أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 09 جوان 2021

غلق شاطئ شنوة بتيبازة، شبكة لتنظيم رحلات "الحرقة"

جامعة سيدي بلعباس تحسن ترتيبها العالمي

سجلت جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس أداء “جيدا” في ترتيب شنغهاي للمجال الأكاديمي، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح ذات المصدر أن جامعة جيلالي اليابس تحصلت على المرتبة 101 من 150 في ميدان الهندسة المدنية والمرتبة 201 من 300 في مجال الهندسة الميكانيكية والمرتبة 301 من 400 في علوم المواد. وتعكس هذه النتائج المسجلة -حسب ذات البيان- “جودة العمل البحثي للأساتذة الباحثين” وكذا “سياسة تشجيع نشر الأبحاث العلمية المفهرسة في قواعد البيانات المرجعية العالمية بهدف تعزيز البحث العلمي نحو التميز”. ويعد التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية (ARWU)، المعروف باسم تصنيف شنغهاي، تصنيفا أكاديميا للجامعات العالمية تنشره جامعة شنغهاي جياو تونغ مند سنة 2003.

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أسبوع ثقافي مصري بوهران

أعلنت السفارة المصرية في الجزائر، بأنها بصدد تنظيم أسبوع ثقافي فني مصري بالتعاون مع سفارة مملكة اسبانيا في الجزائر، حيث سيستضيف المركز الثقافي الإسباني في وهران cervantes فعاليات الأسبوع الفني وذلك بداية من يوم الاثنين المقبل 14 جوان حتى يوم الأربعاء الموافق 16 جوان.

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غاب الأمن في بوعينان فحضر اللصوص

تعرضت عدد من العمارات بموقع 2600 مسكن “عدل” بالمدينة الجديدة بوعينان بولاية البليدة، لعمليات سرقة طالت عدادات المياه التي تم تركيبها قبل فترة قصيرة فقط، ودفع المكتتبون أزيد من 2000 دينار للجزائرية للمياه.

وقبل أن يهنأ المكتتبون بسكناتهم، بدأت متاعبهم بهذه السرقات التي طالت تحديدا العمارة 77 حسب السكان، الذين استغربوا خلو الحي من دوريات الدرك والشرطة، مع وجود مسالك كبيرة للتخفي وتنفيذ العمليات الإجرامية، رغم تواجد مقر للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية غير بعيد عن الحي. ويطالب السكان بتحرك سريع من الأجهزة الأمنية، لردع المجرمين.

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ورقلة وغرداية ملاذا آمنا للطيور المائية

أحصي ما لا يقل عن 1.929 طائرا مائيا معششا خلال شهر ماي المنصرم عبر المناطق الرطبة والمسطحات المائية المنتشرة بولايتي تقرت وورقلة من قبل مختصين بخلية متابعة الطيور، حسب ما علم الأربعاء لدى قطاع الغابات بتقرت.

ويتصدر هذه الأسراب من الطيور المائية المحمية نوع النحام الوردي (752 طائر) ودجاج الماء (700) وأبو الساق الأبيض (305) بالإضافة إلى أصناف أخرى من الطيور المائية المعششة، كما أوضحت مسؤولة بالقطاع بولاية تقرت، نجلاء عظامو. ويندرج هذا الإحصاء الوطني للطيور المائية المعششة في إطار أنشطة الشبكة الوطنية للملاحظين المختصين للطيور بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، مثل ما شرحت السيدة عظامو.

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مجهزة بكل الإمكانيات اللوجستية الضرورية

إقبال على الفضاءات العمومية للتلقيح ضد كوفيد 19 ببومرداس

سفيان. ع

بدأت الفضاءات العمومية الستة، التي نصبت عبر ست مدن كبيرة بولاية بومرداس، الأربعاء، في تقديم خدمات التلقيح لعامة المواطنين ضد جائحة كوفيد-19، وسط إقبال المواطنين، بحسب ما لوحظ بعاصمة الولاية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المدير المحلي للصحة والسكان، أوعباس السعيد، على هامش وضع حيز الخدمة فضاء عمومي للغرض، بالقرب من محطة القطارات بمدينة بومرداس، أن هذه العملية “تعرف نفس الإقبال من المواطنين عبر الفضاءات أو المراكز المتنقلة التي فتحت للغرض عبر الولاية”.

