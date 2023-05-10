أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 10 ماي 2023

مسبوق يختطف صديقه، شاب متهم باقتحام متحف الآثار الإسلامية

احتجزه داخل منزل مهجور وقام بتصويره عاريا لتهديده

مسبوق يختطف صديقه ويحرّض كلاب مفترسة للاعتداء عليه!

مريم. ز

تابعت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء في العاصمة مساء الأربعاء، شابين في العقد الثاني من العمر بجناية الاختطاف المقترف بظرف العنف والتهديد والاستدراج، جنحة الضرب والمساس بحرمة الأشخاص، بعد قيامهما باختطاف ابن حيهما وتعذيبه وتجريده من ملابسه، ثم التقاط صور له لتهديده لاحقاً بنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تفاصيل الملف انطلقت من شكوى تقدم بها المدعو “م.ز” أمام مصالح الأمن بمقاطعة الجزائر الوسطى، مفادها تعرض الشاكي إلى إعتداء واختطاف واحتجازه من قبل شخصين أحدهما يلقب “الكحلة” داخل منزل مهجور بحي القصبة، مضيفا أن المتهم قام باستدراجه نحو المنزل، وقام بتهديده بواسطة سكين وتحريض كلبه لتمزيق ثيابه كما أجبره على خلعها لاحقاً والتقاط صور ومقطع فيديو له وهو عاري الجسد، ثم الاعتداء عليه بواسطة عصى “بيسبول” وسلبه مبلغ 5 ملايين سنتيم وهاتف نقال، وصرح الضحية بمحضر الشكوى عن تعرضه لجروح على مستوى أنحاء متفرقة من جسده وعجز مدته 12 يوما حسب تقرير الطبيب الشرعي المرفق بالملف، قائلا أنه تمكن من الهرب بعد ما استغل فرصة انشغال الخاطفين بالبحث عن حبل لتقيده والتوجه مباشرة رفقة والده إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى لمين دباغين لتلقى العلاج وتحرير بلاغ بواقعة الاختطاف، واستنادا للمعلومات المدونة بالمحضر تمكنت مصالح الشرطة من توقيف المشتبه فيهما، واسترجاع شريط فيديو من هاتف المتهم “ق.ز” بعد التفتيش الالكتروني للجهاز الذي وثق وقائع الجريمة كاملة.

بالمقابل اعترف المدعو “ق.زكرياء” أنه قام بضرب الضحية وصفعه على وجهه ثم قام بتصويره، بسبب خلاف سابق بينهما، وذات التصرحات التي أدلى بها المتهم الثاني المدعو “ك.محمد”، من جهته نوه النائب العام إلى خطورة الوقائع والتماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقهما.

…

النيابة التمست توقيع عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حقه

شاب متهم باقتحام متحف الآثار الإسلامية وتخريب تحف نادرة !

مريم. ز

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، شابا عشرينيا يدعى “ب.أ” بجناية وضع النار عمدا في مبان غير مملوكة له، والسرقة مع توافر ظروف التعدد، الكسر والتسلق. وجنحة التعدي على رجال القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم، وذلك على خلفية اتهامه باقتحام وتخريب مقر المتحف الوطني الإسلامي للآثار أثناء مسيرات الحراك الشعبي، والمشاركة في سرقة تحف ومعروضات نادرة.

المتهم مثل، الأربعاء، لمعارضة حكم غيابي صدر ضده بعد فتح الملف، مؤخرا، ومحاكمة 42 شخصا تم توقيفهم بعد عمليات تخريب وفوضى أيام الحراك الشعبي شهر مارس 2019، طالت مؤسسات عمومية وثقافية والاستيلاء على تحف نادرة، بعدما تسلل عدد من الشبان وسط حشود المتظاهرين واستفزاز الطوق الأمني، ورشق أعوان القوة العمومية بالحجارة، لتندلع عمليات التخريب والسرقة المتبوعة بالتسلق والتحطيم التي طالت مؤسسات تربوية منها مدرسة حديقة الحرية، وكذا الجناح الإداري بمتحف الآثار والفنون الإسلامية وإضرام النار داخله وتخريب جناح المعروضات والتحف التاريخية وسرقة مجموعة من السيوف الأثرية والمنحوتات.

