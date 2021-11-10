أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021

سفارة أمريكا تشيد بباحثة جزائرية، امرأة ضمن عصابة للسطو على المنازل،

سفارة أمريكا تشيد بباحثة جزائرية

أشادت السفارة الأمريكية بالجزائر، بباحثة جزائرية نجحت في إطلاق أول لقاح في العالم ضد الملاريا رفقة الفريق الذي تقوده بشركة “GlaxoSmithKline”. وقالت السفارة الأمريكية في الجزائر على فيسبوك: “إن جميلة لواحد، رئيسة قسم الأبحاث العالمية في فريق اللقاحات بشركة GlaxoSmithKline، مثالُ الباحث الجزائري الذي درس في الولايات المتحدة ليُفيد العالم”.

وأضافت: “لقد حصلت جميلة على درجة الدكتوراه مع فريق البحث حول السرطان لودفيغ في مدينة نيويورك، قبل أن تقوم بأبحاث ما بعد الدكتوراه مع شركة تكنولوجيا حيوية بفيلادلفيا لتكتسب خبرة قيّمة”.

وأردفت: “حصل لقاح الملاريا التابع للشركة في الشهر الماضي على موافقة كاملة من منظمة الصحة العالمية مما أعطى العالمَ الأملَ في مواجهة هذا المرض الذي يقتل نصف مليون شخص سنويًا، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة. هنيئا لجميلة على هذا الإنجاز!”.

…

محاولة قتل شقيقين بجندل في عين الدفلى

م. المهداوي

أوقفت مصالح أمن دائرة جندل شرق عين الدفلى شخصا في العقد الثاني من العمر يقيم بذات المدينة، على خلفية تورطه في قضية الاعتداء على شقيقين بواسطة سلاح أبيض.

جاء ذلك بعد تسجيل إصابة أحدهما بجروح على مستوى الذراع الأيسر، وإصابة الآخر بجروح بليغة على مستوى الحوض وأنحاء مختلفة من جسمه، حيث تم توقيفه بعد فترة وجيزة من قبل قوات الشرطة التي تمكنت من تحديد هويته.

وخص بأمر إيداع بعد تقديمه أمام الجهة القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة عن تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

…

شراء بنصف مليار من عائدات السرقة

امرأة ضمن عصابة للسطو على المنازل بقسنطينة

عصام بن منية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث عشر بأمن ولاية قسنطينة، من فك لغز جريمة السطو التي استهدفت أحد المساكن أواخر شهر أكتوبر المنقضي، والتي تمكن خلالها اللصوص، من الاستيلاء على مبلغ مالي معتبر بالإضافة إلى كمية كبيرة من المجوهرات والمصوغات الذهبية، حيث تم تكوين أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 سنة و40 سنة، من بينهم امرأة. المشتبه فيهم تم توقيفه بعد التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث عشر، بعد تلقيهم شكوى الضحية أواخر شهر أكتوبر الماضي، بشأن تعرضه مسكنه للسرقة من طرف مجهولين، قاموا بكسر الباب الخارجي، وتمكنوا من التسلل إلى داخل المسكن العائلي في غياب أصحابه، أين تمكنوا من الاستيلاء على كمية كبيرة من المجوهرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر.

على إثر ذلك تنقل عناصر الشرطة مدعومين بفرقة من الشرطة العلمية إلى مسكن الضحية لإجراء المعاينات اللازمة ورفع البصمات، وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم، انطلاقا من استغلال تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة الخارجية الموجودة بمحيط مسكن الضحية، ما مكّن من تحديد هوية الفاعلين الرئيسيين، واللذان تم توقيفهما، كما تم توقيف باقي الأطراف في هذه القضية، وتحويلهم للتحقيق الذي كشف بأن الفاعلين قاموا ببيع المجوهرات المسروقة وشراء سيارة سياحية فاخرة بثمنها، تصل قيمتها نحو نصف مليار سنتيم، ليتم حجزها، كما أسفرت عملية تفتيش المشتبه فيهم بعد الحصول على إذن النيابة، من استرجاع جزء من المجوهرات المسروقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بنحو 130 مليون سنتيم، جزء منه قام المشتبه فيه الرئيسي بإيداعه في حساب بريدي.