وتتوزع الفضاءات العمومية الستة الموجهة للغرض، التي هي عبارة عن خيمات كبيرة يؤطرها فريق طبي متخصص يقوم بتشخيص الوضعية الصحية للراغبين في التلقيح ومجهزة بكل الإمكانيات اللوجستية الضرورية عبر مدن برج منايل ودلس والثنية وبودواو وخميس الخشنة وبومرداس.

وتم توفير اللقاح بكميات كافية من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين لتغطية متطلبات هذه الحملة، التي تنطلق يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتتواصل إلى غاية التاسعة ليلا عبر كل الفضاءات المذكورة، بحسب مدير القطاع.

وأكد المدير المحلي للقطاع أن هذه العملية تندرج ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الجائحة خارج المؤسسات الصحية، الرامية إلى إعطاء دفع جديد لحملة التلقيح وتوسيعها إلى خارج هياكل ومنشآت الصحة، قصد تقريبها من المواطنين .

ويستهدف القطاع كذلك من خلال هذه الحملة في الفضاءات المفتوحة، “تسهيل عملية التلقيح واستقطاب أكبر عدد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع الراغبين في التلقيح ضد هذا الفيروس القاتل بغرض تحقيق مناعة جماعية للمجتمع ككل ضد الفيروس”، بحسب نفس المسؤول.

وبعدما أشار السيد أوعباس إلى أن عمليات التلقيح العادية عبر المراكز متعددة الخدمات والمصحات العمومية عبر الولاية “متواصلة ولن تتوقف”، ذكر بأن القطاع أطلق، بموازاة هذه الحملة، قافلة طبية تجوب حاليا 10 بلديات نائية أو المصنفة كمناطق ظل، من أجل تحسيس وتلقيح المواطنين الراغبين في ذلك بعين المكان.

ويضاف إلى ذلك قافلة أخرى يشرف عليها قطاع الصحة بالتعاون مع مخبر طبي خاص تنطلق اليوم الخميس من بلدية بني عمران (شرق الولاية)، حيث ستقوم على مدار 10 أيام عبر عديد المناطق البعيدة والنائية من الولاية بتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين.

مع الإشارة إلى أن الولاية قد استفادت منذ انطلاق عملية التلقيح ضد هذا الوباء، شهر فيفري الماضي وإلى غاية اليوم، من سبع حصص من اللقاح تضم أزيد من 37 ألف جرعة من أربعة أنواع من اللقاحات ضد كوفيد-19، وينتظر استلام حصص إضافية، اليوم الخميس، من أجل تلبية كل الطلبات في المجال.

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فيما تم تأجيل انطلاق موسم الاصطياف إلى الفاتح جويلية

غلق شاطئ شنوة بتيبازة يثير استغرب الزوار

راضية مرباح

أثار قرار غلق مسالك شاطئ شنوة الأكثر إقبالا من طرف المصطافين القادمين إليه من داخل وخارج الولاية، استغراب زواره الذين تساءلوا عن سبب وضع الحواجز الحديدية المحكمة التي تفرض عدم الولوج إليه من أجل السباحة أو حتى الجلوس للاستجمام بنسمات أجوائه المنعشة، مقابل القرار الأخير للسلطات القاضي بتأجيل موسم الاصطياف هذه السنة على غير العادة إلى غاية الفاتح من جويلية، عوض جوان بسبب تزامن الفترة مع الانتخابات وامتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط.

