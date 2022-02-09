أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 09 فيفري 2022

ارتفاع سعر بذور البطاطا، لحوم وياغورت فاسد في مطعم مدرسي

تراوح ما بين 110 و200 دج للكيلوغرام

ارتفاع سعر بذور البطاطا يمهد لغلاء منتج موسم الربيع

خيرة غانو

كشف مزارعون مختصون في إنتاج البطاطا بوهران عن خضوع سعر بذور البطاطا الخاصة بموسم الربيع هذه الأيام، لزيادة جديدة تجاوزت النصف، ليقفز لدى بعض الباعة إلى 200 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للنوع المستورد، ما يعني توقع المزيد من الالتهاب في سعر المحصول تزامنا مع شهر رمضان القادم وحتى قبله.

وحسب أصحاب المهنة، فإن غرس البطاطا أضحى في ظل الظروف الحالية مجازفة غير محسوبة العواقب بالنسبة للفلاحين، ذلك أن العراقيل التي تواجه نشاط هؤلاء لم تعد تقتصر فقط على تزايد سعر البذور، الذي يفترض ألا يتجاوز حد 50 دج للكيلوغرام، بل أنها تشمل أيضا ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات لحمايتها، خاصة من فطر الميليديو المنتشر بكثرة في المناطق المتوسطية، وأيضا مخلفات شح الأمطار، الذي أجبر الكثيرين بعد ظهور مؤشرات مقلقة للجفاف على أراضيهم، على الاستعانة بتقنية الرش رغم تكاليفها المالية الباهظة.

وقد لجأ مزارعون في جل البلديات الفلاحية التي تباشر فيها زراعة البطاطا في وهران على قلة المساحات المخصصة لها في سبيل تعويض الغلاء الفاحش في سعر البذور، إلى الاعتماد على طريقة تقطيع درنات البطاطا ذات البراعم إلى فصوص، وغرس كل منها على حدى، فيما يتخوف البعض من ألا تأتي هذه التقنية بالمطلوب، بسبب أن البذور المتداولة في السوق هذه الأيام، جلها هجينة، وليس لهم أي ضمانات عن نوعيتها ومدى جودتها، ولا أيضا حجم الإنتاج المتوقع منها، لكنهم في العموم لا يستبعدون تحصيل ما وزنه 12 قنطارا على الأقل عن كل قنطار من بذور البطاطا.

ووفق هذه المعطيات، يشير أصحاب حقول البطاطا إلى أن وهران، ورغم أنها تعتمد بشكل كبير في عملية تموين سكانها بالمنتجات الفلاحية على محاصيل ولايات أخرى، إلا أن سعر بذور البطاطا الموجهة لموسم الربيع مرتفع في كل مناطق القطر الوطني، ولو كان ذلك بقيم متفاوتة، حيث أنه لا يقل على العموم عن 110 دج للكيلوغرام، وقد يصل بالنسبة للنوع المحلي في بعض الولايات إلى 180 دج للكلغ الواحد، مما قد يخلق تراجعا في الإنتاج بسبب قلة الإقبال على اقتناء “الزريعة” من طرف المزارعين المحليين.

وفي المقابل، يطالب المعنيون بتدخل الدولة لحماية هذه الشعبة مما وصفوه باللوبيات التي تتحكم، حسبهم، في بيع البذور، وتعمل على تحطيم الإنتاج الوطني في أكثر المحاصيل الفلاحية التي لا يستغني عنها المستهلك الجزائري، وهذا حتى تمارس احتكار النشاط في هذا المجال، وتعود من جديد لاستيراد منتجات الغير من وراء البحار.

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ضبط لحوم وياغورت فاسد في مطعم مدرسي بقالمة

ن. طـلـحي

كشفت خرجة ميدانية لإحدى فرق الرقابة على مستوى مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية قالمة، بالتنسيق مع مكتب حفظ الصحة لبلدية وادي فراغا، والتي خصّت المطاعم المدرسية بالبلدية، عن وجود مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، كان القائمون على إحدى المدارس الابتدائية بصدد تقديمها في الوجبات الغذائية المدرسية للتلاميذ.