…

سكان سوق الخميس يطالبون ببناء متوسطة جديدة

الأميونت المسرطن يهدد 800 تلميذ بمتوسطة مهترئة بالبويرة

فاطمة عكوش

ناشد سكان سوق الخميس، بولاية البويرة، السلطات المعنية، بضرورة الإسراع في تجسيد مشروع بناء متوسطة جديدة بالمنطقة، وهذا لإنقاذ أبنائهم من خطر الموت الذي يترصدهم في كل لحظة.

وبحسب ممثلين عن السكان، فإن متوسطة العمري بوجمعة بسوق الخميس تعتبر من أقدم المتوسطات بولاية البويرة، يدرس فيها أكثر من 800 تلميذ، رغم تواجدها في حالة يرثى لها كونها مبنية بمادة الأميونت المسرطنة، بالإضافة إلى اهترائها وتآكل حديدها، ما جعل الدراسة فيها شبه مستحيلة، خاصة خلال فصل الشتاء، كونها تعاني من تشققات وتصدعات وهو ما يسهل تسرب مياه الأمطار إلى داخل الأقسام.

وكان نائب برلماني سابق، قد تحدث عن متوسطة العمري بوجمعة في جلسة شفوية بالبرلمان، اتبعها بمراسلة لوزيرة التربية الوطنية السابقة، وذلك سنة 2018، حينها أعطت وزيرة التربية السابقة أوامر بهدم المتوسطة القديمة وانجاز متوسطة جديدة، لكن اصطدم سكان المنطقة بمشكل الأرضية الذي لا يعلم أي أحد اللبس الذي يشوبها، ولازلت لحد الآن تشكل هاجسا ومعرقلا المشروع، وهذا رغم الاحتجاجات الكثيرة لجمعية أولياء التلاميذ.

وبتاريخ 11 أكتوبر 2020، أمر والي البويرة بالبحث عن أرضية أخرى بدل مكان المتوسطة القديمة، وهذا في بيان أصدرته خلية الإعلام بديوان الوالي بعد الاجتماع بجمعية أولياء التلاميذ، وبعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة تم عقد اجتماع مع رئيس الدائرة خلص إلى إعطائهم وعود تتمثل في بداية المشروع في شهر أفريل أو ماي 2021 كأقصى تقدير شريطة توقف الاحتجاجات وعودة التلاميذ إلى الدراسة، وبالفعل عادوا إلى أقسامهم، رغم المخاطر، آملين في وعود رئيس الدائرة، التي تبين أنها مجرد حبر على ورق، والى غاية يومنا هذا ورغم قرب انقضاء سنة 2021، إلا انه لم يظهر أي جديد بخصوص انجاز المتوسطة الجديدة، ليبقى التلاميذ يدرسون في ظروف مزرية معرضين لمخاطر السرطان وللمخاطر الطبيعية من أمطار ورياح، ومخاطر جسدية نظرا لقدم المنشأة وإمكانية سقوطها في أي لحظة على رؤوس التلاميذ.

…

أساتذة يطالبون بقاعة بمواصفات جيدة

قاعة الأساتذة بثانوية امحمد يزيد بسور الغزلان مهددة بالانهيار

فاطمة عكوش

وجه، الأسبوع الفارط، أساتذة ثانوية امحمد يزيد، بسور الغزلان، بولاية البويرة، نداء استغاثة إلى مدير التربية، بخصوص الوضع الكارثي لقاعة الأساتذة بالثانوية، التي تفتقر إلى أبسط المواصفات التي تعيشها مثيلاتها.

وبحسب الأساتذة، فإن سقف قاعتهم مهدد بالسقوط فوق رؤوسهم في أي لحظة، وطاولة القاعة قديمة ومهشمة والكراسي محطمة، والنوافذ في حالة يرثى لها. والأخطر من ذلك، بحسب الأساتذة، تواجد خيوط الكهرباء في العراء تطل من كل مكان. والأكثر من ذلك، أن القاعة بها جحور للفئران. ورغم أن الأساتذة سبق لهم وأن قاموا، خلال السنوات الفارطة، بعملية تطوع من أجل ترميم القاعة بأموالهم الخاصة، بعد أن وجهوا عدة نداءات إلى الجهات المعنية من أجل محاول التدخل لتحسين وجه القاعة التي تصلح لكل شيء إلا أن يجتمع فيها الأساتذة.

