أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

سقوط مميت لرجل من حافلة ببجاية، حجز أكثر من 20 ألف لتر من الزيت الموجه للمضاربة

الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي للإدارة في صلب اهتمام أوريدو

منير. ر

أوضح تاج الدين بشير، خبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتحول الرقمي ورئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، أن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تقديم خدمات فعالة وعملية وشفافة للمواطنين والمؤسسات قائمة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي ترتكز -حسبه- على مبادئ أساسية من بينها غياب الورق، والحدود الجغرافية، ومكاتب الإدارة.

وفي عرضه خلال الدورة التكوينية السبعين تحت موضوع “الحكومة الإلكترونية أو التحول الرقمي للإدارة”، بمقر اوريدو ببئر خادم في العاصمة، ذكّر الخبير أن العملية تمر بعدة مراحل، الأولى منها معلوماتية أو الحكومة الإلكترونية 1.0 التي تمنح للمواطنين والمؤسسات الولوج بسهولة إلى المعلومات الحكومية من دون الحاجة إلى التنقل، والثانية تفاعلية أو الحكومة الإلكترونية 2.0 والتي تتضمن اتصالات ثنائية الاتجاه كمعلومات للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني لمُمثلي الحكومة أو الاستمارات التي تسمح للمستخدمين بتقديم تعليقاتهم حول المقترحات التشريعية والسياسية، وأخيراً المرحلة الثالثة معاملاتية أو الحكومة الإلكترونية 3.0 والتي من شأنها اتاحة الخدمات الحكومية في جميع الأوقات، وهي مرحلة رقمنة الإجراءات الإدارية.

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حجز 20 قنطارا من الدجاج الفاسد ببجاية

ت. ع

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، من اكتشاف مذبح غير شرعي للدجاج ببلدية بوخليفة ولاية بجاية، حيث تم العثور على كمية من اللحوم البيضاء، دجاج مذبوح، وسط حوض مائي كبير موجهة للبيع، بوزن إجمالي قدره 20 قنطارا و8 كلغ.

وبعد مباشرة التحقيق مع صاحب المستودع البالغ من العمر 28 سنة، والذي ينحدر من ولاية بجاية، أوضح بأن الدجاج ملك له يقوم بشرائه من عند مربي الدواجن ويقوم بذبحه بطريقة غير شرعية ثم بيعه وتوزيعه على مختلف القصابات ببجاية، على إثر ذلك تم رفع ضده جنح الذبح غير الشرعي في مذبح غير معتمد من طرف المصالح الولائية البيطرية وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري وكذا عرض لحوم للبيع دون دمغ وعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وقد تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلعة المحجوزة.

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سقوط مميت لرجل من حافلة ببجاية

ت. ع

توفي الثلاثاء، شاب في الأربعينات من عمره، متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرضها لها يوما من قبل اثر سقوطه، في ظروف تبقى غامضة، من على متن حافلة للنقل الحضري بالقطب الحضري الجديد “إغزر أوزاريف” بواد غير في بجاية، ما سبب له جروحا خطيرة على مستوى الرأس، وذلك قبل نقله إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة في اليوم الموالي.

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طفلة تنفذ عمليات سطو وتحدث طوارئ بوهران

سيد احمد فلاحي

سادت وسط تجار مدينة وهران، حالة طوارئ على إثر انتشار خبر وجود لصة محترفة، تختص في السطو على أموال المحلات التجارية ونهب الهواتف النقالة، وكل غرض ثمين يكون في المتناول، والغريب في أمر هذه الحكاية أن الأمر يتعلق بطفلة لا يتجاوز عمرها الـ10 سنوات، والتي وجدت كل الظروف مواتية أمامها للتسلل إلى داخل المتاجر من دون ترك أي لبس أو شك لدى البائع، غير أن عدد ضحاياها في تزايد وهو ما أثار حالة فزع في نفوس من لم تزرهم بعد السارقة الصغيرة.

وحسب ما أفاد به تاجر ينشط في مجال بيع إكسسوارات السيارات، فإنه راح ضحية الطفلة الصغيرة، التي تدخل أي محل مرفقة بطفلة صغيرة أخرى لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، وما هي سوى لحظات حتى تخرج من البوابة الرئيسية وقد تحصلت على ما خف وزنه وغلا ثمنه، والمشكلة أنه حتى مرت ساعات على وقوع حادثة السطو، تفطن أنه وقع في شراك الطفلة الصغيرة والتي وثقتها كاميرات المراقبة التي يضعها في المحل.

تاجر آخر ينشط بحي كاستور، تعرض لعملية سطو على يد الطفلة اللغز التي لا تترك أحدا يشك فيها نظرا لهندامها المقبول ومرافقتها لطفلة صغيرة، حيث توجهت مباشرة نحو صندوق المال لنهب ما يمكن نهبه ووضعه في محفظتها التي ترافقها في كل عملياتها، حسب ما بينته كاميرات المراقبة المنتشرة بالمحلات، وحسب ما اتفق عليه جميع الضحايا، فإن الطفلة وراءها شخص بالغ هو من يوجهها ويختار لها الأماكن بدقة، وحتى التوقيت المناسب، لأنه من غير المعقول أن تقوم طفلة في هذا السن بكل هذه الجرائم في وقت قصير وباحترافية بالغة جعلت كل التجار يعجزون عن رصدها إلا بعد فوات الأوان، وبالاستعانة بكاميرات المراقبة، وهي رسالة موجهة لمن لم يسقط بعد في شراكها بتوخي الحذر. من جهتها باشرت مصالح الأمن البحث والتحري من أجل تحديد هويتها بواسطة كاميرات المراقبة، بعد توصلها بعدد من الشكاوى، وسيتم الإعلان عن حقيقتها يوم توقيفها وكشف الجهة التي تقف وراءها.