لقي غلق شاطئ شنوة في وجه زواره منذ يومين، الكثير من الجدل بين أبناء المنطقة الذين اصطدموا أثناء زيارتهم له كهادتهم السابقة بإقدام السلطات على وضع حواجز حديدية بمختلف مسالكه التي تبقى مفتوحة طوال السنة مع فرض قرارات بمنع ولوجه سواء للسباحة أو الجلوس للاستجمام، وتساءل هؤلاء عن سبب اختيار شاطئ شنوة دون غيره من الشواطئ الأخرى التي تتموقع بالولاية والتي لم يشملها الغلق، ليبقى التساؤل مطروحا بين المواطنين والذي خلف الكثير من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب أي رد أو إعلان رسمي من طرف الجهات المسؤولة وعلى رأسها ولاية تيبازة من اجل توضيح الإبهام الحاصل هذه الأيام بمنطقة شنوة التي تعتبر الأكثر الأماكن استقبالات للمصطافين، لا سيما وأن الغلق يكون قد تزامن مع انطلاق موسم الصيف المعهود انطلاقا من الفاتح جوان.

وللاستفسار عن الأخبار التي تروج حاليا حول تأجيل انطلاق موسم الاصطياف على مستوى الولايات الساحلية إلى غاية الفاتح من جويلية، اتصلت “الشروق”، بنائب رئيس بلدية باب الوادي ناصر فريد زين الدين على اعتبار أن المنطقة ساحلية تضم شاطئ “كيتاني” الأكثر إقبالا من طرف أبناء المنطقة وما جاورها، فكان رد هذا الأخير، أن مصالحهم تلقت تعليمات من الدائرة الإدارية تُبلغهم أن قرار فتح الإعلان عن موسم الاصطياف قد تأجل إلى غاية الفاتح من جويلية عوض جوان مثلما جرت العادة، معللا إقدام السلطات العمومية لهذا الإجراء إلى تزامن الفترة والانتخابات التشريعية، فضلا عن اختبارات نهاية السنة لنيل شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

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مديرية الصحة تدعو إلى ضرورة التلقيح

72 مصابا بفيروس كورونا في مستشفيات البويرة

رحاب. ع

دقت مديرية الصحة بولاية البويرة ناقوس الخطر، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 72 حالة لا تزال متواجدة على مستوى مستشفيات ولاية البويرة، منها 11 حالة متواجدة على مستوى العناية المركزة، بالإضافة إلى 9 حالات وفاة سجلت مؤخرا، حسب آخر حصيلة لمصالحها، التي دعت إلى ضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا، في ظل الارتفاع الجنوني لحالات الإصابات جراء عدم التقيد بالتدابير الوقائية، مجددة نداءها للمواطنين بضرورة بالتقرب إلى العيادات الصحية للتلقيح ضد هذا الوباء وتفادي الحالات المعقدة، مؤكدين في نفس السياق، توفر اللقاح وجاهزية الأطقم الطبية لمواصلة العملية بعد أن استفادت الولاية من 8600 جرعة، لا تزال 3 آلاف جرعة متوفرة بقطاعها.

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هدّدوا بتنظيم احتجاج أمام مقر ولاية الجزائر

أبناء شهداء ومجاهدون محرومون من أراضيهم بالدويرة

أحمد عليوة

هدّد أبناء شهداء ومجاهدون ومعاقون، استفادوا من قطع أرضية في سنة 1994، بالدويرة في العاصمة، من أجل تشييد مساكن عليها، بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر ولاية الجزائر، وذلك بسبب تماطل السلطات المعنية وعلى رأسها وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر “لاجيرفا” في التكفل بانشغالهم وعدم إيجاد حل لقضيتهم العالقة منذ أكثر من 25 سنة.

وتتمثل مطالب المعنيين حسبما صرحوا للشروق، في منحهم قطع أراضيهم التي استفادوا منها في سنة 1994، أو التعويض المادي، وهو الأمر الذي تماطلت فيه الوكالة، رغم سلسلة الاعتصامات السلمية التي قام بها ضحايا “لاجيرفا”، وإرسالية والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ القاضية بضرورة تسوية هذا الملف في أقرب وقت.