حيث ذكر بيان مصالح مديرية التجارة بأن فرقها وبالتنسيق مع مكتب حفظ الصحة البلدي قامت بحجز 15 كلغ من لحم البقر و124 وحدة ياغورت بالإضافة إلى 68 قطعة من الجبن، التي كشفت معاينتها بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، ما من شأنه أن يتسبب في حدوث تسممات ومضاعفات صحية لدى مستهلكيها من التلاميذ.

المواد المحجوزة تم تحرير محضر بشأنها وإتمام إجراءات إتلافها على مستوى المفرغة العمومية لبلدية وادي فراغا عن طريق الردم باستعمال مادة الجير.

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فرضية الاختطاف غير مستبعدة

حملة بحث واسعة عن الفتاة “ليديا” المختفية منذ شهر ببجاية

ع. تڤمونت

أطلقت عائلة “عمروش”، القاطنة ببلدية أقبو في بجاية، نداء استغاثة من أجل مساعدتها في عملية البحث عن ابنتها “ليديا”، البالغة من العمر 19 سنة، التي اختفت عن الأنظار منذ يوم 9 جانفي المنقضي، بشكل محير وفي ظروف تبقى غامضة كثيرا، إذ لم يظهر أي أثر عن الفتاة المختفية بعد مرور شهر كامل عن عمليات البحث بكل أرجاء المنطقة ولدى الأهل والأقارب.

وبحسب العائلة، فإن الفتاة المختفية “ليديا” قد خرجت من بيتها العائلي الكائن بأقبو بحوض الصومام يوم 9 جانفي ومنذ ذلك الحين لم يظهر عنها أي أثر، كما أشارت العائلة إلى أن ابنتهم المختفية تعاني من اضطرابات نفسية ما يجعل منها فريسة سهلة في حالة سقوطها بين أيادي بعض الذئاب البشرية الفاقدة للإنسانية، وهو ما يستوجب تجند الجميع من أجل البحث عن الفتاة البريئة علما فرضية الاختطاف غير مستبعدة في هذه الحالة جراء عدم ظهور أي أثر عن الفتاة رغم مرور شهر كامل على يوم اختفائها.

وتجاوب رواد الفضاء الأزرق بشكل واسع مع النداء الذي أطلقته عائلة الفتاة المختفية، حيث تم في هذا الصدد تداول صور الفتاة “ليديا” عبر أغلب الصفحات بمختلف الولايات الأمر الذي قد يساهم بشكل كبير في العثور عليها سالمة، كما من المنتظر أن يتم تنظيم حملات تمشيط جديدة بحوض الصومام وبكل أرجاء الولاية من قبل المتطوعين.

وتناشد عائلة “عمروش” التي تعيش أوقات عصيبة للغاية إثر الاختفاء المفاجئ وغير المسبوق لابنتهم، كل الجزائريين بربوع الوطن من أجل مساعدتها في عملية البحث عن ابنتهم “ليديا” الظاهرة في الصورة، وكل من تعرف عليها ما عليه إلا الاتصال بمصالح الأمن القريبة أو على رقم العائلة 0776117053 وأجر الجميع على اللـه.

وعاد مسلسل المفقودين إلى الواجهة بولاية بجاية، هذه الأخيرة التي عاشت على أعصابها في الآونة الأخيرة بعد تنامي هذه الظاهرة بشكل ملفت للانتباه، حيث كانت نهاية بعض فصول المسلسل سعيدة بفضل تضافر جهود مصالح الأمن والمواطنين ورجال الحماية فيما كانت نهاية أخرى محزنة ومأساوية، الأمر الذي يستدعي اليقظة لدى الأولياء حفاظا على أرواح أبنائهم وفي كل الظروف.

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العثور على جثة محترقة لشاب بالجلفة

أ.خلفاوي

عثر مواطنون صبيحة الأربعاء، على جثة محترقة لشاب يبلغ من العمر نحو 40 سنة، الضحية عثر عليه جثة هامدة بالقرب من مركز التكوين والتعليم المهنيين ببلدية البيرين في ولاية الجلفة، ليتم الاتصال بمصالح الأمن والحماية المدنية التي تنقلت إلى مكان تواجد الضحية، قبل نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البيرين، من جهتها فتحت مصالح الأمن لدائرة البيرين تحقيقا حول ظروف وأسباب الحروق التي تعرض لها الضحية، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي من أجل تحديد الأسباب التي أدت إلى وفاته.

