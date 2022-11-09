أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022

طفل يسرق حليا ثمنه 80 مليونا، التهريب يطال الأدوية البيطرية

طفل يسرق حليا ثمنه 80 مليونا

أوقف عناصر الأمن الحضري الأول بعين التوتة جنوبي ولاية باتنة، أربعة أشخاص متهمين بارتكاب فعل سرقة ذهب منقول قيمته 80 مليونا سنتيم، من منزل مواطنة مقيمة بوسط مدينة عين التوتة.

وعقب تلقي الشكوى بسرقة حزام ذهبي شرعت المصالح الشرطية في تحريات وتحقيقات، خلصت فيها إلى أن ابنة الضحية القاصر والتي لم تتجاوز من عمرها الـ15 سنة، تعرضت لعملية استغلال وتلاعب كان وراء وقوع العملية، ليتم توقيف ثلاثة مشتبه فيهم يبلغان من العمر 19 و22 سنة، بالإضافة إلى شريك رابع، وهو طفل لا يتعدى عمره 15 سنة. وأفضت عملية التوقيف إلى استجواب الفاعلين ومعرفة مكان إخفاء الحزام الذي أرجع لصاحبته.

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التهريب يطال الأدوية البيطرية!

حجزت شحنة من الأدوية البيطرية المهربة التي أدخلت بطريقة غير شرعية إلى الجزائر بغرض بيعها بالسوق الوطنية ضمن عملية قام بها أفراد الأمن بولاية غرداية، حسب بيان نشرته الأربعاء خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات الجهاز الأمني وسمحت هذه العملية التي نفذت في إطار الجهود المبذولة من قبل مختلف المصالح الأمنية بهدف مكافحة تهريب المنتجات الطبية، بتوقيف على مستوى نقطة للمراقبة الأمنية بالمكان المسمى “بوهراوة” بالضاحية الشمالية لمدينة غرداية شخصين كانا على متن مركبة محملة بشحنة من تلك البضاعة تقدر بـ3.790 وحدة من الأدوية البيطرية المهربة ومبلغ مالي من عائدات بيع هذه البضاعة قدر بـ830 ألف دج، حسب ذات المصدر.

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توقعات بتراجع إنتاج البرتقال بـ50 بالمائة

يرتقب أن يعرف إنتاج الحمضيات بولاية البليدة هذا الموسم الفلاحي “تراجعا جد محسوس” قد يتجاوز 50 بالمائة بسبب التغيرات المناخية التي تضررت منها منطقة متيجة، حسبما علم الأربعاء من الغرفة المحلية للفلاحة.

وأوضح رئيس الغرفة، رشيد جبار خلال ندوة صحفية أن شعبة الحمضيات التي تشتهر بها الولاية ستعرف هذا الموسم الفلاحي “تراجعا جد محسوس” في حجم الإنتاج المرتقب قد لا يتجاوز 2 مليون قنطار مقابل تحقيق حجم انتاج تجاوز الـ4 ملايين ونصف قنطار خلال السنوات الأخيرة.

وأرجع ذات المتحدث أسباب هذا “الانخفاض الحاد” في حجم الإنتاج إلى التغيرات المناخية التي تسود العالم وأثرت على المنتوج الفلاحي بمنطقة المتيجة لافتا إلى أن الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة المسجل شهر أكتوبر المنصرم وكذا تساقط كميات معتبرة من الأمطار في مدة زمنية قصيرة في غير وقتها تسبب في تساقط أزهار الأشجار والثمار قبل موعد نضجها.

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بعد بلوغها أسعارا قياسية

أسعار المواشي تتراجع بالسهوب

نورين. ع

بدأت أسعار المواشي بولاية الجلفة السهبية، تتراجع بشكل ملفت، بعد ما بلغت مستويات قياسية في الفترة الماضية، الجولة التي قامت بها الشروق بسوق البيرين، أحد أكبر أسواق المواشي وطنيا لاحظنا تراجع المواشي بحوالي 5 آلاف دينار للرأس مع توقعات لمواصلة التراجع مستقبلا، حيث أرجع المربون والتجار السبب لتأخر الأمطار وارتفاع الأعلاف، وقد عرفت أسعار المواشي في الأسابيع الماضية ارتفاعا غير طبيعي ووصل لأرقام قياسية، حيث وصل سعر الخروف لما يقارب 8 إلى 10 ملايين سنتيم صغير الحجم، أما النعاج فقد وصلت من خمس إلى سبعة ملايين سنتيم أي أكثر من الضعف مقارنة بالأشهر الماضية، ومن أسباب ارتفاع أسعار المواشي تساقط الأمطار في الموسم الماضي حيث تسبب في ارتفاعها بشكل مباشر إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف وندرتها في بعض الأحيان.