كما تعرضت عدة مركبات للسرقة منها سيارات تابعة للشرطة القضائية وسيارتان للمركز الطبي الاجتماعي وتحطيم سيارات أخرى منها سيارة تابعة للوحدة الجمهورية، في حين تعرضت شقق العديد من المواطنين القاطنين بالشارع محل الفوضى لعمليات سرقة.

بالمقابل، أنكر المتهم أثناء محاكمته أول أمس، كل ما ورد ضده من وقائع التخريب والسرقة، قائلا إنه خرج في مسيرة سلمية بتاريخ الوقائع بعد إعجابه الشديد بالصور والمشاهد التي صنعها المتظاهرون وتناقلتها مختلف وسائل الإعلام والصفحات عبر “الفايسبوك” فقرر مشاركتهم والخروج إلى الشارع، مضيفا أنه وبعد وصوله إلى منطقة المرادية اندلعت فوضى عارمة ونشبت أعمال شغب من قبل مجموعة من الشبان الذين اعتدوا على رجال الشرطة وقاموا برشقهم بالحجارة والشماريخ.

كما تمسك المتهم بإنكار ضلوعه بالملف وأشار محامي دفاعه إلى أن موكله لا تربطه أي علاقة ببقية المتهمين ولم يسبق أن تواصل معهم، مطالبا بإفادته بحكم البراءة، قبل أن يلتمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقه.

…

امرأتان تعتديان على طفل بحجر في الطريق العام بباتنة

ط. ح

أوقف عناصر الأمن الحضري الـحادي عشر لأمن ولاية باتنة، امرأتين تبلغان من العمر 25 و33 سنة، بعد الاشتباه في تورطهما في الإعتداء على طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، وضربه بحجر، ما تسبب له في جروح وإصابات متفاوتة.

المشتبه بهما تم توقيفهما على إثر الشكوى التي تقدم بها والد الضحية مرفوقة بشهادة طبية، أكد فيها بأن المرأتين قامت بالإعتداء على ابنه بحجر في الطريق العام، ليتم توقيفهما من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الحادي عشر وإنجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة الضرب والجرح العمدي ضد طفل قاصر لا يتعدى عمره 11 سنة، قبل تقديمهما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة.

…

رئيس البلدية يكشف لـ”الشروق”:

غلق “سوق دبي” بباب الزوار الخميس

حورية. ب

كشف رئيس بلدية باب الزوار، حطابي إبراهيم، في تصريح للشروق أنه سيتم هذا الخميس إزالة السوق الفوضوي بحي دبي بحضور القوة العمومية، وأضاف “المير” أنه تلبية لمطالب سكان باب الزوار فقد تم القضاء على السوق الفوضوي الذي خصص له يومين، السبت والثلاثاء كل أسبوع والموجود بمحاذاة السوق المغطى بحي 5 جويلية، في انتظار حل مشكل الباعة الفوضويين عبر الطرقات بسوريكال.

وتعهد رئيس بلدية باب الزوار بإيجاد حلول للباعة الفوضويين في إطار القانون، متفهما ممارسة هؤلاء لهذا النشاط غير القانوني لإعالة عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك فالبلدية بصدد إعادة تنظيم سوق حي الجرف، بعد أن خرج التجار للبيع على الأرصفة.

وأكد المتحدث أن بلدية باب الزوار لا تشكو من نقص في الأسواق الجوارية، حيث يوجد بها أربع أسواق، مشيرا إلى وجود سوق سوريكال الذي يسيّره أحد الخواص وينشط بصفة عادية، أين يتردد عليه مواطنون من جميع بلديات العاصمة وحتى من ولايات مجاورة، مفندا الإشاعات التي تتردد بشأن سوق “سوريكال” وأنه لا يلبي احتياجات سكان البلدية.

