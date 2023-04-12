أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 12 أفريل 2023

محتالون يزوّرون وصفات طبية، تأجيل قضية اغتيال رئيس بلدية في بومرداس

استرجاع 1640 قسيمة بقيمة نصف مليار

محتالون يزوّرون وصفات طبية لبيع أدوية مٌتبرّع بها

رانية. م

أقدم أفراد شبكة اجرامية ناشطة بين ولايتي تيزي وزو وقسنطينة، على استغلال أدوية متبرع بها لصالح المرضى، وذلك باستعمال قسيمات متحصل عليها بطريقة غير شرعية وإلصاقها على الأدوية المتبرع بها، ليحصلوا على تعويضات مادية لدى مصالح التأمينات بالنصب والاحتيال وتزوير وصفات طبية واستعمالها، وقد تمكنت قوات الأمن من استعادة ما لا يقل عن 1640 قسيمة بقيمة نقدية تزيد عن 500 مليون سنتيم.

القضية التي عالجتها مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بوغني التابعة لأمن ولاية تيزي وزو، تمثلت في توقيف مركبة مشتبه فيها على مستوى أحد الحواجز الأمنية الثابتة في بوغني، وخلال تفتيشها تم العثور على لفائف من قسيمات أدوية خاصة بالأنسولين، وحين اقتيد المعني إلى مركز الأمن والتحقيق معه، كشف عن هوية ثلاثة أشخاص ينشطون معه، حيث تمت عبر هذه العملية الإطاحة بشبكة إجرامية ناشطة على مستوى ولايتي تيزي وزو وقسنطينة، تورط فيها 4 أشخاص، يقومون بالحصول على قسيمات أدوية بطريقة غير شرعية ويعيدون استعمالها وإلصاقها على أدوية تتمثل في الغالب بالأنسولين، تبرع بها مواطنون في مختلف مناطق الوطن لصالح المرضى، إلا أن هؤلاء يقومون بإلصاقها على الأدوية، ليُعيدوا بيعها بوصفات مزورة والحصول بعدها على تعويضات مادية.

الشبكة التي وضعت ذات المصالح، حدا لنشاطها تتكون حسب البيان الصادر عن خلية الأعلام والاتصال لدى أمن ولاية تيزي وزو من 4 أشخاص من ولايتي تيزي وزو وقسنطينة، وتتراوح أعمارهم ما بين 38 و54 سنة. وقد مكنت العملية النوعية من استعادة عدد معتبر من القسيمات الخاصة بالأدوية والمقدر عددها بـ 1640 قسيمة، تفوق قيمتها النقدية الـ500 مليون سنتيم.

المتهمون وبعد توقيفهم أحيلوا على العدالة، أين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي عن تهم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، النصب والاحتيال، المشاركة في النصب والاحتيال.

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المتهمان شاركا في عديد العمليات الإرهابية

تأجيل قضية اغتيال رئيس بلدية في بومرداس

سعيدة. م

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس البت في ملف خاص بالإرهابيين “خ. كريم” الملقب بالقعقاع، و”ل. علي” الملقب بيوسف، اللذين تورطا في عديد العمليات الإرهابية، من بينها اغتيال رئيس بلدية دلس شرق ولاية بومرداس في العام 2000. وتم توقيف المتهمين خلال عملية نفذتها المصالح المشتركة للأمن والجيش الوطني الشعبي في منطقة دلس وأسفرت العملية عن قتل إرهابيين اثنين بعد اشتباكات عنيفة.

قضية الحال، جاءت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن بمنطقة دلس مفادها تنقل 4 عناصر إرهابية عبر إقليم دلس وضواحيها، حيث باشرت عملية البحث والتحري من خلال رصد التحركات وبدعم قوات الجيش تم تمشيط المنطقة حيث وقع اشتباك مسلح تم القضاء من خلاله على إرهابيين اثنين، هما المدعو عبد القادر و”ت. مصطفى”، كما مكّنت العملية من توقيف المتهمين في قضية الحال.

وأثناء تقديمهما للتحقيق، اعترف القعقاع بانتمائه للتنظيم الإرهابي “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” الناشطة عبر إقليمي دلس وتيزي وزو سنة 2008 بعد تجنيده من طرف الإرهابي المدعو عقبة، ومارس نشاطه الإرهابي ضمن سرية كان تضم ساعتها، 77 إرهابيا على رأسهم “ل.علي” المدعو يوسف الذي التحق بالدمويين سنة 1995.