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وفاة محافظ الغابات لتبسة وسائقه في حادث مرور بالطريق السيار

عصام بن منية

توفي، في ساعة جد متقدمة من نهار الأربعاء، محافظ الغابات لولاية تبسة، عيواج محمد عجيب البالغ من العمر 56 سنة، برفقة السائق مراح عبد الجليل البالغ من العمر 36 سنة، عندما كانا في مهمة عمل رسمية باتجاه الجزائر العاصمة، إثر تعرضهما في حدود الساعة السادسة إلاّ عشر دقائق صباحا، لحادث مرور مميت على مستوى الطريق السيار شرق غرب، باتجاه الجزائر العاصمة، وتحديدا بمنحدر الزنونة ببلدية الياشير، أين وقع اصطدام عنيف بين سيارة الضحيتين من نوع مرسيدس وشاحنة بمقطورة من نوع رونو، ما تسبب في وفاة الضحيتين في عين المكان متأثرين بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضا لها، بعد تحطم مركبتهما نتيجة قوة الاصطدام العنيف.

وقد نزل خبر وفاة محافظ الغابات المرحوم عيواج محمد عجيب والسائق بالمحافظة مراح عبد الجليل، كالصاعقة على كل عمال وأعوان وإطارات محافظة الغابات بتبسة، وتوافدوا كلهم من مختلف المقاطعات الغابية المتواجدة على مستوى بلديات إقليم الولاية، إلى مقر محافظة الغابات المتواجد بحي الفوبور بوسط مدينة تبسة، أين تجمعوا هناك في حالة صدمة كبيرة، لفقدان زميليهم في هذا الحادث المأساوي، وراح كل منهما يتحدث عن خصال كل واحد منهما، وحسن علاقاتهما في العمل. ومشهود لمحافظ الغابات لولاية تبسة عيواج محمد عجيب المنحدر من مدينة قايس بولاية خنشلة، بحسن علاقاته مع الجميع وأنه يفضل العمل الميداني خلال أدائه لمهامه، حيث كان يقف شخصيا خلال عمليات التدخل لإخماد النيران في حرائق الغابات بكل من بكارية والدكان وجبل بوخضرة وغيرها. كما أنه تقلد منصب محافظ للغابات بكل من ولايتي تيارت وسطيف قبل أن يتم تحويله إلى ولاية تبسة، من طرف المديرية العامة للغابات ليشغل نفس المنصب بولاية تبسة إلى غاية وفاته صبيحة أمس، برفقة سائقه، عندما كان في مهمة عمل باتجاه الجزائر العاصمة.

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حبس 3 متعاملين اقتصاديين بباتنة والبحث عن 23 متهما فارا

طاهر حليسي

أمرت، مساء الثلاثاء، النيابة المحلية لدى محكمة باتنة، عبر وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، إيداع ثلاثة متعاملين اقتصاديين، “ص.ع” و’س.ص” و” ب.ن” الحبس المؤقت، طبقا لإجراءات المثول الفوري، عقب توقيفهم من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، التي أوكل لها وكيل الجمهورية التحقيق في قضايا متعلقة بمتعاملين معروفين “يفتعلون المضاربة غير المشروعة بغرض خلق ندرة في السوق وإنجاز معاملات تجارية تدليسية بتحرير فواتير بكميات هائلة من مادة زيت المائدة، بمبالغ ضخمة باسم تجار وهميين، من أجل تضليل أعوان الرقابة والتهرب الضريبي”، حسب ما جاء في بيان وكيل الجمهورية، الذي أكد أن هذه الممارسات ساهمت في إحداث اختلال في السوق ما يستوجب الزجر والردع حماية للاقتصاد الوطني من المساس والتخريب.

وقامت مصالح الدرك الوطني بالتحري بناء على أمر من وكيل الجمهورية، عقب تلقيه شكوى صادرة عن جمعية حماية المستهلك تفيد بقيام بعض التجار والمتعاملين فرض البيع المشروط، وتوصلت التحريات إلى الكشف عن عمليات تخزين يقوم بها المتعاملون بعد الحصول على كميات كبيرة من الزيت باسم تجار وهميين، بغرض تحقيق الربح بعد اهتزاز السوق، بينها عمليات تضخيم والتلاعب بالفواتير. ومس الاتهام ثلاثة متعاملين تعلقت بجنح التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية والمضاربة المشروعة في حق اثنين هما “ص.ع” و”س.ص”، فيما وجهت لثالث “س.ن”، تهم متعلقة بجنحتي المشاركة في المضاربة والمضاربة غير المشروعة.

من جهة أخرى، أكد بيان وكيل الجمهورية أن 23 شخصا آخر، وجهت لهم تهم التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية والمضاربة غير المشروعة والمشاركة فيها، وهم محل بحث وتوقيف وإحضار لتواجدهم في حالة فرار. وأجلت محاكمة المتهمين في قضية الحال، إلى جلسة حددت في السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري، على خلفية تواصل التحقيقات وجمع المستندات والبيانات المتبقية.

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شرطة الطارف توجه نداء للجمهور بخصوص متهمة بالاحتيال

عصام بن منية

أصدرت مصالح أمن ولاية الطارف بيانا موجها للمواطنين، بشأن تمكن مصالح أمن دائرة الذرعان، من توقيف امرأة مشتبه في تورطها في عدّة قضايا إجرامية تخص النصب والاحتيال وانتحال صفة والتزوير واستعمال المزوّر. ودعت مصالح أمن ولاية الطارف في بيانها المرفق بصورتين شمسيتين للمرأة الموقوفة المشتبه فيها، كل شخص يكون قد وقع ضحية هذه المرأة، سواء التقاها شخصيا أو تعامل معها أو لديه أية معلومات من شأنه أن يدلي بها كشاهد على وقائع مشابهة، التقرب من مصالح أمن ولاية الطارف أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته.