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توقيف مروج كوكايين بسطيف

سمير منصوري

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، مساء الثلاثاء، بإيداع شخص متابع بتهمة ترويج المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين” وسط شباب مدينة سطيف، حيث، ضبط بحوزته 124 غرام من مادة الكوكايين.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن المشتبه فيه تم توقيفه من طرف أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، إثر معلومات تشير إلى احتمال تورط شخص في نشاط إجرامي، ما جعل أفراد الفرقة يضعون خطة محكمة سمحت بتوقيفه في حالة تلبس بحيازة كمية أولية من مادة الكوكايين، ليتم بعد ذلك وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكنه ما أسفر عن حجز 124 غرام من مادة الكوكايين، وميزان الكتروني، وسلاح أبيض محظور، وسيارة سياحية ودراجة نارية تستعملان لتمويه نشاط وتحركات المعني.

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تهديم أكشاك فوضوية ببلاطو في عين البنيان

راضية . م

أقدمت الدائرة الإدارية للشراقة، أمس، على تنفيذ تعليمات السلطات من أجل هدم مختلف البنايات الفوضوية المشيدة من دون رخص على مستوى بلدية عين البنيان الساحلية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك، لإزالة عدد من الأكشاك المشيدة عن طريق بناء جاهز حديدي أو إسمنتي بحي بلاطو وبالتحديد بالجهة المقابلة لحي 1000 مسكن ببلدية عين البنيان.

العملية التي سخر لها كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة. وتأتي هذه العملية مواصلة لما سبقها من هدم للبنايات الفوضوية، بهدف القضاء نهائيا على هذه الظاهرة عبر إقليم المقاطعة الإدارية للشراقة والتي عرفت تفاقما خلال السنوات الأخيرة وصلت إلى بعض حدود المساحات الساحلية القريبة من الشواطئ.

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صعوبات في تطبيق البرتوكول الصحي بأغلبية المدارس

اكتظاظ في حافلات النقل المدرسي وتلاميذ يرفضون ارتداء الكمامة بالبويرة

فاطمة عكوش

وجد أغلبية مدراء المؤسسات التربوية بالأطوار التعليمية الثلاثة بولاية البويرة صعوبة كبيرة لتطبيق البرتوكول الصحي المصادق عليه من قبل اللجنة العلمية والخاص بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة وصحة التلاميذ والمؤطرين في الوسط التربوي.

تعمد أغلبية التلاميذ بمدارس ولاية البويرة على التخلي نهائيا عن الكمامة، ورفضهم تطبيق التباعد الجسدي داخل الأقسام وساحات المدارس، أما بخصوص حافلات النقل المدرسي، فحدث ولا حرج، كونها تشهد اكتظاظا رهيبا للتلاميذ الذين يجدون أنفسهم ملتصقين بعضهم البعض، فض ظل كثرة الغيابات منذ استئناف الدراسة، بسبب إصابات العشرات من التلاميذ وحتى الأساتذة بالفيروس.

وكانت كل البلديات قد قامت خلال العطلة الاستثنائية بتنظيف المدارس وتعقيمها تحسبا لعودة التلاميذ إلى الدراسة، كما أن “الاميار” وفروا كل الوسائل الضرورية لضمان التطبيق الجيد للبروتوكول الصحي بتوفير مواد التعقيم والكمامات، لكن تبين ميدانيا أن أغلبية مدراء المؤسسات التربوية، لم يتمكنوا من تطبيق التعليمات الكتابية بحذافيرها لأسباب كثيرة، حيث اكتفى أغلبيتهم بفرض مراقبة على التلاميذ أثناء دخولهم إلى المدارس، وتوزيع الكمامات، أما داخل حجرات الدراسة فان الأساتذة بالأطوار التعليمية الثلاثة يجدون أنفسهم بين مطرقة إتباع التعليمات وإرغام الجميع على المحافظة على الكمامة، أو إتباع نصائح أهل الاختصاص الذين لا يفضلونها لما ينجر عنها من سلبيات، لذا يترك عادة الأساتذة الأمور على ما هي عليه، ولا يتدخل لما يقوم احد التلاميذ بنزعها ليتحدث أو ليتنفس بأريحية، فلا يقول له الأستاذ أي شيء، والمهم حسب أغلبية الأساتذة فإنهم يركزون على فرض التباعد داخل القسم، رغم أن التباعد خارجه من المستحيل فرضه.