وشارك المتهمان في تنفيذ العديد من الأعمال الإجرامية طوال مسيرة 21 سنة، كان من ضحاياها عسكريون، فضلا عن اختطاف مواطن بحجة التعامل مع عناصر الأمن وذبحه مع دفنه سنة 1998، وكذا في تنفيذ اعتداء إرهابي باستعمال المتفجرات استهدف مركبة لقوات الشرطة بمنطقة باب السور، راح ضحيتها 3 شهداء.

كما اتهم الموقوفان بالضلوع في عملية اغتيال دركيين بحي لاسيتي، وآخرين بالزي المدني في وسط المدينة، فضلا عن اغتيال شرطيين آخرين بالمدينة الجديدة وعنصر حرس بلدي في حي سوربرو بدلس. كما قامت ذات العناصر باعتداء بواسطة متفجرات استهدف قافلة عسكرية بالثوابت، راح ضحيتها ثلاثة عناصر إضافة لاعتداء آخر استهدف مركبة لقوات الشرطة سنة 2000 استشهد خلاله شرطيان واغتيال رئيس المجلس الشعبي البلدي لدلس بوسط المدينة في نفس السنة.

وبعد تنقل الإرهابي يوسف إلى منطقة ميزرانة استمر في نشاطه في سرية أخرى كانت تضم وقتها 90 إرهابيا على رأسهم “عكرمة” وقد عملوا على تنفيذ أعمال إرهابية منها استهداف قوات الجيش واغتيال حارس بلدي ثم تنقل لأزفون على مدار سنوات طويلة شارك في عملية أسفرت عن استشهاد 8 عناصر شرطة و7 من الجيش، ليحول إلى دلس مرة ثانية سنة 2016، وكان نشاطه يتمثل في تسيير عناصر الدعم والاستناد وإرسالها إلى المعاقل بتيزي وزو. وواصل المتهمان في قضية الحال مسيرتهما لغاية شهر مارس 2017، حيث قامت القوات المشتركة للأمن والجيش الوطني الشعبي بتطويق المكان ودخلت في اشتباكات مع العناصر الإرهابية، حيث أسفرت العملية عن قتل اثنين وإلقاء القبض على المتهمين.

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النيران تأتي على ثلاثة هكتارات من المساحات الغابية بالشلف

م. قورين

أتى حريقان غابيان، الثلاثاء، على مساحة ثلاثة هكتارات في بني حواء شمال ولاية الشلف. وسجل الحريق الأول بغابة تيطوامان الواقعة بنحو 7 كلم جنوب بلدية بني حواء.

حيث اندلع الحريق في مساحة زراعية تابعة لأحد الخواص محاذية للغابة، عندما حاول التخلص حرقا من أكوام الحشائش والأحراش التي تم تنظيفها من بستانه، لكن قوة الرياح في الواجهة البحرية ساهمت في انتشارها وأخرجتها من تحت سيطرته وامتدت ألسنتها إلى الغابة المجاورة، مخلفة حرق قرابة الهكتارين من الأحراش والأدغال، أما الحريق الثاني، فقد وقع بحسب محافظة الغابات قبيل الإفطار بغابة تيفلاس بمدينة تنس، حيث أتى على قرابة الهكتار من أشجار الصنوبر الحلبي، وبعض الأحراش. وتولت مصالح محافظة الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بواحدات الجيش الوطني الشعبي إخماد الحريقين.

للإشارة تضاف حصيلة هذين الحريقين لحصيلة الحريق الذي وقع بداية هذا الأسبوع بمنطقة سيدي مروان بتنس، لترتفع الحصيلة إلى نحو ثمانية هكتارات من الأشجار الغابية قبل حلول موسم الصيف.

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بعد تسجيل حالة غرق مراهق بعين الزاوية

تحذيرات من ارتياد الأودية والمجمعات المائية خلال رمضان

رانية. م

حذرت مصالح الحماية المدنية، سكان المناطق الريفية التي تتواجد فيها المجمعات المائية والأودية الجارية، من ارتياد الأطفال لها خلال الأيام الحارة المتزامنة وشهر رمضان، حيث يفضل هؤلاء قضاء أمسياتهم فيها في انتظار مواعيد الإفطار، بالاستحمام فيها أو الصيد، متجاهلين المخاطر المترصدة بهم والتي تكلفهم حياتهم أحيانا.

هذه الأماكن التي يفضلها الأطفال خلال موسم الحر، سجلت أولى ضحاياها هذا الموسم وذلك بعدما اهتزت منطقة عين الزاوية جنوب ولاية تيزي وزو، الإثنين، على وقع حادثة مريعة راح ضحيتها طفل في الـ15 من العمر، حين توفي غرقا داخل مجمع مائي، ليتم انتشاله جثته بعد ساعات من البحث، وتٌحوّل إلى مستشفى ذراع الميزان.