وأوضح “المير” أن البلدية قامت بكراء السوق المغطى “باتيميتال”عن طريق المزايدة بحي “إسماعيل يفصح” لضمان توفير حاجيات السكان، وإلى جانب ذلك يوجد مركز النشاطات التي تقف السلطات المحلية من الولاية والبلدية على انتعاش المركز من خلال التعليمات التي وجهها والي الجزائر للمستثمرين من أجل استئناف المشاريع المتوقفة وإنجازها في أقرب الآجال.

ولأننا على مقربة من الاحتفال بعيد الأضحى، كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن بلدية باب الزوار تخصص سنويا مساحات للموالين لممارسة نشاطهم في بيع الأضاحي وذلك لتسهيل أمر اقتنائها على الساكنة، مضيفا أن عملية منح المساحات تتم بترخيص من ولاية الجزائر حيث يتم دراسة الطلبات المودعة على مستوى مصالح البلدية وفي إطار القانون يتم الموافقة عليها.

…

إدانة “مير” تلاعب بقفة رمضان في الجلفة

أحمد خلفاوي

قضت المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح في ولاية الجلفة الأربعاء، بإدانة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية عين وسارة رفقة الأمين العام السابق لبلدية عين وسارة و 15 عضوا بالمجلس البلدي وقتذاك، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، على خلفية تجاوزات في تسيير قفة رمضان والسجل الخاضع للمداولات الرسمية، وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2019 أين باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقات واسعة بعد تلقيها معلومات وشكاوى تخص ملف تسيير قفة رمضان والسجل الخاضع للمداولات الرسمية، والتي أثبتت وجود عدة تجاوزات، قبل أن يتم تحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية، أين أدانت المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح غيابيا كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية عين وسارة رفقة الأمين العام السابق لبلدية عين وسارة و 15 عضوا بعامين حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري.

…

مطالب بتعميم حواجز الأمان بالطرق الجبلية

مقتل فتاة وجرح 14 شخصا في حادث سقوط حافلة في منحدر ببجاية

ع. تڤمونت

تسبب حادث مأساوي، وقع مساء الثلاثاء، في حدود الساعة الخامسة إلا 25 دقيقة، اثر انحراف وسقوط حافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير، تشتغل على خط أقبو- بوحمزة، بمنحدر بالمكان المسمى “إغيل نتالة” بإقليم بلدية أمالو، بحوض الصومام، في مقتل فتاة تبلغ من العمر 29 سنة، تنحدر من قرية محفوظة التابعة لبلدية بوحمزة، وحسب معلومات “الشروق” فان الضحية “وسام.م” تعد الابنة الوحيدة للعائلة، كما خلف الحادث 14 جريحا، ثلاثة منهم تم نقلهم من قبل أعوان الحماية لوحدات صدوق وبني معوش وبوحمزة إلى مستشفى أقبو فيما تم نقل باقي الجرحى من قبل المارة إلى المستشفى، وقد عاشت المنطقة هلعا وأوقات عصيبة.

ويبقى الحذر مطلوبا عند السير على الطرقات الجبلية هذه الأخيرة التي لا تزال تفتقر إلى أدنى احتياطات السلامة على غرار الغياب الكلي لحواجز الأمان على طول الطرقات وهو اللغز الذي يبقى يحير المواطنين ومستعملي الطريق على حد سواء، إذ لا تزال العزلة عنوانا بارزا لشكاوى المواطنين القاطنين بالقرى الجبلية والنائية بولاية بجاية حيث تعد انشغالا آنيا لسكان القرى والمداشر المحاصرين بمسالك وعرة وضيّقة، أغلبها في وضعية كارثية، كما يأمل سكان القرى الجبلية بوضع حواجز السلامة على أطراف الطريق أو حتى بغرس الأشجار لحمايتهم من الموت المؤكد وهو الهاجس الذي يترصد بحياتهم وهم يسلكون ويغامرون عبر هذه الطرقات التي أضحت تسمى بـ”طرقات الموت” حيث أحصت في هذا الصدد عديد القرى الموزعة بقمم الجبال عديد الضحايا جراء غياب حواجز السلامة ما أدى إلى سقوط مركبات الضحايا من ارتفاعات لا يقل طولها عن مائة متر مع الإشارة إلى أن المسؤولين قد تجاهلوا أهمية حواجز الأمان بشكل ملفت للانتباه ويكفي الولوج في هذا الشأن عبر النفق الأخضر بالقصر للتأكد من ذلك.