وقال محمد براهيمي ممثل عن المحتجين، وهو ابن شهيد، في تصريح لـ”الشروق”، إن المديرين المتعاقبين على وكالة “لاجيرفا” رفضوا استقبالهم، رغم تقدمهم بعشرات الطلبات، من أجل نقل انشغالهم وحجم معاناتهم التي تتواصل منذ أكثر من 25 سنة، مضيفين أن أحد مديري “لاجيرفا السابقين عقد لقاء واحدا معهم عقب تنصيبه على رأس الوكالة، وبعدها أضحى “يتهرب” من ملاقاتهم، ويكتفي بتحويلهم كل يوم اثنين خلال اعتصامهم أمام مقر الوكالة، على أحد الموظفين والذي يتماطل – حسبهم- في حل قضيتهم رغم كل المراسلات السابقة التي وجهتها مصالح ولاية الجزائر والموقع باسم الوالي شخصيا آخرها للوالي الأسبق عبد القادر زوخ إلى مسؤولي الوكالة” ورغم أيضا كل الأحكام القضائية التي كانت في صالحهم، متسائلين في الوقت ذاته عن سبب هذا التماطل والتهرب في حل قضيتهم.

وتساءل المحتجون حول مصير ملفهم العالق منذ 25 سنة، مستغربين تماطل الوكالة، وضرب تعليمة مصالح ولاية الجزائر عرض الحائط، بالتكفل بانشغالاتهم، بعد وعود مسؤولي الوكالة بتسوية متابعة الملف، حيث اعتبرها كسبا للوقت، وأن الحل يكمن في إيجاد حل فوري للخروج بنتائج لصالح المستفيدين، علما أن مستفيدون اخرون في ولايات عديدة تم تسوية وضعيتهم.

وقال ممثل عن المحتجين، إن اعتصاماتهم أمام مقر الوكالة لن تتوقف، وستنقل إلى مقر ولاية الجزائر ووزارة السكن، حتى تفي الوكالة بوعودها لصالح المحتجين.

كما وجه المحتجون نداء استغاثة لوالي العاصمة يوسف شرفة، ملتمسين منه التدخل العاجل للنظر في قضيتهم التي تعاقب عليها عدة ولاة دون أن تجد طريقها إلى الحل.

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سبعة كيلومترات من القنوات لربط القرية بمنبع طبيعي

متطوعون يطلقون مشروعا رائدا لمواجهة الجفاف بتيزي وزو

رانية مختاري

تشهد قرية اث كوفي ببلدية بوغني جنوب ولاية تيزي وزو، إحدى أكبر العمليات التضامنية القائمة لمواجهة موسم الجفاف العاصف بالمنطقة، حيث تطوع عشرات الشباب للتعامل مع الأزمة بمشروع لا تقل تكلفته عن 700 مليون سنتيم، تجمعها العائلات تماشيا وتقدم المشروع، الذي بذل السكان في سبيله أموالهم وجهدهم، لمواجهة موسم العطش الذي حل باكرا هذا العام.

ولا حديث بالمنطقة هذه الأيام، سوى عن العملية التضامنية الضخمة، والأولى من نوعها بمنطقة القبائل، حيث قام سكان قرية اث كوفي بخطوة جريئة، لمواجهة أزمة غياب المياه الصالحة للشرب وجفاف السد الممون للمنطقة، بجلب هذا المادة الحيوية من منبع “تينزار” بالقرية والبعيد عنها بما لا يقل عن 7 كم، حيث تبرعت العائلات بمبلغ من المال المطلوب لشراء الانابيب وقنوات المياه وهو المشروع، الذي اكد متحدث من القرية في اتصال بـ”الشروق اليومي” انه سيكلفهم غلافا ماليا لن يقل عن 700 مليون سنتيم، وقد وعدت السلطات المعنية بدعم المشروع، ولحد الساعة لا تتواجد سوى سواعد الشباب وما جادت به جيوب المواطنين لإتمام المشروع، وجعله حقيقة واقعية قبيل ا موسم الذروة، حيث بلغ سد كدية اسرذون بولاية البويرة والذي تمون منه البلديات الجنوبية لولاية تيزي وزو، مستوياته الدنيا التي لا تزيد حسب ذات المصدر عن 3 بالمائة، وهو الوضع الذي يجعل الحنفيات جافة لاشهر غير معدودة، ما جعل السكان يشمرون عن سواعدهم ويعتمدون على انفسهم.