وأخذت جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة، في الفترة الأخيرة منحى تصاعديا، بإقدام المتورطين على ممارسة جرائمهم بانتحال صفة بعض الإطارات في المؤسسات الحكومية أو الإدعاء بعلاقاتهم مع بعض الشخصيات النافذة، وإيهام ضحاياهم بقدرتهم على مساعدتهم في حل مشاكلهم العالقة نظير سلبهم أموال طائلة. وتكشف البيانات الموجهة للمواطنين، والتي أضحت تصدرها مختلف المصالح الأمنية عبر مختلف ولايات الوطن، وفق نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، بإذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، للبحث عن ضحايا الأشخاص المتورطين الذين يتم توقيفهم، عن مدى خطورة هذا النوع من الجرائم التي يقوم مرتكبوها بانتحال صفات مهنية لإطارات في مختلف المؤسسات المدنية أو الأجهزة الأمنية للاحتيال على ضحاياهم وسلبهم أموالهم.

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إنقاذ 12 مرشحا للهجرة السرية من الغرق في وهران

ب. يعقوب

تمكنت في حدود الساعة السابعة مساء الثلاثاء، الوحدات العائمة لقوات خفر السواحل في أرزيو شرق وهران، من إنقاذ 12 مرشحا للهجرة السرية، على بعد 10 أميال بحرية شمالي شاطئ النجمة، وذلك على إثر تعطل محرك قارب تقليدي الصنع طوله 8 أمتار مزود بمحرك من نوع ياماها بقوة 40 حصانا بخاريا.

وبحسب ما أفاد به المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ للواجهة البحرية الغربية في وهران، فإن الجهود المستمرة في التصدي لقوارب الموت في سواحل الوطن، سمحت بإنقاذ 12 حراقا من موت مؤكد، في أعقاب ورود إخطار للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل يفيد بوجود قارب بصدد اجتياز المياه الإقليمية صوب شبه الجزيرة الإيبيرية في رحلة إبحار سري، بحيث تعطل القارب بسبب عطب في محركه، وكان قاب قوسين أو أدنى من الجنوح في عرض البحر. العملية النوعية سمحت بإنقاذ الحراقة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و36 عاما.

وأبرز المصدر أنه تم اقتياد الحراقة إلى مبنى الشرطة البحرية في ميناء أرزيو، حيث قامت مصالح الحماية المدنية بنقلهم إلى مستشفى المدينة تحت مراقبة أمنية، تمهيدا لعرض الجميع على نيابة الجمهورية لدى محكمة أرزيو للنظر في ملف محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

وتبين أن المهاجرين غير الشرعيين، تحينوا تحسن حالة الطقس لركوب أمواج البحر بثمن قارَبَ 500 ألف دينار جزائري للحراق، وكانوا قد سلموا أموالهم إلى شبكة مصغرة مكونة من ثلاثة أشخاص ينشطون في تدبير رحلات الإبحار السري.

وتعتبر هذه الرحلة الثالثة الفاشلة من نوعها في أقل من أسبوع في شواطئ شرق وهران، في ظل الرقابة المشددة على المناطق الساحلية لكبح تجارة قوارب الموت وتوقيف مزيد من المهربين المطلوبين من قبل الجهات المختصة في وهران.

وتأتي هذه الجهود الأمنية الجزائرية في التصدي لقوافل الحراقة وفرملة عصابات تهريب البشر، موازاة مع ما ذكرته صحيفة “آل ديا” الإسبانية بخصوص دخول مصالح الإنقاذ البحري الإسباني في رحلة بحث عن ما لا يقل عن 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات جزائرية، مغربية وموريتانية بينهم 4 نساء، تاهوا في عرض البحر وهم في عداد المفقودين، إذ كثفت الوحدات الإسبانية تحركاتها في النقاط الساخنة في جزر ألميريا مدعومة بطائرات مروحية وبعدد من الزوارق، بحثاً عن مهاجرين كانوا على متن ثلاثة قوارب متهالكة.

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إحباط محاولة هجرة لـ 12 شابا بساحل بومرداس

أيوب. ص

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بومرداس من إحباط محاولة هجرة غير شرعية من طرف 12 شاب عن طريق قوارب الموت، انطلاقا من شاطئ كاب جنات شرق الولاية، واستنادا إلى مصدر أمني موثوق، فإن عملية الكشف عن ملابسات محاولة هؤلاء الشباب لركوب البحر سرا عبر رحلة أراد منظموها أن تكون من شاطئ كاب جنات، كانت بناء على تحريات باشرتها عناصر الفرقة، حيث أسفرت عملية المداهمة عن توقيف 12 شابا، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و56 سنة، ينحدرون من ولايات مختلفة، مع حجز كمية من المعدات كانت محملة على متن شاحنة قصد التمويه، والمتمثلة في 6 صدريات نجدة و65 لتر بنزين وكذا مبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة.

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إدانة عامل اعتدى بالسلاح الأبيض على نقابيين بميناء وهران

خيرة. غ

أدانت، الأربعاء، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران موظفا بميناء وهران بـ4 سنوات حبسا نافذا عن تورطه في قضية الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار في حق رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لذات المؤسسة وزملاء آخرين له، إلى جانب حمله أسلحة محظورة من الصنف السادس والتحطيم العمدي لملك الغير.

تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 21-11-2019 داخل مؤسسة تسيير ميناء وهران، أين كان يمارس المتهم المدعو (م. ح. حبيب) نشاطه بصفته عاملا يوميا مختصا في تحريك الرافعات، وبسبب قيام لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة بالموافقة على منحه سلفة مالية بأقل من المبلغ الوارد في طلبه، فإن المعني لم يهضم الأمر، وقرر في لحظة غضب وهيجان أن يشفي غليله ممن اعتبرهم مسؤولين عن إقصائه من قائمة الاستفادة من المبلغ الكامل للقرض المقدر بـ40 مليون سنتيم، والذي كان – حسب تصريحاته – من نصيب نفس الأشخاص الذين يحظون بالأولوية والمفاضلة في الظفر بالحقوق العمالية من نقابيين ومقربين من أعضاء اللجنة سالفة الذكر، حيث إنه بمجرد إطلاعه على رصيده الجديد بالبنك بعد ضخ مبلغ السلفة فيه، فقد عقد العزم في ذات اليوم على الانتقام لنفسه بداية برئيس اللجنة، ليحضر معه عند عودته للدوام أسلحة بيضاء، قام بإخفائها في حقيبة ظهر، ثم ألقى بها خلف السياج حتى لا يتفطن لأمرها أعوان أمن الميناء على مستوى المدخل المخصص للموظفين، وبعدها توجه إلى مكتب الخدمات الاجتماعية، وهناك تصادف بالضحايا، الذين دخل معهم في مناوشات حادة، وبعدما أيقن أنه لم يعد هناك مجال للتفاوض، راح يفاجئ الجميع بسكين استله من حقيبته، ووجه به طعنات عشوائية أصابت رئيس اللجنة (م. ج) بجرح عميق في الرجل، أدت إلى تمزيق العصب الحركي والوتر، وأيضا تلقى منه ضربات في الظهر والمرفق الأيسر، ليغمى عليه في الحال، وكذلك وجه طعنات، بعضها خطيرة لباقي الضحايا الذين حاولوا تهدئته، منهم (ع. س) الذي أصيب بكسر في فخذه الأيسر وجرح على مستوى الذراع، كما تعرض الضحية (ط. ش. ع) لإصابة في لوح الكتف وأضرار جسدية أخرى كانت من نصيب زميلهم (ب. ح)، فيما بلغت مدة العجز عن العمل بالنسبة للحالتين الخطيرتين 35 يوما و45 يوما، وقدرت بأقل من 15 يوما لدى البقية – حسبما هو محرر في الشهادات الطبية للضحايا والمرفقة بملف الحال، وبعدما ترك المتهم الضحايا مضرجين بالدماء، توجه نحو سيارة أحدهم من نوع بيجو بارتنار، وهو (ط. ش. عبد النور)، وراح يحطم زجاجها الأمامي بالكامل، ليتم بعد توقيفه والتحقيق معه توجيه تهمة محاولة القتل في حقه قبل أن يعاد تكييفها إلى جناية الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار.

من جهته، أقر المتهم أمام هيئة المحكمة بما نسب إليه من أفعال، وكانت اعترافاته تلك هي نفسها طيلة مراحل التحقيق، لكنه حاول تبرير تصرفاته بأنه كان تحت ضغط ظروفه الاجتماعية الصعبة وشعوره بالحقرة من طرف ممثلي لجنة الخدمات الاجتماعية، فيما اعتبرت النيابة العامة التهم ثابتة في حق المعني، لتلتمس معاقبته بـ8 سنوات سجنا نافذا قبل النطق بالحكم المذكور.

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فيضان الوادي يُغرق حيا سكنيا بتيارت

ل. محمد أمين

ناشد صبيحة الأربعاء، قاطنو حي 50 سكنا ببلدية الرصفة في تيارت، السلطات المحلية التدخل بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي المحاذي لحيهم، أين عاش قاطنوه ليلة سوداء، كما تعرضوا لخسائر مادية بسكناتهم وأثاثهم، وإذا علمنا أن الحي يعاني من غياب الإنارة العمومية والطرقات المعبدة، فإن الوضع ازداد سوءا ما صعّب تحركات المواطنين مع التساقطات المطرية الأخيرة، وهذا ما يستوجب حسب السكان، تخصيص مشروع ينقذهم من المعاناة اليومية التي يكابدونها منذ سنوات، وأشارت إرسالية تحصلوا عليها منذ سنتين تقريبا، إلى أن الحي تم تسجيله ضمن الأحياء التي ستستفيد من مشاريع تنموية، غير أن واقع الحال لا يطمئن بقرب تحقق مطالبهم.

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إدانة مدير جامعة الشلف الأسبق بتهمة تسريب محضر سري

إ.جزار

أدانت محكمة الشلف مؤخرا، مدير جامعة الشلف الأسبق (ا.ع) والمدير الفرعي السابق للوسائل والصيانة بذات الجامعة (و.ب) بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل متهم، بعد متابعتهما بجنحة إفشاء السر المهني وجنحة تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص لا حقّ له بالإطلاع عليها.

تعود تفاصيل القضية، بحسب جلسة المحاكمة، إلى شكوى متبوعة بادعاء مدني تقدم بها بروفيسور بذات الجامعة، والتي عالجتها الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة الشلف، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المحاكمة العلنية رافع ممثل الحق العام والتمس عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 دج، في حين أن المتهمين نفيا التهم الموجهة إليهما، مشيرين بأصابع الاتهام إلى نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا آنذاك، بحكم أنه كان على إطلاع بملف الأستاذ الشاكي، باعتباره رئيسا للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء حينها، كما أنه كان متواجدا معهما في نفس المكتب لحظة تسليم الوثائق ذات الطابع الداخلي السري لشخص نشر مقالا مغلوطا يسيء للأستاذ وكرامته.

في حين دعا دفاع الضحية إلى تعويض المتضرر ومتابعة الملف الجزائي وآثاره، باستدعاء موظفين آخرين لأروقة العدالة مُتورطين، حسبه، في التسريب المُفضي للقذف والتشهير، لتنطق هيئة المحكمة بعدها بالإدانة بالحبس النافذ والغرامة المالية المذكورة سلفا.

