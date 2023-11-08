أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 08 نوفمبر 2023

الإعدام لقاتل زوجته برميها من الطابق الخامس، حجز وإتلاف أكثر من 5 قناطير من الدجاج الفاسد

الضحية تعرضت إلى تعذيب وحشي

الإعدام لقاتل زوجته برميها من الطابق الخامس

ناصر بلقاسم

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء غليزان في جلسة يوم 06 نوفمبر 2023 بالإعدام بحق المتهم “ف.س”، (35 سنة)، المتابع بجناية القتل العمدي باستعمال التعذيب وأعمال وحشية، فيما استفاد المدعو “ش. م”، (29 سنة)، من البراءة من تهمة عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها، وجنحة عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر.

وقائع القضية التي تابعتها “الشروق” تعود إلى يوم 14 جويلية 2022، إذ في حدود الساعة الواحدة و30 د صباحا، تلقت مصالح أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي بغليزان، مكالمة هاتفية من قبل مصالح الحماية المدنية مفادها قيام أعوانها بتحويل سيدة مصابة بجروح بليغة إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بسيدي أمحمد بن علي، وعلى الفور، تنقلت مصالح الأمن مرفوقة بمساعديها، إلى المصلحة أين عاينوا جثة الضحية المسماة “ح. ب. ف”، وهي زوجة الجاني، واستلمت مصالح الأمن شهادة معاينة من قبل الطبيب المناوب تفيد بأن وفاتها كانت مباشرة بعد إحضارها إلى مصلحة الاستعجالات وكانت مصابة بجروح على مستوى العين اليسرى، وجرح عميق في الرأس وعدة كدمات زرقاء اللون على مستوى الفخذين.

لدى سماع المسمى “ف. س” من طرف الضبطية القضائية، صرح بأن الضحية هي زوجته بموجب عقد رسمي منذ سنة 2012، وكانت تقيم معه بالمسكن العائلي، ونتج عن هذا القران ميلاد 04 أولاد، وبتاريخ 26 أكتوبر 2021، تورط في قضية ضرب وجرح عمدي، ليتم إيداعه الحبس وقضى حوالي 08 أشهر هناك، وترك زوجته وأولاده بالمسكن، كما ترك مبلغ 54 مليون سنتيم وسيارة، وبتاريخ 22 جويلية 2022، استفاد من العفو الرئاسي وخرج من السجن وتوجّه إلى مسكنه ولم يجد زوجته وأولاده، وفي اليوم الموالي، تلقى مكالمة هاتفية من قبل زوجته تخبره بأنها متواجدة ببلدية القلتة بولاية الشلف وقامت ببيع السيارة لأحد الأشخاص بولاية البليدة، وبتاريخ 07 جويلية 2022، توجّه زوجها إلى هناك، أين اكتشف أن زوجته كانت بصدد الهجرة غير الشرعية، لكن فرقة الدرك قبضت عليها ليتم بعدها إرجاعها إلى البيت من طرف زوجها، وذات ليلة، عاد الجاني إلى بيته حاملا بعض المشروبات الكحولية، وعند تناول العشاء، احتسى قنينتين من الخمر، ليقوم بعدها بتفقد هاتف زوجته، وحمل تطبيق استرجاع الصور المحذوفة من “البلاي ستور”، حيث اطلّع على عدد منها وسلّم الهاتف لزوجته وتوجّه إلى إحدى الغرف لتغيير ملابسه، وسمع صوت ابنته وهي تردّد كلمات ”ماما، ماما” وعاد بسرعة إلى الغرفة وتوجّه إلى النافذة أين وجد زوجته ساقطة أرضا وهي ملطخة بالدماء، فقام بإسعافها ونقلها إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية، وصرح بأنه لم يرمها من النافذة، لكنه اعترف بأنه كان يستعمل معها العنف الجسدي واللفظي، وقام بتكبيلها بسلك بلاستيكي رفقة جارتها أمام صهره أخ الزوجة.

ولدى سماع صهر الجاني، صرح بأنه علم بموت شقيقته من قبل الزوج الذي أخبره بأنها رمت بنفسها من الطابق الخامس وفارقت الحياة.