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ناشدت والي العاصمة التدخل لإنصافها

عائلات تقطن إكمالية بالقصبة تنتظر تجسيد وعد الترحيل

راضية مرباح

تناشد العائلات القاطنة بإكمالية حورية بن مكي بالقصبة، والي العاصمة أحمد معبد، التدخل لانتشالها من هاجس الموت تحت الردوم الذي يهدّدها في أي لحظة، بالنظر إلى حالة البناية التي لم تعد تحتمل العائلات التي فرّت واحتمت إلى أقسامها بشكل مؤقت منذ ما يقارب 20 سنة، على أن يتم ترحيلها إلى سكنات اجتماعية لائقة بعد تضرر سكناتها التي هي عبارة عن دويرات إثر الزلزال الذي هزّ المنطقة في 2003، غير أن الأوضاع بقيت على حالها حتى أن آخر وعود لترحيلها بعد الانتخابات تبخرت.

العائلات التي تصف نفسها بالمنكوبة بسبب أوضاع عيشها، يتعدى عددها 25 أي ما يفوق 60 فردا، رمتهم الأقدار لتستمر معاناتهم مرة أخرى بعد تخلصهم من عيش الدويرات بالقصبة والتي تعرف أغلب حالاتها تدهورا كبيرا لقدمها تارة وانهيار بعضها تارة أخرى بعدما أصبحت غير صالحة للإيواء نظرا لحالتها المزرية التي تضاعفت إثر زلزال بومرداس الذي ألحق بها أثارا عميقة وأضرارا بليغة سنة 2003.

وقال السكان في تصريح لـ”الشروق”، إن السلطات المحلية نقلتهم من الدويرات التي ظلوا يقطنوها منذ زمن بعيد قبل أن تحل بهم الكارثة وتنهار بسبب تضررها من الزلزال، حيث استحال وقتها العيش بها، لينقلوا باتجاه الإكمالية التي يعيشون بها إلى غاية اليوم ومنذ أكثر من 19 سنة، كانت مدة كافية لجعل المؤسسة منطقة عبور بأتم معنى الكلمة، مضيفين بأن المؤسسة لم تكن مستغلة لظروفها التي لم تعد صالحة هي الأخرى، مؤكدين أن جلبهم إليها كان بصفة مؤقتة حتى يتم ترحيلهم إلى وجهة أخرى غير أن الأمور سارت عكس ذلك تماما، ما جعلهم يتحركون في اتجاه واحد لحمل شكاواهم إلى البلدية، والتي بدورها تمنح لهم وفي كل مرة وعودا تسقط في الماء، آخرها تحديد الترحيل بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية نهاية نوفمبر الماضي، وهو الموعد الذي لم يتحقق ـ حسبهم- لغاية الساعة وبقيت الأمور مبهمة ولا أحد من المسؤولين خرج إليهم لتأكيد الأمر أو نفيه إلى غاية الساعة، ما جعل مشكلهم يتواصل، لاسيما وأن ظروفهم باتت لا تحتمل داخل أقسام، تآكلت جدرانها وأسقفها بشكل مريع، تتسرب منها مياه الأمطار لتشكل بركا من المياه، في وقت لم تعد السلالم هي الأخرى تحتمل أكثر ولم تعد قادرة على أداء وظيفتها رغم دعمها بالأعمدة الخشبية وشدها بالحبال.

