أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 10 جويلية 2024

احتراق شابين على متن دراجة نارية، إحباط تهريب 2 كلغ من المرجان الأحمر

احتراق شابين على متن دراجة نارية بباتنة

طاهر. ح

أصيب، ليلة الثلاثاء، شابان بجروح خطيرة في حادث مرور أليم وقع إثر اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة قرب المحطة البرية الشرقية “سوقرال” بباتنة.

وكان الحادث العنيف قد سبب حروقا من الدرجة الثانية للشابين البالغين من العمر 20 و22 سنة، بعد ما أسفر الارتطام عن احتراق الدراجة النارية التي كانا على متنها، ليتم نقلهما على جناح السرعة إلى مصلحة معالجة الحروق بالمستشفى الجامعي بباتنة.

فيما تدخلت مصالح الأمن وباشرت تحرياتها وتحقيقاتها حول ظروف وملابسات وقوع الحادث الأليم.

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العثور على ضبع مقتول بمنطقة سقلاب في الطارف

نادية طـلحي

عثر أعوان محافظة الغابات لإقليم بلدية أم الطبول بولاية الطارف، خلال قيامهم، بدورية عمل عادية لتفقد غابات المنطقة الممتدة على الشريط الحدودي، وتحديدا بمشتة سقلاب طريق لولاج ببلدية أم الطبول، على جثة ضبع مخطط أبيض اللون مرمية في المنطقة الغابية.

وقد تم إبلاغ فرقة الدرك الوطني ومختلف المصالح المعنية ممثلة في مصالح الدرك الوطني، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أم الطبول وكذا أعوان الحظيرة الوطنية بالقالة ورئيس إقليم محافظة الغابات بأم الطبول، والذين تنقلوا إلى مكان وجود جثّة الضبع، بغرض معاينتها وإتمام إجراءات دفنها في حفرة عميقة لمنع الوصول إليها، بالتنسيق مع أعوان محافظة الغابات، ليتم التخلص منها حرقا وتغطيتها بالتراب، بحضور عمال البلدية، لمنع استعمالها من طرف السحرة والمشعوذين في طقوس السحر والشعوذة، خاصة وأن حيوان الضبع كان قد اختفى من الجزائر منذ عدّة سنوات، قبل أن تظهر منه أعداد قليلة، في بعض المناطق، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بغابات بعض الولايات الشرقية للوطن، كما أن أغلبها قد تعرض للقتل العشوائي.

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إحباط تهريب 2 كلغ من المرجان الأحمر بالطارف

ق. م

حجزت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف قرابة 2 كلغ من المرجان الأحمر الخام كانت معدة للتهريب، حسب ما أفاد به المكلف بالإعلام والعلاقات العامة لذات السلك الأمني.

وأوضح ضابط الشرطة الرئيسي حمزة جلاب، أن “تجسيد هذه العملية جاء إثر ورود معلومات لعناصر الشرطة مفادها قيام أشخاص ينحدرون من إحدى بلديات الشريط الحدودي لولاية الطارف بحوزتهم كمية معتبرة من مادة المرجان الأحمر الخام، متأتية من عملية النهب والصيد بطريقة غير مشروعة بغرض بيعها”.

وأضاف ذات الضابط، أنه ”بعد التحريات المعمّقة التي باشرها محققو ذات المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة، أفضت إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي وعنصرين من هذه الشبكة الإجرامية تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و34 سنة ينحدرون من ولاية الطارف تورطوا في جريمة صيد وحيازة هذه المادة بدون سند قانوني من أجل التهريب كما أسفرت العملية عن ضبط واسترجاع 1 كلغ و995 غرام من مادة المرجان الأحمر الخام”.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف، عن قضية حيازة مرجان خام بدون سند قانوني يبرر حيازته، وحيازة بضاعة محظورة داخل النطاق الجمركي خاضعة لرخصة التنقل بدون وثائق.

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التحقيقات متواصلة للوصول إلى الجناة

العثور على جثة متفحمة لشاب في تيارت

لوز محمد أمين

عثر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الرحوية، مساء الثلاثاء، على جثة متفحمة تعود لشاب في الثلاثينات من العمر بمنطقة الصواينية ببلدية الرحوية، أين تم تحويلها لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى “يوسف الدمرجي” بمدينة تيارت، قبل عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وهوية الشاب، في الوقت الذي قامت فيه المصلحة العلمية لفرقة الدرك الوطني بتحقيقات بالمنطقة للوصول إلى الفاعلين والكشف عن هذه الجريمة النكراء.