وعند سماع الطرف المدني المتمثلة في شقيقة الضحية، قالت إن الأخيرة كانت تزورها في منزلها وكانت علاقتها بزوجها متوترة، مضيفة أنها سمعت من شقيقها بأن أختها رمت بنفسها من النافذة، بعد تلقيه مكالمة هاتفية من الجاني الذي قال له ”إنتى أمري.. أختك ماتت”، كما تم الاستماع إلى طرفين آخرين حول القضية ويتعلق الأمر بالمسمى “ش. م” والشاهدة التي سردت نفس التفاصيل المذكورة في محضر التحقيق.

وأثناء جلسة المحاكمة، نفى المتهم الرئيسي في القضية، أي زوج الضحية، نفيا قاطعا أن يكون هو من تسبّب في مقتل زوجته، وتمسك بأقواله التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، لكن رئيسة الجلسة استطاعت، بحكم خبرتها في مثل هذه القضايا المعقدة، أن تستدرجه إلى أن صرح بأقوال لم يصرح بها من قبل، حيث اعترف باستعمال التعذيب وأعمال وحشية ضد زوجته، ليقوم بعد ذلك برميها من الطابق الخامس بعد تكبيلها على الكرسي أمام أبنائها.

بعد المداولة، صدر حكم الإعدام في هذه الجلسة التي غاب عنها كل من شقيقة الضحية بصفتها طرفا مدنيا وكذا شقيقها.

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حجز وإتلاف أكثر من 5 قناطير من الدجاج الفاسد بالبويرة

أحسن حراش

تمكّنت مصالح الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة، من حجز كمية هامة من الدجاج الذي تبيّن بأنه فاسد وغير صالح للاستهلاك، حيث فاقت الكمية الـ5 قناطير كانت محمّلة على متن مركبة غير مهيأة.

وبحسب مصدر من مديرية المصالح الفلاحية، فإن كمية هامة من الدجاج الفاسد التي فاقت الـ5 قناطير تم ضبطها من طرف أعوان الدرك الوطني بالطريق السيّار كانت موجّهة لمكان غير معلوم، حيث تبين، بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، ليتم حجزها وإتلافها فيما بعد على مستوى مركز الردم التقني مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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مع تسجيل 11 قتيل في أقل من شهر

طرقات سطيف تتحول الى معابر للموت

سمير مخربش

تحولت بعض طرقات ولاية سطيف الى معابر للموت، والهلاك تحت عجلات المركبات، مع تفاقم ملحوظ لحوادث المرور، التي تكاد تسجل حضورا يوميا في الطرق الرئيسية، مع حصيلة ثقيلة بلغت 11 قتيلا في ظرف أقل من شهر.

هذا الرقم المخيف زرع الرعب وسط مستعملي الطرقات، خاصة الرئيسية والتي تربط سطيف بالولايات المجاورة. وحسب الإحصائيات الأخيرة فإن الحوادث المأساوية، لم تعد تقتصر على الإصابات والوفيات الفردية، بل امتدت الى القتل الجماعي وهلاك عائلات بكاملها، مثلما كان الحال مع عائلة أغلقت دفترها العائلي في حادث مروع وقع منذ أيام بالطريق الوطني رقم 5 بمنطقة السمارة بالمدخل الغربي لمدينة العلمة، أين اصطدمت سيارة من نوع برلينقو بمقطورة شاحنة مخلفة وفاة السائق وزوجته في مكان الحادث، ولحقت بهما ابنتهما الصغيرة التي فارقت الحياة في المستشفى. وقبلها لقي زوجان يبلغان من العمر 31 و25 سنة حتفهمابمحطة البابور بعد اصطدام سيارتهما بشاحنة من الوزن الثقيل.

كما لقي شابان يبلغان من العمر 22 و20 سنة حتفهما في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 78 بقرية ملول بلدية قلال جنوب سطيف. وأما الحادث الذي أودى بحياة رجلين يبلغان من العمر 35 و41 سنة، فقد وقع بالطريق الولائي رقم 64 بنواحي الخرزة بالدخل الغربي لبلدية بيضاء برج جنوب شرق سطيف، أين اصطدمت سيارة سياحية بسيارة أجرة. وفي عين ولمان توفي شاب إثر انحراف سيارته وانقلابها على حافة الطريق. وأول أمس لقي شاب يبلغ من العمر 25 سنة حتفه، بعدما دهسته حافلة بمنطقة السمارة بالعلمة.

