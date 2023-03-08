أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 08 مارس 2023

شاب يحرق نفسه بالبنزين، مجهولون يقتلون "كلوندستان" خنقا

في حادثة انتحار مأساوية ومروّعة

شاب يحرق نفسه بالبنزين داخل بالوعة بقسنطينة

عبد العالي لرقط

أقدم شاب يبلغ من العمر 33 سنة، على وضع حد لحياته حرقا بمادة البنزين ببلدية أولاد رحمون في قسنطينة. وحسب مصادر مطلعة على الحادثة، فإن جثة الشاب عثر عليها، مساء الثلاثاء، من طرف أحد أقاربه داخل بالوعة بطريق السكة الحديدية بالمكان المعروف باسم الكاطرينا بأولاد رحمون، بعد عملية بحث من طرف عائلته وجيرانه بعد اختفائه طوال الليلة السابقة واليوم الموالي، قبل أن يتم العثور عليه جثة متفحمة داخل البالوعة.

وفور إبلاغها بالحادثة سارعت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا ببلدية أولاد رحمون بالتنقل إلى مكان الحادثة، أين فتحت تحقيقا معمقا، وبعد استكمال كل الإجراءات التي تقتضيها حالة الحادثة من طرف النيابة والضبطية القضائية، تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالخروب، أين أخضعت للتشريح من طرف الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقة للوفاة.

الحادثة خلفت حالة من الأسى في أوساط البلدية المحافظة المعروفة بطابعها الفلاحي، خصوصا أن الشاب “ح. ح” هو أعزب، في حالة مكوث خارجي من وظيفته بسبب علاجه من مرض أصيب به، من المرجح أن يكون هو السبب وراء الحادثة المأسوية، وهو معروف في الأوساط المحلية بأولاد رحمون بحسن سيرته وسلوكه، ويعد من رواد المساجد، كما أن محيطه العائلي ملتزم ومحافظ.

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الجناة استولوا على سيارة الضحية

مجهولون يقتلون “كلوندستان” خنقا بسلك معدني في سكيكدة

إسلام .ب

عثر، صباح الأربعاء، مواطنون على جثة شاب مجهول الهوية، مرمية على مستوى الطريق الوطني رقم 43، الرابط بين ولايتي سكيكدة وجيجل، وبالضبط عبر إقليم بلدية بوشطاطة محمود، غرب الولاية وعليها آثار عنف، ليقوموا بإخطار مصالح الأمن والحماية المدنية التي تدخلت لإجلاء جثة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى. وكشفت التحريات والتحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن أن الضحية هو “ب، سفيان” البالغ من العمر 34 سنة وينحدر من حي الزفزاف بوسط مدينة سكيكدة، وقد عاين المحققون تعرضه للعنف بوجود سلك معدني ملفوفا حول رقبته ما تسبب في وفاته خنقا.

وذكرت مصادر محلية أن الضحية يعمل كسائق لسيارة نقل غير شرعي للمسافرين “كلوندستان”، يكون مجهولون قد طلبوا منه ليلا إيصالهم إلى إحدى المناطق بضواحي مدينة سكيكدة، غير أنهم وفي الطريق قاموا بالاعتداء عليه وخنقه بواسطة سلك معدني إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل التخلص من جثته على حافة الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي سكيكدة وجيجل، عند المدخل الشرقي لبلدية بوشطاطة محمود، ثم الاستيلاء على سيارته والفرار على متنها نحو وجهة مجهولة.

قبل أن يعثر مواطنون على الجثّة في مشهد مرعب ليقوموا بإخطار مصالح الأمن التي تنقلت إلى عين المكان لإجراء المعاينات اللازمة ورفع كل الأدلة التي من شأنها مساعدتهم في التحقيق لكشف هوية الجناة..

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5 سنوات حبسا نافذا لمتهم في قضية مضاربة غير مشروعة

أصدرت محكمة طولقة بولاية بسكرة حكما بـ 5 سنوات حبسا نافذا مع ايداع المتهم بالجلسة في قضية مضاربة غير مشروعة، حسبما نقلته “وأج” عن وكيل الجمهورية بذات المحكمة.

وبحسب ذات المصدر، فإن القضية التي تم فيها إدانة المتهم بالنطق بالحكم تتعلق بجنحة المضاربة غير المشروعة بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين وحُوكم فيها المتهم (ت ع) وصدر في حقه حكم بالحبس 5 سنوات نافذة وغرامة مالية بـ 500 ألف دج مع الأمر بالإيداع بالجلسة ومصادرة المحجوزات.