وجعل الجفاف أغلبية القرى النائية التي تعرف تذبذبا في التزود بالمياه الصالحة للشرب حتى في المواسم العادية، تقدم على حفر الآبار وتنقية المهجورة منها، إلى جانب تهيئة الينابيع الطبيعية وتطهيرها، تحسبا لازمة المياه التي تنتظر ولاية، هي على موعد مع الجفاف وأزمة خانقة يصعب تسييرها لغياب المصادر البديلة، خصوصا على مستوى المناطق الحضرية التي تتمون أساسا من سد “تاقسبت” الجاف تقريبا هو الآخر.

شباب اث كوفي أكدوا إنهم لم ينتظروا حلول الأزمة الخانقة للتحرك، خصوصا أمام غياب البديل، ما جعلهم يتجندون ويطالبون العائلات بالتبرع لانجاز هذا المشروع، بعدما وضعت الشبكة الأصلية المرتبطة بسد “كدية اسرذون” خارج الخدمة لجفاف مصدرها، وقد تطوع الجميع كبارا وصغارا، للمشاركة في العملية قصد مسابقة الزمن، وتوفير هذا المورد الحيوي في المنازل بدل الاجتهاد للحصول عليه عبر الصهاريج، وغيرها من الوسائل والطرق التي أعيت العائلات.

ولقيت الخطوة إشادة كبيرة، فرغم التكلفة المرتفعة للمشروع الممول امن جيوب المواطنين، إلا أن المنفعة العامة وضعت قبل أي اعتبار، لترسم هذه الصور التضامنية الرائعة، التي جابت أرجاء الوطن أجمع.

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الدرك أوقف أربعة مشتبه فيهم

شبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” تحتجز مغاربة وتطلب فدية

ق. م / وأج

فكّك أفراد فصيلتي الأبحاث التابعتين للمجموعتين الإقليميتين للدرك الوطني لولايتي مستغانم ووهران شبكة تقف وراء تدبير عمليات الهجرة غير الشرعية، ومتورطة أيضا في قضية احتجاز 4 رعايا أجانب، وطلب فدية مقابل تحريرهم، بحسب ما استفيد الأربعاء من خلية الاتصال لدى ذات الهيئة الأمنية بمستغانم.

وأبرز المكلف بالإعلام لدى المجموعة المذكورة للدرك الوطني، النقيب ميلود بومعراف، لـ “وأج”، أن مصالح الدرك الوطني تمكنت من تحرير الرعايا الأجانب محل الاحتجاز، جميعهم من جنسية مغربية، وتوقيف عناصر الشبكة الإجرامية المتكونة من 4 أشخاص.

وذكر نفس المصدر أن عناصر الشبكة الإجرامية قاموا باحتجاز هؤلاء المهاجرين الأجانب بضواحي مدينة مستغانم، بعد استدراجهم وإيهامهم بتنظيم رحلة بحرية لهجرة غير شرعية نحو إسبانيا، وقد قاموا بعدها بالاتصال بأقارب المحتجزين الأربعة وطلبوا فدية لإطلاق سراحهم عبر أحد الوسطاء. وتمكنت وحدات الدرك الوطني من تحديد مكان الاحتجاز وتطويقه قبل توقيف الفاعلين الأربعة، وتحرير المحتجزين الأجانب واسترجاع سيارتين سياحيتين ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، قدره 40 ألف دج.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية، وأنجزت ملفا قضائيا ضد الموقوفين بتهم جناية تكوين جمعية أشرار، وقبض واحتجاز أشخاص دون إذن الجهات المختصة وتهريب المهاجرين، يضيف المصدر ذاته. وتم تقديم الموقوفين الأربعة لوكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، كما أشير إليه.

