حاليا، وإنشاء مركز تكوين في هذه الشعبة بولاية الأغواط.

وأفاد بين للمجلس، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، بأن مصالح وزارة الفلاحة باشرت هذا الأسبوع، عمليات توزيع حصة الشعير لمربي الإبل والمقدرة بـ2 كيلوغرام يوميا للرأس الواحد، أي ما يعادل 60 كيلوغرام شهريا، على مستوى العديد من ولايات الوطن.

وأضاف البيان أن رئيس المجلس الوطني المهني لمربي الإبل، عبد القادر طويسات، اعتبر الإجراء محفزا ويبين حسن النية في الاهتمام بمربي الإبل ومساعدتهم في الجنوب الكبير، باعتبار أن تربية الإبل هي مصدر الرزق الأساسي للموالين هناك.

ووفق البيان، فإن طويسي، أكد في نفس الوقت أن الكمية غير كافية، وطالب بمضاعفتها إلى 4 كيلوغرامات لتلبية الحاجة، لاسيما وهي نفس الحصة الموزعة على مربي الأحصنة، رغم أن الإبل تستهلك ضعف ما يستهلكه الحصان، موضحا أن مشكلة النقل تخلق الكثير من الصعوبات لإيصال الأعلاف المخصصة للإبل إلى المناطق الصحراوية الشاسعة، وهو ما يستوجب المزيد من التنسيق مع المجلس من أجل تنظيم عملية النقل وتسهيلها.

وحسب البيان، فإن الموالين يبذلون جهودا للمحافظة على الثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر لكن جهودهم لوحدها لا تكفي دون دعم من الدولة، داعيا السلطات والجهات الوصية إلى مرافقة المجلس من أجل إنشاء معهد تكويني بولاية الأغواط متخصص في شعبة تربية الإبل، وتوفير النظام الداخلي له، لتمكين الموالين من الإقامة وتلقي التكوين المهني.

…

امرأة تحتال على طلبة وشباب بتأشيرات وهمية ببجاية

توفيق. ب

أطاحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس التابعة لأمن ولاية بجاية، بشبكة إجرامية تقودها امرأة تبلغ من العمر 44 سنة، تمتهن النصب والاحتيال، وأغلب الضحايا من الطلبة والشباب الراغب في العمل والدراسة بالخارج.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة عدة شكاوى لشباب من الجنسين تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف امرأة توهم ضحاياها من الشباب والطلبة الراغبين في طلب التأشيرة إلى الدول الأوروبية بأن لديها معارف بقنصلية فرنسا وإسبانيا بالجزائر العاصمة وبإمكانها الحصول على رخص العمل والتأشيرات سواء للدراسة أو في إطار العمل أو السياحة مقابل مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية تتراوح ما بين 42 و130 مليون سنتيم و100 أورو إلى 2000 أورو، وبعد تسلمها تلك المبالغ المالية سواء على دفعات أو دفعة واحدة تسلم لهم وثائق مزورة بخصوص موعد للتقرب إلى تلك السفارات وطلب التأشيرة لإقامة لفترة طويلة المدى، وبعد اقتراب تاريخ الموعد تتصل بضحاياها مدعية أنه قد تم إلغاء التأشيرات وأنها ستتكفل بأخذ موعد آخر وتبقى تتلاعب بضحاياها وتتماطل إلى غاية إدراكهم بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرفها.

مصالح الشرطة فور ذلك باشرت تحريات معمقة مع توقيف المشتبه فيها وشريك لها مهمته جلب الزبائن، وبعد استغلال الهاتف النقال للمشتبه فيها وإخضاعه للتفتيش الإلكتروني تم معاينة وجود مختلف الوثائق الأجنبية والوطنية، نسخ من جوازات السفر، وثائق خاصة بطلب التأشيرة، وصولات دفع عبر البريد، رسائل نصية مع الضحايا عبر شبكة الإنترنت تطلب منهم مبالغ مالية، كما أثبت التحقيق امتداد هذه الشبكة الإجرامية إلى ولاية وهران أين تقيم مشتبها فيها أخرى تعمل على إرسال الوثائق المزورة إلى المشتبه فيها الرئيسية والتي تبقى في حالة فرار.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية النصب، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمشاركة، وتم تقديم المشتبه فيها الرئيسية وشريكها أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدها أمر إيداع وشريكها وضع تحت الرقابة القضائية.

…

صديقا الضحية اكتشفا الواقعة

العثور على مقاول مقتولا بالرصاص في تيزي وزو

فروجة. م

عثر الاثنين على جثة مقاول، أصيب بطلق ناري على مستوى الرأس داخل منزله الثاني في طور الإنجاز بقرية ايخربان ببلدية فريحة في ولاي تيزي وزو.