وأضاف أنه تم في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع متابعة شخصين (ز ت) و(ص ت) من مدينة طولقة تم وضعهما رهن الحبس المؤقت فيما تم تأجيل القضية إلى موعد آخر بطلب من دفاع المتهمين.

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جريمة عائلية والسبب تافه

10 سنوات سجنا لشاب حاول قتل شقيقته بأم البواقي

ج.لمودع

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي الثلاثاء، المتهم الثلاثيني، ص.ت.د، وهو في الوقت ذاته شقيق الضحية ص.ش، البالغة من العمر ثلاثين سنة.

الضحية بحسب ما دار خلال المحاكمة، كانت بتاريخ التاسع من نوفمبر 2021على الساعة العاشرة صباحا، نائمة بغرفتها، وإذا بها تسمع صوت نقر عنيف على الباب، فاستيقظت لتعرف الطارق وما الدافع لدق الباب بهذه القوة، فرأت شقيقها يحمل سكينين ويهاجمها من دون سابق إنذار ويوجه لها عدة طعنات على مستوى البطن وعلى الفخذ واليد، تاركا إياها في بركة من الدم وتوجه إلى زوجة أبيه التي كانت في غرفة أخرى طالبا منها أن “ترى أخته وهي تموت”، ليقوم بتغيير ملابسه التي كانت ملطخة بالدماء وغادر المنزل، تاركا إياها ملقاة على الأرض والدماء تنزف منها.

وبعد مرور قرابة الساعة وصل والد الضحية ونقلها إلى المؤسسة الاستشفائية سليمان عميرات بعين مليلة، وأجريت لها عملية جراحية على مستوى البطن، وبقيت ماكثة بالمستشفى لمدة عشرة أيام كاملة، وقد أرجعت الضحية أسباب كل ما جرى بأن أباها ومنذ سبعة أيام تبرأ من إخوتها وسعى إلى الصلح مع جارهم الذي تعرض للضرب من إخوتها بسلاح أبيض وعلقت على موقف أبيها يومها بالقول: اتركهم فستأخذ العدالة مجراها، وعند سماع أخيها المتهم هذا الكلام، قام بضربها وهددها بالقتل، بعد أن قالت لأبيها “اتركهم يدخلون الحبس”، الضحية قدمت خلال المحاكمة شهادة طبية شرعية تؤكد عجزها عن العمل لمدة خمسة وثلاثين يوما، أما شقيقها المتهم فقد اعترف بأنه فعلا قام بطعن شقيقته بعدة طعنات بواسطة سكين من نوع ثلاثة نجوم بطعنات في عدة جهات من جسده، كما ذكر بأنه تركها فعلا ملقاة أرضا والدم ينزف منها، كما حذرها في حالة تقديم شكوى به. وقد قضت في حقه المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات سجنا نافذا، وبعد الاستئناف حكمت هيئة المحكمة بإدانته بعشر سنوات سجنا.

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يتابعون في قضايا فساد

إيداع 9 إطارات بصندوق التعاون الفلاحي الحبس بالشلف

ن. فيصل

أمر، الثلاثاء قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، بإيداع تسعة إطارات وموظفين الحبس، بينهم مدير سابق وخبير بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالشلف، ووضع موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورطهم في قضايا من العيار الثقيل ذات صلة بالفساد وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال الوظيفة. حيثيات القضية حسب مصادر الشروق، تمت على إثر شكاوى تقدم بها نحو 15 فلاحا من أصحاب البيوت البلاستيكة بمنطقة البريرة لمصالح الأمن، لتباشر هذه الأخيرة تحرياتها حول تعرض العديد من الفلاحين والمزارعين للنصب والاحتيال من قبل موظفين بالصندوق، بعد قيامهم بإدراج أوراق ومستندات غير مطابقة، بعضها خاصة بإلغاء العقود وعدم صلاحيتها ضمن مستندات للفلاحين الراغبين في تأمين محاصيلهم عن الأخطار التي يتعرضون لها سنويا، وتعويضهم عن الأضرار الطبيعية.