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بين الفضول والاستفسار عن نوع اللقاح

عشرات المواطنين فقط تلقوا لقاح كورونا بقسنطينة

ب. عيسى

فتحت، الأربعاء، قاعة برشاش متعددة الرياضات في حي فضيلة سعدان بقسنطينة، أبوابها لاستقبال المواطنين من طالبي لقاح كورونا. وتم تحديد السن بما فوق خمسين سنة فقط.

وبالرغم من أن القاعة تقع في قلب مدينة قسنطينة، وحملت لافتات إشهارية كبيرة الحجم، تدعو المواطنين للتقدم لطلب اللقاح، إلا أن مصادر صحية من القاعة أكدت لـ”الشروق اليومي” أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح لم يزد عن العشرات إلى غاية الواحدة زوالا، وجميعهم قدموا في الصبيحة، حيث تواجد طلبة وطالبات من معهد الطب خارج القاعة، لأجل مساعدة المواطنين والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، ومجموعة من الأطباء المختصين الذين يستقبلون طالبي اللقاح ويتم التحدث معهم عن ماضيهم وحاضرهم مع مختلف الأمراض ومنها المزمنة ووباء كورونا على وجه الخصوص والذين كانوا في غالبيتهم القصوى من الرجال والشيوخ.

ووفّرت وزارة الصحة المئات من جرعات لقاح أسترازينيكا الإنجليزي، وكل من يتلقى التلقيح يتم تسجيل أرقام هواتفهم النقالة للاتصال بهم يومين قبل موعد الجرعة الثانية من نفس اللقاح، لأجل تحديد موعد ومكان الجرعة الثانية التي لن تكون في هذه القاعة التي استقبلت أمس طالبي اللقاح ضمن حملة التلقيح المفتوحة ضد كوفيد 19 التي تقام في العديد من ولايات الوطن حيث سيوجه إلى المراكز الصحية المجاورة.

مواطنون وجدتهم “الشروق” في عين المكان طرحوا مشكلة تؤرق الكثير منهم وهي حالة المسنين المقعدين المتواجدين في منازلهم، والذين لا يمكنهم الخروج من بيوتهم، وبعضهم مصاب بالشلل، حيث لم تُوفر لحد الآن أي فرقة طبية تتنقل إلى المنازل لتلقيح المقعدين، وعن سبب الإقبال المحتشم فرده الأطباء إلى قلة الإعلام، واستشرفوا إقبالا أقوى في قادم الأيام لأن ما لاحظوه أمس هو أن غالبية طالبي اللقاح بدوا غير متخوفين تماما من تداعياته، ومقتنعين بأنه الحل الوحيد لمحاصرة الوباء الذي أودى بحياة قرابة أربعة آلاف جزائري وقرابة أربعة ملايين نسمة في العالم بأسره.

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إدانة موظفين زوّروا بطاقات رمادية بخنشلة

طارق. م

أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة أولاد رشاش بخنشلة الأربعاء، حكما يقضي بإدانة موظف ببلدية المحمل بسنتين حبس نافذ، فيما أصدر عقوبات متفاوتة تراوحت بين البراءة والحبس النافذ وغير النافذ في حق 8 متهمين آخرين يشغلون مناصب مختلفة ببلدية المحمل، وذلك على خلفية تورطهم في ما يعرف بقضية البطاقات الرمادية، التي هزت البلدية اثر اكتشاف عمليات تسجيل بيع وشراء مختلف أصناف السيارات، من وخارج وداخل البلدية، عن طريق تزوير واستعمال المزور، واختلاس لأموال عمومية، متبوعة باستغلال السلطة.

