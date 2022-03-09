أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 09 مارس 2022

زوجان ينقلان آلاف الأقراص المهلوسة، أسواق تضامنية خلال شهر

أسواق تضامنية خلال شهر رمضان ببجاية

ع. تڤمونت

أمر والي بجاية، بفتح أسواق تضامنية بمختلف مناطق الولاية، تحسبا لشهر رمضان الكريم، وذلك بتخصيص فضاءات تستجيب لكل الشروط والمتطلبات والتي تسمح بتجسيد هذه الأسواق على أرض الواقع قبل حلول شهر رمضان.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطن البسيط من اقتناء مختلف السلع من مواد غذائية وخضر وفواكه ولحوم وغيرها بأثمان معقولة تكون في متناول العائلات الفقيرة على وجه الخصوص.

ومن المنتظر أن يتم عرض، على مستوى هذه الأسواق- حسب خلية الإعلام للولاية- مختلف السلع الواسعة الاستهلاك التي يزداد عليها الطلب من قبل المواطن خاصة خلال شهر رمضان على غرار المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه وكذا الحوم. وذلك بأثمان في متناولهم بهدف محاربة المضاربين الذين يستغلون كل مرة هذا الشهر للتلاعب بالأسعار، حيث يتم حاليا وضع مختلف التدابير الوقائية اللازمة لتفادي مختلف التجاوزات على مستوى الأسواق وكل ما يعرض من سلع وذلك بتسخير فرق لمراقبة النوعية والجودة حرصا على صحة المواطن خلال شهر رمضان.

وكان والي بجاية، قد تفقد سوق “العصر” للخضر والفواكه الكائن ببلدية بجاية كعينة من هذه الأسواق التضامنية التي سيتم تعميمها بمختلف بلديات الولاية طوال الشهر الكريم.

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غلق مطاعم مدرسية بسبب تجاوزات مفترضة

صراع على الصفقات يجوّع التلاميذ بسيدي بلعباس

زواوية. ق

انتفض، أولياء التلاميذ المتمدرسين في أربع ابتدائيات متواجدة ببلدية مزاور التابعة إقليميا لدائرة تلاغ جنوب ولاية سيدي بلعباس، الثلاثاء، ضد قرار المير القاضي بغلق المطاعم المدرسية، عقب شبهات بمنح صفقة تموين تلك المطاعم لأحد الممونين بطريقة غير قانونية، في الوقت الذي اتهم فيه المير رئيسة الدائرة بممارسة ضغوطات عليه لعقد صفقات مشبوهة تخص الإطعام وتجديد قنوات الصرف الصحي.

وقد أثار قرار غلق المطاعم المدرسية وتسريح عمالها استياء وامتعاض مئات أولياء التلاميذ، الذين لم يخفوا نقمتهم على المير الذي لم يراع ظروف أبنائهم المتمدرسين، لاسيما القادمين من الدواوير والقرى نحو مقر البلدية للدراسة، والذين لم يجدوا ما يأكلونه، في ظل الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة بسبب التقلبات الجوية التي تجتاح المنطقة. وطالب أولياء التلاميذ المير بحل خلافاته مع أعضائه دون استعمال أبنائهم كورقة من أجل الضغط على بقية المنتخبين. مناشدين في الوقت ذاته الجهات المعنية وعلى رأسها الوالي، ومديرية التربية التدخل لإعادة فتح تلك المطاعم المدرسية قبيل انطلاق امتحانات الفصل الثاني، وكذا تحسين ظروف تمدرس أبنائهم من خلال توفير لهم وجبات ساخنة لتدفئة أجسامهم الصغيرة في ظل موجة البرد القارس التي تشهدها المنطقة منذ أيام.

وفي سياق متصل، ضم أعضاء المجلس الشعبي لبلدية مزاورو صوتهم لأصوات أولياء التلاميذ المطالبة بإعادة فتح تلك المطاعم، واصفين هذا القرار بـ”الخطير والارتجالي الذي لا يراعي الظروف القاسية للمتمدرسين المعوزين”، مرجعين سبب قرار الغلق إلى ما وصفوه بـ”فضيحة” صفقة المطاعم التي أودعوا بشأنها شكوى لدى المصالح الأمنية من أجل وقفها، حيث قالوا إن رد فعل المير كان نتيجة خوفه من افتضاح أمره، ما دفعه إلى وقف الممون عن جلب المؤونة لتلك المطاعم، بغرض غلقها.