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سيول عارمة تجتاح المنازل بسيدي بلعباس

زواوية. ق

تسببت الفيضانات العارمة التي اجتاحت عددا من بلديات جنوب ولاية سيدي بلعباس، على غرار دائرة تلاغ ببلدياتها، في قطع الطرق الولائية والوطنية، ناهيك عن تسجيل خسائر مادية نتيجة السيول الجارفة التي غمرت المنازل، من دون تسجيل أية خسائر في الأرواح. بالمقابل سارعت مصالح الدائرة إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع، كما جندت إمكاناتها المادية والبشرية في سبيل فتح الطرق المغلقة وتنظيف المنازل من الأوحال.

وقد عاشت بلدية تلاغ على وجه الخصوص، ساعات عصيبة، حيث أدى التساقط الكبير لأمطار الخريف طيلة نهار الثلاثاء، إلى سيول جارفة قادمة من الجبال المقابلة للتجمعات السكنية، بسبب الموقع المنخفض للبلدية، ما أثار هلع العائلات التي اقتحمت منازلها مياه الفيضانات، وأدت إلى عزلها عن العالم الخارجي، خاصة بالنسبة للمنازل الكائنة بحي الوئام، الذي لم يسلم منه بيت واحد، من نفاذ المياه بسبب انسداد البالوعات وارتفاع منسوب الوادي. وضعية دفعت بالعائلات إلى طلب النجدة من أجل إزالة الأوحال التي خلفتها الفيضانات.

كما قطعت مياه أمطار الخريف العديد من الطرق الولائية والوطنية، على غرار الطريق رقم 94 الرابط بين بلديتي تيغاليمات ومرين، وكذا الطريق رقم 109 الرابط بين تلاغ ومرين، أضف إلى ذلك غلق الطريق المحاذي للمنطقة الصناعية. وفي ذات السياق، أكدت رئيسة دائرة تلاغ بأن مصالحها جندت جميع إمكاناتها، كما طلبت مساعدة بقية الدوائر من أجل إزالة مخلفات الفيضانات، وكذا فتح الطرق المغلقة بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير.

وحمل المواطنون ما عاشته البلدية التي غمرتها المياه إلى مصالح الدائرة، التي لم تستعد جيدا لاستقبال أمطار الخريف، لتأخرها في القيام بأعمال تنظيف البالوعات ومجاري الأودية، ما تسبب حسبهم في السيول الجارفة التي أثارت الرعب في نفوس العائلات، هذه الأخيرة التي دعت مصالح الدائرة إلى اتخاذ الحيطة والحذر في الأيام القادمة، خاصة وأن المنطقة تشهد تقلبات جوية مستمرة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب التأهب المستمر والرفع من درجة اليقظة، تفاديا لحدوث أية خسائر مادية وبشرية.

للإشارة أن بلدية تيغاليمات شهدت في اليومين الماضيين فيضانات عارمة، أدت إلى عزلة تامة لقريتي الرميلية وعين الشافية، بعد قطع الطرق المؤدية إليهما، بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي، حيث تم فتح المسالك المؤدية للقريتين بعد ساعات من العمل على إزالة الأوحال. وفي سبيل عدم تكرار سيناريو الفيضانات، جندت البلدية مصالحها نهار أمس، حيث قامت بإعادة تنظيف البالوعات المسدودة بأوحال أمطار أمس الأول.

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ربط 97 ملحقا بلديا بشبكة الألياف البصرية بولايتي المغير والوادي

ق. م

تم ربط ما لا يقل عن 97 ملحقا بلديا بشبكة الألياف البصرية عبر بلديات ولايتي الوادي والمغير، وذلك منذ انطلاق هذا البرنامج في 2016، حسبما أستفيد لدى المديرية العملية لاتصالات الجزائر.

وتندرج تلك العمليات ( 75 ملحقا بولاية الوادي و 22 آخرا بولاية المغير) في إطار مخطط وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص رقمنة مصالح الحالة المدنية لتحسين الخدمة العمومية المقدمة إلى المواطن، كما أوضح المكلف بالاتصال بذات المؤسسة، السعيد خالدي.

وأشار ذات المسؤول أن اتصالات الجزائر جاهزة لربط الملحقات البلدية حديثة الإنجاز بشبكة التدفق العالي بناء على طلبات الجماعات المحلية.

وأكد بالمناسبة أن مصالحه أولت أهمية بالغة لربط الملحقات البلدية بالقرى النائية والمناطق المعزولة البعيدة عن مقر البلدية بشبكة الألياف البصرية.

وسمح مخطط الإنجاز الذي اعتمدته المديرية العملية لاتصالات الجزائر لساكنة القرى المعزولة بالولايتين بتوفير خدمات الهاتف الثابت والإنترانت لفائدتهم وهو ما ساهم في فك العزلة عنهم.

وتأتي عمليات ربط الملحقات البلدية بشبكة الألياف البصرية ضمن البرنامج الوطني للمديرية العامة لاتصالات الجزائر المتضمن تعميم هذه التقنية العصرية بهدف تحسين الخدمة العمومية.

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31158 منصب بالتكوين المهني بالعاصمة وهذه التخصّصات الجديدة

راضية مرباح

سجلت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر 31158 منصب خلال دورة أكتوبر المزمع انطلاقها بتاريخ 17 من الشهر الجاري، مقسمة على مختلف المؤسسات ومعاهد التكوين عبر تراب الولاية، فيما تكللت اللقاءات التنسيقية رفقة مختلف المؤسسات الاقتصادية للتكفل بـ9590 منصب ممنوح لمختلف المعاهد لاستقبال المكونين، مقابل 14 تخصّصا جديدا فتح هذا الموسم منها صيانة المعدات الطبية والصناعة الصيدلانية والبلاستيكية وغيرها.