وتمضي السنوات وتتشابه دون أي بارقة أمل بفرج قريب إلا الزيادة في عدد الأرواح الهالكة والمحرومة بسبب وضعية هذه الطرقات لتستمر بذلك معاناة قاطني القرى الجبلية مع الطرق الجبلية الوعرة المعلقة فوق قمم الجبال ويواصلون بذلك مغامراتهم اليومية على طرقات محفوفة بالمخاطر. فهل من فرج؟ يتساءل المواطنون.

…

مجهولون يسرقون 7.5 كلم من خطوط الكهرباء بالبويرة

فاطمة عكوش

بعد عمليتي سرقة الكوابل الكهربائية المسجلة ليلة 6 إلى 07 ماي الجاري، بقريتي أولاد عيسى وزهانة ببلدية عمر، سجلت مديرية التوزيع البويرة من 07 إلى 09 ماي، ست عمليات سرقة أخرى بكل من ايشيحان و ايقرحان ببلدية بشلول، أولاد أخريس ببلدية برج أخريس، أولاد عيسى وزهاينية ببلدية عمر والروضة ببلدية آث منصور، حيث تمت سرقة 7.5 كلم من الخطوط الكهربائية من طرف أشخاص مجهولين وحرمان 56 منزل من الكهرباء.

ولضمان استمرارية الخدمة فيما يتعلق التموين بالطاقة الكهربائية، تدخل أعوان سونلغاز للقيام بالأشغال اللازمة وهذا باستخلاف الكوابل الكهربائية المسروقة بأخرى جديدة لإرجاع التيار الكهربائي للمنازل المتضررة من هذه العمليات التخريبية التي مست شبكة توزيع الكهرباء.

وتم إيداع شكاوي لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وللتذكير فانه منذ بداية سنة 2023 سجلت مديرية التوزيع البويرة 18 عملية سرقة مست 12.78 كلم من الخطوط الكهربائية، مما أدى إلى حرمان 226 منزل من الكهرباء.

…

شغل المنصب لثلاث عهدات

خمس سنوات سجنا لرئيس بلدية تيجلابين ببومرداس

سعيدة. م

مثل، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس رئيس بلدية تيجلابين السابق لعهدات عدة، لتورطه في قضية التحرير العمدي لمحرر يتضمن وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، وذلك من خلال منح مشروع لمقاول بطريقة غير قانونية التهمة التي التمس ممثل النيابة على إثرها السجن المؤبد في حين أصدرت المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا.

قضية الحال تحركت بناء على رسالة مجهولة وردت وكيل جمهورية محكمة بومرداس في أوت 2017 مفادها قيام رئيس بلدية تيجلابين لثلاث عهدات متتالية بإطلاق مشاريع وهمية مست الملعب البلدي بحيث تم تدشين ملعب جديد فوق الملعب القديم، مع مدرسة ابتدائية لم يتسن لسكان البلدية الاستفادة منها. كما اتهم بإبرام صفقات أخرى مخالفة للتشريع حيث قام بتسليم هذه المشاريع لمقاول من معارفه دون المرور على لجنة فتح الأظرفة، و لجنة تقييم العروض. و في شهر جويلية 2018 حرر وكيل الجمهورية وثيقة اتهام ضد رئيس البلدية المتابع بقضية فساد، وابرام صفقات مشبوهة. لكن بعد التحقيقات استفاد من انتفاء وجه الدعوى حول قضية الفساد و تمت إحالة ملفه على العدالة بتهمة التحرير العمدي لمحرر يتضمن وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة ذلك من خلال منح مشروع لمقاول بطريقة غير قانونية حيث أن المير منح صفقة تهيئة الملعب البلدي بقرية المرايل بقيمة تفوق 500 مليون سنتيم دون الرجوع لقانون الصفقات. وهذا ما أكدته موظفة و رئيس المصلحة التقنية. و من جهته أنكر المتهم خلال مثوله للمحاكمة التهم المنسوبة إليه.