أما الأمراض فتعدها تلك العائلات عدّا، انطلاقا من الحساسية والربو الناتجة عن الرطوبة، ناهيك عن آثار مادة الأميونت القاتلة التي بنيت بها أسقف الأقسام، أما الحديث عن دورات المياه، فلنا أن نتصوّر حالتها خاصة وأن استغلالها جماعي بسبب قدمها بقدم المؤسسة التي يعود إنشاؤها إلى الحقبة الاستعمارية والمهددة بالانهيار في أي لحظة فوق رؤوس قاطنيها لاتساع سمك شقق الجدران التي باتت أكثر من هاجس يهدّد موت العائلات تحت الأنقاض في حالة تسجيل هزة أرضية ضعيفة الشدة .

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فيما فاقت نسبة الإدماج 80%

ولاية المدية تقطع أشواطا كبيرة في إدماج أصحاب الشهادات

ب. عبد الرّحيم

شهد ملف المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات حركية كبيرة بولاية المدية، من خلال الاجتماعات الدورية والمنتظمة من طرف الجنة المعنية بهذا الملف، والتي يترأسها الأمين العام لولاية المدية، مسعود بولعراس، نيابة عن والي المدية جهيد موس، وذلك بالتنسيق مع مختلف المديريات التنفيذية المعنية بالملف، حيث تلعب مديرية التشغيل دور المنسق بين الجميع لإعطاء دفعة للملف، وهو الأمر الذي أتى أكله منذ تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 13-336 المؤرخ بتاريخ 18/12/2019 ومكّن أزيد من 5150 شاب متحصل على شهادة من الحصول على منصب عمل قارّ، حيث تم إدماجهم في مختلف القطاعات بما يتوافق وشهاداتهم وكذا الخبرة التي حصّلوها من خلال عملهم لسنوات طوال في إطار عقود ما قبل التشغيل، وذلك من أصل 6700 معني بالإدماج، أي ما يفوق نسبته 80 من المائة.

وامتص قطاع التربية أكبر عدد من المعنيين بالإدماج بما نسبته 70% من مجموع المدمجين فيما 30% استقطبتها الداخلية والجماعات المحلية وبعض الإدارات التنفيذية الأخرى.

وأكّد مدير التشغيل، محمد لمين زيتوني، في اتصال به أنّ العمل جار على إدماج حاملي الشهادات المتبقين وفقا للرزنامة الموضوعة، حيث تم تقسيمهم إلى ثلاث دفعات حسب مراحل التحاقهم بالجهاز، الدفعة الأولى أكثر من ثماني سنوات والدفعة الثانية من ثلاث إلى ثماني سنوات والثالثة أقل من ثلاث سنوات، حيث وضعت المديرية وكافة أعضاء اللجنة شهر جوان كحدّ أقصى لقطع أشواط جدّ متقدمة في هذا الملف إن لم نقل إنهاء الملف ما عدا الحالات المستعصية.

وعن المشاكل التي واجهت اللجنة في هذا الملف، فقد أرجعها محدثنا إلى طبيعة الشهادات، لاسيما أصحاب التخصّصات الأدبية والعلوم الإنسانية، إلاّ أنّ اللجنة تعمل جاهدة لإيجاد سريع الحلول لإدماج هؤلاء، ناهيك عن عدم مواكبة القطاعات الاقتصادية العمومية للعملية بسبب إماّ الوضع المالي للمؤسسات أو القرارات المركزية لهذه المؤسسات وطريقة تسييرها ومن انعكاسات الوتيرة المتسارعة للعملية هو احتلال ولاية المدية المرتبة الأولى وطنيا من حيث توفير الوجبات الساخنة للتلاميذ، بعدما حرصت اللجنة على إدماج المعنيين في هذه المناصب وتسهيل العملية بما يساهم في تأطير المطاعم المدرسية وغيرها من تشبع الإدارات من ناحية العنصر البشري المؤهل.