وأوضح كريم فاضلي، رئيس مصلحة التكوين المتواصل والشراكة على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر في تصريح لـ”الشروق”، أن قطاع التكوين المهني الذي أصبح من أكثر القطاعات التي تعتمد عليها الدولة لإنتاج أياد مؤهلة في سوق العمل والتكفل الأمثل بهذه الفئة من خلال التحضيرات الحثيثة لاستقبال طالبي التكوين بمختلف مستوياتهم وحتى الجامعيين منهم الراغبين في التكوين، منوها بالدور الفعال الذي لعبه المستشارين في تنوير الرأي العام والتحضيرات المادية والبشرية المسخرة لهذه الدورة من خلال التوجيه والاستقبال والحملة الإعلامية التي نظمت مؤخرا فضلا عن اللقاءات الحثيثة مع مختلف المؤسسات الاقتصادية للتكفل بالمناصب التي منحت لقطاع التكوين بمعدل 9590 منصب لهذه الدورة، حيث يمنح الأولوية لهؤلاء الممتهنين لاستقطابهم بمؤسساتهم.

وقد سجل خلال هذه الدورة حسب فاضلي، نحو 31158 منصب على مستوى كل المؤسسات التكوينية، وتتفرع هذه المناصب حسب الأنماط حيث سجل في النمط الحضوري 4590 منصب، أما نمط التمهين 9485، في حين سجلت الدروس المسائية 280 منصب، تكوين عن طريق المعابر التكوين التاهيلي الأولي، الدروس المسائية التاهيلية. وفيما يخص تكوين النساء الماكثات بالبيت سجل 1605 منصب، و240 منصب بالنسبة للتكوين على مستوى المؤسسات العقابية، مؤكدا أن كل هذه المناصب يتكفل مستشاري التوجيه حاليا بجميع الطلبات من اجل أن يكون دخول مهني ناجح.

أما عن التسجيلات، فقال المتحدث إنها وصلت إلى غاية 6 أكتوبر ما يفوق 85% من عدد المناصب المتاحة، ويبقى أكبر إقبال يشمل المستوى الخامس أي تقني سامي، حيث بلغت النسبة 150 من المائة، وأشار المتحدث إلى أن المديرية تعمل على فتح بعض الفروع المنتدبة على مستوى مراكز التكوين المهني لتغطية هذا الفائض وهناك بعض الفروع من دون مستوى سجل بها عدد قليل من المسجلين وهو ما أجبر على توجيه تعليمات للمديرين حتى ينهوا التسجيلات لملء المناصب المتاحة أما عن سن القبول، فذكر المتحدث، نمطين منه الحضوري انطلاقا من 16 سنة إلى أكبرهم سنا أي دون تحديد السن، أما نمط التمهين فهو مقنن ويتراوح السن من 15 إلى 35 سنة حسب قانون التمهين 18 / 10 المؤرخ في 10 جوان 2018 .

فإلى جانب التكوين المتوّج بشهادة دولة، فهناك أيضا عدة تكوينات قصيرة المدى –يضيف فاضلي- تتراوح ما بين 3 و6 أشهر أما عن التخصصات الجديدة التي أضيفت لهذه الدورة على مستوى العاصمة، فذكر المتحدث 14 اختصاصا جديدا مثل صيانة المعدات الطبية التي ستتكفل بها معاهد التكوين والتعليم المهنيين بالسباعات في الرويبة ومعهد المنظر الجميل، تخصص الصناعة الصيدلانية، اختصاص تقني سامي الذي سيكون بمعهد السباعات بالرويبة وبرج البحري، الصناعات البلاستيكية بالسباعات كذلك، فضلا عن استغلال محطات معالجة المياه أما التخصصات الأخرى فهي تأهيلية مدتها من 3 إلى 6 أشهر، أما المؤطرون الذين سيتكفلون بالتكوين فعددهم 1779 مكوّن.

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دعوة إلى الإسراع في تصنيف المواقع الأثرية في بن سرور بالمسيلة

أحمد. ق

نظم، الثلاثاء، فريد زعيتر مدير الثقافة والفنون بالنيابة بالمسيلة، خرجة ميدانية رفقة السلطات المحلية لبلدية محمد بوضياف جنوب الولاية، وموظفي مصلحة التراث الثقافي بالمديرية وجمعيات ثقافية مهتمة بالتراث لمعاينة الموقع الأثري الڨاهرة ومنطقة الخرزة ونقوش صخرية بمنطقة الصخر بلدية محمد بوضياف، وكذا المعلم التاريخي العرايس بلدية بن سرور للوقوف على حالة الحفظ للممتلكات والثقافية والاعتداءات الواقعة بهذه المواقع.

وحسب ما أكده المدير في حديث مع الشروق، فإنه ينبغي إعداد تقارير مفصلة تخص حالة الحفظ للممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى تعيين حدودها من أجل إعادة تحيين تسجيل الموقع الأثري “الڨاهرة” في قائمة الجرد الإضافي، مع أهمية الإسراع في رفع التحفّظات على ملفات التصنيف الوطني المودعة لدى وزارة الثقافة والفنون الخاصة بالموقع الأثري “الڨاهرة” والمعلم التاريخي العرايس في أقرب الآجال وذلك بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي.

واستنادً إلى ذات المسؤول فإنه الغاية من ذلك تهدف إلى ضمان حراسة ومراقبة وحماية فعلية، من طرف الحارس على الموقع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص الاعتداءات الحاصلة على المواقع وفقاً للقوانين المعمول بها والمتعلقة بالتراث الثقافي.