…

قاصر تولى إخفاء المسروقات

السطو على مسكن إطار سام بخنشلة

طارق. م

تعرض مسكن إطار سام يقع بمدينة الحامة في ولاية خنشلة، لعملية سطو وسرقة طالت كمية من المجوهرات الذهبية ومجموعة من التجهيزات المنزلية.

وعلى إثر ذلك باشر عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الحامة، تحرياتهم وتحقيقاتهم انطلاقا من معاينة المسكن ورفع البصمات والآثار التي يكون قد تركها اللصوص في مسرح الجريمة، ما مكّن في ظرف وجيز من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 35 و45 سنة، بالإضافة إلى قاصر، بعد تورطهم في عملية السطو على مسكن الضحية وسرقة محتوياته.

وحسب ما كشف مصدر أمني الأربعاء، للشروق، فإن عملية توقيف المشتبه فيهم، الذين يوجد من بينهم تاجران متخصصان في تجارة المجوهرات، تمت على إثر شكوى تقدم بها الإطار الذي يعمل بولاية بسنطينة، بشأن تعرض مسكنه الكائن بدائرة الحامة بولاية خنشلة، لعملية سطو وسرقة من طرف مجهولين، قاموا بسرقة مجموعة من المجوهرات التي تعود إلى زوجته المتوفاة وبناته، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات الإلكترونية والمنزلية، كما أن اللصوص حسب الشكوى قاموا بالاستيلاء على المفتاح الثاني لمركبة سياحية من نوع “باسات”.

على إثر تلك الشكوى، تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان لمعاينة منزل الضحية، مع رفع البصمات، وتنشيط عنصر الاستعلامات، ما أفضى إلى توقيف قاصر، وبعد تفتيش مسكنه العائلي تم العثور على مفتاح السيارة المسروق، ما استدعى من المحققين مواصلة التحقيق معه، والذي كشف عن تورط مساعديه ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص آخرين بالغين، وبعد إتصدار إذن النيابة تم تفتيش مساكنهم، ما أسفر عن استرجاع المسروقات، وبمواصلة التحقيق تم الكشف عن هوية شخص آخر تورط في الجريمة أوكلت له مهمة بيع المجوهرات، لتجار الذهب بخنشلة. المشتبه فيهم تم إنجاز ملف قضائي ضدهم وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة مساء أول أمس الثلاثاء، والذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق.

…

حجز 18 ألف قرص مهلوس بباتنة

أوقف، مؤخرا، عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، لأمن ولاية باتنة، بالتنسيق مع مصالح القطاع العسكري بباتنة، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، ينحدر اثنان منهم من ولاية جنوبية، لتورطهم في حيازة، 16800 كبسولة بريقابلين 300 ملغ، مع مصادرة سيارتهم المستعملة في نقل الممنوعات، داخل بلدية تازولت شرق باتنة. وتمكنت المصلحتان، من توقيف شخصين آخرين بمدينة عين التوتة جنوب باتنة، بينما كانا على متن سيارة، وبحوزتهما 1650 كبسولة بريقابلين 300 ملغ، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمجموع 18450 كبسولة.

…

تلميذة تعتدي على زميلتها بسلاح أبيض في قسنطينة

ع. لرقط

تعرضت ظهيرة الأربعاء، التلميذة “ب م” في الطور المتوسط تبلغ من العمر 13 سنة إلى إصابة على مستوى الوجه بواسطة قاطع للورق (كيتور).وكان المحيط الخارجي لمتوسطة عبد الله مريغد بالوحدة الجوارية 17 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة مسرحا للحادثة، أين أقدمت 04 تلميذات هن زميلات للضحية على مهاجمتها، لتستل إحداهن حسب مصادرنا (كيتور) وتضرب به الضحية على مستوى الوجه. وتم نقل الضحية لمستشفى بن شريف أين خضعت للإسعافات وخياطة الجرح الذي خلف 27 غرزة على وجه الضحية.