وللعلم، فإن أغلبية قاعات الأساتذة بمتوسطات وثانويات ولاية البويرة هي صورة طبق الأصل لقاعة ثانوية امحمد يزيد، كما أن أغلبية مكاتب الإدارات في حالة كارثية، رغم أن الثانويات والمتوسطات تعرف زيارات مستمرة للمفتشين والمسؤولين، بصفة شبه دائمة، وتكثف الزيارات خلال فترة البكالوريا، وشهادة التعليم الأساسي، والانتخابات وحفلات نهاية السنة وغيرها، لكن للأسف لا أحد منهم حاول تغيير وجه قاعات الأساتذة والمكاتب الإدارية.

وإذا كان أساتذة الثانويات والمتوسطات لديهم قاعات رغم أن أغلبيتها مهترئة، إلا أن أساتذة أغلبية ابتدائيات ولاية البويرة لا يملكون قاعات، ما يحتم عليهم صيفا وشتاء البقاء في الساحات رفقة التلاميذ، والأكثر حظا منهم يجدون كراسي داخل المطاعم المدرسية، خاصة وأن مكاتب المديرين لا تتسع لأكثر من 3 أشخاص على الأقل، وهو ما جعل الأساتذة ينتفضون في كل مناسبة ويطالبون بتحسين ظروف العمل.

…

تسرب الغاز وراء المأساة

مقتل ثلاثة أطفال في حريق بمنزلهم بعين الدفلى

م. المهداوي

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية عين الدفلى وفاة 3 أطفال صغار متأثرين بحروق بليغة (ولد وبنتان)، يبلغون من العمر 7، 10، 11 سنة، وإصابة والدهما الذي يبلغ من العمر 40 سنة، عقب تعرضه لصدمة أثرت على حالته، بينما أصيبت والدتهم البالغة من العمر 36 سنة بعدة حروق سطحية على مستوى الوجه، إثر احتراق مسكنهم في دوار “الفج سيدي بلقاسم” ببلدية جندل شرق ولاية عين الدفلى.

ووقع الحادث مساء الثلاثاء في حدود الساعة الثالثة عصرا، حيث شبت ألسنة النيران بغرفة في مسكنهم المتكون من 7 غرف، ما أدى إلى احتراقها كليا بما فيها من أثاث وأفرشة وغيرها.

سارع أعوان الحماية المدنية إلى الموقع لتقديم كل الإسعافات الأولية الضرورية، وإجلاء المصابين إلى العيادة متعددة الخدمات بذات المدينة، بينما تم نقل جثث الأطفال الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث المتواجدة على مستوى مستشفى خميس مليانة. وأوضحت مديرية الصحة والسكان أن المؤسسة العمومية الاستشفائية بخميس مليانة استقبلت ضحيتين على إثر حادثة انفجار المسكن بسبب تسرب الغاز من جهاز التدفئة, وتم التكفل بهما على الفور بمصلحة الاستعجالات, بعد تحويلهما مباشرة من العيادة المتعددة الخدمات بجندل. وعلى إثر هذه الفاجعة تنقل حينها والي ولاية عين الدفلى رفقة مدير الصحة والسكان لولاية عين الدفلى بمعية السلطات المدنية والعسكرية للمصحة المذكورة لزيارة عائلة ضحايا الانفجار بغية الاطمئنان على صحتهما وتقديم واجب العزاء لوالدي الضحايا والتأكيد على ضرورة التكفل التام للسلطات العمومية بالعائلة، مؤكدا وقوف السلطات العمومية إلى جانبهم داعيا مصالح الصحة إلى تقديم كل أشكال الدعم النفسي للعائلة.