ومن جهته، نفى رئيس المجلس الشعبي لبلدية مزاورو في اتصال هاتفي مع الشروق، ضلوعه في صفقة الإطعام، حيث قال بأن الأمين العام هو المسؤول عن عقد تلك الصفقة بإيعاز من رئيسة الدائرة، متهما هذه الأخيرة بممارسة ضغوطات عليه “من أجل تمرير بعض الصفقات دون احترام القوانين المعمول بها، بما فيها صفقة الإطعام وصفقة تجديد قنوات الصرف الصحي بغلاف مالي قدره 4.5 ملايير سنتيم”، مضيفا بأنه رفض “الرضوخ لضغوطاتها”، باعتباره الآمر بالصرف.

وأكد مير مزاورو في اتصاله الهاتفي، بأنه تم الثلاثاء، تجميد أشغال المجلس وبالأغلبية إلى أجل غير مسمى، إلى حين رحيل الأمين العام للبلدية، في إجراء نهائي لفض خلافه مع أعضاء المجلس منذ تنصيبه، مطالبا في الوقت ذاته بمحاسبة هذا الأخير على “الخروقات القانونية التي ارتكبها طيلة 22 سنة الماضية”، وهي فترة توليه منصب الأمين العام لبلدية مزاورو.

بدورها نفت رئيسة دائرة تلاغ في اتصال هاتفي مع الشروق اليومي، جميع التهم التي وجهها إليها رئيس المجلس الشعبي لبلدية مزاورو، حيث قالت بأنها استدعت كلا الطرفين للحوار من أجل إيجاد حل للمشكلة القائمة بين المير والأمين العام، من أجل الإسراع في إطلاق المشاريع التنموية المسجلة ضمن برنامج المخطط البلدي في الآجال المحددة لها، إلا أن جميع مساعيها لفض الخلاف باءت بالفشل، مؤكدة بأنها تراقب من بعيد عمل المجلس البلدي، وليس لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعقد الصفقات العمومية.

وأضافت ذات المتحدثة بأنها أعلمت المير برفضها القطعي أن يتم نقل الخلافات الشخصية إلى أروقة البلدية ورهن مصلحة المواطنين، في إشارة منها إلى وضعية الأطفال المتمدرسين للضغط على المسؤولين لإصدار قرار بإقالة الأمين العام للبلدية، مضيفة بأن المير جمّد مشروع إعادة تجديد شبكة الصرف الصحي قبل أن يقدم استقالته رفقة أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وبأن الوالي لم يرفضها أو يقبلها بعد .

بالمقابل، رفض الأمين العام لبلدية مزاورو الإدلاء بأي تصريح للشروق بخصوص التهم التي وجهها إليه رئيس البلدية، قائلا إن الإدارة هي من ستفصل في هذا الخلاف الموجود منذ أشهر بينه وبين المير الجديد.

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زوجان ينقلان آلاف الأقراص المهلوسة على متن سيارتهما

عصام بن منية

نجح عناصر فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، في إحباط محاولة نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بين الولايات الشرقية مرورا بإقليم ولاية قسنطينة، وحجز 11440 قرص مهلوّس من دواء بريغابالين المعروف في أوساط مستهلكي المخدرات بتسمية الصاروخ، وتوقيف رجل وزوجته البالغين من العمر 34 سنة و40 سنة، المنحدرين من إحدى الولايات الشرقية.

المشتبه فيهما تمت الإطاحة بهما بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح الأمن، بشأن قيام أحد الأشخاص الذي ينحدر من إحدى الولايات الشرقية بنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية المعروفة في الوسط الإجرامي بتسمية “الصاروخ” مرورا بإقليم ولاية قسنطينة على متن سيارة سياحية، على إثر ذلك تم وضع نقطة مراقبة فجائية مؤقتة، بأحد طرق مدينة الخروب بولاية قسنطينة، أين تم رصد السيارة المشبوهة والتي تم توقيفها وإخضاعها للتفتيش، ما مكّن من ضبط كمية معتبرة من المهلوسات من صنف بريغابالين أجنبية الصنع، قدر عددها بـ11400 كبسولة كانت مخبأة بإحكام أسفل مقعد المرأة المرافقة للسائق والتي هي زوجته، بالإضافة إلى مبلغ مالي بحوزتها، يرجح أنه من عائدات إجرامية، ليتم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق. وبعد استصدار إذن النيابة بتمديد دائرة الاختصاص والتنقل إلى ولاية إقامة المشتبه فيهما وتفتيش مسكنهما، تم ضبط كمية من المخدرات قدرت بـ110 غرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 40 كبسولة أخرى من دواء بريغابالين.

المشتبه فيهما تم تكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة تهريب باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة، الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة، عدم احترام الأحكام المتعلقة بالمراقبة الأمنية والإدارية لأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، وحيازة وتخزين المخدرات بطريقة غير شرعية بهدف البيع، تم بموجبه تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصّة.