وقائع الحادثة، حسب مصادر “الشروق” اكتشفها احد أصدقاء الضحية الذي قصد منزله من اجل تفقده، بعد تخلفه عن الموعد الذي ضربه له رفقة شخصين آخرين، حيث تواعدوا على اللقاء في حدود الساعة الخامسة من اجل تنظيف محيط مسكنه من الأعشاب، حيث عملا لغاية غروب الشمس ولم يظهر له أي اثر، الأمر الذي دفعهم للاتصال به، لكن هاتفه كان مغلقا، ليتوجه احدهم إلى مسكنه الثاني في طور الإنجاز قصد تفقده، وعند وصوله لباب الغرفة تفاجأ بالضحية ملقى على السرير، ليقوم بمناداة صديقيه وإخبارهما أن الضحية قد مات، واتصلوا مباشرة برئيس بلدية فريحة لإخباره بالأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

في حدود الساعة 18و30 دقيقة من مساء الثلاثاء، تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفريحة مكاملة هاتفية من طرف رئيس المجلس الشعبي مفادها وفاة الضحية بطلق ناري بقرية “اخربان”، ليقوموا بتشكيل دورية بقيادة قائد الكتيبة بالنيابة رفقة عناصر خلية الشرطة التقنية التابعين لمقر كتيبة الدرك الوطني بعزازقة، أين تنقلوا إلى عين المكان لمعاينة الحادثة والقيام بالإجراءات اللازمة، وعند وصولهم عثروا على الضحية المسمى “ح،ح” في العقد الخامس من عمره،، على سريره جثة هامدة والسلاح فوق جسده، كما عاينوا حجم الإصابة التي تعرض لها بسبب الطلق الناري الذي أصابه على مستوى الجبين وأعلى الرأس، ناهيك عن آثار المقذوف.

بعد الانتهاء من المعاينات اللازمة، تم نقل الضحية من طرف أفراد الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية بعزازقة، من اجل استكمال الإجراءات القانونية، في حين افتتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة للكشف عن ملابسات ووقائع هذه القضية.

…

الشاب عبد الله خطّ منشورا “توديعيا” عشية الحادثة

سيارة مجنونة تقتل عاملين بمؤسسة نفطال في وهران

سيد احمد فلاحي

شهد الطريق الاجتنابي الرابع بوهران الثلاثاء، حادث مرور خطير، تسبب في وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات، حسب ما أكدته مصالح الحماية المدنية التي تنقلت لعين المكان من أجل إسعاف الجرحى ونقل جثماني المتوفيين، بينما خلف الحادث حالة من الحزن والحرقة الكبيرتين في نفوس المواطنين، ويجد ضمن الضحايا الشاب “بحري عبد الله”، أحد الأنصار الأوفياء لفريق مولودية وهران والناشط في مجال العمل الخيري.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع في حدود الثانية والربع زوالا، حين اتصل أحد عمال شركة نفطال بأصدقائه ليعلمهم أن سيارته تعرضت إلى عطب، على مستوى الطريق الاجتنابي الرابع، بعد لحظات وصلت السيارة الأولى وكان على متنها الميكانيكي المدعو “صحراوي الحاج”، ثم التحق به سائق الشاحنة المتوفى بن يعقوب إبراهيم، وبعد معاينة المركبة، تقرر جرها إلى ورشة الميكانيك من أجل تصليحها، في هذه الأثناء كان الكل منشغلا في عملية ربط السيارة بالشاحنة، ليتفاجأوا بسيارة تسير بسرعة جنونية حاول صاحبها التجاوز على الجهة اليمنى لتفادي الانسداد، ليجد أمامه المركبتين ويحدث الارتطام، لتكون النتيجة وفاة العامل الأول بن يعقوب والشاب بحري عبد الله، هذا الأخير الذي ترك منشورا فسره أصدقاؤه على أنه وصية الوداع، حين قال في منشوره عبر الفايسبوك “إذا سألوكم عن عدد سكان الجزائر، 44 مليون مواطن، لا تعدوني، لأنني لن أكون موجودا”، وهي العبارة التي عاد إليها محبوه ليتألموا من جديد، خاصة أنه كان وفيا لألوان نادي مولودية وهران، ومساهما فعالا في صفحة الأنصار الشهيرة، لكن اليوم غادر من دون رجعة في رمشة عين، بينما لا يزال الميكانيكي يصارع الموت في غرفة الإنعاش.

بينما العامل الرابع بسيسي مجدوب تعرض لجروح خفيفة، لكنه أصيب بصدمة نفسية حادة، تستدعي علاجه وبقاءه في المصلحة المختصة لغاية استقرار حالته، ليبقى هذا الطريق يشكل مع مرور الوقت خطرا داهما يهدد مستعملي الطريق، بسبب التهور وعدم احترام قوانين المرور.

…

شاحنة تقتل طفلا وتصيب والدته بجروح في قسنطينة

ع. بن منية

خلّف حادث مرور وقع، صبيحة الأربعاء، بمدينة قسنطينة، وفاة طفل لم يتجاوز من العمر أربع سنوات، وإصابة والدته البالغة من العمر 30 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافها ونقلها على إثرها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن باديس.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث الأليم وقع في حدود الساعة الثامنة من صباح نهار أمس الأربعاء، على مستوى نهج قردوش رابح، بحي بوذراع صالح، عندما كانت الأم تصطحب ابنها الوحيد نحو أقسام المدرسة التحضيرية، لتتفاجأ بالشاحنة ترجع عليهما وتصدمهما عن طريق الخطأ بعدما فقد سائقها السيطرة عليها، ما تسبب في وفاة ابنها في عين المكان، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، فيما أصيبت هي بجروح متفاوتة على مستوى الرجل. تم إسعافها ونقلها على إثرها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي، في وقت تدخل فيه عناصر الشرطة وباشروا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.