وفي هذا السياق تواصل الحماية المدنية بعين الدفلى منذ فترة حملات تحسيسية مكثفة حول مخاطر الاختناق بالغاز في إطار الإستراتيجة المنتهجة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية والمتمثلة في تنظيم الحملات التحسيسية والتوعوية حول الوقاية من مختلف الأخطار، وبخاصة الوقاية من خطر الاختناق بالغاز، الحملة التي باشرتها مديرية الحماية المدنية وتتزامن مع فصل الشتاء انطلقت في ال 8 من نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين في الميدان لفائدة مختلف شرائح المجتمع المدني (تلاميذ، طلبة، المؤسسات الثقافية، مناورات ميدانية…) وتتضمن هذه الحملة إلقاء محاضرات على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف الأطوار، ومختلف المعاهد والقامات الجامعية طيلة فترة الحملة، للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تحصد العديد من الأرواح.

وكانت انطلاقة تفاصيل عملية التوعية والتحسيس من القطب الحضري “الشلّال” بعاصمة الولاية ومتوسطة “حباس محمد” لتشمل مختلف البلديات والمؤسسات التعليمية لأجل الوقاية من خطر غاز أول أوكسيد الكربون وإعطاء إرشادات ونصائح خاصة بالقاتل الصامت، لتتواصل حملة التوعية والتحسيس للوقاية من كل أخطار الحوادث المنزلية الثلاثاء على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين بالعبادية غرب الولاية بتنظيم يوم تحسيسي رفقة مصالح “سونلغاز”.

…

الدرك يوجه ضربة موجعة لمافيا الحبوب:

حجز مئات القناطير من النخالة والقمح الفاسد بتيارت

ب. يعقوب

تمكنت فصيلة الأبحاث لدرك تيارت من وضع اليد على شحنات مغشوشة من مادتي النخالة والقمح في عملتين منفصلتين، وحجز 381 قنطار من المادتين على متن شاحنات ومركبات نفعية، كانت موجهة إلى وجهة مجهولة، ويستمع المحققون لخمسة موقوفين مشتبه وقوفهم خلف هذه الجريمة الاقتصادية، لمعرفة مزيد من تفاصيل الحادثة وتحديد مصدر المضبوطات الفاسدة .

وبحسب مصادر “الشروق”، فإنه في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإجرام الاقتصادي والمحافظة على الاقتصاد الوطني، نجحت فصيلة الأبحاث للدرك بتيارت، في حجز كمية قوامها 90 قنطارا من مادة النخالة + 190 قنطار من مادة القمح اللين المهشم، ولفت المصدر إلى أن الحمولة كانت على متن شاحنتين مقطورتين على مستوى الطريق الوطني رقم 23.

وفور ضبط هذه الكمية الهامة مجهولة المصدر والخالية من أي وسم، باشرت المصالح الأمنية ذاتها، التحقيق بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة تيارت في قضية تحويل مادة مدعمة عن مقصدها الامتيازي وعدم الفوترة وممارسة نشاط غير مشروع .

كما تم ضبط 101 قنطار من النخالة بدون وسم، على الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين السبعين وعين الذهب جنوب ولاية تيارت، وأفصحت التحقيقات الأولية أن الشحنة المحجوزة كانت محملة على متن شاحنة ومركبة نفعية، وأسفرت ذات العملية الهامة عن القبض على 4 أشخاص على اختلاف أعمارهم، تأكد نقلهم إلى مبنى المجموعة الإقليمية لدرك تيارت، حيث يخضعون إلى تحقيق معمق بموجب تعليمة نيابية لتسليط الضوء على ملابسات الجريمة، كون أن المضبوطات المشتبه في سلامة استهلاكها كانت موجهة إلى السوق للبيع .

قضية الحال التي فككتها مصالح الدرك، تأتي بعد أيام قلائل من ضبط كمية 87 قنطارا من مادة القمح اللين المشتبه في صحة استهلاكه الآدمي في ولايتي تلمسان والنعامة، وكانت مصالح الدرك لولاية غليزان في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وضعت اليد على 320 قنطار من القمح المدعم على الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين وادي الجمعة وغليزان وبينت التحقيقات أن الشحنة الهامة كانت موجهة إلى السوق بدون فوترة وتم توقيف ثلاثة أشخاص بتهمتي المضاربة غير المشروعة والتزوير واستعمال المزور .