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مناطق غرب تلمسان تعاني من نقص التموين:

إجراءات النطاق الجمركي تؤرق سكان الشريط الحدودي

سيدي محمد نذير

طالب النائب البرلماني عن ولاية تلمسان، بن عمر فوزي، وزير المالية برفع القيود الجمركية المفروضة في مناطق النطاق الجمركي بالجهة الغربية من تراب الولاية، نظرا لصعوبة تموين السكان بالمواد المدعمة التي تخضع لتأشيرة جمركية مسبقة “التصريح بالمرور” لنقلها وإعادة بيعها في تلك المناطق.

وفي تدخل له أمام الوزير والنواب، يوم أمس الأول، أكد النائب على أن المناطق الغربية تعرف أزمة في التموين بالمواد الاستهلاكية، خاصة الزيت الذي أصبح مفقودا في كامل تراب ولاية تلمسان.

ورغم الإجراءات المشددة التي سمحت بوقف تهريب كل المواد التي كان الإقبال عليها واسعا من طرف شبكات التهريب في الشريط الحدودي الغربي، إلا أن إجراءات قانون النطاق الجمركي لازالت مطبقة وفق تدخل النائب، واشتكى سكان مغنية وسيدي مجاهد وبني بوسعيد وسيدي الجيلالي وبني سنوس، وباب العسة، ومرسى بن مهيدي، من صعوبة التنقل بالسلع والبضائع والمواشي، بسبب الإجراءات الصارمة التي ترافقهم نتيجة تطبيق إجراءات التأشيرة أو ما يعرف في الحدود بـ”النقطة 35″.

ويعاني التجار من الانعكاسات الحادة على الأسعار، بسبب صعوبة نقل البضائع والسلع، كما يعاني المواطن من الأسعار غير المستقرة لأغلب تلك المواد الخاضعة لنظام الفوترة والتصريح الجمركي والتجاري، مثل زيوت المائدة والسكر والشاي واللحوم والحليب ومشقاته، والمياه المعدنية.. خصوصا خلال موسم الاصطياف بمرسى بن مهيدي، أين يصل سعر القارورة الواحدة من الماء سعة 1.5لتر إلى أزيد من100 دينار في بعض الحالات.

كما يجد الموالون والجزارون صعوبات بالغة في نقل المواشي والأبقار ضمن النطاق الجمركي، ما يؤدي بالضرورة لارتفاع أسعارها، وسبق لتجار الشريط الحدودي أن توجهوا للعاصمة، قصد طرح انشغالهم قبل سنتين دون جدوى، ومعلوم أن حركية التهريب من الجزائر نحو المغرب اختفت بشكل نهائي، عقب الإجراءات المشددة التي باشرتها السلطات في جوان 2013، على مستوى الحدود المشتركة بين الجزائر والمغرب، وأدت إلى وقف كافة أشكال التهريب خصوصا الوقود من المازوت والبنزين، والمواد الغذائية والأدوية والنحاس وغيره.

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حجز آثار رومانية بسطيف

سمير منصوري

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، الأربعاء، بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت، لتورطهما في قضية بيع أكثر من 500 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الشخصين تم القبض عليهما من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف، بناء على معلومات، تفيد بتورط شخصين في حيازة قطع نقدية أثرية، ليتم الترصد لهما، حيث تم توقيفهما في حالة تلبس بحيازة 575 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية.

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مقتل شخصين وإصابة آخر في حادث سير ببجاية

ت. ع

تسبب حادث سير مروع، وقع صبيحة الأربعاء، على الطريق الوطني رقم 26، الذي يربط بجاية بولاية البويرة، في شطره الرابط بين بلديتي القصر وسيدي عيش وبالضبط على مستوى قرية “أبادو” التابعة لبلدية فناية بحوض الصومام في بجايىة، إثر اصطدام مباشر وعنيف بين سيارة سياحية وشاحنة من الحجم الثقيل، في مقتل شخصين بعين المكان، فيما أصيب شخص ثالث بجروح خطيرة، استدعت وضعيته نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تدخل مباشرة بعد الحادث أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من أجل تأمين وتسهيل حركة السير كما تم فتح تحقيق في الحادث.

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أكدوا حيازتهم لاتفاقيات وأوامر بالانطلاق في الأشغال

مقاولون وممونون يفتحون النار على “مير” حاسي بحبح بالجلفة

أحمد خلفاوي

طالبت مجموعة من المقاولين والممونين ببلدية حاسي بحبح في ولاية الجلفة بضرورة التدخل العاجل لوالي الجلفة من أجل وضع حد للتعسفات الإدارية والأوامر الشفوية غير المبررة من طرف رئيس بلدية حاسي بحبح التي وجهها لكل من مكتب الصفقات وللمصالح التقنية والحظيرة (أمين المخزن)، والتي تقضي بعدم الانطلاق بمباشرة انجاز المشاريع بعدم إدخال السلع للمخازن.