ويبقى الطريق الوطني رقم 5 من أخطر المسالك عبر الوطن، خاصة في شطره الرابط بين سطيف والعلمة، والذي يشهد حوادث خطيرة خاصة أن هذا الشطر يشتهر باستعمال السرعة من طرف سائقي السيارات السياحية، وفي بعض الأحيان يتحول الى مسلك للرالي من طرف بعض المتهورين، الذين استغلوا غياب الردع وعدم الاهتمام بهذا الطريق الذي يعرف حركة كثيفة للمركبات، والتي تتحرك بحرية تامة دون إعارة أي اهتمام للحوادث الخطيرة التي تحدث خاصة بمنطقة عراعير المشهورة بحوادثها المميتة، والتي سبق لها أن شهدت منذ أربع سنوات حادثا لا ينسى توفي فيه 13 ضحية، إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين. ولا زال هذا المعبر المنسي مسرحا لحوادث خطيرة عديدة، سببها تهور بعض المراهقين الذين استغلوا خلو المنطقة من المراقبة للقيام باستعراضات يومية بسيارات تفوق سرعتها 150 كلم في الساعة. وهو ما يفسر كثرة الحوادث عبر الطرق الرئيسية لولاية سطيف، التي سبق لها أن احتلت المراتب الأولى في حوادث المرور، وإذا استمر الوضع على هذا الحال ستستعيد المرتبة الأولى بكل جدارة.

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حجز 25 غرام كوكايين و4550 قرص مهلوس بباتنة

ط. حليسي

أوقف عناصر أمن دائرة المعذر ولاية باتنة، مجموعة من الأشخاص لتورطهم في حيازة كمية من المخدرات الصلبة، كانوا بصدد ترويجها في أحياء المدينة عبر وكلاء توزيع.

وجرت العملية بناء على معلومات دقيقة، مكنت من اعتراض سبيل سيارة سياحية، كان على متنها شخصان، يبلغان من العمر 26 و27 سنة على التوالي، وبتفتيشها على مستوى الحاجز الأمني المنصوب، تم حجز حصة كمية من مخدر الكوكايين، وزنها 25.3 غرام، بالإضافة إلى 15 كبسولة بريقابلين 300 ملغ.

في سياق آخر، حجز عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية باتنة، 4540 قرص مهلوس، غداة توقيف مشتبه فيه، 40 سنة، كان على متن سيرة سياحية، على مستوى حاجز بمدينة حملة ثلاثة. وتوزعت المحجوزات بين أقراص البرقابلين 300 ملغ، وحبوب ترامادول، فيما ضبطت بحوزة المروج مبالغ مالية قدرت بـ20 مليون سنتيم من عوائد الترويج.

يذكر أن مصالح الأمن كانت ضبطت 1.1 كلغ من الكوكايين عقب توقيف عصابة متكونة من ستة أشخاص على متن ثلاث سيارات بطريق تازولت شرق باتنة.

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سائق سيارة أجرة يقود عصابة دولية لتهريب المهلوسات بسوق أهراس

ص. ذ

تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسوق أهراس، من الإطاحة بعناصر شبكة دولية مختصة في تهريب المؤثرات العقلية عبر الحدود الشرقية، بعد توقيف شخصين أحدهما سائق سيارة أجرة، وبحوزتهما كمية معتبرة من المهلوسات أجنبية الصنع، قدرت بـ7450 قرص مهلوس من نوع “ليكزوميل” كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة، بعد ما تم تهريبها من تونس.

العملية تمت بعد استغلال أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، للمعلومات التي وردت إليهم بشأن وجود نشاط مشبوه لعناصر شبكة دولية عابرة للحدود، تقوم بتهريب المخدرات، باستغلال سيارة أجرة، ليتم على إثر ذلك مباشرة التحريات والتحقيقات التي أفضت إلى رصد مكان عبور السيارة، التي تم توقيفها وعلى متنها المشتبه فيهما، وبعد إخضاعها للتفتيش الأمني، تم العثور على كمية الأقراص المهلوسّة المحجوزة، وقد تم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر فصيلة الأبحاث للتحقيق معهما، والذي أفضى إلى كشف هوية شخصين آخرين ينشطان ضمن هذه العصابة، أحدهما أجنبي من جنسية تونسية. الموقوفان تم إعداد ملف قضائي ضدهما تم بموجبه تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.