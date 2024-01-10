أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 10 جانفي 2024

انفجار للغاز ينسف شقة، مقتل تلميذة تحت عجلات شاحنة

إصابة خمسيني بحروق بليغة

انفجار للغاز ينسف شقة بوهران

سيد احمد فلاحي

شهد المجمع السكني أحمد زبانة بعدل مسرغين بوهران، مساء الثلاثاء، حادث انفجار غاز متبوع بحريق مهول، خلف جريحا في حالة حرجة، زيادة على خسائر مادية جسيمة، ما صنع حالة طوارئ في الحي السكني، واستدعى تدخل مصالح الحماية المدنية، بترسانتها مرفقة بمصالح سونلغاز والفرقة التقنية للشرطة العلمية، لتحديد أسباب هذا الحادث المروع.

وحسب ما أكده مصدر من خلية الاتصال لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع حدود الثالثة صباحا، بعد تلقي نداء الاستغاثة من لدن السكان، من أجل حادث انفجار متبوع بحريق بالطابق الرابع لعمارة سكنية من 9 طوابق بحي عدل بلدية مسرغين بدائرة بوتليليس، مباشرة بعد ذلك تنقل الرتل إلى عين المكان، أين تمت السيطرة على الحريق مع منع انتشاره إلى بقية الطوابق وباقي العمارات المجاورة، مع تسجيل انهيار جزئي لجدران المسكن والمساكن المجاورة له.

وقد خلَّف هذا الحادث إصابة كهل يبلغ من العمر 54 سنة، بحروق من الدرجة الثانية، حيث التهمت النيران جسده، وقدمت له الإسعافات الأولية ليتم تحويله إلى مستشفى الحروق بإيسطو.

من جهتهم، جيران الضحية “ف. كمال” أكدوا أن الأمور كانت عادية، لغاية حدود الثانية والنصف صباحا، عندما كان يهم الضحية حسب التحقيقات الأولية، بدخول دورة المياه، وما إن أنار المصباح، حتى وقع الانفجار المدوي، الذي تبعه حريق مهول، ما يؤكد أن هناك فرضية قوية لتسرب الغاز، من إحدى القنوات الداخلية في المسكن المكون من 4 غرف، ومطبخ، والذي تحول بين ليلة وضحاها إلى هيكل مخرب، مع احتراق كل أغراض العائلة، والأخطر من كل ذلك، أن الانفجار أصاب 3 شقق أخرى بأضرار متفاوتة إحداها بشكل كبير.

من جهتها، الجهات المحلية يتقدمها ممثل والي وهران ونواب البرلمان وممثلو المجتمع المدني، زاروا موقع الحادث، والتقوا بزوجة الضحية التي أكدت أنها في كل مرة كانت تقوم بإجراءات تهوية البيت، لتفادي أي مكروه، غير أنه في ذلك اليوم كتب الله كانت متواجدة عند عائلتها رفقة الأطفال، وبقي الزوج بمفرده، ليحدث ما حدث، مؤكدة أن حالة زوجها حرجة للغاية بعد أن مسه الحريق بنسبة 70 بالمئة في كامل جسده وهو ما حتم على الطاقم الطبي بمستشفى الحروق إدخاله غرفة الإنعاش.

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في مشهد أثار قضية معاناة المتمدرسين على الطرقات

مقتل تلميذة تحت عجلات شاحنة بسطيف

سمير مخربش

لقيت، مساء الثلاثاء، تلميذة حتفها في حادث مرور مروّع وقع بولاية سطيف، تسبّبت فيه شاحنة دهست الضحية عند عودتها من المدرسة، في مشهد أثار قضية معاناة التلاميذ في الطرقات بالمناطق النائية.

الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 77 بمشتة أولاد عباس بدوار الشط ببلدية التلة شرق ولاية سطيف، أين كانت الضحية البالغة من العمر 7 سنوات تسير على حافة الطريق بعد ما خرجت من المدرسة. ولما قررت قطع الطريق، لم تنتبه للشاحنة التي كانت تسير بسرعة فائقة، وهنا وقعت الكارثة التي لم تكن في الحسبان، حيث صدمتها الشاحنة في مشهد مفزع. وحسب شهود عيان، الصدمة كانت عنيفة، والتلميذة أصيبت بجروح متفرقة في مختلف أنحاء الجسم. ويرجح أن تكون قد أصيبت بنزيف داخلي، ما جعلها تلفظ أنفاسها الأخيرة في مكان الحادث.

وعند تدخل فرق الحماية المدنية لوحدة حمام السخنة، تم تحويل جثة التلميذة إلى العيادة الصحية متعدّدة الخدمات بحمام السخنة، وكان ذلك بعد تدخل رجال الدرك الذين فتحوا تحقيقا في الحادث، وأخضعوا سائق الحافلة للإجراءات القانونية في انتظار إحالة ملفه على العدالة.

وقد خلّف الحادث حيرة كبيرة وسط سكان دوار الشط ببلدية التلة الذين يشتكون من تعدّد الحوادث على هذا الطريق بسبب السرعة الجنونية لبعض السائقين المتهورين، وهم يطالبون بتدخل السلطات المحلية لوضع حد لمثل الحوادث التي حوّلت حياتهم إلى جحيم. كما طرحوا أيضا مشكل بُعد المدرسة وقطع التلاميذ لمسافة بعيدة للالتحاق بمقاعد الدراسة.

الحادث أعاد الى الأذهان حادثا آخر، وقع منذ 4 سنوات بمنطقة معفر ببلدية صالح باي جنوب ولاية سطيف، أين توفيت التلميذة المدعوة “شروق” عند عودتها من المدرسة، حيث دهستها شاحنة من الحجم الكبير بعد ما انحرفت مقطورتها التي صدمت الضحية وهي تسير بجانب الطريق، وقد خلّف الحادث يومها حركة احتجاجية لسكان المنطقة، ليعود الحادث في مشهد جديد، ويخلّف ضحية أخرى عادت لآخر مرة من المدرسة، أين سيبقى مقعدها شاغرا وسط حسرة كبيرة لزملائها في الدراسة، ولعائلتها التي لازالت تحت الصدمة.

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انتشال جثة مجهولة الهوية بسواحل شرشال في تيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت وحدات خفر السواحل بشرشال في ولاية تيبازة، جثة من جنس ذكر مجهولة الهوية في بداية التعفن، عثر عليها مساء الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة، تطفو في عرض مياه البحر قبالة سواحل شرشال .

وتدخلت الوحدة البحرية للحماية بمدنية شرشال لنقل الجثة من الميناء إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المهام .

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اختناق ستة أشخاص بالغاز في تيارت

ف. ن

تعرض ستة أشخاص إلى الاختناق بالغاز، ببلدية الدحموني بتيارت، حسب ما علم لدى مديرية الحماية المدنية للولاية.

وأوضح ذات المصدر، أن المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و42 سنة، أصيبوا بالتسمم بعد استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم العائلي. وقد تدخل عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية لدائرة الدحموني، حيث قدّموا الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى العيادة متعدّدة الخدمات “تركي قويدر” بذات المدينة.