وفي ذات السياق تحتوي منطقة بن سرور على عديد المواقع الأثرية المهمة في الولاية على غرار موقع “الڨاهرة” الذي يعتبر من أهم المواقع القديمة بالمسيلة، حيث يمثل قاعـدة من القـواعد المحصنة التي أقامها الرومان لحماية الحـدود التـي تفصل الشـمال والجنـوب والتـي سميـت بخـط “الليمس”، وهذه القواعد كانت تقوم بحراسة المعابر الجنوبية، كما كانت “الڨاهرة” تحتوي على فرقة الرماة التدميرية، حسب ما كتبه “كاركوبينو”، فإن موقع القاهرة تم إنشاؤه من طرف الجيش الروماني في حقبة متأخرة نوعا ما وبالضبط في فترة إنشاء “حامية ديميدي” سنة 198 ميلادي، وأن آثارها منتشرة على حيز جغرافي كبير، ووقع التعرف على الهوية العسكرية للڨاهرة باكتشاف معالم التحصينات الرومانية من قبل ضابط فرنسي في تلك الفترة، أثناء حملات إخضاع الصحراء عقب احتلال الجزائر ثم النقوش اللاتينية التي اتضح منها أن المركز العسكري بالڨاهرة كان عامرا بجيوش الفيلق الأغسطيني أيام الإمبراطور كراكالا “أنتونيوس” وكذا في عهد “غورديانوس الثالث”.

إضافة إلى المعلم التاريخي”النقوش الصخرية العرايس” الذي يقع على بعد نحو 10 كلم جنوب غرب مدينة بن سرور على يمين الطريق المعبد الرابط بين بن سرور ومحمد بوضياف، بالقرب من القبتين المعروفتين في المنطقة باسم سيدي عثمان وعلى بعد نصف كلم من الطريق المعبد.

تم اكتشاف هذه المنطقة من طرف الأب المسيحي ر.بويتو ونشرت في عدد 10/03/1976 من مجلة ليبكا الفرنسية والمنطقة تقع جنوب الجزائر في مجموعة الأطلس الصحراوي والأب بويتو نشر مخططا تفصيليا عن موقع المنطقة الأثرية بالنسبة لخريطة الآثار القديمة قبل الميلاد في الشمال الإفريقي.

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المحافظة السامية للأمازيغية تعلن عن انطلاق الموسم الدراسي للكبار

أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية عن انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2022-2023 المخصص لتعليم الأمازيغية لفئة الكبار والمدرج في سياق آلية محو الأمية وتعليم الكبار المتواجدة عبر عديد من ولايات الوطن، حيث كشفت في بيان لها عن انطلاق عملية التسجيل في الأقسام الجديدة على مستوى مقر المحافظة السامية للأمازيغية كما تم تحديد يوم السبت 22 أكتوبر على الساعة التاسعة صباحا كموعد للشروع في استقبال المتمدرسين بالموازاة مع استمرار الأقسام القديمة.

للتذكير، فإن آلية تعليم الأمازيغية لفئة الكبار تدخل في موسمها السابع بمبادرة من المحافظة السامية للأمازيغية، كما أشار البيان إلى أن المبادرة هي ثمرة شراكة ناجحة مع الجمعية الجزائرية “اقرأ” والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.

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تتويج “سولا” في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

محمود بن شعبان

توّج الفيلم الجزائري “سولا” للمخرج صلاح إسعاد بجائزة أحسن فيلم في فعاليات الدورة 38 لمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي جرت فعالياته خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 10 أكتوبر الجاري.

ونافس فيلم “سولا” في الدورة 38 للمهرجان التي عرفت مشاركة 29 دولة منها 23 دولة من البحر المتوسط، وعرض خلالها 90 فيلما، لتسفر النتائج على تتويج الفيلم الجزائري سولا بجائزة أحسن فيلم، وجائزة رمسيس مرزوق لأفضل تصوير فيما عادت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم “عمود رئيسي” للمخرج ماتيو تورتوني، كما عادت جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو لفيلم “القلعة البيضاء” من إخراج إيجور درلجاكا، ومنحت جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل مناصفة للممثلين بافل سيمريكيتش عن فيلم “القلعة البيضاء” وديلان تيرني عن الفيلم الكرواتي “المحادثة”، فيما افتكت الممثلة سامايا دارداجان جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم “القلعة البيضاء”، كما فاز فيلم “الكوكب” للمخرج أماليا أولمان بجائزة كمال الملاخ لأفضل عمل أول.

للتذكير، تدور أحداث الفيلم الروائي الطويل “سولا” حول قصة أم شابة تدعى “سولا” تتعرض للطرد من بيت عائلتها رفقة ابنتها الرضيعة لتجد نفسها في الشارع بدون مأوى فتعمل جاهدة على إيجاد ملجأ لها ولابنتها الصغيرة،في رحلة مأساوية بالسيارة تقطعها البطلة “سولا” من باتنة إلى عنابة مرورا بقسنطينة رفقة عدة أشخاص فتتعرض للعنف الجسدي واللفظي لتجد نفسها في الأخير مجبرة على التخلي عن ابنتها، وقد استلهمت قصة العمل من الحياة الشخصية لبطلته سولا بحري التي شاركت في كتابة السيناريو رفقة المخرج صلاح اسعاد،فيما تم انتاج الفيلم في عام 2019 من طرف مؤسسة “إسعاد فيلم برودكشنز”، وشارك في أداء أدواره عدة ممثلين على غرار سولا بحري، إيدير بن عيبوش وفرانك إيفري، كما توج الفيلم خلال مشاركاته في مختلف التظاهرات السينمائية بالعديد من الجوائز ابرزها جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة بلبنان وجائزة مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد، وجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي خلال الدورة الثالثة لمهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن في جويلية المنصرم، بالإضافة إلى افتكاكه لثلاث جوائز خلال مشاركته في الدورة 26 من مهرجان إفانكا فيلم الذي تم تنظيمه في البرتغال في جويلية الفارط، منها جائزة أحسن فيلم، بالإضافة إلى جائزة أحسن عمل سينمائي وتصوير فوتوغرافي وكذا جائزة الاتحادية الدولية لأفلام المجتمع.