وكانت النيابة قد التمست قبل أسبوعين تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة، في حق الأمين العام للبلدية و08 موظفين بمختلف الرتب بالبلدية، من بينهم 04 نساء. تفاصيل القضية جاءت حسبما كشف مصدر أمني، سابقا للشروق ، عقب معلومات كانت قد بلغت لمصالح الأمن بالمحمل، بخصوص وجود تجاوزات وتلاعبات إدارية، مست مصلحة البطاقات الرمادية، بالبلدية من خلال تسوية عمليات بيع وشراء المركبات، خارج النطاق القانوني، سيما فيما يتعلق بدفع حقوق ضريبة العملية، وإرفاق وصل الدفع، لفائدة المصلحة، قبل تسوية الملف، ليتم فتح تحقيق في القضية، وبأمر من نيابة محكمة أولاد رشاش، تم مداهمة المصلحة، من قبل عناصر الشرطة، ليتم اكتشاف 507 ملف قاعدي خاص بالبطاقات الرمادية للمركبات، تمت تسويته دون وصولات الدفع، وهو ما أثبت تلاعب الموظفين، الذين يستغلون وصولات قديمة، للتلاعب على الموطنين، على أساس دفع الضريبة، والاستيلاء على الأموال، حيث وجهت لهم تهم ثقيلة، منها التزوير واستعمال المزور، اختلاس أموال عمومية، والتلاعب بالقانون، والنصب على المواطنين، واستغلال الوظيفة، لموظفين بالمصلحة، بلغ عددهم 17 متهما، بما فيهم الكاتب العام للبلدية، وقد تم سماعهم جميعا، رفقة الأطراف المدنية، والشهود من منتخبي البلدية، قبل مثولهم أمام هيئة المحكمة.

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آلة ضغط تنهي حياة عامل بالمفرغة العمومية في قسنطينة

ع. بن منية

شهدت المفرغة العمومية ببلدية عين اسمارة في ولاية قسنطينة، مساء الثلاثاء، حادثا مميتا عندما صدمت عربة ضاغطة شابا يبلغ من العمر 22 سنة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها وسط دهشة وذهول كل المتواجدين داخل المفرغة العمومية.

وقد تدخل عناصر الحماية المدنية لنقل جثة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر بن شريف بالمدينة الجديدة علي منجلي، في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادثة الأليمة.

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وزارة الثقافة تكرم الفنان بشير يلس بمناسبة يوم الفنان

بن دودة تحتفي بمصمم مقام الشهيد

زهية.م

كرمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، بالمتحف الوطني للفنون الجميلة الفنان الكبير بشير يلس، بمناسبة اليوم الوطني للفنان المصادف لـ8 جوان.

التكريم تم بحضور تلامذة الفنان وأصدقائه من الفنانين الذين شاركوه الاحتفال بمئويته.

ويعتبر بشير يلس من كبار الفنانين الجزائريين الذين ذاع صيتهم داخل وخارج الوطن ولد لعائلة تنحدر أصولها من الأندلس في 12 سبتمبر من عام 1921 بتلمسان، وبعد دراسته في مسقط رأسه انتقل إلى مدرسة الفنون الجميلة بالعاصمة بين سنوات 1932 و1942 حيث أشراف الرسام أندريه دي باك ولويس فارنيز برع في فن المنمنات ورسم عدة شخصيات وطنية في مقدمتها منمنمة بن باديس التي استنسخت أكثر من 5000 نسخة.

حاز عدة جوائز وتكريمات، داخل وخارج الوطن، ونظم معارض عدة خلال الفترة الممتدة ما بين 1981 و1982.

زار كندا عدة مرات إلى كندا في إطار الدراسة لتحقيق معلم مقام الشهيد التي أجرت التصاميم له في مدرسة الفنون الجميلة تحت قيادته كما عمل مستشارا لدى وزارة الثقافة سنوات 1982 إلى 1992 وقد عمل خلال هذه الفترة على تنفيذ عدة مشاريع منها مرافقة وتنفيذ الزخارف المعمارية للقصر الثقافة كما كان مسؤول عن وضع الجناح الجزائري في المعرض العالمي باشبيلية والمدرسة العليا بلوس أنجلس لمشاة البحرية، إضافة إلى مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة، والمركز الوطني للأرشيف، والمقر للبنك الوطني الجزائري في تيزي وزو… وغيرها من الأعمال التي تسجل يلس كواحد من كبار التشكيلين الجزائريين.