ويرى المتتبعون للملف أنّ الحلقة الأضعف في استقطاب اليد العاملة المؤهلة وامتصاص البطالة هم المستخدمون الخواص الذين لا يزالون متشبعين بثقافة الاتكال على الدولة رغم أنّ مؤسساتهم منتجة، حيث أنّ غالبية المؤسسات الخاصة تستغل نحو 650 من أصحاب الشهادات دون المساهمة في أجورهم أو وجود أي نية لإدماجهم معهم بصفة نهائية وحفظ كرامتهم بأجور محترمة، رغم ما يستفيدون من هذا العنصر البشري المؤهل وما يعود على مؤسساتهم من أرباح.

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المتهمان جرى توقيفهما من قبل رئيس الجمهورية

رئيسا دائرة وبلدية سابقان أمام القضاء بالشلف

م. قورين

استدعت مؤخرا، محكمة الجنح ببوقادير مجموعة من الإطارات الذين تم توقيفهم من قبل رئيس الجمهورية على خلفية شبهات خيانة الأمانة والتلاعب بالمال العام الموجه لتنمية مناطق الظل ببلدية أولاد بن عبد القادر، وإبرام صفات مشبوهة من قبل رئيس بلدية أولاد بن عبد القادر السابق ورئيس دائرتها السابق، والممثل الفرعي للأشغال العمومية والري، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطهم في جملة من القضايا، منها تهمة مخالفة قانون الصفقات على نحو يخرق القوانين والأنظمة، من خلال عدم احترام بنود العقد، وجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، وجنحة استغلال النفوذ، وجنحة تأثير الأعوان العموميين في مجال الصفقات العمومية.

قضية الحال، بحسب مصادر موثوقة لـ”الشروق”، جاءت بعد نزول لجنة تحقيق رفيعة المستوى لمتابعة مشاريع رئيس الجمهورية المتعلقة بالتنمية في مناطق الظل، والوقوف على مدى تلبيتها لحاجيات ساكنتها، أين عاينت جملة من النقائص، منها عدم مطابقة المشاريع المنجزة للمعايير المتفق عليها في دفتر الشروط، بالنسبة لإنجاز مسالك لفك العزلة، وجسور، وكذا التهيئة الحضرية في إحدى المناطق النائية، وهو الأمر الذي دفع برئيس الجمهورية لتوقيفهم عن مهامهم جميعا، وتحويلهم للتحقيق القضائي، على ضوء التقارير المرفوعة إلى مصالحه برئاسة الجمهورية.

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شابان يصنعان مخدرات ممزوجة بالطباشير في باتنة

ط. حليسي

فككت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، عبر عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية واحد، ورشة سرية لصناعة المؤثرات العقلية نوع إكستازي، أنجزه شبان بحي كشيدة بباتنة.

وأوقفت مصالح الأمن شخصين يبلغان من العمر 29 و32 سنة، من ذوي السوابق الفضائية، كانا يستغلان مسكن أحدهما لممارسة نشاطهما، حيث تم حجز 80 قرص إكستازي مع عدة مكونات تم استخدامها في ذلك.

أوضحت مصالح شرطة باتنة أن تلك المكونات كانت عبارة عن طباشير وغراء ومعجون أسنان، حيث ضبطت 67 أصبع طباشير ملونا و8 علب غراء، بالإضافة إلى مهدئات وقوالب صب الأقراص المهلوسة، بالإضافة لكمية أقراص من أصناف بريقابلين وبرامول وبنادل، وست شفرات حلاقة.

يشار أن مصالح الأمن، استرجعت متعلقات أخرى من المحجوزات ذات الطابع الجزائي بينها بخاخة مسيلة للدموع وسكين كبير ومبلغ 4.1 مليون سنتيم من عائدات ترويج الأقراص المخدرة.

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سقوط مميت لشاب من الجسر العملاق بقسنطينة

عصام بن منية

لفظ مساء الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر 32 سنة أنفاسه، إثر سقوطه المفاجئ من الجسر العملاق بمدينة قسنطينة، على ارتفاع نحو 40 مترا، وقد تدخل عناصر الحماية المدنية، في حدود الساعة الرابعة عصرا، لإجلاء جثة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة الأليمة، وتحديد إن كان الأمر يتعلق بحادثة انتحار أو سقوط مفاجئ للشاب، خاصة وأن جسور قسنطينة تشهد على مدار أيام السنة حوادث انتحار لأشخاص من مختلف الأعمار ومن الجنسين بإلقاء أنفسهم من تلك الجسور المعلقّة، في لحظة يأس قاتلة.