ويعتبر مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي تظاهرة دولية سنوية، تحتضنها مدينة الإسكندرية المصرية، حيث نظمت اولى دوراته في عام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، لتعود التظاهرة في دورتها 38 خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 أكتوبر والتي عرفت تنظيم مسابقة السيناريو للسنة التاسعة على التوالي بالإضافة إلى تكريم مجموعة من نجوم الكوميديا على غرار سعيد حامد والممثلة دنيا سمير غانم.

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سعاد ماسي تفتتح جولتها الفنية من السعودية

محمود بن شعبان

تطلق، غدا، الفنانة الجزائرية سعاد ماسي ألبومها الغنائي الجديد بعنوان “سيكوانا” الذي تقدم من خلاله مزيجا من موسيقى الروك والكانتري والموسيقى الصحراوية والموسيقى الشعبية.

ويتزامن إطلاق الألبوم العاشر لسعاد ماسي مع إحيائها لحفل فني لأول مرة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ الجمعة 14 أكتوبر الجاري، حيث ستفتتح سعاد ماسي مسرح البلدة القديمة، وسط الجبال والطبيعة الصحراوية في مدينة العلا، كأول محطة لجولتها الفنية التي ستقودها إلى مختلف المسارح العالمية والعربية.

وتعاونت الفنانة سعاد ماسي في ألبومها الجديد الذي يتضمن 11 أغنية مع المنتج الموسيقي العالمي جاستن آدامز، الذي سبق أن تعاون معه عديد الفنانين الجزائريين على غرار الراحل رشيد طه وفرقة “تيناريوين” وروبرت بلانت، كما كتبت سعاد ماسي 9 أغان من البومها الجديد “سيكوانا”.

للإشارة، توّجت سعاد ماسي من خلال ألبومها الأخير الذي كان يحمل اسم “أمنية”، بعدة جوائز موسيقية عالمية على غرار جائزة أفضل ألبوم ضمن جوائز أديسون Edison الهولندية بالإضافة إلى اختيارها لنيل جائزة أفضل ألبوم لعام 2020 في جوائز Songlines البريطانية كأول فنانة عربية يتم اختيارها لنيل هذه الجائزة، وتكريمها كأفضل فنانة في إفريقيا.

للتذكير، بدأت سعاد ماسي مشوارها بتقديم موسيقى الفلامنكو، قبل أن تصدر أولى ألبوماتها خلال التسعينيات، لتتوالى نجاحاتها التي برزت أكثر من خلال أغنية “يا الراوي” التي انتجتها في عام 2001 بعدما وقعت عقداً مع شركة التوزيع Island Records/Universal Music.في فرنسا فنال نجاحا وشهرة واسعين.

أصدرت أول ألبوماتها منتصف التسعينيات، وعرض التلفزيون الجزائري باستمرار أول أغنية مصورة لها، وهي من نوع الكاونتري قدمتها بالعربية والإنجليزية، ثم انسحبت لفترة بسبب الحالة السياسية بالبلاد.

مع بداية الألفية، قرّرت سعاد ماسي الاستقرار بفرنسا، ووقعت وقتها عقداً مع شركة التوزيع Island Records/Universal Music. وفي عام 2001، أصدرت ألبوم “راوي”، الذي نال نجاحاً كبيراً، وحظي بإعجاب النقاد في أوروبا، ليليه ألبوم “داب” الذي تم انتاجه فيعام 2003.

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حجز أكثر من 20 ألف لتر من الزيت الموجه للمضاربة

تمكنت عناصر فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس رفقة أعوان التجارة من حجز كمية هامة من مادة زيت المائدة فاقت 20 ألف لتر موجهة للمضاربة، إضافة إلى كمية من السكر كانت مخبأة داخل مستودع بخميس الخشنة غرب الولاية، وحسب مصدر أمني فإن العملية كانت بناء ورود معلومات حول وجود مخزن يستعمله صاحبه في تخزين المواد الغذائية قصد المضاربة بها، ليتم تنشيط عنصر الاستعلام الذي مكن من تحديد مكان وجود المستودع ومداهمته ضمن لجنة مشتركة، أين تم العثور بداخله على شاحنة مقطورة محملة بأكثر من 20 ألف لتر من زيت المائدة إضافة إلى كمية من السكر تم حجزها كلها رفقة الشاحنة المقطورة وشاحنة صغيرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق 3 موقوفين وتحويل ملفهم إلى الجهات القضائية المختصة.

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لص يقتحم منزل امرأة ببخاخة مسيلة للدموع

أوقفت مصالح الأمن الحضري الـعاشر لأمن ولاية باتنة، شابا، لتورطه في إعتداء بسلاح أبيض على امرأة، داخل مسكنها بباتنة، بالتنسيق مع فتاتين تم توقيفهما بتهمة المشاركة في الجرم، بعد تمديد التحريات. وقام الشاب البالغ من العمر 21 سنة، بعد الحصول على معلومات من فتاتين في العشرينيات من العمر، 20 و22 سنة، حول سيدة كانت في تلك اللحظة وحيدة في بيتها، بطرق الباب ففتحته للاستفسار عن طلبه، فسارع إلى مهاجمتها ببخاخة مسيلة للدموع، ففقدت السيطرة على نفسها في حالة صدمة، قبل أن يجردها من سوار ذهبي وهاتفها النقال، ومبلغ 6000 دينار جزائري. وفور تلقي بلاغ وشكوى الضحية، أطلق محققو الأمن العاشر تحقيقا، مكنهم من التعرف على الفاعل وتحديد هويته فجرى اعتقاله، كما تم توقيف شريكتيه بعد التثبت من وجود اتصالات وعلاقة عضوية في الجرم المشهود.