وأكدت مصالح الحماية المدنية أن مثل هذه الحوادث الأليمة يمكن تجنبها، بمراقبة الأطفال ومنعهم من ارتياد الأودية والمجمعات المائية وذلك لخطورتها على حياتهم، حيث لا تمر سنة إلا وتسجل عدة حالات غرق للأطفال في هذه المواقع رغم المعرفة المسبقة بخطورتها.

وذكرت مصادر محلية أن تزامن العطلة الربيعية وشهر رمضان، جعل من هذه الأماكن قبلة مفضلة للشباب والأطفال، لصيد الأسماك وتمضية الوقت فيها، انتظارا لحلول موعد الإفطار، خصوصا المناطق والقرى المعزولة التي لا تتوفر على فضاءات وأماكن للتسلية، من شأنها توفير أدنى متطلبات هذه الفئة التي لا تزال مهمشة.

وجدد سكان القرى التي لا تزال مناطق ظل في الجهة الجنوبية لولاية تيزي وزو على غرار، مكيرة، تيزي غنيف، عين الزاوية، فريقات، ايت يحيى موسى وغيرها، نداءها للسلطات المعنية وعلى رأسها والي تيزي وزو ومديرية الشبيبة والرياضة، الالتفات لهذه المناطق التي مازالت وبعد عقود من الاستقلال، تعاني الويلات في صمت، حيث تفتقر لأدنى ضروريات الحياة، والشباب يعبرون الفئة الأكثر تهميشا، لانعدام مشاريع موجهة لاستقطابهم وتنمية مواهبهم، خصوصا وأن المنطقة تزخر بمواهب وكفاءات رياضية بحاجة لاهتمام، حيث يتكفل بعض الشباب بإمكانياتهم الخاصة بتكوين وتدريب الأطفال الذين سعفهم الحظ، من خلال فرق رياضية كالفنون القتالية وكرة القدم، إلا أن القرى النائية والتي تغيب فيها أو تقل وسائل النقل والإمكانيات المطلوبة، لا يزال أطفالها وشبابها يبحثون عن نصيبهم من الاهتمام والمشاريع الموجهة لهم.

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وفاة شابين كانا في طريقهما لتوزيع مساعدات بتبسة

ب. دريد

توفي شابان وأصيب ثلاثة آخرون، الثلاثاء بتبسة، في حادث سير تعرضوا لهم لما كانوا بصدد إيصال مساعدات لعائلات معوزة في منطقة بوشبكة.

وأسفر الحادث عن وفاة أيمن بوشقرة وهشام روابحية، البالغين من العمر 27 و28 سنة، المقيمين بحي طريق الجرف الشعبي بوسط مدينة تبسة، فيما تعرض مرافقوهم الثلاثة إلى إصابات وجروح متعددة ومتفاوتة الخطورة.

الحادث المميت وقع في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا عندما انحرفت سيارة سياحية من نوع دوستر كان على متنها الضحايا الخمسة، وذلك على مستوى أحد المنعرجات الوعرة والخطيرة على الطريق الوطني رقم 10 في جزئه الرابط بين بلدية الحويجبات والمركز الحدودي بوشبكة، وتحديدا بمنطقة الطاقة، أين انقلبت السيارة السياحية، على جانب الطريق ما تسبب في وفاة الشابين أيمن وهشام في عين المكان متأثرين بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضا لها في أنحاء مختلفة من جسميهما، بينما أصيب مرافقوهما الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم بين 26 و37 سنة بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بمدينة تبسة، فيما تم تحويل جثتي الضحيتين المتوفيين في عين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح بمدينة تبسة.

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قطار يقتل رعية صينية ببجاية

ع. تڤمونت

تسبب حادث مأساوي، وقع مساء الثلاثاء، في حدود الساعة الرابعة، بالمكان المسمى “روزونو” بإقليم بلدية تيمزريت في بجاية، اثر اصطدام قوي وعنيف بين قطار وسيارة من صنف “بيك أب” على مستوى ممر غير محروس بالنقطة الكيلومترية رقم 54، في مقتل شخص يبلغ من العمر 45 سنة، يحمل الجنسية الصينية- حسب مصالح الحماية المدنية- وقد تم تحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أميزور فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في هذا الحادث المروع الذي جاء بعد أيام قليلة من وقوع حادث مماثل ببلدية لفلاي والذي خلف- للتذكير- جريحين أحدهما في حالة خطيرة.