موازاة مع هذه المحجوزات، لا تزال التحقيقات مستمرة في عدد من الولايات في سياق ما يعرف بالحرب المفتوحة للدولة ضد المستودعات السرية لتخزين الحبوب وتفكيك مافيا التلاعب بأطنان القمح اللين، حيث تم مضاعفة أبراج المراقبة والسدود الثابتة عبر المسالك الوطنية لتفتيش الشاحنات المشبوهة وإخضاع أصحابها لتحقيقات مركزة لمعرفة وجهة أطنان القمح، لاسيما في غرب وشرق الوطن، التي غالبا ما يتم توجيهها للبيع كمواد علفية للمواشي دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التعاملات والممارسات التجارية، وتتم هذه المعركة الأمنية بالتنسيق مع ضبطيات التجارة حديثة التشكل المختصة في الحجز الفوري للسلع المشبوهة وتحرير محاضر غش ميدانية، تنفيذا لتعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات .

…

البحر يلفظ جثة مجهولة الهوية بتيبازة

ب.بوجمعة

لفظت أمواج البحر بشاطئ “لابايوت” بالواجهة البحرية لمدينة بواسماعيل شرق تيبازة، جثة مجهولة الهوية في حالة متقدمة من التعفن ومبتور أجزاء من جسمها يرجح أنها لـ”حرّاق” فقد قبل أزيد من شهر.

وتنقلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسماعيل إلى الموقع، إثر تلقيها مكالمة هاتفية مفادها وجود جثة لفظها البحر عالقة بين الصخور بحي الكتيبة اليوسفية، بالواجهة البحرية ببلدية بوسماعيل في ولاية تيبازة، وعلى إثرها تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان بعد الاتصال بمصالح الحماية المدنية، وعند الوصول تبين أن الأمر يتعلق بجثة متحللة لفظتها أمواج البحر، تعود لشخص مجهول الهوية من جنس ذكر يبدو في العشرينيات من العمر.

حسب المعاينات الأولية للطبيب المناوب فالوفاة حدثت قبل حوالي شهر واحد، ليتم نقل الجثة من طرف أفراد الحماية المدنية ببوسماعيل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة، وإثرها تم إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة الذي أمر بفتح تحقيق في القضية.

…

ارتباك وفوضى والغموض سيد الموقف

تأخر الاعتماد يهدد مصير تلاميذ المدارس الخاصة بخنشلة

طارق. م

لا تزال العديد من المدارس الخاصة، بإقليم بلديات ولاية خنشلة، تنتظر تسوية الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على الاعتماد من طرف وزارة التربية الوطنية، قصد فتح أبوابها أمام التلاميذ المسجلين فيها برسم الموسم الدراسي الجاري، حيث لا تزال ورغم مرور أزيد من شهرين على الدخول المدرسي الرسمي، تنتظر استلام الاعتماد، بغرض الانطلاق في التدريس، وهو الأمر الذي أضحى يقلق الأولياء، الذين اضطروا إلى إعادة تسجيل أبنائهم، في المدارس العمومية، في انتظار فتح المدارس الخاصة.

وأكد عدد من أصحاب المدارس أنهم قد استوفوا كل الإجراءات الإدارية، الخاصة باعتماد المدارس، وقد اتخذت شكلها البيداغوجي، أو الإداري اللازمين، خاصة في ما يتعلق بالهيكل المعماري للمؤسسة التربوية، إلى جانب التجهيزات البيداغوجية، وكذا أهلية وكفاءة الطاقم التربوي والإداري، المرافق للتلاميذ في مختلف الأطوار، غير أنهم تفاجؤوا مع الدخول المدرسي، بتأخر تسليمهم الاعتماد لبداية النشاط، لأسباب قالوا إنها لازالت غامضة وغير مبررة، حيث تتحجج الإدارة، في كل مرّة بوصول الاعتماد في ظرف يومين، عند كل استفسار من طرفهم، إلاّ أن الأيام مضت ولا شيء تحقق. وقد اختلطت الأمور، على الأولياء الذين فضلوا تدريس أبنائهم بالمدارس الخاصة، ما جعلهم يضمون أصواتهم إلى أصوات القائمين على تلك المدارس، لمناشدة يناشدون وزير التربية الوطنية التدخل العاجل، والنظر في المشكلة، وإيجاد حلول لها في أقرب الآجال.