وأكد المشتكون في رسالة موجهة إلى والي الجلفة تحوز “الشروق” نسخة منها، بأنه بالرغم من أنهم يحوزون على اتفاقيات كاملة وصالحة ومؤشرة من طرف المراقب المالي، إلا أنهم لم يتمكنوا من مباشرة الأشغال والتموين، وأرجع أصحاب الرسالة السبب في ذلك إلى الأوامر الشفهية التي وجهها رئيس بلدية حاسي بحبح إلى مكتب الصفقات بعدم إعطاء أمر بمباشرة الأشغال للاتفاقيات المؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 21/12/2021، إضافة إلى أمر رئيس قسم البناء والتعمير والهندسة المعمارية بعدم الانطلاق بمباشرة انجاز المشاريع بالرغم من وجود تأشيرة المراقب المالي وأوامر بالانطلاق في الأشغال مؤرخة بتاريخ 20/12/2021، وكذا إعطاء تعليمات شفهية لأمين المخزن بعدم إدخال السلع للمخازن بالرغم من وجود تأشيرة المراقب المالي وأوامر بالتوريد مؤرخة في 20/12/2021، وأضافوا بأنهم تكبدوا خسائر كبيرة إثر قيامهم باقتناء السلع والتجهيزات لمباشرة الأشغال وتفاجأوا بعدم السماح لهم بالانطلاق في انجاز المشاريع وإدخال السلع للمخازن.

وأكد المشتكون بأنهم اتصلوا بكل من رئيس البلدية ورئيس دائرة حاسي بحبح للاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى منعهم من مزاولة نشاطهم سواء بالانطلاق في المشاريع أو التموين، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، وعليه فهم يطالبون بضرورة التدخل العاجل لوالي الجلفة من أجل تطبيق أحكام المواد 155.154.153 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ومراسلة وزير الداخلية رقم 5720 المؤرخة في 15 نوفمبر 2020 بخصوص إنشاء اللجنة الولائية للتسوية الودية للنزاعات الصفقات العمومية وإنصافهم.

من جهته، أكد رئيس بلدية حاسي بحبح لعقاب بلقاسم في اتصال مع “الشروق” بأنه “بعد تنصيب المجلس وجدنا عمليات اكتشفنا أن الأمين العام الذي تم إنهاء مهامه ارتكب العديد من الأخطاء في الإجراءات”، وأضاف أنه “بعد اجتماع المجلس تقرر عرض العمليات على المفتشية العامة للولاية، أين وجهنا المراسلة الأولى بتاريخ 10/01/2022 تحت رقم 30 طالبنا من خلالها التحقيق في هذه الصفقات، بعدها مباشرة حولنا كل الملفات الخاصة بالصفقات الخمس إلى المفتشية العامة للولاية بتاريخ 24/01/2022 تحت رقم 57، ونحن ننتظر نتائج التحقيق، وأضاف بأنه في حال كانت نتائج التحقيق إيجابية سيباشر جميع المقاولين والممونين الحاصلين على هذه الصفقات أعمالهم، أما إذا كانت نتائج التحقيق سلبية سنقوم بكل الإجراءات القانونية اللازمة”.

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شاب يروج المخدرات أمام مراكز التكوين المهني بخنشلة

طارق. م

لجأ أحد مروجي المخدرات إلى محيط مراكز التكوين المهني، لترويج سمومه وسط بعض الشبان الذين يزاولون تكوينهم في تلك المراكز، مستغلا في ذلك حساسية سنّهم وظروفهم الاجتماعية، خاصة وان أغلبهم من المراهقين الذين تم وقف مسارهم الدراسي.

المشتبه فيه تم توقيفه من طرف عناصر الأمن الحضري الأول، بأمن ولاية خنشلة، بعد حصولهم على معلومات مفادها أن أحد الأشخاص في العقد الثاني من العمر، يحوز كمية معتبرة من المخدرات ويقوم بترويجها على مستوى محيط بعض المؤسسات التكوينية، وباستغلال تلك المعلومات تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، الذي تم توقيفه أمام أحد مراكز التكوين المهني بمدينة خنشلة، وعند إخضاعه للملامسة الجسدية، تم ضبط بحوزته قطع من الكيف المعالج المهيأة للترويج، وكمية من الأقراص المهلوسّة بالإضافة إلى مبلغ مالي يرجّح أنه من عائدات ترويج المخدرات. على إثر ذلك تم تحويله إلى مقر مصلحة الأمن للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده في انتظار تقديمه أمام العدالة.