…

دويه سمع من مسافة بعيدة

وفاة طفل وإصابة والديه في انفجار للغاز بتبسة

عصام بن منية

عاش، مساء الثلاثاء، سكان حي هواري بومدين بمدينة بئر العاتر بولاية تبسة حالة من الهلع، بعد سماعهم لدوي انفجار عنيف هزّ أركان مسكن أرضي متواجد في الحي، ما تسبب في وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وإصابة والديه البالغين من العمر 30 و40 سنة، بحالة صدمة عنيفة استدعت نقلهما إلى المستشفى.

الحادثة الأليمة وقعت في حدود الساعة الثامنة وأربعين دقيقة من مساء الثلاثاء، عندما هزّ انفجار عنيف إثر تسرب للغاز أركان المسكن العائلي الكائن بحي هواري بومدين بمدينة بئر العاتر، والذي سمع المواطنون دويّه على مسافة بعيدة، وهرع العشرات منهم نحو مكان الانفجار، الذي خلّف وفاة طفل في عين المكان، متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها، فيما أصيب والداه بحالة صدمة عنيفة، جرّاء الانفجار ووفاة طفلهما في الحادثة.

وتسبب الانفجار العنيف للغاز في تحطم السقف الداخلي المصنوع من الجبس، وكذا تحطم بعض أبواب ونوافذ المسكن وتطاير الزجاج منها. وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببئر العاتر، لنقل جثّة الطفل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر، فيما تم تحويل والديه إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بعد تعرضهما لصدمة عنيفة استدعت إخضاعهما للعلاج. وفي الوقت الذي مازالت فيه أسباب حدوث الانفجار العنيف مجهولة، باشر عناصر أمن دائرة بئر العاتر تحرياتهم وتحقيقاتهم في الحادثة الأليمة.

…

10 و15 سنة سجنا للمضاربين بالقمح اللين بالجلفة

نورين. ع

أدانت، المحكمة الابتدائية بالجلفة، الثلاثاء، شخصين بعقوبة ما بين 10 و15 سنة سجن وغرامات مالية بتهمة المضاربة الغير شرعية في مادة القمح اللين، وتوبع المتهم “م. ب” بعشر سنوات سجن نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 200 مليون سنتيم فيما حكم على المتهم الآخر “ع. ب” بـ 15 سنة سجن نافذة وغرامية مالية بـ 500 مليون سنتيم عن طريق إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير مشروعة والتي تصل عقوباتها حسب قانون العقوبات بـ 30 سنة سجن والسحن المؤبد إذا ارتكبت عن طريق جماعة منظمة.

…

قصر المعارض يحتضن الطبعة الـ 17 منتصف فيفري الجاري

150 مشاركا مرتقبا في الصالون الدولى للصيدلة “سيفال”

كريمة خلاص

يرتقب مشاركة ما يقارب من 150 عارضًا بين منتجين صيدلانيين محليين وشركات متعددة الجنسيات ينشطون ضمن مشاريع مشتركة في الجزائر في الطبعة الـ17 لمعرض الصيدلة الدولي 2023، المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 فيفري الجاري بقصر المعارض “سافاكس” بالجزائر العاصمة.

الصالون الذي ينظّم تحت رعاية وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصّحة، سيجمع العديد من المتعاملين في قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية ويوفر فرص تبادل حقيقية للفاعلين مواصلة لمختلف المبادرات التي سمحت بتطوّر مجال الصيدلة في الجزائر، تماشيا والسّياسة العامة للسلطات العليا التي تعوّل كثيرا على هذا القطاع كقاطرة في تنمية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، حيث اختير له شعار “الوصول إلى الأسواق”، من أجل استراتيجية التطوير.

ويرتقب زيارة نحو 10 آلاف شخص من مهنيين في مجال الصحة والصيدلة، للوقوف على أجنحة المعرض والمشاركة في اللقاءات والمحاضرات العلمية التي تنظم تزامنا وسير المعرض، تناقش خلالها المؤسسات الصيدلانية والطبية مواضيع حول تقدير البيئة الاقتصادية والصحية للصيدلة في الجزائر، ضمن برنامج يتضمن 14 ندوة تقترحها المخابر المشاركة في المعرض، و25 مداخلة يقدمها ممثلو الهيئات العمومية الناشطة في القطاع، والمنظمات المهنية إضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة.

ومن أهم المواضيع المبرمجة، سبل الوصول إلى السوق الجزائرية بالمقارنة بين مختلف الأسواق حول العالم وكذا البيئة الاقتصادية والصحية للصيدلة في الجزائر، والتحسين العلاجي والحفاظ على التوازنات المالية.. الوصول إلى الأدوية المبتكرة، كما ستتم مناقشة نظام التعويض على المنتجات المبتكرة.