وفي سياق مسلسل الجرائم التي شهدتها ولاية تيارت، لا يزال شاب عشريني يرقد بالعناية المركزة بمستشفى “ميموني الطاهر” بمدينة السوقر إثر تعرضه لاعتداء جبان أول أمس الثلاثاء، وحسب شهود عيان، فإن الضحية تلقى ضربة بواسطة آلة حادة من طرف صديقه على مستوى الرقبة جراء شجار نشب بينهما، في الوقت الذي فتح فيه عناصر الأمن الوطني تحقيقا في القضية مع توقيف الجاني وتقديمه إلى العدالة.

للإشارة، شهدت بلدية تخمارت، بداية الأسبوع الماضي، جريمة قتل نكراء راح ضحيتها الشاب (ب.ط.ح) بعد تلقيه ضربة أنهت حياته مباشرة، وبعد التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، تمكّنت من تحديد هوية الجاني المفترض الذي كان في حالة فرار قبل توقيفه بمدينة وهران وهو بصدد “الحرقة” نحو دولة أوروبية، العملية تمت بفضل المعلومات التي تلقتها المصالح الأمنية من طرف المواطنين بعد إشهار صور القاتل المدعو (ب.ع.ع)، لتسجل ولاية تيارت خلال هذا الأسبوع فقط قرابة الأربعة جرائم راح ضحيتها ثلاثة شبان من بينهم شاب تعرض للقتل على مستوى حي لومبار بمدينة تيارت جراء شجار بين مجموعة من الشباب.

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عثر في مسكن أحدهما على مسدس وأعيرة نارية

الإطاحة بعنصرين من شبكة تتاجر في الأسلحة والمخدرات بوهران

خيرة غانو

أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران، مؤخرا، شابين ينشطان لصالح شبكة إجرامية منظمة وخطيرة، مختصة في المتاجرة في الأسلحة النارية بدون رخصة، وأيضا في المخدرات والأقراص المهلوسة.

وبحسب المساعد عماري عبد القادر، قائد الفرقة الإقليمية المتدخلة في قضية الحال ببئر الجير، فإن هذه العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصالح، مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تقوم بالمتاجرة بالأسلحة النارية والمخدرات، ليتم على إثر ذلك التحرك الفوري بوضع خطة محكمة، استعين فيها بعناصر من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران، ما مكّن من تحديد أماكن تواجد أشخاص يشتبه في علاقتهم بنشاط هذه الجماعة الإجرامية، بحيث تم التنقل إلى مساكن هؤلاء، أين كانت نتائج المهمة إيجابية، وكللت بمحاصرة وإلقاء القبض على شابين يبلغان من العمر 23 و34 سنة، كلاهما ينحدران من ولاية وهران.

كما تم أيضا أثناء المداهمة العثور على سلاح ناري من الصنف التشريعي الرابع بدون رخصة، وبه 05 أعيرة نارية، ليتم حجزها جميعا إلى جانب مركبة نفعية، وكمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج، وكذلك عينة من الأقراص المهلوسة وهاتفا نقالا، فيما تم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، حول جناية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات من الصنف التشريعي الرابع بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا من طرف جماعة إجرامية منظمة، وجنحة حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة لغرض المتاجرة.

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تفكيك ورشة لصناعة الشمة المقلدة في سطيف

س. منصوري

تمكن، عناصر الدرك الوطني لبلدية بئر حدادة بجنوب ولاية سطيف، من تفكيك ورشة سرية خاصة بصناعة الشمة المقلدة، وتم حجز خلال العملية، 300 كارتون يحتوي على كل كارتون على 200 كيس من مادة الشمة المقلدة و129 كيس شمة مبللة جاهزة للتعليب وزن كل كيس 20 كلغ، بالإضافة إلى 50 أسطوانة للتعليب من مختلف الأنواع، وكذا 3 آلات للتعليب والتغليف والتعبئة، وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات أكثر من 760 مليون سنتيم.

وليتم بعد كذلك تقديم ملف القضية أمام الجهات القضائية المختصة في ولاية اختصت في الفترة الأخيرة شبكات الاحتيال فيها لتقليد الشمة وتسويقها.