كما وُجدت وثائق تفيد بتلاعب جهات في الصندوق من حيث عدم تطابق المستندات مع القطع والبيوت المؤمنة، كما أن آخر ضحية قام بتسليم مبلغ 140 مليون سنتيم نظير تسليمه سندا خاصا برفض ملفه للإمضاء عليه بين المستندات الإدارية، وذلك دون تعويضه وإرجاع أمواله أو تحويلها إلى خزينة الصندوق، وهي الحادثة التي دفعت بمصالح الأمن إلى التحري والإطاحة بجميع الموظفين المتورطين.

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دويه سمع من مسافة بعيدة

جريحان وحالة هلع إثر انفجار للغاز بتبسة

ب. دريد

تسبب انفجار عنيف وقع مساء الثلاثاء، بإحدى عمارات حي 98 سكن، بمنطقة الجرف بمدينة تبسة، في اصابة شخصين ويتعلق الأمر بشيخ يبلغ من العمر 70 سنة وزوجته البالغة من العمر 67 سنة، بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه واليدين، تم إسعافهما ونقلهما على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى تبسة، أين قدمت لهما الإسعافات اللازمة وأمر الأطباء بوضعهما تحت العناية الطبية المركزة.

وحسب مصدر “الشروق”، فإن هذا الانفجار العنيف والذي سمع دويه على مسافة بعيدة، أثار حالة من الرعب والفزع في أوساط سكان العمارة السكنية المتكونة من خمسة طوابق وكذا سكان العمارات المجاورة لها في الحي، والذين خرج أغلبهم إلى الشارع لاستطلاع الأمر رغم تأخر الوقت وبرودة الطقس.

وأضافت مصادرنا أن الإنفجار وقع بسبب تسرب الغاز الطبيعي، من أنبوب وسط رواق المسكن، وتجمع الغازات المتسربة التي تسببت في حودث هذا الإنفجار العنيف، والذي خلّف خسائر مادية معتبرة بمنزل الضحية وتشققات في السقف والجدران. وفور وقوع الانفجار تدخل عناصر الحماية المدنية لإخراج الضحيتين من داخل المنزل ونقلهما إلى المستشفى، مع إسعاف العديد من النسوة القاطنات في العمارة والعمارات المجاورة نتيجة إصابتهن بحالات إغماء بسبب قوة دوي الإنفجار. وبالتزامن مع ذلك تدخل عناصر الأمن وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم في ملابسات الحادثة التي كادت أن تتسبب في سقوط عمارات بأكملها ووفاة العشرات.

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حجز سلاحين ناريين لدى مروّج لحبوب الإجهاض ببسكرة

م .عبد الرحمن

تمكنت، عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببسكرة، نهار الثلاثاء، من توقيف شاب يبلغ من العمر 34 سنة، قام بترويج حبوب الإجهاض عبر منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي مستغلا حسابا خاصا به على صفحة الفايس بوك، كما سمحت ذات العملية بحجز بندقيتي صيد أكثر من 2.2 كلغ من مادة البارود فضلا عن 26 خرطوشة معبأة عيار 16 ملم و 28 قرصا من حبوب الإجهاض من نوع “سايتوتيك” إضافة إلى قطعتين من مخدر الكيف المعالج، وهذه المحجوزات تمت على إثر التعرف على هوية صاحب حساب الفيسبوك، وتحديد مكان تواجده ومداهمة منزله، وبتعميق التحري والتحقيق تبين وجود شريك للمشتبه فيه يقيم بدولة أجنبية، ليتم انجاز ملف ضد المعني وشريكه في انتظار تحويلهما على الجهات القضائية بإقليم الاختصاص.

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يخبئ المخدرات في ملابسه الداخلية

توفيق. ب

أوقفت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية بجاية، هذا الأسبوع، شابا يبلغ من العمر 20 سنة تورط في قضية حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي.

وجاءت العملية بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات ليلية وبوصولهم قرب مركز بريد تالة وريان لفت انتباههم وجود شخصين مشبوهين وبمجرد الاقتراب منهما حاولا الفرار، غير أن قوات الشرطة تمكنت من توقيفهما، وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزة أحد المشتبه فيهما قطعتين من المخدرات (كيف معالج) كانت مخبأة داخل ملابسه الداخلية، كما تم استرجاع من مكان جلوسهما على 04 قطع من الكيف قام المشتبه فيه برميها عند مشاهدته لقوات الشرطة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده عقوبة 06 أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50000 دج.