ويبدو أن هذا الالتهاب غير الطبيعي في أسعار المواشي بدأ يتراجع خلال هذا الأسبوع فقط، حيث تراجعت بحوالي 5 آلاف دينار في الرأس الواحد وهناك توقعات كبيرة بمواصلة التراجع، حيث يرجع معظم من تحدثنا إليهم من مربين وتجار أن السبب الرئيس في هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى لشح الأمطار خلال الأيام الماضية وهو ما جعل المربين يتخوفون من مواصلة الجفاف ما دفعهم للتخلص من الماشية وطرحها في السوق ليكثر العرض ونقص الطلب عليها مما تسبب في تراجع الأسعار وفرض السوق قانونه من خلال هذه المعادلة، والسبب الثاني حسب المربين يعود أيضا لمواصلة غلاء أعلاف المواشي التي قفزت بشكل رهيب وهو ما انعكس على أسعار المواشي التي بدأت تتكسر أسعارها بعد موجه غلاء غير عادية والتي أثرت على أسعار اللحوم الحمراء في مختلف أسواق الجلفة، حيث وصل سعر لحم الخروف لألفي دينار جزائري للكيلوغرام، في حين وصل سعر لحم النعاج لحوالي ألف وخمسة مائة دينار للكيلوغرام وقبلها كان سعر لحوم النعاج لا يتجاوز ألف دينار كأقصى حد، في حين كان لحم الخروف بألف ومائتي دينار للكيلوغرام ليتضاعف سعره في ظرف لا يتجاوز الشهرين.

ورغم بداية تراجع أسعار المواشي، الا أن أسعار اللحوم بقيت مرتفعة رغم أن الماشية مصدر هذه اللحوم مما طرح العديد من التساؤلات عن عدم تراجع أسعارها، وفي نفس السياق طالب مربو المواشي بإيجاد حل عاجل لأسعار الأعلاف ومراقبتها، لأنها مدعمة من طرف الدولة.

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قطار يقتل عجوزا خلال اجتيازها السكة بتبسة

ب. دريد

توفيت مساء الثلاثاء عجوز، تبلغ من العمر 72 سنة، بعد أن صدمها قطار لنقل المسافرين يعمل على خط لعوينات التابعة لولاية تبسة وولاية سوق هراس. الحادث، وقع عندما كانت الضحية “ق.ص” بوسط مدينة لعوينات، وفي طريق عودتها إلى منزلها الواقع بحي 72 سكنا تساهميا، وأثناء محاولتها عبور خط السكة، كانت القاطرة قريبة منها أين صدمتها وتسببت في وفاتها، وقد هرع بعض سكان الحي نحو القاطرة ليقوم عناصر الشرطة بالتدخل السريع، حيث قاموا بحماية القاطرة والعمال الذين كانوا على متنها، في وقت تدخل عناصر الحماية المدنية لتحويل جثة الضحية إلى المستشفى، فيما أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق، حول الحادثة والتي تسببت في وفاة عجوز كانت مجبرة على عبور خط السكة الحديدية في غياب حل آخر. وهو ما يحتم على السلطات المحلية إيجاد مخرج لسكان العمارات والأحياء القريبة منه ومن ثمة القضاء على إحدى النقاط السوداء الخاصة بالسكة الحديدية الموجودة بالمدينة.

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هلع وذعر وسط الطالبات

سقوط طالبة من الطابق الثالث بإقامة جامعية في البليدة

فيصل. ن

عاشت الأربعاء طالبات الإقامة رقم 03 للبنات بالعفرون في البليدة، حالة من الهلع والصدمة عقب حادث سقوط مريع تعرضت له زميلة لهم من الطابق الثالث بمبنى الإقامة، أين انتشرت دماؤها في منظر مروع. الحادث سجل حوالي الساعة منتصف الليل، أين سمعت المقيمات بالحي الجامعي صوت ارتطام قوي ليتبين أن الصوت ناتج عن سقوط طالبة من الطابق الثالث وتعالى صراخ زميلاتها من هول المشهد بعد ما اعتقدن أنها فارقت الحياة.

وقال شهود عيان لـ”الشروق” أن الطالبة البالغة 19 سنة والمنحدرة من بلدية العبادية لولاية عين الدفلى، تعرضت إلى إصابات بليغة على مستوى الرأس ووجدت غارقة في بركة من الدماء، وتم الاتصال بمصالح الحماية المدنية أين تم اجلاؤها نحو المؤسسة الاستشفائية بالعفرون ومن ثم نحو مجمع الاستعجالات الطبي بستشفى فرانس فانون الجامعي في البليدة.

وقالت زميلات للفتاة في تصريحات للشروق اليومي أنها عانت في الفترة الاخيرة من ضغوطات نفسية وشوهدت لحظات قبل الحادث وهي تجري اتصالات هاتفية ليتفاجأوا بها تهوي من نافذة في الطابق الثالث، وأضافت مصادرنا ان الضحية تقطن في غرفة بالطابق الثاني بالإقامة رقم 03 للبنات بالعفرون.

ونشر ديوان الخدمات الجامعية بيانا عبر صفحته الرسمية يطمئن فيه بشأن صحة الطالبة التي تدرس بقسم التاريخ في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية وأن حالتها مستقرة وبصدد إجراء عملية جراحية بعد ما خضعت لفحوصات وأشعة معمقة وتبين إصابتها على مستوى الفم والحوض. بالموازاة أفادت مصادر طبية للشروق آن الفتاة في وضع حرج لحد كتابة هذه الأسطر ولا تزال تخضع للرعاية الطبية المكثفة بمصلحة الإنعاش.