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يناشدن الوالي التدخل

ثلاث شقيقات مهدّدات بالتشرد في شوارع عين الدفلى

وهيبة. س

تعيش 3 نساء شقيقات في ولاية عين الدفلى، حالة ذعر وخوف من التشرّد في الشارع، بعد أن أقدم إخوتهن على بيع المنزل العائلي في إطار توزيع التركة بعد موت الوالدين، واستفادة الورثة من حقوقهم حسب الشريعة الإسلامية.

ونظرا لرفض هؤلاء الشقيقات بيع المنزل الذي كان يجمعهن رفقة والدهن المجاهد الذي توفي سنة 2016، ووالدتهن المتوفاة سنة 2021، فإن باقي الإخوة لجؤوا إلى القضاء لحل النزاع حول الميراث، ما أدى إلى بيع المنزل في المزاد العلني، فبدل أن يقدر بـ 8ملايير سنتيم أو أكثر رست عملية المزاد المعلن من طرف المحكمة، على مبلغ 2 مليار و300 مليون سنتيم، وبالتالي لم يتجاوز نصيب كل واحدة من الشقيقات الثلاث 200 مليون سنتيم.

ولم تجد المعنيات أمامهن من حلّ سوى بناء منزل فوضوي في عقار تابع لأملاك الدولة كان والدهم المجاهد يستغله كمساحة تابعة لمسكنه، ولكن السلطات المحلية رفضت منحهن شهادة تثبت استغلالهن لهذا العقار منذ 2016.

وقصدت يسمينة جعلاني البالغة من العمر 41سنة أصغر هؤلاء الشقيقات، مقر جريدة “الشروق”، وأملها في ذلك أن تصل صرختها الممزوجة بالدموع، إلى السلطات المسؤولة، وعلى رأسها والي ولاية عين الدفلى مبارك بار.

وقالت يسمينة، إنها قدمت شكاوى عدة ضد مكتب البناء والتعمير لبلدية عين الدفلى، الذي رفض منحها شهادة استغلال العقار، رغم أنها تملك شهود عيان، قبلوا أن يدلوا بشهادتهم لصالحها والمصادقة عليه في البلدية، واستغربت يسمينة، من العراقيل الإدارية التي حالت دون استفادتها وشقيقاتها من مسكن اجتماعي، أو حصولهن على شهادة استغلال المساحة التي بني عليها البيت الفوضوي.

وأكدت يسمينة وهي موظفة في مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية عين الدفلى، أنها تعيش حالة قلق وتوتر رفقة شقيقتيها وهن غير متزوجات، واحدة تبلغ من العمر 53 سنة، والأخرى في 62 سنة، حيث تناشد الوالي استقبالها لشرح الوضعية المزرية التي يعشنها.

وقالت ذات المتحدثة، إن مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية، ساندها وقدم إعذارا لمكتب البناء والتعمير بالبلدية ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار، حيث أشارت إلى أنّ الملف الخاص بقضيتها من المفروض يناقش على مستوى لجنة الدائرة ثم لجنة الولاية التي لها حق مناقشة الطعون المقدمة ضد اللجان.

للإشارة، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أكد يوم 12 نوفمبر 2016، عندما كان وزيرا للسكن والعمران، قرار تمديد آجال تسوية وضعية البنايات غير المطابقة، قائلا حينها “إن على السلطات أن تسهل الحياة أمام المواطنين، ولا تقف ضدهم في مشاكل تتعلق بالسكن”.

وتم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين، وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة.

وكما أكد مؤخرا، الوزير الحالي للسكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن الولاة تلقوا تعليمات لتفعيل عمل لجان الدوائر ولجان الطعون المكلفة بدراسة ملفات السكنات غير المطابقة، مع الإشارة إلى وجود وسيلة أخرى تسمح للمواطنين بتسوية ملفاتهم دون المرور باللجان.